Madhyamam
    date_range 8 Jan 2026 6:45 AM IST
    date_range 8 Jan 2026 6:45 AM IST

    ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​വ​​കു​​പ്പ് ജ​​മാ​​അ​​ത്തെ ഇ​​സ്‍ലാ​​മി കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്താ​​ൽ...!

    bookmark_border
    തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യോ സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളെ മ​​ത്സ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യോ ഇ​​ല്ലെ​​ന്ന് മു​​മ്പേ ജ​​മാ​​അ​​ത്തെ ഇ​​സ്‍ലാ​​മി ആ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ച് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കെ, യു.​​ഡി.​​എ​​ഫി​​ന് ഭ​​ര​​ണം ല​​ഭി​​ച്ചാ​​ൽ സ​​ത്യ​​പ്ര​​തി​​ജ്ഞാ ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ പോ​​ലും സം​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ സാ​​ന്നി​​ധ്യം സം​​ഭ​​വി​​ച്ചു​​കൊ​​ള്ള​​ണ​​മെ​​ന്നി​​ല്ല. പി​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​ മ​​ന്ത്രി​​സ്ഥാ​​നം ജ​​മാ​​അ​​ത്തി​​നെ ഏ​​ൽ​​പി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന പൊ​​യ്​​വെ​ടി!
    മന്ത്രിതല സമിതിയുടെ നേത​ൃത്വത്തിൽ നടന്ന മാറാട് സർവകക്ഷിയോഗം

    ‘യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി​​യാ​​ൽ ജ​​മാ​​അ​​ത്തെ ഇ​​സ്‍ലാ​​മി ആ​​യി​​രി​​ക്കും ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​രം കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​ക. അ​​പ്പോ​​ൾ പ​​ല മാ​റാ​ടു​ക​ളും ഉ​​ണ്ടാ​​വും.’ സി.​​പി.​​എം സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​മി​​തി മു​​ൻ അം​​ഗ​​വും മു​​ൻ​​മ​​ന്ത്രി​​യും മു​​തി​​ർ​​ന്ന നേ​​താ​​വു​​മാ​​യ എ.​​കെ. ബാ​​ല​​ന്റെ ഈ ​​വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ സോ​​ഷ്യ​​ൽ മീ​​ഡി​​യ​​യി​​ൽ വൈ​​റ​​ലാ​​യ​​ത് ക​​ണ്ട​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് പു​​തി​​യ ത​​ല​​മു​​റ​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി ചി​​ല ഗ​​ത​​കാ​​ല സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ ഓ​​ർ​​മി​​പ്പി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് തോ​​ന്നി​​യ​​ത്. പ​​ശു ച​​ത്തി​​ട്ടും മോ​​രി​​ന് പു​​ളി ബാ​​ക്കി എ​​ന്ന പ​​ഴ​​മൊ​​ഴി​​യെ അ​​നു​​സ്മ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​ം വി​​ധം, ലോ​​ക്സ​​ഭ ഇ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലു​​ട​​നീ​​ളം മു​​ഖ്യ ഭ​​ര​​ണ​​ക​​ക്ഷി​​യും ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ ഇ​​ട​​തു​​പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​മാ​​യ സി.​​പി.​​എം കാ​​മ്പ​​യി​​ന്റെ കു​​ന്ത​​മു​​ന അ​​പ്പാ​​ടെ ജ​​മാ​​​അ​​ത്തെ ഇ​​സ്ലാ​​മി​​യു​​ടെ നേ​​രെ തി​​രി​​ച്ചു​​വി​​ട്ടി​​ട്ടും തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ഫ​​ലം അ​​ഭൂ​​ത​​പൂ​​ർ​​വ​​മാ​​യ ന​​ഷ്ട​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ക​​ലാ​​ശി​​ച്ച​​ത്. ആ ​ബോ​ധ്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും, പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​ടെ ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ ത​​ന്നെ മു​​സ്‍ലിം സ​​മു​​ദാ​​യ​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ പി​​ന്തു​​ണ​ പോ​​ലു​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത, ജ​മാ​അ​ത്തി​നെ വെ​​റു​​തെ വി​​ടു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ജ​​നം പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ച​​ത്.

