ഈ ​സി​നി​മ പൂ​ർണ​മാ​യും സാ​ങ്ക​ൽപി​ക സൃഷ്ടി​യും ക​ഥാ​കൃ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വ​ന​യി​ല്‍ വി​രി​ഞ്ഞ​തും വി​നോ​ദ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​വു​മു​ള്ള​താ​ണ്. ഇ​തി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍, സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍, സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ മു​ത​ലാ​യ​വ​യെ​ല്ലാം പൂ​ർണ​മാ​യും സാ​ങ്ക​ൽപി​ക​മാ​ണ്. ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ മ​രി​ച്ചു​പോ​യ​വ​രോ ആ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളോ​ടോ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടോ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളോ​ടോ ഉ​ൽപന്ന​ങ്ങ​ളോ​ടോ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളോ​ടോ മ​റ്റു വ​സ്തു​ക്ക​ളോ​ടോ ഉ​ള്ള സാ​മ്യം തി​ക​ച്ചും മ​ന​പ്പൂ​ർവ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും യാ​ദൃ​ച്ഛിക​വു​മാ​ണ്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്തി​യെ​യോ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​യെ​യോ ഉ​ൽപ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ​യോ മ​റ്റു വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​യോ പ​റ്റി​യു​ള്ള പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മ​ല്ല ഈ ​സി​നി​മ. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഒരു തി​രി​ച്ച​റി​യലും ഈ ​സി​നി​മകൊ​ണ്ട് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​സി​നി​മ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ്യാ​ഖ്യാ​ന​മ​ല്ല.

അ​തി​നാ​ല്‍ത​ന്നെ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ഈ ​സി​നി​മ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യോ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ ജാ​തി​ക​ളു​ടെ​യോ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യോ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യോ വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ഈ ​സി​നി​മ കൊ​ണ്ട് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്തി​യെ​യോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​യെ​യോ കു​ടും​ബ​ത്തെ​യോ സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യോ സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ​യോ മ​റ്റു സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യോ മോ​ശ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​നി അ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല​ത് തി​ക​ച്ചും യാ​ദൃ​ച്ഛിക​വും സാ​ങ്ക​ൽപി​ക​വും മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് കാ​ര്‍ഡി​നുശേ​ഷം 'Of all the arts, for us the cinema is the most important' -Vladimir Lenin എ​ന്ന് സ്‌​ക്രീ​നി​ല്‍ തെ​ളി​ഞ്ഞു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഈ ​സി​നി​മ നി​രോ​ധി​ക്കാ​ത്ത ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ന​ന്ദി എ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞ ത​ല്‍ക്ഷ​ണം ത​ന്നെ സി​നി​മ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

പാ​രീസ് ന​ഗ​രം

2022 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15

അ​ന്നേ ദി​വ​സ​ത്തെ പാ​രീസ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ Montage ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സി​നി​മ​യു​ടെ ടൈ​റ്റി​ല്‍ കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു. Hotel Montalembert ദൃ​ശ്യ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് റൂം ​ന​മ്പ​ര്‍ 786ല്‍ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ര​ഹ​സ്യ ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ കാ​മ​റക്കാ​ഴ്ച എ​ത്തി​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്‍ പേ​രെ​ഴു​തി കാ​ണി​ച്ച് പി​ന്‍വാ​ങ്ങു​ന്നു. ഇ​നി യാ​തൊ​രു ഇ​ട​പെ​ട​ലു​മി​ല്ലാ​തെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ക​ഥ​യി​ലേ​ക്കും പ്രേ​ക്ഷ​ക​ന് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാം. പാ​രീ​സി​ലെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ Montalembert ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന​രും ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്ക് പ​ക​രം ചോ​ദി​ക്ക​ണം എ​ന്നു​ള്ള തീ​വ്ര ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക്കാ​രു​മാ​യ പ​ത്തുപേ​രാ​ണ് ഈ ​ര​ഹ​സ്യയോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ വ​സ്ത്രവ്യാ​പാ​ര രം​ഗ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കു​ത്ത​ക​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ F4 FASHIONന്റെ C.E.O ​അ​ലി അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി​യു​മു​ണ്ട്.

