റെവല്യൂഷണറി ഇറ

ജോ​​ൺ​​കീ​​റ്റ്സി​​ന്റെ 'Ode ​To Autumn'! ഞാ​​ൻ മ​​നം നി​​റ​​ഞ്ഞാ​​ണ് ചൊ​​ല്ലി​​യ​​ത്. തീ​​ർ​​ന്ന​​തും ക​​രോ​​ലി​​ന്റെ ആ​​വേ​​ശം നി​​റ​​ഞ്ഞ ശ​​ബ്ദം. ഇ​​ല​​പൊ​​ഴി​​യു​​ന്ന കാ​​ല​​ത്തോ​​ട്, സു​​ന്ദ​​രി​​യാ​​യ ദേ​​വ​​ത​​യോ​​ടെ​​ന്ന​പോ​​ലെ സം​​വ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന ക​​വി​​യെ​​പ്പ​​റ്റി എ​​ത്ര...

Where are the songs of spring

Ay, where are they?

Think not of them, thou hast thy music too

(​വ​​സ​​ന്ത​​ത്തി​​ന്റെ ഗീ​​ത​​ങ്ങ​​ൾ എ​​വി​​ടെ​​പ്പോ​​യ്;

ഏ​​യ്, എ​​വി​​ടെ​​പ്പോ​​യ്‌?

അ​​വ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചോ​​ർ​​ത്ത് വ്യാ​​കു​​ല​​പ്പെ​​ട​​രു​​തേ,

നി​​ന​​ക്ക് നി​​ന്റേ​​താ​​യ സം​​ഗീ​​തം കൂ​​ടെ​​യു​​ണ്ട​​ല്ലോ)

ജോ​​ൺ​​കീ​​റ്റ്സി​​ന്റെ 'Ode ​To Autumn'!

ഞാ​​ൻ മ​​നം നി​​റ​​ഞ്ഞാ​​ണ് ചൊ​​ല്ലി​​യ​​ത്. തീ​​ർ​​ന്ന​​തും ക​​രോ​​ലി​​ന്റെ ആ​​വേ​​ശം നി​​റ​​ഞ്ഞ ശ​​ബ്ദം. ഇ​​ല​​പൊ​​ഴി​​യു​​ന്ന കാ​​ല​​ത്തോ​​ട്, സു​​ന്ദ​​രി​​യാ​​യ ദേ​​വ​​ത​​യോ​​ടെ​​ന്ന​പോ​​ലെ സം​​വ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന ക​​വി​​യെ​​പ്പ​​റ്റി എ​​ത്ര പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ട്ടും അ​​വ​​ൾ​​ക്ക് മ​​തി​​യാ​​വാ​​ത്ത​​പോ​​ലെ! വ​​സ​​ന്ത​​ത്തി​​ന്റെ പാ​​ട്ടു​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് മാ​​ത്രം ചി​​ന്തി​​ക്ക​​രു​​തേ എ​​ന്ന് ശ​​ര​​ത്കാ​​ല​​ത്തി​​നോ​​ട് പ​​റ​​യു​​ന്ന​​വ​​ൻ കാ​​ൽ​പ​നി​​ക​​ത​​യു​​ടെ പ​​ര്യാ​​യം ത​​ന്നെ​​യെ​​ന്നൊ​​ക്കെ കേ​​ട്ട​​പ്പോ​​ൾ ഈ ​​അ​​റു​​പ​​ത്തൊ​​ന്നി​​ലും എ​​ന്റെ​​യു​​ള്ളി​​ലെ പെ​​ണ്ണ് കോ​​രി​​ത്ത​​രി​​ച്ചു​​പോ​​യി.

'ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് പോ​​യ​​ട്രി ഇ​​ൻ റൊ​​മാ​​ന്റി​​ക് പീ​​രീ​​ഡ്' എ​​ന്ന ച​​ർ​​ച്ച! അ​​തി​​ലേ​​ക്കെ​​ത്തി​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത് ര​​സ​​ക​​ര​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​ണ്. ഒ​​രുദി​​വ​​സം ഹൃ​​ദ്യ എ​​ന്റെ ഫോ​​ണെ​​ടു​​ത്ത് യൂ​​ട്യൂ​​ബി​​ലെ​​ന്തോ സെ​​ർ​​ച്ച് ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്നു.

''അ​​മ്മ​​യെ​​ന്തി​​നാ ഈ ​​സീ​​രി​​യ​​ൽ ന​​ടി​​യു​​ടെ അ​​വി​​ഹി​​തോം ക​​ണ്ടി​​രി​​ക്ക​​ണേ. താ​​ഴെ നോ​​ട്ടി​​ഫി​​ക്കേ​​ഷ​​ൻ വ​​രു​​ന്ന​​ത് മു​​ഴു​​വ​​ൻ ഇ​​ത് ത​​ന്നാ​​ണ​​ല്ലോ?''

മ​​രു​​മ​​ക​​ളു​​ടെ മു​​ന്നി​​ലൊ​​ന്ന് ചൂ​​ളി.

''അ​​തു​​പി​​ന്നെ ചി​​മ്പു​​ട്ട​​നു​​റ​​ങ്ങു​​മ്പോ എ​​നി​​ക്കെ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും പ​​ണി വേ​​ണ്ടേ മോ​​ളേ.''

''വാ​​ട്സാ​​പ്പും ഫേ​​സ്ബു​​ക്കു​​മൊ​​ക്കെ മ​​ത്യാ​​യോ അ​​പ്പോ?''

''അ​​തി​​ല് സ​​മ​​പ്രാ​​യ​​ക്കാ​​രൊ​​ക്കെ 'ആ​​ദ​​രാ​​ഞ്ജ​​ലി​​ക​​ളോ​​ടെ' പ​​ട​​ത്തി​​ൽ​​ക്ക് കേ​​റ​​ണ ക​​ണ്ട്... വെ​​റു​​തെ​​യെ​​ന്തി​​നാ?''

അ​​വ​​ളി​​ത്തി​​രി നേ​​രം എ​​ന്നെ​​ത്ത​​ന്നെ നോ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു. പി​​ന്നെ ഫോ​​ണി​​ൽ തെ​​രു​​തെ​​രെ എ​​ന്തോ കു​​ത്തി. ഗൂ​​ഢ​​മാ​​യ ചി​​രി​​യോ​​ടെ, ''റി​​ട്ട​​യേ​​ഡ് ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് പ്ര​​ഫ​​സ​​ർ പ​​ദ്മി​​നി പ​​ദ്മ​​നാ​​ഭ​​ൻ ഇ​​തൊ​​ന്ന് നോ​​ക്കി​​യേ. ക്ല​​ബ് ഹൗ​​സ്. ദ ​​ന്യൂ സെ​​ൻ​​സേ​​ഷ​​ൻ. ബി ​​അ​​പ്ഡേ​​റ്റ​​ഡ്! ശ​​ബ്ദ​​ങ്ങ​​ളാ​​ൽ അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടൂ.'' എ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞ് ഫോ​​ൺ തി​​രി​​കെ​​ത്ത​​ന്നു.

ക്ല​​ബ് ഹൗ​​സി​​ൽ ഐ​ഡി​​യു​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കി 'ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് പോ​​യ​​ട്രി ല​​വേ​​ഴ്സ്' എ​​ന്ന ക്ല​​ബി​ലെ അം​​ഗ​​വു​​മാ​​ക്കി അ​​തി​​ലെ ചി​​ല അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ ഫോ​​ളോ​​യും ചെ​​യ്ത​​തി​​ന്റെ ബാ​​ക്കി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ആ ​​ചി​​രി!

I wandered lonely as a cloud

That floats on high o'er vales and hills

(കു​​ന്നു​​ക​​ൾ​​ക്കും താ​​ഴ്വാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും മീ​​തെ​​യൊ​​ഴു​​കു​​ന്ന മേ​​ഘ​​ശ​​ക​​ല​​ത്തെ​​പ്പോ​​ലെ ഏ​​കാ​​കി​​യാ​​യ് ഞാ​​ൻ അ​​ല​​ഞ്ഞു)

വേ​​ഡ്സ് വ​​ർ​​ത്തി​​ന്റെ 'ഡാ​​ഫോ​​ഡി​​ൽ​​സ്' കേ​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ഞാ​​ൻ ക്ല​​ബി​ൽ ജോ​​യി​​ൻ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്! ഉ​​ട​​ൻ സ്പീ​​ക്ക​​റു​​ടെ പ്രൊ​​ഫൈ​​ലി​​ൽ ക​​യ​​റി നോ​​ക്കി. ക​​രോ​​ലി​​ൻ എ​​മ്മ ഫ്രെ​​ഡി, മു​​പ്പ​​തു​​ക​​ളി​​ലെ​​ത്തി​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന സു​​ന്ദ​​രി​​മ​​ദാ​​മ! ഏ​​റി​​യാ​​ൽ നാ​​ൽ​പ​​ത്. ശ്വാ​​സം​പോ​​ലും‌ ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് ക​​വി​​ത​​യാ​​യി​​രു​​ന്ന എ​​നി​​ക്ക് വി​​ട്ടു​കൊ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മോ. ഞെ​​ക്കി ഊ​​ഴം ചോ​​ദി​​ച്ച് സ്പീ​​ക്ക​​റാ​​യി.

വേ​​ഡ്സ് വ​​ർ​​ത്ത്, കോ​​ള​​റി​​ഡ്ജ് കൂ​​ട്ടു​​കെ​​ട്ടി​​ൽ പി​​റ​​ന്ന 'ലി​​റി​​ക്ക​​ൽ ബ​​ല്ലാ​​ഡ്സി'​​ലെ 'ദ ​​റൈം ഓ​​ഫ് ഏൻ​​ഷ്യ​​ന്റ് മ​​റൈ​​ന​​ർ' എ​​ടു​​ത്തൊ​​രു വീ​​ശാ​​യി​​രു​​ന്നു; ഹ​​ല്ല പി​​ന്നെ!

It is an ancient mariner and he stoppeth one of three

By the long grey beard and glittering eye.

(തി​​ള​​ക്ക​​മു​​ള്ള ക​​ണ്ണു​​ക​​ളും നീ​​ണ്ട ന​​ര​​ച്ച താ​​ടി​​യു​​മു​​ള്ള അ​​യാ​​ൾ ഒ​​രു പ​​ഴ​​ഞ്ച​​ൻ നാ​​വി​​കനാ​​ണ്. മൂ​​ന്നുപേ​​രി​​ൽ ഒ​​രാ​​ളെ അ​​യാ​​ൾ ത​​ട​​ഞ്ഞു നി​​ർ​​ത്തി)

കി​​ഴ​​വ​​ന്റെ ക​​ണ്ണി​​ലെ തി​​ള​​ക്കം ചെ​​റു​​പ്പ​​ക്കാ​​ര​​നെ കീ​​ഴ്പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ വ​​രി ചൊ​​ല്ലി​​യ​​പ്പോ​​ൾ, ക​​രോ​​ലി​​ന്റെ മ്യൂ​​ട്ട് ചെ​​യ്യാ​​ൻ മ​​റ​​ന്നു​പോ​​യ മൈ​​ക്കി​​ലൂ​​ടെ ഒ​​രു വാ​​ച​​കം പു​​റ​​ത്തു​​ചാ​​ടി. The gleam in the eyes, yes that's it (ക​​ണ്ണി​​ലെ തി​​ള​​ക്കം, അ​​തെ അ​​തു​ത​​ന്നെ) എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​തെ​​ന്നാ​​ണ് ഓ​​ർ​​മ.

വേ​​ഡ്സ് വ​​ർ​​ത്തി​​നു​ശേ​​ഷം കീ​​റ്റ്സി​​നെ​​യും കൂ​​ടെ​​ക്കൂ​ട്ടി​​യാ​​ണ് ച​​ർ​​ച്ച​​യി​​ൽ ഞാ​​ൻ ക​​സ​​റി​​യ​​ത്. ഡി​​സ്ക​​ഷ​​ൻ ഓ​​ൺ വി​​ക്ടോ​​റി​​യ​​ൻ ഇ​​റ അ​​ടു​​ത്ത ആ​​ഴ്ച​​ക്ക് ഷെ​​ഡ്യൂ​​ൾ ചെ​​യ്ത് ക​​ണ്ടു. അ​​വ​​രു​​ടെ സ​​ൺ​​ഡേ ഈ​​വ​​നി​​ങ് എ​​നി​​ക്ക് മ​​ൺ​​ഡേ മോ​​ണി​ങ്ങാ​​ണ് എ​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു ആ​​കെ​​യു​​ള്ള പ്ര​​ശ്നം. ഹൃ​​ദ്യ​​ക്ക് ഡ്യൂ​​ട്ടി​​യു​​ള്ള​​തും സ​​ഹാ​​യി​​ക്കാ​​നെ​​ത്തു​​ന്ന​​വ​​ൾ വൈ​​കു​​ന്ന​​തു​​മാ​​യ ദി​​വ​​സം. എ​​ന്നി​​ട്ടും അ​​വ​​ളെ​​ന്നെ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ച​​ർ​​ച്ച​​ക്ക് വി​​ട്ട​​ല്ലോ. അ​​താ​​ണെ​​ന്റെ മ​​രു​​മ​​ക​​ൾ!

