Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകഥchevron_rightമീ​റ്റ​പ്പ്

    മീ​റ്റ​പ്പ്

    Posted On date_range 2 Sept 2025 10:45 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 10:45 AM IST

    മീ​റ്റ​പ്പ്
    cancel
    By
    വീണ റോസ്കോട്ട്
    text_fields
    bookmark_border

    വി​ബി​യും വി​നു​വും നി​ഷി​നും ഞാ​നും കൂ​ടെ ക​യ്യാ​ല​യി​ലി​രു​ന്നാ​ണ് പ​ത്ത് സീ​യു​ടെ മീ​റ്റ​പ്പി​നെ കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്. ചി​ല​രെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചു. മ​റ്റ് ചി​ല​രെ വാ​ട്സാ​പ്പി​ൽ കി​ട്ടു​മോ​ന്ന് നോ​ക്കി. നേ​രം വെ​ളു​ത്ത​പ്പോ​ൾ വി​നു വ​ന്ന് എ​ന്നെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും വി​ളി​ച്ചി​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​ന്ന് മ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ളി​റ​ങ്ങി ന​ട​ന്നു. ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന വി​ള​ക​ളും ക​ട​ന്നാ​ണ് കൈ​ത്തോ​ട്. അ​ത് ര​ണ്ട് പ​ണ​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മാ​ന​ത്ത്ക​ണ്ണി​യും മു​ട്ടാ​യി​ത്തൊ​ലി​ക​ളും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ളും...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    വി​ബി​യും വി​നു​വും നി​ഷി​നും ഞാ​നും കൂ​ടെ ക​യ്യാ​ല​യി​ലി​രു​ന്നാ​ണ് പ​ത്ത് സീ​യു​ടെ മീ​റ്റ​പ്പി​നെ കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്. ചി​ല​രെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചു. മ​റ്റ് ചി​ല​രെ വാ​ട്സാ​പ്പി​ൽ കി​ട്ടു​മോ​ന്ന് നോ​ക്കി. നേ​രം വെ​ളു​ത്ത​പ്പോ​ൾ വി​നു വ​ന്ന് എ​ന്നെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും വി​ളി​ച്ചി​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​ന്ന് മ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ളി​റ​ങ്ങി ന​ട​ന്നു. ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന വി​ള​ക​ളും ക​ട​ന്നാ​ണ് കൈ​ത്തോ​ട്. അ​ത് ര​ണ്ട് പ​ണ​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മാ​ന​ത്ത്ക​ണ്ണി​യും മു​ട്ടാ​യി​ത്തൊ​ലി​ക​ളും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ളും തോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കിപോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ബി​യെ സ്കൂ​ളി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ആ​ദ്യ​ത്തെ ദി​വ​സം അ​വ​ന്റെ അ​ച്ഛ​ൻ ഇ​ത് വ​ഴി​യാ​ണ് തോ​ളി​ലി​രു​ത്തി കൊ​ണ്ടു വ​ന്ന​ത്. തോ​ട് ക​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൻ അ​ച്ഛ​ന്റെ ഉ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ പേ​ടി​ച്ച് മു​ള്ളി. ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ച്ചുനേ​രം എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ പ​റ​ഞ്ഞ് സ​മ​യം കൊ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് തോ​ട്ടി​ൽ കാ​ല് ഒ​ഴു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കാ​ലൊ​ഴു​കി പോ​കു​മോ​ന്ന് പേ​ടി​ച്ചു. വി​ളി​ക്കേ​ണ്ട​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ എ, ​ബി, സി, ​ഡി എ​ന്ന ക്ര​മ​ത്തി​ലെ​ഴു​താ​ൻ നി​ഷി​ന് വ​യ്യ. അ, ​ആ പി​ടി​ച്ച് ഡ​യ​റി​യി​ൽ കു​റി​ച്ച് ​െവ​ച്ചു.

    ഇ​ട​ത്തോ​ടി​ലും കു​പ്പി​ച്ചി​ല്ലും ബി​യ​റ് കു​പ്പി​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘‘ഇ​ട​വ​ഴി കേ​റി പോ​കാം’’, വി​നു അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് സു​ൽ​ഫി​യെ​യും സു​നി​യെ​യും കൂ​ടെ കാ​ണാ​മെ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ണ്. ഇ​ട​വ​ഴി പി​ടി​ച്ചാ​ൽ വ​ല്യ തി​ര​ക്കി​ല്ലാ​തെ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​ത്താം. ച​ന്തി​യി​ലെ നു​ള്ളും ചൂ​ര​ല​ടി​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാം. ഇ​ട​വ​ഴി​യി​ൽ പ​ക​ല് പോ​ലും ഇ​രു​ട്ട് വീ​ണുകി​ട​ക്കും. പാ​യ​ല് ചു​ടു​ക​ട്ട​യി​ൽ പ​ടം വ​ര​ച്ചി​ട്ട​തു പോ​ലെ തോ​ന്നും. എ​റു​മ്പു​ക​ൾ വ​രി​വ​രി​യാ​യി പോ​കു​ന്ന​ത് വീ​ണ് കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മാ​മ്പ​ഴ​ത്തി​ന​ടു​ത്തോ​ട്ടാ​ണ്. ‘‘പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ളെ വി​ളി​ക്ക​ണ്ടേ?’’ സു​ൽ​ഫി​യു​ടെ വീ​ട്ടീ​ന്ന് അ​പ്പ​വും മു​ട്ട​ക്ക​റി​യും തി​ന്നി​ട്ട് അ​വ​ന്റെ മു​റി​യി​ൽ എ​ല്ലാ​രും കൂ​ടെ വ​ട്ടം​ചു​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ‘‘നി​ഷ, സ്മി​ത, ബെ​റ്റി, ദി​വ്യ, ശാ​ലി​നി, ബി​ൻ​സി, ഷ​മീ​ല’’ സു​നി ഓ​രോ​രു​ത്ത​രെ​യാ​യി ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ‘‘ശ്യാ​മി​ലി, ശ്യാ​മി​ലി’’, കൊ​തു​വ​ല കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വി​നു പ​റ​ഞ്ഞു. വി​നു​വി​ന് പ​ണ്ടേ അ​വ​ളെ​യൊ​രു നോ​ട്ട​മു​ള്ള​താ​ണ്. അ​വ​ന് മീ​ശ​യും അ​വ​ൾ​ക്ക് മു​ഖ​ക്കു​രു​വും വ​ന്ന​ത് ഏ​താ​ണ്ട് ഒ​രേ സ​മ​യ​ത്താ​ണ്.