അ​നീ​തി​ക്കെ​തി​രെ ക​ലാ​പം ചെ​യ്യു​ക ന്യാ​യ​മാ​ണ് എ​ന്ന പ​ക്ഷംപി​ടി​ച്ച് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക​ണ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞ് അ​വ​ര്‍ കൊ​ല്ലേ​ണ്ട​വ​രു​ടെ ലി​സ്റ്റു​ണ്ടാ​ക്കി. അ​തി​ല്‍ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ല്‍കി​യ​ത് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി​ക്കായി​രു​ന്നു. അ​യാ​ളെ കൂ​ടാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ് മ​യൂ​ര്‍ അ​ട​ക്കം മ​റ്റു പ​ത്ത് പേ​ര്‍ കൂ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ ടാ​ര്‍ജ​റ്റാ​യ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യെ ആ​ര് കൊ​ല്ലും, എ​ങ്ങ​നെ കൊ​ല്ലും എ​ന്ന ചൂ​ട് പി​ടി​ച്ച ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ അ​ലി​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ഷം ന​മ്മ​ളി​വി​ടെ വെ​ച്ച് വീ​ണ്ടും കാ​ണു​മ്പോ​ള്‍ പൂ​ർണ​മാ​യ പ്ലാ​നു​മാ​യി താ​ന്‍ എ​ത്താ​മെ​ന്നു​ള്ള ഉ​റ​പ്പ് ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ വാ​ക്കാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​റി​ന് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. മീ​റ്റിങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യു​ട​നെ അ​ലി നേ​രെ കാ​ര്‍ത്തി​ക ദീ​ദി​യു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്കാ​ണ് പോ​യ​ത്. ത​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് നേ​രെ ദു​ര​ന്തം തീ​മ​ഴ​യാ​യി പെ​യ്ത 20 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പുള്ള മാ​ര്‍ച്ച് മാ​സ​ത്തി​ലെ ചൂ​ട് ഓ​ർമ​യാ​യി ക​ത്തി അ​വ​ന്റെ ഉ​ള്ളം പൊ​ള്ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

ഉ​പ്പ​യും ഉ​മ്മ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ ജ​സ്രി​യു​മ​ട​ക്കം ത​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തി​ന്റെ ഓ​ർമ പു​തു​ക്കാ​ന്‍ അ​ലി എ​ല്ലാ മാ​ര്‍ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ദീ​ദി​യെ ചെ​ന്ന് കാ​ണാ​റു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ര്‍ച്ചി​ലും പ​ത്തു​ പ​തി​നെ​ട്ട് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള പ​തി​വ് തെ​റ്റി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​നെ​പ്പോ​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​ക​രം ചോ​ദി​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​രും കാ​ത്തി​രി​പ്പാ​ണ്. ആ ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യി അ​വ​രൊ​രു ആ​യു​ധം ക​രു​തിവെച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​സാ​നം ക​ണ്ട​പ്പോ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഓ​ർമ​യി​ല്‍ തെ​ളി​ഞ്ഞ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് നാ​സ​ര്‍ സാ​ഹി​ബി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ അ​ങ്കി​ത് പ്രാ​ചി​യെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ന്‍ വ​ഴി​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ലി ഉ​റ​പ്പുകൊ​ടു​ത്ത​ത്.

മീ​റ്റിങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് പാ​രീ​സി​ന്റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ന്‍ പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ മാ​ന്റ്റെ​സ് -ല- ​ജോ​ളി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ന്റെ ജീ​പ്പി​ല്‍ അ​ലി യാ​ത്ര​യാ​യി. നേ​രം ഇ​രു​ട്ടിക്ക​ഴി​ഞ്ഞു അ​യാ​ള്‍ മാ​ന്റ്റെ​സ് - ല - ​ജോ​ളി​യി​ലെ വാ​ല്‍ഫോ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ന്റെ പി​റ​കി​ലു​ള്ള കാ​ര്‍ത്തി​ക​യു​ടെ ഫ്ലാ​റ്റി​ലെ​ത്തി. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി അ​ലി​യെ ക​ണ്ട​തി​ന്റെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ല്‍ ഉ​റ​ക്ക​ച്ച​ട​വോ​ടെ കാ​ര്‍ത്തി​ക അ​വ​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ത്തി. ദീ​ദി​യോ​ട് താ​ന്‍ വ​ന്ന​തെ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്ന് അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങി. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും സം​സാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​റെനേ​രം നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു.

-cut to -

ആ​ന​പ്പ​ടി, പൊ​ന്നാ​നി

2018 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 8

“നെ​ഞ്ചി​ല്‍ ജി​ല്‍ ജി​ല്‍ ജി​ല്‍

കാ​തി​ല്‍ ദി​ല്‍ ദി​ല്‍ ദി​ല്‍

ക​ന്ന​ത്തി​ല്‍ മു​ത്ത​മി​ട്ടാ​ല്‍ നീ...

​ക​ന്ന​ത്തി​ല്‍ മു​ത്ത​മി​ട്ടാ​ല്‍”

ച​മ്ര​വ​ട്ട​ത്ത് ബ​സ് വ​ന്നുനി​ല്‍ക്കു​ന്നു. ബ​സി​ല്‍നി​ന്നി​റ​ങ്ങി ആ​ന​പ്പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ഓ​ട്ടോ വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ഴും കാ​സി​മി​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ല്‍ ബ​സില്‍നി​ന്നി​റ​ങ്ങാ​ന്‍നേ​രം കേ​ട്ട പാ​ട്ട​ങ്ങ​നെ ത​ങ്ങി​നി​ന്നു. നി​ശ്ച​ല​മാ​യ ത​ടാ​കം മ​ഞ്ഞു​കാ​ല​ത്ത് ഉ​റഞ്ഞുപോ​യപോ​ലെ ഒ​ര​വ​സ്ഥ കാ​സി​മി​ന് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​ർമ​യി​ലൊ​രു മൂ​ന്നു സെ​ക്ക​ന്‍ഡ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള അ​വ്യ​ക്ത ദൃ​ശ്യം അ​വ​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ലൂ​ടെ മി​ന്നിമാ​ഞ്ഞു. കു​ഞ്ഞായി​രി​ക്കു​ന്ന താ​നൊ​രു സ്ത്രീ​യു​ടെ മ​ടി​യി​ലി​രു​ന്ന് അ​വ​ര്‍ ഊ​ട്ടു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ച് ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ര​പ്പോ​ള്‍ കാ​തി​ല്‍ ഈ ​പാ​ട്ട് മൂ​ളി ത​രു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ഞ്ഞാ​യ ത​ന്റെ ആ ​രൂ​പം അ​വ​നെ വ​ല്ലാ​തെ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​പോ​ലെ.

