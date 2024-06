രാ​ധി​ക്പൂ​ര്‍

1984, ന​വം​ബ​ര്‍ 20

1984ല്‍ ​ന​വം​ബ​ര്‍ 20ന് ​പ്രി​യ ക​വി ലാ​ഹോ​റി​ല്‍ അ​ന്ത​രി​ച്ച ദി​വ​സം, ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ രാ​ധി​ക്പൂ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ഇ​ല്യാ​സ് ഫൈ​സി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ ഖ​ദീ​ജ പ്ര​സ​വി​ച്ചു. പ്രി​യ ക​വി മ​രി​ച്ച അ​ന്ന് ജ​നി​ച്ച മൂ​ത്ത മ​ക​ന് ആ​രാ​ധ്യനാ​യ ക​വി​യു​ടെ പേ​രി​ട്ട ക​ഥ ഇ​ല്യാ​സ് ബാ​ബ പ​റ​യു​ന്ന​ത്, പ​ത്താം ​ക്ലാ​സി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ കേ​ട്ട​ത് മു​ത​ലാ​ണ് കാ​ര്‍ത്തി​ക​ക്ക് ഇ​ല്യാ​സ് ബാ​ബ​യു​ടെ കൂ​ടെ കൂ​ടാ​ന്‍ തോ​ന്നി​യ​ത്. അ​തു​വ​രെ അ​യാ​ള്‍ മു​ത്തനൊ​പ്പം ചെ​സ് ക​ളി​ക്കാ​നും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​മാ​റാ​നും ഈ​വ​നിങ് വാ​ക്കി​ങ്ങി​നും വ​രു​ന്ന ഒ​രാ​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ല്യാ​സ് ബാ​ബ​ക്ക് ഗു​ജ​റാ​ത്തി​യും ഇം​ഗ്ലീ​ഷും ഹി​ന്ദി​യു​മ​ല്ലാ​തെ ഉ​ർദു​വും അ​റ​ബി​ക്കും ജ​സ്രി​യും അ​ട​ക്കം ഏ​ഴ് ഭാ​ഷ​ക​ള​റി​യാ​മെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പു​കാ​രു​ടെ ജ​സ്രി ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള ഡോ​ലി​പ്പാ​ട്ട് ഇ​ല്യാ​സ് ബാ​ബ പാ​ടു​ന്ന​ത്, അ​ർഥ​മ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കേ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ര്‍ത്തി​ക​യു​ടെ ശീ​ല​മാ​യി മാ​റി.

സ്ഥി​ര​മാ​യി പാ​ടു​ന്ന പാ​ട്ടി​നെ കു​റി​ച്ചൊ​രി​ക്ക​ല്‍ അ​വ​ള് ചോ​ദി​ച്ചു. മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള​യു​ടെ​യും ഹ​ലീ​മ​ത്ത് ബീ​വി​യു​ടെയും പ്ര​ണ​യ​ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞുകൊ​ടു​ത്തു. ബാ​ബ​ക്ക​റി​യാ​വു​ന്ന മ​റ്റു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ പാ​ട്ടു​ക​ള്‍കൂ​ടി കേ​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​ള്‍ക്ക് ബാ​ബ​ക്കറി​യാ​വു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ളും ഭാ​ഷ​ക​ളും പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി. അ​ങ്ങ​നെ ഇ​ക്കാ​ര്യം മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ മു​ന്നി​ല​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് കാ​ര്‍ത്തി​ക ആ​ദ്യ​മാ​യി ഖ​ദീ​ജ മ​ന്‍സി​ലി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ന്നാ​ണ് സ​മ​പ്രാ​യ​ക്കാ​ര​നാ​യ, ഇ​ല്യാ​സ് ബാ​ബ​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ക​ന്‍ ജ​സ്രി​യെ കാ​ര്‍ത്തി​ക കാ​ണു​ന്ന​ത്. ത​ല ന​ര​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ന് ത​ന്റെ അ​ച്ഛ​ന്‍ അ​ഭി​ന​വി​ന്റെ പ്രാ​യ​മേ ഉ​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് കാ​ര്‍ത്തി​ക​ക്ക് അ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്.

ഇ​ല്യാ​സ് ബാ​ബ കാ​ര്യ​മാ​യി സ്‌​കൂ​ളി​ലൊ​ന്നും പോ​യി പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ള​ത് വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​ല്ല. ജ​സ്രി​യു​ടെ ഉ​പ്പ ഇ​ല്യാ​സ് ഫൈ​സി സൂ​റ​ത്തി​ലെ ഒ​രു വാ​ട​ക​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഖ​ദീ​ജ ടെ​ക്‌​സ്‌​റ്റൈ​ല്‍സ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ F4 FASHION ആ​ണ്. ജ​സ്രി​യും ത​ന്നെ​ക്കാ​ള്‍ 13 മി​നി​റ്റ് ഇ​ള​പ്പ​മു​ള്ള ഇ​ര​ട്ട സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ അ​ലി​യും ചേ​ര്‍ന്ന് കോ​ളേ​ജി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്തേ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ബി​സി​ന​സ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഉ​പ്പാ​ക്ക് വ​യ്യാ​ണ്ടാ​യി ചേ​ട്ട​ന്‍ ഫൈ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ് ക​ച്ച​വ​ടം നോ​ക്കി​ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ഖ​ദീ​ജ ഗ്രൂ​പ്പ് ആ​ണു​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ വി​പ​ണി​യി​ലി​റ​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഉ​പ്പ​യി​ല്‍നി​ന്നും ക്രി​ക്ക​റ്റി​നോ​ടും ച​രി​ത്ര​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള ക​മ്പം ജ​സ്രി​ക്ക് കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ച​രി​ത്ര​ത്തോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ് ജ​സ്രി​യെ നി​യ​മം പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ജ​സ്രി​യു​ടെ പ്രേ​ര​ണ​യാ​ലാ​ണ് അ​ലി നി​യ​മം പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

അ​ലി ഉ​മ്മ​യെപ്പോ​ലെ ന​ല്ലൊ​രു ഡി​സൈ​ന​റും ഉ​പ്പ​യെ​പ്പോ​ലെ ഫൈ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി​ന്റെ ആ​രാ​ധ​ക​നു​മാ​ണ്. ജ​സ്രി​യും അ​ലി​യും ചേ​ട്ട​നി​ല്‍നി​ന്നും ബി​സി​ന​സിന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും F4 FASHION എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ക​മ്പ​നി​യെ റീ ​ബ്രാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. 1999​ലെ ഡി​സം​ബ​റി​ലായി​രു​ന്നു റീ ​ബ്രാ​ന്‍ഡി​ങ് ച​ട​ങ്ങ്. ആ ​ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വെ​ച്ചാ​ണ് ജ​സ്രി​ക്ക് കാ​ര്‍ത്തി​ക​യോ​ട് പ്രേ​മം തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. അ​ക്കാ​ര്യം അ​വ​നാ​ദ്യം അ​ലി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റു​പ​ടി​യാ​യി മൂ​ളി​ക്കൊ​ണ്ട് വ​ര്ണ ന്യൂ-​ഇ​യ​റി​ന് നീ ​ചെ​ന്ന് പ്രൊ​പ്പോ​സ് ചെ​യ്യ്, അ​വ​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് നി​ന്നെ പ്രേ​മി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി ഞാ​നു​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്നു​ള്ള ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കി. ഉ​മ്മ​യി​ല്‍നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യ അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ ക​ഴി​വ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു ര​ണ്ടാ​ഴ്ചകൊ​ണ്ട് അ​ലി കാ​ര്‍ത്തി​ക​ക്ക് ചേ​രു​ന്നൊ​രു ഗൗ​ണ്‍ ഡി​സൈ​ന്‍ ചെ​യ്തു തു​ന്നി​യെ​ടു​ത്തു. ഗൗ​ണി​ന്റെ കൈ​മ​ട​ക്കി​ല്‍