    ശ്യാ​മി​ലി ആ ​ക്ലാ​സി​ലെ ത​ന്നെ ബി​ജി​നെ കെ​ട്ടി പാ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് തു​രു​ത്തി​ന​ടു​ത്താ​ണ്. തു​രു​ത്തി​നെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞ് തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ അ​ത് തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ആ​യി​രം നാ​ക്ക് വേ​ണം. എ​ട്ടി​ വ​ച്ച് നി​ഷി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ് മൂ​പ്പി​ച്ച് ക്ലാ​സി​ൽ​നി​ന്നും അ​ഞ്ചാ​റ് പേ​ര് തു​രു​ത്ത് കാ​ണാ​ൻ പു​റ​പ്പെ​ട്ട് പോ​യി. രാ​വി​ലെ തു​റ​ക്കു​ന്ന തു​രു​ത്ത് വൈ​കു​ന്നേ​ര​മാ​കു​മ്പോ അ​ട​യും. തു​രു​ത്തി​ലു​ള്ള ജീ​വി​ക​ളേ​യും ജ​ന്തു​ജാ​ല​ങ്ങ​ളേ​യും എ​ണ്ണി​യാ​ൽ തീ​രൂ​ല്ല. സ്വ​ർ​ണ അ​ട്ട, പീ​ണി​ക്കി​ളി​ക​ൾ, ചെ​റു​കു​രു​വി​ക​ൾ, ചി​ത്തി​ര​ക്കി​ളി​ക​ൾ, കാ​ക്ക​ക​ൾ, പ​ല​ജാ​തി ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​ക്കെ​ല്ലാം വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കാ​വ​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കൊ​ക്കു​ക​ളും.

    ‘‘സി​നി​മ, സി​റ്റി​യി​ൽ ക​റ​ക്കം, അ​റി​യാ​ത്ത ക​ല്യാ​ണ​ത്തി​ന് ദേ​വി​കൃ​പാ മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ പോ​യു​ണ്ണ​ൽ, തു​രു​ത്ത്’’ ഇ​തി​ലേ​ത് വേ​ണം? ചോ​ദ്യം ചോ​ദി​ച്ച​തും ഉ​ത്ത​രം പ​റ​ഞ്ഞ​തും നി​ഷി​ൻ​ത​ന്നെ. ‘‘തു​രു​ത്ത് മ​തി.’’ തു​രു​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി​യെ​ന്നോ പ​ക​ലെ​ന്നോ​യി​ല്ല. എ​പ്പ​ഴും ഇ​രു​ട്ട് മാ​ത്രം. വൈ​കു​ന്നേ​ര​മാ​കു​മ്പോ​ൾ കി​ളി​ക​ൾ ചേ​ക്കേ​റാ​നാ​യി തു​രു​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ക്കും. തു​രു​ത്തി​ൽ പോ​യ​വ​രെ കാ​ണാ​തെ അ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ നാ​ട് മു​ഴു​വ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞു. ക​ണ്ട് കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ള്ളും അ​ടി​യും കി​ഴു​ക്കും പി​ന്നെ ഇ​മ്പോ​സി​ഷ​നും കി​ട്ടി. കാ​മു​കി​മാ​രു​ള്ള ആ​മ്പി​ള്ളേ​ർ​ക്ക്‌ ഇ​മ്പോ​സി​ഷ​നെ​ഴു​തി കൈ ​ക​ഴ​ച്ചി​ല്ല. ‘‘നി​ന്റെ​യൊ​ക്കെ തെ​ണ്ടി​ത്തി​രി​യ​ൽ ഇ​ന്ന​ത്തോ​ടെ നി​ർ​ത്തും’’, എച്ച്.​എം സ്കൂ​ൾ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ​െവ​ച്ച് സ​ർ​ക്കീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് മു​ഴു​വ​നു​മാ​യി ഒ​രു താ​ക്കീ​ത് കൊ​ടു​ത്തു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ടി കി​ട്ടി​യ​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ള്ളേ​രെ കൂ​ട്ടി വീ​ണ്ടും തു​രു​ത്തി​ൽ പോ​യി. പേ​ടി​യു​ള്ള​വ​ർ ക​ള്ള​പ്പ​നി പ​റ​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ൽ കേ​റി​യി​രു​ന്നു. ചി​ല​ര് ബ​ന്ധു​വീ​ടു​ക​ളി​ലും ച​ന്ത​യി​ലും പോ​യി. വേ​റെ ചി​ല​ര് ഏ​തൊ​ക്കെ​യോ മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​ഞ്ഞ് കേ​റാ​ൻ പോ​യി.

