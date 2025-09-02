Begin typing your search above and press return to search.
    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര​ച്ഛ​ൻ

    Posted On date_range 2 Sept 2025 8:00 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 8:00 AM IST
    By
    മിനി പി.സി
    ന​വ​മി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഓ​ഫീ​സ് പ​തി​വി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം ശോ​ക​മൂ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ണു​ത്ത ഗു​ഡ്മോ​ണി​ങ് പ​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ, തെ​ളി​യാ​ത്ത നോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ. “എ​ന്തു​പ​റ്റി എ​ല്ലാ​ർ​ക്കും?” അ​വ​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത സീ​റ്റി​ലെ പ്ര​മോ​ദി​നോ​ട് തി​ര​ക്കി. അ​യാ​ളു​ടെ ര​ക്ത​ശോ​ഭ​യു​ള്ള മു​ഖം വി​ള​ർ​ത്തും ശാ​ന്ത​മാ​യ ക​ണ്ണു​ക​ൾ തു​ടു​ത്തു​മി​രു​ന്നു. ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​വ​മി​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്താ​ണ് പ്ര​മോ​ദ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​വ​ളു​ടെ ഈ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് എ​ന്തു മ​റു​പ​ടി കൊ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ൾ. പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​വ​മി​യെ അ​യാ​ൾ​ക്ക​റി​യാം. എ​ന്നും...

    “എ​ന്തു​പ​റ്റി എ​ല്ലാ​ർ​ക്കും?” അ​വ​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത സീ​റ്റി​ലെ പ്ര​മോ​ദി​നോ​ട് തി​ര​ക്കി. അ​യാ​ളു​ടെ ര​ക്ത​ശോ​ഭ​യു​ള്ള മു​ഖം വി​ള​ർ​ത്തും ശാ​ന്ത​മാ​യ ക​ണ്ണു​ക​ൾ തു​ടു​ത്തു​മി​രു​ന്നു. ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​വ​മി​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്താ​ണ് പ്ര​മോ​ദ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​വ​ളു​ടെ ഈ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് എ​ന്തു മ​റു​പ​ടി കൊ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ൾ. പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​വ​മി​യെ അ​യാ​ൾ​ക്ക​റി​യാം. എ​ന്നും കാ​ല​ത്തും ഉ​ച്ച​ക്കും വൈ​കീട്ടും മു​റ​തെ​റ്റാ​തെ അ​വ​ളെ വി​ളി​ക്കാ​റു​ള്ള ആ ​അ​ച്ഛ​നെ​യും അ​റി​യാം. എ​ന്നും വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഭ​ർ​ത്താ​വാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​മോ​ദ് ആ​ദ്യം ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് അ​വ​ൾത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞു: “ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര​ച്ഛ​നാ​ണ്.”

    “ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര​പ്പ​ൻ എ​ന്ന് കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര​ച്ഛ​ൻ എ​ന്ന് ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്.”

    “അ​യ്യോ, അ​തെ​ന്റെ അ​ച്ഛ​നാ​ണ്. വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ ര​ണ്ട് അ​ച്ഛ​ന്മാ​രും ത​മ്മി​ൽ ക​ൺ​ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ആ​വാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ക്കി​യ​താ​ണ്.” “ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര​ച്ഛ​ന്, ന​വ​മി ഇ​പ്പോ​ഴും സ്കൂ​ൾ​ക്കു​ട്ടി ആ​ണെ​ന്നാ​വും വി​ചാ​രം. ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ കെ​ട്ടി​ച്ചു​വി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞും മ​ക​ളെ എ​ന്നും വി​ളി​ച്ച് വി​ശേ​ഷം തി​ര​ക്കു​ന്ന ഒ​ര​ച്ഛ​നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്.”

    “അ​ച്ഛ​ൻ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. ഓ​ഫീ​സി​ൽ എ​ത്തി​യോ? ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചോ? ഓ​ഫീ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യോ? തി​രി​കെ വീ​ടെ​ത്തി​യോ? എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ യാ​തൊ​രു മാ​റ്റ​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും എ​ന്നും അ​ച്ഛ​ന​ത് ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ഷ​മ​മാ​കും.​ ശീ​ല​മാ​യി​പ്പോ​യി.”

