'മ​​ര​​ണ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത മ​​നു​​ഷ്യ​​ൻ' എ​​ന്നാ​​ണ് അ​​യ​​ർ​​ല​​ൻ​​ഡി​​ലെ ഡ​​ബ്ലി​​നി​​ൽ 1847ൽ ​​ജ​​നി​​ച്ച ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ ത​​ന്റെ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്രം ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യെ ​വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​മെ​​ന്ന് പ​​റ​​യു​​മ്പോ​​ഴും ന​​മ്മു​​ടെ​​യൊ​​ക്കെ അ​​ക​​താ​​രി​​ൽ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള ഒ​​രു ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​മ​​ല്ലെ​​ന്നും ക​​ഥ​​യി​​ലേ​​ക്ക് ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ സ​​ന്നി​​വേ​​ശി​​പ്പി​​ച്ച അ​​സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​മാ​​യ ഒ​​രു രൂ​​പ​​മാ​​ണെ​​ന്നു​​മു​​ള്ള ധാ​​ര​​ണ അ​​ങ്ങ​​നെ മി​​ഴി​​വാ​​ർ​​ന്ന് നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ലോ​​ക​​ത്തെ ഇ​​ത്ര​​കാ​​ല​​വും ഭ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ നി​​ഴ​​ലി​​ൽ നി​​ർ​​ത്താ​​ൻ കെ​​ൽ​​പ്പാ​​ർ​​ന്ന മ​​റ്റൊ​​രു ക​​ഥാ​​പാ​​ത്രം ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. നാം ​​യ​​ക്ഷി​​ക്ക​​ഥ​​ക​​ൾ എ​​ന്നും പ്രേ​​ത-പി​​ശാ​​ച് -സാ​​ത്താ​​ൻ ക​​ഥ​​ക​​ളെ​​ന്നു​​മൊ​​ക്കെ വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ച്ച ആ​​യി​​ര​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് ക​​ഥ​​ക​​ളും ഭീ​​തി​​ദ​മാ​​യ സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളും ലോ​​ക​​ത്തു​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഡ്രാ​​ക്കു​​ളപോ​​ലെ ആ​​ഴ​​ത്തി​​ൽ വേ​​രോ​​ടി​​യ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്രം മ​​റ്റൊ​​ന്നി​​ല്ല. ഇ​​ന്നും ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് പ​​റ​​യു​​മ്പോ​​ൾ ലോ​​ക​​ജ​​ന​​ത ചി​​ല മാ​​ത്ര​​ക​​ൾ നി​​ശ്ശ​ബ്ദ​​മാ​​വും. മ​​ര​​ണാ​​ന​​ന്ത​​ര​​വും മ​​നു​​ഷ്യ​​ര​​ക്തം കു​​ടി​​ച്ചു നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടു​​ക​​ൾ ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്ന ര​​ക്ത​​ര​​ക്ഷ​​സ്സാ​​ണ് പ​​ല​​ർ​​ക്കും ഡ്രാ​​ക്കു​​ള!

ജൊ​​നാ​​ത​​ൻ ഹാ​​ർ​​ക്ക​​റു​​ടെ കു​​റി​​പ്പു​​ക​​ളി​​ൽ തു​​ട​​ങ്ങി ഡ​​യ​​റി​​ക്കു​​റി​​പ്പു​​ക​​ൾ, ക​​ത്തു​​ക​​ൾ, ക​​മ്പി സ​​ന്ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​ങ്ങ​​നെ പോ​​കു​​ന്നു ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ആ​​ഖ്യാ​​നം. ഓ​​രോ ഡ​​യ​​റി​​ക്കു​​റി​​പ്പു​​ക​​ളും ക​​ത്തു​​ക​​ളും സ​​ന്ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളും വാ​​യി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ഉ​​ദ്വേ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ ര​​ഥ​​ത്തി​​ലേ​​റി വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​ര​​ൻ ഭീ​​തി​​യു​​ടെ നി​​ഗൂ​​ഢ​​താ​​ഴ്‌​​വ​​ര​​ക​​ൾ പി​​ന്നി​​ടു​​ന്നു. ആ ​​യാ​​ത്ര​​യി​​ൽ നാം ​​ജൊ​​നാ​​ത​​ൻ ഹാ​​ർ​​ക്ക​​ർ​​ക്കും ഡോ​​ക്ട​​ർ സ്യു​​വേ​​ർ​​ഡി​​നും വാ​​ൻ ഹെ​​ൽ​​സി​ങ്ങി​​നും മീ​​നാ ഹാ​​ർ​​ക്ക​​ർ​​ക്കും മി​​സ് ലൂ​​സി വെ​​സ്റ്റേ​​ന്റോ​​ക്കു​​മെ​​ല്ലാം ഒ​​പ്പ​​മാ​​ണ്. ര​​ക്ത​​മു​​റ​​യു​​ന്ന, മു​​ടി​​യി​​ഴ​​ക​​ൾ എ​​ഴു​​ന്നു​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ മ​​നു​​ഷ്യ​മ​​ന​​സ്സു​​ക​​ളെ തെ​​ല്ലൊ​​ന്നു​​മ​​ല്ല ച​​കി​​ത​​രാ​​ക്കി​​യ​​ത്.

ചെ​​കു​​ത്താ​​ന്റെ കോ​​ട്ട

ട്രാ​​ൻ​​സി​​ൽ​​വാ​​നി​​യ​​ൻ പ്ര​​ഭു കൗ​​ണ്ട് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ കൊ​​ട്ടാ​​ര​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ൻ ജൊ​​നാ​​ത​​ൻ ഹാ​​ർ​​ക്ക​​റു​​ടെ വ​​ര​​വോ​​ടെ​​യാ​​ണ് 'ഡ്രാ​​ക്കു​​ള' നോ​​വ​​ലി​​ന്റെ ആ​​രം​​ഭം. പി​​ന്നീ​​ട​​ങ്ങോ​​ട്ട് ഉ​​ദ്വേ​​ഗ​​വും ഭീ​​തി​​യും നി​​റ​​ഞ്ഞ ഇ​​രു​​ട്ട​​റ​​ക​​ളും ദു​​ർ​​ഗ​​ന്ധം വ​​മി​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ട​​നാ​​ഴി​​ക​​ളു​​മു​​ള്ള ഒ​​രു പ​​ഴ​​യ കൊ​​ട്ടാ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ക​​ത്ത​​ള​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ര​​ക്തം കി​​നി​​യു​​ന്ന ക്രൂ​​ര​​ത​​ക​​ളു​​ടെ ക​​ഥ പ​​റ​​യു​​ക​​യാ​​ണ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള.

'ഡ്രാ​​ക്കു​​ള' ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ഏ​​ഴാ​​മ​​ത്തെ നോ​​വ​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ​​ക്ക് കീ​​ർ​​ത്തി ന​​ൽ​​കി​​യ​​തും ഡ്രാ​​ക്കു​​ളത​​ന്നെ. 125 വ​​ർ​​ഷം മു​​മ്പ് 1897ൽ ​​ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യെ ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ ലോ​​ക​​ത്തി​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ എ​​ത്തി​​ച്ചു.​​ബ്രാം സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ക​​ൽ​പ​​നാ സൃ​​ഷ്ടി​​യെ​​ന്നു ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യെ വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും മു​​ൻ​​കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ചി​​ല ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ളു​​ടെ സ്വ​​ഭാ​​വ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടേ​​താ​​യി ആ​​രോ​​പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും, ആ ​​ജീ​​വി​​ത​ക​​ഥ​​യാ​​ണി​​തെ​​ന്ന് ജ​​ന​​സ​​മൂ​​ഹ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​റ​​ച്ചു വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ഡ്രാ​​ക്കു​​ള പ്ര​​ഭു എ​​ന്നും ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്നൊ​​രു വ്യ​​ക്തി​​ത്വ​​മാ​​യി ഗ​​ണി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രു​​മു​​ണ്ട്.​ എ​​ന്തി​​ന്, ഒ​​രു​കാ​​ല​​ത്ത് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ ക​​ഥ പ​​റ​​യു​​ന്ന നോ​​വ​​ൽ സൂ​​ക്ഷി​​ക്കാ​​നും വാ​​യി​​ക്കാ​നും ഭ​​യ​​ന്നി​​രു​​ന്ന ജ​​ന​​സ​​മൂ​​ഹ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു ലോ​​ക​​ത്തെ​​ന്ന് അ​​റി​​യു​​മ്പോ​​ഴേ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള നോ​​വ​​ൽ ജ​​ന​​വ​​ർ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ചെ​​ലു​​ത്തി​​യ സ്വാ​​ധീ​​നം എ​​ത്ര​​മാ​​ത്ര​​മെ​​ന്ന് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​നാ​​വൂ.

ബ്രാംസ്റ്റോക്കർ

വി​​ശ്വാ​​സ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​മാ​​യ ഒ​​രു രൂ​​പ​​രേ​​ഖ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഡ്രാ​​ക്കു​​ള. അ​​ഞ്ചു ഭാ​​ഷ​​ക​​ൾ അ​​റി​​യാ​​വു​​ന്ന, ആ​​ളു​​ക​​ളോ​​ട് സൗ​​മ്യ​​മാ​​യി ഇ​​ട​​പെ​​ടു​​ന്ന ഡ്രാ​​ക്കു​​ള (Vlad the Impaler), രാ​​ത്രി​​ക​​ളി​​ൽ സെ​​മി​​ത്തേ​​രി​​യി​​ലെ ശ​​വ​​ക്ക​​ല്ല​​റ​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് മ​​നു​​ഷ്യ​ര​​ക്തം തേ​​ടി ത​​ന്റെ പ്ര​​യാ​​ണം ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്നു. ഒ​​പ്പം ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യെ തേ​​ടി പോ​​കു​​ന്ന വാ​​ൻ ഹെ​​ൽ​​സി​​ങ്ങി​​നെ പോ​​ലു​​ള്ള​​വ​​രു​​ടെ ഭീ​​തി​​ദ​മാ​​യ കാ​​ഴ്ച​​ക​​ളു​​ടെ വി​​വ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ -ഇ​​നി​​യെ​​ന്തു​​വേ​​ണം, ഡ്രാ​​ക്കു​​ള ജ​​ന​​സ​​മൂ​​ഹ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ഹൃ​​ദ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും പി​​ടി​​മു​​റു​​ക്കാ​​ൻ!



വി​​വ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​ർ എ​​ക്കാ​​ല​​വും പാ​​ലി​​ക്കു​​ന്ന 'വി​​ഭ്ര​​മാ​​ത്മ​ക​​ത' ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യി​​ലു​​മു​​ണ്ട്. ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ മൂന്നിന് ​​എ​​ഴു​​തി എ​​ന്നു പ​​റ​​യു​​ന്ന ഡോ​​ക്ട​​ർ സീ​​വേ​​ർ​​ഡി​​ന്റെ ഡ​​യ​​റി​​യി​​ലെ വി​​വ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ഭാ​​ഷ​​യു​​ടെ അ​​വ​​ത​​ര​​ണ ജാ​​ല​​വി​​ദ്യ​​യാ​​ണ് കാ​​ണി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് .