     

    തു​രു​ത്ത് കി​ളി​ക​ൾ ചേ​േ​ക്ക​റാ​നാ​യി അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഒ​രു​ക്കി വ​ച്ച ഒ​രി​ട​മാ​ണ്. അ​ന്ന് തു​രു​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന് കേ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ കി​ളി​ക​ൾ അ​പ​രി​ചി​ത​രെ പോ​ലെ തു​റി​ച്ച് നോ​ക്കി. തു​രു​ത്തി​ൽ പോ​യ രാ​ത്രി​യി​ൽ എ​ല്ലാ​രും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ണു​ങ്ങ​ളാ​യി. ആ ​തു​രു​ത്തി​ലോ​ട്ടാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്നു​കേ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ലി​പ്പ​റ​ഴി​ച്ച് മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ന്ന് നി​ഷി​ൽ ത​ന്നെ വ​ഴി​കാ​ട്ടി. ഇ​ട​ക്കു​െ​വ​ച്ച് റോ​ൾ ന​മ്പ​ർ ര​ണ്ടി​നെ കാ​ണാ​താ​യി. ക്ലാ​സ് ലീ​ഡ​ർ ബി​ജോ​യ്‌ അ​വ​നെ തി​ര​ഞ്ഞ് പോ​യി. കൈ​ലി മ​ട​ക്കി​ക്കു​ത്തി ഞാ​നും പി​റ​കേ പോ​യി. ര​ണ്ടു​പേ​രും തെ​ങ്ങു​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​ക​വ​ലി​ച്ചോ​ണ്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ക​ട​ല​ടു​ത്തു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് തെ​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം ഒ​രു വ​ള​വു​ണ്ട്. പു​ക​വ​ലി​ക്കാ​ർ അ​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം പ​റ​യാ​വു​ന്ന ചി​ല ത​മാ​ശ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ദൂ​രെ മാ​റി​നി​ന്ന എ​ന്നെ അ​ടു​ത്തു വി​ളി​ച്ച് സി​ഗ​ര​റ്റ് വ​ലി​ക്കാ​ർ അ​ലി​വോ​ടെ ഒ​രു എ​ക്ലെ​യ​ർ​സ് മു​ട്ടാ​യി നീ​ട്ടി. ആ​രോ വ​ന്ന് ഉ​റ​ക്കെ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​രും തി​രി​ച്ച് ചെ​ന്ന് സം​ഘ​ത്തി​ൽ കേ​റി.

    ന​ട​ന്ന് ന​ട​ന്ന് തു​രു​ത്തി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി. വ​ള​ർ​ന്ന് വ​ലു​താ​യി ശ്യാ​മി​ലി ഒ​രു ത​യ്യ​ൽ​ക്കാ​രി​യാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു. കു​ഞ്ഞു​ടു​പ്പ്, നൈ​റ്റി, ബ്ലൗ​സ്, അ​ടി​പ്പാ​വാ​ട, ചു​രി​ദാ​ർ ഇ​വ​യൊ​ക്കെ ത​യ്ക്കാ​നു​ള്ള തു​ണി​യും ചു​മ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ തു​രു​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ബി​ജി​ന് പ​ന്ത​ല് പ​ണി​യാ​ണ്. തു​രു​ത്തി​ന്റെ അ​റ്റ​ത്തെ ജീ​വി​തം അ​വ​ർ​ക്ക് ബോ​റ​ടി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. കാ​ര്യം ചെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഷാ​മി​യാ​ന റെ​ഡി​യാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ബി​ജി​നേ​റ്റു. മീ​റ്റ​പ്പ് ക​ള​റാ​ക്ക​ണം. ശ്യാ​മി​ലി​ക്ക് പ​ത്ത് സീ​യി​ലെ ആ​ൺ​പി​ള്ളേ​രെ ഒ​രു​മി​ച്ച് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ നാ​ണം വ​ന്നു. ഊ​ണ് ക​ഴി​ക്കാ​ൻ കു​റേ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ‘‘ഓ​വ് ചാ​ലി​ന​ടു​ത്ത് പോ​യി​രി​ക്കാം’’ വി​നു പെ​ട്ടെ​ന്ന് വി​ഷ​യം മാ​റ്റി. ഒ​രു കൂ​ട് മി​ക്ച്ച​റും ഒ​രു കു​പ്പി​യും​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വി​നു രാ​വി​ലെ വ​ന്ന​ത്. ഓ​വ് ചാ​ലി​ന്റെ കെ​ട്ട​നാ​റ്റം മൂ​ഡി​ല്ലാ​താ​ക്കും. ‘‘ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ പു​റ​കി​ൽ പോ​യി​രി​ക്കാം.’’ ന​ട​ന്ന് ന​ട​ന്ന് അ​ങ്ങെ​ത്തി, എ​ല്ലാ​രും വ​ട്ടം​കൂ​ടി ഇ​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഞാ​ന​വി​ടെനി​ന്നും പ​തു​ക്കെ വ​ലി​ഞ്ഞു.

