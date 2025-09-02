Begin typing your search above and press return to search.
    നാ​ട് ഓ​ടു​മ്പോ​ൾ

    നാ​ട് ഓ​ടു​മ്പോ​ൾ

    Posted On date_range 2 Sept 2025 9:00 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 9:00 AM IST

    നാ​ട് ഓ​ടു​മ്പോ​ൾ
    By
    സി. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ
    ജീ​വ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ജീ​വി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യിത്തുട​ങ്ങി​യ​ത് അ​യാ​ൾ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ചേ​ർ​ന്ന കൊ​ല്ല​ത്തി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്നേ അ​ത് വ​ലി​യ അ​ത്ഭു​ത​മാ​യി. ആ ​തു​ട​ക്കം താ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രെ ഇ​ത്രവേ​ഗം ഇ​ത്ര വ​ലി​യ ഏ​ടാ​കൂ​ട​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കും എ​ന്ന് അ​ന്ന് തീ​രെ ഓ​ർ​ത്തി​ല്ല. ആ​ദ്യം വ​ന്ന​ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സേ​വ​ക​വേ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. സു​ന്ദ​രി​യാ​യ ഒ​രു സ്ത്രീ. ‘​എ​നി​ക്ക് നി​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ത​രു​മോ?’ എ​ന്ന് മാ​റ​ത്ത് എ​ഴു​തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​രെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​ല​ത​രം ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു അ​മ്മ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് താ​ൻ കു​ളി​മു​റി​യി​ൽ പോ​യി​വ​രു​ന്ന​തുവ​രെ കൈ​ക്കു​ഞ്ഞി​നെ ഒ​രാ​ളെ ഏ​ൽ​പി​ക്ക​ണം. വേ​റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് ത​നി​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള ഗേ​റ്റി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി അ​റി​യ​ണം. ഇ​നി​യും ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് മെ​ൽ​ബ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ളു​പ്പ​യാ​ത്ര​ക്ക് വ​ഴി അ​റി​യ​ണം. ആ​രോ​ടും അ​വ​ർ ചോ​ദ്യ​ക​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ അ​തേ ഭാ​ഷ​യി​ൽ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ന്നു.

    24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ജോ​ലി​ചെ​യ്യും. വി​ശ്ര​മം വേ​ണ്ട. ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​ക്ക​വും വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യ​വും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. വേ​ണ്ട​ത് ക​റ​ണ്ട് മാ​ത്രം. ചാ​ർ​ജ് തീ​രാ​റാ​യാ​ൽ അ​തി​നു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തുപോ​യി സ്വ​യം പ്ല​ഗ് ചെ​യ്യും. മ​തി​യാ​വോ​ളം ആ​യാ​ൽ സ്വ​യം വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തി പോ​രും. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ന​ഴ്സു​മാ​ർ, സെ​യി​ൽ​സ് ഗേ​ളു​ക​ൾ, ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഗൈ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പി​ന്നാ​ലെ വ​ന്നു. ഏ​ത് യ​ന്ത്രം ഓ​ടി​ക്കാ​നും, ആ​ൾ​രൂ​പ​ത്തി​ലോ അ​ല്ലാ​തെ​യോ ഉ​ള്ള യ​ന്ത്ര ഉ​പാ​ധി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി. മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ ഒ​രു തെ​റ്റും ഇ​വ​ക്ക് പ​റ്റി​ല്ല എ​ന്ന ഗു​ണ​വും ആ​ശാ​സ്യം. അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പൊ​ലീ​സു​കാ​രും കൂ​ടി രം​ഗ​ത്ത് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​വ​ഴി​ക്കു​ള്ള പു​രോ​ഗ​തി​യെ ആ​ശ​ങ്ക​യോ​ടെ കാ​ണാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. അ​ത്രയധി​കം പേ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. വ​രു​മാ​ന​മി​ല്ലാ​തെ ഈ ​ലോ​ക​ത്ത് എ​ങ്ങ​നെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ!

    മ​നു​ഷ്യ​ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​ത് അ​വ​യ​വ​വും കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞുവെങ്കി​ലും കൃ​ത്രി​മ​ ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ട​ക​ക്ക് കി​ട്ടും എ​ന്നാ​യ​പ്പോ​ൾ പു​രി​ക​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യോ​ടെ ചു​ളി​ഞ്ഞു. പു​തി​യ നേ​ട്ടം​കൊ​ണ്ട് വ​ലി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൈ​വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​വും ചി​കി​ത്സ​യും കു​റ്റ​മ​റ്റ​താ​യി, പ്രാ​ണ​വാ​യു​പോ​ലും കി​ട്ടാ​ത്ത ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തും മ​റ്റ് അ​പ​ക​ട​ക​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി​ക​ളി​ലും ജോ​ലി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മാ​യി.