ക്ല​​ബ് പൂ​​ട്ടി ചി​​മ്പു​​ട്ട​​നെ​​യു​​മെ​​ടു​​ത്ത് അ​​ടു​​ക്ക​​ള​​യി​​ലെ​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ അ​​ച്ഛ​​മ്മ​​യി​​ന്ന് ന​​ല്ല മൂ​​ഡി​​ലാ​​ണ​​ല്ലോ ചി​​മ്പൂ​​ട്ടോ എ​​ന്ന് ഹൃ​​ദ്യ. അ​​ത്ര​കാ​​ലം പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ലാ​​ത്ത വി​​ധം ഞാ​​നെ​​ന്റെ മ​​രു​​മോ​​ളെ​​​യ​​ങ്ങ് സ്നേ​​ഹി​​ച്ചു. ''അ​​ച്ഛ​​മ്മ അ​​മ്മ​​നെ ഉ​​മ്മ വ​​ച്ച​​ണ്ട'' എ​​ന്ന് ചി​​മ്പു ചി​​ണു​​ങ്ങി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ഓ ​​നീ പോ​​ടാ അ​​ച്ഛ​​മ്മ​​ക്കു​​ട്ടാ എ​​ന്ന​​വ​​ൾ മു​​ഖം​കോ​​ട്ടി.

അ​​ന്നു​​ച്ച വ​​രെ ക്ല​​ബ് ഹൗ​​സി​​ൽ ക​​റ​​ങ്ങി ന​​ട​​ന്നു. ചി​​ല ക്ല​​ബു​ക​​ളു​​ടെ കാ​​പ്ഷ​​ൻ ക​​ണ്ട് അ​​തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ എ​​ന്താ​​യി​​രി​​ക്കും ച​​ർ​​ച്ച​​യെ​​ന്ന​​റി​​യാ​​ൻ വ​​ല്ലാ​​ത്തൊ​​രു കൗ​​തു​​കം തോ​​ന്നി ഹൃ​​ദ്യ​​യെ വി​​ളി​​ച്ചു.

''ഒ​​ന്നു ക​​യ​​റി നോ​​ക്കു​​ന്നോ? വി​​ത്തോ​​ർ വി​​ത്തൗ​​ട്ട്?, ടോ​​പ്പോ​​ർ ബോ​​ട്ടം?, റാ​​ന്റം കാ​​ൾ​​സ് എ​​ന്നൊ​​ക്കെ കാ​​പ്ഷ​​നി​​ട്ട ക​​ള്ളി​​യി​​ൽ പ​​ദ്മി​​നി പ​​ദ്മ​​നാ​​ഭ​​നെ ഇ​​ങ്ങ​​നെ കാ​​ണാം. ആ​​രൊ​​ക്കെ ഫോ​​ളോ ചെ​​യ്യു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ന്ന് നോ​​ക്കീ​​ട്ട്ണ്ടോ അ​​മ്മ? ഓ​​ൾ​​ഡ് സ്റ്റു​​ഡ​​ന്റ്സ് വ​​ല്ലോം ക​​യ​​റിവ​​ന്നാ​​ൽ ന​​ല്ല ര​​സാ​​യി."

മെ​​ല്ലെ എ​​ന്റെ​​യ​​ടു​​ത്ത് വ​​ന്ന് പ​​തു​​ക്കെ ക​​ണ്ണി​​റു​​ക്കി​​യി​​ട്ട് തു​​ട​​ർ​​ന്നു.

''വേ​​ണ​​ച്ചാ​​ൽ ന​​മ്മ​​ക്കൊ​​രു ഫേ​​ക്ക് ഐ​​ഡി​​യാ​​യി​​ട്ട് ക​​യ​​റാം. പ​​ഴ​​യ ആ​​ൽ​​ബ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ന​​ർ​​ഗീ​​സ് ലു​​ക്കു​​ള്ള ആ ​​ഫോ​​ട്ടോ ഡി​​പി ആ​​ക്കാം. ആ​​രൊ​​ക്കെ പ്രൊ​​പ്പോ​​സ് ചെ​​യ്യു​​മെ​​ന്ന​​റി​​യാ​​ലോ''

''ഒ​​ന്നു പോ​​യേ... കെ​​ട്ട്യോ​​ന്റെ അ​​മ്മ​​യാ, ഓ​​ർ​​മ വേ​​ണം. ഞാ​​നെ​​ന്റെ​​യൊ​​രു ആ​​ങ്സൈ​​റ്റി തു​​റ​​ന്നു​പ​​റ​​ഞ്ഞൂ​​ന്ന് വെ​​ച്ച്. ഇ​​നി നീ​​യി​​ത് അ​​വ​​നോ​​ടൊ​​ന്നും എ​​ഴു​​ന്നെ​​ള്ളി​​ക്ക​​ണ്ടാ കേ​​ട്ടോ.''

ഉ​​ച്ച​​ക്കു​ശേ​​ഷം മൂ​​ന്ന​​രമ​​ണി ആ​​യ​​പ്പോ​​ൾ, ഒ​​രു ക​​ള്ളി​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ ക​​രോ​​ലി​​നെ ത​​നി​​ച്ച് ക​​ണ്ട് എ​​ന്താ​​ണെ​​ന്ന​​റി​​യാ​​ൻ ക​​യ​​റി​നോ​​ക്കി​​യ​​താ​​ണ് ഞാ​​ൻ. അ​​തൊ​​രു ക്ലോ​​സ്ഡ് റൂ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

ഹാ​​യ്! തി​​ള​​ങ്ങു​​ന്ന ക​​ണ്ണു​​ക​​ളു​​ള്ള സു​​ന്ദ​​രീ... എ​​ന്ന ക​​രോ​​ലി​​ന്റെ ശ​​ബ്ദം! എ​​നി​​ക്കാ​​കെ നാ​​ണം വ​​ന്നു. കീ​​റ്റ്സി​​ന്റെ 'ബ്രൈ​​റ്റ് സ്റ്റാ​​ർ' എ​​ന്ന ക​​വി​​ത അ​​റി​​യാ​​മോ എ​​ന്ന​​വ​​ൾ. കൊ​​ള്ളാം കീ​​റ്റ്സി​​ന്റെ ഏ​​ത് ക​​വി​​ത​​യാ​​ണ് ഈ ​​ലേ​​ഡീ​​കീ​​റ്റ്സി​​ന​​റി​​യാ​​ത്ത​​ത് ? അ​​തും ബ്രൈ​​റ്റ് സ്റ്റാ​​ർ!

O! Iet me have thee whole

all, all, be mine.

ചൊ​​ല്ലി​​ത്തീ​​ർ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ wow എ​​ന്ന അ​​വ​​ളു​​ടെ ഒ​​ച്ച​​യി​​ലെ ആ​​വേ​​ശം! ഞാ​​ൻ വീ​​ണ്ടു​​മൊ​​ന്ന് പൂ​​ത്തു​​ല​​ഞ്ഞു!

''ആ​​ട്ടെ, എ​​ന്ത് ചെ​​യ്യു​​ന്നു പ​​ഡ്മി​​നീ?''

''ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് ടീ​​ച്ച​​ർ. ലേ​​ഡി​​കീ​​റ്റ്സ് എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു‌​​ വി​​ളി​​പ്പേ​​ര്. ഇ​​പ്പൊ ര​​ണ്ടു കൊ​​ല്ല​​മാ​​യി പെ​​ൻ​​ഷ​​ൻ വാ​​ങ്ങു​​ന്നു!''

''ഓ... ​​ഞാ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ വ​​ർ​​ഷം റി​​ട്ട​​യ​​റാ​​യി. ടീ​​ച്ച​​ർ ത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ലി​​റ്റ​​റേ​​ച്ച​​ർ. യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി ഡീ​​ൻ.''

കാ​​ന​​ഡ​​യി​​ൽ റി​​ട്ട​​യ​​ർ​​മെ​​ന്റ് പ്രാ​​യം അ​​റു​​പ​​ത്ത​​ഞ്ചാ​​ണെ​​ന്ന് വാ​​യി​​ച്ച ഒ​​രോ​​ർ​​മ. എ​​ന്നെ​​ക്കാ​​ൾ ഏ​​ഴോ എ​​ട്ടോ വ​​യ​​സ്സി​​ന് മൂ​​ത്ത ആ​​ളെ​​യാ​​ണോ മു​​പ്പ​​തു​​കാ​​രി​​യെ​​ന്ന​​ള​​ന്ന​​ത്? മ​​ക​​ളു​​ടെ ഫോ​​ട്ടോ​​യെ​​ടു​​ത്ത് പ്രൊ​​ഫൈ​​ലു​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​ൻ ആ​​ർ​​ക്കാ പ​​റ്റാ​​ത്ത​​ത്!

''പ​​ഡ്മി​​നി​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് പ​​റ​​യൂ കേ​​ൾ​​ക്ക​​ട്ടെ...''

ഹ​​രി​​യേ​​ട്ട​​ന്റെ അ​​പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ത മ​​ര​​ണം, എം.​​ബി.​​എ​​ക്കാ​​ര​​ൻ മ​​ക​​ൻ ജോ​​ലി​ചെ​​യ്യു​​ന്ന എ​​റ​​ണാ​​കു​​ള​​ത്തെ ക​​മ്പ​​നി, മ​​ക​​ൾ താ​​മ​​സി​​ക്കു​​ന്ന ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ലെ ഫ്ലാ​​റ്റ് തു​​ട​​ങ്ങി എ​​ന്നെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​റ്റ വീ​​ർ​​പ്പി​​ല​​ങ്ങ് പ​​റ​​ഞ്ഞു. അ​​തി​​ന്റെ ക​​നേ​​ഡി​​യ​​ൻ വേ​​ർ​​ഷ​​ൻ പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ചാ​​ണ് പി​​ന്നീ​​ടു​​ള്ള ഇ​​രി​​പ്പ്.

''യ്വാ ​​സോ ഫ​​ണ്ണി''

ഇ​​തി​​ലി​​പ്പോ എ​​ന്ത് ഫ​​ൺ?

എ​​നി​​ക്ക് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യി​​ല്ല.

''നോ​​ക്കൂ പ​​ഡ്മി​​നി, യാ​​ത്ര​​ക​​ൾ​​ക്കു​വേ​​ണ്ടി ജ​​നി​​ച്ച​​വ​​ളാ​​ണ് ഞാ​​ൻ. കൂ​​ടു​​ത​​ലും കാ​​ടു​​ക​​ളാ​​ണ് ക​​ണ്ട​​ത്, പി​​ന്നെ ക​​ട​​ൽ. ക​​പ്പ​​ലി​​ൽ സ​​ഞ്ച​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടോ താ​​ൻ? എ​​ന്ത് ര​​സ​​മാ​​ണെ​​ന്ന​​റി​​യു​​മോ! ക​​ട​​ലി​​ന്റെ മ​​ണം, അ​​തി​​ന്റെ ക​​യ​​റ്റി​​റ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ, അ​​തി​​ന്റെ​​യാ സം​​ഗീ​​തം... ഹൗ ​​കൊ​​തി​​യാ​​വു​​ന്നു. കോ​​വി​​ഡ് എ​​ല്ലാം ന​​ശി​​പ്പി​​ച്ചു.'' കു​​റ​​ച്ച​​ധി​​കം സ​​മ​​യം അ​​വ​​ൾ വി​​ഷാ​​ദ​ഭാ​​വ​​ത്തി​​ലി​​രു​​ന്നു.

അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ ആ​​ക്സ​​ന്റി​​നോ​​ട് സാ​​മ്യ​​മു​​ള്ള അ​​വ​​ളു​​ടെ ക​​നേ​​ഡി​​യ​​ൻ മി​​ണ്ടാ​​ട്ടം എ​​നി​​ക്ക​​ങ്ങോ​​ട്ട് ര​​സി​​ച്ച് വ​​ന്ന​​തു​​കൊ​​ണ്ട് വൈ​​കീ​​ട്ട് കാ​​ൾ വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് ക​​യ​​റി​​യ​​ങ്ങെ​​ടു​​ത്തു. എ​​ടു​​ത്ത് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് വീ​​ഡി​​യോ ആ​​ണെ​​ന്ന് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യ​​ത്. വാ​​ട്സ്ആ​​പ് ന​​മ്പ​​ർ കൊ​​ടു​​ത്ത​​പ്പോ​​ൾ അ​​ത് പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ചി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ഭം​​ഗി​​യാ​​യി വെ​​ട്ടി അ​​ഴി​​ച്ചി​​ട്ട സ്വ​​ർ​​ണ​നി​​റ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള മു​​ടി​​യാ​​ണ് ആ​​ദ്യം ക​​ണ്ണി​​ൽ​പെ​​ട്ട​​ത്. പ്രൊ​​ഫൈ​​ലി​​ൽ കാ​​ണു​​ന്ന​​തു​പോ​​ലെ ത​​ന്നെ വെ​​ളു​​ത്ത് വൃ​​ത്താ​​കൃ​​തി​​യു​​ള്ള കു​​ട്ടി​​ത്ത​​മു​​ള്ള മു​​ഖം. ചി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ഒ​​രുവ​​ശ​​ത്ത് നു​​ണ​​ക്കു​​ഴി. സൂ​​ക്ഷി​​ച്ച് നോ​​ക്കി​​യാ​​ൽ മു​​ഖ​​ത്ത് ചു​​ളി​​വു​​ക​​ൾ വ​​ന്നു തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്ന​​റി​​യാം. വ​​ല്ലാ​​ത്തൊ​​രു ജാ​​ള്യ​​ത്തി​​ൽ നെ​​ഞ്ചി​​ൽ​നി​​ന്ന് മാ​​റി​​ക്കി​​ട​​ന്ന സാ​​രി വി​​ട​​ർ​​ത്തി​​യി​​ട്ട് ന​​ര ക​​യ​​റി​​ത്തു​​ട​​ങ്ങി​​യ മു​​ടി മാ​​ടി​​യൊ​​തു​​ക്കി നോ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ, മാ​​റി​​ട​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സു​​ന്ദ​​ര​​മാ​​യ വി​​ട​​വ് പ്ര​​ദ​​ർ​​ശി​​പ്പി​​ക്കും വി​​ധ​​മു​​ള്ള ജാ​​ക്ക​​റ്റി​​ട്ട് വ​​ശ്യ​​മാ​​യി പു​​ഞ്ചി​​രി​​ച്ച് സ്ക്രീ​​നി​​ന​​പ്പു​​റ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്റെ പു​​തി​​യ കൂ​​ട്ടു​​കാ​​രി.