    ഒ​മ്പ​തി​വ​ച്ച് സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കാ​തെ ക്ലാ​സ് ക​ട്ട് ചെ​യ്ത് എ​ല്ലാ​രും കൂ​ടെ സി​റ്റി നി​ര​ങ്ങാ​ൻ പോ​യ​പ്പ​ഴും ഞാ​നി​ങ്ങ​നെ തെ​ന്നി​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് പോ​യ​ത് കൊ​ക്കോ​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ലോ​ട്ടാ​ണ്. അ​ത് ദീ​പ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ൾ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച ഒ​ളി​യി​ട​മാ​ണ​ത്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ കാ​വി​ല്ല. പാ​ട​വും വീ​തി കൂ​ടി​യ വ​ര​മ്പു​മു​ണ്ട്. അ​ല​ഞ്ഞ് ന​ട​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​പാ​ട് സ്ഥ​ല​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കാ​ൻ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ തീ​രെ​യി​ല്ല. ‘‘ഇ​വി​ടം അ​ത്ര ന​ല്ല​ത​ല്ല. വാ ​വേ​റെ എ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പോ​കാം’’, ഞാ​ൻ ദീ​പ​യു​ടെ കൈ ​പി​ടി​ച്ച് ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വീ​ടി​ന്റെ പു​റ​ക് വ​ശ​ത്തോ​ട്ട് പോ​യി. ആ ​വീ​ട്ടു​കാ​ർ ഗ​ൾ​ഫി​ലാ​ണ്. വാ​ട​ക​ക്കാ​ർ ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പേ കാ​ലി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ള​വി​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ കി​ട​ന്നു​രു​ണ്ടു. പ​ണ്ട് വ​യ​ലി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് മ​ണ്ണി​ന് ന​ല്ല പ​ശ​മ​യ​മു​ണ്ട്. ദീ​പ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും കെ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു വ​ന്ന പൊ​തി​യി​ലെ മീ​ൻ പൊ​രി​ച്ച​ത് ഞാ​ൻ ആ​ദ്യ​മേ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി. ആ ​വീ​ടി​ന്റെ പി​ന്നാ​മ്പു​റ​ത്ത് എ​ച്ചി​ലും വ​ളി​ച്ച കൂ​ട്ടാ​നും കു​ഴി കു​ത്തി ഉ​ണ​ങ്ങി കി​ട​ന്നു.

    ദീ​പ​യു​ടെ പാ​വാ​ട പൊ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ളു​ടെ ചെ​റു​രോ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​നോ​ക്കി. ഞാ​നും ആ ​ചെ​റു​രോ​മ​ങ്ങ​ളും ഒ​ളി​ച്ചേ ക​ണ്ടേ ക​ളി​ച്ചു. അ​വ​ള് ഇ​ന്ന​ലെ കാ​ല് ഷേ​വ് ചെ​യ്ത് കാ​ണ​ണം. അ​താ​ണി​ത്ര പൊ​ടി​രോ​മ​ങ്ങ​ൾ. അ​വ​ൾ​ക്ക് വ​ള​ർ​ന്ന് വ​ലു​താ​യി ടീ​ച്ച​റാ​വ​ണം. പി​ള്ളേ​രെ അ​ടി​ക്ക​ണം. കി​ഴു​ക്ക​ണം. സ്‌​കൂ​ള് പൊ​ളി​ക്ക​ണം. അ​വി​ടെ ഒ​രു മൈ​താ​ന​മാ​ക്കി കൊ​ന്നി തൊ​ട്ട് ക​ളി​ക്ക​ണം. എ​നി​ക്ക് ക​ള്ള​ന്മാ​രെ എ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ടി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പോ​ലീ​സാ​വ​ണം. ജീ​പ്പി​ര​പ്പി​ച്ച് പോ​യി ക​ള്ള​ന്മാ​ർ, കൊ​ല​പാ​ത​കി​ക​ൾ, വേ​ഷം​കെ​ട്ടു​കാ​ർ, പ​ണം പി​ടു​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ, അ​സൂ​യ​യും കു​ശു​മ്പും കു​ന്നാ​യ്മ​യു​മു​ള്ള​വ​ർ, പൊ​ക്ക​മ​ടി​ക്കാ​ർ ഇ​വ​രെ​യൊ​ക്കെ പി​ടി​ച്ച് അ​ക​ത്താ​ക്ക​ണം. പെ​ണ്ണേ, അ​തി​നി​നി​യും ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ല​മെ​ടു​ക്കും. സ​ഞ്ചി​യി​ൽ​നി​ന്നും ബി​യ​റ് കു​പ്പി പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ദീ​പ സ​ന്തോ​ഷം​കൊ​ണ്ട് മ​ണ്ണി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ക്കൂ​ടെ കി​ട​ന്നു​രു​ണ്ടു. ‘‘ഇ​വി​ടെ ഇ​രു​ന്നാ ശ​രി​യാ​വൂ​ല്ല. വേ​റെ എ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പോ​വാം. വാ’’, ​അ​വ​ള് കൈ ​പി​ടി​ച്ചോ​ടി. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ അ​ടു​ത്ത് കു​റ​ച്ച് പു​റ​മ്പോ​ക്കു​ണ്ട്. പു​ല്ലും പാ​ഴ് ചെ​ടി​ക​ളും വ​ള​ർ​ന്ന് മൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു.

