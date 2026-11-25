കൃഷിയും സാങ്കേതികവിദ്യയും വളർന്നപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഉയരം കുറഞ്ഞത് ഏഴ് ഇഞ്ച് !text_fields
ബെർലിൻ: കൃഷിയും സാങ്കേതികവിദ്യയും സമൂഹങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചതോടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ മനുഷ്യരുടെ ശരാശരി ഉയരം ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവന്നതായി പുതിയ പഠനം. ഏകദേശം 7,000 വർഷം മുൻപ് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ പുരുഷന്മാരുടെ ശരാശരി ഉയരം ഏകദേശം 5 അടി 10 ഇഞ്ച് (1.78 മീറ്റർ) ആയിരുന്നെങ്കിൽ, 1800കളോടെ അത് 5 അടി 3 ഇഞ്ചിൽ (ഏകദേശം 1.60 മീറ്റർ) അല്പം കൂടുതലായി മാറി. ഏകദേശം ഏഴ് ഇഞ്ചിന്റെ (18 സെന്റീമീറ്ററോളം) കുറവാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
45 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ശേഖരിച്ച 18,457 അസ്ഥികൂടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. സാങ്കേതിക പുരോഗതി എല്ലായ്പ്പോഴും ആളുകളുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നില്ലെന്നാണ് ഈ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രൊസീഡിംഗ്സ് ഓഫ് ദി നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പഠനം നടത്തിയത് ട്യൂബിൻജെൻ സർവകലാശാലയിലെയും മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിയോആന്ത്രോപോളജിയിലെയും ഗവേഷകരാണ്. യൂറോപ്പിലെയും ഏഷ്യയിലെയും 783 പുരാവസ്തു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നായി ശേഖരിച്ച, ഏകദേശം 7,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള 18,457 അസ്ഥികൂട അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് സംഘം പരിശോധിച്ചത്.
ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ ഉയരം എല്ലുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കും? മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അസ്ഥികളിലൊന്നായ തുടയെല്ലിന്റെ നീളം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗവേഷകർ ഉയരം കണക്കാക്കിയത്. തുടയെല്ലിന്റെ നീളവും വ്യക്തിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരവും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതിനാൽ ഇത് ഏകദേശ കൃത്യത നൽകും.
ഉയരം എന്നത് കേവലം ഒരു ശാരീരിക സവിശേഷത മാത്രമല്ല. ജനിതക ഘടകങ്ങൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ടെങ്കിലും, കുട്ടിക്കാലത്തെ പോഷകാഹാരം, ഭക്ഷണ ലഭ്യത, രോഗബാധ എന്നിവ വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയെ നിർണ്ണയിക്കും. മതിയായ പോഷകാഹാരം ലഭിക്കാത്തതോ തുടർച്ചയായി അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകുന്നതോ കുട്ടികളുടെ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്താം. അതിനാൽ, ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പൊതുവായ ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുടെയും സൂചകമായി ശരാശരി ഉയരത്തെ കണക്കാക്കാം.
വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, എ.ഡി. 500നും 1900നും ഇടയിൽ പഠനം നടത്തിയ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ഉയരം കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി. ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, സാങ്കേതികവും കാർഷികവുമായ വലിയ വികസനത്തിനൊപ്പമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നതാണ്.
മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഉയരം കുറവാണെന്ന് പലപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അവർ വേൾഡ് ഇൻ ഡാറ്റയുടെ സമീപകാല കണക്കുകൾ പ്രകാരം സിംഗപ്പൂരിലെ പുരുഷന്മാരുടെ ശരാശരി ഉയരം ഏകദേശം 173.5 സെന്റീമീറ്റർ (5 അടി 8 ഇഞ്ച്), തായ്ലൻഡിൽ 171.6 സെന്റീമീറ്റർ (5 അടി 7.5 ഇഞ്ച്) എന്നിങ്ങനെയാണ്. താരതമ്യേന, ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഏകദേശം 165.3 സെന്റീമീറ്ററും (5 അടി 5 ഇഞ്ച്) ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഏകദേശം 163.5 സെന്റീമീറ്ററുമാണ് (5 അടി 4 ഇഞ്ച്) ശരാശരി ഉയരം.
യുവജനങ്ങളുടെ കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ സംഖ്യകൾ പ്രായത്തിനും ജനവിഭാഗത്തിനും അനുസരിച്ച് മാറാം. എന്നാൽ, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഈ മേഖലയിലെ ശരാശരി ഉയരത്തിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഏകദേശം 7,000 വർഷം മുൻപ് 1.78 മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉയരം 19-ാം നൂറ്റാണ്ടോടെ 1.60 മീറ്ററിൽ അല്പം കൂടുതലായി കുറഞ്ഞു.
സമൂഹങ്ങൾ വികസിച്ചപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഉയരം കുറഞ്ഞതിന് ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് പ്രധാന കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് ഗവേഷകർ കരുതുന്നത്. കാർഷിക നവീകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചെങ്കിലും, അത് വലിയ ജനസംഖ്യയെ നിലനിർത്താനും കാരണമായി. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരിടത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ഒരേ വിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, വർദ്ധിച്ച ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ലഭിച്ചില്ല.
ഇതിന് മികച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ് ചൈന. 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന നെല്ലിനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക മാറ്റങ്ങൾ ഭക്ഷ്യോത്പാദനം കൂട്ടി. ഇത് വളർന്നുവരുന്ന ജനസംഖ്യയെ പിന്തുണച്ചെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പോഷകഗുണം മെച്ചപ്പെടുത്തിയില്ല. ജനസംഖ്യ കൂടിയതോടെ വ്യക്തികൾക്ക് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. അതിജീവനത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ലഭിച്ചെങ്കിലും, ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. തലമുറകളിലൂടെ ഇത് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ ബാധിച്ചിരിക്കാം.
സാങ്കേതികവിദ്യ എല്ലാവരുടെയും ഉയരം കുറച്ചുവെന്ന് പറയാനാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉത്തര യൂറോപ്പിൽ ക്ഷീരകൃഷി വ്യാപിച്ചതോടെ ശരാശരി ഉയരം വർധിച്ചു. പാലുത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടിയതും ലാക്ടോസ് ടോളറൻസ് വ്യാപകമായതും പോഷകാഹാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു. അതത് പ്രദേശത്തെ ഭക്ഷണ ലഭ്യത, ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവക്കനുസരിച്ച് ഉയരത്തിലെ പ്രവണതകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
സാങ്കേതിക പുരോഗതിയോ കൃഷിയുടെ കടന്നുവരവോ മനുഷ്യരാശിക്ക് ദോഷകരമായിരുന്നുവെന്നല്ല ഈ പഠനം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സമൂഹങ്ങൾ വളരാനും വലിയ ജനസംഖ്യയെ താങ്ങിനിർത്താനും ഇന്നത്തെ ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ഇവ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ഒരു സമൂഹം കൂടുതൽ ഉത്പാദനക്ഷമമാകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം മെച്ചപ്പെടണമെന്നില്ലെന്ന കൗതുകകരമായ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഈ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.