''പ​​ഡ്മി​​നി എ​​ന്ത് ചെ​​യ്യു​​ന്നു എ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ല്ല​​ല്ലോ!''

ശ്ശെ! ​​ഇ​​വ​​ൾ മ​​റ​​വി​​ക്കാ​​രി​​യാ​​ണോ? വീ​​ണ്ടും പ​​റ​​ഞ്ഞു.

''അ​​ത് ന​​മ്മ​​ൾ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ല്ലോ. റി​​ട്ട​​യ​​ർ​​മെ​​ന്റി​​ന് ശേ​​ഷം എ​​ന്ത് ചെ​​യ്യു​​ന്നു എ​​ന്നാ​​ണ്?''

റി​​ട്ട​​യ​​ർ​​മെ​​ന്റി​​നു​ശേ​​ഷം എ​​ന്ത് ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​ണ്? ജോ​​ലി, വീ​​ട്, പി​​ള്ളേ​​രു​​ടെ പ​​ഠി​​ത്തം, അ​​ട​​ച്ചു​തീ​​ർ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ലോ​​ണു​​ക​​ൾ, ഔ​​പ​​ചാ​​രി​​ക​​വേ​​ദി​​ക​​ൾ, പ്ര​​സം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ... അ​​തു​വ​​രെ ഓ​​ടി​​യ​​തൊ​​ന്നും പോ​​രേ! അ​​മ്മ കു​​റ​​ച്ച് വി​​ശ്ര​​മി​​ക്ക് എ​​ന്ന് മ​​ക്ക​​ൾ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ ആ​​ശ്വാ​​സം തോ​​ന്നി. മ​​ക്ക​​ളു​​ടെ വ​​ള​​ർ​​ച്ച കാ​​ണാ​​ൻ നേ​​രം കി​​ട്ടാ​​ത്ത സ​​ങ്ക​​ടം പേ​​ര​​ക്കു​​ട്ടി​​യെ ക​​ളി​​പ്പി​​ച്ച് തീ​​ർ​​ക്കാ​​മെ​​ന്നും ക​​രു​​തി.

ക​​രോ​​ലി​​ൻ പൊ​​ട്ടി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. കു​​ഞ്ഞി​​നെ നോ​​ക്കാ​​ൻ ആ​​യ​​മാ​​രെ​​യൊ​​ന്നും കി​​ട്ടി​​ല്ലേ എ​​ന്ന്. എ​​ന്റെ മ​​ക്ക​​ളെ നോ​​ക്കി​​യ​​ത് അ​​വ​​രു​​ടെ അ​​ച്ഛ​​മ്മ​​യാ​​ണെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ഴും അ​​തേ ചി​​രി.

ചു​​വ​​രി​​ൽ തൂ​​ക്കി​​യി​​ട്ട ക്ലോ​​ക്കി​​ൽ ആ​​റ് ഇ​​രു​​പ​​ത്തെ​​ട്ട് എ​​ന്ന് ക​​ണ്ട് ആ​​ഹാ നി​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ രാ​​ജ്യം ഞ​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കാ​​ൾ ഒ​​മ്പ​​ത​​ര മ​​ണി​​ക്കൂ​​റോ​​ളം മു​​ന്നി​ലാ​​ണ​​ല്ലോ എ​​ന്ന​​വ​​ൾ ചി​​രി​​യോ​​ടെ​​ത്ത​​ന്നെ പ​​റ​​ഞ്ഞു. അ​​ൽ​പം വ​​ല​​ത്തോ​​ട്ട് നീ​​ങ്ങി പി​​ന്നി​​ലെ ക്ലോ​​ക്കി​​ൽ ഒ​​മ്പ​താ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് കാ​​ണി​​ച്ചു. ആ​​റും ഒ​​മ്പ​തും! എ​​നി​​ക്കാ താ​​ര​​ത​​മ്യം അ​​ത്ര ര​​സി​​ച്ചി​​ല്ല. അ​​വി​​ടെ ആ​​റും ഇ​​വി​​ടെ ഒ​​മ്പ​തു​​മാ​​യി​​രി​​ക്കാ​​ൻ യാ​​തൊ​​രു സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​മി​​ല്ല താ​​നും.

പി​​റ്റേ​​ന്ന് നാ​​ലു മ​​ണി​​ച്ചാ​​യ​​ക്കു ശേ​​ഷം ഞാ​​ൻ വി​​ളി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ കി​​ട​​ക്ക​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് എ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റ് വ​​ന്ന കോ​​ല​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ക​​രോ​​ലി​​ൻ. അ​​യ​​ഞ്ഞ പെ​​റ്റി​​ക്കോ​​ട്ടും നി​​ക്ക​​റും! ഹൈ! ​​ഞാ​​ൻ ഒ​​ന്ന് ചു​​റ്റും നോ​​ക്കി. ബ​​ൺ​പോ​​ലെ​​യെ​​ന്തോ ചു​​രു​​ട്ടി​​പ്പി​​ടി​​ച്ച് ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ബ്രേ​​ക്ക് ഫാ​​സ്റ്റാ​​ണ​​ത്രേ. കാ​​മ​​റ​​ക്ക​​ടു​​ത്ത് പി​​ടി​​ച്ച് കാ​​ണി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ ഉ​​ള്ളി​​ൽ ഏ​​തോ മ​​ത്സ്യ​​ത്തി​​ന്റെ വേ​​വി​​ച്ച ഭാ​​ഗ​​വും എ​​ന്തൊ​​ക്കെ​​യോ ഇ​​ല​​ക​​ളും ക​​ണ്ടു. രാ​​വി​​ലെ​​ത്ത​​ന്നെ ഇ​​താ​​ണോ കു​​ത്തി​​ക്കേ​​റ്റു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ക​​ളി​​യാ​​ക്കി.

ന​​മ്മു​​ടെ ഇ​​ഡ്ഡ​​ലി ദോ​​ശ സാ​​മ്പാ​​ർ ച​​ട്ണി. ഞാ​​ൻ ഒ​​രു ക്ലാ​​സ​​ങ്ങ് എ​​ടു​​ത്തു​​കൊ​​ടു​​ത്തു.

''രാ​​വി​​ലെ ഇ​​ത്ര​​യ​​ധി​​കം കാ​​ർ​​ബോ!''

''ങേ?''

''​​അ​​ഞ്ചു​​ മി​​നി​​റ്റ് തി​​ന്നാ​​നു​​ള്ള​​തു​​ണ്ടാ​​ക്കാ‌​​ൻ എ​​ത്ര​​മ​​ണി​​ക്കൂ​​ർ ജോ​​ലി! ജീ​​സ​​സ്! അ​​തു​പോ​​ട്ടെ, ഇ​​തൊ​​ക്കെ എ​​ങ്ങ​​നെ ദ​​ഹി​​പ്പി​​ക്കും? പ​​ഡ്മി​​നി​​ക്ക് നൃ​​ത്ത​​മ​​റി​​യു​​മോ? നി​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ക്ലാ​​സി​​ക്ക​​ൽ ഡാ​​ൻ​​സ് ഐ​​റ്റം​​സൊ​​ക്കെ പ​​രി​​ശീ​​ലി​​ച്ചാ​​ൽ എ​​ന്നും യ​ങ്ങാ​​യി​​ട്ടി​​രി​​ക്കാ​​മെ​​ന്നാ എ​​നി​​ക്ക് തോ​​ന്നു​​ന്ന​​ത്.''

ഇ​​ല്ല എ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ ഇ​​നി​​യും പു​​ച്ഛി​​ക്കു​​മാ​​യി​​രി​​ക്കും. ദോ​​ശ-​ഇ​​ഡ്ഡ​ലി​മാ​​രെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് വി​​ള​​മ്പാ​​ൻ പോ​​യ​​ത് മ​​ണ്ട​​ത്ത​​മാ​​യെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ മ​​തി​​യ​​ല്ലോ.

പ​​ത്തു​​വ​​ർ​​ഷം മു​​മ്പ് ഇ​​ന്ത്യ സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലും വ​​ന്നി​​രു​​ന്നു എ​​ന്നും ക​​ഥ​​ക​​ളി​​യോ​​ട് ഭ്ര​​മം തോ​​ന്നി ക​​ലാ​​മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ന​​ടു​​ത്ത് ഒ​​രാ​​ഴ്ച ത​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്നും അ​​വ​​ൾ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത് കേ​​ട്ട് മി​​ണ്ടാ​​തെ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​റ്റു​​മെ​​ങ്കി​​ൽ ഒ​​രു വ​​ർ​​ഷ​​മെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​വി​​ടെ താ​​മ​​സി​​ച്ച് ക​​ഥ​​ക​​ളി പ​​ഠി​​ക്കാ​​ൻ താ​​ൽ​പ​​ര്യ​​മു​​ണ്ട​​ത്രേ. ക​​ലാ​​മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ൽ എ​​ത്ര ത​​വ​​ണ പോ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്ന്! എ​​ന്നോ​​ട്! ഇ​​തി​​നോ​​ട​​കം ഇ​​വ​​ളോ​​ടു​​ള്ള 'ആ​​ർ​​ട്ട് ഓ​​ഫ് കോ​​ൺ​​വ​​ർ​​സേ​​ഷ​​ൻ' ഞാ​​ൻ പ​​ഠി​​ച്ച​​തി​​നാ​​ൽ ആ ​​ചോ​​ദ്യം കേ​​ട്ട​​താ​​യേ ഭാ​​വി​​ച്ചി​​ല്ല. ഏ​​തോ ഒ​​രു ഇ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ ഡ്യൂ​​ട്ടി​​ക്ക് പോ​​യ​​പ്പോ ബ​​സി​​ലി​​രു​​ന്ന് ക​​ലാ​​മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ന്റെ ബോ​​ർ​​ഡ് വാ​​യി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്ന് പ​​റ​​യാ​​ൻ പ​​റ്റു​​മോ? ചെ​​റു​​പ്പ​​ത്തി​​ൽ അ​​മ്പ​​ല​​ത്തി​​ൽ ക​​ഥ​​ക​​ളി ക​​ണ്ട് ര​​സി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴെ​​ല്ലാം 'ബാ ​​പാം' എ​​ന്ന് തോ​​ണ്ടി​​യെ​​ഴു​​ന്നേ​​ൽ​പി​​ക്കു​​ന്ന, അ​​ച്ഛ​​ന്റെ അ​​സ്കി​​ത നി​​റ​​ഞ്ഞ മു​​ഖ​​വും അ​​പ്പോ​​ൾ ഓ​​ർ​​മ​വ​​ന്നു.

പി​​റ്റേ​​ന്ന് ക​​രോ​​ലി​​ൻ ന​​ല്ല സ​​ന്തോ​​ഷ​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. പു​​തി​​യ കാ​​മു​​ക​​ന്റെ കൂ​​ടെ ഓ​​പെ​​റ പ്രാ​​ക്ടീ​​സ് ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ വീ​​ഡി​​യോ​​സൊ​​ക്കെ അ​​യ​​ച്ച് ത​​ന്നു. പാ​​ട്ടും അ​​ഭി​​ന​​യ​​വും ഡാ​​ൻ​​സു​​മൊ​​ക്കെ​​യാ​​യി ഒ​​രു പ്ര​​ത്യേ​​ക സം​​ഭ​​വം. ഇ​​ട​​ക്ക് അ​​വ​​നു​​മാ​​യി ദീ​​ർ​​ഘ ചും​​ബ​​ന​​ത്തി​​ലേ​​ർ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന രം​​ഗം ക​​ണ്ട് ഞാ​​ൻ ഞെ​​ട്ടി ഫോ​​ൺ പി​​റ​​കി​​ലൊ​​ളി​​പ്പി​​ച്ച് ഹൃ​​ദ്യ​​യോ ചി​​മ്പു​​ട്ട​​നോ അ​​ടു​​ത്തൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ലെ​​ന്നു​​റ​​പ്പു വ​​രു​​ത്തി; വീ​​ണ്ടും ക​​ണ്ടു. ഹ​​രി​​യേ​​ട്ട​​ന്റെ കൂ​​ടെ നാ​​ണി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന് ക​​ണ്ട ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് പ​​ട​​മാ​​ണ് പെ​​ട്ടെ​​ന്നോ​​ർ​​മ വ​​ന്ന​​ത്. നൂ​​ൺ​​ഷോ​​ക്ക് ശ്രീ​​ദേ​​വി മൂ​​വീ​​സി​​ൽ വെ​​പ്രാ​​ള​​പ്പെ​​ട്ട് ക​​യ​​റു​​മ്പോ​​ൾ അ​​ച്ഛ​​നെ അ​​റി​​യു​​ന്ന​​വ​​രാ​​രും കാ​​ണ​​രു​​തേ​​യെ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു പ്രാ​​ർ​​ഥ​ന!

പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ട്ട​​തി​​ന്റെ നാ​​ലാം ദി​​വ​​സം 'യു ​​കാ​​ൻ കാ​​ൾ മി ​​പ​​പ്പി' എ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ഉ​​ദാ​​ര​​യാ​​യി. വൈ​​കു​​ന്നേ​​രം നാ​​ലു മു​​ത​​ൽ ഏ​​ഴു വ​​രെ ഞ​​ങ്ങ​​ളെ​​ന്നും മി​​ണ്ടി. ചി​​മ്പു​​ട്ട​​നു​​മു​​ണ്ടാ​​വും എ​​ന്റെ കൂ​​ടെ. എ​​ട്ടു മ​​ണി​​യോ​​ടെ അ​​ത്താ​​ഴം ക​​ഴി​​ച്ച് ക​​രോ​​ലി​​ൻ സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്ന ക്ല​​ബു​​ക​​ളി​​ൽ കേ​​ൾ​​വി​​ക്കാ​​രി​​യാ​​യി​​രി​​ക്കും. ന​​വീ​​ൻ ബാം​​ഗ്ലൂ​​രി​​ൽ ട്രെ​​യി​​നി​ങ്ങി​​ലാ​​യ​​തു​കൊ​​ണ്ട് നോ​​ൺ​​വെ​​ജ് പാ​​ടെ ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കി എ​​നി​​ക്കി​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ട ക​​റി​​ക​​ളാ​​ണ് എ​​ല്ലാ​​യ്പോ​​ഴും. അ​​ടു​​ക്ക​​ള​​യി​​ൽ ഞാ​​ൻ ചെ​​ല്ല​​ണ​​മെ​​ന്ന നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​മേ ഹൃ​​ദ്യ​​ക്കി​​ല്ല!