“In the hand of time is not the rolling of my fate

In the hand of time roll just the days, that is all

A day will come for sure when I will see the truth

My beautiful beloved is behind a veil, that is all

The night is young, start saying a Ghazal

A storm of emotions is raging inside, that is all”

എ​ന്ന് അ​ര്‍ഥം വ​രു​ന്ന ഫൈ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി​ന്റെ വ​രി​ക​ള്‍ ഉ​ർദു, പേ​ര്‍ഷ്യ​ന്‍, ഗു​ജ​റാ​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി തു​ന്നി ചേ​ര്‍ത്തി​രു​ന്നു. അ​ലി ഡി​സൈ​ന്‍ ചെ​യ്ത ആ ​ഗൗ​ണ്‍ പു​തി​യ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷം പൊ​ടി പൊ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ല്‍ ജ​സ്രി കാ​ര്‍ത്തി​ക​യ്ക്ക് ന​ല്‍കി, അ​വ​ളെ പ്രൊ​പ്പോ​സ് ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ര്‍ പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​യ അ​ന്നാ​ണ് കാ​ര്‍ത്തി​ക വ​രു​ന്ന വാ​ല​ന്റൈ​ന്‍സ് ഡേ ​ദ്വീ​പി​ല്‍ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ന്‍ പ്ലാ​നി​ടു​ന്ന​ത്.

മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സി​ന്റെ കൊ​ച്ചു​മ​ക​ന്‍ ഹ​രേ​ഷി​ന് മു​ത്ത​ശ്ശ​നോ അ​ച്ഛ​നോ ഇ​ല്യാ​സ് ബാ​ബ​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​ടു​പ്പ​മി​ല്ല. ഒ​ര​ക​ല്‍ച്ച​യും പു​ച്ഛ​വു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍ ഏ​ട്ട​നി​ല്‍നി​ന്നും വി​ഭി​ന്ന​മാ​യി അ​നി​യ​ത്തി കാ​ര്‍ത്തി​ക​ക്ക് ഇ​ല്യാ​സ് ബാ​ബ​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ട് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ജ​സ്രി​യോ​ടും വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​വ​ര്‍ പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് ടൂ​റോ​ടെ അ​ക്കാ​ര്യം എ​ല്ലാ​വ​രു​മ​റി​ഞ്ഞു. ജ​സ്രി​യു​മാ​യു​ള്ള കാ​ര്‍ത്തി​ക​യു​ടെ പ്ര​ണ​യം അ​വ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ല​റി​ഞ്ഞ​തും അ​മ്മ രേ​ഖ​യും പ​പ്പ അ​ഭി​ന​വും ചേ​ട്ട​ന്‍ ഹ​രേ​ഷും അ​വ​ളെ ത​ല്ലു​ക​യും മു​റി​യി​ല്‍ അ​ട​ച്ചി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഖ​ദീ​ജ മ​ന്‍സി​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള പോ​ക്കുവ​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ല്‍ മ​ക​ന്റെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ എ​തി​ര്‍ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ്. അ​യാ​ള്‍ക്ക് കാ​ര്‍ത്തി​ക​യെ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

വീ​ട്ടുത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​യ കൊ​ച്ചു​മ​ക​ളെ കാ​മു​ക​ന്റെ ക​യ്യി​ലേ​ല്‍പ്പി​ച്ച് നാ​ടു​വി​ടാ​ന്‍ വേ​ണ്ട ഒ​ത്താ​ശ​ക​ള്‍ ചെ​യ്ത​തും, കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ അ​വ​ര്‍ക്ക് താ​മ​സി​ക്കാ​ന്‍ വേ​ണ്ട ഫ്ലാ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി കൊ​ടു​ത്ത​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് 2000 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 25ന് ​കാ​ര്‍ത്തി​ക​യും ജ​സ്രി​യും കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 2002 ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സം വ​രെ​യു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ജീ​വി​തം ഒ​രു ഗാ​നംപോ​ലെ ക​ട​ന്നുപോ​കു​ന്നു. കാ​ര്‍ത്തി​ക ഇ​പ്പോ​ള്‍ എ​ട്ടു മാ​സം ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​ണ്. ഡോ​ക്ട​റെ ക​ണ്ട് പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സി​നി​മ കാ​ണാ​ന്‍ തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. അ​വ​ളാ കാ​ര്യം ജ​സ്രി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

അ​വ​ന്‍ കാ​ര്‍ ലി​സി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ റോ​ഡി​ല്‍നി​ന്നും ഫ്ലാറ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​ക്ക് തി​രി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും, യൂ ​ടേ​ണ്‍ എ​ടു​ത്ത് വ​ന്ന വ​ഴി തിയ​റ്റ​ര്‍ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഓ​ടി​ച്ചുപോ​യി. സ​രി​ത തിയറ്റ​റി​ല്‍ ‘ക​ന്ന​ത്തി​ല്‍ മു​ത്ത​മി​ട്ടാ​ല്‍’ സി​നി​മ ക​ണ്ടുകൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് കാ​ര്‍ത്തി​ക​യു​ടെ മു​ത്ത​ശ്ശ​ന്‍ മ​രി​ച്ചു എ​ന്നു​ള്ള വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു​ള്ള ഉ​പ്പ​യു​ടെ ഫോ​ണ്‍കോ​ള്‍ ജ​സ്രി​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന​ത്. സി​നി​മ മു​ഴു​വ​നാ​ക്കാ​ന്‍ നിൽ​ക്കാ​തെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ന്‍ ജ​സ്രി തി​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടു​ന്ന​തും വെ​പ്രാ​ള​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും ക​ണ്ട​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​ള്‍ ഊ​ഹി​ച്ചു, പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്ക് ആ​ര്‍ക്കെ​ങ്കി​ലും എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​ത്യാ​പ​ത്ത്?

മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സി​ന്റെ മ​ര​ണവാ​ര്‍ത്ത അ​റി​ഞ്ഞ് ജ​സ്രി​യും കാ​ര്‍ത്തി​ക​യും കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍നി​ന്നും രാ​ധി​ക്പൂ​രി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചുപോ​യി.