ത​ന്നെ പാ​ട്ടു​പാ​ടി ഊ​ട്ടു​ന്ന അ​വ​ര്‍ ആ​രാ​ണ്? ഓ​ട്ടോ​യി​ല്‍ ക​യ​റി ആ​ന​പ്പ​ടി എ​ത്തു​ന്ന​ത് വ​രെ കാ​സി​മി​ന്റെ മ​ന​സ്സ് മു​ഴു​വ​നും ന​സീ​റ​യോ​ട്, ഈ ​നാ​ടും വീ​ടും ബി​യ്യ​ത്തു​ള്ള യ​തീം​ഖാ​ന​യും അ​വ​ളെ​യും വി​ട്ടുപോ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​ള്ള കാ​ര്യം എ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യു​മെ​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ചി​ന്തി​ച്ച​ത്. ആ​ന​പ്പ​ടി പൊലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ സൈ​ഡി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഓ​ട്ടോ തി​രി​ക്കും നേ​രം ന​സീ​റ​യു​ടെ വാ​പ്പ റ​ഹ്‌​മാ​നി​ക്ക പ​ല​ച​ര​ക്ക് ക​ട തു​റ​ന്നി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ, അ​യാ​ള്‍ അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടോ? എ​ന്ന് നോ​ക്കാ​ന്‍ പ​തി​വു​പോ​ലെ അ​ന്നും കാ​സിം മ​റ​ന്നി​ല്ല. ന​സീ​റ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നും സു​മാ​ര്‍ 20 മി​നി​റ്റ് ന​ട​ന്നാ​ല്‍ ക​ട​പ്പു​റ​ത്തെ​ത്താം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​വ​ള്‍ നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ അ​വ​നെ സ്ഥി​രം കാ​ണാ​റു​ള്ള പാ​റ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​ടു​ത്തു കാ​ത്തു​നി​ന്നി​രു​ന്നു.

ന​സീ​റ​യെ ക​ണ്ട​തും പ​തി​വി​ല്ലാ​ത്ത ഔ​പ​ചാ​രി​ക​ത​ക​ളോ​ടെ കാ​സിം സം​സാ​രി​ച്ചുതു​ട​ങ്ങി. അ​വ​ന്റെ സം​സാ​ര​ത്തി​ലെ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്നോ​ണം എ​ന്താ​ണി​ത് പ​തി​വി​ല്ലാ​തെ ഒ​രു വെ​പ്രാ​ള​വും വി​ള​ര്‍ച്ച​യും എ​ന്ന​വ​ള്‍ ക​ളിപ​റ​യും മ​ട്ടി​ല്‍ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണംവി​ട്ടെ​ന്നോ​ണം ക​ര​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട​വ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു:

“ഞാ​നി​വി​ടു​ന്ന് പോ​വാ, ഇ​ന്നെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ വ​രു​ന്നു​ണ്ട്, നാ​ളെ ഞാ​നി​വി​ടു​ന്നു പോ​വും.”

“എ​ങ്ങോ​ട്ടാ പോ​ണ​ത്?”

“അ​റി​ഞ്ഞൂ​ടാ...”

പി​ന്നെ അ​വ​രൊ​ന്നും മി​ണ്ടി​യി​ല്ല. സ​ന്ധ്യാ​വെ​ട്ടം അ​വ​രു​ടെ മൗ​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ലൂ​ടെ ഊ​ര്‍ന്നുപോ​യി ക​ട​ലി​ലൊ​ളി​ച്ചു. രാ​ത്രി തു​ട​ങ്ങി​യ​തും മ​ണ​ൽപ്പ​ര​പ്പി​ല്‍നി​ന്നും ഞ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ കാ​ലൊ​ച്ച​യും ക​ട​ലി​ന്റെ ഇ​ര​മ്പ​വും ഇ​രു​വ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ കേ​ട്ടു. അ​ന്നേ​രം അ​വ​ളെ​യാ പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത് ത​നി​ച്ചാ​ക്കി കാ​സിം തി​രി​ച്ചുന​ട​ന്നു. ന​സീ​റ​യു​ടെ Point of view ഷോ​ട്ടി​ല്‍ കാ​സിം ന​ട​ന്ന് ഇ​രു​ട്ടി​ല്‍ മ​റ​യു​ന്നു.

