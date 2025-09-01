Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകഥchevron_rightമിവോഷിന്‍റെ വീട്ടിലെ...

    മിവോഷിന്‍റെ വീട്ടിലെ പൂച്ച

    Posted On date_range 1 Sept 2025 8:45 AM IST
    Updated On date_range 1 Sept 2025 8:45 AM IST
    മിവോഷിന്‍റെ വീട്ടിലെ പൂച്ച
    cancel
    By
    സ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ
    text_fields
    bookmark_border

    ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണോ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ അ​യാ​ൾ എ​ല്ലാ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ക​ണ്ണോ​ടി​ച്ചു. അ​റി​ഞ്ഞു​കൂ​ടാ​ത്ത ഒ​രു ഭാ​ഷ​യു​ടെ മു​ന്നി​ലെ ഒ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​കാ​ത്ത നി​ൽ​പ്പാ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നി​സ്സ​ഹാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യെ​ന്ന് പ​ല യാ​ത്ര​ക​ളി​ലും അ​യാ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ർ​ഥം അ​റി​യി​ല്ലാ​ത്ത ലി​പി​ക​ൾ കൊ​ഞ്ഞ​നം കു​ത്തു​ന്ന​പോ​ലെ. നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​വും. അ​യാ​ൾ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി.​നേ​രം വെ​ളു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ അ​യാ​ൾ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണോ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ അ​യാ​ൾ എ​ല്ലാ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ക​ണ്ണോ​ടി​ച്ചു. അ​റി​ഞ്ഞു​കൂ​ടാ​ത്ത ഒ​രു ഭാ​ഷ​യു​ടെ മു​ന്നി​ലെ ഒ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​കാ​ത്ത നി​ൽ​പ്പാ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നി​സ്സ​ഹാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യെ​ന്ന് പ​ല യാ​ത്ര​ക​ളി​ലും അ​യാ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ർ​ഥം അ​റി​യി​ല്ലാ​ത്ത ലി​പി​ക​ൾ കൊ​ഞ്ഞ​നം കു​ത്തു​ന്ന​പോ​ലെ. നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​വും. അ​യാ​ൾ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി.

    ​നേ​രം വെ​ളു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ അ​യാ​ൾ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സം​സാ​രി​ക്കാ​ത്ത ഉൗ​ബ​ർ ഡ്രൈ​വ​ർ ചി​ല്ല​റ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പൈ​സ വാ​ങ്ങാ​തെ പോ​യി. പോ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നാ​യ അ​വ​ൻ ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ അ​യാ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​യാ​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല. ന​ല്ല ഭാ​ര​മു​ള്ള പെ​ട്ടി​യും തോ​ളി​ലെ ബാ​ക്ക്പാ​ക്കും പി​ന്നെ ലാ​പ്ടോ​പ്പ് ബാ​ഗും, എ​ല്ലാം​കൂ​ടി ചു​മ​ന്ന് അ​യാ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യോ താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ലെ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലെ​ത്തി. സു​വാ​ക്കി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി ട്രെ​യി​ൻ വ​രാ​ൻ ഇ​നി​യും അ​രമ​ണി​ക്കൂ​റോ​ള​മു​ണ്ട്. അ​യാ​ൾ ഒ​രു ബെ​ഞ്ചി​ൽ ഇ​രു​ന്നി​ട്ട് ചു​റ്റും നോ​ക്കി. സ​മ​യം രാ​വി​ലെ മൂ​ന്നു​മ​ണി. ആ​രു​മി​ല്ല. ത​ണു​പ്പ് അ​രി​ച്ചു​ക​യ​റു​ന്നു. അ​യാ​ൾ ജാ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ സി​പ് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ട്ടു. ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണോ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ അ​യാ​ൾ എ​ല്ലാ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ക​ണ്ണോ​ടി​ച്ചു. അ​റി​ഞ്ഞു​കൂ​ടാ​ത്ത ഒ​രു ഭാ​ഷ​യു​ടെ മു​ന്നി​ലെ ഒ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​കാ​ത്ത നി​ൽ​പ്പാ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നി​സ്സ​ഹാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യെ​ന്ന് പ​ല യാ​ത്ര​ക​ളി​ലും അ​യാ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ർ​ഥം അ​റി​യി​ല്ലാ​ത്ത ലി​പി​ക​ൾ കൊ​ഞ്ഞ​നം കു​ത്തു​ന്ന​പോ​ലെ.

    നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​വും. അ​യാ​ൾ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി വീ​ട് വി​ട്ടി​ട്ട്. ഇ​നി​യും മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​കൂ​ടി. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഏ​കാ​ന്ത​ത അ​യാ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ കാ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. എലി ക​ര​ണ്ടു​ന്ന​തു​പോ​ലെ. അ​ൽ​പാ​ൽ​പ​മാ​യി. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​രി​കു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ആ​ന്ത​ൽ. സു​വാ​ക്കി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യ​ണം. താ​ൻ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത് പ്ര​ശ​സ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും നൊ​േ​ബ​ൽ ജേ​താ​വു​മാ​യ ചെ​സ്ലാ​വ് മീ​വോ​ഷി​ന്റെ കു​ടും​ബ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ്. അ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​യ ക​രോ​ലി​ന​യു​ടെ ക​ത്തി​ലെ വ​രി​ക​ൾ അ​യാ​ൾ ഓ​ർ​ത്തു: ‘‘ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ഡ്രൈ​വ​ർ നി​ങ്ങ​ളെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നും കൂ​ട്ടും. വ​രു​ന്ന​വ​ഴി അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ആ​ഹാ​രം പാ​ച​കംചെ​യ്യാ​നു​ള്ള​വ വാ​ങ്ങ​ണം. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത ക​ട പ​ത്ത് മൈ​ലു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​മാ​ണ്.’’

