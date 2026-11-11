പൊക്കം കുറവാണോ? പേടിക്കേണ്ട! സീറ്റ് ഉയരം കുറഞ്ഞ 5 ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ ഇതാ

പൊക്കം കുറവാണോ? പേടിക്കേണ്ട! സീറ്റ് ഉയരം കുറഞ്ഞ 5 ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ ഇതാtext_fields
സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ അറിയാം. റോഡിലൂടെ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ പോകുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വണ്ടി നിർത്തുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം! ഒരു കാൽ നിലത്തുറപ്പിക്കാൻ പോലും പ്രയാസം. പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്കൂട്ടർ പിന്നിലേക്ക് നീക്കുമ്പോഴും ഇതേ അവസ്ഥ. പൊക്കം കുറഞ്ഞവർക്ക് സ്കൂട്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഈ ചെറിയ പ്രശ്നം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും വലിയൊരു തലവേദനയാകാറുണ്ട്.
ഇവിടെയാണ് സീറ്റ് ഉയരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. സീറ്റ് ഉയരം കുറഞ്ഞ സ്കൂട്ടറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ താരതമ്യേന എളുപ്പമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ റോഡുകളിലും ഇടയ്ക്കിടെ നിർത്തേണ്ടിവരുന്ന യാത്രകളിലും ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാകും.ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാവുന്ന അഞ്ച് മോഡലുകൾ പരിചയപ്പെടാം. വിലകൂടിയ ആഡംബര മോഡലുകളെ മാറ്റിനിർത്തി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ സാധാരണക്കാർക്കും പരിഗണിക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകളുടെ സ്കൂട്ടറുകളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്.
1. ഹോണ്ട QC1
സീറ്റ് ഉയരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പട്ടികയിലെ ഒന്നാമൻ ഹോണ്ട QC1 തന്നെ. വെറും 704 mm ആണ് ഇതിന്റെ സീറ്റ് ഉയരം. അതായത്, ഉയരം കുറഞ്ഞവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകാവുന്ന മോഡലാണിത്.നഗരത്തിലെ ചെറിയ യാത്രകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ലളിതമായ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണ് QC1. 1.5 kWh ബാറ്ററിയും 1.8 kW മോട്ടോറുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 80 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാമെന്നാണ് ഹോണ്ടയുടെ അവകാശവാദം. പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ.വലിയ പെർഫോമൻസിനേക്കാൾ ലളിതമായ യാത്രയും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവുമാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനയെങ്കിൽ QC1 പരിഗണിക്കാം.
2. ടി.വി.എസ് ഓർബിറ്റർ
ഹോണ്ടയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ പരിഗണിക്കാവുന്ന മോഡലാണ് ടി.വി.എസ് ഓർബിറ്റർ. ഏകദേശം 760 mm ആണ് ഇതിന്റെ സീറ്റ് ഉയരം.V1, V2 എന്നീ രണ്ട് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓർബിറ്ററിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം പ്രായോഗികമായ രൂപകൽപ്പനയാണ്. നീളമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് സീറ്റും വിശാലമായ ഫ്ലോർബോർഡും യാത്ര കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നു.V1-ൽ 1.8 kWh ബാറ്ററിയും V2-ൽ 3.1 kWh ബാറ്ററിയുമാണുള്ളത്. V2 പതിപ്പിൽ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന IDC റേഞ്ച് 158 കിലോമീറ്ററാണ്. റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് അസിസ്റ്റ് പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.സീറ്റ് ഉയരം മാത്രമല്ല, വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇറക്കുമ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യവും പ്രധാനമാണെങ്കിൽ ഓർബിറ്റർ നോക്കാം.