-cut-

അ​ല്‍ അ​മീ​ന്‍ യ​തീം​ഖാ​ന, ബീ​യ്യം, പൊ​ന്നാ​നി

അ​ന്നേ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി.

ഇ​ശാ​ഹ് നി​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഉ​റ​ങ്ങാ​ന്‍ കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ കാ​സി​മി​ന്റെ മ​ന​സ്സ് മു​ഴു​വ​നും ത​ന്റെ ഓ​ർമയി​ലെ രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും മാ​ഞ്ഞു​പോ​യ ത​ന്റെ രൂ​പ​വും, ത​ന്നെ അ​ഞ്ചാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ ഇ​വി​ടെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നാ​ക്കി​യ അ​തി​നു​ശേ​ഷം ത​ന്നെ ഇ​തു​വ​രെ കാ​ണാ​ന്‍ വ​രാ​തി​രു​ന്ന സ്‌​പോ​ണ്‍സ​റു​ടെ രൂ​പ​വും ഓ​ര്‍ത്തെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​ര് എ​ന്തി​നാ​ണ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ത​ന്നെ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടുപോ​കാ​ന്‍ വ​രു​ന്ന​ത്? അ​വ​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ള്‍ അ​വ്യ​ക്ത​വും അ​സ്വ​സ്ഥ​വു​മാ​യി. അ​വ​രാ​ണോ ത​ന്റെ ഉ​മ്മ? ആ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. കാ​ര്‍ത്തി​ക എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ പേ​രെ​ന്നാ​ണ് ഹ​നീ​ഫ് ഉ​സ്താ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പ്ല​സ് ടു ​വ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​തും ത​ന്റെ സ​ക​ല ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും നി​റ​വേ​റ്റി ത​ന്ന​തും അ​വ​രാ​ണ​ത്രേ. ഹ​നീ​ഫ് ഉ​സ്താ​ദി​ന്റെ മ​രി​ച്ചു​പോ​യ മ​ക​ന്‍ അ​സ്‍ലമി​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കാ​രി​യാ​ണ് ത​ന്റെ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍. ഇ​നി​യു​ള്ള പ​ഠി​ത്ത​വും ജീ​വി​ത​വും അ​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ​യാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​സ്താ​ദ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ലാ​യ്മ​യു​ടെ ഈ ​അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ന​സീ​റ​യെ ക​ണ്ടു സം​സാ​രി​ച്ച ഇ​ന്ന​ത്തെ സ​ന്ധ്യാ​നേ​ര​വും, പി​രി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഇ​രു​ട്ടും ഓ​ർമ​ക​ളെ വ​ക​ഞ്ഞു​മാ​റ്റി മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. ഇ​നി ഒ​രി​ക്ക​ല്‍കൂ​ടി അ​വ​ളെ കാ​ണു​മോ എ​ന്ന ചി​ന്ത ചോ​ദ്യ​ചി​ഹ്ന​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ല്‍ കി​ട​ന്ന് ക​ല​ങ്ങി. A.V.H.S.S പൊ​ന്നാ​നി​യി​ല്‍ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന അ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വ​രെ ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത കൂ​ട്ടു​കാ​രി​യും, ഒ​ന്നൊ​ന്ന​ര കൊ​ല്ല​മാ​യി പ്ര​ണ​യി​നി​യു​മാ​യ​വ​ളെ പി​രി​യു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ചി​ന്ത കാ​സി​മി​ല്‍ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ അ​വ​ന് ക​ര​ച്ചി​ല്‍ വ​ന്നു. അ​വ​ന്‍ ക​ര​ഞ്ഞു. ക​ര​ഞ്ഞു ക​ര​ഞ്ഞ​ങ്ങ​നെ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

-cut -

Next day

വൈ​കു​ന്നേ​രം

അ​ല്‍ അ​മീ​ന്‍ യ​തീം​ഖാ​ന​യും പ​രി​സ​ര​വും

ഹ​ന​സ്, സ​മ​ദ്, റാ​ഫി, മ​നാ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി യ​തീംഖാ​ന​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ​ക​ല കൂ​ട്ടു​കാ​രോ​ടും ഹ​നീ​ഫ് ഉ​സ്താ​ദി​നോ​ടും യാ​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞു കാ​സിം കാ​ര്‍ത്തി​ക​ക്ക് പി​റ​കെ ന​ട​ന്നു കാ​റി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി. ഇ​നി​യൊ​രി​ക്ക​ല്‍ ഇ​വി​ടെ വ​രു​മ്പോ​ള്‍ മാ​റാ​തെ​യു​ണ്ടാ​വു​ക ഹ​നീ​ഫ് ഉ​സ്താ​ദും കാ​യ​ലി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​ഞ്ച​ന്‍ പ​ള്ളി​യു​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​നു തോ​ന്നി. കാ​സിം കാ​റി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി ഡോ​റ​ട​ച്ച​തും കാ​ര്‍ത്തി​ക കാ​ര്‍ സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തു. അ​ല്‍ അ​മീ​ന്‍ യ​തീം​ഖാ​ന​യും സ​മീ​പ​ത്തെ പ​ള്ളി​യും പി​ന്നി​ട്ട് കാ​ര്‍ത്തി​ക​യു​ടെ കാ​ര്‍ പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി.