    അ​യാ​ൾ ഫോ​ണി​ൽ ആ ​ക​ത്തെ​ടു​ത്ത് ഒ​ന്നു​കൂ​ടെ വാ​യി​ച്ചു. ത​നി​ക്ക് തെ​റ്റി​യ​ത​ല്ല. ഒ​രു ക​ട​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ത​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ത്തെ താ​മ​സം. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റും ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ സ്വ​ത്വ​വും, സം​സ്കാ​ര​വും പ​ഠി​ച്ച്, ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ണി​യു​ന്ന ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ അ​തി​ഥി​യാ​ണ് അ​യാ​ൾ. അ​വി​ടെ താ​മ​സി​ച്ച് എ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ് അ​യാ​ളു​ടെ പ​ദ്ധ​തി. അ​യാ​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി. വീ​ട്ടി​ൽ പോ​ക​ണം. യാ​ത്ര മ​തി​യാ​യി. വീ​ട് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന ചി​ന്ത അ​യാ​ളെ വീ​ണ്ടും ചി​ന്തി​പ്പി​ച്ചു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി അ​യാ​ൾ ചോ​റ് ക​ഴി​ച്ചി​ട്ട്. അ​യാ​ൾ​ക്ക് ചോ​റും മീ​ൻ​ക​റി​യും ക​ഴി​ക്കാ​ൻ കൊ​തി​യാ​യി. അ​താ​ണോ വീ​ട്? ബാം​ഗ്ലൂ​രി​ൽ ത​ന്റെ കു​ടും​ബം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റാ​ണോ വീ​ട്? ശാ​രീ​രി​ക സു​ഖ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​ര്യ​യും കു​ട്ടി​ക​ളും ആ​ണോ വീ​ട്? താ​ൻ ജ​നി​ച്ചു വ​ള​ർ​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ, അ​മ്മ​യും പെ​ങ്ങ​ളും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​വീ​ടാ​ണോ വീ​ട്? അ​യാ​ൾ ആ​ലോ​ചി​ച്ചു. അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച അ​യാ​ൾ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രു നൊ​ബേ​ൽ ജേ​താ​വാ​യ ഷീ​മ്പോ​ർ​സ്ക​യു​ടെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സു​വാ​ക്കി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ട്രെ​യി​ൻ അ​തി​രാ​വി​ല​ത്തെ ത​ണു​പ്പി​നെ കീ​റി​മു​റി​ച്ച് പാ​യു​മ്പോ​ൾ, അ​യാ​ൾ പ്ര​ശ​സ്ത​യാ​യ ക​വി​യു​ടെ കൊ​ളാ​ഷു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ഓ​ർ​ത്തു. ആ ​വീ​ട്ടി​ലെ ചു​വ​രു​ക​ളി​ൽ അ​വ​യി​ൽ ചി​ല​ത് ഫ്രെ​യിം ചെ​യ്‌​ത്‌ വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ ഒ​ന്ന് ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പൂ​ച്ച​യു​ടേ​താ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ മു​ഖ​ത്തി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലു​തും, നി​റ​യെ പ​ല്ലു​ക​ളു​മു​ള്ള ത​ന്റെ വാ​യ തു​റ​ന്ന് ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പൂ​ച്ച. അ​തി​ന്റെ മോ​ണ​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത​ള​ത്തി​ന്റെ ഇ​ളം ചു​വ​പ്പ് നി​റ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ചി​രി ഓ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ​ക്ക് ചി​രി വ​ന്നു. ത​ന്റെ ചി​രി ക​ണ്ടി​ട്ട്, എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തി​രു​ന്ന സ്ത്രീ ​അ​യാ​ളെ നോ​ക്കി പു​ഞ്ചി​രി​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​ടി ചെ​റു​താ​യി കു​ലു​ങ്ങി.

    ഒ​റ്റ​ക്ക് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന കി​റു​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക് ചി​രി​ച്ച ത​ന്നെ​യും ആ ​സ്ത്രീ കൂ​ട്ടി​ക്കാ​ണു​മോ എ​ന്ന ചി​ന്ത​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​യാ​ൾ ഷീ​മ്പൊ​ഴ്സ്ക​യു​ടെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ട്ടി​ലെ പൂ​ച്ച​യെ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ലെ പൂ​ച്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഓ​ർ​ത്തു. യ​ജ​മാ​ന​നെ കാ​ണാ​തെ ആ ​ഒ​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കി​രി​ക്കു​ന്ന പൂ​ച്ച​യെ ഓ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ, അ​യാ​ളു​ടെ ചി​രി മാ​ഞ്ഞു. ഒ​രു പൂ​ച്ച​യു​ടെ ചി​രി. മ​റ്റൊ​രു പൂ​ച്ച​യു​ടെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ൽ. നി​റം മാ​റു​ന്ന ഇ​ല​ക​ളു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ളെ വ​ക​ഞ്ഞുമാ​റ്റി, ട്രെ​യി​ൻ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സു​വോ​ക്കി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി പാ​ഞ്ഞു. ജാ​ള്യ​ത​യോ​ടെ ആ ​സ്ത്രീ​യെ നോ​ക്കി​യി​ട്ട് അ​യാ​ൾ ക​ണ്ണു​ക​ള​ട​ച്ചു.

    * * *

    റ​ഷ്യ​ക്കും ബെ​ല​റൂ​സി​നും ഇ​ട​ക്കു​ള്ള സു​വോ​ക്കി ഗാ​പ് യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഒ​രു സ്ഥ​ല​മാ​ണ്. റ​ഷ്യ മ​ന​സ്സ് വെ​ച്ചാ​ൽ, ഒ​രുപ​ക്ഷേ, യൂ​റോ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​വി​യെ​ ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഒ​രു ‘ഇ​ടു​ക്ക്’ ആ​ണ​ത്. അ​തി​നെ കു​റി​ച്ച് അ​യാ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​ണ്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ന്റെ പു​തി​യ പോ​സ്റ്റി​ങ് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ർ, അ​യാ​ളോ​ട് വ​ള​രെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ‘‘ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ക്കി​ല്ല... എ​ന്നാ​ലും,’’ അ​വ​ർ മാ​പ്പി​ലെ ഒ​രു ചെ​റി​യ വ​ര​യി​ലൂ​ടെ വി​ര​ലോ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​​േവാ​ക്കി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഏ​ക​ദേ​ശം മു​പ്പ​ത് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക​ക​ലെ​യാ​ണ് സെ​യ്‌​നി എ​ന്ന ചെ​റി​യ ഗ്രാ​മം. ഏ​ക​ദേ​ശം അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള സെ​യ്‌​നി​യി​ൽ​നി​ന്നും കു​റ​ച്ച് മാ​റി​യാ​ണ് ക്ര​സ്‌​നോ​ഗ്രു​ഡ. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് മീ​വോ​ഷി​ന്റെ കു​ടും​ബ​വീ​ട്. ഒ​രു വാ​ക്കു​പോ​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഒ​രു ഗ്രോ​സ​റി ക​ട​യി​ൽ വ​ണ്ടി നി​ർ​ത്തി. അ​യാ​ൾ അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് പാ​ച​കം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാം വാ​ങ്ങി. മു​ഴു​ത്ത ത​ക്കാ​ളി​ക​ളും, ആ​പ്പി​ളി​ന്റെ അ​ത്ര​യും വ​ലി​യ കൂ​ണു​ക​ളും സോ​സേ​ജു​ക​ളും കൂ​ടെ നാ​ല് ബി​യ​ർ കാ​നു​ക​ളും. ഒ​റ്റ​ക്കാ​വു​മ്പോ​ൾ, ഉ​റ​ക്കം വ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ...

     

    സു​വോ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞ്, ഇ​രു​വ​ശ​വും നീ​ണ്ട മ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കാ​ടി​ന്റെ ന​ടു​വി​ലൂ​ടെ കാ​ർ സെ​യ്‌​നി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നീ​ങ്ങി. പോ​ള​ണ്ടി​ലി​പ്പോ​ൾ കൂ​ണു​ക​ളു​ടെ സീ​സ​ണാ​ണ്. ‘മ​ഷ്‌​റൂം പി​ക്കി​ങ്ങി’​ന് വ​ന്ന​വ​രു​ടെ കാ​റു​ക​ൾ വ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​രി​കു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട ഇ​റാ​ന എ​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി അ​യാ​ളോ​ട് ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘എ​ന്റെ അ​പ്പൂ​പ്പ​ന്റെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ൃത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ഷ്‌​റൂം പി​ക്കി​ങ്. പു​ള്ളി​ക്കാ​ര​ൻ രാ​വി​ലെ സൈ​ക്കി​ളു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ വൈ​കി​ട്ടേ തി​രി​കെ എ​ത്തൂ. എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നു​ന്ന​ത് കൂ​ണ് പ​റി​ക്കാ​ന​ല്ല അ​പ്പൂ​പ്പ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്, പ​ക​രം അ​മ്മൂ​മ്മ​യി​ൽ​നി​ന്നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ്.’’ ക​റു​ത്ത ഹൂ​ഡി മാ​റ്റി​യ​പ്പോ​ൾ, അ​വ​ളു​ടെ മൊ​ട്ട​ത്ത​ല​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ ഡ്രാ​ഗ​ന്റെ ടാ​റ്റൂ അ​യാ​ൾ ക​ണ്ടു. തീ​യു​ടെ നി​റ​ത്തി​ൽ ഇ​രു ചെ​വി​ക​ളു​ടെ​യും അ​റ്റംവ​രെ എ​ത്തു​ന്ന ചി​റ​കു​ക​ൾ.