''ഒ​​രു മി​​നി​​റ്റ് നി​​ശ്ശ​ബ്ദ​​രാ​​യി ഞ​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​ലോ​​ച​​ന​​യി​​ലാ​​ണ്ടു. ക്വി​​ൻ​​സി പ​​റ​​ഞ്ഞു:

''ഒ​​ന്നു​​മി​​നി ചെ​​യ്യാ​​നി​​ല്ല... കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​കത​​ന്നെ... അ​​ഞ്ചു മ​​ണി​​ക്കു​മു​​മ്പ് അ​​വ​​ൻ എ​​ത്തു​​ന്നി​​ല്ല​​യെ​​ങ്കി​​ൽ ന​​മു​​ക്ക് മ​​ട​​ങ്ങി​​പ്പോ​​യേ പ​​റ്റൂ... സൂ​​ര്യ​​ന​​സ്ത​​മി​​ച്ചാ​​ൽ മീ​​ന അ​​വി​​ടെ ത​​നി​​ച്ചാ​​വു​​ന്ന​​ത് അ​​പ​​ക​​ട​​മാ​​ണ്!''

''അ​​വ​​ൻ വ​​രും!''

വാ​​ൻ ഹെ​​ൽ​​സി​​ങ് ഡ​​യ​​റി​​യി​​ൽ നോ​​ക്കി​ പ​​റ​​ഞ്ഞു. മീ​​ന പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത് കാ​​ർ​​ഫാ​​ക്സി​​ൽ​നി​​ന്ന് തെ​​ക്കു​​ഭാ​​ഗ​​ത്തേ​​ക്ക് അ​​വ​​ൻ നീ​​ങ്ങി​​യെ​​ന്നാ​​ണ്. അ​​താ​​യ​​ത് ന​​ദി ക​​ട​​ക്കാ​​ൻ ഒ​​രു മ​​ണി​​ക്ക് പു​​റ​​പ്പെ​​ട്ടു​​വെ​​ന്നാ​​ണ് പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത പ്ര​​ദേ​​ശ​​മാ​​യി​​രി​​ക്കാം. മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല നി​​ങ്ങ​​ൾ അ​​യാ​​ൾ എ​​ത്തും മു​​മ്പേ ബെ​​ർ​​മാ​​ൻ​​ഡ് സെ​​യി​​ലി​​ൽ​നി​​ന്ന് പു​​റ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കും. അ​​വി​​ടെനി​​ന്ന് അ​​യാ​​ൾ മൈ​​ൽ​​എ​​ൻ​​ഡി​​ലേ​​ക്ക് യാ​​ത്ര ചെ​​യ്തി​​രി​​ക്ക​​ണം. അ​​താ​​വും വൈ​​കു​​ന്ന​​ത്. പി​​ന്നെ ന​​ദി ക​​ട​​ക്കാ​​ൻ ആ​​രു​​ടെ​​യെ​​ങ്കി​​ലും സ​​ഹാ​​യ​​വും വേ​​ണ​​മ​​ല്ലോ... ഏ​​താ​​യാ​​ലും നാം ​​കൂ​​ടു​​ത​​ൽ സ​​മ​​യം കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കേ​​ണ്ടി വ​​രി​​ല്ല. വേ​​ഗം... ഇ​​നി സ​​മ​​യ​​മി​​ല്ല... ആ​​യു​​ധ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ക്കെ എ​​ടു​​ത്തി​​ട്ടി​​ല്ലേ..?

കൈ ​​ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി പ്ര​ഫ​​സ​​ർ ശ​​ബ്ദി​​ക്ക​​രു​​തെ​​ന്ന് നി​​ർ​​ദേ​​ശം ന​​ൽ​​കി. അ​​പ്പോ​​ൾ പു​​റ​​ത്തെ വാ​​തി​​ലി​​ൽ താ​​ക്കോ​​ലി​​ട്ട് തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ശ​​ബ്ദം കേ​​ട്ടു...'' (ഡ്രാ​​ക്കു​​ള: ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ)

ഇ​​ത്ര​​യൊ​​ക്കെ​​യാ​​വു​​മ്പോ​​ൾ​ത​​ന്നെ വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​ര​​ന്റെ കാ​​തു​​ക​​ളി​​ൽ ആ ​​താ​​ക്കോ​​ൽ തി​​രി​​യു​​ന്ന ശ​​ബ്ദം കേ​​ൾ​​ക്കും. ഈ ​​ഒ​​രു അ​​വ​​ത​​ര​​ണ​ഭം​​ഗി ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ കൃ​​തി​​ക​​ളു​​ടെ സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ത​​യാ​​ണ്. ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ത​​ന്നെ 'ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ അ​​തി​​ഥി'യി​​ലും (Dracula's guest) സ​​മാ​​ന​​മാ​​യ വി​​വ​​ര​​ണ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​മു​​ണ്ട്.

'അ​​പ്പോ​​ൾ കൊ​​ടുങ്കാ​​റ്റ് ചെ​​റു​​താ​​യി എ​​ന്നെ വ​​ല​​യം​ചെ​​യ്തു. കു​​റേ നാ​​യ്ക്ക​​ളോ ചെ​​ന്നാ​​യ്ക്ക​​ളോ ഒ​​രു​​മി​​ച്ച് ഓ​​രി​​യി​​ടു​​ന്ന ശ​​ബ്ദം. ശ​​രി​​ക്കും അ​​തു​​കേ​​ട്ട് ഞാ​​ൻ ന​​ടു​​ങ്ങി​​പ്പോ​​യി.

ആ ​​ശ​​വ​​കു​​ടി​​ര​​ത്തി​​ന് മീ​​തെ നി​​ലാ​​വ് വീ​​ഴ​​വേ ഞാ​​ന​​തി​​ന​​രി​​കി​​ലേ​​ക്ക് ചെ​​ന്നു. അ​​തി​​ൽ ജ​​ർ​​മ​​ൻ ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ ഇ​​ങ്ങ​​നെ എ​​ഴു​​തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു:

'സ്റ്റി​​റി​​യി​​യ​​യി​​ലെ ഗ്രാ​​റ്റ​​സി​​ലെ ഡോ​​ളി​​ങ്ക​​ർ പ്ര​​ഭ്വി മ​​ര​​ണ​​മ​​ട​​ഞ്ഞ​​ത് ഇ​​വി​​ടെ വെ​ച്ചാ​​ണ്. 1801ൽ.'

​​ശ​​വ​​കു​​ടീ​ര​​ത്തി​​ന് മീ​​തെ​​യു​​ള്ള വെ​​ണ്ണ​​ക്ക​​ൽ പാ​​ളി തു​​ള​​ച്ചുക​​യ​​റ്റി​​യ ഇ​​രു​​മ്പ് ദ​​ണ്ഡ് എ​​ന്റെ കാ​​ഴ്ച​​യി​​ൽ​പെ​​ട്ടു. ഒ​​രു നി​​മി​​ഷം ഞാ​​ൻ പി​​ന്നി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​ഞ്ഞുനോ​​ക്കി. അ​​വി​​ടെ റ​​ഷ്യ​​ൻ ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ ഇ​​ങ്ങ​​നെ എ​​ഴു​​തി​​യി​​രു​​ന്നു:

'മ​​ര​​ണ​​മ​​ട​​ഞ്ഞ​​വ​​ർ അ​​തി​​വേ​​ഗം യാ​​ത്ര ചെ​​യ്യും...'

ഇ​​തു​​കൂ​​ടി ക​​ണ്ട​​പ്പോ​​ൾ ഞാ​​നാ​​ദ്യം ഓ​​ർ​​മി​​ച്ച​​ത് -ജൊ​​ഹാ​​ന്റെ ഉ​​പ​​ദേ​​ശം ഞാ​​ൻ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്ക​​ണ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്നാ​​ണ്. അ​​ന്നേ​​രം 'ഇ​​ത് വാ​​ൾ​​പ്പു​​ർ​​ഗി​​യു​​ടെ രാ​​ത്രി​​യാ​​ണ്' എ​​ന്ന അ​​യാ​​ളു​​ടെ വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ എ​​ന്റെ ഓ​​ർ​​മ​​യി​​ലെ​​ത്തി.

ശ​​വ​​ക്ക​​ല്ല​​റ​​ക​​ൾ തു​​റ​​ന്ന് ശ​​വ​​ശ​​രീ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ പു​​റ​​ത്തുക​​ട​​ക്കു​​ന്ന രാ​​ത്രി. അ​​ങ്ങ​​നെ ല​​ക്ഷോ​​പ​​ല​​ക്ഷം ആ​​ളു​​ക​​ൾ വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കു​​ന്നു. ആ​​ത്മാ​​ക്ക​​ൾ ഭൂ​​മി​​യി​​ലും ജ​​ല​​ത്തി​​ലും ആ ​​രാ​​ത്രി സ​​ഞ്ച​​രി​​ക്കു​​ന്നു...' (Dracula's guest: Bram stoker)

ഭ​​യം ഒ​​രു നി​​ശാ​​വ​​സ്ത്ര​​മാ​​ണ് (ക​​ട​​പ്പാ​​ട്: മാ​​ധ​​വി​​ക്കു​​ട്ടി). അ​​ത് മ​​നു​​ഷ്യ​​നാ​​യാ​​ലും മ​​നു​​ഷ്യ​​വേ​​ട്ട​​ക്കാ​​ര​​നാ​​യാ​​ലും. രാ​​ത്രി​​യെ, ഇ​​രു​​ളി​​നെ ഭ​​യ​​പ്പെ​​ടാ​​നു​​ള്ള മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്റെ ജ​​നി​​ത​​ക​ബ​​ന്ധി​​ത​​മാ​​യ വി​​കാ​​ര​​ത്തെ പു​​റ​​ത്തെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ ചെ​​യ്തി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. പി​​ന്നി​​ൽ പ​​തു​​ങ്ങി​നി​​ന്ന് ആ​​ലിം​​ഗ​​നം​ചെ​​യ്ത് ക​​ഴു​​ത്തി​​നു പി​​റ​​കി​​ൽ കോ​​മ്പ​​ല്ലു​​ക​​ൾ ആ​​ഴ്ത്തി ര​​ക്തം കു​​ടി​​ക്കു​​ന്ന ഡ്രാ​​ക്കു​​ള. സ്പ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രെ​​യെ​​ല്ലാം ത​​ന്റെ അ​​ടി​​മ​​ക​​ളാ​​ക്കി മാ​​റ്റു​​ന്ന ഭീ​​തി​​യു​​ടെ കാ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള നോ​​വ​​ലി​​ൽ എ​​ത്ര​​വേ​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ലു​​മു​​ണ്ട്.