-cut to-

രാ​ധി​ക്പൂ​ര്‍, 2002, ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17

മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സി​ന്റെ വീ​ടും പ​രി​സ​ര​വും

ക​ര​ഞ്ഞു പ​റ​ഞ്ഞു കാ​ലു​പി​ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കാ​ര്‍ത്തി​ക​യെ കാ​ണി​ക്കാ​ന്‍ ചേ​ട്ട​നും അ​ച്ഛ​നും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. അ​മ്മ​യും അ​വ​രു​ടെ വാ​ശി​ക്കൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​രാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് ഏ​റെ സ​ങ്ക​ട​ത്തോ​ടെ അ​വ​ള്‍ക്ക് അ​വി​ടെ നി​ന്നും മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ജ​സ്രി​ക്കൊ​പ്പം ഖ​ദീ​ജ മ​ന്‍സി​ലി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ മു​ത്ത​ച്ഛ​നെ ഓ​ര്‍ത്ത​വ​ള്‍ എ​ണ്ണി പെ​റു​ക്കി ഓ​രോ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു ക​ര​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

സ​ബ​ര്‍മ​തി എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് എ​ന്ന തീ​വ​ണ്ടി 2002 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 27ാം തീ​യ​തി രാ​വി​ലെ എ​ട്ട​ര മ​ണി​ക്ക് ഗോ​ധ്ര സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ വി​ട്ട് അ​ധി​ക​നേ​രം ക​ഴി​യും മു​മ്പ് അ​മ്പ​തി​നും നൂ​റി​നു​മി​ട​ക്കു വ​രു​ന്ന ഒ​രു അ​ക്ര​മി​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി. S6 എ​ന്ന കോ​ച്ച് ക​ത്തിന​ശി​ച്ചു. 23 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 15 സ്ത്രീക​ളും 20 കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 58 തീ​ർഥാ​ട​ക​ര്‍ ജീ​വ​നോ​ടെ ചു​ട്ടെ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​ച്ഛ​ന്‍ മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സി​ന്റെ ചി​താ​ഭ​സ്മം ഗം​ഗ​യി​ലൊ​ഴു​ക്കി തി​രി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന അ​ഭി​ന​വ​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു, ഗോ​ധ്ര​യി​ല്‍ ചു​ട്ടെ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ 58 ​പേ​ര്‍!..

പ​പ്പ മ​രി​ച്ച​ത​റി​ഞ്ഞ​തും കാ​ര്‍ത്തി​ക​യ്ക്ക് പ്ര​സ​വ​വേ​ദ​ന വ​ന്നു. ത​ല​ചു​റ്റി വീ​ണ അ​വ​ളെ​യുംകൊ​ണ്ട് ജ​സ്രി ജി​ല്ലാ ആശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് രാ​ധി​ക്പൂ​ര്‍ ക​വ​ല​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് ഹ​രേ​ഷും സം​ഘ​വും കാ​ര്‍ ത​ട​യു​ന്ന​ത്. കാ​ര്‍ത്തി​ക​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​യി കാ​റി​ല്‍ ക​യ​റി​യ ഉ​മ്മ​യാ​ണ്, അ​ക്ര​മി​ക​ളോ​ട് വ​ഴിമാ​റാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​ദ്യം കാ​റി​ല്‍നി​ന്നും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വ​ഴി ത​ട​ഞ്ഞ​വ​രു​ടെ കാ​ലു​പി​ടി​ച്ചു ക​ര​ഞ്ഞ് വ​ഴി​മാ​റാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ര്‍ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല. ഉ​മ്മ​യെ ത​ട്ടി​ത്തെ​റ​പ്പി​ച്ചു വെ​ട്ടിവീ​ഴ്ത്തു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടാ​ണ് ജ​സ്രി കാ​റി​ല്‍നി​ന്നും ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്, ഞൊ​ടി​യി​ട​യി​ല്‍ അ​വ​നെ​യും അ​രി​ഞ്ഞു വീ​ഴ്ത്തി അ​ക്ര​മി​സം​ഘം തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള ഖ​ദീ​ജ മ​ന്‍സി​ലി​ലേ​ക്ക് ആ​ക്രോ​ശി​ച്ച് പാ​ഞ്ഞു. ടി​ന്നു​ക​ളി​ല്‍ നി​റ​ച്ച പെ​ട്രോ​ള്‍ അ​വി​ട​മാ​കെ തൂ​വി​യൊ​ഴി​ച്ച്, അ​വ​രാ വീ​ടി​ന് തീ​യി​ടു​ന്നു. ഖ​ദീ​ജ മ​ന്‍സി​ല്‍ ക​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍, ചേ​ട്ട​ന്റെ അ​ക്ര​മിസം​ഘ​ത്തി​ലെ ആ​ളു​ക​ള്‍ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി കാ​ര്‍ത്തി​ക​യെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഖ​ദീ​ജ മ​ന്‍സി​ല്‍ പൂ​ർണ​മാ​യും ക​ത്തിന​ശി​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും നേ​രം പു​ല​ര്‍ന്നി​രു​ന്നു. ആ ​ന​ശി​ച്ച ദി​വ​സം അ​ലി വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പു​തു​താ​യി വി​പ​ണി​യി​ല്‍ ഇ​റ​ക്കാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന ടീ​ഷ​ര്‍ട്ടി​ന്റെ മെ​റ്റീ​രി​യ​ല്‍ പ​ര്‍ച്ചേ​സിങ്ങി​നാ​യി അ​വ​ന്‍ ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

രാ​ധി​ക്പൂ​രി​ല്‍ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ അ​ലി കാ​ര്‍ത്തി​ക​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നത് 2002 മാ​ര്‍ച്ച് ഇ​രു​പ​തി​നാ​ണ്. അ​ന്ന്, അ​വ​ളു​ടെ കൂ​ടെ കാ​സിം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ര്‍ ഒ​രു ബ​ൺ പ​ങ്കി​ട്ട് ക​ഴി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്നേ​രം, അ​വ​ള് പേ​ര് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​ന്‍ കാ​സിം എ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. പേ​ര​ല്ലാ​തെ അ​വ​നൊ​ന്നും പ​റ​യാ​ന്‍ പ​റ്റി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ള്‍ക്ക് ചോ​ദി​ക്കാ​നും.

അ​സ്‍ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ രാ​ധി​ക്പൂ​ര്‍ പ്ര​ദേ​ശ​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജി​ല്ല​യു​ടെ ക​മീ​ഷണര്‍. മ​ല​യാ​ളി​യും മു​സ്‍ലിമു​മാ​യ ഒ​രു ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ക്ക് ത​ങ്ങ​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​മെ​ന്നും ന​മു​ക്ക് പ​രാ​തി കൊ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ്, അ​ലി നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട്ടാ​ണ് അ​സ്‍ല​ം സാ​റി​ന്റെ ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് കാ​ര്‍ത്തി​ക​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ത​ന്റെ ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്റെ ഉ​പ്പ​യെ​യും ഉ​മ്മ​യെ​യും ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്റെ ചേ​ട്ട​നെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും ത​ന്റെ ഉ​ദ​ര​ത്തി​ല്‍ വ​ള​ര്‍ന്നി​രു​ന്ന കു​ഞ്ഞി​നേ​യു​മ​ട​ക്കം എ​ട്ട് പേ​രെ ത​ന്റെ ചേ​ട്ട​ന്‍ ഹ​രേ​ഷും സം​ഘ​വും കൊ​ന്നെ​ന്നും ത​ന്നെ റേ​പ്പ് ചെ​യ്‌​തെ​ന്നും കാ​ര്‍ത്തി​ക അ​സ്‍ല​ം സാ​റി​നോ​ട് പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു. കാ​ര്‍ത്തി​ക പ​റ​ഞ്ഞ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഹ​രേ​ഷി​നെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും അ​സ്‍ല​ം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് F.I.R ഇ​ട്ട​തി​ന്റെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു.