“നി​ങ്ങ​ളെ​ന്റെ ആ​രാ?”

“സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍. ഇ​നി മു​ത​ല്‍ ഉ​മ്മാ​ന്നോ അ​മ്മാ​ന്നോ വി​ളി​ച്ചോ.”

“ഇ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ന്റെ അ​മ്മ എ​ങ്കി​ല് അ​ങ്ങ​നെ വി​ളി​ക്കാം. എ​ന്തി​നാ നി​ങ്ങ​ളെ​ന്നെ യ​തീംഖാ​ന​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത്?”

“എ​ല്ലാം പ​റ​യാം. ഒ​രു​പാ​ട് സ​മ​യം ന​മു​ക്കി​നി​യു​ണ്ട​ല്ലോ?”

“ന​മ്മ​ളെ​വി​ടേ​ക്കാ പോ​ണ​ത്?”

“ഇ​പ്പൊ കൊ​ച്ചീ​ക്ക്. അ​വി​ടെ കു​റ​ച്ച് കാ​ലം താ​മ​സി​ച്ച് വി​സ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​ക്കെ റെ​ഡി​യാ​കു​മ്പോ ന​മ്മ​ള്‍ പാ​രീ​സി​ലേ​ക്ക് പോ​വും.”

“അ​വി​ടെ പോ​യി​ട്ട്?” കാ​സിം കൗ​തു​കം പൂ​ണ്ടു.

“ഫാ​ക്ക​ല്‍റ്റി ഓ​ഫ് ലോ ​ഓ​ഫ് പാ​രീ​സി​ല്‍ പോ​യി നി​യ​മം പ​ഠി​ക്ക​ണം. നി​ന​ക്കെ​ന്താ പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് വെ​ച്ചാ നീ​യും പ​ഠി​ച്ചോ...”

കാ​ര്‍ത്തി​ക​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി കേ​ട്ട​തും അ​വ​നാ​ലോ​ചി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. ചി​ന്ത​ക്കൊ​പ്പം “ഞാ​നി​പ്പോ എ​ന്താ പ​ഠി​ക്കാ?” എ​ന്ന​ങ്ങ് ചോ​ദി​ച്ചുപോ​യി.

“എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ ഇ​യാ​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍?”

“സു​ബ​ഹി​ക്ക് ശേ​ഷ​വും അ​സ​ര്‍ന് ശേ​ഷ​വും മു​ട​ങ്ങാ​തെ ഫു​ട്‌​ബോ​ള്‍ ക​ളി​ക്കും. പി​ന്നെ പു​സ്ത​കം വാ​യി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ്.”

“ഉം...”

​പൊ​ന്നാ​നി​യി​ല്‍നി​ന്നും കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ല്‍ കാ​ര്‍ത്തി​ക​യും കാ​സി​മും പി​ന്നെ​യും കു​റെ​യ​ധി​കം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ സം​സാ​രി​ച്ച കൂ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​ര്‍ത്തി​ക ഖ​ദീ​ജ ജ​സ്രി ഫൈ​സ് എ​ന്നാ​ണ് ത​ന്റെ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​റു​ടെ മു​ഴു​വ​ന്‍ പേ​രെ​ന്നും, അ​വ​ര്‍ മ​തം മാ​റി മു​സ്‍ലിമാ​യ​താ​ണെ​ന്നും കാ​സി​മി​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്.

ക​ലൂ​രു​ള്ള കാ​ര്‍ത്തി​ക​യു​ടെ ഫ്ലാ​റ്റി​ന്റെ പാ​ര്‍ക്കിങ് ഏ​രി​യ​യി​ല്‍ കാ​ര്‍ വ​ന്നുനി​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് കാ​സിം പ​ല​വി​ധ ചി​ന്ത​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. കാ​ര്‍ത്തി​ക​യോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​വ​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ളെ​ല്ലാം ഇ​ന്ന​ലെ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ഓ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചും നാ​ളെ​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചി​ന്ത​ക​ളി​ല്‍ അ​മ്പ​ര​ന്നും കു​ഴ​ഞ്ഞുമ​റി​ഞ്ഞു കി​ട​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​പ്ന​ലോ​ക​ത്തെ​ത്തി​യ പ്ര​തീ​തി​യി​ല്‍ കാ​സിം കാ​ര്‍ത്തി​ക​യെ പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്നു. ഇ​രു​വ​രും ഫ്ലാ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി ക​ത​ക​ട​ക്കു​ന്നു.

-cut-

1973 ന​വം​ബ​ര്‍ 1 മു​ത​ലു​ള്ള ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന​ത്.

ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്

ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തെ​ക്കു പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ന്‍ തീ​ര​ത്തുനി​ന്നും 200-440 കി.​മീ. അ​ക​ലെ അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ല്‍ സ്ഥി​തിചെ​യ്യു​ന്ന 36 ദ്വീ​പ്‌​ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് എ​ന്ന് നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ദി​ന​ത്തി​ല്‍, ക​വ​ര​ത്തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​ണ് ഗു​ജ​റാ​ത്തി​യാ​യ മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ്. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ​റു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ​സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ത്രി​പാ​ഠി I.P.S നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ച്ച​തുകൊ​ണ്ടാ​ണ് തി​ര​ക്കു​ക​ള്‍ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ് ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് ക​പ്പ​ലു ക​യ​റി​യ​ത്. ല​ക്കാ​ഡി​വ്, മി​നി​ക്കോ​യ്, അ​മി​ന്‍ഡി​വി എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പാ​യ​തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ​റും സം​ഘ​വും ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചുപോ​യെ​ങ്കി​ലും മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ് തി​രി​ച്ചുപോ​യി​ല്ല. അ​യാ​ള്‍ ക​വ​ര​ത്തി​യി​ല്‍ കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ക​ണ്ടു ക​റ​ങ്ങിന​ട​ന്നു.

ഏ​തു നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ലും അ​വി​ടത്തെ ച​രി​ത്ര​വും മി​ത്തും അ​റി​യു​ക​യെ​ന്നു​ള്ള​ത് മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സി​ന്റെ ഒ​രു ഹോ​ബി​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​യി മി​ടു​ക്ക​രാ​യ ഗൈ​ഡി​നെ ത​പ്പി​യെ​ടു​ത്ത് കാ​മ​റ​യും തൂ​ക്കി ഇ​റ​ങ്ങാ​റു​ള്ള​തുപോ​ലെ ക​വ​ര​ത്തി​യി​ല്‍ ചു​റ്റി​യ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ല്യാ​സ് ഫൈ​സി​യെ കാ​ണു​ന്ന​തും കൂ​ട്ടാ​കു​ന്ന​തും. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്നെ​ത്തി​യ ടൂ​റി​സ്റ്റ് സം​ഘ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ് ആ​ന്ത്രോത്ത് പ​ള്ളി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​വ​രോ​ടാ​യി ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഗൈ​ഡ് ഇ​ല്യാ​സ് ഫൈ​സി, വി​ശു​ദ്ധ​നാ​യ ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള മ​ക്ക​യി​ല്‍നി​ന്നെ​ത്തി മ​ത്സ്യ​ക​ന്യ​ക​യു​ടെ ചേ​ലു​ള്ള ദ്വീ​പ് മൂ​പ്പ​ന്റെ സു​ന്ദ​രി​യാ​യ മ​ക​ളെ പ്ര​ണ​യി​ച്ച ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങി. ഏ​ഴാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല്‍, ഹി​ജ്‌​റ വ​ര്‍ഷം 41. റമദാന്‍ മാ​സ​ത്തി​ലെ അ​സ​ര്‍ നി​സ്‌​കാര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​വേ ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​മൊ​രു സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ക​യും സ്വ​പ്ന​ത്തെ പി​ന്തുട​ര്‍ന്ന് ജി​ദ്ദ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ക​പ്പ​ല്‍ യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ടു​ക​യുംചെ​യ്തു. മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ക​ട​ലി​ല്‍ അ​ല​ഞ്ഞ മൂ​പ്പ​രു​ടെ ക​പ്പ​ല്‍ കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​ലും പേ​മാ​രി​യി​ലും ത​ക​ര്‍ന്നു.

അ​ല്ലാഹുവി​ന്റെ കു​ത്‌​റ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള അ​മി​നി ദ്വീ​പി​ന്റെ ക​ര​ക്കടി​ഞ്ഞു. ക​ര​ തേ​ടി ആ​ഴ്ച​ക​ളോ​ളം ത​ടി​ക്ക​ഷ്ണ​ത്തി​ല്‍ അ​ള്ളി​പ്പി​ടി​ച്ച് ഒ​രു പോ​ള ക​ണ്ണ​ട​ക്കാ​തെ ദി​ക്റ് ചൊ​ല്ലി ക​ഴി​ച്ചുകൂ​ട്ടി​യ ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള തീ​ര​ത്ത​ടി​ഞ്ഞ​തും ക്ഷീ​ണ​ത്താ​ല്‍ മ​യ​ങ്ങാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്‍ ദ്വീ​പി​ല്‍ ദീ​ന്‍ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ അ​രു​ള്‍ ചെ​യ്തു. അ​പ്ര​കാ​രം അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. ദ്വീ​പി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള​യെയും അ​യാ​ളു​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യെ​യും അ​വ​രു​ടെ ദൈ​വ​മാ​യ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ലും വി​ശ്വ​സി​ച്ച​ത് ദ്വീ​പ് മൂ​പ്പ​ന്റെ മ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഖ​ദീ​ജ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് പ്ര​ണ​യി​ച്ച് പ്ര​വാ​ച​ക​നാ​ക്കി​യപോ​ലെ! ത​ന്റെ പ്ര​വാ​ച​ക​നി​ലും ദൈ​വ​ത്തി​ലും വി​ശ്വ​സി​ച്ച ദ്വീ​പി​ലെ സു​ന്ദ​രി​യെ ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള ഹ​ലീമ​ത്ത് ബീ​വി​യെ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു. ഇ​രു​വ​രു​ടെയും പ്ര​ണ​യം ദ്വീ​പ് മൂ​പ്പ​ന​റി​ഞ്ഞു.