''Who was your first experience with?''

''What?''

''I mean love making.''

ആ​​ദ്യ​​ത്തെ എ​​ന്ന വാ​​ക്കി​​ന്റെ അ​​പ്ര​​സ​​ക്തി​​യോ​​ർ​​ത്ത് ഞാ​​ൻ മി​​ണ്ടാ​​തി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ വീ​​ണ്ടു​​മ​​വ​​ൾ.

''ഭ​​ർ​​ത്താ​​വ​​ല്ലാ​​ത്ത ഒ​​രാ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടേ​​യി​​ല്ല?''

''ഇ​​ത്തി​​രി പ്ര​​ണ​​യ​​മൊ​​ക്കെ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. അ​​തും സം​​ഭ​​വി​​ക്കാ​​ൻ പാ​​ടി​​ല്ലാ​​ത്ത പ്രാ​​യ​​ത്തി​​ൽ!''

''ഓ​​ഹോ! ഏ​​താ​​ണാ പ്രാ​​യം?''

ക​​രോ​​ലി​​ൻ ക​​ണ്ണു മി​​ഴി​​ച്ചു.

വി​​വാ​​ഹസ​​മ​​യ​​ത്ത് ഹ​​രി​​യേ​​ട്ട​​ൻ പു​​തി​​യൊ​​രു ക​​മ്പ​​നി തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​ട്ടേ​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു​​ള്ളൂ മും​​െ​ബെ​​യി​​ൽ. സ​​ഹോ​​ദ​​രി​​മാ​​രൊ​​ക്കെ വി​​വാ​​ഹ​​ശേ​​ഷം നാ​​ട്ടി​​ൽ സെ​​റ്റി​​ലാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ച്ഛ​​നും അ​​മ്മ​​യും അ​​വി​​ടം വി​​ട്ട് ത​​റ​​വാ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​ച്ചു​പോ​​ന്നു. മും​​െബെ​​യി​​ലെ പ്രോ​​പർ​​ട്ടീ​​സ് വി​​റ്റ് നാ​​ട്ടി​​ൽ ഇ​​ൻ​​വെ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്യാ​​ൻ ത​യാ​​റാ​​വാ​​ഞ്ഞ​​ത് ഹ​​രി​​യേ​​ട്ട​​ൻ മാ​​ത്രം. അ​​ച്ഛ​​ൻ എ​​ന്നെ​​യും കൂ​​ടെ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കാ​​ൻ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും പി.​​ജി ക്ലാ​​സ് ഇ​​വി​​ടെ തു​​ട​​രാ​​നു​​ള്ള എ​​ന്റെ ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​ത്തി​​നൊ​​പ്പം ഹ​​രി​​യേ​​ട്ട​​ൻ നി​​ന്നു.

വീ​​ണ്ടും കോ​​ളേ​ജ് ജീ​​വി​​തം. എ​​ന്റെ വീ​​ട്ടി​​ൽ​ത​​ന്നെ താ​​മ​​സം, അ​​തും വി​​വാ​​ഹ​​ശേ​​ഷം അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ചു​കി​​ട്ടി​​യ മാ​​ളി​​ക​​മു​​ക​​ളി​​ലെ റൂ​​മി​​ൽ. ഹൈ​​സ്കൂ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ട​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ​ത​​ന്നെ എ​​ന്നെ അ​​സൂ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി അ​​നി​​യ​​ൻ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കി​​യ സാ​​മ്രാ​​ജ്യം തൊ​​ട്ട​​പ്പു​​റ​​ത്ത്. വ​​ല്ല​​പ്പോ​​ഴു​​മെ​​ത്തു​​ന്ന ഹ​​രി​​യേ​​ട്ട​​ന്റെ ക​​ത്തു​​ക​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് വി​​വാ​​ഹി​​ത​​യാ​​ണെ​​ന്ന തോ​​ന്ന​​ലു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ക.

ലി​​റ്റ​​റേ​​ച്ച​​ർ സ്റ്റു​​ഡ​​ന്റ്സ്, പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് ആം​​ഗ​​ലേ​​യ​​ക്കാ​​ർ കോ​​ളേ​​ജി​​ലെ കാ​​ൽ​പ​​നി​​കഭാ​​വ​​ത്തെ മൊ​​ത്ത​​ത്തി​​ൽ ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ത്ത ഒ​​രു കാ​​ല​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. ഷെ​​ല്ലി​​യെ​​യും ഷേ​​ക്സ്പി​​യ​​റെ​​യും വേ​​ഡ്സ് വ​​ർ​​ത്തി​​നെ​​യു​​മൊ​​ക്കെ എ​​ടു​​ത്തി​​ട്ട് പ​​രീ​​ക്ഷി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള നാ​​ട​​ക​​ശാ​​ല​​ക​​ളാ​​ണ് മി​​ക്ക​​പ്പോ​​ഴും ക്ലാ​​സ് മു​​റി​​ക​​ൾ.

''Most musical, most melancholy bird! A melancholy bird? Oh! idle thought!''

(ഏ​​റ്റ​​വും സം​​ഗീ​​ത​​സു​​ര​​ഭി​​ല​​യാ​​യ, അ​​ങ്ങേ​​യ​​റ്റം വി​​ഷാ​​ദി​​യാ​​യ പ​​ക്ഷീ!

വി​​ഷാ​​ദി​​യാ​​യ പ​​ക്ഷി​​യോ?

ഓ! ​വ്യ​​ർ​ഥ​​മാ​​യ ചി​​ന്ത​ത​​ന്നെ!)

ക്ലാ​​സി​​ലി​​രു​​ന്ന് 'The Nightingale' എ​​ന്ന ക​​വി​​ത ചൊ​​ല്ലു​​മ്പോ​​ഴാ​​ണ് ഞാ​​ന​​വ​​നെ ആ​​ദ്യം ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. Melancholy bird എ​​ന്നു​​ച്ച​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴൊ​​ക്കെ എ​​ന്റെ ക​​ണ്ണി​​ലേ​​ക്ക​​വ​​ൻ പാ​​ളിനോ​​ക്കു​​ന്നു. ആ ​​നേ​​ര​​ത്ത് അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​ത തോ​​ന്നി​​യെ​​ങ്കി​​ലും പി​​ന്നീ​​ടോ​​ർ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ എ​​ന്തോ ഒ​​രു സു​​ഖം. എ​​ന്റെ വി​​ഷാ​​ദ​​ത്തെ ഒ​​രു നോ​​ട്ട​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ തൊ​​ട്ടെ​​ടു​​ത്ത​​വ​​നോ​​ട് ചെ​​റി​​യൊ​​രി​​ഷ്ട​​വും!

സാം ​​സേ​​വി​​യ​​ർ! കു​​ടും​​ബ​​ത്തോ​​ടൊ​​പ്പം ഷി​​ല്ലോ​​ങ്ങി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്ര​​കാ​​ലം. ഗ്രാ​​ന്മ​​യോ​​ടു​ള്ള സ്നേ​​ഹം മൂ​​ത്ത് ര​​ണ്ടു​വ​​ർ​​ഷം കൂ​​ടെ താ​​മ​​സി​​ക്കാ​​ൻ എ​​ത്തി​​യ​​വ​​ൻ. വ​​ള​​രെ മൃ​​ദു​​വാ​​യ സം​​സാ​​ര​​രീ​​തി. ഒ​​രു പ്ര​​ത്യേ​​ക താ​​ള​​ത്തി​​ൽ ക​​ണ്ണി​​ലേ​​ക്ക് നോ​​ക്കി​​ത്ത​​ന്നെ സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ശ്രോ​​താ​​വ് മാ​​ത്ര​​മാ​​യി​​ട്ടി​​രു​​ന്നു പോ​​കും ന​​മ്മ​​ൾ. നേ​​രെ ചൊ​​വ്വേ വ​​ഴ​​ങ്ങാ​​ത്ത മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തെ നാ​​വി​​ലി​​ട്ട് നു​​ണ​​യു​​ന്ന​​ത് കാ​​ണാ​​ൻ വ​​ല്ലാ​​ത്തൊ​​രു കൗ​​തു​​ക​​വും!

ഒ​​ഹ്! പ​​റ​​യാ​​ൻ മ​​റ​​ന്നു. അ​​വ​​നെ പി​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ൽ കീ​​റ്റ്സ് ഒ​​ലി​​ച്ചു​​വ​​രും!

പി​​ന്നെ​​പ്പി​​ന്നെ ഞാ​​ന​​വ​​ന്റെ ക​​ണ്ണി​​ൽ നോ​​ക്കാ​​താ​​യി. എ​​പ്പോ​​ഴെ​​ങ്കി​​ലും നോ​​ക്കി​​യാ​​ൽ ത​​ന്നെ ഞാ​​ന​​റി​​യാ​​തെ നോ​​ട്ടം താ​​ഴ്ന്നു​പോ​​കു​​ന്നു. ഒ​​രി​​ക്ക​​ൽ, ഒ​​ന്നാം നി​​ല​​യി​​ലെ വ​​രാ​​ന്ത​​യി​​ൽ അ​​ര​​ഭി​​ത്തി​​യി​​ലേ​​ക്ക് കൈ​​ക​​ൾ ക​​യ​​റ്റി​െവ​​ച്ച് ഭി​​ത്തി​​യി​​ലേ​​ക്ക് ചാ​​രി​നി​​ന്ന് സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഞ​​ങ്ങ​​ൾ. എ​​ന്റെ നോ​​ട്ടം കോ​​ളേ​​ജ് ഗ്രൗ​​ണ്ടി​​ലാ​​ണ്. കാ​​റ്റ​​ടി​​ച്ച് മു​​ടി പാ​​റി​​പ്പ​​റ​​ന്ന് മു​​ഖ​​ത്ത് വീ​​ഴു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഇ​​ട​​യ്ക്ക് ഞാ​​ന​​വ​​നെ​​യൊ​​ന്ന് നോ​​ക്കി. കൊ​​ളു​​ത്തി വ​​ലി​​ച്ച് കൂ​​ട്ടി​​ലാ​​ക്കു​​ന്ന ക​​ണ്ണു​​ക​​ൾ! മു​​ഖ​​ത്തേ​​ക്ക് പാ​​റി​വീ​​ഴു​​ന്ന മു​​ടി​​യി​​ഴ​​ക​​ളെ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന​​വ​​ൻ മാ​​ടി​വെച്ച​​പ്പോ​​ൾ, വി​​ര​​ലു​​ക​​ൾ ക​​ഴു​​ത്തി​​ൽ ത​​ട്ടി എ​​നി​​ക്ക് കു​​ളി​​ർ​​ന്നു. ഞാ​​ൻ ചു​​റ്റു​​മൊ​​ന്ന് നോ​​ക്കി.

''O! Iet me have thee whole

all, all, be mine!

That shape, that fairness that sweet minor zest''

(ഓ! ​​ഞാ​​ൻ നി​​ന്നെ മു​​ഴു​​വ​​നാ​​യി സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്ക​​ട്ടെ.

എ​​ല്ലാം എ​​ല്ലാം എ​​ന്റേ​​തു മാ​​ത്ര​​മാ​​യി

ആ ​​ആ​​കാ​​രം, വെ​​ണ്മ, ഇ​​മ്പ​​മ​​യ​​മാ​​യ ഇ​​ളം തു​​ടി​​പ്പു​​ക​​ൾ)

അ​​ടു​​ത്ത വ​​രി​​ക​​ൾ That warm, white lucent million pleasured breast കേ​​ൾ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന അ​​തി​​യാ​​യ മോ​​ഹ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടും ക്ലാ​​സ് റൂ​​മി​​​ലേ​​ക്ക് ഓ​​ടി​​പ്പോ​​വു​​ക​​യാ​​ണ് ഞാ​​ൻ ചെ​​യ്ത​​ത്.

ആ ​​വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ ആ​​ർ​​ട്സ് ഡേ​​ക്ക്, ദു​​രി​​ത​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലും പ്ര​​ണ​​യ​​ത്തെ നി​​റ​​ച്ചു​വെച്ച കീ​​റ്റ്സി​​യ​​ൻ ജീ​​വി​​തം നാ​​ട​​ക​​മാ​​ക്കാ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു ഞ​​ങ്ങ​​ൾ. ക്ലാ​​സ് റൂ​​മി​​ൽ റി​​ഹേ​​ഴ്സ​​ൽ ന​​ട​​ന്നു​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന ഒ​​രു ദി​​വ​​സം. കീ​​റ്റ്സാ​​യി അ​​വ​​നും കാ​​മു​​കി ഫാ​​നി​​യാ​​യി ഞാ​​നും! മൂ​​ന്നാ​​ലു പേ​​ർ റി​​ഹേ​​ഴ്സ​​ൽ ക​​ണ്ടും നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ ത​​ന്നും കൂ​​ടെ​​യു​​ണ്ട്.

''എ​​ന്റെ പ്രി​​യ​​പ്പെ​​ട്ട ഫാ​​നീ നീ​​യെ​​ന്നെ വ​​ലി​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കു​​ന്നു. നി​​ന്നെ കാ​​ണു​​ന്ന പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യെ​​ങ്കി​​ലു​​മി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ ജീ​​വി​​തം എ​​ത്ര ദു​​സ്സ​​ഹ​​മാ​​ണ്.''