''ക​​ണ്ണു​​തു​​റ​​ന്നു നോ​​ക്കു​​വാ​​ൻ എ​​നി​​ക്ക് ഭ​​യം തോ​​ന്നി. എ​​ങ്കി​​ലും ക​​ൺ​​പോ​​ള​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലൂ​​ടെ ഞാ​​നെ​​ല്ലാം കാ​​ണു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ ​​സു​​ന്ദ​​രി എ​​ന്റെ അ​​ടു​​ത്ത് മു​​ട്ടു​​കു​​ത്തി എ​​ന്റെ നേ​​ർ​​ക്ക് നാ​​വു നീ​​ട്ടി ത​​ന്റെ ചു​​ണ്ട് ന​​ന​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു... ത​​ന്റെ ഇ​​ര​​യെ മു​​ന്നി​​ൽ കി​​ട്ടി​​യ ഹിം​​സ്ര മൃ​​ഗ​​ത്തെ​പോ​​ലെ അ​​വ​​ൾ ത​​ന്റെ വെ​​ളു​​ത്ത പ​​ല്ലു​​ക​​ൾ നാ​​വു​​കൊ​​ണ്ട് ത​​ഴു​​കി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു... അ​​വ​​ളു​​ടെ ചു​​വ​​ന്ന നാ​​വി​​ൻ​തു​​മ്പി​​ലും, ചു​​ണ്ടു​​ക​​ളി​​ലും ഉ​​മി​​നീ​​ർ ഒ​​ഴു​​കി​​പ്പ​​ര​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ൻ ആ ​​നി​​ലാ​​വി​​ൽ ക​​ണ്ടു. വീ​​ണ്ടും എ​​ന്റെ നേ​​ർ​​ക്ക് അ​​വ​​ൾ ത​​ല കു​​നി​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​ൾ എ​​ന്റെ ചു​​ണ്ടു​​ക​​ളെ സ്പ​​ർ​​ശി​​ച്ചി​​ല്ല. അ​​വ​​ളു​​ടെ ചു​​ണ്ടു​​ക​​ൾ എ​​ന്റെ വാ​​യ​​യും കീ​​ഴ്ത്താ​​ടി​​യും പി​​ന്നി​​ട്ട് ക​​ഴു​​ത്തി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ് സ​​ഞ്ച​​രി​​ച്ച​​ത്. അ​​വ​​ള​​പ്പോ​​ൾ നാ​​വ് നു​​ണ​​യു​​ന്ന ശ​​ബ്ദം എ​​നി​​ക്ക് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യും കേ​​ൾ​​ക്കാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​ളു​​ടെ ശ്വാ​​സ​​ത്തി​​ന്റെ ചൂ​​ട് എ​​ന്റെ ക​​ഴു​​ത്തി​​ൽ അ​​റി​​ഞ്ഞു​തു​​ട​​ങ്ങി. മൃ​​ദു​​വാ​​യ ഒ​​രു സ്പ​​ർ​​ശം... നേ​​ർ​​ത്ത വി​​റ​​യ​​ലോ​​ടെ അ​​വ​​ളു​​ടെ ചു​​ണ്ടു​​ക​​ൾ എ​​ന്റെ ക​​ഴു​​ത്തി​​ൽ തൊ​​ട്ടു... ഇ​​ക്കി​​ളി​​യാ​​വു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ എ​​നി​​ക്ക​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ട്ടു. പൊ​​ടു​​ന്ന​​നെ അ​​വ​​ളു​​ടെ കൂ​​ർ​​ത്ത ര​​ണ്ട് പ​​ല്ലു​​ക​​ൾ എ​​ന്റെ ക​​ഴു​​ത്തി​​ൽ തൊ​​ട്ടു. അ​​പ്പോ​​ഴെ​​ന്റെ ഹൃ​​ദ​​യം ശ​​ക്തി​​യാ​​യി മി​​ടി​​ച്ചു. ഒ​​രാ​​ല​​സ്യ​​ത്തോ​​ടെ ഞാ​​ൻ ക​​ണ്ണു​​ക​​ള​​ട​​ച്ചു.

എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​തേ നി​​മി​​ഷം ഒ​​രു മി​​ന്ന​​ൽ​​പി​​ണ​​ർ​പോ​​ലെ ഞാ​​ൻ ബോ​​ധ​​ത​​ല​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ഉ​​ണ​​ർ​​ന്നു. പ്ര​​ഭു​​വി​​ന്റെ സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​മ​​റി​​ഞ്ഞു ഞാ​​ൻ ക​​ണ്ണു​​ക​​ൾ തു​​റ​​ന്നു. കോ​​പം​കൊ​​ണ്ട് ജ്വ​​ലി​​ക്കു​​ന്ന പ്ര​​ഭു​​വി​​ന്റെ മു​​ഖം. അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ ക​​രു​​ത്തു​​റ്റ ക​​ര​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ​​ളു​​ടെ മെ​​ലി​​ഞ്ഞ ക​​ഴു​​ത്തി​​ൽ പി​​ടി​​മു​​റു​​ക്കി. പി​​റ​​കോ​​ട്ട് ആ​​ഞ്ഞു​​വ​​ലി​​ച്ചു...'' (ഡ്രാ​​ക്കു​​ള: ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ)

ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റും ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യും

​അ​​ബ്ര​​ഹാം എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ നാ​​മ​​ധേ​​യം. ആ ​​പേ​​ര് ചു​​രു​​ക്കി ബ്രാം ​​എ​​ന്നാ​​ക്കി​​യ​​താ​​ണ്. വി​​ക്ടോ​​റി​​യ​​ൻ -എ​​ഡ്വെ​​ർ​​ഡി​​യ​​ൻ കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​മാ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ ഗോ​​ഥി​​ക് കൃ​​തി​​ക​​ളു​​മാ​​യി പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ അ​​വ​​സ​​രം ഉ​​ണ്ടാ​​വു​​ക​​യും വി​​ക്ടോ​​റി​​യ​​ൻ യു​​ഗ​​ത്തി​​ലെ ര​​ച​​നാ​സ​​ങ്കേ​​ത​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ആ​​കൃ​​ഷ്ട​​നാ​​വു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ഗോ​​ഥി​​ക് റൊ​​മാ​​ന്റി​​ക് ഗ​​ണ​​ത്തി​​ൽ​പെ​​ടു​​ന്ന കാ​​ൽ​പ​​നി​​ക ഭീ​​തി ക​​ഥ​​ക​​ളു​​ടെ സ്ര​​ഷ്ടാ​​വ് എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ ചു​​രു​​ങ്ങി​​യ കാ​​ലം​കൊ​​ണ്ട് ലോ​​ക​​പ്ര​​ശ​​സ്തി നേ​​ടി. ഒ​​പ്പം ഐ​​റി​​ഷ് സി​​വി​​ൽ സ​​ർ​​വി​സി​​ൽ കോ​​ട​​തി ഗു​​മ​​സ്ത​​നാ​​യി ജോ​​ലി​​യും. വൈ​​കാ​​തെ നി​​യ​​മ​ബി​​രു​​ദം നേ​​ടി വ​​ക്കീ​​ലാ​​യെ​​ങ്കി​​ലും നാ​​ട​​കംപോ​​ലു​​ള്ള ക​​ലാ​​പ്ര​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് തോ​​ന്നി​​യ അ​​ട​​ങ്ങാ​​ത്ത അ​​ഭി​​നി​​വേ​​ശം കാ​​ര​​ണം ജോ​​ലി നി​​ർ​​ത്തി​​വെ​ച്ച് ല​​ണ്ട​​നി​​ൽ എ​​ത്തി. സ​​ർ ഹെ​​ൻ​​റി ഇ​​ർ​​വി​​ങ്ങി​​ന്റെ നാ​​ട​​ക​​ക്ക​​മ്പ​​നി​​യി​​ൽ മാ​​നേ​​ജ​​റാ​​യി ജോ​​ലി നേ​​ടി. പി​​ന്നീ​​ട് ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്റെ ന​​ല്ലൊ​​രു ഭാ​​ഗ​​വും ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ ആ ​​നാ​​ട​​ക​​ക്ക​​മ്പ​​നി​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തും മു​​പ്പ​​തി​​ലേ​​റെ വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ. അ​​തോ​​ടൊ​​പ്പം എ​​ഴു​​ത്ത് തു​​ട​​ർ​​ന്നു. ആ​​ദ്യ​​കാ​​ല ര​​ച​​ന​​ക​​ൾ മി​​ക്ക​​തും പ്ര​​ണ​​യ​​ക​​ഥ​​ക​​ൾ ആ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തൊ​​ന്നും അ​​ത്ര ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​യ​​തു​​മി​​ല്ല.

ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ അ​​ക്കാ​​ല​​ത്താ​​ണ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള പ്ര​​ഭു​​വി​​നെ പ​​റ്റി കേ​​ൾ​​ക്കാ​​നി​​ട​​യാ​​വു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​ത് വ​​ള​​രെ ആ​​ക​​ർ​​ഷി​​ക്കു​​ക​​യും മ​​ന​​സ്സി​​ൽ ഉ​​ദ്വേ​​ഗ​​ജ​​ന​​ക​​മാ​​യ ഒ​​രു ക​​ഥ ഇ​​ത​​ൾവി​​രി​​യു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു.

ക​​ഥ​​ക്ക് പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​മാ​​യി ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്ത​​താ​​വ​​ട്ടെ താ​​ൻ ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും സ​​ഞ്ച​​രി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ലാ​​ത്ത ട്രാ​​ൻ​​സി​​ൽ​​വാ​​നി​​യ​​യും. ഹം​​ഗ​​റി അ​​തി​​ർ​​ത്തി​​ക്ക​​രി​​കി​​ലെ ട്രാ​​ൻ​​സി​​ൽ​​വാ​​നി​​യ​​ൻ കാ​​ർ​​പാ​​ത്യ​​ൻ പ​​ർ​​വ​​ത​​നി​​ര​​ക​​ൾ പ​​ണ്ടേ ലോ​​ക​​പ്ര​​ശ​​സ്ത​​മാ​​ണ്. ആ​​ൽ​​പ്സ് പ​​ർ​​വ​​ത​നി​​ര​​ക​​ൾ വ​​ല​​യം​ചെ​​യ്ത ഈ ​​ഭൂ​​വി​​ഭാ​​ഗം തി​​ക​​ച്ചും നി​​ഗൂ​​ഢ​​ത​​ക​​ളു​​റ​​ങ്ങു​​ന്ന ഒ​​രു പ്ര​​ദേ​​ശ​​മാ​​യി പ​​ണ്ടു​​കാ​​ലം മു​​ത​​ൽ ക​​രു​​തി​​പ്പോ​​ന്നു. അ​​തി​​നൊ​​രു കാ​​ര​​ണം ട്രാ​​ൻ​​സി​​ൽ​​വാ​​നി​​യ​​ക്ക് ചു​​റ്റും ഒ​​രു കോ​​ട്ട​പോ​​ലെ ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​നി​​ൽ​ക്കു​​ന്ന ആ​​ൽ​​പ്സ് പ​​ർ​​വ​​ത​നി​​ര​​ക​​ളു​​ടെ സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, കൃ​​ഷി പ്ര​​ധാ​​ന ഉ​​പ​​ജീ​​വ​​ന​​മാ​​ർ​​ഗ​​മാ​​യ ട്രാ​​ൻ​​സി​​ൽ​​വാ​​നി​​യ​​യി​​ൽ ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു ക​​ഥ​​ക്ക് വ​​ലി​​യ ജ​​ന​​പ്രീ​​തി കൈ​​വ​​രു​​മെ​​ന്നും ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ ഊ​​ഹി​​ച്ചു. പി​​ൽ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് അ​​തു​​പോ​​ലെ​​ത​​ന്നെ സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ക​​യും​ചെ​​യ്തു.

