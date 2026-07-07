എർലിങ് ഹാലാൻഡിന്റെ ഉറക്കശീലങ്ങൾ; ഇവ ശരിക്കും പരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണോ? ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇതാണ്text_fields
ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തെ അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനത്തിന് പിന്നിൽ എർലിങ് ഹാലാൻഡ് എന്ന താരത്തിന്റെ കഠിനാധ്വാനം മാത്രമല്ല, കൃത്യമായ ഉറക്കശീലങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടെന്നത് വലിയ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂ-ലൈറ്റ് ബ്ലോക്കിങ് ഗ്ലാസുകൾ ധരിക്കുക, സ്ക്രീൻ സമയം നിയന്ത്രിക്കുക, വായ ടേപ്പ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങുക തുടങ്ങിയ ഹാലാൻഡിന്റെ ചില ഉറക്കരീതികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ 'സ്ലീപ്പ് ഹാക്കുകൾ' എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത അത്യാവശ്യമാണ്. ഹാലാൻഡിനെപ്പോലുള്ള കായികതാരങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വെറുമൊരു വിശ്രമമല്ല, മറിച്ച് പരിശീലനത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കത്തിലാണ് ശരീരം വളർച്ചാ ഹോർമോണുകൾ പുറത്തുവിടുന്നതും, പേശികളെ നന്നാക്കുന്നതും, പരിശീലനത്തിലൂടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ തലച്ചോറിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതും എന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കായികതാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാർക്കും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രതിദിനം 7-9 മണിക്കൂർ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ്.
ഹാലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലൂ-ലൈറ്റ് ബ്ലോക്കിങ് ഗ്ലാസുകൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ പിന്തുണയുണ്ട്. മൊബൈൽ, ടാബ്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുള്ള നീല വെളിച്ചം ഉറക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മെലറ്റോണിൻ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ ഉത്പാദനത്തെ തടയുന്നു. അതിനാൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് സ്ക്രീനുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും ഈ ഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ വായ ടേപ്പ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങുന്നത് അഥവാ 'മൗത്ത് ടേപ്പിങ്' ഒരു വിവാദപരമായ രീതിയാണ്. ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ശക്തമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ മൂക്കിൽ തടസ്സമോ, അലർജിയോ, സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ളവർ വൈദ്യോപദേശം കൂടാതെ ഒരിക്കലും ഈ രീതി പരീക്ഷിക്കരുത്.
വിവിധ 'ഹാക്കുകൾ' തിരയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം സ്ഥിരതയാർന്ന ഉറക്കശീലങ്ങളാണ്. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് ഉറങ്ങാനും എഴുന്നേൽക്കാനും ശ്രമിക്കുക, ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ സ്ക്രീനുകൾ ഒഴിവാക്കുക, പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക, ഉറങ്ങുന്നതിന് എട്ട് മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയാണ് വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. തുടർച്ചയായി കൂർക്കംവലി, പകൽ സമയത്തെ അമിതമായ ക്ഷീണം, നന്നായി ഉറങ്ങിയിട്ടും ഉന്മേഷം തോന്നാത്ത അവസ്ഥ എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ, ഹാലാൻഡിന്റെ ഉറക്കശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഇതൊരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ല, മറിച്ച് ദിവസവും തുടരുന്ന ഒരു ചിട്ടയാണെന്നതാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന ഹാക്കുകളെക്കാൾ കൃത്യമായ ജീവിതശൈലിയാണ് ദീർഘകാലത്തേക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്.
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