ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് കേൾക്കൂ, ആയുസ്സ് കൂട്ടൂ; സംഗീതം ആയുർദൈർഘ്യം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ബ്രയാൻ ജോൺസൻ

ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് കേൾക്കൂ, ആയുസ്സ് കൂട്ടൂ; സംഗീതം ആയുർദൈർഘ്യം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ബ്രയാൻ ജോൺസൻtext_fields
ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നത് വെറുമൊരു വിനോദമോ മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമോ മാത്രമല്ല. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ശാരീരിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ സജീവമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും, ഉയർന്ന അളവിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദം വിജയകരമായി കുറക്കാനും സംഗീതത്തിന് കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആയുർദൈർഘ്യം കൂട്ടാൻ കോടികൾ മുടക്കി ലോകമെമ്പാടും വലിയ ചർച്ചകൾ സൃഷ്ടിച്ച അമേരിക്കൻ ടെക് സംരംഭകനും പ്രശസ്തമായ 'ജോൺസൺ പ്രൊജക്റ്റ് ബ്ലൂപ്രിന്റ്' സ്ഥാപകനുമായ ബ്രയാൻ ജോൺസൺ ഈ പുതിയ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകൾ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ ലോകത്തോട് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഗീതത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സ് നീട്ടാനും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരുതരം 'ആയുർദൈർഘ്യ ചികിത്സ' ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
സംഗീതവും മനുഷ്യന്റെ മാനസികാരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനമാണ് ബ്രയാൻ ജോൺസൺ തന്റെ പോസ്റ്റിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. 'സംഗീത ഇടപെടലുകൾ സമ്മർദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫലങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം: ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത അവലോകനവും രണ്ട് മെറ്റാ-അനാലിസിസുകളും' (Effects of Music Interventions on Stress-Related Outcomes: A Systematic Review and Two Meta-Analyses) എന്ന ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ജോൺസൺ തന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ പങ്കുവെച്ചത്.
സംഗീതത്തിന് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ സമ്മർദങ്ങളെ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഗവേഷകർ വലിയ പരിശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 9,617 വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി, കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ നടത്തിയ 104 റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾഡ് ട്രയലുകളാണ് ഈ പഠനത്തിനായി ഗവേഷക സംഘം പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചത്.
പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനുമുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തന്റെ പോസ്റ്റിൽ വിശദമായി എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. ഹൃദയമിടിപ്പ്, രക്തസമ്മർദം, ശരീരത്തിലെ സമ്മർദ ഹോർമോണായ കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് എന്നിവയെല്ലാം ഗണ്യമായി കുറക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗീതം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. നിത്യജീവിതത്തിലെ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയും, മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും അലച്ചിലുകളും അകറ്റാൻ സംഗീതം മികച്ചൊരു ഔഷധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കോ പോകാതെ തന്നെ, ലളിതമായ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണിത്. അതായത്, ദിവസവും തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനായി എല്ലാവർക്കും നിർദേശിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും വലിയൊരു ജനവിഭാഗത്തെയും ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ പഠനമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇന്നത്തെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും തെറാപ്പികളിലും സംഗീതത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഹൃദയമിടിപ്പ്, രക്തസമ്മർദം, ഹോർമോൺ നിലകൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വിവിധ ചികിത്സാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംഗീതത്തെ ഒരു പ്രധാന ഉപാധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഉത്കണ്ഠ, അസ്വസ്ഥതകൾ, മാനസിക പിരിമുറുക്കം തുടങ്ങിയ പ്രയാസങ്ങളെ വേഗത്തിൽ ലഘുകരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. അമിത ജോലിഭാരവും സമ്മർദവും നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സമ്മർദം കുറക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സ്വാഭാവികവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗ്ഗമായി സംഗീതത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയാണ് ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത്.