Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകഥchevron_rightരണ്ട് മിന്നൽക്കഥകൾ

    രണ്ട് മിന്നൽക്കഥകൾ

    Posted On date_range 17 May 2026 2:51 PM IST
    Updated On date_range 17 May 2026 2:51 PM IST
    രണ്ട് മിന്നൽക്കഥകൾ
    cancel
    By
    പി.കെ. പാറക്കടവ്​
    text_fields
    bookmark_border

    മദമാണ്, മദമാണ്, മദമാണ് പ്രശ്നം

    വളർത്തു മൃഗങ്ങളിലൊന്നിനെ

    മതം പിടിച്ചു.

    ഇപ്പോൾ ആലയിൽ

    പശുവിന്റെ ഒച്ചയില്ല.

    തീറ്റസാധനങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ മതം പിടിച്ചു.

    ഇപ്പോൾ തീൻമേശയിൽ മാംസമില്ല.

    മതമല്ല മദമാണ് പിടിച്ചത്.

    മതമല്ല മദമാണ് പ്രശ്നം.

    പോ​ര

    ഏ​ണ​സ്റ്റ് ഹെ​മി​ങ്‌ വെ​യും

    ര​ബീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ ടാ​ഗോ​റും ഇ​ന്ന​ലെ എ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നു.

    ഹെ​മി​ങ് വെ​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ

    ‘ഓ​ൾ​ഡ്‌ മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്‌ സീ’​യും ടാ​ഗോ​റി​ന്റെ കൈ​യി​ൽ ‘ഗീ​താ​ഞ്ജ​ലി’​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​നി​ക്ക് ത​രാ​ൻ.

    ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘നി​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ കാ​ൻ​വാ​സി​ൽ

    വ​ലി​യ ര​ച​ന​ക​ളു​മാ​യി വ​രൂ.’

    Show More expand_more
    News Summary - Two lightning stories
    X