3. ബജാജ് ചേതക് C2501
ചേതക്കിന്റെ പരിചിതമായ രൂപം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കായി ബജാജ് അവതരിപ്പിച്ച എൻട്രി ലെവൽ മോഡലാണ് C2501. 763 mm ആണ് ഇതിന്റെ സീറ്റ് ഉയരം.2.5 kWh ബാറ്ററിയുള്ള ഈ സ്കൂട്ടറിന് ഒറ്റ ചാർജിൽ 113 കിലോമീറ്റർ IDC റേഞ്ചാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ.മറ്റ് ചേതക് മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ലളിതമായ ഈ പതിപ്പിൽ റിവേഴ്സ് മോഡും ലഭ്യമാണ്. നഗരത്തിലെ ദൈനംദിന യാത്രകൾക്കും വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന മോഡലാണിത്.
4. സുസൂക്കി e-ആക്സസ്
പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറുകളിലെ ജനപ്രിയമായ ആക്സസിന്റെ പരിചിതമായ ബ്രാൻഡ് വിശ്വാസ്യത ഇലക്ട്രിക് വിഭാഗത്തിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണ് സുസൂക്കി e-ആക്സസിലൂടെ.765 mm ആണ് ഇതിന്റെ സീറ്റ് ഉയരം. സീറ്റിന്റെ രൂപകൽപ്പനയും കുഷ്യനിങ്ങും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് സുസൂക്കി ഈ മോഡൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും നിർത്തുമ്പോൾ കാലുകൾ നിലത്തുറപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ സൗകര്യം ലഭിക്കും.3.072 kWh ശേഷിയുള്ള LFP ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 95 കിലോമീറ്റർ IDC റേഞ്ചാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. കീലെസ് ആക്സസ്, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, റിവേഴ്സ് മോഡ് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.
5. ഹീറോ VIDA VX2
സീറ്റ് ഉയരം അൽപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും പരിഗണിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രായോഗിക മോഡലാണ് ഹീറോയുടെ VIDA VX2. 777 mm ആണ് ഇതിന്റെ സീറ്റ് ഉയരം.കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ മോഡലിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ബാറ്ററിയാണ്. വീട്ടിലോ സൗകര്യപ്രദമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും.VX2 Go, VX2 Plus എന്നീ പതിപ്പുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ വേരിയന്റുകൾക്കനുസരിച്ച് ബാറ്ററി ശേഷിയിലും റേഞ്ചിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. വിശാലമായ ഫ്ലോർബോർഡും നഗരയാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രൂപകൽപ്പനയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.
സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്!
സീറ്റ് ഉയരം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു സ്കൂട്ടർ എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല. സീറ്റിന്റെ വീതി, വണ്ടിയുടെ ഭാരം, കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം, ഹാൻഡിൽബാറിന്റെ സ്ഥാനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമാണ്. ടി.വി.എസ് ഐക്യൂബ്, ഏഥർ റിസ്ത, റിവർ ഇൻഡി തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ മോഡലുകൾക്ക് താരതമ്യേന സീറ്റ് ഉയരം കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ സീറ്റിന്റെ വീതിയും കാലുകൾ നിലത്തുറപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കൂടി പരിശോധിച്ചശേഷം മാത്രമേ അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാവൂ.
സീറ്റ് ഉയരം കുറഞ്ഞത് മുതൽ കൂടിയത് വരെ ക്രമത്തിൽ: ഹോണ്ട QC1 (704 mm), ടി.വി.എസ് ഓർബിറ്റർ (763 mm), ബജാജ് ചേതക് C2501 (763 mm), സുസൂക്കി e-ആക്സസ് (765 mm), ടി.വി.എസ് ഐക്യൂബ് (770 mm), ഹീറോ VIDA VX2 (777 mm), ഏഥർ റിസ്ത (780 mm), റിവർ ഇൻഡി (787 mm) എന്നിവയാണ്. സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ മൈലേജും റേഞ്ചും വിലയും മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ നിർത്തുമ്പോൾ പേടിക്കാതെ കാലുകൾ നിലത്തുറപ്പിക്കാനും പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധിക്കണം.