കീ​​റ്റ്സി​​ന്റെ വാ​​ച​​ക​​ങ്ങ​​ൾ സാം ​​ഹൃ​​ദ​​യം കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് വാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് തോ​​ന്നി. ആ ​​നേ​​ര​​ത്തെ അ​​വ​​ന്റെ ക​​ണ്ണു​​ക​​ൾ... ആ ​​ഭാ​​വം… ഓ! ​​ഇ​​പ്പോ​​ൾപോ​​ലും എ​​നി​​ക്ക് നാ​​ണം വ​​രു​​ന്നു ക​​രോ​​ലി​​ൻ. തി​​രി​​ച്ചു പ​​റ​​യാ​​നു​​ള്ള​​ത് മ​​റ​​ന്ന് ഞാ​​ന​​ങ്ങ​​നെ നി​​ൽ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ സാം ​​ഓ​​ഫീ​​സി​​ലേ​​ക്ക് വി​​ളി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു.





അ​​വ​​ൻ ഉ​​ട​​നെ മ​​ട​​ങ്ങി വ​​രു​​മെ​​ന്ന ധാ​​ര​​ണ​​യി​​ൽ ഞ​​ങ്ങ​​ൾ നാ​​ട​​ക​​ത്തി​​ന്റെ ച​​ർ​​ച്ച​​യും തി​​രു​​ത്ത​​ലു​​ക​​ളു​​മൊ​​ക്കെ​​യാ​​യി അ​​വി​​ടെ​​ത്ത​​ന്നെ തു​​ട​​ർ​​ന്നു. കു​​റേ സ​​മ​​യം ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ടും കാ​​ണാ​​താ​​യ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ച് ഓ​​ഫീ​​സി​​ൽ ചെ​​ന്നു. അ​​വ​​ന് നാ​​ട്ടി​​ൽ​നി​​ന്ന് ഫോ​​ൺ വ​​ന്നി​​രു​​ന്ന​​ത്രേ. കോ​​ൾ ക​​ട്ട് ചെ​​യ്ത​​തും ആ​​രോ​​ടും ഒ​​ന്നും മി​​ണ്ടാ​​തെ പോ​​യെ​​ന്ന​​റി​​ഞ്ഞു. ഏ​​തോ ആ​​ക്സി​​ഡ​​ന്റി​​ന്റെ കാ​​ര്യം ഫോ​​ൺ സം​​ഭാ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​നി​​ടെ കേ​​ട്ട​​താ​​യി ഓ​​ഫീ​​സി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന അ​​റ്റ​​ന്റ​​റാ​​ണ് പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത്. കാ​​ര്യം ഗൗ​​ര​​വ​​മു​​ള്ള​​താ​​ണെ​​ന്ന് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യ ഉ​​ട​​ൻ​ത​​ന്നെ ഞ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ​​ൻ താ​​മ​​സി​​ക്കു​​ന്ന വീ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തി. അ​​ൽ​പം മു​മ്പ് ബാ​​ഗു​​മെ​​ടു​​ത്ത​​വ​​ൻ പു​​റ​​ത്തു​പോ​​യ​​തേ ഗ്രാ​​ന്മ​​ക്ക​​റി​​യൂ. കോ​​ളേ​​ജി​​ൽ മാ​​ത്ര​​മേ അ​​ന്ന് ഫോ​​ൺ സൗ​​ക​​ര്യ​​മു​​ള്ളൂ. എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലു​​മൊ​​രു വി​​വ​​ര​​ത്തി​​നാ​​യി ഞ​​ങ്ങ​​ളെ​​ല്ലാ​​വ​​രും കാ​​ത്തി​​രു​​ന്നു.



ഒ​​രാ​​ഴ്ച ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ കാ​​ത്തി​​രി​​പ്പ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ച്ചു​കൊ​​ണ്ട് അ​​വ​​ന്റെ പ​​പ്പ​​യു​​ടെ ആ​​ത്മ​​ശാ​​ന്തി​​ക്കാ​​യു​​ള്ള പ്രാ​​ർ​​ഥ​​ന ക്ലാ​​സി​​ൽ ന​​ട​​ന്നു. പ​​പ്പ​​യു​​ടെ ബി​​സി​​ന​​സ് ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ അ​​വ​​ന​​ല്ലാ​​തെ മ​​റ്റാ​​രു​​മി​​ല്ലെ​​ന്ന് അ​​റി​​യാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ട്ടും വെ​​റു​​തെ പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ചു.

പി.​​ജി​​ക്കാ​​ലം അ​​ങ്ങ​​ന​​ങ്ങ് പോ​​യി പി​​ന്നെ. ഹ​​രി​​യേ​​ട്ട​​ൻ തി​​രി​​ച്ചെ​​ത്തി ഇ​​വി​​ടെ സെ​​റ്റി​​ലാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ എ​​ല്ലാം മ​​റ​​ക്കാ​​ൻ ഞാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ത​​ത്ര എ​​ളു​​പ്പ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. പ​​ഠ​​ന​​വും ജോ​​ലി​​യു​​മാ​​യി പ​​ല​​യി​​ട​​ത്തും സ​​ഞ്ച​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ, പ​​ല മു​​ഖ​​ങ്ങ​​ൾ കാ​​ണു​​മ്പോ​​ൾ ഞാ​​ന​​വ​​നെ തി​​ര​​ഞ്ഞു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു.

എ​​ന്റെ മൂ​​ഡ് മാ​​റ്റാ​​നെ​​ന്നോ​​ണം ക​​രോ​​ലി​​ൻ അ​​വ​​ളു​​ടെ ക​​ഥ​​യി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ട​​ന്നു.

''അ​​ച്ഛ​​നെ ഞാ​​ൻ ക​​ണ്ടി​​ട്ടേ​​യി​​ല്ല. ഓ​​ർ​​മ​വെച്ച​​പ്പോ​​ൾ അ​​മ്മ​​യു​​ടെ മൂ​​ന്നാം ഭ​​ർ​​ത്താ​​വാ​​യി​​രു​​ന്നു ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കൂ​​ടെ. എ​​ന്റെ ആ​​ദ്യ​​ത്തെ ഹീ​​റോ അ​​യാ​​ൾ​ത​​ന്നെ. അ​​ത്ര​ക്ക് എ​​ക്സൈ​​റ്റ​​ഡ് എ​​ക്സ്പീ​​രി​​യ​​ൻ​​സ് വേ​​റൊ​​രാ​​ണി​​ൽ​നി​​ന്നും എ​​നി​​ക്ക് കി​​ട്ടി​​യി​​ട്ടു​​മി​​ല്ല.''

ഞാ​​ൻ അ​​ത്ര​​യൊ​​ന്നും ഞെ​​ട്ടി​​യി​​ല്ല എ​​ന്ന​​ത് എ​​നി​​ക്ക​ത്ഭു​​ത​​മാ​​യി. ത​​ക​​ർ​​ന്നു​പോ​​കു​​മെ​​ന്ന് ഭ​​യ​​ന്ന് എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലു​​മൊ​​ക്കെ ഒ​​ളി​​ച്ചു​െ​വ​ക്കേ​​ണ്ട​​തി​​ല്ലാ​​ത്ത ഒ​​രു ബ​​ന്ധം ആ​​ദ്യ​​മാ​​ണ്. ക​​രോ​​ലി​​നെ എ​​ന്നോ പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടേ​​ണ്ട​​താ​​യി​​രു​​ന്നു! തു​​ട​​ർ​​ന്നു​​ള്ള ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വീ​​ട്ടി​​ൽ ഒ​​ര​​തി​​ഥി​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഹൃ​​ദ്യ​​യു​​ടെ പ​​ഴ​​യ ഹോ​​സ്റ്റ​​ൽ മേ​​റ്റ് ഗാ​​യ​​ത്രി. ബി​​.ടെ​​ക്കി​​ന് ശേ​​ഷം ബാ​​ങ്ക് കോ​​ച്ചി​ങ്ങും അ​​വ​​രൊ​​ന്നി​​ച്ചാ​​ണ് ചെ​​യ്ത​​ത്.

''ന​​വീ​​ൻ ഹൈ​​ദ​​രാ​​ബാ​​ദി​​പ്പോ​​യ​​പ്പ​​ഴ​​ല്ലേ അ​​വ​​ള​​ന്ന് വ​​ന്ന​​ത്. ഈ ​​കു​​ട്ടി​​യെ​​ന്താ അ​​വ​​നി​​ല്ലാ​​ത്ത​​പ്പോ മാ​​ത്രം വി​​രു​​ന്നു വ​​രു​​ന്നേ?''

''ന​​വീ​​നു​​ള്ള​​പ്പൊ ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കി​​ങ്ങ​​നെ കൊ​​തീം​​നു​​ണേം പ​​റ​​യാ​​ൻ പ​​റ്റോ അ​​മ്മേ?''

ഹൃ​​ദ്യ ക​​ണ്ണി​​റു​​ക്കി​​ക്കൊ​​ണ്ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു.

''ന​​വീ​​നി​​വ​​ളെ​​പ്പ​​റ്റി പ​​റ​​യ​​ണ​​തേ ഇ​​ഷ്ട​​ല്ല. ഒ​​രു മ​​നു​​ഷ്യ​​പ്പ​​റ്റി​​ല്ലാ​​ത്ത കു​​ട്ടി. എ​​പ്പ നോ​​ക്കി​​യാ​​ലും നി​​ന്നോ​​ട് സ്വ​​കാ​​ര്യം പ​​റ​​ച്ചി​​ൽ. ചി​​മ്പൂ​​ട്ട​​നെ ഒ​​ന്ന് ക​​ളി​​പ്പി​​ക്ക​​ണപോ​​ലും ക​​ണ്ട്ട്ടി​​ല്ല.''

''ഒ​​രു​​പാ​​ട് പേ​​ഴ്സ​​ണ​​ൽ പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ട​​മ്മേ അ​​വ​​ൾ​​ക്ക്. എ​​ന്നോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ട്ടെ​​ങ്കി​​ലും ആ​​ശ്വാ​​സാ​​വ്ണ്ടെ​​ങ്കി​​ൽ ആ​​യി​​ക്കോ​​ട്ടെ.''

ഇ​​ഷ്ട​​മി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും ഞാ​​ന​​ത് ഭാ​​വി​​ക്കാ​​നൊ​​ന്നും പോ​​യി​​ല്ല. ചി​​മ്പു​​ട്ട​​ൻ മു​​ഴു​​വ​​ൻ സ​​മ​​യ​​വും എ​​ന്റെ കൂ​​ടെ​​ത്ത​​ന്നെ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​ൻ കി​​ട​​പ്പ് പോ​​ലും അ​​ച്ഛ​​മ്മ​​ക്കൊ​​പ്പ​​മാ എ​​ന്ന് ഹൃ​​ദ്യ അ​​ഭി​​മാ​​ന​​ത്തോ​​ടെ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​തും കേ​​ട്ടു.

ഗാ​​യ​​ത്രി വ​​ന്ന ദി​​വ​​സം രാ​​ത്രി എ​​നി​​ക്ക് ക​​രോ​​ലി​​നെ വി​​ളി​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ്റി​​യി​​ല്ല. അ​​ത്താ​​ഴ​​മൊ​​ക്കെ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി അ​​വ​​ർ​​ക്കു​​ള്ള​​ത് വി​​ള​​മ്പി​െവ​​ച്ചാ​​ണ് ഞാ​​ന​​ന്ന് അ​​ടു​​ക്ക​​ള വി​​ട്ട​​ത്. ചി​​മ്പു​​ട്ട​​ൻ ഇ​​ത്തി​​രി ശാ​​ഠ്യം പി​​ടി​​ച്ച​​തി​​നാ​​ൽ അ​​വ​​നു​​റ​​ങ്ങും വ​​രെ കൂ​​ടെ കി​​ട​​ന്നു. പി​​ന്നെ ക്ല​​ബ്ഹൗ​​സി​​ലും വാ​​ട്സാ​​പ്പി​​ലും ക​​യ​​റി​​യി​​റ​​ങ്ങി​​യെ​​ങ്കി​​ലും ക​​രോ​​ലി​​നെ ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നി​​ൽ ക​​ണ്ടി​​ല്ല.

പി​​റ്റേ​​ന്ന് രാ​​ത്രി ഒ​​മ്പ​ത​​ര ആ​​യ​​പ്പോ​​ൾ ടോ​​യ് ജീ​​പ്പും കൈ​​യി​​ൽ കൊ​​ടു​​ത്ത് ചി​​മ്പു​​ട്ട​​നെ കി​​ട​​ക്ക​​യി​​ലി​​രു​​ത്തി​​യ​ശേ​​ഷം ഞാ​​ൻ ക​​രോ​​ലി​​നെ വി​​ളി​​ച്ചു. അ​​വ​​ൾ​​ക്ക് ല​​ഞ്ച് ടൈം. ​​പ​​പ്പീ പ്ലീ​​സ് വെ​​യ്റ്റ് എ​​ന്ന് വി​​ളി​​ച്ചു​പ​​റ​​ഞ്ഞ് സ്പൂ​​ണും ഫോ​​ർ​​ക്കു​​മാ​​യി പ്ലേ​​റ്റി​​ലു​​ള്ള​​ത് കോ​​രി​​ത്തി​​ന്നുകൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. ഫ്ര​​ഞ്ച് ഫ്രൈ​സും ബാ​​ർ​​ബെ​​ക്യൂ സോ​​സും ആ​​ണ് പ്ലേ​​റ്റി​​ൽ. ഇ​​ട​​യ്ക്ക് കാ​​ണു​​ന്ന​​ത് പാ​​ൽ​​ക്ക​​ട്ട​​ക​​ളാ​​ണെ​​ന്ന് തോ​​ന്നി. വ​​ള​​രെ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് ഭ​​ക്ഷ​​ണം ക​​ഴി​​ച്ച് കൈ ​​തു​​ട​​ച്ച് വ​​ന്നു. ക​​രോ​​ലി​​നെ​​ക്കൊ​​ണ്ട് കു​​ടും​​ബ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​റ​​യി​​പ്പി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു​​റ​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു.

