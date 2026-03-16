അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ആപ്പിളിന്റെ സർപ്രൈസ്; അത്യാധുനിക എ.ഐ ഫീച്ചറുകളുമായി എയർപോഡ്സ് മാക്സ് 2text_fields
കാലിഫോർണിയ: ആപ്പിൾ പ്രേമികൾ ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന പ്രീമിയം ഹെഡ്ഫോൺ എയർപോഡ്സ് മാക്സിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ വിപണിയിലേക്ക്. 2020ൽ ആദ്യ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. 549 ഡോളറാണ് ( 50658 രൂപ) ഇതിന്റെ വില. സോണി, ബോസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന പ്രീമിയം ഹെഡ്ഫോൺ വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ആപ്പിളിന്റെ നീക്കം.കരുത്തായി എച്ച്2 ചിപ്പും എ.ഐയും ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എച്ച്2 ചിപ്പിന്റെ കരുത്തിലാണ് എയർപോഡ്സ് മാക്സ് 2 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യക്തതയും നോയ്സ് കാൻസലേഷനും ഇരട്ടിയായി വർധിച്ചു. 'ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന എ.ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചുള്ള തത്സമാ വിവർത്തനവുമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ തത്സമയം വിവർത്തനം ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ ഈ ഫീച്ചറിലൂടെ സാധിക്കും.
പുതിയ മാറ്റങ്ങൾസി-ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് സൗകര്യത്തോടു കൂടി എത്തുന്ന ഹെഡ്ഫോണിൽ സംഗീത പ്രേമികൾക്കായി ഹൈ-റെസലൂഷൻ ലോസ്ലെസ് ഓഡിയോ പിന്തുണയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഡാപ്റ്റീവ് ഓഡിയോ, കോൺവർസേഷൻ അവയർനെസ് തുടങ്ങിയ ഫീചറുകൾ മികച്ച കേൾവി അനുഭവം ഉറപ്പാക്കും.ഈ മാസം 25 മുതൽ 30-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ എയർപോഡ്സ് മാക്സ് 2 ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത മാസം ആദ്യം മുതൽ ഇത് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. മികച്ച ഓഡിയോ നിലവാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൊഫഷനലുകളെയും ക്രിയേറ്റർമാരെയുമാണ് ആപ്പിൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.