    ന​വ​മി​യു​ടെ അ​ച്ഛ​ൻ പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ൽ കൗ​തു​ക​മാ​യി നി​റ​ഞ്ഞു. അ​തു​പോ​ലെ ഒ​ര​ച്ഛ​നാ​വാ​ൻ അ​യാ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, നീ​ണ്ട​നാ​ള​ത്തെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും കൂ​ട്ടി​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ച്ഛ​ന്റെ വി​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്ര ശ്ര​ദ്ധ കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു ന​വ​മി​യെ​യാ​ണ് പ്ര​മോ​ദ് ക​ണ്ട​ത്.

    “ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര​ച്ഛ​നാ​യി​രി​ക്കും. എ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ലേ?” ഫോ​ൺ നി​ർ​ത്താ​തെ വൈ​ബ്രേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കേ​ട്ട് പ്ര​മോ​ദ് ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം,

    “ഈ ​അ​ച്ഛ​ന്റെ​യൊ​രു കാ​ര്യം. നൂ​റു തി​ര​ക്കു​ണ്ട് അ​പ്പ​ഴാ” എ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ട്ട് ചെ​യ്യും. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തി​ര​ക്കി​ട്ട് എ​ന്തേ​ലും ഒ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​വ​മി​ക്ക് ഓ​ഫീ​സി​ൽ വെ​ച്ച് അ​ച്ഛ​ന്റെ വി​ളി​ക​ൾ വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​മോ​ദ് ഓ​ർ​ത്തു.​ അ​താ​ണ് ആ ​വാ​ർ​ത്ത​ക്കു പിറ​കെ അ​യാ​ൾ പോ​യ​തും.

    “എ​ന്താ​ടോ? എ​ന്തു​പ​റ്റി?” ന​വ​മി പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ ചു​മ​ലി​ൽ ത​ട്ടി ചോ​ദ്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    “ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര​ച്ഛ​ൻ എ​വി​ടെ​ങ്കി​ലും പോ​കു​ന്ന കാ​ര്യം നി​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നോ?’’

    “ഇ​ല്ല. എ​ന്തേ?”

    “നി​ന്നെ എ​പ്പോ​ഴാ ലാ​സ്റ്റ് വി​ളി​ച്ചേ?”

    “മൂ​ന്നാ​ലു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് ഉ​ച്ച​യ്ക്ക്. ഞാ​ന​ന്നേ​രം മീ​ഷോ​യി​ൽ ഒ​രു സാ​രി നോ​ക്കു​വാ​യി​രു​ന്നു. നീ ​ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ലേ എ​ന്താ കാ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ത്തേ​ന്ന്. പി​ന്നെ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. കു​റ​ച്ചു നാ​ളാ​യി​ട്ട് രാ​ത്രി വി​ളി​ച്ചാ​ൽ ഞാ​ൻ എ​ടു​ക്കാ​റി​ല്ല. വ​ല്ല വെ​ബ് സീ​രീ​സും ക​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന നേ​ര​ത്താ​വും വി​ളി. പി​ന്നെ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല, എ​ന്തേ​ലും തി​ര​ക്കാ​യി​രി​ക്കും. എ​ന്താ​ടോ? പ​റ” അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യോ​ടെ ന​വ​മി അ​യാ​ളെ നോ​ക്കി.

    “ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ വ​ന്ന ഒ​രു ന്യൂ​സാ​ണ്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് തി​രു​പ്പ​തി​മ​ല ക​യ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഒ​രു വൃ​ദ്ധ​ൻ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു മ​രി​ച്ചു. അ​യാ​ളു​ടെ ക​യ്യി​ൽ​നി​ന്നും കി​ട്ടി​യ വി​വ​രം​വെ​ച്ച് ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​സ്സി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്തു​വ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്. കാ​ഴ്ച​ക്ക് എ​ഴു​പ​തു​കാ​ര​ൻ. സ​ഞ്ചി​യി​ൽ പ​വേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് മൈ​ൻ​ഡ് എ​ന്ന പു​സ്ത​കം കി​ട​പ്പു​ണ്ട്. ജ​ഡം അ​വി​ടെ ടൗ​ൺ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​രം കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല’’, പ്ര​മോ​ദ് അ​റി​ഞ്ഞ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ന​വ​മി​ക്ക് അ​തു കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം ഒ​ന്നും തോ​ന്നി​യി​ല്ല. മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു ത​രി​പ്പ്. അ​ത്ര​മാ​ത്രം. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​ത​രി​പ്പ് ഒ​തു​ങ്ങി​യ​തും നി​ന്ന​നി​ൽ​പി​ൽ ഒ​രു സൂനാ​മി​ത്തി​ര വ​ന്ന് ത​ന്നെ അ​ടി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​പോ​ലൊ​രു തി​ക്കു​മു​ട്ട​ൽ തോ​ന്നി.