ര​​ണ്ട് വി​​വാ​​ഹം, ആ​​ദ്യ​​ത്തേ​​തി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യ മ​​ക​​ൻ ഇ​​രു​​പ​​ത്തി​​ര​​ണ്ടാം വ​​യ​​സ്സി​​ൽ ആ​​ക്സി​​ഡ​​ന്റി​​ൽ മ​​രി​​ച്ചു​പോ​​യി. ര​​ണ്ടാ​​മ​​ത്തേ​​തി​​ലെ മ​​ക​​ൾ ഒ​​ട്ടാ​​വോ​​യി​​ൽ താ​​മ​​സി​​ക്കു​​ന്നു. നേ​​രി​​ൽ ക​​ണ്ടി​​ട്ട് ര​​ണ്ടോ മൂ​​ന്നോ വ​​ർ​​ഷം. വി​​ളി​​ച്ച​​ത് ആ​​റുമാ​​സം മു​​മ്പാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ് ഓ​​ർ​​മ. അ​​ര​​ഖ​​ണ്ഡി​​ക​​യി​​ലൊ​​തു​​ങ്ങു​​ന്ന, വ​​ള​​രെ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞു തീ​​ർ​​ക്കാ​​വു​​ന്ന കു​​ടും​​ബ​​ച​​രി​​ത്രം എ​​ന്റെ മു​​ന്നി​​ലേ​​ക്കി​​ട്ട​​വ​​ൾ പോ​​രേ എ​​ന്ന ഭാ​​വ​​ത്തി​​ലി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. നൊ​​ന്ത് പ്ര​​സ​​വി​​ച്ച കു​​ഞ്ഞി​​ന്റെ മ​​ര​​ണ​​മൊ​​ക്കെ ലാ​​ഘ​​വ​​ത്തോ​​ടെ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത് കേ​​ട്ട് ശ്വാ​​സം വി​​ല​​ങ്ങി​​യ​​ത് എ​​നി​​ക്കാ​​ണ്.

''ജീ​​വി​​ത​​മ​​ല്ലേ, മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ത്ര അ​​സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​ത എ​​ന്തി​​രി​​ക്കു​​ന്നു? സ​​ങ്ക​​ടം ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു, അ​​വ​​ന് ജീ​​വി​​തം ആ​​സ്വ​​ദി​​ക്കാ​​ൻ സ​​മ​​യം കി​​ട്ടി​​യി​​ല്ല​​ല്ലോ എ​​ന്നോ​​ർ​​ത്ത്. പി​​ന്നെ​​പ്പി​​ന്നെ അ​​ത് മാ​​റി. ഒ​​രു ന​​ഷ്ട​​ത്തെ​​യോ​​ർ​​ത്ത് ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ലം സ​​ങ്ക​​ട​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് വി​​ഡ്ഢി​​ത്ത​​മ​​ല്ലേ. ആ ​​ന​​ഷ്ടം ന​​മു​​ക്കെ​​ന്ത് ലാ​​ഭ​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കും എ​​ന്ന് ചി​​ന്തി​​ക്ക​​ണം. നി​​ന്റെ ചി​​മ്പു​​ട്ട​​ൻ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് മ​​രി​​ച്ചു​പോ​​യെ​​ന്ന് ക​​രു​​തു​​ക.''

എ​​ന്റെ ഉ​​ള്ളി​​ൽ ഒ​​രു പൊ​​ട്ട​​ൽ! എ​​ന്താ​​ണീ ദു​​ഷ്ട പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്! അ​​വ​​ൾ കാ​​ണാ​​തെ ഞാ​​ൻ പ്ഫാ ​​പ്ഫാ എ​​ന്ന് മൂ​​ന്ന് ത​​വ​​ണ ആ​​ട്ടി. അ​​റം പ​​റ്റാ​​തി​​രി​​ക്ക​​ട്ടെ! അ​​സ​​ത്ത്.

''പി​​ന്നീ​​ടു​​ള്ള കാ​​ലം മു​​ഴു​​വ​​ൻ ക​​ര​​ഞ്ഞി​​രി​​ക്ക​​ണോ അ​​തോ പൂ​​ർ​​ണ സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​യാ​​യി എ​​ന്ന് ക​​രു​​തി മു​​ന്നോ​​ട്ടു പോ​​വ​​ണോ ഏ​​താ വേ​​ണ്ട​​ത്?''

ഞാ​​ൻ കോ​​ൾ അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ച്ചു. ചി​​മ്പു​​ട്ട​​നെ നോ​​ക്കി. കി​​ട​​ക്ക​​യി​​ൽ ഒ​​രുവ​​ശം ച​​രി​​ഞ്ഞ് കി​​ട​​ന്ന് ഉ​​റ​​ക്കം പി​​ടി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട​​വ​​ൻ. ക​​ളി​​പ്പാ​​ട്ടം കൈ​​യി​​ൽ​നി​​ന്നൂ​​ർ​​ന്ന് നി​​ല​​ത്ത് വീ​​ണി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഞാ​​ന​​വ​​നെ കെ​​ട്ടി​​പ്പി​​ടി​​ച്ച് കി​​ട​​ന്നു. എ​​ന്റെ സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​ന് ഇ​​വ​​ൻ ത​​ട​​സ്സ​​മാ​​വു​​ന്നെ​​ന്ന് എ​​ങ്ങ​​നെ തോ​​ന്നി അ​​വ​​ൾ​​ക്ക്. ഇ​​വ​​നാ​​ണ് എ​​ന്റെ സ​​ന്തോ​​ഷ​​വും പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യും എ​​ല്ലാം. കു​​ടും​​ബം കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ ഒ​​ന്നി​​നെ​​യും സ്നേ​​ഹി​​ക്കാ​​ന​​റി​​യാ​​ത്ത​​വ​​ളോ​​ട് ഇ​​തൊ​​ക്കെ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ട്ടെ​​ന്ത് കാ​​ര്യം! എ​​ത്ര ശ്ര​​മി​​ച്ചി​​ട്ടും ഉ​​റ​​ക്കം വ​​ന്നി​​ല്ല.

ഡൈ​​നി​ങ് ഹാ​​ളി​​ലെ ലൈ​​റ്റ് ഓ​​ഫ് ചെ​​യ്തി​​ട്ടി​​ല്ല. ഈ ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ ഇ​​നി​​യും ഭ​​ക്ഷ​​ണം ക​​ഴി​​ച്ചി​​ല്ലേ? അ​​തോ സം​​സാ​​രി​​ച്ച് കി​​ട​​ന്ന് ഉ​​റ​​ങ്ങി​​പ്പോ​​യോ? എ​​ണീ​​റ്റ് ചെ​​ന്ന് കാ​​സ​​റോ​​ൾ തു​​റ​​ന്നു നോ​​ക്കി. ച​​പ്പാ​​ത്തി അ​​തേ​​പ​​ടി ഇ​​രി​​ക്കു​​ന്നു. റൂ​​മി​​ലും അ​​വ​​രെ​​ക്കാ​​ണാ​​ഞ്ഞ് ഞാ​​ൻ മു​​ക​​ളി​​ലെ​​ത്തി. പാ​​തി​​ര പി​​ന്നി​​ട്ട നേ​​ര​​ത്ത് ഇ​​വ​​രെ​​വി​​ടെ​​പ്പോ​​യി? ഓ​​പ​​ൺ ടെ​​റ​​സി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള വാ​​തി​​ൽ ചാ​​രി​​യി​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. താ​​ഴെ​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​തു​ത​​ന്നെ; മു​​റി​​യ​​ട​​ച്ചി​​ട്ടി​​രു​​ന്ന് സ്വ​​കാ​​ര്യം പ​​റ​​ച്ചി​​ൽ. ന​​ട്ട​​പ്പാ​​തി​​ര​​ക്കും എ​​ന്താ​​ണി​​ത്ര പ​​റ​​യാ​​ൻ!

ക​​ണ്ടി​​ട്ടും ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്കാ​​തെ പോ​​യ ചി​​ല കാ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ മി​​ന്ന​​ലാ​​യി ഓ​​ർ​​മ​​യി​​ൽ വ​​ന്നു.

ര​​ണ്ടു​പേ​​രും കു​​ളി​​മു​​റി​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് ഒ​​ന്നി​​ച്ചി​​റ​​ങ്ങി​വ​​ന്ന​​ത്, ഒ​​രു​​മി​​ച്ചു​​ള്ളി​​ട​​ത്ത് ഞാ​​ൻ ചെ​​ല്ലു​​മ്പോ​​ഴു​​ള്ള അ​​ക​​ന്നു​മാ​​റ​​ൽ, നി​​ഗൂ​​ഢ​​മാ​​യ ചി​​ല നോ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ൾ, ചി​​രി​​ക​​ൾ...

വാ​​തി​​ൽ തു​​റ​​ന്ന് ചെ​​ന്നു നോ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന തോ​​ന്ന​​ല​​ട​​ക്കി​​പ്പി​​ടി​​ച്ച് തീ​​ക്കാ​​റ്റു​​പോ​​ലെ താ​​ഴേ​​ക്ക് പാ​​ഞ്ഞു. കി​​ട​​ക്ക​​യി​​ൽ വീ​​ണ് കി​​ത​​ച്ചു.

ഹൃ​​ദ്യ​​യോ​​ട് വ​​ല്ലാ​​ത്തൊ​​രു വെ​​റു​​പ്പ് ഉ​​ള്ളി​​ൽ നു​​ര​​ഞ്ഞ് ത​​ല ചൂ​​ടാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ എ​​നി​​ക്ക് ക​​രോ​​ലി​​നെ ഒ​​ന്ന് കാ​​ണ​​ണ​​മെ​​ന്ന് തോ​​ന്നി. അ​​വി​​ടെ പാ​​തി​​രാ​​ത്രി ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ല്ലേ ഉ​​റ​​ക്ക​​മൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ലേ പ​​പ്പീ എ​​ന്ന് കേ​​ട്ട​​തും ക​​ണ്ണ് നി​​റ​​ഞ്ഞൊ​​ഴു​​കി. എ​​ല്ലാം പ​​റ​​ഞ്ഞ് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ അ​​വ​​ൾ നെ​​റ്റി ചു​​ളി​​ച്ചു.

''ഇ​​തി​​ലെ​​ന്താ ഇ​​ത്ര പ്ര​​ശ്നം? അ​​വ​​ർ അ​​ൽ​പം സ്നേ​​ഹം പ​​ങ്കു​​വ​​യ്ക്കു​​ന്ന​​ത് പ​​പ്പി​​യെ എ​​ങ്ങ​​നെ ബാ​​ധി​​ക്കും? ഓ​​പറ പ്രാ​​ക്ടീ​​സി​​ലാ​​ണ് ഞാ​​ൻ. ജോ​​ൺ വെ​​യ്റ്റ് ചെ​​യ്യു​​ന്നു. നാ​​ളെ പോ​​യ​​ട്രി ല​​വേ​​ഴ്സി​​ൽ കാ​​ണാം. ബൈ.'' ​​പി​​റ്റേ​​ന്ന്, വീ​​ർ​​ത്ത ക​​ൺ​​പോ​​ള​​ക​​ളും താ​​ങ്ങി​​യെ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റ് ക​​ണ്ണാ​​ടി നോ​​ക്കി എ​​ന്തി​​നാ​​ണ് അ​​ത്ര​​യ​​ധി​​കം ക​​ര​​ഞ്ഞ​​തെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ എ​​ന്നോ​​ട് ത​​ന്നെ ചോ​​ദി​​ച്ചു. മു​​റി​​ക്ക് പു​​റ​​ത്തു ക​​ട​​ക്കും മു​​മ്പ് ത​​ന്നെ ഒ​​രു കാ​​ര്യം തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു​​റ​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ഗാ​​യ​​ത്രി പു​​ല​​ർ​​ച്ച​​ക്കു​​ള്ള ട്രെ​​യി​​നി​​ൽ തി​​രി​​ച്ചു​പോ​​യെ​​ന്ന് ഹൃ​​ദ്യ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ ന​​വീ​​ൻ അ​​ടു​​ത്ത ട്രെ​​യി​​നി​ങ്ങി​​ന് പോ​​കു​​മ്പോ​​ൾ ഇ​​നി​​യും വ​​രു​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​മ​​ല്ലേ എ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ക​​ന​​പ്പി​​ച്ച് ചോ​​ദി​​ച്ചു. എ​​ന്നെ ഞെ​​ട്ടി​​ച്ച് വ​​രു​​മാ​​യി​​രി​​ക്കും എ​​ന്ന​​വ​​ളും. ദേ​​ഷ്യ​​മാ​​ണോ സ​​ങ്ക​​ട​​മാ​​ണോ എ​​ന്താ​​യാ​​ലും പു​​റ​​ത്ത് കാ​​ണി​​ച്ചി​​ല്ല. വ​​ള​​രെ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് ജോ​​ലി​​ക​​ൾ തീ​​ർ​​ത്ത​ശേ​​ഷം ഹൃ​​ദ്യ​​ക്ക​​രി​​കി​​ൽ ചെ​​ന്നു.

''ചി​​മ്പു​​ട്ട​​നെ നോ​​ക്കി​​ക്കോ​​ളൂ എ​​നി​​ക്കൊ​​ന്ന് പു​​റ​​ത്ത് പോ​​ണം.''