മ​ക​ള്‍ പ​ര​ദേ​ശി​യു​ടെ മ​ത​ത്തി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് അ​യാ​ളെ പ്ര​ണ​യി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ദ്വീ​പ് മൂ​പ്പ​ന് ഹാ​ലി​ള​കി. മൂ​പ്പ​ന്‍ മ​ക​ളെ​യും ഭ​ര്‍ത്താ​വി​നെ​യും കൊ​ല്ലാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കൊ​ല്ലാ​നെ​ത്തി​യ ശ​ത്രു​ക്ക​ളു​ടെ വാ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍നി​ന്നും ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള പ​ട​ച്ച ത​മ്പു​രാ​നോ​ട് പ്രാ​ർഥി​ച്ചു. മൂ​പ്പ​രു​ടെ പ്രാ​ർഥ​ന​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി, ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള​യും ഹ​ലീമ​ത്ത് ബീ​വി​യും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടുംവ​രെ ശ​ത്രു​ക്ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ചശ​ക്തി അ​ല്ലാ​ഹു ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി. ഹ​ലീമ​ത്ത് ബീ​വി​യെ​യുംകൊ​ണ്ട് ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള അ​മി​നി ദ്വീ​പി​ല്‍നി​ന്നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ദ്വീ​പ് മൂ​പ്പ​നും സം​ഘ​ത്തി​നും കാ​ഴ്ച തി​രി​ച്ചുകി​ട്ടി.

അ​മി​നി​യി​ല്‍നി​ന്നും അ​വ​ര്‍ ആന്ത്രോത്തിലെ​ത്തി. ഈ ​യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ല്‍ ഇ​രു​വ​രും വി​ശു​ദ്ധ​രാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ആന്ത്രോത്തി​ലെ ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള​യു​ടെ മ​ഖ്ബ​റ കാ​ണി​ച്ചുകൊ​ടു​ത്തുകൊ​ണ്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സി​ന് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലു​മാ​യി ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള​യു​ടെ മി​ത്തും ച​രി​ത്ര​വും ഇ​ല്യാ​സ് ഫൈ​സി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചുകൊ​ടു​ത്തു. ക​ണ്ണൂ​രി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ധ​ർമ​ടം ദ്വീ​പി​ല്‍നി​ന്നും മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് തീ​ർഥാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന ചേ​ര​രാ​ജാ​വാ​യ ചേ​ര​മാ​ന്‍ പെ​രു​മാ​ളി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞ് എ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളെ​ന്ന ഐ​തി​ഹ്യംകൂ​ടി ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള​യു​ടെ മ​ഖ്ബ​റ ക​ണ്ട് മ​ട​ങ്ങുംവ​ഴി ഇ​ല്യാ​സ് ഫൈ​സി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള​യു​ടെയും ഹ​ലീമ​ത്ത് ബീ​വി​യു​ടെ​യും പ്ര​ണ​യക​ഥ​യും, പ്ര​വാ​ച​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി 1400 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​മ്പ് അ​റേ​ബ്യ​യി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി ച​ന്ദ്ര​നെ പി​ള​ര്‍ത്തി​യ​തും, ആ ​അ​ത്ഭു​ത​ക്കാ​ഴ്ച ക​ണ്ട് ക​ട​ല് ക​ട​ന്ന ചേ​ര രാ​ജാ​വും, രാ​ജാ​വി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ പ്രി​യ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കു​ടി​യി​രു​ന്ന ദ്വീ​പും മി​ത്താ​യും ച​രി​ത്ര​മാ​യും മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സി​നെ ഭ്ര​മി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ല്യാ​സ് ഫൈ​സി​യു​ടെ ക​ഥപ​റ​ച്ചി​ലി​ന്റെ മാ​സ്മ​രി​ക​ത​യി​ല്‍, ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​നെ കു​റി​ച്ചും ഇ​വി​ട​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാം സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​ക്കുറി​ച്ചും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി അ​റി​യ​ണ​മെ​ന്ന് മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സി​ന് തോ​ന്നി. ഇ​ല്യാ​സ് ഫൈ​സി മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സി​ന് 36 ദ്വീ​പു​ക​ളു​ടെ മു​ക്കും മൂ​ല​യും കാ​ട്ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ, ദ്വീ​പി​ലെ ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളും കാ​ഴ്ച​ക​ളും കാ​ട്ടി, ച​രി​ത്ര​വും വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​വും പ​റ​ഞ്ഞ്, അ​വ​ന​വ​ന്റെ ചെ​ല​വും ത​ടി​യും കാ​ത്തുപോ​രു​ന്ന, അ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് ഇ​ല്യാ​സി​നോ​ട് മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ് ത​ന്റെ മി​ല്ലി​ലെ മാ​നേ​ജ​രാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് കൂ​ടെ കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഉ​മ്മ ഫാ​ത്തി​മ​യോ​ട് യാ​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞ് മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സി​നൊ​പ്പം ഇ​ല്യാ​സ് അ​ങ്ങ​നെ ദ്വീ​പ് വി​ടു​ന്നു.