    പി​​ന്നീ​​ട് ന​​ട​​ന്ന നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ ഉ​​പ​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലും ഒ​​ടു​​വി​​ല​​ത്തെ ത​​ദ്ദേ​​ശ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ലു​​മെ​​ല്ലാം പ​​ക്ഷേ, മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി പി​​ണ​​റാ​​യി വി​​ജ​​യ​​ൻ, പാ​​ർ​​ട്ടി സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി എം.​​വി. ഗോ​​വി​​ന്ദ​​ൻ, പോ​​ളി​​റ്റ്ബ്യൂ​​റോ മെ​​മ്പ​​ർ എ. ​വി​​ജ​​യ​​രാ​​ഘ​​വ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വ​​ൻ​​തോ​​ക്കു​​ക​​ള​​ട​​ക്കം ‘ജ​​മാ​​അ​​ത്തെ വ​​ധം’ ക​​ഥ​​ക​​ളി മു​​റ​​തെ​​റ്റാ​​തെ ആ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് ക​​ണ്ട​​ത്. മ​​ത-​​മ​​തേ​​ത​​ര മീ​​ഡി​​യ​​യാ​​ക​​ട്ടെ, വി​​ഷ​​യം ആ​​വും​​പ​​ടി ക​​ത്തി​​ച്ചു​​നി​​ർ​​ത്തു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ‘ഭീ​​ക​​ര തീ​​വ്ര വ​​ർ​​ഗീ​​യ മ​​ത​​മൗ​​ലി​​ക​​വാ​​ദി’ സം​​ഘ​​മാ​​യ ജ​​മാ​​അ​​ത്തെ ഇ​​സ്‍ലാ​​മി​​യാ​ൽ സ്വാ​​ധീ​​നി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട മു​​സ്‍ലിം​​ലീ​​ഗും യു.​​ഡി.​​എ​​ഫും വ​​ൻ വി​​പ​​ത്തി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ് കേ​​ര​​ള​​ത്തെ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​വു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്ന​​ല്ലോ നി​​ര​​ന്ത​​ര​​മാ​​യ മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പ്. കേ​​ര​​ള ജ​​ന​​ത​​യി​​ൽ ബ​​ഹു​​ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​നും ഒ​​ന്നും പി​​ടി​​കി​​ട്ടി​​യി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും എ​​ന്തോ മ​​ഹാ​​വി​​പ​​ത്ത് സം​​ഭ​​വി​​ക്കാ​​ൻ പോ​​വു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന ബേ​​ജാ​​റ് ചി​​ല​​രെ​​യൊ​​ക്കെ പി​​ടി​​കൂ​​ടി​​യി​​രി​​ക്കും. പ​​ക്ഷേ, ത​​ദ്ദേ​​ശ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഫ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​പ്പോ​​ൾ ജ​​നം അ​​ന്തം​​വി​​ട്ടു​​പോ​​യി. മു​​സ്‍ലിം​​ലീ​​ഗ് സ്വ​​ന്തം ജി​​ല്ല​​യെ​​ന്ന് പ​​റ​​യാ​​വു​​ന്ന മ​​ല​​പ്പു​​റ​​ത്ത് 100 ശ​​ത​​മാ​​നം സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ടി​​ച്ചു​​മാ​​റ്റു​​ക​​യും യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് മ​​ല​​ബാ​​റി​​ലു​​ട​​നീ​​ളം റി​​ക്കാ​​ർ​​ഡ് വി​​ജ​​യം നേ​​ടു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത​​പ്പോ​​ൾ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഒ​​രു സ​​ത്യം ബോ​​ധ്യ​​മാ​​യി. സി.​​പി.​​എം ന​​ട​​ത്തി​​യ പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് വ​​സ്തു​​താ​​പ​​ര​​മാ​​യി ഒ​​രു സാ​ധു​ത​യും ഇ​​ല്ലെ​​ന്നും പു​​റ​​ത്തു​​പ​​റ​​യാ​​ത്ത മ​​റ്റു​​ചി​​ല അ​​ജ​​ണ്ട​​ക​​ളാ​​ണ് പി​​ന്നി​​ലെ​​ന്നും.

    നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് വി​​ളി​​പ്പാ​​ട​​ക​​ലെ എ​​ത്തി​​നി​​ൽ​​ക്കെ തു​​റി​​ച്ചു​​നോ​​ക്കു​​ന്ന വ​​ൻ പ​​രാ​​ജ​​യ​​ത്തെ അ​​തി​​ജീ​​വി​​ക്കാ​​ൻ സ​​ർ​​ക്കാ​​റും പാ​​ർ​​ട്ടി​​യും പു​​തി​​യ മ​​ന്ത്ര​​വും ത​​ന്ത്ര​​വും ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ജ​​നം പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ക. പ​​ക്ഷേ, എ.​​കെ.​​ബാ​​ല​​ന്റെ ഉ​​പ​​ര്യു​​ക്ത പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന പു​​തു​​താ​​യൊ​​ന്നും പ​​റ​​യാ​​ൻ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക്കി​​ല്ലെ​​ന്ന് ധ​​രി​​ക്കാ​​ൻ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ്.​ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യോ സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളെ മ​​ത്സ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യോ ഇ​​ല്ലെ​​ന്ന് മു​​മ്പേ ജ​​മാ​​അ​​ത്തെ ഇ​​സ്‍ലാ​​മി ആ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ച് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കെ, യു.​​ഡി.​​എ​​ഫി​​ന് ഭ​​ര​​ണം ല​​ഭി​​ച്ചാ​​ൽ സ​​ത്യ​​പ്ര​​തി​​ജ്ഞാ ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ പോ​​ലും സം​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ സാ​​ന്നി​​ധ്യം സം​​ഭ​​വി​​ച്ചു​​കൊ​​ള്ള​​ണ​​മെ​​ന്നി​​ല്ല. പി​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​മ​​ന്ത്രി​​സ്ഥാ​​നം ജ​​മാ​​അ​​ത്തി​​നെ ഏ​​ൽ​​പി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന പൊ​​യ്​​വെ​ടി! അ​​ത് വെ​​റും വീ​​ൺ​​വാ​​ക്കാ​​യി ത​​ള്ളി​​യാ​​ലും മാ​​റാ​​ടു​​ക​​ൾ പ​​ല​​തു​​മു​​ണ്ടാ​​വു​​മെ​​ന്ന് പ്ര​​വ​​ചി​​ച്ചി​​രി​​ക്കെ അ​​തേ​​പ്പ​​റ്റി ചി​​ല സ​​ത്യ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​നു​​സ്മ​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​തെ വ​​യ്യ.


    കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്ടെ മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ താ​​മ​​സി​​ക്കു​​ന്ന മാ​​റാ​​ട് പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്ത് 2002ൽ ​​മു​​സ്‍ലിം ശ്മ​​ശാ​​ന​​ത്തി​​ലെ ഖ​​ബ​​ർ വെ​​ട്ടു​​കാ​​ര​​ൻ അ​​ബൂ​​ബ​​ക്ക​​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ നി​​ഷ്ഠൂ​​ര​​മാ​​യി കൊ​​ല​​ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ട സം​​ഭ​​വ​​മു​​ണ്ടാ​​യി. സം​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ന് സാ​​മു​​ദാ​​യി​​കഛാ​​യ കൂ​​ടി ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ ഉ​​ട​​നെ അ​​​ന്വേ​​ഷ​​ണം ന​​ട​​ത്തി പ്ര​​തി​​ക​​ളെ പി​​ടി​​കൂ​​ടി സ​​മാ​​ധാ​​നാ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷം വ​​ഷ​​ളാ​​വാ​​തെ നോ​​ക്കേ​​ണ്ട ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്തം പൊ​​ലീ​​സി​​ന്റേ​​താ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദ​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രു​​ടെ ജാ​​ഗ്ര​​ത​​ക്കു​​റ​​വ് മൂ​​ലം അ​​ത് അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. ചി​​ല​​രെ പൊ​​ലീ​​സ് ക​​സ്റ്റ​​ഡി​​യി​​ലെ​​ടു​​ത്തു​​വെ​​ങ്കി​​ലും ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക്കാ​​രു​​ടെ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ൽ കാ​​ര​​ണം അ​​വ​​രൊ​​ക്കെ വി​​ട്ട​​യ​​ക്ക​​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​​തി​​കാ​​ര​​ദാ​​ഹി​​ക​​ളാ​​യ അ​​ബൂ​​ബ​​ക്ക​​റു​​ടെ മ​​ക്ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തി​​യ ആ​​സൂ​​ത്രി​​ത​​നീ​​ക്കം 2003 മേ​​യ് മൂ​​ന്നി​​ന് എ​ട്ട് അ​​ര​​യ സ​​മു​​ദാ​​യാം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളും ഒ​​രു മു​​സ്‍ലി​​മും കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ട ഭീ​​ക​​ര​​സം​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ക​​ലാ​​ശി​​ച്ച​​ത്.