ചാ​​വി, മാ​​സ്ക്, പേ​​ഴ്സ് ഇ​​ത്ര മ​​തി പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങാ​​ൻ. കാ​​ർ സ്റ്റാ​​ർ​​ട്ടാ​​ക്കി റി​​വേ​​ഴ്സെ​​ടു​​ത്ത് അ​​നാ​​യാ​​സേ​​ന ഓ​​ടി​​ച്ച് പോ​​രു​​ന്ന​​തും നോ​​ക്കി ഹൃ​​ദ്യ അ​​ന്തി​​ച്ച് നി​​ന്നു​കാ​​ണ​​ണം. ഗേ​​റ്റ് ക​​ട​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ഇ​​നി​​യെ​​ങ്ങോ​​ട്ട് എ​​ന്നാ​​ലോ​​ചി​​ച്ചു. ആ​​വേ​​ശ​​ത്തോ​​ടെ കാ​​റെ​​ടു​​ത്ത​​പ്പോ​​ൾ കു​​റേ​​യാ​​യി ഡ്രൈ​​വി​ങ് സീ​​റ്റി​​ലി​​രു​​ന്നി​​ട്ടെ​​ന്ന് ഓ​​ർ​​ത്തി​​ല്ല. പോ​​രാ​​ത്ത​​തി​​ന് പ​​രി​​ച​​യ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത സി​​റ്റി​​യും! കാ​​ർ സൈ​​ഡാ​​ക്കി വി​​ന​​യ മേ​​നോ​​നെ വി​​ളി​​ച്ചു. പൊ​​തു​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​യും ന​​വീ​​ന്റെ സു​​ഹൃ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​മ്മ​​യു​​മാ​​ണ്. റെ​​സി​​ഡ​ൻ​​ഷ്യ​​ൽ അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ൻ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളി​​ൽ ക​​ണ്ട് പ​​രി​​ച​​യ​​മു​​ണ്ടെ​​ന്ന​​ല്ലാ​​തെ വ​​ലി​​യ സൗ​​ഹൃ​​ദ​​മൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ല. എ​​ന്നി​​ട്ടും ചോ​​ദി​​ച്ച​​യു​​ട​​നെ സ​​ഹാ​​യ​​മെ​​ത്തി. അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ക​​ഥ​​ക​​ളി​​യാ​​ശാ​​ന്റെ പേ​​രും ലൊ​​ക്കേ​​ഷ​​നും കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി വാ​​ട്സ്ആ​പ്പി​​ലെ​​ത്തി.

ആ​​വ​​ശ്യം കേ​​ട്ട​​യു​​ട​​നെ ഗു​​രു നെ​​റ്റി​ചു​​ളി​​ച്ചു.

''പ്രാ​​യം ഇ​​ത്ര​​യാ​​യ സ്ഥി​​തി​​ക്ക്... ശാ​​സ്ത്രീ​​യ നൃ​​ത്ത​​ത്തി​​ൽ മു​​ൻ​​പ​​രി​​ച​​യോം ഇ​​ല്ല അ​​ല്ലേ? ക​​ഥ​​ക​​ളി​ത​​ന്നെ വേ​​ണോ? തി​​രു​​വാ​​തി​​ര പ​​ഠി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ബ്രാ​​ഹ്മ​​ണി​​യ​​മ്മ​​യു​​ടെ ന​​മ്പ​​ർ ത​​രാം.''

ഒ​​ന്നും മി​​ണ്ടാ​​തെ തി​​രി​​ഞ്ഞ് ന​​ട​​ന്നു. വെ​​റു​​തെ ഫോ​​ണെ​​ടു​​ത്ത് നോ​​ക്കി​​യ​​പ്പോ​​ൾ രോ​​ഹി​​ണി ഭാ​​ര​​തി നി​​യ​​ർ മ​​മ്പി​​ല​​യി​​ൽ ഭു​​വ​​നേ​​ശ്വ​​രി ടെ​​മ്പി​​ൾ എ​​ന്ന് വി​​ന​​യ അ​​യ​​ച്ച​​ത് ക​​ണ്ടു. ലൊ​​ക്കേ​​ഷ​​നും കൃ​​ത്യ​​മാ​​യു​​ണ്ട്. ഹൃ​​ദ്യ ജോ​​ലി​ചെ​​യ്യു​​ന്ന സൗ​​ത്ത് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ബാ​​ങ്കി​​ന്റെ മു​​ന്നി​​ലെ റോ​​ഡി​​ലൂ​​ടെ തി​​രി​​ഞ്ഞ് ഹോ​​ളി​​ക്രോ​​സ് ഫോ​​റേ​​ൻ ച​​ർ​​ച്ച് റോ​​ഡി​​ലൂ​​ടെ കു​​റേ ദൂ​​രം പോ​​യി. അ​​ന്ന ഓ​​യി​​ൽ മി​​ല്ല് എ​​ന്ന ബോ​​ർ​​ഡ് ക​​ണ്ട റോ​​ഡി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​ഞ്ഞ് മു​​ന്നോ​​ട്ട് ചെ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ മ​​മ്പി​​ല​​യി​​ൽ ഭു​​വ​​നേ​​ശ്വ​​രി ക്ഷേ​​ത്രം ക​​ണ്ടു. ക​​ണ്ണ​​ട​​ച്ച് പ്രാ​​ർ​​ഥി​​ച്ച് വ​​ല​​തു​വ​​ശ​​ത്ത് കാ​​ണു​​ന്ന വീ​​ടി​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ വ​​ണ്ടി നി​​ർ​​ത്തി.

ഭാ​​ര​​തി നൃ​​ത്ത​​ക​​ലാ ക്ഷേ​​ത്രം എ​​ന്ന ബോ​​ർ​​ഡ്. വീ​​ടി​​നോ​​ട് ചേ​​ർ​​ന്ന് കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന ക്ഷേ​​ത്ര​​സ​​മാ​​ന രൂ​​പ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള കെ​​ട്ടി​​ട​​മാ​​യി​​രി​​ക്കാം നൃ​​ത്തം പ​​രി​​ശീ​​ലി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന സ്ഥ​​ല​​മെ​​ന്നൂ​​ഹി​​ച്ചു. അ​​ത് പൂ​​ട്ടി​​ക്കി​​ട​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. വീ​​ടി​​ന്റെ ഉ​​മ്മ​​റ​​ത്ത് ചു​​വ​​ന്ന പൊ​​ട്ടും മൂ​​ക്കു​​ത്തി​​യും വ​​ല​​ത്തോ​​ട്ട് ചു​​റ്റി​​യ ചേ​​ല​​യു​​മാ​​യി പ്രാ​​യ​​മാ​​യൊ​​രു സ്ത്രീ ​​ഇ​​രു​​ന്നി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നെ​​ക്ക​​ണ്ട് അ​​വ​​ർ എ​​ണീ​​റ്റു.

''രോ​​ഹി​​ണി ഭാ​​ര​​തി?''

''വി​​ളി​​ക്കാം.''

അ​​വ​​ർ അ​​ക​​ത്തു പോ​​യി. അ​​ൽ​പസ​​മ​​യ​​ത്തി​​നു​ശേ​​ഷം നീ​​ണ്ട് മെ​​ലി​​ഞ്ഞ ഒ​​രു യു​​വ​​തി ഇ​​റ​​ങ്ങി​വ​​ന്നു. പ​​ച്ചനി​​റ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള നൃ​​ത്ത​​സാ​​രി, പി​​ങ്ക് ബ്ലൗ​സും പാ​​ന്റും. നെ​​റ്റി​​യി​​ലെ​​യും ക​​ഴു​​ത്തി​​ലെ​​യും വി​​യ​​ർ​​പ്പ് തോ​​ർ​​ത്തു​​മു​​ണ്ടു​​കൊ​​ണ്ട് ഒ​​പ്പി​​ക്കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് വ​​ര​​വ്. നീ​​ണ്ടു വി​​ട​​ർ​​ന്ന ക​​ണ്ണി​​ലെ സാ​​ത്വി​​ക​​ഭാ​​വ​​വും ചു​​ണ്ടി​​ലെ പു​​ഞ്ചി​​രി​​യും ആ​​ശ്വാ​​സ​​മാ​​യി.

''ഞാ​​ൻ പ​​ദ്മി​​നി പ​​ദ്മ​​നാ​​ഭ​​ൻ. അ​​ങ്ക​​മാ​​ലി മ​​ഞ്ഞ​​പ്ര റോ​​ഡി​​ലെ ഹോ​​ണ്ട ഷോ​​റൂ​​മി​​ന​​ടു​​ത്താ താ​​മ​​സം. എ​​നി​​ക്ക്... ക​​ഥ​​ക​​ളി പ​​ഠി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നു​​ണ്ട്.''

നെ​​റ്റി ചു​​ളി​​ഞ്ഞി​​ല്ല. ചി​​രി മാ​​ഞ്ഞ​​തു​​മി​​ല്ല. പ്രാ​​യം മു​​ൻ​​പ​​രി​​ച​​യം ഒ​​ന്നും ചോ​​ദി​​ച്ചി​​ല്ല.

''നൃ​​ത്തക്ഷേ​​ത്രം തു​​റ​​ക്കാ​​റി​​ല്ല ഇ​​പ്പോ​​ൾ. തു​​ട​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ​ത​​ന്നെ ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നാ​​യാ​​ൽ ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടാ​​വി​​ല്ലേ?''

എ​​ന്റെ മു​​ഖം മ​​ങ്ങി​​യ​​ത് അ​​വ​​ർ ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ചു.

''മാ​​ഡ​​ത്തി​​ന് ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ ആ​​ഴ്ച​​യി​​ൽ ഒ​​രുദി​​വ​​സം വ​​രൂ. വീ​​ട്ടി​​ൽ വെച്ച് പ​​റ​​ഞ്ഞു ത​​രാം.''

ന​​മ്പ​​റും വാ​​ങ്ങി തു​​ള്ളി​​ച്ചാ​​ടി​​യാ​​ണ് തി​​രി​​ച്ചുപോ​​ന്ന​​ത്. എ​​ങ്ങോ​​ട്ടു പോ​​യെ​​ന്ന ചോ​​ദ്യ​​മൊ​​ന്നും ഹൃ​​ദ്യ​​യി​​ൽ​നി​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​ല്ല. കൂ​​ടെ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കാ​​ത്ത​​തി​​ന് ചി​​മ്പു​​ട്ട​​ൻ ചി​​ണു​​ങ്ങു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു.

''അ​​ച്ഛ​​മ്മ ഇ​​നി​​യും പോ​​വും ക​​ര​​ഞ്ഞി​​ട്ടൊ​​ന്നും ഒ​​രു കാ​​ര്യോ​​ല്ല.''

അ​​ന്ന് രാ​​ത്രി വാ​​ശി​പി​​ടി​​ച്ച് ക​​ര​​ഞ്ഞി​​ട്ടും ഹൃ​​ദ്യ അ​​വ​​നെ എ​​ന്റെ​​യ​​ടു​​ത്ത് വി​​ട്ടി​​ല്ല. ഞാ​​ൻ വി​​ളി​​ച്ച​​തു​​മി​​ല്ല. പി​​റ്റേ​​ന്ന​​ത്തെ വി​​ക്ടോ​​റി​​യ​​ൻ പോ​​യ​​ട്രി ച​​ർ​​ച്ച​​ക്കാ​​യി കു​​റ​​ച്ചു​നേ​​രം പ്രി​​പ്പ​​യ​​ർ ചെ​​യ്തു. ഹോ​​പ്കി​​ൻ​​സി​​ന്റെ 'Pied Beauty'.

Glory be to God for dappled things– എ​​ന്ന് തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന പോ​​യം കു​​റേ​​ത​​വ​​ണ റി​​സൈ​​റ്റ് ചെ​​യ്തു. വി​​സ്മ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന നി​​റ​​ക്കൂ​​ട്ടു​​ക​​ളാ​​ൽ പ്ര​​കൃ​​തി​​യെ വ​​ര​​ച്ച ദൈ​​വ​​ത്തി​​ന് സ്തു​​തി പ​​റ​​യു​​ന്ന ഹോ​​പ്കി​​ൻ​​സ്! എ​​ന്നി​​ട്ടും ദൈ​​വ​​മ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് അ​​ന​​ശ്വ​​ര​​ത​​യു​​ടെ പു​​ള്ളി​​ച്ചി​​റ​​കു​​ക​​ൾ സ​​മ്മാ​​നി​​ച്ച​​ത് മ​​ര​​ണ​​ശേ​​ഷം മാ​​ത്രം!

തി​​ങ്ക​​ളാ​​ഴ്ച രാ​​വി​​ലെ ക്ല​​ബ് ഹൗ​​സ് ച​​ർ​​ച്ച ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ണ് മു​​റി​​ക്ക് പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങി​​യ​​ത്. ദോ​​ശ ക​​ഴി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ഹൃ​​ദ്യ അ​​ടു​​ത്ത് വ​​ന്നി​​രു​​ന്നു.

''ഇ​​ന്ന് പോ​​യി​​ല്ലേ?''

''ഇ​​ല്ല ലീ​​വെ​​ടു​​ത്തു... അ​​മ്മേ...''

''ഉം?''

''​ന​​വീ​​ൻ ഇ​​ന്ന് വ​​രും.''

''വ​​ര​​ട്ടെ.''

''ഞാ​​ൻ...''

''എ​​ന്താ?''

''അ​​മ്മ​​യ്ക്കെ​​ന്നോ​​ട് ദേ​​ഷ്യ​​മാ​​ണോ?''

''എ​​ന്തി​​ന്?''