     

    ‘‘നി​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കാ​രെ​ങ്ങോ​ട്ട് പോ​യി?’’ അ​വ​ൾ ബി​യ​റ് കു​ടി​ച്ച് ത​ടി​ച്ച് ചു​വ​ന്ന് തു​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വ​പ്നം ക​ണ്ടു. ‘‘ആ, ​വ​ല്ല സി​നി​മ​യ് ക്കോ ​ക​ട​പ്പു​റ​ത്തോ പോ​യി​ക്കാ​ണും. അ​വ​ന്മാ​ർ​ക്ക്‌ ഒ​രി​ട​ത്ത് ഇ​രി​പ്പു​റ​യ്ക്കൂ​ല്ല​ല്ല്...’’ ബി​യ​റ് അ​വ​ളു​ടെ വാ​യി​ൽ​നി​ന്നും തു​ള്ളി​ച്ചാ​ടി ശ​രീ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി. വാ​ട്ട​ർ ബോ​ട്ടി​ലാ​ണ് ബി​യ​ർ ഗ്ലാ​സ്. ‘‘നി​ന​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന​താ​ണോ എ​ന്റെ കൂ​ടെ വ​രു​ന്ന​താ​ണോ ഇ​ഷ്ടം. സ​ത്യ​മേ പ​റ​യാ​വൂ.’’ അ​വ​ള് ത​ല​യി​ൽ പി​ടി​ച്ച് ആ​​െണയി​ടീ​പ്പി​ച്ചു. എ​നി​ക്ക് പേ​ടി​യാ​യി. ഞാ​ൻ അ​ച്ഛ​നെ വി​ളി​ച്ചും അ​മ്മ​യെ വി​ളി​ച്ചും കൊ​ച്ചേ​ച്ചി​യെ വി​ളി​ച്ചും ആ​ണെ​യി​ട്ടു. ‘‘ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലും പാ​ർ​ക്കി​ലും നി​ന്റെ കൂ​ടെ ഇ​രി​ക്കാ​നാ​ണി​ഷ്ടം. പി​ന്നെ ഉ​ത്സ​വ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ അ​വ​ന്മാ​രു​ടെ കൂ​ടെ ക​റ​ങ്ങാ​നും.’’ ബി​യ​റ് കു​ടി​ച്ച് വ​യ​റും ത​ല​യും പെ​രു​ത്ത​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൾ​ക്ക് അ​ടു​ത്തു​ള്ള ചെ​റി​യ കു​ന്ന് കേ​റാ​ൻ കൊ​തി തോ​ന്നി.

    ‘‘വാ ​പോ​വാം...’’ അ​വ​ൾ മു​ന്നി​ൽ കേ​റി ന​ട​പ്പ് പി​ടി​ച്ചു. ന​ട​ന്ന് ന​ട​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​ക്കു​ന്നി​ലെ​ത്തി. പി​ടി​ച്ചും വ​ലി​ച്ചും ചു​മ​ന്നും ഒ​രു​വി​ധം മ​ണ്ട​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ള് ഒ​രു പാ​റ​ക്ക​ല്ലി​ൽ കേ​റി​യി​രു​ന്ന് കു​മ്പ​സ​രി​ച്ചു. ‘‘ബി​ന്ദു ടീ​ച്ച​റി​ന് ഒ​രു പ​ണി കൊ​ടു​ക്ക​ണം. അ​വ​രെ എ​ന്റെ അ​മ്മ പോ​യി​ക്ക​ണ്ട് കു​റേ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ ത​ല​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ് കേ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഞാ​ൻ ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് ചോ​റ് കൊ​ണ്ടുപോ​കു​ന്ന പാ​ത്രം ക​ഴു​കൂ​ല്ല. മീ​ൻ​മു​ള്ളും മു​രി​ങ്ങാ​ക്കാ​ലും തി​ന്നി​ട്ട് ഇ​ട്ട​ട​ച്ച് തി​രി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. പി​ന്നെ​യ​ത് ക​ഴു​കാ​തെ ബാ​ഗി​ൽ ത​ന്നെ​യി​ടും. പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ അ​ത് ക​ണ്ടി​ട്ട് എ​ന്റെ അ​മ്മ​ക്ക് ഓ​ക്കാ​നി​ക്കാ​ൻ വ​രു​മെ​ന്ന്. ഇ​വ​ര് എ​ന്നെ വി​ളി​ച്ച് ഒ​രു കെ​ട്ട് ഉ​പ​ദേ​ശം. അ​മ്മ എ​ന്റെ തീ​ട്ട​വും മൂ​ത്ര​വും കോ​രി​യ​ത​ല്ലേ. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​ന്താ​ണ് കേ​ട്. വാ ​ന​മു​ക്കീ കു​ന്നീ​ന്നെ​ടു​ത്ത് ചാ​ടാം.’’ ബി​ന്ദു ടീ​ച്ച​റി​നെ ശ​രി​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് സ​ത്യം​ചെ​യ്ത് ഒ​രു​വി​ധം അ​വ​ളെ താ​ഴെ​യി​റ​ക്കി. ക​യ​റ്റ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ് ഇ​റ​ക്കം. കേ​റി​യ​പ്പോ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ന​ല്ലൊ​രു ക​ഥ​യാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ‘‘കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യാ​ലേ ഞാ​ൻ ക​ഥ പ​റ​യൂ’’, അ​വ​ൾ ഗ​മ​യ​ടി​ച്ചു.