    പോ​ള​ണ്ടി​ന്റെ ‘നോ​ർ​ത്ത് പോ​ൾ’ ആ​ണ് സെ​യ്‌​നി. കാ​റി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് അ​രി​ച്ചു ക​യ​റു​ന്ന ത​ണു​പ്പ്. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ക​യാ​യി. അ​യാ​ൾ വി​ര​ലു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ത്തി​രു​മ്മി ചൂ​ടാ​ക്കി. നി​ശ്ച​ല​മാ​യ ഒ​രു ത​ടാ​ക​ത്തി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​വും കു​ന്നു​ക​ളും താ​ഴ്ന്ന പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളും. ഇ​ട​ക്കി​ടെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന ച​രി​ഞ്ഞ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യു​ള്ള വീ​ടു​ക​ൾ അ​യാ​ളെ ബാ​ല്യ​കാ​ല വാ​യ​ന​യി​ലെ ഏ​തോ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ച്ചു. ചി​ല വീ​ടു​ക​ൾ ‘ആ​നി​മ​ൽ ഫാ​മി’​ലെ മി​സ്റ്റ​ർ ജോ​ൺ​സി​ന്റെ മാ​നെ​ർ ഫാ​മി​നെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. കു​ടി​ച്ചു ലെ​ക്കു​കെ​ട്ട മി​സ്റ്റ​ർ ജോ​ൺ​സ്‌ വേ​ച്ചു​വേ​ച്ചു ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ആ​ടു​ന്ന റാ​ന്ത​ലി​ന്റെ വ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള വെ​ളി​ച്ചം അ​യാ​ളു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ളി​ൽ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ തു​ള​ക​ളി​ട്ടു. പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​ക്ക് ബൂ​ട്ടു​ക​ളും ഊ​രി​യെ​റി​ഞ്ഞി​ട്ട്, ഒ​രു മൊ​ന്ത ബി​യ​റും മോ​ന്തി​യി​ട്ട് അ​യാ​ൾ മി​സി​സ് ജോ​ൺ​സ്‌ കൂ​ർ​ക്കം വ​ലി​ച്ചു​റ​ങ്ങു​ന്ന ക​ട്ടി​ലി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു. ഏ​താ​നും നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഹ​ളം മു​ഴ​ങ്ങും എ​ന്ന സ​ത്യം അ​റി​യാ​തെ മി​സ്റ്റ​ർ ജോ​ൺ​സും ഉ​റ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങും. മ​നു​ഷ്യ​ൻ എ​ന്ന വ​ർ​ഗശ​ത്രു​വി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ പി​ന്നി​ൽ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​കൂ​ടും.

    അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ, കാ​ർ ഒ​രു മ​ൺ​പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞു. ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും, ത​ടാ​ക​ത്തി​ന്റെ മു​നിമൗ​നം. അ​തോ വി​ര​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ വി​ഷാ​ദ​മോ?

    കു​റ​ച്ചു​ ദൂ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ചു​റ്റും മ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു വ​ലി​യ മ​തി​ൽ​​ക്കെ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​ണ്ടി തി​രി​ഞ്ഞു. ക​ല്ല് പാ​കി​യ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടു നീ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ, അ​യാ​ൾ​ക്ക് മാ​ൻ​ഡ്രേ​ക്കി​ന്റ സാ​ന​ഡു​വി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​പോ​ലെ തോ​ന്നി. പാ​ത​യു​ടെ അ​ങ്ങേ അ​റ്റ​ത്ത് ഒ​രു കൂ​റ്റ​ൻ ബം​ഗ്ലാ​വ്: മീ​വോ​ഷി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ഭ​വ​നം. ര​ണ്ടാം ലോ​ക മ​ഹാ​യു​ദ്ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ന​ശി​ച്ചു​പോ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തെ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​ഞ്ഞു. ഇ​രു​പ​ത് ഹെ​ക്ട​റി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു ത​ടാ​ക​വും. വ​ണ്ടി നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​രോ​ലി​ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന് അ​യാ​ളെ ആ​ലിം​ഗ​നംചെ​യ്തു. ചെ​റി​യ ശ​രീ​ര​വും പ​ര​ന്ന നെ​റ്റി​യു​മു​ള്ള ഒ​രു കൊ​ച്ചു സ്ത്രീ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​രോ​ലി​ന. ഡ്രൈ​വ​ർ അ​യാ​ളു​ടെ പെ​ട്ടി​യും ബാ​ഗും മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല​യി​ലെ അ​യാ​ളു​ടെ കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു വെ​ച്ചു. ക​രോ​ലി​ന അ​യാ​ൾ​ക്ക് അ​ടു​ക്ക​ള​യും ഫ്രി​ഡ്‌​ജും കാ​ണി​ച്ചുകൊ​ടു​ത്തു.

    അ​ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. ‘‘അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഇ​വി​ടെ കാ​ണൂ. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രും,’’ ക​രോ​ലി​ന പ​റ​ഞ്ഞു. പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​യാ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു നോ​വ് നി​റ​ഞ്ഞു. വേ​ർ​പാ​ടി​ന്റെ, വി​ട്ടു​പോ​ക​ലി​ന്റെ വേ​ദ​ന. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​ന്റെ ഭീ​ക​ര​ത പൊ​ടു​ന്ന​നെ അ​യാ​ളെ മൂ​ടി. അ​യാ​ൾ ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​തെ പ​ടി​ക​ൾ പ​തി​യെ ച​വി​ട്ടി​ക്ക​യ​റി ത​ന്റെ കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. ന​ല്ല ത​ണു​പ്പ്. അ​യാ​ൾ മു​റി ചൂ​ടാ​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ സ്വി​ച്ച് ഓ​ണാ​ക്കി​യി​ട്ട് ക​ട്ടി​ലി​ൽ ക​യ​റി​ക്കി​ട​ന്നു. ജ​നാ​ല​യി​ലെ ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തെ മ​ര​ത്തി​ന്റെ ചി​ല്ല​ക​ൾ കാ​ണാം. ഇ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ചാ​യ​യു​ടെ​യും ഓ​റ​ഞ്ചി​ന്റെ​യും നി​റ​ങ്ങ​ളാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി.