    “അ​ച്ഛ​നോ? എ​ന്റ​ച്ഛ​നാ​വി​ല്ല”, അ​വ​ൾ ശ്വാ​സം കി​ട്ടാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നോ​ണം പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ മു​ന്നി​ലെ ക​സേ​ര​യി​ൽ ഇ​രു​ന്നു.

    “ഉ​റ​പ്പി​ല്ല. ഊ​ഹം മാ​ത്രം. അ​ച്ഛ​നെ ഒ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു​നോ​ക്കൂ. എ​ന്നും ഒ​രു മു​ട​ക്ക​വും വ​രു​ത്താ​തെ അ​ച്ഛ​ൻ വി​ളി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലേ? വീ​ട്ടി​ൽ മ​റ്റാ​രും ഇ​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥി​തി​ക്ക് പ​തി​വു​പോ​ലെ വി​ളി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ്ടേ”, പ്ര​മോ​ദി​ന് ത​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മി​ല്ലാ​യ്മ ഓ​ർ​ത്ത് നീ​ര​സ​വും അ​ച്ഛ​നെ ഓ​ർ​ത്ത് വ​ലി​യ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ദു​ർ​ഗ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. അ​വ​ൾ വി​റ​യ്ക്കു​ന്ന കൈ​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ലെ കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് ലി​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്നും ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര​ച്ഛ​നെ ത​പ്പി​യെ​ടു​ത്തു. പ​ണ്ടെ​ല്ലാം ആ ​ന​മ്പ​ർ കാ​ണാ​പ്പാ​ഠ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ല് വ​ർ​ഷ​മെ​ങ്കി​ലും ആ​യി​ക്കാ​ണും ആ ​ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചി​ട്ട്. അ​ച്ഛ​ൻ എ​ന്നും ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തുകൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ, അ​തോ ജീ​വ​വാ​യു​വെ​ന്ന​പോ​ലെ അ​ദൃ​ശ്യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി അ​ച്ഛ​നെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽകൊ​ണ്ടാ​ണോ? അ​വ​ൾ കു​റ്റ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ ഒ​രാ​ത്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    “അ​ല്ലേ​ലും പ​ല​ർ​ക്കും ക​ട​മ​യും സ്നേ​ഹ​വും കീ​ഴോ​ട്ടു മാ​ത്ര​മേ കാ​ണൂ. സ്വ​ന്തം കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടും മാ​ത്രം! പൊ​ന്നേ പൊ​ടി​യേ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് വ​ള​ർ​ത്തി​യ അ​ച്ഛ​നോ​ടും അ​മ്മ​യോ​ടും ഒ​ന്നു മി​ണ്ടാ​ൻ​പോ​ലും നേ​രം കാ​ണി​ല്ല”, പ​ണ്ട് ആ​രോ പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ട്ട പ​രി​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ പൊ​രു​ൾ അ​വ​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്.

    അ​ച്ഛ​ന്റെ ഫോ​ണി​ലെ ‘‘ഏ​ഴ​ര​പ്പൊ​ന്നാ​ന പു​റ​ത്തെ​ഴു​ന്ന​ള്ളും ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര​പ്പാ” എ​ന്ന റി​ങ്ടോ​ണും അ​തി​ന്റെ അ​റ്റ​ത്തു​ള്ള മോ​ളേ… എ​ന്നു​ള്ള വി​ളി​യും കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ കൊ​തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​ല​വ​ട്ടം വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കി​ട്ടി​യി​ല്ല.

    “അ​ച്ഛ​നെ കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല, ഫോ​ൺ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫാ​ണ്,” ന​വ​മി​യു​ടെ ശ​ബ്ദം പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​യി​ൽ മു​ങ്ങി.

    “പേ​ടി​ക്കാ​തെ. അ​ച്ഛ​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ, അ​യ​ൽ​ക്കാ​ർ, ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​ങ്ങ​നെ ആ​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​നോ​ക്കൂ”, പ്ര​മോ​ദ് ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു.