1887ലാ​​ണ് ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ 'ഡ്രാ​​ക്കു​​ള' ര​​ച​​ന​​ക്ക് തു​​ട​​ക്ക​​മി​​ടു​​ന്ന​​ത്. ര​​ച​​ന എ​​ത്ര​​കാ​​ലം തു​​ട​​ർ​​ന്നു എ​​ന്ന​​തി​​ന് തെ​​ളി​​വു​​ക​​ൾ ഒ​​ന്നു​​മി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും പു​​സ്ത​​കം പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് പ​​ത്തു​വ​​ർ​​ഷം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് 1897ലാ​​ണ്. ഏ​​താ​​യാ​​ലും അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് ക​​ഥ​​യി​​ലേ​​ക്ക് വെ​​ളി​​ച്ചം വീ​​ശാ​​ൻ പോ​​ന്ന നി​​ര​​വ​​ധി കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ല​​ണ്ട​​നി​​ലും മ​​റ്റും സം​​ജാ​​ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ര​​ക്ത​​പാ​​നം ചെ​​യ്യു​​ന്ന ഒ​​രു വ്യ​​ക്തി​​യെ പ​​റ്റി​​യു​​ള്ള വാ​​ർ​​ത്ത​ മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ പു​​റ​​ത്തു​​വി​​ട്ട​​താ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​തി​​ലൊ​​ന്ന്. ഇ​​തെ​​ല്ലാം സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള ക​​ഥ​​ക്ക് പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​മൊ​​രു​​ക്കാ​​ൻ പ്ര​​യോ​​ജ​​ന​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി. പ്ര​​സി​​ദ്ധ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ 'ദി ​​അ​​ൺ​​ഡെ​​ഡ്' എ​​ന്ന പേ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത​​േ​ത്ര. എ​​ന്നാ​​ൽ, ആ ​​പേ​​ര് താ​​നു​​ദ്ദേ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന നി​​ഗൂ​​ഢ​​ത നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്താ​​ൻ പ​​ര്യാ​​പ്ത​​മ​​ല്ല എ​​ന്നു തോ​​ന്നി ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.​ ആ​​ർ​​ച്ചി​​ബാ​​ൾ​​ഡ് കോ​​ൺ​​സ്റ്റ​​ബി​​ൾ ആ​​ൻ​​ഡ് ക​​മ്പ​​നി ആ​​യി​​രു​​ന്നു ആ​​ദ്യ​​പ​​തി​​പ്പി​​ന്റെ പ്ര​​സാ​​ധ​​ക​​ർ. മ​​ഞ്ഞ​​ക്ക​​വ​​റി​​ൽ ചു​​വ​​ന്ന അ​​ക്ഷ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ പ​​തി​​ച്ച ആ​​ദ്യ​​പ​​തി​​പ്പി​​ന് ആ​​റു ഷി​​ല്ലി​​ങ് ആ​​യി​​രു​​ന്നു വി​​ല.

വാ​​മ്പ​​യ​​ർ എ​​ന്ന ര​​ക്ത​ദാ​​ഹി

വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ ച​​രി​​ത്രം അ​​ത്ര​​യൊ​​ന്നും പ്ര​​ശ​​സ്ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത്. ആ ​​പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്തി​​ന്റെ നി​​ഗൂ​​ഢ​​ത​​യി​​ലേ​​ക്ക് ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ശ്ര​​ദ്ധ​​യെ​​ത്തി​​ച്ച​​ത് ചി​​ല ച​​രി​​ത്ര​​ശേ​​ഷി​​പ്പു​​ക​​ളാ​​ണ്. ഈ ​​ച​​രി​​ത്രശേ​​ഷി​​പ്പു​​ക​​ൾ അ​​ന്വേ​ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ടെ​​യാ​​ണ് സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ വ്ലാ​ദ് മൂ​​ന്നാ​​മ​​ന്റെ ക​​ഥ​​യി​​ലേ​​ക്കെ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. ട്രാ​​ൻ​​സി​​ൽ​​വാ​​നി​​യ​​യി​​ലെ വീ​​ര​നാ​​യ​​ക​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു വ്ലാ​​ദ് മൂ​​ന്നാ​​മ​​ൻ. 1431 മു​​ത​​ൽ 1476 വ​​രെ മൂ​​ന്ന് പ്രാ​​വ​​ശ്യം രാ​​ജാ​​വാ​​യി അ​​വ​​രോ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട വ്ലാ​​ദ് 45ാം വ​​യ​​സ്സി​​ൽ അ​​ന്ത​​രി​​ച്ചു.

റുമേ​​നി​​യ​​യി​​ലെ​​യും ട്രാ​​ൻ​​സി​​ൽ​​വാ​​നി​​യ​​യി​​ലെ​​യും നാ​​ടോ​​ടി​​ക്ക​​ഥ​​ക​​ളി​​ലും നാ​​ട​​ൻ​​പാ​​ട്ടു​​ക​​ളി​​ലും വീ​​ര​​പ​​രി​​വേ​​ഷ​​ത്തോ​​ടെ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള വ​​ലാ​​ക്കി​​യ പ്ര​​ദേ​​ശ​​വാ​​സി​​ക​​ളും, വ​​ലാ​​ക്കി​​യ വം​​ശ​സ്ഥാ​​പ​​ക​​രു​​മാ​​യ ബ​​സ​​റ​​ബ് കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ലെ അം​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ പി​​താ​​വ് വ്ലാ​​ദ് ര​​ണ്ടാ​​മ​​ൻ, ത​​ന്നെ ച​​ക്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​പ​​ദം നേ​​ടി​​യെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ സ​​ഹാ​​യി​​ച്ച ഹം​​ഗേ​​റി​​യ​​ൻ രാ​​ജാ​​വി​​നോ​​ടു​​ള്ള ആ​​ദ​​ര​​വ് എ​​ന്ന​നി​​ല​​യി​​ൽ 'ഓ​​ർ​​ഡ​​ർ ഓ​​ഫ് ഡ്രാ​​ഗ​​ൺ' എ​​ന്ന സം​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ ചേ​​രു​​ക​​യും റോ​​മി​​ന്റെ സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​നാ​​യി യൂ​​റോ​​പ്പി​​നെ ഒ​​രു​​മി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ യ​​ത്നി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. മ​​റ്റു രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളെ ഇ​​തി​​ൽ ചേ​​ർ​​ക്കാ​​ൻ വ്ലാ​​ദ് ര​​ണ്ടാ​​മ​​ൻ മു​​ന്നി​​ൽ നി​​ന്നു. സെ​​ർ​​ബി​​യ, പോ​​ള​​ണ്ട്, ഓ​​സ്ട്രി​​യ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​ങ്ങ​​നെ ചേ​​ർ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​യാ​​ണ്. 'ഓ​​ർ​​ഡ​​ർ ഓ​​ഫ് ഡ്രാ​​ഗ​​ൺ' സം​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ ചേ​​ർ​​ന്ന വ്ലാ​​ദ് ര​​ണ്ടാ​​മ​​ൻ പി​​ന്നീ​​ട് 'ഡ്രാ​​ഗ്' എ​ന്നും പി​​ന്നീ​​ട് 'ഡ്രാ​​ക്കു​​ൾ' എ​​ന്നും അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പു​​ത്ര​​ൻ വ്ലാ​​ദ് മൂ​​ന്നാ​​മ​​ൻ 'ഡ്രാ​​ക്കു​​ള'​യാ​​യ​​ത് ഈ ​​ഡ്രാ​​ക്കു​​ളി​​ൽ​നി​​ന്നാ​​ണ്.

ഹം​​ഗേ​​റി​​യ​​ൻ സാ​​മ്രാ​​ജ്യം പി​​ൽ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് സ്ഥാ​​ന​​ഭ്ര​​ഷ്ട​​നാ​​ക്കി​​യ വ്ലാ​​ദ് ര​​ണ്ടാ​​മ​​നാ​​ക​​ട്ടെ 1447ൽ ​​വ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. വ്ലാ​​ദ് ര​​ണ്ടാ​​മ​​ൻ മു​​മ്പ് തു​​ർ​​ക്കി​​ക​​ളു​​ടെ സ​​ഹാ​​യം തേ​​ടി​​യ കാ​​ല​​ത്ത് വ്ലാ​​ദ് മൂ​​ന്നാ​​മ​​ൻ ഉ​​ൾ​​െ​പ്പ​​ടെ​​യു​​ള്ള ത​​ന്റെ കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ തു​​ർ​​ക്കി സു​​ൽ​​ത്താ​​ന് ബ​​ന്ധി​​യാ​​യി വി​​ട്ടു​​ന​​ൽ​​കി​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ങ്ങ​​നെ ബ​​ന്ധി​​യാ​​ക്കി​​യ വ്ലാ​​ദ് മൂ​​ന്നാ​​മ​​നെ​​യും അ​​നു​​ജ​​നെ​​യും തു​​ർ​​ക്കി​​ക​​ൾ ഒ​​രു നി​​ല​​വ​​റ​​യി​​ൽ അ​​ട​​ച്ചി​​ടു​​ക​​യും കൊ​​ടി​​യ പീ​​ഡ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് വി​​ധേ​​യ​​രാ​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. അ​​നു​​ജ​​ൻ കൊ​​ടി​​യ മ​​ർ​​ദ​നം സ​​ഹി​​ക്കാ​​നാ​​വാ​​തെ തു​​ർ​​ക്കി​​ക​​ളു​​ടെ മ​​തം സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും മോ​​ചി​​ത​​നാ​​വു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. എ​​ന്നാ​​ൽ, വ്ലാ​​ദ് മൂ​​ന്നാ​​മ​​ൻ അ​​തി​​നു ത​​യാ​​റാ​​വാ​​തെ കൊ​​ടി​​യ പീ​​ഡ​​നം ഏ​​റ്റു​​വാ​​ങ്ങി. കു​​റെക്കാ​​ല​​ത്തെ ത​​ട​​വ​​റവാ​​സ​​ത്തി​​നു​ശേ​​ഷം തു​​ർ​​ക്കി​​ക​​ൾ വ്ലാ​​ദ് മൂ​​ന്നാ​​മ​​നെ മോ​​ചി​​പ്പി​​ച്ചു വ​​ലാ​​ക്കി​​യ​​യി​​ലെ രാ​​ജാ​​വാ​​യി അ​​വ​​രോ​​ധി​​ച്ചു. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഹം​​ഗ​​റി​​യു​​ടെ റീ​​ജ​​ന്റ് ഹു​​ണ്യാ​​ടി വ​​ലാ​​ക്കി​​യ പ്ര​​ദേ​​ശം ആ​​ക്ര​​മി​​ക്കു​​ക​​യും തു​​ർ​​ക്കി​​ക​​ളെ പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്തു​​നി​​ന്ന് ഓ​​ടി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​ക്കും വ​​ലാ​​ക്കി​​യ പ്ര​​ദേ​​ശം വി​​ട്ട് ഓ​​ടേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നു. പി​​ന്നീ​​ട് ഹു​​ണ്യാ​​ടി​​ക്ക് അ​​രി​​കി​​ൽ ചെ​​ന്ന് കീ​​ഴ​​ട​​ങ്ങി​​യ വ്ലാ​​ദ് മൂ​​ന്നാ​​മ​​ൻ വ​​ലാ​​ക്കി​​യ വീ​​ണ്ടും പി​​ടി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്തു. ത​​ന്റെ ശ​​ത്രു​​ക്ക​​ൾ​​ക്ക് പി​​ന്നീ​​ട് ദു​​ര​​ന്ത​​കാ​​ല​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള -ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയിൽ

വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള അ​​നേ​​കം കാ​​രാ​​ഗൃ​​ഹ​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ർ​​മി​​ക്കു​​ക​​യും ശ​​ത്രു​​ക്ക​​ളെ അ​​വി​​ടെ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്ന് ക്രൂ​​ര​​മാ​​യ ശി​​ക്ഷ​​ക​​ൾ ന​​ൽ​​കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ര​​ക്ത​​പ​​ങ്കി​​ല​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു വ​​ലാ​​ക്കി​​യ​​യു​​ടെ പി​​ന്നീ​​ടു​​ള്ള ദി​​ന​​ങ്ങ​​ൾ. ഹം​​ഗ​​റി​​യോ​​ടൊ​​പ്പം നി​​ന്ന് തു​​ർ​​ക്കി​​ക​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ ക​​ന​​ത്ത ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ഴി​​ച്ചു​​വി​​ട്ടു. ഡാ​​ന്യൂ​​ബ് ന​​ദി ക​​ട​​ന്ന് തു​​ർ​​ക്കി​​ക​​ളെ നേ​​രി​​ട്ട വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള ഇ​​രു​​പ​​തി​​നാ​​യി​​ര​​ത്തോ​​ളം ആ​​ളു​​ക​​ളെ വ​​ക​​വ​​രു​​ത്തു​​ക​​യും തു​​ർ​​ക്കി​​ക്കെ​​തി​​രെ ഒ​​ളി​​പ്പോ​​ര് ന​​യി​​ക്കു​​ക​​യും​ചെ​​യ്തു. എ​​ന്നാ​​ൽ, ആ ​​പോ​​രാ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ വ്ലാ​​ദി​​ന് ക​​ന​​ത്ത ന​​ഷ്ട​​മു​​ണ്ടാ​​യി. ത​​ന്റെ പ​​ത്നി ആ​​ർ​​ഗ​​സ് ന​​ദി​​യി​​ൽ ജീ​​വ​​നൊ​​ടു​​ക്കി​​യ​​ത് വ്ലാ​​ദി​​നെ മാ​​ന​​സി​​ക​​മാ​​യി ഉ​​ല​​ച്ചു. ഒ​​ടു​​വി​​ൽ തി​​രി​​കെ വ​​ലാ​​ക്കി​​യ​​യി​​ൽ എ​​ത്തി പോ​​രാ​​ട്ട​​ത്തി​​നൊ​​ടു​​വി​​ൽ വ​​ലാ​​ക്കി​​യ കീ​​ഴ​​ട​​ക്കി രാ​​ജാ​​വാ​​യെ​​ങ്കി​​ലും 1476ലെ ​​തു​​ർ​​ക്കി ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ത്തി​​ൽ വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ടു. ട്രാ​​ൻ​​സി​​ൽ​​വാ​​നി​​യ​​യി​​ൽ സി​​ബി​​യ്യ പ​​ട്ട​​ണ​​ത്തി​​ൽ 1460 ൽ ​​ന​​ട​​ന്ന പോ​​രാ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ പ​​തി​​നാ​​യി​​ര​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് ആ​​ളു​​ക​​ളെ ക്രൂ​​ര​​മാ​​യി വ്ലാ​​ദ് കൊ​​ന്നൊ​​ടു​​ക്കി​​യ​​താ​​യി പ​​റ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. അ​​തു​​പോ​​ലെ ബ്ര​​സോ​​വി​​ൽ മു​​പ്പ​​ത്തി​​നാ​​യി​​ര​​ത്തോ​​ളം വ്യാ​​പാ​​രി​​ക​​ളെ ക്രൂ​​ര​​മാ​​യി കൊ​​ന്നൊ​​ടു​​ക്കി. ത​​ട​​വു​​കാ​​രാ​​ക്കി​​യ ഇ​​രു​​പ​​തി​​നാ​​യി​​ര​​ത്തോ​​ളം തു​​ർ​​ക്കി ഭ​​ട​​ന്മാ​​രെ വ്ലാ​​ദ് കു​​ന്ത​​ത്തി​​ൽ കോ​​ർ​​ത്തു വ​​ധി​​ച്ച​​താ​​യി പ​​റ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. ഈ ​​ക്രൂ​​ര​​ത ക​​ണ്ട് മ​​നം മ​​ടു​​ത്താ​​ണ​​ത്രേ തു​​ർ​​ക്കി സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ ആ​​ക്ര​​മ​​ണം ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ചു മ​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. ഇ​​ങ്ങ​​നെ ക്രൂ​​ര​​നാ​​യ ഒ​​രു ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി​​യു​​ടെ പേ​​രി​​ൽ​നി​​ന്നാ​​ണ് ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ​​ക്ക് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള എ​​ന്ന പേ​​ര് ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.



ഡ്രാ​​ക്കു​​ള എ​ന്ന അ​​മാ​​നു​​ഷ​​ൻ

വ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ ശി​​ര​​സ്സ് വെ​​ട്ടി​​യെ​​ടു​​ത്ത് തു​​ർ​​ക്കി സൈ​​നി​​ക​​ർ ഇ​​സ്തം​​ബൂ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് തേ​​നി​​ലി​​ട്ട് കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ​​താ​​യി റോ​​മ​​ൻ ച​​രി​​ത്രം പ​​റ​​യു​​ന്നു. റോ​​മാ​​ക്കാ​​ർ പി​​ൽ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് പ്ര​​സി​​ദ്ധം​ചെ​​യ്ത ല​​ഘു​ലേ​​ഖ​​ക​​ളി​​ൽ ഇ​​ത്ത​​രം ഭീ​​തി​​ദ​മാ​​യ നി​​ര​​വ​​ധി സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ട്. കൂ​​ടാ​​തെ, ട്രാ​​ൻ​​സി​​ൽ​​വാ​​നി​​യ​​ൻ, റുമേ​​നി​​യ​​ൻ, റ​​ഷ്യ​​ൻ, ജ​​ർ​​മ​​ൻ പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത​​ങ്ങ​​ളും നാ​​ടോ​​ടി​​പ്പാ​​ട്ടു​​ക​​ളും ക​​ഥ​​ക​​ളും വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ വീ​​ര​​ച​​രി​​ത​​ങ്ങ​​ൾ പാ​​ടി​​പ്പു​ക​​ഴ്ത്തു​​ന്നു.

ഡ്രാ​​ക്കു​​ള ഒ​​രു അ​​മാ​​നു​​ഷി​​ക​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണ് റ​​ഷ്യ​​ൻ, ജ​​ർ​​മ​​ൻ പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത​​ങ്ങ​​ൾ. അ​​ധി​​നി​​വേ​​ശ​​ത്തി​​ന് എ​​തി​​രെ പോ​​രാ​​ടി​​യ വീ​​ര​​യോ​​ദ്ധാ​​വും അ​​മാ​​നു​​ഷ​ശ​​ക്തി​​ക്ക് ഉ​​ട​​മ​​യു​​മാ​​യാ​​ണ് വ്ലാ​​ദി​​നെ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ നോ​​വ​​ലി​​ൽ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യെ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് കൊ​​ടും ക്രൂ​​ര​​നും ര​​ക്ത​​ദാ​​ഹി​​യു​​മാ​​യ ഒ​​രാ​​ളാ​​യാ​​ണ്.​ വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ ഇ​​തി​​ഹാ​​സ​ച​​രി​​ത്രം ഒ​​രു​​പ​​ക്ഷേ നോ​​വ​​ലെ​​ഴു​​താ​​ൻ ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ​​ക്ക് പ്ര​​ചോ​​ദ​​ന​​മാ​​യി​​രി​​ക്കാം. എ​​ന്താ​​യാ​​ലും വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ ര​​ക്ത​​ചൊ​​രി​​ച്ചി​​ൽ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള പ്ര​​ഭു​​വി​​ന്റെ സ്വ​​ഭാ​​വ​​സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ത​​യോ​​ട് സ​​മ​​ര​​സ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​താ​​ണ്.

തീ​​രാ​​ത്ത അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ

കൗ​​ണ്ട് ഡ്രാ​​ക്കു​​ളയു​​ടെ (count Dracula) ജീ​​വി​​ത​​ക​​ഥ​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ ലോ​​ക​​ത്തി​​ന്റെ നാ​​നാ​​ഭാ​​ഗ​​ത്തും ഒ​​രു​​കാ​​ല​​ത്ത് ന​​ട​​ന്നു. പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് ഇ​​രു​​പ​​താം നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടി​​ൽ. ഡ്രാ​​ക്കു​​ള പ്ര​​ഭു​​വി​​നോ​​ട് സാ​​മ്യ​​മു​​ള്ള പ​​ല വ്യ​​ക്തി​​ത്വ​​ങ്ങ​​ളും ഹാ​​ജ​​രാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. 1962​ൽ ​ബ്രാം ​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ജീ​​വ​​ച​​രി​​ത്രം എ​​ഴു​​തി​​യ ഹാ​​രി ല​​ഡ് ലം (Harry ludlam), ​ആ​​ർ​​മി​​ൻ വ​​മ്പ​​റി​​യു​​ടെ പേ​​ര് ഇ​​തോ​​ടൊ​​പ്പം ചേ​​ർ​​ത്തു​​വെ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ബു​​ഡാ​​പെ​​സ്റ്റ് സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല പ്ര​ഫ​​സ​​ർ ആ​​ർ​​മി​​ൻ വ​​മ്പ​​റി​​യാ​​യി​​രി​​ക്കാം (Armin vambery) വ്ലാ​​ദ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള അ​​റി​​വു​​ക​​ൾ ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ​​ക്ക് ന​​ൽ​​കി​​യ​​തെ​​ന്നാ​​ണ് ഹാ​​രി ല​​ഡ് ല​ത്തി​​ന്റെ വാ​​ദം. ഇ​​തേ ആ​​ശ​​യ​​ത്തി​​ന് പി​​ന്തു​​ണ ന​​ൽ​​കി റെ​​യ്‌​​മ​​ണ്ട് പി. ​​മ​ക്നെ​​ല്ലി (Reymond P. McNally), റാ​​ഡു ഫ്ലോ​​ർ​​സ്ക്യൂ (Radu forescu) എ​​ന്നി​​വ​​ർ ചേ​​ർ​​ന്ന് 1972ൽ '​ഇ​​ൻ സേ​​ർ​​ച് ഓ​​ഫ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള' (In search of Dracula) എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​വും എ​​ഴു​​തി.