അ​തോ​ടെ​യാ​ണ്, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പി​ല്‍നി​ന്നും കാ​സി​മി​നെ​യും കൂ​ട്ടി അ​ലി​ക്കൊ​പ്പം കാ​ര്‍ത്തി​ക വീ​ണ്ടും കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത​യി​ലേ​ക്ക് ച​ലി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ കാ​ര്‍ത്തി​ക​യും അ​ലി​യും അ​സ്‍ല​ം സാ​റി​നെ കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യും പൊ​ന്നാ​നി​യി​ലു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യുംചെ​യ്തു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​സ്‍ല​ം സാ​റി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കാ​സി​മി​നെ​യുംകൊ​ണ്ട് അ​വ​ര്‍ യാ​ത്ര​യാ​കു​ന്ന​ത്. മ​ദ്ര​സ അ​ധ്യാ​പ​ന​വും അ​ല്‍ അ​മീ​ന്‍ യ​തീം​ഖാ​ന​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ന്ന അ​സ്‍ല​ം സാ​റി​ന്റെ ഉ​പ്പ ഹ​നീ​ഫ് ഉ​സ്താ​ദി​നെ കാ​ര്‍ത്തി​ക പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ് മ​രി​ച്ചു​പോ​യ മ​ക​ന്റെ സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ​ള​ര്‍ത്തി​ക്കോ​ളാ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് കാ​സി​മി​നെ അ​വി​ടെ നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ച്ച​ത്. ഉ​സ്താ​ദി​ന്റെ ആ ​സ്‌​നേ​ഹ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ണ് കാ​സി​മി​നെ ബി​യ്യ​ത്തെ അ​ല്‍ അ​മീ​ന്‍ യ​തീം​ഖാ​ന​യി​ലെ അ​ന്തേ​വാ​സി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

കാ​സി​മി​നെ യ​തീം​ഖാ​ന​യി​ലാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങി​യശേ​ഷം ഒ​ന്ന​ര വ​ര്‍ഷം അ​ലി​യും കാ​ര്‍ത്തി​ക ദീ​ദി​യും കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ താ​മ​സി​ച്ചു. അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ് ഭാ​സ്‌​ക​ര​പി​ള്ള മു​ഖേ​ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളെ​ല്ലാം ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും പേ​രി​ലാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം അ​ലി ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. അ​വി​ടെ ഉ​പ്പാ​ന്റെ നാ​ട്ടി​ല്‍ വ​ല്ല്യു​മ്മ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന മ​ണ്ണി​ല്‍, അ​ലി F4 FASHION എ​ന്ന വ​സ്ത്ര നി​ർമാ​ണ​ശാ​ല ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ ഒ​റ്റ​ക്കാ​യ​തോ​ടെ കാ​ര്‍ത്തി​ക​ക്ക് കാ​സി​മി​നെ കാ​ണാ​ന്‍ തോ​ന്നി. അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​നെ പോ​യി ക​ണ്ട് മ​ട​ങ്ങിവ​രണ ഒ​രു ന്യൂ-​ഇ​യ​ര്‍ ദി​ന​ത്തി​ലാ​ണ്, കാ​ര്‍ത്തി​ക​ക്ക് മ​തം മാ​റി​യാ​ലോ എ​ന്നു​ള്ള തോ​ന്ന​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. തി​രി​കെ ബി​യ്യ​ത്തേ​ക്ക് ത​ന്നെ കാ​റോ​ടി​ച്ചു പോ​യി അ​വ​ള​ക്കാ​ര്യം ഹ​നീ​ഫ് ഉ​സ്താ​ദി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാം കേ​ട്ട് ത​ല​കു​ലു​ക്കി​യൊ​ന്നു മൂ​ളി മ​ന്ദ​ഹ​സി​ച്ചശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ളോ​ട് അ​ന്ന​വി​ടെ ത​ങ്ങി​ക്കോ​ളാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

നേ​രം പു​ല​ര്‍ന്ന​ പാ​ടേ കാ​ര്‍ത്തി​ക​യെ​യും കൂ​ട്ടി ഹ​നീ​ഫ് ഉ​സ്താ​ദ് പൊ​ന്നാ​നി വ​ലി​യ പ​ള്ളി​യി​ല്‍ ചെ​ന്ന് ഖ​ത്തീ​ബി​നെ ക​ണ്ട് കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത​പാ​ഠ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് ഇ​സ്‍ലാം മ​തം പ​ഠി​ച്ച​വ​ള്‍, കാ​ര്‍ത്തി​ക ഖ​ദീ​ജ ജ​സ്രി ഫൈ​സ് എ​ന്ന പേ​ര് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പു​തി​യ പേ​രും മ​ത​വും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ശ​രി​യാ​ക്കി കാ​ര്‍ത്തി​ക പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് പു​തു​ക്കു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പാ​രീ​സി​ല്‍ ഉ​ള്ള സു​ഹൃ​ത്ത് ബി​നോ​യ് ശ​രി​യാ​ക്കി ന​ല്‍കി​യ വി​സ​യി​ല്‍ 2005 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ല്‍ കാ​ര്‍ത്തി​ക പാ​രീ​സി​ലേ​ക്ക് വി​മാ​നം ക​യ​റു​ന്നു.

Cut

മാ​ന്റ്റെ​സ് - ല - ​ജോ​ളി

കാ​ര്‍ത്തി​ക​യു​ടെ ഫ്ലാ​റ്റ്

2023 മെ​യ് 15

ന​മ്മു​ടെ പ്ര​തി​കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ആ​യു​ധം കാ​സി​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ലി കാ​ര്‍ത്തി​ക​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​ദ്യ​മൊ​ന്നും അ​വ​ള്‍ ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, ഓ​ർമ​യു​ടെ കെ​ടാ​ത്ത തീ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ക​ന​ലൂ​താ​ന്‍ അ​യാ​ള്‍ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ അ​വ​ള്‍ സ​മ്മ​തം മൂ​ളി.

2018ല്‍ ​കാ​സി​മിനെ​യുംകൊ​ണ്ട് പൊ​ന്നാ​നി​യി​ല്‍നി​ന്ന് പാ​രീ​സി​ലെ​ത്തി നാ​ല​ഞ്ചു മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കാ​ര്‍ത്തി​ക എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​വ​ന്റെ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​റും ഉ​മ്മി​യു​മാ​യ​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞുകൊ​ടു​ത്തു. ജ​സ്രി​ക്കൊ​പ്പം അ​വ​സാ​നം ക​ണ്ട് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ പോ​യ 'ക​ന്ന​ത്തി​ല്‍ മു​ത്ത​മി​ട്ടാ​ല്‍' എ​ന്ന സി​നി​മ കൂ​ടെ​യി​രു​ത്തി കാ​ണു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്നു മു​ത​ല്‍ അ​വ​ന് അ​വ​ര്‍ ഉ​മ്മി​യാ​ണ്. മ​ന​സ്സ​റി​ഞ്ഞു അ​പ്പോ​ള്‍ മു​ത​ല്‍ കാ​സിം അ​വ​രെ പെ​റ്റു​മ്മ​യാ​യി ക​ണ്ടു​പോ​ന്നു.

നാ​ഷ​നല്‍ ഫു​ട്‌​ബോ​ള്‍ ടീ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ന്‍ ക​ഠി​ന​ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ് കാ​സിം. സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജീ​വി​ത​വും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് അ​വ​ന്‍ പ്ര​തി​കാ​ര​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങു​മോ ഇ​ല്ല​യോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് കാ​ര്‍ത്തി​ക അ​ലി​യെ ഫ്ലാ​റ്റി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചുവ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ശാ​ഹ് നി​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നുശേ​ഷം അ​ത്താ​ഴം ക​ഴി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു മു​ഖ​വു​ര​യോ​ടെ കാ​സി​മി​ന്റെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ തി​ര​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് കാ​ര്‍ത്തി​ക പ​റ​ഞ്ഞുതു​ട​ങ്ങി, “എ​ല്ലാ​ വ​ര്‍ഷ​വും മെ​യ് 23ന് ​ഉ​മ്മ അ​ര്‍മേ​നി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ലോ, നീ ​വ​ര​ണു​ണ്ടോ ഇ​ത്ത​വ​ണ? നാ​ളെ ഞാ​ന്‍ പോ​കും.”