    “അ​ങ്ങ​നെ ആ​രു​മി​ല്ല. എ​നി​ക്കാ​രു​ടെ​യും ന​മ്പ​ർ അ​റി​യി​ല്ല...”​ കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് ലി​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ ഒ​രു നി​മി​ഷം ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം വെ​പ്രാ​ള​ത്തോ​ടെ ന​വ​മി എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് പു​റ​മേ​ക്കോ​ടി.

    “താ​ൻ എ​ങ്ങോ​ട്ടാ ഈ ​ഓ​ടിപ്പോ​കു​ന്നേ?”, പ്ര​മോ​ദ് പു​റ​കെ എ​ത്തി.

    “എ​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല.”

    “ടെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​വാ​തെ. എ​ന്തു​വ​ന്നാ​ലും ഫേ​സ് ചെ​യ്ത​ല്ലേ പ​റ്റൂ.​ ഞാ​ൻ ഓ​ഫീ​സി​ൽ ഒ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് വ​ര​ട്ടെ. എ​ന്നി​ട്ട് ന​മു​ക്കാ​ദ്യം ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ചെ​ല്ലാം. അ​ച്ഛ​ന്റെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും എ​ടു​ത്തു​വേ​ണം തി​രു​പ്പ​തി​യി​ലോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ”, പ്ര​മോ​ദ് ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​യാ​ൾ കൂ​ടെ വ​രാ​മെ​ന്നേ​റ്റ​ത് ന​വ​മി​ക്ക് നേ​രി​യ ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കി. ശ്യാം ​നാ​ട്ടി​ലി​ല്ല, കാ​ല​ത്തെ ക​മ്പ​നി​യാ​വ​ശ്യം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. ശ്യാ​മി​ന്റെ അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​യും കാ​ന​ഡ​യി​ൽ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത് കു​റ​ച്ചു​നാ​ൾ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പോ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ക​ൻ ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് കോ​ച്ചി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചു പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. മ​ക​ന്റെ വാ​ട്സ്ആപ്പി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു മെ​സേ​ജ് അ​യ​ച്ചു. എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും കാ​ണു​മെ​ന്നേ ക​രു​തി​യു​ള്ളൂ. പ​ക്ഷേ, നെ​ഞ്ചി​ന്റെ നീ​റ്റ​ൽ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ട് മ​റു​പ​ടി വ​ന്നു: “അ​ത് അ​പ്പൂ​പ്പ​ൻ​ത​ന്നെ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​പ്പൂ​പ്പ​ന്റെ സ​ഞ്ചി​യി​ൽ ആ ​പു​സ്ത​കം ഞാ​നും ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.” ന​വ​മി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​വേ​ഗം കൂ​ടി.

    വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ ​യാ​ത്ര വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഏ​റ​ക്കു​റെ വി​സ്മൃ​തി​യി​ലാ​ണ്ടു കി​ട​ന്ന അ​ച്ഛ​നെ​ന്ന ബോ​ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ൽ​പാ​ൽ​പ​മാ​യി വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ക​ന​ത്തി​ൽ ന​വ​മി​യു​ടെ നെ​ഞ്ചു​വി​ങ്ങി. അ​വ​ൾ പ​തി​യെ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ചാ​ഞ്ഞു. അ​ച്ഛ​ന് താ​ലൂ​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. അ​മ്മ​ക്ക് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം സ്‌​കൂ​ളി​ലും. പ​ര​സ്പ​ര​മ​റി​യാ​തെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഒ​രു നി​മി​ഷ​വും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​രാ​വി​ലെ വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്തി പ​ഠി​ക്കാ​നി​രു​ത്തു​ന്ന​ത് അ​ച്ഛ​നാ​ണ്. അ​മ്മ​ക്ക​ന്നേ​രം അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ പി​ടി​പ്പ​ത് ജോ​ലി​ക​ൾ കാ​ണും. മു​റ്റ​ത്തെ കി​ണ​റ്റി​ൽ​നി​ന്നും വെ​ള്ളം കോ​രു​ക, മു​റ്റ​മ​ടി​ക്കു​ക, തേ​ങ്ങ പൊ​തി​ക്കു​ക, വി​റ​ക് കീ​റു​ക, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്തി​രി​യി​ടു​ക ഇ​തൊ​ക്കെ അ​ച്ഛ​നാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക. കൃ​ത്യം ആ​റ​ര​ക്ക് അ​ച്ഛ​ൻ ജോ​ലി​ക​ൾ തീ​ർ​ത്ത് മു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പു​സ്ത​കം അ​ട​ച്ചു​വെ​ച്ച് ആ ​കൈ​ക​ളി​ൽ തൂ​ങ്ങി ഗോ​വ​ണി​യി​റ​ങ്ങും. അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ ക​ടു​കു​വ​റ​യു​ടെ ഘോ​ഷം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രി​ക്കും അ​പ്പോ​ൾ.