''ഉ​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ത് തു​​ട​​ർ​​ന്നി​​ട്ട് കാ​​ര്യ​​മി​​ല്ലെ​​ന്ന് പ​​റ​​യാ​​നാ​​ണ്. ഒ​​രു​​മി​​ച്ച് ജീ​​വി​​ക്കാ​​മെ​​ന്ന വാ​​ക്ക് തെ​​റ്റി​​ച്ച​​ത് ഞാ​​നാ​​ണ്. ഗാ​​യു​​വി​​ന്റെ ച​​ങ്കൂ​​റ്റം എ​​നി​​ക്കു​​ണ്ടാ​​യി​​ല്ല. എ​​ന്നാ​​ലും ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് പി​​രി​​യാ​​നാ​​വി​​ല്ല. എ​​ല്ലാ​​മ​​റി​​ഞ്ഞാ​​ൽ ഒ​​രുപ​​ക്ഷേ ന​​വീ​​ൻ എ​​ന്നെ ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കു​​മാ​​യി​​രി​​ക്കും. പ​​ക്ഷേ...''

പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് നി​​ർ​​ത്തി അ​​വ​​ൾ എ​​ണീ​​റ്റു​പോ​​യി. സ​​ങ്ക​​ട​​ത്തി​​ന്റെ ശ​​ക്ത​​മാ​​യൊ​​രു തി​​ര നു​​ര​​ഞ്ഞു​​പൊ​​ങ്ങി​​യ നേ​​രം, ഹോ​​പ്കി​​ൻ​​സ് ക​​വി​​ത​​യി​​ലെ വി​​ന്റ് ഹോ​​വ​​ർ പ​​ക്ഷി​​യെ​​പ്പോ​​ലെ ഒ​​രുനി​​മി​​ഷം ചി​​റ​​ക​​ടി നി​​ർ​​ത്തി ശൂ​​ന്യ​​ത​​യി​​ൽ അ​​ന​​ങ്ങാ​​തെ നി​​ൽ​​ക്കാ​​ൻ ഞാ​​ൻ കൊ​​തി​​ച്ചു. താ​​ഴെ ച​​ലി​​ക്കു​​ന്ന ലോ​​ക​​ത്തി​​ൽ, എ​​ന്നെ ആ​​ക​​ർ​​ഷി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​റ്റ ബി​​ന്ദു​​വി​​ലേ​​ക്ക് ക്ഷ​​ണ​​നേ​​രം​കൊ​​ണ്ട് ആ​ഴ്ന്നി​​റ​​ങ്ങാ​​ൻ മ​​നം തു​​ടി​​ച്ചു.

അ​​ന്ന് വൈ​​കീ​​ട്ട് ന​​വീ​​ൻ തി​​രി​​ച്ചെ​​ത്തി​​യെ​​ങ്കി​​ലും ക്വാ​​റ​​ന്റൈ​​ൻ പാ​​ലി​​ച്ച് മു​​ക​​ളി​​ലെ റൂ​​മി​​ലാ​​യ​​ത് ആ​​ശ്വാ​​സ​​മാ​​യി. ബാ​​ങ്കു​​ക​​ൾ മു​​ഴു​​വ​​ൻ ദി​​വ​​സം പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന അ​​റി​​യി​​പ്പ് വ​​രുംവ​​രെ വ്യാ​​ഴം ക​​ഥ​​ക​​ളി പ​​ഠ​​ന​​ത്തി​​ന് മാ​​റ്റി​​വെച്ചു.

ദി​​ത്ത​​ത്ത​​ത്ത

ദി​​ത്ത​​ത്ത​​ത്ത

കാ​​ൽ​​സാ​​ധ​​കം അ​​ത്ര എ​​ളു​​പ്പ​​മൊ​​ന്നു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. പാ​​ദം പ​​ര​​ത്തി​​ച്ച​​വി​​ട്ടാ​​ൻ പാ​​ടി​​ല്ല. വ​​ക്ക് ച​​വി​​ട്ടി​​പ്പ​​ഠി​​ക്ക​​ണം. ര​​ണ്ടു ദി​​വ​​സം കാ​​ൽ ന​​ല്ല വേ​​ദ​​ന​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. വി​​ട്ടി​​ല്ല! എ​​ന്തി​​നോ ഒ​​രു വാ​​ശി. പ്രാ​​ക്ടീ​​സ് ചെ​​യ്ത് മാ​​റ്റി​​യെ​​ടു​​ത്തു. എ​​ന്റെ ഉ​​ത്സാ​​ഹം ക​​ണ്ട് ചൊ​​വ്വ​​യും ക്ലാ​​സാ​​ക്കി രോ​​ഹി​​ണി. ശ​​നി​​യും ഞാ​​യ​​റും ഓ​​ൺ​​ലൈ​​ൻ ക്ലാ​​സും! എ​​ന്നി​​ട്ടും ഫീ​​സ് അ​​ധി​​ക​​മൊ​​ന്നും ചോ​​ദി​​ച്ചി​​ല്ല.

ഇ​​ട​​ക്ക്, വീ​​ഡി​​യോ ചാ​​റ്റി​​നി​​ടെ ക​​രോ​​ലി​​നെ കാ​​ൽ​​സാ​​ധ​​കം പ​​രി​​ശീ​​ലി​​പ്പി​​ച്ച​​ത് അ​​സ്സ​​ൽ സം​​ഭ​​വ​​മാ​​യി. ചി​​രി​​ച്ച് കു​​ഴ​​ഞ്ഞ് ഞാ​​ൻ ക​​ട്ടി​​ലി​​ൽ വീ​​ണു.

രോ​​ഹി​​ണി​​യെ ഒ​​റ്റ​​ക്ക് കി​​ട്ടി​​യി​​ട്ടും ക​​ല്യാ​​ണം ക​​ഴി​​ക്കാ​​ത്ത​​തെ​​ന്തേ, അ​​മ്മ​​യു​​ടെ പേ​​ര് സ​​ർ​​നെ​യ്​​മാ​​ക്കി​​യ​​തെ​​ന്തേ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ സാ​​ധാ​​ര​​ണ ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ന്നും എ​​ന്റെ വാ​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് വീ​​ണി​​ല്ല. ''വാ​​ർ​​ഷി​​ക വ​​ല​​യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് വൃ​​ക്ഷ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്രാ​​യ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ ക​​ണ്ണി​​ലെ തി​​ള​​ക്ക​​മാ​​ണ് മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്റേ​​ത്, ഒ​​ന്ന് മു​​ക​​ളി​​ലോ​​ട്ടാ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​ടു​​ത്ത​​ത് താ​​ഴോ​​ട്ടാ​​ണ് കൂ​​ട്ടേ​​ണ്ട​​തെ​​ന്ന് മാ​​ത്രം.'' ഡ​​യ​​റി​​ത്താ​​ളി​​ൽ അ​​വ​​ർ കു​​റി​​ച്ചി​​ട്ട വാ​​ച​​ക​​ങ്ങ​​ൾ എ​​പ്പോ​​ഴോ ഞാ​​ൻ ക​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു.

''എ​​നി​​ക്കൊ​​ഴി​​വു​​ള്ള ദി​​വ​​സം നോ​​ക്കി ക്ലാ​​സ് അ​​ഡ്ജ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്തൂ​ടേ അ​​മ്മ​​യ്ക്ക്? ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നാ​​യി പ​​ഠി​​ച്ചാ​​പ്പോ​​രേ? കാ​​ല് വേ​​ദ​​ന അ​​ധി​​കാ​​യാ​​ൽ എ​​ന്നോ​​ട് പ​​റ​​യ​​രു​​ത് ട്ടോ.''

​​ന​​വീ​​ന്റെ മു​​റു​​മു​​റു​​പ്പ് കൂ​​ടി​വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ഇ​​ത്തി​​രി ക​​ടു​​പ്പി​​ച്ച് പ​​റ​​യേ​​ണ്ടി​വ​​ന്നു.

''അ​​മ്മ ആ​​ദ്യാ​​യി​​ട്ട​​ല്ല കാ​​റോ​​ടി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. വ​​ഴി​​യും ഇ​​പ്പോ​​ൾ പ​​രി​​ച​​യ​​മാ​​യി. കാ​​ലു​വേ​​ദ​​ന അ​​ധി​​ക​​മാ​​യാ​​ൽ ഡോ​​ക്ട​​റെ കാ​​ണാ​​നും അ​​മ്മ​​യ്ക്ക​​റി​​യാം. അ​​തി​​നു​​ള്ള വ​​രു​​മാ​​ന​​വു​​മു​​ണ്ട്. മോ​​ന​​തൊ​​ന്നും ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്കേ വേ​​ണ്ട.''

ചു​​ഴി​​പ്പ്, ക​​ലാ​​ശം, ഇ​​ര​​ട്ടി​​ക്ക​​ലാ​​ശം, ക​​ണ്ണ് സാ​​ധ​​കം, മു​​ദ്ര​​ക​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങി ക​​ട​​മ്പ​​ക​​ളെ​​ല്ലാം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് പു​​റ​​പ്പാ​​ടും പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​യാ​​ൽ വേ​​ഷ​​മി​​ട്ട് സ്‌​​റ്റേ​​ജി​​ൽ ക​​യ​​റ​​ണം. അ​​ത് മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ബാ​​ക്കി​​യു​​ള്ള ആ​​ഗ്ര​​ഹം. എ​​ന്റെ പെ​​ർ​​ഫോ​​മ​​ൻ​​സ് കാ​​ണാ​​ൻ സ​​ദ​​സ്സി​​ലാ​​രു​​ണ്ടാ​​വും എ​​ന്ന സം​​ശ​​യ​​വും കൂ​​ടെ​​യു​​ണ്ട്.

''ഞാ​​നു​​ണ്ടാ​​വും.''

ക​​രോ​​ലി​​ന്റെ ഉ​​റ​​ച്ച​ശ​​ബ്ദം എ​​ന്നെ വീ​​ണ്ടും വീ​​ണ്ടും ക​​ര​​യി​​ക്കു​​ന്നു.

എ​​നി​​ക്കും ഹൃ​​ദ്യ​​ക്കു​​മി​​ട​​യി​​ലെ മൗ​​നം പ​​തു​​ക്കെ അ​​ലി​​ഞ്ഞു​തു​​ട​​ങ്ങി. രോ​​ഹി​​ണി​​ക്ക് അ​​യ​​ച്ചു​കൊ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ട വീ​​ഡി​​യോ ഫോ​​ണി​​ലെ​​ടു​​ക്കാ​​നൊ​​ക്കെ അ​​വ​​ൾ​​ക്ക് വ​​ലി​​യ ഉ​​ത്സാ​​ഹ​​മാ​​ണ്. ക​​ഥ​​ക​​ളി​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചൊ​​ന്നു​​മ​​റി​​യി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും ''അ​​മ്മ മു​​ട്ടൊ​​ന്ന് പൊ​​ക്കി​​പ്പി​​ടി​​ച്ചേ, ഇ​​ത്തി​​രീം കൂ​​ടെ താ​​ഴ്ന്ന് ക​​ളി​​ച്ചേ'' തു​​ട​​ങ്ങി​​യ നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളും!

''അ​​ച്ചാ അ​​ച്ച​​മ്മ ങ്ങ​​ന്യാ ക​​ൾ​​ച്ചാ...''

ചി​​മ്പു​​ട്ട​​ന്റെ ക​​ഥ​​ക​​ളി ക​​ണ്ട് ന​​വീ​​നും കൂ​​ടെ​​ക്ക​​ളി​​ക്കും.

പി​​ന്നെ​​യും ആ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ണ് ക​​രോ​​ലി​​ൻ ആ ​​ചോ​​ദ്യം എ​​ന്റെ മു​​ന്നി​​ലി​​ട്ട​​ത്.

''നി​​ന്റെ കീ​​റ്റ്സി​​നെ ന​​മു​​ക്കൊ​​ന്ന് ത​​പ്പി​​യാ​​ലോ.''

കേ​​ട്ട​​പാ​​തി ഞാ​​ൻ വി​​ല​​ക്കി.

''ഈ ​​വ​​സ​​ന്തം ഞാ​​ൻ എ​​നി​​ക്കു​വേ​​ണ്ടി മാ​​ത്രം സൂ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് ക​​രോ​​ലി​​ൻ. കാ​​ലം, പ്ര​​തി​​ഷ്ഠ​​യി​​ല്ലാ​​തെ​​യും നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കുംവി​​ധം ആ​​രാ​​ധ​​ന​​യെ വ​​ള​​ർ​​ത്താ​​റി​​ല്ലേ അ​​തു​​പോ​​ലൊ​​ര​​വ​​സ്ഥ​​യാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്റെ ഉ​​ള്ളി​​ലും!''

''സാ​​ഹി​​ത്യം ഉ​​ള്ളി​​ൽ ചു​​മ​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു​​വ​​ന് മ​​ര​​ണം​വ​​രെ കാ​​ൽ​പ​​നി​​ക​​നാ​​വാ​​തെ ത​​ര​​മി​​ല്ല. നീ​​യ​​വ​​നെ കാ​​ണു​​ക​ത​​ന്നെ ചെ​​യ്യും.''

ആ ​​സം​​സാ​​രം ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ, വ​​രാ​​നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ഴ്ച 'റെ​​വ​​ല്യൂ​​ഷ​​ൻ ഇ​​ൻ ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് പോ​​യ​​ട്രി' എ​​ന്ന വി​​ഷ​​യം ക്ല​​ബി​​ൽ ച​​ർ​​ച്ച​ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടു​​മെ​​ന്നും ഒ​​രാ​​ൾ സ്പീ​​ക്കേ​​ഴ്സി​​നി​​ട​​യി​​ലേ​​ക്ക് പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് ക​​യ​​റി​വ​​രു​​മെ​​ന്നും പ്രൊ​​ഫൈ​​ൽ ക​​ണ്ട ഞാ​​ൻ 'മൈ ​​ഗു​​ഡ്നെ​​സ്' എ​​ന്നു​​രു​​വി​​ട്ട് ചാ​​ടി​​യെ​​ഴു​​ന്നേ​​ൽ​​ക്കു​​മെ​​ന്നും ആ​​ര​​റി​​ഞ്ഞു!