    * * *

    മൊ​ബൈ​ലി​ന്റെ ബീ​പ് ശ​ബ്ദം അ​യാ​ളെ ചി​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട, യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വോ​ളോ​ഡി​മീ​റി​ന്റെ മെ​സേ​ജാ​ണ്. ‘‘സ​ഹോ​ദ​രാ, നി​ങ്ങ​ൾ ക്ര​സ്‌​നോ​ഗ്രു​ഡ​യി​ൽ എ​ത്തി​യോ?’’ വൊ​വോ എ​ന്ന് അ​യാ​ൾ വി​ളി​ക്കു​ന്ന വ്ലോ​ഡി​മി​ർ കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ ഒ​രു ന​ല്ല സു​ഹൃ​ത്താ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​വ​ൻ ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, അ​വ​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ കീ​വി​ലു​ള്ള ത​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​വ​ലാ​തി നി​ഴ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി ഒ​രു​പാ​ടു നേ​രം അ​വ​ൻ ഭാ​ര്യ​യോ​ട് ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും, മ​ക്ക​ളോ​ട് കൊ​ഞ്ചു​ക​യുംചെ​യ്തു. ‘‘ഞാ​ൻ അ​വ​രെ വ​ല്ലാ​തെ മി​സ് ചെ​യ്യു​ന്നു’’, അ​വ​ൻ ഫോ​ൺ വെ​ച്ചി​ട്ട് അ​യാ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ന്റെ നീ​ല ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ, ദുഃ​ഖ​ത്തി​​െന്റ ന​ന​വ് അ​യാ​ൾ ക​ണ്ടു. അ​യാ​ൾ സു​​േവാ​ക്കി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ത​ലേ ദി​വ​സം, വൊ​വോ അ​യാ​ളെ ഒ​രു യു​ക്രെ​യ്നി​യ​ൻ റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​ട്ട് അ​വ​രു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ബി​യ​റും വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ‘‘ഇ​ത് ന​മ്മു​ടെ സു​ഹൃ​ദ്ബ​ന്ധ​ത്തി​നു​ള്ള എ​ന്റെ ട്രീ​റ്റ്’’, വൊ​വോ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘എ​ത്ര​യോ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഷ​യും സാ​ഹി​ത്യ​വും സം​സ്കാ​ര​വും ത​മ​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു...

    ഈ ​യു​ദ്ധം തി​ന്മ​യും ന​ന്മ​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ്... ഇ​രു​ട്ടും വെ​ളി​ച്ച​വും ത​മ്മി​ൽ’’, അ​വ​ൻ ഒ​രു ക​ഷ​ണം ഇ​റ​ച്ചി ച​വ​ച്ചുകൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​ഡി​യോ സ്റ്റു​ഡി​യോ ന​ട​ത്തു​ന്ന വൊ​വോ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളെ തേ​ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ്. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ പോ​ള​ണ്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന യു​ക്രെ​യ്നി​യ​ൻ ക​വി​ക​ളു​ടെ ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ​ക​ളും അ​വ​ൻ റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ‘‘ക​വി​ക​ൾ കി​ളി​ക​ളെ പോ​ലെ​യാ​ണ്. പേ​മാ​രി​യി​ലും കൊ​ടും​കാ​റ്റി​ലും അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ധി​ക​നാ​ൾ പി​ടി​ച്ചു​നി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല, എ​ന്നാ​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന ശ്വാ​സംവ​രെ അ​വ​ർ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​റ്റു​ക​ളെ വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യും’’, വൊ​വോ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘അ​വ​രെ ഞാ​ൻ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ചെ​യ്തു, പോ​ഡ്‌​കാ​സ്റ്റാ​ക്കി ലോ​ക​ത്തെ കേ​ൾ​പ്പി​ക്കും.’’ അ​യാ​ൾ അ​വ​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ൽ പി​ടി​ച്ചു. ‘‘സ​ഹോ​ദ​രാ, ദൈ​വം നി​ന​ക്ക് അ​തി​നു​ള്ള ശ​ക്തി​യും മാ​ർ​ഗ​വും ത​ര​ട്ടെ!’’ പി​രി​യു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ്, അ​വ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലൂ​ടൊ​ഴു​കു​ന്ന ന​ദി​യു​ടെ കു​റു​കെ​യു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ഴോ​ട്ട് നോ​ക്കി കു​റേ നേ​രം നി​ന്നു. ‘‘ന​മ്മ​ളാ​ണ് കാ​ല​ത്തി​ന്റെ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ...’’ അ​യാ​ൾ അ​വ​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗാ​ഢ​മാ​യ ഒ​രു ആ​ലിം​ഗ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം യാ​ത്ര​ പ​റ​ഞ്ഞ് പി​രി​യു​മ്പോ​ൾ, അ​യാ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു നീ​റ്റ​ൽ.

    വൊ​വോ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി മെ​സേ​ജ് അ​യ​ച്ചി​ട്ട് അ​യാ​ൾ താ​ഴേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. സ​മ​യം അ​ഞ്ചു​ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ക​രോ​ലി​ന​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ജോ​ലി​ക​ഴി​ഞ്ഞു പോ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. അ​യാ​ൾ വെ​ളി​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. ചു​റ്റും മ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​ക്ക​പ്പു​റം ഒ​രു ത​ടാ​കം. അ​യാ​ൾ ന​ട​ന്നു. ത​ണു​പ്പ് കു​ത്തി​ക്ക​യ​റു​ന്നു. ‘‘നി​ൽ​ക്കൂ...’’ ആ​രോ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​ട്ട് അ​യാ​ൾ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി. ക​രോ​ലി​ന​യാ​ണ്. കൈ​യി​ൽ ഒ​രു ക​മ്പി​ളി ഷോ​ൾ. ‘‘ഇ​ത് ക​ഴു​ത്തി​ലൂ​ടെ ചു​റ്റി​ക്കോ​ളൂ. ഇ​ന്ന് ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്’’, അ​വ​ർ പു​ഞ്ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘ഇ​ന്നി​നി കു​ക്ക് ചെ​യ്യ​ണ്ട... ഭ​ക്ഷ​ണം ഞാ​ൻ ഫ്രി​ഡ്ജി​ൽ വ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​നി​ൽവ​ച്ച് ചൂ​ടാ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി... തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കാ​ണാം. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചോ​ളൂ.’’ ക​രോ​ലി​ന കൈ​വീ​ശി​യി​ട്ട് പോ​യി. അ​യാ​ൾ ത​ടാ​ക​ത്തി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു.

    ചു​റ്റും ഒ​രു ശ​ബ്ദ​വു​മി​ല്ല. ഒ​രു ചെ​റു​കാ​റ്റു​പോ​ലു​മി​ല്ല. എ​ല്ലാ മ​ര​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ച​ലം. മ​ണ്ണി​ൽ അ​മ​രു​ന്ന സ്വ​ന്തം കാ​ൽ​പാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​റി​യ ശ​ബ്ദം അ​യാ​ൾ​ക്ക് വ​ലു​താ​യി കേ​ൾ​ക്കാം. വേ​റൊ​ന്നു​മി​ല്ല. അ​യാ​ൾ നി​ന്നു. ചെ​വി കൂ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ല്ല, ഒ​രു ശ​ബ്ദ​വു​മി​ല്ല. അ​യാ​ൾ ത​ട​ാകക്ക​ര​യി​ലെ​ത്തി. പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ആ ​ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ന​പ്പു​റം ലി​ത്വേ​നി​യ​യാ​ണ്. ത​ടാ​കം മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് പു​ത​ച്ച്, നി​ശ്ച​ലം. മീ​വോ​ഷി​ന്റെ വ​രി​ക​ളെ അ​യാ​ൾ ഓ​ർ​ത്തു. ‘‘മ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ​ല​ത്തെ തൊ​ട്ടു, പി​ന്നെ അ​പാ​ര നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത...’’ ക​വി കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം ചി​ല​വി​ട്ടി​രു​ന്ന അ​തേ വീ​ടും, പ​രി​സ​ര​വും, ത​ടാ​ക​വും. ഇ​വി​ടെ ഇ​തു​പോ​ലൊ​രു വൈ​കു​ന്നേ​രം ത​ടാ​ക​ത്തെ നോ​ക്കിനി​ന്നി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കാം അ​ദ്ദേ​ഹം ആ ​വ​രി​ക​ളെ​ഴു​തി​യ​ത്.

    നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​ക്ക് ഒ​രു അ​പാ​ര​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നി. നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്, ഉ​ള്ളി തൊ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ​യും. ഓ​രോ അ​ട​രും മാ​റ്റു​മ്പോ​ൾ, വീ​ണ്ടും ഒ​ന്ന്. എ​ല്ലാ അ​ട​രു​ക​ളും മാ​റ്റു​മ്പോ​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​ക്കു​ള്ളി​ലും ഒ​ന്നു​മി​െ​ല്ല​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ആ ​ത​ടാ​ക​ക്ക​ര​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യു​ടെ ശ​ബ്ദം കേ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി. ‘ഇ​വി​ടം അ​ത്ര​മേ​ൽ നി​ശ്ശ​ബ്ദം... ഇ​വി​ടെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യ്ക്ക് ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ട്...’ എ​ഴു​താ​നു​ള്ള വ​രി അ​യാ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ചു​റ്റു​പാ​ടും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മ​ൾ ഉ​ള്ളി​ലെ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങും. അ​യാ​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി. ഒ​രുത​രം ത​ണു​പ്പി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ ഭ​യം അ​യാ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങി. അ​യാ​ൾ തി​രി​ച്ച് ന​ട​ന്നു. ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് താ​ൻ ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണെ​ന്ന ചി​ന്ത, അ​യാ​ളു​ടെ ന​ട​പ്പി​ന്റെ വേ​ഗ​ത കൂ​ട്ടി.

    അ​യാ​ൾ ബം​ഗ്ലാ​വി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ക​ത​ക് തു​റ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​രെ​ങ്കി​ലും അ​ക​ത്തു​ണ്ടോ? അ​യാ​ൾ സം​ശ​യി​ച്ചു. പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ദേ​ശ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ ചെ​റി​യ അ​ന​ക്ക​വും ശ​ബ്ദ​വും ഒ​രു​ത​രം ഭീ​തി ഉ​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​യാ​ൾ അ​റ​ച്ച​റ​ച്ച് അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി. ക​ള്ള​ന്മാ​ർ ആ​രെ​ങ്കി​ലും അ​ക​ത്തു ക​യ​റി​ക്കാ​ണു​മോ? അ​തോ, ഒ​രു മാ​ന​സി​ക​രോ​ഗി ക​ത്തി​യു​മാ​യി അ​ക​ത്ത് ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വു​മോ? അ​യാ​ൾ​ക്ക് എ​ന്തോ ഒ​രു ഭ​യം...

     

    വ​ലി​യ മു​റി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളും, മീ​വോ​ഷി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ​ല സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​യു​ടെ വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ട​ന്ന് അ​യാ​ൾ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലെ​ത്തി. നി​ലം തൊ​ട്ട് എ​ല്ലാം മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ണി​ഞ്ഞ​വ. അ​യാ​ൾ താ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു ബി​യ​ർ എ​ടു​ത്ത് പൊ​ട്ടി​ച്ചു. ഒ​രു മു​റു​ക്ക് ഇ​റ​ക്കി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​യാ​ൾ ക​സേ​ര​യി​ൽ ഇ​രു​ന്നു. പു​റ​ത്ത് ഇ​രു​ട്ട് വീ​ണു​തു​ട​ങ്ങി. മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ക​ത​ക​ട​ച്ചു കു​റ്റി​യി​ട്ടി​ട്ട് അ​യാ​ൾ മു​ക​ളി​ലെ ത​ന്റെ കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു. ത​ന്റെ നെ​ഞ്ച് പ​ടാ​പ​ടാ​ന്ന് ഇ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​യാ​ൾ​ക്ക് ത​ന്നെ കേ​ൾ​ക്കാം. ബാ​ക്കി ബി​യ​ർ ഒ​റ്റ​വ​ലി​ക്ക് കു​ടി​ച്ചി​ട്ട് അ​യാ​ൾ ക​ത​ക​ട​ച്ചു. പി​ന്നെ, വി​ള​ക്ക് കെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ട് ക​ട്ടി​ലി​ൽ കി​ട​ന്നു. അ​ധി​കം താ​മ​സി​ക്കാ​തെ ഇ​രു​ട്ടി​ന് ക​ട്ടികൂ​ടി.

    മ​ഴ പെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യി​ൽ ചി​ത​റി​വീ​ഴു​ന്ന മ​ഴ​ത്തു​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ശ​ബ്ദം. അ​പ​രി​ച​ിത​മാ​യ മ​ഴ. നാ​ട്ടി​ലെ മ​ഴ​യു​ടെ ചാ​രു​ത അ​വി​ട​ത്തെ മ​ഴ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. അ​യാ​ൾ ജ​നാ​ല​യി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കി. ത​ണു​ത്ത ഇ​രു​ട്ട്. മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല്ല​ക​ൾ അ​ന​ങ്ങു​ന്നോ? അ​തോ ര​ണ്ടാം ലോ​കമ​ഹാ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​യ​ത്ത് കൊ​ന്നു​ത​ള്ളി​യ ജൂ​ത​ന്മാ​രു​ടെ പ്രേ​ത​ങ്ങ​ൾ ശി​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തൂ​ങ്ങി ആ​ടു​ന്ന​തോ? തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ജ​ന​വാ​സം പ​ത്തു മൈ​ലു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​മാ​ണെ​ന്ന ചി​ന്ത അ​യാ​ളി​ലെ ഭ​യ​ത്തി​ന് ആ​ക്കംകൂ​ട്ടി. കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ൽ ഫോ​ണി​ൽ സ​മ​യം ലി​ത്വേ​നി​യ​യി​ലേ​തും പു​റ​ത്ത് പോ​ള​ണ്ടി​ലേ​തും. ഇ​പ്പോ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ സ​മ​യം അ​യാ​ൾ വെ​റു​തെ ക​ണ​ക്കുകൂ​ട്ടി. എ​ല്ലാ​വ​രും ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കാ​ണും. അ​യാ​ൾ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് കി​ട​ന്നു.

    ക​ത​കി​ൽ ആ​രോ ശ​ക്ത​മാ​യി മു​ട്ടു​ന്ന​ത് കേ​ട്ടാ​ണ് അ​യാ​ൾ ക​ണ്ണ് തു​റ​ന്ന​ത്. കു​റ്റാ​കൂ​രി​രു​ട്ട്. അ​തെ, ആ​രോ ക​ത​ക് തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. അ​യാ​ളു​ടെ ദേ​ഹ​മാ​സ​ക​ലം വി​റ​ച്ചു. ന​ട്ടെ​ല്ലി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ത​രി​പ്പ് താ​ഴേ​ക്ക് പോ​യി. അ​യാ​ൾ ഒ​ര​ക്ര​മി​യെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി. ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്യ​ത്തി​ൽ മി​ന്ന​ൽ​പോ​ലെ വ​ന്നു​വീ​ഴു​ന്ന ഒ​രു ധൈ​ര്യം. മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള പ​രാ​ക്ര​മം. അ​യാ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ആ​രോ ക​ത​ക് ശ​ക്തി​യാ​യി ത​ള്ളി​ത്തു​റ​ന്നു. അ​യാ​ളു​ടെ ത​ല​യു​ടെ പി​ൻ​വ​ശ​ത്തെ രോ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് നി​ന്നു. തൊ​ണ്ട വ​ര​ണ്ടു.