    നേ​രെ പോ​യാ​ൽ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ലെ​ത്തൂ​ല്ല. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​തി​ര് ക​ട​ക്ക​ണം. ന​ട​ന്ന് ന​ട​ന്ന് കു​റ്റി​ക്കാ​ടെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സ​മ​യം കു​റേ പോ​യി. പാ​റക്വാ​റി​യു​ടെ അ​റ്റ​ത്ത് പോ​യി​രു​ന്നാ​ൽ മ​തി​യാ​യി​ര്ന്ന്. ‘‘ന​മ്മു​ടെ ക്ലാ​സ്സി​ലെ ഒ​രു​ത്തി ആ​രോ കൊ​ടു​ത്ത കോ​ണ്ട​മെ​ടു​ത്ത് ബ​ലൂ​ണെ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ച്ച് ഊ​തി​വീ​ർ​പ്പി​ച്ച്. മ​ണ്ടി. മ​ര​മ​ണ്ടി.’’ ദീ​പ ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് മൂ​ക്കു​കു​ത്തി ചി​രി​ച്ചു. എ​നി​ക്ക് കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും അ​വ​ളു​ടെ കു​രു​ക്കു​ന്ന ചി​രി​യി​ൽ​നി​ന്നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നാ​യി. കു​റ​ച്ച് കൂ​ടെ വെ​ട്ട​വും ആ​ളു​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​നി​ക്കി​ഷ്ടം. അ​ത് വ​ഴി കാ​റും ജീ​പ്പും ബ​സും ലോ​റി​യും പോ​കും. ‘ഇ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ന​ല്ല​ത് കി​ണ​റ്റു​ങ്ക​ര​യോ എ​ന്നെ​ച്ചി​ന്റെ ഓ​ര​മോ ആ​യി​ര്ന്ന്’, ഞാ​ൻ മ​ന​സ്സി​ലോ​ർ​ത്തു. കൂ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത് എ​ളു​പ്പ​മെ​ത്താ​നു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് പ​ല വീ​ടു​ക​ളു​ടെ ന​ട​വ​ഴി കേ​റി​യാ​ണ് അ​ന്ന് തി​രി​ച്ചു പോ​യ​ത്. കൂ​ട്ടു​കാ​ർ വ​ഴി​മാ​റി തീ​വ​ണ്ടി​പ്പാ​ള​ത്തി​ൽ പോ​യി​ക്കാ​ണു​മോ​ന്ന് ഞാ​ൻ വി​ചാ​രി​ച്ചു. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ച​തു​പ്പി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള മ​തി​ലി​ൽ. ഒ​രി​ട​ത്തോ​ട്ട് പോ​യി മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത് എ​ത്തിപ്പെ​ടു​ക ഒ​രു ന​ട​ത്ത​രീ​തി​യാ​ണ്. കു​റേ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ല് ക​ഴ​യ്ക്കും. അ​പ്പോ​ൾ ഒ​രി​ട​ത്ത് ഇ​രി​പ്പ് പി​ടി​ക്കും.

    ‘‘നീ​യി​തെ​വി​ടെ പോ​യി കി​ട​ക്ക​യാ​യി​ര്ന്ന്?’’ കു​പ്പി​ച്ചി​ല്ല് പ​തി​ക്കാ​ത്ത മ​തി​ലി​ൽ സം​ഘം നി​ര​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നെ ക​ണ്ട​തും എ​ല്ലാ​രും കൂ​ടെ ക​ടി​ച്ച് കീ​റി. പെ​റോ​ട്ട മാ​വ് പോ​ലെ ചു​ഴ​റ്റി​വീ​ശി ചു​വ​രി​ലെ​ടു​ത്ത് തേ​ച്ചു. ‘‘നി​ന്റെ​യീ മു​ങ്ങ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ള് നി​ർ​ത്തും. നോ​ക്കി​ക്കോ. വാ ​മൈ​താ​ന​ത്തോ​ട്ട് വി​ടാം. കു​റേ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ട്.’’ കൂ​ട്ടം ഇ​പ്പോ​ൾ കൊ​ഴു​ത്തു. നാ​ൽ​പ​ത്തി​ര​ണ്ട് പേ​രെ​യും ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​രു​മി​ച്ച് കൂ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ദൂ​രെ​യു​ള്ള​വ​രെ നേ​ര​ത്തെ വി​ളി​ച്ച് ഡേ​റ്റ് അ​റി​യി​ക്ക​ണം. എ​ങ്കി​ലേ അ​വ​ർ​ക്ക് വ​ണ്ടി​യും വ​ള്ള​വും പി​ടി​ച്ച് ഒ​രു​ങ്ങി ഇ​ങ്ങെ​ത്താ​ൻ പ​റ്റൂ. ചൊ​റി​യ​ണം, പ​തി​വു​പോ​ലെ ചി​ല വെ​റു​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡ​യ​ലോ​ഗു​ക​ൾ അ​ടി​ച്ച് വി​ട്ടു. ക്ലാ​സ് ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​വ​നാ പേ​രി​ട്ട​ത്. അ​വ​ന്റെ ക​യ്യി​ലി​രു​പ്പ് ത​ന്നെ കാ​ര​ണം. മൈ​താ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​റ​ക് വ​ശ​ത്താ​യി മ​ര​ച്ചീ​നി​വി​ള​യു​ണ്ട്.

    അ​വി​ടോ​ട്ട് ചി​ല​പ്പോ​ൾ പ​ന്തു​രു​ണ്ട് പോ​കും. അ​വി​ടെ​യി​ട്ടാ​ണ് ചൊ​റി​യ​ണ​ത്തി​നെ ച​വി​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ടി​യ​ത്. അ​വ​നൊ​ന്ന് ഒ​തു​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും സെ​ന്റോ​ഫി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ൻ പ​ത്ത് സീ​യി​ലെ ബെ​ഞ്ചി​ൽ എ​ഴു​തി​െ​വ​ച്ചു. മൂ​ത്ര​പ്പു​ര​യി​ലും സ്കൂ​ളി​ന്റെ മ​തി​ലി​ലും എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു. മൂ​ത്ര​പ്പു​ര​യി​ൽ വ​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു ചെ​റി​യ പ​രു​വാ​ണ് മു​തു​ക്ക് പു​ണ്ണായി ​മാ​റി​യ​ത്.