“അ​വി​ടെ എ​ന്താ ഇ​ത്ര കാ​ണാ​നു​ള്ള​ത്?”

“20 ല​ക്ഷം അ​ര്‍മേ​നി​യ​ക്കാ​രി​ല്‍ 18 ല​ക്ഷം അ​ര്‍മേ​നി​യ​ക്കാ​രെ തു​ര്‍ക്കി​യി​ലെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം കൊ​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ വം​ശ​ഹ​ത്യ സ്മാ​ര​കം കാ​ണാ​ന്‍.”

-Cut-

എ​ര​വ​ന്‍ പ​ട്ട​ണം

അ​ര്‍മേ​നി​യ

2023 മെ​യ് 23

എ​ര​വ​ന്‍ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ല്‍ ഷ​മാ​ഹീ​ര്‍ എ​ന്ന ആ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് കാ​സി​മും കാ​ര്‍ത്തി​ക​യും ഗ​സ്റ്റു​ക​ളാ​യി ത​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഉ​മ്മി നേ​ര​ത്തേയും അ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ ഷമാഹീര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ല്ലാം ത​ന്നോ​ടാ​ണെ​ന്ന് കാ​സി​മി​ന​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഷമാഹീര്‍ എ​ന്ന ത​ന്റെ അ​തേ പേ​രു​കാ​ര​നാ​യ ഗ്രേ​റ്റ് ഗ്രേ​റ്റ് ഗ്രാ​ന്‍ഡ് ഫാ​ദ​ര്‍ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് മ​ദ്രാ​സി​ലെ​ത്തി​യ​തും അ​വി​ടെ ​െവ​ച്ച് അ​ര്‍മേ​നി​യ​ന്‍ ഭാ​ഷ​ക്ക് ലി​പി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി ‘അ​സ്‌​ക​രാ​ര്‍’ എ​ന്ന പ​ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മാ​ണ് ചെ​ന്നു ക​യ​റി​യ ഉ​ട​നെ അ​യാ​ള്‍ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ച​രി​ത്രം. ഷ​മാ​ഹീ​റി​നും ഉ​മ്മി​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു സു​ഹൃ​ത്താ​യ എ​ഫ്ര​യിം റ​ഫാ​ലി​നു​മൊ​പ്പം കാ​സിം എ​ര​വ​ന്‍ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ സ്മാ​ര​കം കാ​ണാ​ന്‍ പോ​യി. മ​ണ്‍നി​ര​പ്പി​ല്‍നി​ന്നും താ​ഴേ​ക്കാ​യി ന​ര​ക​ത്തി​ലെ ആ​കൃ​തി​യി​ലാ​ണ് സ്മാ​ര​കം പ​ണി​തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഓ​രോ നി​ല​ക​ളും താ​ഴേ​ക്കി​റ​ങ്ങും തോ​റും കോ​ണ്‍സ്റ്റാ​ന്റി​നോ​പ്പി​ളി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ധി​കാ​രം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കാ​ന്‍ ഓ​ട്ടോ​മ​ന്‍ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു മ​ന്ത്രി​മാ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ ക്രൂ​ര​മാ​യ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്രം തെ​ളി​ഞ്ഞു​വ​രും.

-Cut to flashback-

കോ​ണ്‍സ്റ്റാ​ന്റി​നോ​പ്പി​ള്‍

1900

ത​ലാ​ത്ത് പാ​ഷ, ഐ​വ​ര്‍ പാ​ഷ, ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ പാ​ഷ എ​ന്നീ യു​വ​തു​ര്‍ക്കി​ക​ള്‍ ഓ​ട്ടോ​മ​ന്‍ സാ​മ്രാ​ജ്യം അ​ട​ക്കി​വാ​ഴു​ന്ന​ കാ​ലം. പ​രാ​തി​ക്കാ​രാ​യും പ്ര​തി​ക​ളാ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ദം കോ​ട​തി​യി​ല്‍ അ​ര്‍മേ​നി​യ​ന്‍ വം​ശ​ജ​ര്‍ക്ക് ബോ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന നി​യ​മം നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന കാ​ലം. അ​ര്‍മേ​നി​യ​ക്കാ​രെ മൃ​ഗ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ല​ക്കി​യ കാ​ലം. യു​വ​തു​ര്‍ക്കി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടാ​ളം പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ഷോ​ഗോ​മാ​ന്റെ പി​താ​വി​നെ കൊ​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യും ഷോ​ഗോ​മാ​നേ​യും അ​മ്മ​യെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളേ​യും സി​റി​യ​ന്‍ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലൂ​ടെ ഡെ​ത്ത് മാ​ര്‍ച്ച് ന​ട​ത്തി, ഡെ​ത്ത് ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യു​മാ​ണ്. 80 ശതമാനം ആ​ളു​ക​ളും ക്യാ​മ്പി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് മ​രി​ച്ചുവീ​ണു. ഒ​ന്നൊ​ന്ന​ര ആ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഡെ​ത്ത് മാ​ര്‍ച്ച്. പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ് മ​രി​ച്ചുകൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​മ്മ​ക്കൊ​പ്പം നാ​ലു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്‍ ഷോ​ഗോ​മാ​നു​മു​ണ്ട്.

ഡെ​ത്ത് മാ​ര്‍ച്ചി​നി​ട​യി​ല്‍ അ​വ​ന്റെ അ​മ്മ കു​ഴ​ഞ്ഞുവീ​ണു മ​രി​ക്കു​ന്നു. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യുംകൊ​ണ്ട് പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ര്‍ അ​വ​രെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു ക​ട​ന്നുപോ​കു​ന്നു. ഡെ​ത്ത് മാ​ര്‍ച്ചി​ല്‍ മ​രി​ച്ചു​വീ​ഴു​ന്ന​വ​രു​ടെ സ്വ​ർണ​പ്പ​ല്ലു​ക​ള്‍ മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രു​ടെ​യും ക​ണ്ണി​ല്‍പെ​ടാ​തെ നാ​ലു​ദി​വ​സം അ​മ്മ​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ചു​റ്റും ഷോ​ഗോ​മാ​ന്‍ ക​ഴി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി. എ​ല്‍സ​ങ്ക​ര്‍ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​ന്‍ പോ​യ ഖ​ദീ​ജ എ​ന്നൊ​രു കു​ര്‍ദ് സ്ത്രീ​യാ​ണ് ഷോ​ഗോ​മാ​നെ അ​വ​ന്റെ അ​മ്മ​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​നി​ന്നും ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ര്‍ അ​വ​നെ മാ​താ​വി​ന്റെ വാ​ത്സ​ല്യ​ത്തോ​ടെ ചേ​ര്‍ത്തു​പി​ടി​ച്ചു ചും​ബി​ക്കു​ന്നു. അ​ര്‍മേ​നി​യ​ന്‍ വം​ശ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് അ​ഭ​യം ന​ല്‍ക​രു​തെ​ന്ന് നി​യ​മമു​ള്ള കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ആ ​സ്ത്രീ ഭ​യ​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ര്‍ ഷോ​ഗോ​മാ​നെ ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി. ത​ന്റെ മ​ക​ന്റെ ഉ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി, ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കി. അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ര്‍ ഏ​താ​നും നാ​ള്‍ കു​ഞ്ഞു ഷോ​ഗോ​മാ​ന്‍ ടെ​ലീ​രി​യ​നെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു.