    സാ​​മു​​ദാ​​യി​​ക സൗ​​ഹാ​​ർ​​ദ​​ത്തി​​ന്റെ മ​​ഹ​​ൽ പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യം ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ലു​​ട​​നീ​​ളം കാ​​ത്തു​​സൂ​​ക്ഷി​​ച്ചു​​വ​​ന്ന കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ടി​​ന്റെ സ​​ൽ​​പേ​​ര് ക​​ള​​ങ്ക​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​വി​​ധം വ​​ർ​​ഗീ​​യ സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ പൊ​​ട്ടി​​പ്പു​​റ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ സം​​ഭ​​വം ഇ​​ട​​യാ​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് എ.​​കെ. ആ​​ന്റ​​ണി​​യു​​ടെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള സ​​ർ​​ക്കാ​​റും യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് നേ​​തൃ​​ത്വ​​വും തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞു. ത​​ൽ​​ഫ​​ല​​മാ​​യി മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി​​യും പി.​​കെ. കു​​ഞ്ഞാ​​ലി​​ക്കു​​ട്ടി​​യും മ​​റ്റു ചി​​ല മ​​ന്ത്രി​​മാ​​രും മാ​​റാ​​ട്ടേ​​ക്ക് പു​​റ​​പ്പെ​​ട്ടെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ര​​യ​​സ​​മാ​​ജം നേ​​താ​​ക്ക​​ൾ അ​​വ​​രെ ത​​ട​​ഞ്ഞു. പൊ​​ലീ​​സി​​ന്റെ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ൽ ഒ​​രു ഫ​​ല​​വും ചെ​​യ്തി​​ല്ല. കാ​​ബി​​ന​​റ്റ് സം​​ഘം മ​​ട​​ങ്ങേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നു. അ​​തേ​​സ​​മ​​യം മാ​​റാ​​ട് ചെ​​ക്പോ​​സ്റ്റി​​ലെ​​ത്തി​​യ അ​ന്ന​ത്തെ ജ​​മാ​​അ​​ത്തെ ഇ​​സ്‍ലാ​​മി കേ​​ര​​ള അ​​മീ​​ർ പ്ര​​ഫ. കെ.​എ സി​​ദ്ദീ​​ഖ് ഹ​​സ​​ൻ ധൈ​​ര്യ​​സ​​മേ​​തം ക​​ട​​ന്നു​​ചെ​​ന്ന് അ​​ര​​യ​​സ​​മാ​​ജം നേ​​താ​​ക്ക​​ളു​​മാ​​യും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രു​​മാ​​യും സം​​സാ​​രി​​ച്ച​​തി​​നെ തു​​ട​​ർ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ ക​​ട​​ത്തി​​വി​​ടാ​​ൻ അ​​വ​​ർ സ​​മ്മ​​തി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​ര​​യ​​സ​​മാ​​ജ​​ക്കാ​​രു​​ടെ ന്യാ​​യ​​മാ​​യ ആ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ അം​​ഗീ​​ക​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ പൂ​​ർ​​ണ​​ശ്ര​​മം ന​​ട​​ത്തു​​മെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പ് ന​​ൽ​​കു​​ക​​യും സ​​മാ​​ധാ​​ന പു​​നഃ​​സ്ഥാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ന് അ​​വ​​രു​​ടെ സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണം തേ​​ടു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത​​ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് മ​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്.