    ഒ​രു കാ​ല​ത്തെ വേ​ദ​ന പി​ന്ന​യൊ​രു കാ​ല​ത്തെ ത​മാ​ശ​യാ​ണ​ല്ലോ. വെ​യി​ല് മൂ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് ക​ട​ത്തി​ണ്ണ​യി​ലോ​ട്ട് പോ​കാ​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ള് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. മീ​റ്റ​പ്പി​ന്റെ അ​ന്ന​ത്തെ ചാ​യ​ക്ക​ടി സു​ബൈ​റ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ചെ​യ്തു. ക​പ്പ​പ്പ​ഴ​വും പൊ​തി​ക്കേ​ക്കും മി​ക്സ്ച്ച റും ഡ്രി​ങ്ക്സും മ​തി​യെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പഫ്സ് ​തി​ന്നാ​ൽ ശ​രീ​രം മു​ഴു​വ​ൻ വൃ​ത്തി​കേ​ടാ​വും. സു​ബൈ​ർ ഗ​ൾ​ഫി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ക്സോ​യി​ലും ടൈ​ഗ​ർ​ബാ​മും കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ക​രീ​മി​ക്ക​യു​ടെ ക​ട​ത്തി​ണ്ണ​യി​ലി​രു​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​ഴി​ഞ്ഞി കു​ടി​ച്ച് കൊ​ണ്ട് മൂ​ത്ത് വ​ന്ന വെ​യി​ലി​നെ നോ​ക്കി. ‘‘ഇ​ങ്ങ​നെ ഇ​രു​ന്നാ​ൽ പി​ത്തംപി​ടി​ക്കും. വാ ​ഇ​റ​ങ്ങി​ന​ട​ക്കാം’’, ആ​രോ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ണ്ടേ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്ലാ​സി​ലി​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കു​ണ്ടും കു​ഴി​യും നി​റ​ഞ്ഞ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ൾ കേ​റി ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​റ​കു​പു​ര​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ പോ​യി എ​ത്ര​നേ​രം വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും വാ​യും നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കാം. യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ റൂ​ട്ടും കാ​ഴ്ച​ക​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ട്ടം പ​ത്ത് സീ​യി​ലെ പി​ൻ​ബെ​ഞ്ചു​കാ​ർ​ക്കാ​ണ്.

    ന​ട​ന്നു ന​ട​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​തി​ർ​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​നി​യൊ​രു തേ​രി​യാ​ണ്. കേ​റി​യാ​ലും കേ​റി​യാ​ലും അ​ത് തീ​രൂ​ല്ല. പി​ന്നെ​യൊ​രു മു​ടു​ക്കു​ണ്ട്. ‘‘ഒ​രു ഡ്ര​സ്സ്‌ കോ​ഡ് വേ​ണം.’’ വി​നു അ​ധി​കാ​ര​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക്ലാ​സ് ഫ​സ്റ്റ് ആ​ണെ​ന്ന ധാ​ർ​ഷ്ട്യം അ​വ​നു​ണ്ട്. പ​രീ​ക്ഷ വ​ന്ന് ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ക്ലാ​സ് ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​ത്തീ​രു​ന്ന​ത് –മാ​ർ​ക്ക് വേ​ട്ട​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രും, ഇ​റ​ങ്ങാ​ത്ത​വ​രും. മാ​ർ​ക്ക് വേ​ട്ട​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​റ​ച്ചു​മാ​ളു​ണ്ടാ​വും. സാ​റ​ന്മാ​രും വീ​ട്ടു​കാ​രും അ​യ​ൽ​ക്കാ​രും ട്യൂ​ഷ​ൻ സാ​റ​ന്മാ​രും ഗൈ​ഡ് ഉ​ട​മ​ക​ളു​മൊ​ക്കെ അ​തി​ൽ കാ​ണും. മാ​ർ​ക്ക് വേ​ട്ട​ക്കാ​രാ​രും​ത​ന്നെ അ​ത്ര വ​ല്യ യാ​ത്രി​ക​ര​ല്ല. വേ​ട്ട​ക്ക് പോ​യി​ട്ട് കി​ട്ടു​ന്ന കോ​ള് ക​ണ്ടി​ട്ട് വേ​ണം ഫ്ലെ​ക്സ് അ​ടി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ മു​ഴു​വ​നും നി​ര​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ. മാ​ർ​ക്ക് വേ​ട്ട​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​ത്ത​വ​ർ ശാ​ന്ത​ന്മാ​രും സ​മാ​ധാ​നപ്രി​യ​രു​മാ​ണ്. അ​വ​ര​പ്പോ​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും തോ​ട്ടു​വ​ക്കി​ൽ പോ​യി ഇ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വും.