അ​​തു​​പോ​​ലെ റെ​​യ്‌​​മ​​ണ്ട് മ​​ക്നെ​​ല്ലി​​യു​​ടെ 'ഡ്രാ​​ക്കു​​ള വാ​​സ് എ ​​വു​​മ​​ൺ' (Dracula was a women ) എ​​ന്ന കൃ​​തി​​യി​​ൽ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​ക്ക് മ​​റ്റൊ​​രാ​​ളു​​മാ​​യാ​​ണ് സാ​​ദൃ​​ശ്യം. എ​​ലി​​സ​​ബ​​ത്ത് ബാ​​ത്തൊ​​രി (Elizabeth Bathory)യാ​​ണ​​ത്. ഹം​​ഗ​​റി​​യി​​ൽ 1560 മു​​ത​​ൽ 1614 വ​​രെ ജീ​​വി​​ച്ച പ്ര​​ഭ്വി ത​​ന്റെ പ​​രി​​ചാ​​ര​​ക​​രു​​മാ​​യി ചേ​​ർ​​ന്ന് നൂ​​റു ക​​ണ​​ക്കി​​ന് പെ​​ൺ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ​​യും സ്ത്രീ​​ക​​ളെ​​യും പീ​​ഡി​​പ്പി​​ച്ചു കൊ​​ന്ന​​താ​​യാ​​ണ് ച​​രി​​ത്രം. അ​​വ​​ർ അ​​റ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടു​​മ്പോ​​ൾ ത​​ട​​വ​​റ​​യി​​ലും മ​​റ്റും ജീ​​വ​​ച്ഛ​​വ​​മാ​​യി ഒ​​ട്ട​​നേ​​കം പെ​​ൺ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി. അ​​വ​​ർ യ​ൗ​വ​​നം നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്താ​​നാ​​യി ക​​ന്യ​​ക​​മാ​​രു​​ടെ ര​​ക്ത​​ത്തി​​ൽ കു​​ളി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു​​വ​​േ​ത്ര. ബാ​​ത്തൊ​​രി​​യെ​​പ്പോ​​ലെ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള പ്ര​​ഭു​​വും യ​ൗ​വ​​നം നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്താ​​ൻ ര​​ക്തം പാ​​നം​ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്നു.

വി​​റ്റ്ബി​​യി​​ലെ ലൈ​​ബ്ര​​റി

1890ക​​ളി​​ൽ ന​​ട​​ന്നൊ​​രു സം​​ഭ​​വം ഇ​​ങ്ങ​​നെ എ​​ഴു​​ത​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ണ്ട്. അ​​ന്ന് നാ​​ൽ​​പ​​ത്തി​​യ​​ഞ്ചു വ​​യ​​സ്സു​ള്ള എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ൻ ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ ഇം​​ഗ്ല​​ണ്ടി​​ലെ വി​​റ്റ്ബി​​യി​​ലെ ലൈ​​ബ്ര​​റി​​യി​​ൽ ചെ​​ല്ലു​​ക​​യും ഒ​​രു പു​​സ്ത​​കം ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. പു​​സ്ത​​കം Principalities of Wallachia and Moldavia ആ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ഴു​​തി​​യ​​ത് വി​​ല്യം വി​​ൽ​​ക്കി​​ൻ​​സ​​ൺ. അ​​ത് ആ ​​ലൈ​​ബ്ര​​റി അ​​ധി​​കം പു​​റ​​ത്തേ​​ക്ക് അ​​യ​​ക്കാ​​ത്ത അ​​പൂ​​ർ​​വം പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഒ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​വി​​ടെ വെ​ച്ചു​ത​​ന്നെ ആ ​​പു​​സ്ത​​കം തു​​റ​​ന്ന് ത​​നി​​ക്കാ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ സൂ​​ച​​ന​​ക​​ൾ എ​​ഴു​​തി​​യെ​​ടു​​ത്ത് ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ മ​​ട​​ങ്ങി. അ​​വി​​ടെ​​നി​​ന്നും വി​​റ്റ്ബി ഹാ​​ർ​​ബ​​റി​​ൽ ചെ​​ന്ന് തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളു​​മാ​​യി സം​​സാ​​രി​​ച്ചു. ഡി​​മി​​ട്രി എ​​ന്ന ചേ​​തംവ​​ന്ന ഒ​​രു ക​​പ്പ​​ലി​​നെ പ​​റ്റി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് അ​​റി​​യേ​​ണ്ടി​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്. അ​​വി​​ടെ​വെ​ച്ചാ​​ണ് ഐ​​തി​​ഹ്യ ക​​ഥ​​ക​​ളി​​ലെ മൃ​​ഗ​​ത്തെ പോ​​ലു​​ള്ള ക​​റു​​ത്ത വ​​ലി​​യ നാ​​യെ​​പ്പ​​റ്റി തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റോ​​ട് പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. ഈ ​​സം​​ഭ​​വം ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നും നാ​​ലു​​മാ​​സം മു​​മ്പ് ല​​ണ്ട​​നി​​ലെ ലൈ​​സി​​യം തി​​യ​​റ്റ​​റി​​ലെ ക്ല​​ബി​​ൽ ഒ​​രു അ​​ത്താ​​ഴ​വി​​രു​​ന്നി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്ക​​വെ സു​​ഹൃ​​ത്ത് ആ​​ർ​​മി​​നി​​സ് വ​​മ്പ​​റി ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റോ​​ട് വി​​റ്റ്ബി​​യി​​ലെ ലൈ​​ബ്ര​​റി​​യി​​ൽ ചെ​​ന്ന് ഈ ​​പു​​സ്ത​​കം ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​ൻ നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ചു​​വ​​േ​ത്ര. ആ ​​പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ൽ ക​​ണ്ട 'കൗ​​ണ്ട് വാ​​മ്പ​​യ​​ർ' എ​​ന്ന പേ​​രി​​ൽ​നി​​ന്നാ​​ണ​​ത്രെ കൗ​​ണ്ട് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ ഉ​​ദ​​യം. കെ​​ട്ടു​​ക​​ഥ​​യും യ​ാ​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​വും ഇ​​ഴ​ചേ​​ർ​​ത്തൊ​​രു ക​​ഥ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ല​​ക്ഷ്യം. കോ​​ട്ട​​യും സെ​​മി​​ത്തേ​​രി​​യും നാ​​യു​​മെ​​ല്ലാം സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് തീ​​വ്ര​​ത ന​​ൽ​​കി. മ​​നു​​ഷ്യ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളെ​​യൊ​​ക്കെ യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ മ​​നു​​ഷ്യ​​രി​​ൽ​നി​​ന്ന് ക​​ണ്ടെ​​ടു​​ത്ത​​താ​​യി ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ​ത​​ന്നെ എ​​ഴു​​തി. ജൊ​​നാ​​ത​​ൻ, മീ​​ന, ഡോ. ​സീ​​വേ​​ർ​​ഡ്... മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് ന​​ട​​ന്ന കൊ​​ല​​പാ​​ത​​ക​​ങ്ങ​​ൾ ഭൂ​​രി​​ഭാ​​ഗ​​വും നി​​ഗൂ​​ഢ​​ത​​ക​​ൾ അ​​വ​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. അ​​തും നോ​​വ​​ലി​​ന്റെ നി​​ഗൂ​​ഢ​സ്വ​​ഭാ​​വ​​ത്തി​​ന് ആ​​ക്കം​കൂ​​ട്ടു​​മെ​​ന്ന് ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ ക​​രു​​തി.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിറ്റ്ബിയിലുള്ള ഡ്രാക്കുള എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ

ആ​​ദ്യ​​ത്തെ 101 പേ​​ജു​​ക​​ൾ



1897ൽ ​​പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ൽ ആ​​ദ്യ​​ത്തെ 101 പേ​​ജു​​ക​​ൾ ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കി. ആ​​മു​​ഖം ചെ​​റു​​താ​​ക്കു​​ക​​യും പ​​ദ​​ഘ​​ട​​ന പ​​രി​​ഷ്ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും​ചെ​​യ്തു. 1980ലാ​​ണ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ ആ​​ദ്യ കൈ​​യെ​​ഴു​​ത്ത് പ്ര​​തി വ​​ട​​ക്ക് പ​​ടി​​ഞ്ഞാ​​റ​​ൻ പെ​​ൻ​​സ​​ൽ​​വേ​​നി​​യ​​യി​​ൽ ഒ​​രു ക​​ള​​പ്പു​​ര​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് ക​​ണ്ടെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​തെ​​ങ്ങ​​നെ അ​​റ്റ് ലാ​​ന്റി​​ക് സ​​മു​​ദ്രം ക​​ട​​ന്നു എ​​ന്ന ചോ​​ദ്യ​​ത്തി​​ന് ഇ​​ന്നും ഉ​​ത്ത​​ര​​മി​​ല്ല.

ജൊ​​നാ​​ത​​ൻ ഹാ​​ർ​​ക്ക​​റു​​ടെ ട്രെ​​യി​​ൻ യാ​​ത്ര​​യി​​ൽ തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന 'ഡ്രാ​​ക്കു​​ള' നാം ​​വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​ർ കേ​​ട്ടി​​ട്ടും ക​​ണ്ടി​​ട്ടു​​മി​​ല്ല.102ാ​മ​​ത്തെ പേ​​ജി​​ൽ തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന 'ഡ്രാ​​ക്കു​​ള' ക​​ഥ​​യാ​​ണ​​േ​ത്ര ന​​മ്മു​​ടെ ഒ​​ന്നാം പേ​​ജി​​ൽ കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മു​മ്പ​ത്തെ 101 പേ​​ജു​​ക​​ൾ​​ക്ക് എ​​ന്തു സം​​ഭ​​വി​​ച്ചു എ​​ന്ന ചോ​​ദ്യ​​ത്തി​​ന് ഉ​​ത്ത​​ര​​മി​​ല്ല. ചി​​ല​​പ്പോ​​ൾ മാ​​റ്റ​​പ്പെ​​ട്ട 101 പേ​​ജു​​ക​​ളി​​ൽ ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ പ​​റ​​ഞ്ഞ ക​​ഥ ഒ​​രു​പ​​ക്ഷേ ജ​​ന​​സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തെ ഇ​​തി​​ൽ​ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ഭ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നോ! കാ​​ണാ​​താ​​യ 101 പേ​​ജു​​ക​​ളി​​ൽ ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​ർ എ​​ഴു​​തി​​വെ​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത് നോ​​ട്ടു​​ക​​ളും അ​​ധ്യാ​​യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ര​​ത്‌​​ന​​ച്ചു​​രു​​ക്ക​​വു​​മൊ​​ക്കെ ആ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്നും പ​​റ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. നോ​​ട്ട് എ​​ഴു​​തി​​യ പേ​​ജു​​ക​​ൾ ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ഭാ​​ര്യ 1913ൽ ​​അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ൽ ന്യൂ​​യോ​​ർ​​ക്കി​​ലു​ള്ള ഒ​​രു പു​​സ്ത​​ക​വ്യാ​​പാ​​രി​​ക്ക് 2.2 പൗ​​ണ്ടി​​ന് വി​​റ്റു​​വെ​​ന്നും പ​​റ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. പി​​ന്നീ​​ട് അ​​ത് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പു​​ത്ര​​ൻ​​മാ​​രു​​ടെ കൈ​​വ​​ശം വ​​ന്നു​​ചേ​​രു​​ക​​യും 1970ൽ ​​ഫി​​ലഡെ​​ൽ​​ഫി​​യ​​യി​​ലെ റോ​​സ​​ൻ​​ബാ​​ക് (Rosenbach) മ്യൂ​​സി​​യ​​ത്തി​​ന് കൈ​​മാ​​റു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു​​വ​​േ​ത്ര.

ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ ദൃ​ശ്യ​യാ​​ത്ര​​ക​​ൾ

ഒ​​രു പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ന്റെ വി​​ചി​​ത്ര​​വും അ​​സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​വു​​മാ​​യ ജൈ​​ത്ര​യാ​​ത്ര​​ക​​ളാ​​ണ് പി​​ന്നീ​​ട് ലോ​​കം ക​​ണ്ട​​ത്.1899​ൽ ​ഡ​​ബി​​ൾ​​ഡേ നോ​​വ​​ൽ പു​​ന​ഃ​പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ചു. അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ൽ ആ​​യി​​രു​​ന്നു പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണം. പി​​ന്നീ​​ട് 30 വ​​ർ​​ഷം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് 1930ൽ ​​അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ലെ പ്ര​​സി​​ദ്ധ​​മാ​​യ യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സ​​ൽ സ്റ്റു​​ഡി​​യോ എ​​ന്ന ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര നി​​ർ​​മാ​​ണ സ്ഥാ​​പ​​നം ഈ ​​നോ​​വ​​ലി​​ന്റെ ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര നി​​ർ​​മാ​​ണ​ാ​വ​​കാ​​ശം വാ​​ങ്ങു​​ക​​യും 1931ഫെ​​ബ്രു​​വ​​രി 14ന് ​'​ഡ്രാ​​ക്കു​​ള' ബ്ലാ​​ക്ക് ആ​​ൻ​​ഡ് വൈ​​റ്റ് ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​മാ​​യി പു​​റ​​ത്തു​​വ​​രുക​​യും ചെ​​യ്തു. ടോ​​ഡ് ബ്രൗ​​ണി​​ങ്, കാ​​ൾ ഫ്രാ​​ൻ​​സ് എ​​ന്നി​​വ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ർ. ബെ​​ല്ല ലു​​ഗോ​​സി, ഡേ​​വി​​ഡ് മാ​​നേ​​ഴ്സ്, ഹെ​​ല​​ൻ ചാ​​ൻ​​ഡ് ല​ർ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ർ അ​​ഭി​​ന​​യി​​ച്ചു.

1901ൽ​ത​​ന്നെ 'ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​'​യു​​ടെ ഒ​​രു വി​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​വും പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്നു. ഐ​​ല​​ൻ​​ഡി​​ക് ഭാ​​ഷ​​യി​​ലേ​​ക്കാ​​യി​​രു​​ന്നു വി​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം. വി​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ൻ വാ​​ൾ​​ഡി​​മാ​​ർ അ​​സ്മ​​ൻ​​ഡ്സ​​ൻ (Valdimar Asmundsson). 'പ​​വ​​ർ ഓ​​ഫ് ഡാ​​ർ​​ക്നെ​​സ്' എ​​ന്ന് അ​​ർ​​ഥം വ​​രു​​ന്ന ഒ​​രു പേ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു ആ ​​ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ നോ​​വ​​ലി​​നി​​ട്ട​​ത്. അ​​താ​​ക​​ട്ടെ അ​​തി​​നു​​മു​​മ്പ് സ്വീ​​ഡി​​ഷ് ഭാ​​ഷ​​യി​​ലു​​ണ്ടാ​​യ പു​​ന​​രാ​​ഖ്യാ​​ന​​ത്തെ ഉ​​പ​​ജീ​​വി​​ച്ചു​​ള്ള​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. ഐ​​ല​​ൻ​​ഡി​​ക് ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ നോ​​വ​​ലി​​ലെ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പേ​​രു​​ക​​ളും മാ​​റ്റി​​യി​​രു​​ന്നു. മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല പു​​ന​​രാ​​ഖ്യാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ വി​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​മാ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ നോ​​വ​​ലി​​ന്റെ സം​​ക്ഷി​​പ്ത​രൂ​​പ​​വും ആ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. ലൈം​​ഗി​​ക​​ത​​യു​​ടെ പ്ര​​സ​​ര​​മു​​ള്ള​​തു​​കൂ​​ടി ആ​​യി​​രു​​ന്നു ആ ​​പു​​ന​​രാ​​ഖ്യാ​​നം. നോ​​വ​​ലു​​ക​​ളെ ഭാ​​ഷ​​ക​​ളി​​ൽ​നി​​ന്ന് അ​​ന്യ​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​കാ​​ൻ പ​​ഠി​​പ്പി​​ച്ച​​ത് ഒ​​ര​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ 'ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​'യാ​​ണ്.

എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​തി​​നു​മു​​മ്പ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള നോ​​വ​​ലി​​ന്റെ ആ​​ശ​​യ​​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്ന് ഒ​​രു ച​​ല​​ച്ചി​​ത്രം ജ​​ർ​​മ​​ൻ ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്നി​​രു​​ന്നു. എ​​ഫ്.​ഡ​​ബ്ല്യു. മു​​ർ​​ന്നെ (F W Murnau) സം​​വി​​ധാ​​നം​ചെ​​യ്ത ചി​​ത്ര​​ത്തി​​ന്റെ തി​​ര​​ക്ക​​ഥാ​​കൃ​​ത്ത് ഹെ​​ൻ​​റി​​ക് ഗ​​ലീ​​ൻ (Henrik Galeen) ആ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ൻ​​റി​​ക്കോ ഡീ​​ക്മാ​​ൻ (Enrico Dieckmann), ആ​​ൽ​​ബി​​ൻ ഗ്രൗ (Albin Grau) ​​എ​​ന്നി​​വ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു നി​​ർ​​മാ​​താ​​ക്ക​​ൾ. മാ​​ക്സ് ഷ്ര​​ക് (Max Schreck), ഗു​​സ്താ​​വ് വോ​​ൺ (Gustav Von) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ർ താ​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യു​​മെ​​ത്തി. പ്രാ​​ണ (Prana) ഫി​​ലിം​​സി​​ന്റെ ബാ​​ന​​റി​​ൽ പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന ചി​​ത്രം 1922 മാ​​ർ​​ച്ച്‌ 4ന് ​​ജ​​ർ​​മ​​നി​​യി​​ൽ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​നം തു​​ട​​ങ്ങി. ഒ​​ന്ന​​ര മ​​ണി​​ക്കൂ​​ർ ദൈ​​ർ​​ഘ്യ​​മു​​ള്ള​​താ​​യി​​രു​​ന്നു ചി​​ത്രം. ജ​​ർ​​മ​​ൻ ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ നോ​​സ്ഫെ​​രാ​​റ്റ് (nosferatu) എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ പേ​​ര്.

യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സ​​ൽ സ്റ്റു​​ഡി​​യോ​​യു​​ടെ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ ചു​​വ​​ടു​​പി​​ടി​​ച്ച് ര​​ണ്ട് ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ​കൂ​​ടി ഇ​​തേ ശ്രേ​​ണി​​യി​​ൽ പു​​റ​​ത്തു​വ​​ന്നു. Dracula's daughter, Son of Dracula എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​വ. ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ പു​​ത്രി (Dracula's daughter) 1936ൽ ​​പു​​റ​​ത്തു വ​​ന്ന അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ വാ​​മ്പ​​യ​​ർ സി​​നി​​മ​​യാ​​ണ്. ലാം​​ബ​​ർ​​ട്ട് ഹി​​ല്ല​​ർ (Lambert Hillyar) സം​​വി​​ധാ​​നം ചെ​​യ്ത ചി​​ത്രം ഒ​​ലി​​വ​ർ ജെ​​ഫ്രീ​​സ് (oliver jeffries ) അ​​ട​​ക്കം ഒ​​ട്ടേ​​റെ പേ​​രു​​ടെ സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് എ​​ഴു​​തി​ പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി​​യ​​ത്. ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ 'ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ അ​​തി​​ഥി' (Dracula's Guest) ഉ​​പ​​ജീ​​വി​​ച്ചാ​​ണ് തി​​ര​​ക്ക​​ഥ ഒ​​രു​​ക്കി​​യ​​ത്. ഇ.​എം. ആ​​ഷ​​ർ (E.M. Asher) നി​​ർ​​മി​ച്ച ചി​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ ഓ​​ട്ടോ ക്രൂ​​ഗ​​ർ (otto kruger), ഗ്ലോ​​റി​​യ ഹോ​​ൾ​​ഡ​​ൻ (Gloria Holden ) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു താ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ. 1936 മേ​​യ്‌ 11ന് ​​ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സ​​ൽ പി​​ക്ചേ​ഴ്​​സ് സി​​നി​​മ അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ൽ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​ന​​ത്തി​​ന് എ​​ത്തി​​ച്ചു.