    ആ​രാ...​ത്?

    ശ​ബ്ദ​മി​ല്ല.

    പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ അ​ത് ക​ണ്ടു: തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ര​ണ്ടു പ​ച്ച​ക്ക​ണ്ണു​ക​ൾ. അ​ത് അ​യാ​ളു​ടെ നേ​രെ നീ​ങ്ങി. അ​യാ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് വി​ള​ക്കി​ന്റെ സ്വി​ച്ചി​ട്ടു.

    അ​താ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു... അ​യാ​ളെ തു​റി​ച്ചു നോ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്‌ ഒ​രു ത​ടി​യ​ൻ പൂ​ച്ച. ക​റു​പ്പും വെ​ളു​പ്പും ക​ല​ർ​ന്ന, ക​ട്ടി​രോ​മ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു പു​ലി​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ വ​ലുപ്പ​മു​ള്ള ഒ​രു​വ​ൻ.

    പൂ​ച്ച​യാ​ണോ, പു​ലി​ക്കു​ട്ടി​യാ​ണോ, അ​വ​ൻ ത​ന്നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​മോ എ​ന്നൊ​ക്കെ അ​യാ​ൾ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ, അ​വ​ൻ അ​യാ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്നി​ട്ട് മു​ഖം അ​യാ​ളു​ടെ കാ​ലി​ൽ ഉ​ര​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത സ്നേ​ഹ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ അ​യാ​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ അ​വ​ൻ ത​ന്റെ സ്നേ​ഹ​പ്ര​ക​ട​നം തു​ട​ർ​ന്നുകൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ അ​യാ​ൾ ക​ട്ടി​ലി​ൽ ഇ​രു​ന്നു. ഉ​ട​നെ അ​വ​ൻ ക​ട്ടി​ലി​ൽ ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി​യി​ട്ട് അ​യാ​ളു​ടെ മു​തു​കി​ൽ മു​ഖ​മു​ര​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ‘‘ഛെ...പോ​ടാ’’, അ​യാ​ൾ അ​ല​റി. ‘‘പോ ​പൂ​ച്ചേ…’’ ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ പൂ​ച്ച​യെ അ​യാ​ൾ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത് വ​ല്ല കാ​ട്ടു​പൂ​ച്ച​യാ​ണോ? ത​ന്നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​മോ? അ​വ​ൻ ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണോ? ഉ​യ​ർ​ന്നു ചാ​ടി ത​ന്റെ ക​ഴു​ത്തി​ലെ ഞ​ര​മ്പി​ൽ ക​ടി​ക്കു​മോ?

    അ​വ​ൻ മു​ഖ​മു​യ​ർ​ത്തി അ​യാ​ളെ നോ​ക്കി. അ​വ​ന്റെ ക​ട്ടി​യു​ള്ള വാ​ല് അ​ന​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ്, അ​യാ​ൾ കു​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ ജി​ഞ്ച​ർ​ബ്രെ​ഡ് നി​റ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പൂ​ച്ച​ക്കു​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ൾ​ക്കും അ​നു​ജ​ത്തി​ക്കും അ​തി​നെ വ​ള​രെ ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. വേ​ന​ൽ അ​വ​ധി​ക്ക് അ​വ​നോ​ടൊ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ അ​ധി​ക​നേ​ര​വും ക​ളി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ളും അ​നു​ജ​ത്തി​യും ഷ​ട്ടി​ൽ ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ൻ ഷ​ട്ടി​ലി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഓ​ടും. വീ​ടി​ന​ക​ത്ത് പ​ന്തു​രു​ട്ടി​ക്ക​ളി​ക്കും. കാ​ലി​ൽ കു​റെ നേ​രം മു​ഖ​മു​ര​സും, പി​ന്നെ വ​ള​ഞ്ഞു കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങും. അ​യാ​ളു​ടെ​യും അ​നു​ജ​ത്തി​യു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ൻ. ഒ​ടു​വി​ൽ, ഒ​രുദി​വ​സം അ​വ​ൻ മു​റ്റ​ത്ത് ജീ​വനി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​ർ ക​ണ്ടു. ആ ​വേ​ർ​പാ​ട് അ​യാ​ൾ​ക്ക് സ​ഹി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഹൃ​ദ​യം നു​റു​ങ്ങി. പ​ക്ഷേ, ജീ​വി​തം ഒ​രു​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു​പാ​ട് വേ​ർ​പി​രി​യ​ലു​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തേ​താ​യി​രു​ന്നു അ​തെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ​ക്ക​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടു​ക്ക​ള​യു​ടെ പിറ​കു​വ​ശ​ത്ത് ഒ​രു കു​ഴി​യെ​ടു​ത്ത് അ​വ​നെ അ​ട​ക്കംചെ​യ്ത​തി​നു ശേ​ഷം അ​യാ​ൾ ഒ​രു തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു: ത​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഇ​നി ഒ​രു വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. മ​റ്റൊ​രു​വി​ധ​ത്തി​ൽ നോ​ക്കി​യാ​ൽ, അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ജീ​വി​തം വെ​ട്ടി​ത്തി​രി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ, മൃ​ദു​ല വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മ​യ​വും സ്ഥ​ല​വു​മി​ല്ലാ​താ​യി.

    അ​യാ​ൾ അ​വ​നെ നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ൻ അ​യാ​ളെ​യും. അ​വ​ന്റെ വാ​ല് അ​ന​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. അ​വ​ന് എ​ന്തോ പ​റ​യാ​നു​ള്ള​തു​പോ​ലെ...​ അ​വ​ൻ വെ​റും ഒ​രു പൂ​ച്ച​യ​ല്ല. അ​വ​നി​ൽ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു അ​ണ​മു​റി​യു​ന്നപോ​ലെ. ഭീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ ക​ട്ടി​ലി​ലേ​ക്ക് ചാ​ഞ്ഞു. കൈ​യെ​ത്തി വി​ള​ക്ക​ണ​ച്ചു. ക​രോ​ലി​ന കൊ​ടു​ത്ത ക​മ്പി​ളി​യു​ടെ ഷോ​ൾ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ചു​റ്റി. അ​ഥ​വാ അ​വ​ൻ പെ​ട്ടെ​ന്ന് പു​ലി​യാ​യി മാ​റി ത​ന്നെ ക​ടി​ച്ചാ​ലും, ആ​ദ്യ ക​ടി ത​ന്നെ ഞ​ര​മ്പി​ൽ ആ​കേ​ണ്ട. യാ​ത്ര​യു​ടെ ക്ഷീ​ണ​ത്തി​ൽ അ​യാ​ൾ എ​പ്പോ​ഴോ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