    പ​ക്ഷേ, അ​മ്മ പെ​റ്റു​ണ്ടാ​കാ​വു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ ഏ​റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും വ​ശ്യ​ത​യുമുള്ള ഇ​ണ​ക​ളെ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി നി​ർ​മി​ക്കാം എ​ന്നു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​മൂ​ഹം എ​ന്ന പേ​ര് ഇ​ല്ലാ​താ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ അ​യാ​ളു​ടെ പ​ഠി​ത്തം തീ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേത​ന്നെ ഇ​ത്ര​യു​മൊ​ക്കെ സം​ഭ​വി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ യ​ന്ത്ര​മ​നു​ഷ്യ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​കെ വേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത് ഏ​ഴു കൊ​ല്ലം! സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നേ​റി​യ​തോ​ടെ എ​ല്ലാ ജോ​ലി​ക​ളും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ങ്കാ​ളി എ​ന്ന സ്ഥാ​നം സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ ഉ​ള്ളൂ എ​ന്ന സ്ഥി​തി നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ ആ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പു​രു​ഷ​നും സ്ത്രീ​ക്കും ത​ന്റെ ഇ​ണ​യെ ത​നി​ക്ക് തീ​ർ​ത്തും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചുവാ​ങ്ങാ​ൻ പ​റ്റും എ​ന്നാ​യി. പ​രാ​തി​ക​ളും പ​രി​ദേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ ക​ല​ഹ​ങ്ങ​ളും വേ​ർ​പാ​ടു​ക​ളും നാ​ടു​നീ​ങ്ങി.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് അ​പ്പോ​ഴും ധാ​രാ​ളം വ​ക​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ർ ആ​യാ​ലും കി​ട​പ്പ​റ​പ​ങ്കാ​ളി ആ​യാ​ലും ശ​ത​കോ​ടി​ക​ൾ വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ട് എ​ന്നു​വ​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​ശാ​സ്ത്ര​വും ത​ത്ത്വ​വി​ചാ​ര​വും നീ​തി​ന്യാ​യ​വും ഒ​ക്കെ​യാ​ണ് അ​യാ​ൾ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ഠി​ച്ച​ത്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ആ ​പ​ഠി​ത്തം തീ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ അ​യാ​ൾ പ​ഠി​ച്ച​ത​ത്ര​യും അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യി! സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽവെ​ച്ച് ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ അ​യാ​ൾ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി അ​തേ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ഠി​ച്ച​ത് കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ടി​പെ​ടാ​വു​ന്ന വൈ​റ​ൽ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ വ​ള​രെ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗം പെ​ട്ടെ​ന്നുത​ന്നെ കി​ട്ടി. ഈ ​ലെ​നി​ൻ​താ​ടി​ക്കാ​ര​നേ​ക്കാ​ൾ എ​ല്ലാം​കൊ​ണ്ടും സ്വീ​കാ​ര്യ​നാ​യ യ​ന്ത്രസ​ഹാ​യി​യെ വാ​ങ്ങി ജീ​വി​തം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം എ​ന്ന് വ​ന്ന​തോ​ടെ... അ​വ​ർ ത​മ്മി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത് വി​ര​ള​മാ​യി. ക​ണ്ടാ​ലും ഒ​ന്നും സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​തെ വ​ന്നു. വേ​റെ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ​ഠി​ക്കാം എ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം വേ​ണ​മ​ല്ലോ. ഒ​രി​ട​ത്തും ഒ​രു ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ജോ​ലി​യും ബാ​ക്കി​യി​ല്ല. ഇ​നി എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും കു​റ​ച്ചു പ​ണം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാം എ​ന്ന് വെ​ച്ചാ​ലും എ​ന്തു പ​ഠി​ക്ക​ണം എ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല.

    ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ താ​ൻ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​മാ​യി ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന് കു​ടി​യേ​റി​യ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യോ​ട് വി​ട​പ​റ​യു​ന്ന ദി​വ​സം അ​യാ​ൾ ത​ന്റെ പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രി​യു​മാ​യി ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി കി​ട്ടി​യ കു​റ​ച്ചു പ​ണം കൊ​ണ്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നാ​ണ് അ​യാ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഈ ​നാ​ട്ടി​ൽ താ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടി​യ ‘കു​പ്പ​ത്തൊ​ട്ടി​ജ​ന’​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി പോ​യ​ല്ലോ. കാ​മു​കി​യു​മാ​യി എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ ത​നി​ക്കി​പ്പോ​ൾ ഒ​രു സ​ങ്ക​ട​വു​മി​ല്ല എ​ന്ന് അ​യാ​ൾ അ​ത്ഭു​ത​ത്തോ​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. അ​വ​ളി​ൽ സ​ങ്ക​ടമൊന്നും കാ​ണാ​ത്ത​ത് കൊ​ണ്ടാ​കാം എ​ന്ന് അ​യാ​ൾ ഊ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​വ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ‘എ​ല്ലാം’ ചെ​യ്യു​ന്ന ‘ഒ​രാ’​ളെ ഏ​താ​ണ്ടൊ​രു കൊ​ല്ലം മു​മ്പ് അ​വ​ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ​മെ​ന്റി​ൽ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് അ​യാ​ൾ​ക്ക​റി​യാം. ഒ​രു ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ൽ വെ​ച്ച് അ​വി​ചാ​രി​ത​മാ​യി സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ട​ൽ. യാ​ന്ത്രി​ക ഇ​ണ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഗു​ണം ഒ​രു എ​തി​രാ​ളി​യു​ണ്ടെ​ന്ന വി​ചാ​ര​മേ അ​വ​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​രു സ്റ്റ​ണ്ടും പ്ര​തീ​ക്ഷിക്കേ​ണ്ട!

    ര​ഘു

    ‘പു​ന​ർ​വി​ൽ​പ​ന​മൂ​ല്യം’ ഒ​ട്ടു​മി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ന്ത്രി​ക ഇ​ണ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ദോ​ഷം. എ​ത്ര തേ​ഞ്ഞ ചെ​രു​പ്പ് ആ​യാ​ലും ന​ന​ഞ്ഞു കി​ട്ടി​യാ​ൽ ഒ​രു പ​ട്ടി എ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന് മൂ​ല്യം ക​ണ്ടു എ​ന്നുവ​രാം. (വി​ശ​ന്ന നാ​യ ന​ന​ഞ്ഞ തോ​ലും എ​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ.)

    ഈ ​അ​വ​ബോ​ധം ആ ​നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ അ​യാ​ളെ ഒ​രു പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു. കെ​ട്ടും മ​ട്ടും നി​ക്ഷി​പ്ത സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റും മാ​റ്റി​യാ​ൽ ഈ ​പാ​ഴി​ന​ങ്ങ​ളെ പു​തി​യ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കുവേ​ണ്ടി പ്ര​ത്യേ​കം നി​ർ​മി​ച്ച ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ൾ ആ​ക്കാം! ഇ​തി​നൊ​പ്പം വ​ന്നു മ​റ്റൊ​രു ആ​ശ​യം കൂ​ടി: വാ​ത്സ്യാ​യ​ന മ​ഹ​ർ​ഷി​യു​ടെ മു​റ​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ് ചെ​യ്ത് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ക കൂ​ടി ചെ​യ്യാം! തു​ട​ർ​ന്ന് അ​യാ​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ച​ന്ത​യി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം തു​ട​ങ്ങി. പാ​ർ​ട്ണ​ർ ബൈ ​ബാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് റീ ​ഫ​ർ​ണി​ഷി​ങ് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ളു​ടെ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​ര്.

    ആ ​ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഷെ​യ​ർ വാ​ല്യൂ കു​തി​ച്ചുക​യ​റി​യ​തോ​ടെ അ​യാ​ൾ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം സ​ഹ​സ്ര​കോ​ടീ​ശ്വ​ര​നാ​യി. അ​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ളു​ടെ പ​ഴ​യ കാ​മു​കി​യും അ​യാ​ളെ തേ​ടി എ​ത്തി. അ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ ഇ​ണ​യെ വേ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​തി​ന് ബൈ ​ബാ​ക്ക് കി​ട്ടു​മോ എ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചാ​ണ് വ​ന്ന​ത്. കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു, ‘ന​മു​ക്കൊ​രു ബി​സി​ന​സ് ടീം ​ആ​യി​ക്കൂ​ടെ?’അ​യാ​ൾ ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ചോ​ദി​ച്ചു; ‘കൂ​ടെ രാ​പ്പാ​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​നി ന​മു​ക്ക് ജീ​വ​നില്ലാ​ത്ത ജീ​വി​ക​ൾ പോ​രേ? നാ​ടോ​ടു​മ്പോ​ൾ ന​ടു​വേ ഓ​ട​ണ്ടേ! ചേ​ര​യെ... തി​ന്നു​ന്ന നാ​ട്ടി​ൽ ചെ​ന്നാ​ൽ...