സ​​ൺ ഓ​​ഫ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ളയും (Son of Dracula)​​ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള ശ്രേ​​ണി​​യി​​ലു​​ള്ള സി​​നി​​മ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. റോ​​ബ​​ർ​​ട്ട്‌ സി​​യോ​​ദ്മ​​ക് (Robert Siodmak) സം​​വി​​ധാ​​നം​ചെ​​യ്ത സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ തി​​ര​​ക്ക​​ഥ എ​​റി​​ക് ടൈ​​ല​​ർ (Eric Taylor) ആ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ഴു​​തി​​യ​​ത്. ഫോ​​ർ​​ഡ് ബീ​​ബ് (Ford Beebe) നി​​ർ​​മാ​​ണ​​വും. ലോ​​ൺ ചാ​​നി ജൂ​​നി​​യ​​ർ (Lon Chaney Jr.), ലൂ​​യി​​സ് ആ​​ൽ​​ബ്രി​​ട്ട​​ൺ (Louise Albritton), റോ​​ബ​​ർ​​ട്ട്‌ പൈ​​ജീ (Robert Paige) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു താ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ. യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സ​​ൽ പി​ക്ചേ​ഴ്സ് 78 മി​​നി​​റ്റ് ദൈ​​ർ​​ഘ്യ​​മു​​ള്ള ചി​​ത്രം 1943 ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ 20ന് ​​പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​ന​​ത്തി​​നെ​​ത്തി​​ച്ചു. ഇ​​തോ​​ടൊ​​പ്പം യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സ​​ൽ പി​ക്ചേ​ഴ്സ് ക​​മ്പ​​നി വേ​​റെ​​യും ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് ഡ്രാ​​ക്കു​​ള സി​​നി​​മ​​ക​​ൾ പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ക്കി. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​വ​​യൊ​​ക്കെ സ്വ​​ത​​ന്ത്ര ക​​ഥ​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. ക​​ഥാ​​പാ​​ത്രം മാ​​ത്രം ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യാ​​യി അ​​വ​​ത​​രി​​ച്ചു. അ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു സി​​നി​​മ​​യാ​​ണ് ഏ​​ൾ സി ​​കേ​​ന്റോ​​ൺ (Erle c kenton ) സം​​വി​​ധാ​​നം​ചെ​​യ്ത House of Dracula. ജോ​​ർ​​ജ് ബ്രി​​ക്ക​​ർ, സ്വി​​റ്റ് വി ​​ബാ​​ബ്കോ​​ക്ക് എ​​ന്നി​​വ​​രെ​​ഴു​​തി​​യ സാ​​ങ്ക​​ൽ​​പി​​ക ക​​ഥ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​തി​​ന് അ​​വ​​ലം​​ബം. ലോ​​ൺ ചാ​​നി ജൂ​​നി​​യ​​ർ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ർ ഈ ​​ചി​​ത്ര​​ത്തി​​ലും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തു​​പോ​​ലെ The House of Frankenstein തു​​ട​​ങ്ങി​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ളും ഇ​​തി​​ന് തു​​ട​​ർ​​ച്ച​​യാ​​യെ​​ത്തി.

​ഡ്രാക്കുള -ബി.ബി.സി മിനി സീരീസ് പോസ്റ്റർ (2020)

ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള 1958ൽ ​​ബ്രി​​ട്ട​​നി​​ൽ ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​മാ​​യി പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്നു. ആ​​ന്റ​​ണി ഹി​​ൻ​ഡ്സ് (Anthony Hinds) നി​​ർ​​മി​​ച്ച ചി​​ത്രം ടെ​​റ​​ൻ​​സ് ഫി​​ഷ​​ർ (Terence Fisher) സം​​വി​​ധാ​​നം​ചെ​​യ്തു. തി​​ര​​ക്ക​​ഥ ജി​​മ്മി സ​​ങ്സ്റ്റ​​ർ (Jimmy Sangster). പീ​​റ്റ​​ർ ക്ര​​ഷി​​ങ് (Peter Crushing), മൈ​​ക്കി​​ൾ ഗോ​​ഫ് (Michael Gough), മെ​​ല്ലി​​സ സ്ട്രി​​ബ്ലി​ങ് (Mellisa Stribling) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ താ​​ര​​ങ്ങ​​ളും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. 1958 മേ​​യ്‌ 7ന് ​​റി​​ലീ​​സ് ചെ​​യ്തു. 82 മി​​നി​​റ്റ് ആ​​യി​​രു​​ന്നു ദൈ​​ർ​​ഘ്യം. അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് 81,000 പൗ​​ണ്ട് ചി​​ത്ര​​ത്തി​​ന് ചെ​​ല​​വാ​​യി. എ​​ന്നാ​​ലി​​ത് ബോ​​ക്സോ​​ഫി​സി​​ൽ 3.5 മി​​ല്യ​​ൺ ഡോ​​ള​​ർ നേ​​ട്ട​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കി. പി​​ന്നീ​​ട് ഇ​​തേ സീ​​രീ​​സി​​ൽ വ​​ന്ന ഡ്രാ​​ക്കു​​ള സി​​നി​​മ​​ക​​ൾ Dracula AD 1972 (സം​​വി​​ധാ​​നം അ​​ലെ​​ൻ ഗി​​ബ്സ​​ൺ ), The Satanic Rites of Dracula (സം​​വി​​ധാ​​നം അ​​ലെ​​ൻ ഗി​​ബ്സ​​ൺ), ജോ​​ൺ ബാ​​ദം സം​​വി​​ധാ​​നം​ചെ​​യ്ത 1979 ജൂ​​ലൈ 13ന് ​​റി​​ലീ​​സ് ചെ​​യ്ത 'ഡ്രാ​​ക്കു​​ള' തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ജോ​​ൺ ബാ​​ദം സം​​വി​​ധാ​​നം​ചെ​​യ്ത ഡ്രാ​​ക്കു​​ള ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ കൃ​​തി​​യു​​ടെ നേ​​രാ​​യ ആ​​ഖ്യാ​​നം ആ​​യി​​രു​​ന്നു.1924​ൽ ​പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന ഹാ​​മി​​ൽ​​ട്ട​​ൻ ഡീ​​നി​​ന്റെ (Hamilton Deane) നാ​​ട​​കം​കൂ​​ടി ഇ​​തി​​നാ​​യി ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി. ഈ ​​നാ​​ട​​ക​​വും ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യെ ഉ​​പ​​ജീ​​വി​​ച്ചു നി​​ർ​​മി​​ച്ച​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇം​​ഗ്ല​​ണ്ടി​​ലെ ഡെ​​ർ​​ബി​​യി​​ൽ ഗ്രാ​​ൻ​​ഡ് തി​​യ​​റ്റ​​റി​​ൽ ആ​​യി​​രു​​ന്നു ആ​​ദ്യ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​നം. ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ മ​​റ്റൊ​​രു ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​ഭാ​​ഷ്യ​​മാ​​ണ് വെ​​ർ​​ണ​​ർ ഹെ​​ർ​​സോ​​ഗ് (Werner Herzog ) സം​​വി​​ധാ​​നം​ചെ​​യ്ത് 1979 ജ​​നു​​വ​​രി 17ന് ​​ഫ്രാ​​ൻ​​സി​​ൽ പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന Nosferatu the vampyre. 20th സെ​​ഞ്ച്വ​​റി ഫോ​​ക്സ് സ്റ്റു​​ഡി​​യോ ആ​​യി​​രു​​ന്നു വി​​ത​​ര​​ണ​​ക്കാ​​ർ. 107 മി​​നി​​റ്റാ​​യി​​രു​​ന്നു ചി​​ത്ര​ദൈ​​ർ​​ഘ്യം. 2.5 മി​​ല്യ​​ൺ ആ​​യി​​രു​​ന്നു നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ച്ചെ​​ല​​വ്.



ബ്രാം ​​സ്റ്റോ​​ക്ക​​റു​​ടെ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള എ​​ന്ന ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ത്തെ മാ​​ത്രം ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് പോ​​ൾ മോ​​റി​​സ്സേ (Paul Morrissey) എ​​ഴു​​തി​​യു​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ ക​​ഥ​​യി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹം​ത​​ന്നെ സം​​വി​​ധാ​​നം​ചെ​​യ്ത ഒ​​രു ഡ്രാ​​ക്കു​​ള ചി​​ത്ര​​വും 1974 മാ​​ർ​​ച്ച്‌ 1 ന് ​​പു​​റ​​ത്തു​വ​​ന്നു. ബ്ല​​ഡ്‌ ഫോ​​ർ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള (Blood for Dracula) എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു പേ​​ര്. ജൊ ​​ഡെ​​ല്ലി​​സാ​​ൻ​​ഡ്രോ (Joe Dallesandro), യൂ​​ഡോ കേ​​ർ (Udo Kier) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ർ അ​​ഭി​​ന​​യി​​ച്ചു. യൂ​​റോ ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​ൽ ഫി​​ലിം​​സ് (Euro International Films) ചി​​ത്രം പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​ന​​ത്തി​​നെ​​ത്തി​​ച്ചു.

The Monster squad (1987), Wax work (1988) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​യും ഡ്രാ​​ക്കു​​ള സി​​നി​​മ​​ക​​ളാ​​ണ്. ഡ്രാ​​ക്കു​​ള നോ​​വ​​ലു​​മാ​​യി അ​​ത്ര​യേ​​റെ ബ​​ന്ധം പു​​ല​​ർ​​ത്തി​​യ ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളെ പ​​റ്റി മാ​​ത്ര​​മേ ഈ ​​ലേ​​ഖ​​ന​​ത്തി​​ൽ പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ളൂ. ഡ്രാ​​ക്കു​​ള​​യു​​ടെ ക​​ഥ പ​​റ​​ഞ്ഞ ഒ​​ട്ടേ​​റെ ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളും (ഉ​​ദാ: Mark of the Vampire 1935, The Return of Dracula 1958, Dracula 1979, The Monster Squad 1987 തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ) നാ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ളും ലോ​​ക​​ത്ത് പി​​ൽ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

2013ലും 2020​ലും ര​​ണ്ട് ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ ടെ​​ലി​​വി​​ഷ​​ൻ പ​​ര​​മ്പ​​ര​​ക​​ൾ ഡ്രാ​​ക്കു​​ള നോ​​വ​​ലി​​നെ അ​​ധി​​ക​​രി​​ച്ചു​​ണ്ടാ​​യി. യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സ​​ൽ ടെ​​ലി​​വി​​ഷ​​ൻ (NBC) 43 മി​​നി​​റ്റ് വീ​​തം ദൈ​​ർ​​ഘ്യം വ​​രു​​ന്ന ടെ​​ലി​​വി​​ഷ​​ൻ സീ​​രീ​​സ് 2013ൽ ​​പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ക്കി. 2013 ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ 25ന് ​​തു​​ട​​ങ്ങി 2014 ജ​​നു​​വ​​രി 24ന് ​​അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കും വി​​ധ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. ജൊ​​നാ​​ഥ​​ൻ റീ​​സ്‌, ജെ​​സീ​​ക്കാ ഡി ​​ഗോ​​വ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ താ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ഭി​​ന​​യി​​ച്ചു.

ബി.​ബി.​സി ​സ്റ്റു​​ഡി​​യോ വി​​ത​​ര​​ണം​ചെ​​യ്ത് ബി.​ബി.​സി ​വ​​ൺ, നെ​​റ്റ്ഫ്ലി​​ക്സ് എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ൽ 2020 ജ​​നു​​വ​​രി 1 മു​​ത​​ൽ 3 വ​​രെ സം​​പ്രേ​​ഷ​​ണം ചെ​​യ്ത ഡ്രാ​​ക്കു​​ള മ​​റ്റൊ​​രു ടെ​​ലി​​വി​​ഷ​​ൻ പ​​രി​​പാ​​ടി​​യാ​​ണ്. ക്ല​​സ് ബാം​​ഗ്, ഡോ​​ളി വെ​​ൽ​​സ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ താ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ഭി​​ന​​യി​​ച്ചു. 2000 മു​​ത​​ൽ ഇ​​തു​​വ​​രെ ഏ​​ക​​ദേ​​ശം പ​​ത്തി​​ൽ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ പ്ര​​ധാ​​ന ടെ​​ലി​​വി​​ഷ​​ൻ പ​​ര​​മ്പ​​ര​​ക​​ളും ഡ്രാ​​ക്കു​​ള ക​​ഥാ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യി. Buffy the Vampire slayer 2000, Bram stoker's Dracula 2006, Castevania 2017 തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ അ​​തി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു.

