ഗൂഗ്ൾ മാപ്സ് മാതൃകയിൽ ആപ്പിളും; ആപ്പിൾ മാപ്സിലും ഇനി പരസ്യങ്ങൾ
ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരിചിതമായ ആപ്പിൾ മാപ്സ് സേവനത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ പരസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇത് നിലവിൽ വന്നേക്കുമെന്നും, ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഈ മാസം തന്നെ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഗൂഗ്ൾ മാപ്സിന് സമാനമായ രീതിയിലായിരിക്കും ആപ്പിളും പരസ്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക. ഉപയോക്താക്കൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാറുകൾ എന്നിവക്കായി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പണം നൽകി തങ്ങളുടെ പേര് സെർച്ച് ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിലെത്തിക്കാം.
പ്രത്യേക സെർച്ച് പദങ്ങൾക്കായി (ഉദാഹരണത്തിന് Coffee shop near me) ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക നൽകുന്നവരുടെ പേര് മാപ്പിൽ മുമ്പിൽ കാണിക്കും. ആപ്പിൾ മാപ്സ് ഇതുവരെ പരസ്യരഹിതമായ സേവനമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗൂഗ്ൾ മാപ്സ്, ബിങ് മാപ്സ് തുടങ്ങിയവ ഇതിനകം തന്നെ ഈ രീതി പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചതാണ്. മാപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതോടെ ഇതൊരു വലിയ ബിസിനസ് സാധ്യതയായി ആപ്പിൾ കാണുന്നു. മൈക്കലിൻ ഗൈഡ്, ഗോൾഫ് ഡൈജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ ആപ്പിൾ മാപ്സ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാണ്.
ഇതൊരു സാധാരണ ഡിസ്പ്ലേ പരസ്യം (Banner Ads) ആയിരിക്കില്ല. പകരം, സെർച്ച് റിസൾട്ട് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ 'Pizza' എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ, പണം നൽകി പരസ്യം നൽകുന്ന റെസ്റ്റോറന്റുകൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിക്കും. ആപ്പിൾ മാപ്സിലെ 'Guides' ഫീച്ചറിലും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.
ഐഫോൺ വിൽപനക്ക് പുറമെ തങ്ങളുടെ 'സർവീസസ്' വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ ആപ്പിൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നിലവിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ആപ്പിൾ ന്യൂസിലും ഇത്തരം പരസ്യങ്ങളുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് ആപ്പിൾ മാപ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന 3D വ്യൂ, ഇൻഡോർ മാപ്സ്, ട്രാഫിക് അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരസ്യദാതാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. മാപ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യ പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളെ മടുപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുക.
പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഉപയോക്താക്കളുടെ മാപ്സ് ഉപയോഗത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നത് കണ്ടറിയണം. പ്രധാനമായും ആപ്പിൾ എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുന്ന യൂസർ പ്രൈവസി പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നതോടെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിലവിൽ വ്യക്തതയില്ല. ജൂൺ എട്ടിന് നടക്കുന്ന ആപ്പിളിന്റെ വാർഷിക ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസിൽ (WWDC) ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
