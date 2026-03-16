Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightഅഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം...
    Tech News
    Posted On
    date_range 16 March 2026 9:33 PM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 9:33 PM IST

    അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ആപ്പിളിന്റെ സർപ്രൈസ്; അത്യാധുനിക എ.ഐ ഫീച്ചറുകളുമായി എയർപോഡ്‌സ് മാക്സ് 2

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    കാലിഫോർണിയ: ആപ്പിൾ പ്രേമികൾ ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന പ്രീമിയം ഹെഡ്‌ഫോൺ എയർപോഡ്‌സ് മാക്സിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ വിപണിയിലേക്ക്. 2020ൽ ആദ്യ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. 549 ഡോളറാണ് ( 50658 രൂപ) ഇതിന്റെ വില. സോണി, ബോസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന പ്രീമിയം ഹെഡ്‌ഫോൺ വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ആപ്പിളിന്റെ നീക്കം.കരുത്തായി എച്ച്2 ചിപ്പും എ.ഐയും ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എച്ച്2 ചിപ്പിന്റെ കരുത്തിലാണ് എയർപോഡ്‌സ് മാക്സ് 2 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

    ഇതോടെ ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യക്തതയും നോയ്‌സ് കാൻസലേഷനും ഇരട്ടിയായി വർധിച്ചു. 'ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന എ.ഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ചുള്ള തത്സമാ വിവർത്തനവുമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ തത്സമയം വിവർത്തനം ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ ഈ ഫീച്ചറിലൂടെ സാധിക്കും.

    പുതിയ മാറ്റങ്ങൾസി-ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് സൗകര്യത്തോടു കൂടി എത്തുന്ന ഹെഡ്‌ഫോണിൽ സംഗീത പ്രേമികൾക്കായി ഹൈ-റെസലൂഷൻ ലോസ്‌ലെസ് ഓഡിയോ പിന്തുണയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഡാപ്റ്റീവ് ഓഡിയോ, കോൺവർസേഷൻ അവയർനെസ് തുടങ്ങിയ ഫീചറുകൾ മികച്ച കേൾവി അനുഭവം ഉറപ്പാക്കും.ഈ മാസം 25 മുതൽ 30-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ എയർപോഡ്‌സ് മാക്സ് 2 ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത മാസം ആദ്യം മുതൽ ഇത് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. മികച്ച ഓഡിയോ നിലവാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൊഫഷനലുകളെയും ക്രിയേറ്റർമാരെയുമാണ് ആപ്പിൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AppletranslationLatest NewsArtificial Intellegencelatest technology
    News Summary - Apple's surprise after five years; AirPods Max 2 with cutting-edge AI features
    X