എ​ര​വ​ന്‍ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും മ​ട​ങ്ങി മാ​ന്റ്റെ​സ് - ല - ​ജോ​ളി​യി​ല്‍ മ​ട​ങ്ങിയെത്തി​യ ശേ​ഷം, കാ​സിം ത​ന്റെ പേ​ര് മാ​റ്റി ഷോ​ഗോ​മാ​ന്‍ 2, എ​ന്നാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​പ്പോ​ലെ ത​ന്റെ ഉ​റ്റ​വ​രു​ടെ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​തി​കാ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഗ​ഹ​ന​മാ​യി ചി​ന്തി​ച്ചു. ഈ ​ചി​ന്ത​ക്കു​ള്ള വ​ള​മെ​ന്നോ​ണം അ​വ​നെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ ദി​വ​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കാ​ര്‍ത്തി​ക പ​റ​യാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. നി​ന​ക്കും എ​നി​ക്കും ന​മ്മു​ടെ ഉ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കും നേ​രെ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം നേ​രി​ട്ട രാ​ധി​ക്പൂ​രി​ലെ ബി​ല്‍ക്കീ​സ് ബാ​നു കേ​സി​നെ പ​റ്റി​യും അ​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ ​കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ ആ​സാ​ദി കാ ​അ​മൃ​ത് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ശി​ക്ഷ ഇ​ള​വ് ചെ​യ്ത് വി​ട്ട വാ​ര്‍ത്ത യൂ​ട്യൂ​ബി​ല്‍ പ്ലേ ​ചെ​യ്ത് കൊ​ടു​ത്തുകൊ​ണ്ടാ​ണ്, കാ​സി​മി​ന്റെ ഉ​പ്പക്കും ഉ​മ്മ​ക്കും എ​ന്ത് സം​ഭ​വി​ച്ചു എ​ന്നു​ള്ള ത​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ള്‍ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഫ​യ​ല്‍ കാ​ര്‍ത്തി​ക അ​വ​നെ ഏ​ല്‍പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

-cut to-

Hotel Montalembert

പാ​രീ​സ്

2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15

1919ല്‍ ​അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ഹൂസ്റ്റ​ണി​ലെ ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ 11 അ​ര്‍മേ​നി​യ​ക്കാ​ര്‍ യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്നതി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി 11 ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര്‍ പാ​രീ​സി​ലെ Montalembert ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ 786ാം മു​റി​യി​ല്‍ യോ​ഗം​ ചേ​ര്‍ന്നു. അ​ലി​ക്കൊ​പ്പം യോ​ഗ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ കാ​ര്‍ത്തി​ക ഖ​ദീ​ജ ജ​സ്രി ഫൈ​സി സം​ഘ​ത്ത​ല​വ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ നാ​സ​ര്‍ സാ​ഹി​ബി​ന് ആ​യു​ധം ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നു​ള്ള ഉ​റ​പ്പുകൊ​ടു​ത്തു.

-cut-

എ​ട്ടു​ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു ശേ​ഷം!..

ന്യൂ​യോ​ര്‍ക് ന​ഗ​രം, 2031

ലു​ഗ​ര്‍ P08 പി​സ്റ്റ​ളി​ന്റെ മാ​ക്രോ ക്ലോ​സ് ഷോ​ട്ടി​ല്‍ ക്ലൈ​മാ​ക്‌​സ് സീക്വ​ന്‍സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. പി​സ്റ്റ​ളി​ല്‍ ബു​ള്ള​റ്റ് നി​റ​ച്ചശേ​ഷം കൈ​യ്യു​റ​യും മേ​ശ​മേ​ല്‍ ഇ​രു​ന്നി​രു​ന്ന വ​ട്ട​ത്തൊ​പ്പി​യു​മെ​ടു​ത്ത് ധ​രി​ച്ച്, ഫ്ല​വ​ര്‍വെ​യ്‌​സി​ല്‍ ​െവ​ച്ചി​രു​ന്ന റോ​സാ​പ്പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ബൊ​ക്കെ​യു​മെ​ടു​ത്ത് മു​റി പൂ​ട്ടി, മു​പ്പ​ത്ത​ഞ്ചി​നോ​ട​ടു​ത്ത് പ്രാ​യം വ​രു​ന്ന ഒ​രാ​ള്‍ പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്നു. പി​സ്റ്റ​ള്‍ അ​ര​യി​ല്‍ തി​രു​കി വീ​ട് പൂ​ട്ടി​യശേ​ഷം ബു​ള്ള​റ്റി​ന് നേ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്നു. ബു​ള്ള​റ്റി​ന്റെ കാരി​യ​റി​ല്‍ റോ​സാ​പ്പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ബൊ​ക്ക വെ​ക്കു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​യാ​ള്‍ ബു​ള്ള​റ്റ് സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തു മു​ന്നോ​ട്ട് എ​ടു​ക്കു​ന്നു. അ​ന്നേ​ര​മാ​ണ്, പ്രേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ അ​യാ​ളു​ടെ മു​ഖം വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത്. മേ​പ്പി​ള്‍ മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ സാ​യാ​ഹ്നവെ​ളി​ച്ചം അ​നു​ഗ്ര​ഹം ചൊ​രി​ഞ്ഞെ​ന്നോ​ണം കാ​സി​മി​ന്റെ ത​ല​യി​ലും ക​വി​ളി​ലും ത​ലോ​ടി. കാ​സി​മി​ന്റെ ബു​ള്ള​റ്റ് ഏ​റെ​ദൂ​രം മു​ന്നി​ട്ട് മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ന്‍ ഒ​പ്പേ​ര ഹൗ​സി​നു മു​ന്നില്‍ എ​ത്തിനി​ല്‍ക്കു​ന്നു. ഒ​പ്പേ​ര ക​ഴി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങു​ന്ന ആ​ള്‍ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ല്‍ കാ​സി​മി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ ഒ​രു എ​ഴു​പ​തു​കാ​ര​നി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്നു.

രാ​ഷ്ട്രീ​യജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ് മു​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു​മാ​സ​മാ​യി കാ​സിം അ​യാ​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും അം​ഗ​ര​ക്ഷ​ക​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വൈ​കു​ന്നേ​രം മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ന്‍ ​ഒപ്പേ​റ ഹൗ​സി​ല്‍ അ​യാ​ള്‍ എ​ത്താ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​സിം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​സൂ​ക്ഷ്മം അ​യാ​ളെ വീ​ക്ഷി​ച്ചുകൊ​ണ്ട് ഒ​പ്പേ​ര ഹൗ​സി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നു​ള്ള ചെ​സ് ന​ട്ട് മ​ര​ത്തി​നു കീ​ഴെ കാ​സിം ബു​ള്ള​റ്റ് ഒ​തു​ക്കു​ന്നു. ബു​ള്ള​റ്റി​ല്‍നി​ന്നും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം കാരി​യ​റി​ല്‍ വെ​ച്ചി​രു​ന്ന റോ​സാ​പ്പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ബൊ​ക്കെ​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​യാ​ള്‍ എ​ഴു​പ​തു​കാ​ര​നെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ചു​വ​ടു​ക​ള്‍വെക്കുന്നു.