    * * *

    രാ​ത്രി മ​ഴ പെ​രു​ത്തു. തു​ള്ളി​ക​ൾ അ​പ​രി​ച​ിത​മാ​യ ഏ​തോ ഭാ​ഷ​യി​ൽ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യി​ൽ വീ​ണു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​ഴ​യും, ഇ​രു​ട്ടും, നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യും. മു​റി ചൂ​ടാ​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ചു​വ​ന്ന വി​ള​ക്ക് ഇ​രു​ട്ടി​ൽ ക​ന​ലു​പോ​ലെ തീ​ക്ഷ​്ണ​മാ​യി തി​ള​ങ്ങി. പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ​ക്ക് ആ​രോ ഒ​രാ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​യാ​ൾ പൂ​ച്ച​യു​ടെ കാ​ര്യം ഓ​ർ​ത്ത​ത്. അ​യാ​ൾ എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത് ത​ന്റെ വ​യ​റി​ൽ ത​ല ചാ​യ്ച്ചു പൂ​ച്ച ന​ല്ല ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന്. അ​യാ​ൾ​ അ​ല​റി. ‘‘മാ​റെ​ടാ...’’ അ​യാ​ൾ കൈ​യെ​ത്തി വി​ള​ക്കി​ട്ടു. അ​വ​ൻ ന​ല്ല ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​യാ​ൾ ശ​രീ​രം കു​ട​ഞ്ഞു. പൂ​ച്ച പ​തി​യെ ക​ണ്ണ് തു​റ​ന്നി​ട്ട് അ​യാ​ളെ നോ​ക്കി. എ​ന്നി​ട്ട് അ​വ​ന്റെ കൈ ​അ​യാ​ളു​ടെ വ​യ​റി​ലേ​ക്ക് നി​വ​ർ​ത്തി​യി​ട്ട് പി​ന്നെ​യും ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. അ​യാ​ൾ​ക്ക് അ​തി​നെ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യാ​ൻ തോ​ന്നി. ത​ന്റെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് നീ​ളു​ന്ന അ​വ​ന്റെ രോ​മാ​വൃ​ത​മാ​യ കൈ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യാ​ൾ നോ​ക്കി. അ​വ​ൻ അ​യാ​ളെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു പോ​ലെ അ​യാ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നി. അ​യാ​ൾ വി​ള​ക്ക​ണ​ച്ചു. അ​യാ​ളു​ടെ വ​യ​റി​നോ​ടൊ​പ്പം പൂ​ച്ച​യു​ടെ ത​ല​യും ഉ​യ​രു​ക​യും താ​ഴു​ക​യും ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    പി​റ്റേ​ന്ന​ത്തേ​ത് ഒ​രു വി​ള​റി​യ പ്ര​ഭാ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ ആ​കാ​ശം. ശ​ക്തി​യി​ല്ലാ​തെ പൊ​ടി​യു​ന്ന മ​ഴ. കു​ത്തി​ക്ക​യ​റു​ന്ന ത​ണു​പ്പ്. പൂ​ച്ച ന​ല്ല ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​യാ​ൾ അ​വ​നെ കു​ട​ഞ്ഞു മാ​റ്റി​യി​ട്ട് എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. അ​വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ എ​ന്തോ പു​ല​മ്പി​ക്കൊ​ണ്ട് ക​ട്ടി​ലി​ൽ​നി​ന്നും ചാ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ട് അ​യാ​ളു​ടെ കാ​ലി​നു ചു​റ്റും ദേ​ഹ​മു​ര​ച്ചു. അ​വ​െ​ന്റ വാ​ലി​ന് ഒ​രു വ​ട​ത്തി​ന്റെ അ​ത്ര​യും വ​ണ്ണ​മു​ണ്ട്. അ​ത് അ​ന​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ചാ​യ​യും സാ​ൻ​ഡ് വി​ച്ചു​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​യി അ​യാ​ൾ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ പോ​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​നും കൂ​ടെ കൂ​ടി. ചാ​യ​ കു​ടി​ക്കാ​ൻ അ​യാ​ൾ തീ​ന്മേ​ശ​ക്ക് അ​രി​കി​ലി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൻ മേ​ശ​യി​ൽ ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി അ​യാ​ൾ​ക്ക് മു​ഖാ​മു​ഖ​മാ​യി അ​യാ​ളെ നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ആ ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ൻ ഒ​രു പൂ​ച്ച​യ​ല്ലെ​ന്നും, ത​ന്നോ​ടെ​ന്തോ പ​റ​യാ​ൻ അ​വ​ൻ വെ​മ്പു​ന്ന​താ​യും അ​യാ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നി. പൊ​ടു​ന്ന​നെ, അ​വ​നോ​ടെ​ന്തോ ഒ​രി​ഷ്ടം അ​യാ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു. അ​യാ​ൾ കൈ​നീ​ട്ടി അ​വ​ന്റെ നെ​റ്റി​യി​ൽ ത​ലോ​ടി. അ​വ​ൻ ക​ണ്ണു​ക​ള​ട​ച്ചു. ‘‘നി​ന​ക്ക് വി​ശ​ക്കു​ന്നോ​ടാ?’’ അ​യാ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു. അ​വ​ൻ അ​യാ​ളെ ത​ന്നെ നോ​ക്കി. ‘‘ഓ...​ നി​ന​ക്ക് പോ​ളി​ഷേ മ​ന​സ്സി​ലാ​വ​ത്തു​ള്ളൂ അ​ല്ലെ?.. നി​ന​ക്ക് പാ​ല് വേ​ണോ? പി​ന്നെ... ഈ ​വി​ശ​പ്പി​ന് ഒ​രു ഭാ​ഷ​യി​ല്ല കേ​ട്ടോ​ടാ...’’ അ​യാ​ൾ ഒ​രു ചെ​റി​യ പ്ലേ​റ്റി​ൽ പാ​ലൊ​ഴി​ച്ചു മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തു​ത​ന്നെ വെ​ച്ചു. അ​വ​ൻ അ​ത് മു​ഴു​വ​ൻ ന​ക്കി​ക്കു​ടി​ച്ചു. അ​യാ​ൾ ഫോ​ണി​ൽ അ​വ​ൻ പാ​ലു​ കു​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​ച്ച​യാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൻ മ​ച്ചി​ൻ​പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും തു​റ​ന്നു​കി​ട​ന്ന ജ​ന​ൽ​പാ​ളി വ​ഴി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യി. അ​വ​ൻ പോ​യ​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ​ക്ക് വി​ഷ​മ​മാ​യി. അ​വ​ൻ ഇ​നി വ​രു​മോ? എ​ത്ര​ പെ​െ​ട്ട​ന്നാ​ണ്‌ ന​മ്മ​ളി​ൽ സ്നേ​ഹം നി​റ​യു​ന്ന​ത്... അ​ന്ന് സ​ന്ധ്യ​വ​രെ അ​യാ​ൾ അ​വ​ൻ വ​രു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ഴ നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. ത​ടാ​ക​ക്ക​ര​യി​ൽ പോ​യി കു​റെ നേ​രം നി​ന്നു. ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം​പോ​ലും അ​ടു​ത്തെ​ങ്ങു​മി​ല്ല. ത​ണു​പ്പി​ൽ വി​ര​ലു​ക​ൾ മ​ര​വി​ച്ചു. മ​ഴ​യും ഇ​രു​ട്ടും വീ​ണ​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ ബം​ഗ്ലാ​വി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ഒ​രു ബി​യ​റും കു​ടി​ച്ച്‍, കൂ​ണും ത​ക്കാ​ളി​യും, പാ​ല​ക്കു​മി​ട്ട് വ​ഴ​റ്റി​യ​തും ക​ഴി​ച്ചി​ട്ട് അ​യാ​ൾ കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ൽ പോ​യി കി​ട​ന്നു.

    അ​വ​ൻ വ​രു​മോ?

    അ​യാ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ ത​രി​ത​രി​പ്പ്. അ​വ​ൻ വെ​റും ഒ​രു പൂ​ച്ച​യ​ല്ല. അ​വ​നൊ​രു വ്യ​ക്തി​യാ​ണ്. ത​ന്റെ ഏ​കാ​ന്ത​ത​യി​ലെ കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ.