    മീ​റ്റ​പ്പി​ന് ഡി​ജെ വേ​ണ​മെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി​സ്‌​കോ ലൈ​റ്റും ഡാ​ൻ​സും പ​രി​പാ​ടി തീ​രു​മ്പോ​ൾ വേ​ണം. വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ലി​സ്റ്റ് ആ​ദ്യ​മേ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​വെ​ക്ക​ണം. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​സാ​നം എ​ല്ലാം​കൂ​ടെ അ​ല​മ്പാ​വും. ഫാ​മി​ലി​യെ മീ​റ്റ​പ്പി​ന് കൂ​ട്ട​ണോ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഞ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും പോ​യി ക​ലു​ങ്കി​ലി​രു​ന്നു. അ​വ​ര​വ​ർ വ​രു​ന്ന​തേ പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണ്. പി​ന്നെ കു​ഞ്ഞു​കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി വ​രു​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പാ​ടാ​ണ്. ഞാ​ൻ പാ​ത്ര​ത്തി​ലി​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ പ​യ​റ്സ​ഞ്ചി നി​മി​ഷ​നേ​രം​കൊ​ണ്ട് എ​ല്ലാ​രും അ​ക​ത്താ​ക്കി. ചി​ല സ്റ്റൈ​ലു​കാ​ർ പാ​വം പ​യ​റ് സ​ഞ്ചി​യെ മോ​ദ​കം എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു. ഇ​വി​ടെ​യീ ക​ലു​ങ്കി​ലി​രു​ന്നാ​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഒ​രു തു​ണ്ട് കാ​ണാം. സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ദൂ​രെ എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും പോ​യി​രു​ന്ന് സ്‌​കൂ​ളി​ലോ​ട്ട് നോ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക വ​ല്യ ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണ്. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ട​ൻ​പാ​റ​യി​ൽ കേ​റി നി​ന്നാ​ൽ സ്കൂ​ൾ മു​ഴു​വ​നാ​യി ത​ന്നെ കാ​ണാം. പ​ശു​വും ആ​ടും മേ​ഞ്ഞ് ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ഴി​ക്ക് കു​റു​കെ പോ​യാ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ സ്‌​കൂ​ള് വി​ട്ട് വ​രു​ന്ന വ​ഴി വ​രെ​യും കാ​ണാം.

    അ​ന്ന് വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക്ക് പോ​യ​തും ഏ​താ​ണ്ട് ഇ​തു​പോ​ലൊ​രു സ​ന്ധ്യാ​നേ​ര​ത്താ​യി​രു​ന്നു. ട്രാ​വ​ല​റി​ൽ സി​നി​മാ​പ്പാ​ട്ട് വെ​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ച് കൂ​കി. സ​ഞ്ചി​ക​ളി​ൽ ആ​പ്പി​ളും മ​ട​ക്ക്‌​സാ​നും വെ​ള്ള​ക്കു​പ്പി​ക​ളും കൂ​ളി​ങ് ഗ്ലാ​സു​ക​ളും ​െവ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ബ​സ് വി​ട്ട് ഒ​രു മി​നി​റ്റ് ക​ഴി​യും മു​മ്പേ എ​ല്ലാ​രും തു​ള്ളി​ച്ചാ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. എ​നി​ക്ക് ദീ​പ​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത് പോ​യി ഇ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ പോ​കു​മ്പോ​ഴോ ജ​യ​ന്റ് വീ​ലി​ൽ കേ​റു​മ്പോ​ഴോ ക​ട​ലി​ൽ കാ​ല് ന​ന​യ്ക്കു​മ്പോ​ഴോ എ​പ്പ​ഴെ​ങ്കി​ലും എ​നി​ക്ക് അ​വ​ളു​ടെ കൂ​ടെ​യൊ​ന്ന് ഇ​രി​ക്ക​ണം. അ​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങും മു​മ്പേ എ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ. ടൂ​റി​നു​ള്ള പൈ​സ ഏ​റ്റ​വും അ​വ​സാ​ന​മ​ട​ച്ച​ത് ദീ​പ​യാ​ണ്.

    ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ​ങ്ങും വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​മി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ൾ ബോ​റ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പോ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വേ​ലി​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തോ മൈ​താ​ന​ത്തി​ലോ ആ​ണ്. ക്ലാ​സി​ലെ വ​ല്യ സ​വാ​രി​ക്കാ​രാ​രും​ത​ന്നെ ഇ​ന്നേ വ​രെ ഒ​രു വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. വ​യ​ല്, കു​ന്ന്, തോ​ട്, ഇ​ട​വ​ഴി, പ​ണ, മ​ല, ക​വ​ല, തു​രു​ത്തി​ന്റ​റ്റം ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ പോ​യി നി​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. സൂ ​ക​ണ്ട ബി​ൻ​സി ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രു ആ​വേ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം കാ​ണാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലും മു​ഖ​ത്തു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ പോ​യ​പ്പോ​ഴ​ല്ലേ ഞ​ങ്ങ​ളാ ആ​ഴ​മു​ള്ള കൊ​ക്ക​യി​ലെ ഇ​രു​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഉ​രു​ണ്ടു​രു​ണ്ട് വീ​ണ​ത്. ആ​ഴം, ആ​ഴം, ആ​ഴ​മാ​ഴം... അ​തും ക​ഴി​ഞ്ഞൊ​രു യാ​ത്ര. എ​നി​ക്ക​ന്ന് ദീ​പ​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത് സീ​റ്റ്‌ കി​ട്ടി​യി​ല്ല​ല്ലോ! മീ​റ്റ​പ്പി​ന് എ​ന്ത് വ​ന്നാ​ലും ഞാ​ൻ അ​വ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്തേ ഇ​രി​ക്കൂ... ന​മു​ക്ക് ജീ​വി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ​ല്ലോ കു​ഞ്ഞേ ക​ഥ​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്!

    News Summary - Malayalam Story-meetup
    X