-Cut-

ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ മ​ഞ്ഞു​കാ​ലം

1974

മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സി​ന്റെ തു​ണി​മി​ല്ലി​ല്‍ ഇ​ല്യാ​സ് മാ​നേ​ജ​രാ​യശേ​ഷം ന​ന്നാ​യ​ങ്ങ് ക​മ്പ​നി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​ല്യാ​സി​ന്റെ മി​ടു​ക്കുകൊ​ണ്ട് ബി​സി​ന​സ് വ​ള​ര്‍ന്ന​തോ​ടെ മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ് കൂ​ട്ടു​കാ​ര​നെ പാ​ര്‍ട്ണ​റാ​ക്കി. അ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ്, രാ​ധി​ക്പുര്‍കാ​രി​യാ​യ ഖ​ദീ​ജ​യെ ഇ​ല്യാ​സ് ഫൈ​സി കാ​ണു​ന്ന​തും പ്ര​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തും. വൈ​കാ​തെ ത​ന്നെ ഇ​രു​വ​രും വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യി.

-Cut to-

ഗു​ജ​റാ​ത്ത് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി സ്‌​കൂ​ള്‍ ഓ​ഫ് ലോ

2000, ​ന്യൂ ഇ​യ​ര്‍ ദി​വ​സം!

ലോ ​കോ​ളേ​ജി​ല്‍ ന്യൂ ​ഇ​യ​ര്‍ ആ​ഘോ​ഷം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് വ​രു​ന്ന വാ​ല​ന്റൈ​ന്‍സ് ഡേ ​ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ല്‍ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് കാ​ര്‍ത്തി​ക പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ജ​സ്രി​ക്ക് അ​ത്രദൂ​രം യാ​ത്ര ചെ​യ്യ​ണോ എ​ന്ന ചി​ന്ത​യാ​ലൊ​രു താ​ല്‍പ​ര്യ​ക്കു​റ​വും മ​ടി​യു​മു​ണ്ട്. അ​വ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ല്‍ ഉ​പ്പാ​ന്റെ നാ​ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്. ഉ​പ്പാ​ന്റെ പേ​രി​ല​വി​ടെ മ​ണ്ണു​ണ്ട് എ​ന്ന​തി​ല്‍ ക​വി​ഞ്ഞ്, ത​ന്റെ പേ​ര് അ​വി​ട​ത്തെ ഒ​രു ഭാ​ഷ​യാ​ണെ​ന്ന​ത് അ​റി​യാ​മെ​ന്ന​ല്ലാ​തെ അ​വി​ടേ​ക്ക് പോ​ക​ണ​മെ​ന്നോ അ​വി​ടം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നോ ഇ​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ഇ​തി​പ്പൊ കാ​ര്‍ത്തി​ക​യി​ട്ട പ്ലാ​നാ​ണ്. അ​വ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം ഇ​ത്തി​രി സ്വ​കാ​ര്യം പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും സ്വ​സ്ഥ​മാ​യൊ​ന്ന് പ്രേ​മി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് യാ​ത്ര ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി, ജ​സ്രി ഇ​ല്യാ​സ് ഫൈ​സി സ​മ്മ​തംമൂ​ളി.

കാ​ര്‍ത്തി​ക അ​ഭി​ന​വ് മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ് എ​ന്ന കാ​ര്‍ത്തി​ക​ക്ക് ത​ന്റെ മു​ത്ത​ച്ഛന്റെ കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ന്‍ ഇ​ല്യാ​സ് ബാ​ബ​യാ​ണ് റോ​ള്‍മോ​ഡ​ല്‍. ത​ന്നെ​പ്പോ​ലെ ഫൈ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി​ന്റെ ആ​രാ​ധ​ക​ന്‍. ത​ന്നെ ഫൈ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി​ന്റെ ആ​രാ​ധ​ക​നാ​ക്കി​യ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് കാ​ര്‍ത്തി​ക എ​പ്പോ​ഴും പ​റ​യും. കാ​ര്‍ത്തി​ക​യു​ടെ ഇ​ത്ത​രം പ​റ​ച്ചി​ലു​ക​ള്‍ എ​ത്ര കേ​ട്ടാ​ലും കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ ജ​സ്രി കേ​ട്ടി​രി​ക്കും. അ​വ​ളു​ടെ പ​റ​ച്ചി​ലി​ല്‍ ഭൂ​ത​കാ​ലം തെ​ളി​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്നു.

-Cut to flash back-

(തുടരും)