    അ​​മീ​​റി​​ന്റെ​​യും പി.​​കെ. കു​​ഞ്ഞാ​​ലി​​ക്കു​​ട്ടി​​യു​​ടെ​​യും ശ്ര​​മ​​ഫ​​ല​​മാ​​യി അ​​ര​​യ​​സ​​മാ​​ജം-​​ബി.​​ജെ.​​പി, മു​​സ്‍ലിം സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളും മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി​​യും മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭാം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളും യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് നേ​​താ​​ക്ക​​ളും പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന ഗാ​ന്ധി പീ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​​രു അ​​നു​​ര​​ഞ്ജ​​ന​​യോ​​ഗം കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് ഗ​​സ്റ്റ്ഹൗ​​സി​​ൽ വി​​ളി​​ച്ചു​​ചേ​​ർ​​ത്തു. ഞാ​​നും അ​​തി​​ൽ പ​​ങ്കാ​​ളി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ബി.​​ജെ.​​പി പ​​ക്ഷ​​ത്തു​​നി​​ന്ന് അ​​ഡ്വ. പി.​എ​സ്​ ശ്രീ​ധ​​ര​​ൻ​​പി​​ള്ള, അ​​ര​​യ​​സ​​മാ​​ജം സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി സു​​രേ​​ഷ് എ​​ന്നി​​വ​​രാ​​ണ് ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ളി​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത​​ത്. രാ​​ത്രി ഏ​​ഴു​​മ​​ണി​​ക്കാ​​രം​​ഭി​​ച്ച ച​​ർ​​ച്ച 10 മ​​ണി​​ക്കു​​ശേ​​ഷ​​വും തീ​​രു​​മാ​​ന​​മാ​​കാ​​​തെ നീ​​ണ്ട​​ത് ആ​​ശ​​ങ്ക​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ടം ന​​ൽ​​കി.

    മ​​ര​​ണ​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രു​​ടെ കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് 10 ല​​ക്ഷം രൂ​​പ വീ​​തം ന​​ഷ്ട​​പ​​രി​​ഹാ​​ര​​വും സി.​​ബി.​​ഐ അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​വു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​ര​യ​സ​മാ​ജം പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന്റെ മു​​ഖ്യാ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ. അ​​ത​​പ്പ​​ടി അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ത​​യാ​​റാ​​വാ​​തെ വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ച​​ർ​​ച്ച വ​ഴി​മു​ട്ടി. വ​​ർ​​ഗീ​​യ ക​​ലാ​​പാ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷം ഘ​​നീ​​ഭ​​വി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ വ​​ഴി​​യൊ​​രു​​ക്കു​​ന്ന സ്തം​​ഭ​​നാ​​വ​​സ്ഥ തു​​ട​​രാ​​ൻ ഒ​​രു​​വി​​ധ​​ത്തി​​ലും അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ചു​​കൂ​​ടെ​​ന്ന പ്ര​​ഫ. സി​​ദ്ദീ​​ഖ് ഹ​​സ​​ന്റെ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധം മൂ​​ലം പി​​റ്റേ​​ന്ന് തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്ത് മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി എ.​​കെ. ആ​​ന്റ​​ണി​​യു​​ടെ വ​​സ​​തി​​യി​​ൽ ച​​ർ​​ച്ച തു​​ട​​രാ​​മെ​​ന്ന തീ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ത​​ൽ​​ക്കാ​​ലം നി​​ർ​​ത്തി​​വെ​​ച്ച​​ത്. പി​​റ്റേ​​ന്ന് 10 ല​​ക്ഷം രൂ​​പ​​യു​​ടെ ന​​ഷ്ട​​പ​​രി​​ഹാ​​ര​​വും ജു​​ഡീ​​ഷ്യ​​ൽ അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​വും എ​​ന്ന നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ത്തി​​ന് അ​​ര​​യ​​പ​​ക്ഷം വ​​ഴ​​ങ്ങി​​​യ​​തോ​​ടെ ഒ​​രു വ​​ൻ​​ക​​ലാ​​പ​​ത്തി​​ന്റെ ഭീ​​ഷ​​ണി ഒ​​ഴി​​ഞ്ഞു. അ​​ന​​ൽ​​പ​​മാ​​യ ആ​​ശ്വാ​​സ​​ത്തോ​​ടെ കേ​​ര​​ളം അ​​തി​​നെ സ്വാ​​ഗ​​തം ചെ​​യ്യു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​താ​​ണ് ജ​​മാ​​അ​​ത്തെ ഇ​​സ്‍ലാ​​മി​​യു​​ടെ മാ​​റാ​​ട് മാ​​തൃ​​ക.