അ​ടു​ത്തെ​ത്തി കൈ​കൂ​പ്പി വ​ണ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം, ‘‘നി​ങ്ങ​ള്‍ അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി അ​ല്ലേ, മു​ന്‍ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി?’’ കാ​സി​മി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് എ​ഴു​പ​തു​കാ​ര​ന്‍ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു​വോ ഇ​ല്ല​യോ എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്, ലു​ഗ​ര്‍ P08 പി​സ്റ്റ​ളി​ന്റെ കാ​ഞ്ചി​യി​ല്‍ നാ​യ​ക​ന്റെ വി​ര​ലു​ക​ള്‍ അ​മ​രു​ന്നു. എ​ഴു​പ​തു​കാ​ര​ന്‍ അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി വെ​ടി​യേ​റ്റ് നി​ലം പ​തി​ക്കു​ന്നു. ത​റ​യി​ല്‍ ഒ​ലി​ച്ചു പ​ട​രു​ന്ന ചോ​ര അ​യാ​ള്‍ മ​രി​ച്ചെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്തി. ക​യ്യി​ല്‍ ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന റോ​സാ​പ്പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ബൊ​ക്ക കാ​സിം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നെ​ഞ്ചി​ല്‍ ​െവ​ച്ചു. ആ ​ബൊ​ക്ക​യി​ല്‍ ‘ഷോ​ഗോ​മാ​ന്‍ 2’ എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ നാ​ഷ​നല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് I.N.D.I.A മു​ന്ന​ണി രൂ​പവത്ക​രി​ച്ച് അ​ഞ്ചു വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു ശേ​ഷം, മൃ​ഗീ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ ലോ​ക​്സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കും അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ എ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ ബ​ട്ട​ർഫ്ലൈ എ​ഫ​ക്ട് എ​ന്നോ​ണം മു​ന്‍ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി പ്ര​തി​യാ​യ ജ​സ്റ്റി​സ് യാ​ഷ് വ​ധ​ക്കേ​സ് പു​ന​ര്‍ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ഇ​തോ​ടെ, 2014 ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന് നാ​ഗ്പൂ​രി​ല്‍ ​െവ​ച്ച് കൊ​ല​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ജ​സ്റ്റി​സ് യാ​ഷി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ കാ​ണാ​പ്പു​റ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ വെ​ളി​ച്ച​ത്തുവ​രാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി.

പ്ര​സ്തു​ത കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​യ അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി​യെ സി.​ബി.​ഐ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഈ​യൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് 2030 ജ​നു​വ​രി 30ന് ​അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി​യും കു​ടും​ബ​വും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റു​ന്ന​ത്. ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​ന്ന കാ​ല​ത്ത് അ​വി​ട​ത്തെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യും പി​ന്നീ​ട് ഏ​റെ​ക്കാ​ലം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. കാ​സിം Alias ഷോ​ഗോ​മാ​ന്‍ 2, എ​ന്ന തീ​വ്ര​വാ​ദി​യു​ടെ വെ​ടി​യേ​റ്റ് ആ​ണ് അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം സ​ക​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തു.

-cut to-

Supreme Court of the United States

Washington, Dc 20543

2031, ഏ​പ്രി​ല്‍ 4

കാ​ല​ത്തി​ന്റേ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റേ​യും ചി​ല യാ​ദൃ​ച്ഛിക​ത​ക​ള്‍ നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ വി​ധി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ന​മ്മ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ ക​രു​തു​ന്നു. 106 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​മ്പ് ഇ​തു​പോ​ലെ ഏ​പ്രി​ല്‍ നാ​ലി​ന് ബ​ര്‍ലി​ന്‍ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ തു​ര്‍ക്കി​യി​ലെ ഉ​പ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ത​ലാ​ത്ത് പാ​ഷ​യെ വ​ധി​ച്ച കു​റ്റ​ത്തി​ന് ഷോ​ഗോ​മാ​ന്‍ ടെ​ലീ​രി​യ​നും വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നുവേ​ണ്ടി വാ​ദി​ച്ച അ​ര്‍മേ​നി​യ​ന്‍ പു​രോ​ഹി​ത​നാ​യ മാ​ര്‍ ഗ്രി​ഗോ​റി​യ​സ് കോ​ട​തി​യെ ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​ത് അ​ര്‍മേ​നി​യ​ന്‍ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ല്‍ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത് കു​ഞ്ഞു​ന്നാ​ളി​ലെ ഷോ​ഗോ​മാ​ന്റെ മ​നോ​നി​ല​യെ ത​ക​രാ​റി​ലാ​ക്കി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്, പ്ര​തി കു​റ്റം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും വെ​റു​തെ വി​ട​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ത​ന്റെ അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റി​നെ ത​ള്ളിപ്പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് പൂ​ര്‍ണബോ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ലാ​ത്ത് പാ​ഷ​യെ കൊ​ന്ന​തെ​ന്നും താ​ന​ല്ല അ​യാ​ളാ​ണ് കു​റ്റ​വാ​ളി​യെ​ന്നും ഷോ​ഗോ​മാ​ന്‍ മൊ​ഴി ന​ല്‍കി.

ഷോ​ഗോ​മാ​ന്റെ ജീ​വി​തം കേ​ട്ട് അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ കൂ​ടി​യോ​ലോ​ച​ന​ക്കാ​യി പി​രി​ഞ്ഞ്, അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ ച​ര്‍ച്ച​ക്കൊ​ടു​വി​ല്‍ കോ​ട​തി വീ​ണ്ടും കൂ​ടി. അ​ന്ന്!.. ബ​ര്‍ലി​ന്‍ ഹൈ​കോ​ട​തി ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഒ​രു വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു, ‘പ്ര​തി​യു​ടെ കു​റ്റം സം​ശ​യാ​തീ​ത​മാ​യി തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പ​ക്ഷേ, പ്ര​തി ശി​ക്ഷാ​ര്‍ഹ​ന​ല്ല.’ ഷോ​ഗോ​മാ​ന്‍ ടെ​ലീ​രി​യ​നെ പോ​ലെ ത​ന്റെ വ​ള​ര്‍ത്തുമ​ക​ന്‍ കാ​സി​മി​നെ​യും വെ​റു​തെ വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് കാ​ര്‍ത്തി​ക ഖ​ദീ​ജ ജ​സ്രി ഫൈ​സ് വാ​ദി​ച്ചു. ഹി​റ്റ്‌​ല​റി​ന് മു​മ്പുള്ള ജ​ർമ​നി​യി​ലെ കോ​ട​തി അ​ര്‍മേ​നി​യ​ന്‍ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ഇ​ര​യാ​യ​വ​രോ​ട് കാ​ണി​ച്ച ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ നീ​തി​ബോ​ധം, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍നി​ന്നും താ​ന്‍ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ര്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.1925 ഏ​പ്രി​ല്‍ 4ന് ​ഷോ​ഗോ​മാ​നെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ട വി​ധി​ന്യാ​യ​മെ​ടു​ത്തു കാ​ര്‍ത്തി​ക ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു. ജ​ര്‍മ​ന്‍, ഫ്ര​ഞ്ച്, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി ആ ​വി​ധി പ​ക​ര്‍പ്പി​ന്റെ വാ​യ​ന കാ​ര്‍ത്തി​ക​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ല്‍ ഏ​റെ​നേ​രം അ​വി​ട​മാ​കെ ത​ങ്ങിനി​ന്നു.

ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി മു​സ്‍ലിം വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി അ​ധി​കാ​രം ദു​ര്‍വി​നി​യോ​ഗം ചെ​യ്‌​തെ​ന്നും 2010ല്‍ ​ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീന്‍ ശൈഖ്, ഭാ​ര്യ കൗ​സ​ര്‍, കൂ​ട്ടാ​ളി ശാ​ന്താ​റാം പ്ര​ജാ​പ​തി എ​ന്നി​വ​രെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ കാ​ര്‍ത്തി​ക ഖ​ദീ​ജ ജ​സ്രി ഫൈ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​സ്തു​ത കേ​സ് വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ജ​സ്റ്റി​സ് യാ​ഷി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന​തും ത​ലാ​ത്ത് പാ​ഷ​യെ പോ​ലെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടേ​ണ്ട കു​റ്റ​വാ​ളി​യാ​ണ് അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി​യും എ​ന്ന കാ​സി​മി​ന്റെ വാ​ദ​ത്തെ Supreme Court of the United States അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി. 1925 ഏ​പ്രി​ല്‍ നാ​ലി​ന് ബ​ര്‍ലി​ന്‍ കോ​ട​തി ഷോ​ഗോ​മാ​നെ വെ​റു​തെ വി​ട്ട പോ​ലെ 2031 ഏ​പ്രി​ല്‍ നാ​ലി​ന് കാ​സിം Alias ഷോ​ഗോ​മാ​ന്‍ ര​ണ്ടാ​മ​നെ Supreme Court of the United States വെ​റു​തെ വി​ടു​ന്നു.

-cut to-

2031 ഏ​പ്രി​ല്‍ 5

ആ​ന​പ്പ​ടി.

ന​സീ​റ​യു​ടെ വീ​ടും പ​രി​സ​ര​വും

മു​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി​യെ വ​ധി​ച്ച ഷോ​ഗോ​മാ​ന്‍ ര​ണ്ടാ​മ​നെ Supreme Court of the United States, ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് പാ​ട്രി​ക്കി​ന്റെ ബെ​ഞ്ച് വെ​റു​തെ വി​ട്ടു. ഈ ​വാ​ര്‍ത്ത ടെ​ലി​വി​ഷ​നി​ല്‍ ന​സീ​റ കാ​ണു​ക​യാ​ണ്. വാ​ര്‍ത്ത​യി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​ണ്ട ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നെ മു​മ്പ് എ​പ്പ​ളോ ക​ണ്ട് മ​റ​ന്ന​താ​യൊ​രു തോ​ന്ന​ല്‍ അ​ന്നേ​രം അ​വ​ളി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. അ​വ​ള്‍ക്ക് അ​പ്പോ​ള്‍ കാ​സിം മൂ​ളാ​റു​ള്ള ഫൈ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി​ന്റെ​യൊ​രു ക​വി​ത ഓ​ർമ വ​ന്നു!..

“ദി​ല്‍ നാം​ നീ​ദ് ന​ഹി, കു​ച്ച് ബി​നാം മും​കി​ന്‍ ന​ഹി

ഹു​ദാ​സ് ശാം ​ബ​ദ് ര​ഹീ​ഹേ

ലേ​കി​ന്‍ യേ ​സി​ര്‍ഫ് ഏ​ക് ശാം ​ഹേ.

ഹൃ​ദ​യം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​റ്റ​ത​ല്ല.

ഒ​ന്നി​നും ക​ഴി​യാ​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ണ്.

വി​ഷാ​ദസാ​യാ​ഹ്നം നീ​ണ്ടുകി​ട​ക്കു​ന്നു.

എ​ങ്കി​ലും വെ​റു​മൊ​രു സാ​യാ​ഹ്ന​മാ​ണി​തും.”

Anticlimax

2031 ഏ​പ്രി​ല്‍ 10

പ്ര​സ് ക്ല​ബ് ഡ​ല്‍ഹി

മു​ന്‍ കശ്മീ​ര്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ ആ​ന​ന്ദ് മാ​ലി​ക് വി​ളി​ച്ചു ചേ​ര്‍ത്ത പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ന്റി​ക്ലൈ​മാ​ക്‌​സി​ലെ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​രു​ള്‍ അ​ഴി​യു​ന്ന​ത്. അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്, ആ​ന​ന്ദ് മാ​ലി​ക് ആ​യി​രു​ന്നു കശ്മീ​ര്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍. ജ​മ്മു-കശ്മീ​രി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ​വി എ​ടു​ത്തുക​ള​ഞ്ഞ കാ​ല​ത്ത് അ​വി​ടത്തെ ഗ​വ​ര്‍ണ​റാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പു​ല്‍വാ​മ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ണി​യ​റ ക​ഥ​ക​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ല്‍സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്നും നീ​ക്കംചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ നി​ര​ത്തി അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ച​ത്, അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ല്‍ മു​ന്‍ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ് മ​യൂ​രി​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പാ​ർട്ടിക്കും പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്. 2028ല്‍ ​മൃ​ഗീ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ നാ​ഷ​നല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ന​യി​ക്കു​ന്ന I.N.D.I.A മു​ന്ന​ണി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഹി​ന്ദു​ത്വ ഫാ​ഷിസ്റ്റു​ക​ള്‍ നാ​ഗ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്നും ആ​സൂ​ത്ര​ണംചെ​യ്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​ണ് അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി വ​ധം എ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ന​ന്ദ് മാ​ലി​കി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണം. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യ ആ​ന്റി ക്ലൈ​മാ​ക്‌​സോ​ടെ ഷോ​ഗോ​മാ​ന്‍ 2; എ​ന്ന നി​യോ​നോ​യ​ര്‍ സി​നി​മ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു. സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ് മ​യൂ​രി​ന്റേ​യും അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി​യു​ടേ​യും പാ​ർട്ടി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​നാ​യി​രു​ന്ന ആ​ന​ന്ദ് മാ​ലി​ക്കി​ന്റേ​താ​യി പു​റ​ത്തുവ​ന്ന പ​ഴ​യൊ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​ണ് ആ​ന്റി​ക്ലൈ​മാ​ക്‌​സി​ലെ ഈ ​സാ​ധ്യ​ത​യെ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കോ​ണ്‍സ്പി​ര​സി തി​യ​റി​ക്ക് കാ​ര​ണം.

മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലു​മാ​യി ഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്റ് സ്‌​പോ​ണ്‍സേ​ഡ് ക​ലാ​പം ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് ആ​ന​ന്ദ് മാ​ലി​ക് എ​ന്ന മു​ന്‍ കാ​ശ്മീ​ര്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സിന് കൊ​ടു​ത്ത അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ല്‍, 2024ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് നേ​രെ ഒ​രു ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​നാ​യ ഒ​രു നേ​താ​വ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ന​ട​ക്കാ​തെ പോ​യ ആ ​പ്ലാ​ന്‍ 2031ല്‍ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് കോ​ണ്‍സ്പി​ര​സി തി​യ​റി​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ദം. അ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ഷം ന​ട​ക്കാ​നി​രു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ഫാ​ഷിസ്റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് ജ​യി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ത​ല്ലാ​തെ വേ​റെ മാ​ർഗ​മി​​െല്ല​ന്നാ​ണ് ഈ ​ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന സി​ദ്ധാ​ന്ത​ക്കാ​രു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ല്‍.

-THE END-

* പ്ര​ത്യേ​ക ന​ന്ദി

ഷോ​ഗോ​മാ​ന്‍ ടെ​ലീ​രി​യ​നെ കു​റി​ച്ച് സ​ജി മാ​ര്‍ക്കോ​സ് ട്രൂ​കോ​പ്പി തി​ങ്ക് വെ​ബ്‌​സീ​നി​ല്‍ സ്ട്രീം ​ചെ​യ്ത യാ​ത്രാവി​വ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്!

(അവസാനിച്ചു)