    അ​വ​ൻ വ​രാ​തി​രി​ക്കു​മോ?

    അ​യാ​ൾ നേ​ര​ത്തേ ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട​ന്നു. ഇ​രു​ട്ടി​ൽ അ​പ​രി​ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​രു​ക​ളെ അ​യാ​ൾ അ​ട​ർ​ത്തി​മാ​റ്റി. സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ത്യാ​ഴ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​നാ​യ മു​ങ്ങ​ലു​കാ​ര​നെ​പ്പോ​ലെ, ബാ​ഹ്യാ​കാ​ശ​ത്തി​ൽ ക​റ​ങ്ങു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​യു​ടെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ൽ​പോ​ലെ... അ​യാ​ൾ ഇ​രു​ട്ടി​ൽ ഒ​ഴു​കി​ന​ട​ന്നു.

    എ​പ്പ​ഴോ, ക​ത​കു തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദം അ​യാ​ൾ കേ​ട്ടു. അ​യാ​ൾ ചാ​ടി എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ത​രം ആ​ന​ന്ദം നി​റ​ഞ്ഞു. അ​യാ​ൾ വി​ള​ക്കി​ട്ട​തും, അ​താ അ​വ​ൻ, അ​യാ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന് കാ​ലി​ൽ ദേ​ഹ​മു​ര​ക്കു​ന്നു...

    രാ​ത്രി അ​വ​ൻ അ​യാ​ളു​ടെ നെ​ഞ്ചി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​കി​ട​ന്നാ​ണ്‌ ഉ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. അ​യാ​ൾ​ക്ക​തൊ​രു ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി തോ​ന്നി. ഇ​ട​ക്കി​ടെ, അ​ന​ങ്ങു​ന്ന അ​വ​ന്റെ ത​ടി​യ​ൻ വാ​ല് അ​യാ​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ തൊ​ട്ടു. അ​യാ​ൾ ഇ​രു​ട്ടി​ൽ പു​ഞ്ചി​രി​ച്ചു. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ളം​ചൂ​ടേ​റ്റു എ​പ്പോ​ഴോ ഉ​റ​ങ്ങി.

    പി​റ്റേ​ന്നും അ​വ​ൻ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ അ​യാ​ളോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ട​ക്കി​ടെ അ​വ​ൻ അ​യാ​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കും. എ​ന്തോ പ​റ​യാ​നു​ള്ള​തു​പോ​ലെ.

    ‘‘ജി​ൻ​ഗു​യെ...’’

    അ​യാ​ൾ അ​വ​നെ നോ​ക്കി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ന​ന്ദി...’’

    ‘‘ജി​ൻ​ഗു​യെ... മൈ ​ഫ്ര​ണ്ട്... വ​ന്ന​തി​നു ന​ന്ദി...’’

    അ​ന്നും അ​വ​ൻ വൈ​കു​ന്നേ​ര​മാ​യ​പ്പോ​ൾ തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ൽ പാ​ളി വ​ഴി പു​റ​ത്തേ​ക്കു പോ​യി.

    രാ​ത്രി ഏ​റെ വൈ​കി​യി​ട്ടും അ​യാ​ൾ അ​വ​നെ കാ​ത്തി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു ബി​യ​റു​ക​ൾ കു​ടി​ച്ചു തീ​ർ​ത്തു. അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ പോ​യി അ​വ​നു വേ​ണ്ടി സോ​സേ​ജു​ക​ൾ പൊ​രി​ച്ചു.

    പ​േ​ക്ഷ, അ​വ​ൻ വ​ന്നി​ല്ല.

    പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ക​രോ​ലി​ന​യും മ​റ്റു സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളു​മെ​ത്തി. ക​രോ​ലി​ന അ​യാ​ളെ കാ​ണാ​ൻ മു​ക​ളി​ൽ വ​ന്നു.

    ‘‘ജെ​ൻ ഡോ​ബ്രെ... ഗു​ഡ് മോ​ർ​ണി​ങ്!’’ അ​വ​ർ ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​യാ​ൾ അ​വ​രെ ആ​ലിം​ഗ​നംചെ​യ്തു. ‘‘ക്ഷ​മി​ക്ക​ണം... ര​ണ്ടു ദി​വ​സം നി​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഒ​റ്റ​ക്കാ​യി​പ്പോ​യി അ​ല്ലെ…’’

    ‘‘സാ​ര​മി​ല്ല’’, അ​യാ​ൾ ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘പൂ​ച്ച...’’

    അ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​രും മു​മ്പ് ക​രോ​ലി​ന പ​റ​ഞ്ഞു, ‘‘ക്ഷ​മി​ക്ക​ണം... അ​വ​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​റ​ന്നു​പോ​യി...’’

    അ​വ​ർ അ​പ്പു​റ​ത്തെ മു​റി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ ഫ്രെ​യിം കൊ​ണ്ടു വ​ന്നു അ​യാ​ളെ കാ​ണി​ച്ചു.

    അ​താ നി​ൽക്കു​ന്നു ന​മ്മു​ടെ നി​ശാ​സ​ഞ്ചാ​രി… സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ അ​യാ​ൾ ത​ന്റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ന്റെ വി​ശേ​ഷം പ​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ക​രോ​ലി​ന വീ​ണ്ടും പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘അ​വ​ൻ മ​രി​ച്ചി​ട്ട് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി... എ​ന്നാ​ലും അ​വ​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ​യു​ള്ള​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ്.’’

    അ​യാ​ൾ ആ ​ഫോ​ട്ടോ​യി​ലേ​ക്ക് സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​നോ​ക്കി. അ​ത് അ​വ​ൻ ത​ന്നെ. അ​തേ ക​റു​പ്പും വെ​ളു​പ്പും ക​ല​ർ​ന്ന ശ​രീ​രം. അ​തേ ത​ടി​യ​ൻ വാ​ല്.

    അ​യാ​ളു​ടെ നെ​റ്റി​യി​ൽ വി​യ​ർ​പ്പ് പൊ​ടി​ഞ്ഞു. അ​യാ​ൾ പോ​ക്ക​റ്റി​ൽനി​ന്നും ഫോ​ണെ​ടു​ത്തി​ട്ട്, ഫോ​ട്ടോ ഗാ​ല​റി തു​റ​ന്നു. അ​വ​ൻ പാ​ല് കു​ടി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​യി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്തു.

    അ​യാ​ൾ ഞെ​ട്ടി.

    ഫോ​ട്ടോ​യി​ൽ മേ​ശ​യും പാ​ലൊ​ഴി​ച്ച പാ​ത്ര​വു​മു​ണ്ട്.

    പൂ​ച്ച​യി​ല്ല.

    അ​യാ​ൾ എ​ല്ലാ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും തു​റ​ന്നു. ഒ​ന്നി​ലും അ​വ​നി​ല്ല.

    ‘‘എ​ന്താ, എ​ന്തുപ​റ്റി?’’ ക​രോ​ലി​ന ചോ​ദി​ച്ചു.

    അ​യാ​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ചെ​റു​താ​യി ത​ല​യാ​ട്ടി.

    അ​യാ​ളു​ടെ കാ​ലി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു ത​രി​പ്പ് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​രി​ച്ചു​ക​യ​റി.

    News Summary - Malayalam Story-mivosh
    X