    എ.​​കെ. ബാ​​ല​​ന്റെ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​ടെ 78 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ക​ലാ​പ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും പ്ര​തി ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്ക​ണം. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ റോ​​ളി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച്, ക​​ലാ​​പ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് അ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ച തോ​മ​സ്​ പി. ​ജോ​​സ​​ഫ് ക​​മീ​​ഷ​​ന്റെ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി​​​യ​​തോ? ഐ.​​യു.​​എം.​​എ​​ല്ലി​​നോ​​ടൊ​​പ്പം സി.​​പി.​​എ​​മ്മി​​ലും നു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​ക​​യ​​റി​​യ എ​​ൻ.​​ഡി.​​എ​​ഫു​​കാ​​രാ​​ണ് പ്ര​​തി​​ക​​ളെ​​ന്ന് കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ ക​​മീ​​ഷ​​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ 149, 150 പേ​ജു​ക​ളെ​ങ്കി​ലും സ. ​ബാ​ല​ൻ ഒ​ന്നു​ വാ​യി​ച്ചു​നോ​ക്ക​ണം. സാ​​ക്ഷാ​​ൽ കാ​ര​ണ​​ഭൂ​​ത​​ന്റെ കൈ​​ക​​ളി​​ൽ നി​ല​വി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​രം എ​​ത്ര​​ത്തോ​​ളം സു​​ര​​ക്ഷി​​ത​​വും ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ക​​ര​​വു​​മാ​​ണെ​​ന്ന് കേ​​ര​​ള ജ​​ന​​ത ക​​ണ്ടു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​മു​​ണ്ട​​ല്ലോ. ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റ് കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ൽ പി​​റ​​ന്ന് എ​​സ്.​​എ​​ഫ്.​​ഐ​​യി​​ലൂ​​ടെ വ​​ള​​ർ​​ന്ന് പാ​​ർ​​ട്ടി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​യാ​​യി സ​​ജീ​​വ രം​​ഗ​​ത്തു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു കെ.​​കെ. ര​​മ​​യെ ജീ​​വി​​താ​​വ​​സാ​​നം വ​​രെ ക​​ണ്ണീ​​ർ കു​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഏ​​താ​​യാ​​ലും ജ​​മാ​​അ​​ത്തെ ഇ​​സ്‍ലാ​​മി ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​വ​​കു​​പ്പ് കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​മ്പോ​​ഴ​​ല്ല എ​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും സ. ​​ബാ​​ല​​ൻ മ​​റ​​ക്ക​​രു​​താ​​ത്ത​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ട​​ച്ച​​വ​​നെ​​യോ പ​​ട​​പ്പു​​ക​​ളെ​​യോ പേ​​ടി​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​ർ നാ​​ട് ഭ​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ഇ​​ങ്ങ​​നെ സം​​ഭ​​വി​​ച്ചി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലേ അ​​ത്ഭു​​ത​​മു​​ള്ളൂ. ഏ​​താ​​യാ​​ലും ഒ​​രേ മാ​​ള​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ര​​ണ്ടു​​ത​​വ​​ണ ക​​ടി​​യേ​​റ്റ ജ​​നം മൂ​​ന്നാ​​മ​​തും ക​​ടി​​യേ​​ൽ​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​ൻ ജാ​​ഗ്ര​​ത പാ​​ലി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് പ്ര​​ത്യാ​​ശി​​ക്കു​​ക.