    “വാ”, ​അ​ച്ഛ​ൻ മു​റ്റ​ത്തു​കൂ​ടെ തെ​ന്നി​ത്തെ​റി​ച്ചു ന​ട​ക്കു​ന്ന ത​ന്നെ പ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​ൽ പി​ടി​ച്ചി​രു​ത്തി നീ​ണ്ട ചു​രു​ൾ​മു​ടി​യി​ൽ ക​യ്യു​ണ്യ​മി​ട്ടു​കാ​ച്ചി​യ എ​ണ്ണ​തേ​ച്ച് കെ​ട്ടു​ക​ള​ഞ്ഞ് ചീ​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​ത്ത​രും. എ​ണ്ണ​ന​ന​വു​ള്ള ത​ല​യോ​ട്ടി​യി​ലൂ​ടെ ചീ​പ്പി​ന്റെ കോ​മ്പ​ല്ലു​ക​ൾ താ​ള​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഉ​ന്മേ​ഷം കൂ​ടും. അ​മ്മ​ക്ക് അ​ച്ഛ​നോ​ളം ക്ഷ​മ​യി​ല്ല, മ​യ​വും. അ​മ്മ ത​ല​യി​ൽ തൊ​ട്ടാ​ൽ​ത​ന്നെ ഭ്രാ​ന്തുപി​ടി​ക്കും. പി​ന്നെ അ​ടി​പി​ടി​യാ​യി, ചീ​ത്ത​വി​ളി​യാ​യി…

    “കു​തി​ര​വാ​ല് പോ​ലെ കോ​ല​ൻ മു​ടി​യു​ള്ളോ​ർ​ക്ക് ചു​രു​ണ്ട മു​ടി​ക്കാ​രു​ടെ വേ​ദ​ന​യ​റി​യി​ല്ല​ച്ഛാ” എ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​രു​ദി​വ​സം ഹൃ​ദ​യം​പൊ​ട്ടി ക​ര​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ച്ഛ​ൻ ആ ​പ​ണി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ന്ന് സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മു​ടി​യു​ള്ള കു​ട്ടി താ​നാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​മ്പ​ര​ത്തി​പ്പൂ​ക്ക​ളും റോ​സും മു​ല്ല​യും ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യും ഞെ​ര​ടി​പ്പി​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ച്ഛ​നു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന താ​ളി​യു​ടെ ഗു​ട്ട​ൻ​സ​റി​യാ​ൻ ടീ​ച്ച​ർ​മാ​ർ ഒ​ത്തി​രി പ​ണി​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​സ്ത​ക​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ്റ്റാ​ഫ്റൂ​മി​ൽ ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് ചേ​ർ​ത്തു നി​ർ​ത്തും. എ​ന്നി​ട്ട്,

    “കു​ട്ടീ​ടെ മു​ടി​യി​ൽ എ​ന്താ തേ​ക്ക​ണ്? എ​ന്തൊ​രു ഉ​ള്ളാ​ണ്... ന​ല്ല മ​ണോം. പ​ട്ടു​പോ​ലെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​ൻ എ​ന്താ ഭം​ഗി!” എ​ന്നു പ​റ​യും. കൂ​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്താ​ൽ ഫ​ലം കു​റ​യും എ​ന്ന് അ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​കൊ​ണ്ട്, “വെ​റും ചെ​മ്പ​ര​ത്തി​ത്താ​ളി​യാ ടീ​ച്ച​റേ” എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​ഴി​യും.

    “ഞ​ങ്ങ​ളും തേ​ക്ക​ണു​ണ്ട​ല്ലോ. പ​ക്ഷേ, ഇ​തു​പോ​ലെ ആ​വ​ണി​ല്ല”, അ​വ​ർ നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ടും. ഇ​ന്നും അ​ച്ഛ​ന്റെ താ​ളി​ക്കൂ​ട്ട് ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ച്ഛ​ൻ താ​ളി​ക്കൂ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഒ​ഴി​ച്ചു​ക​റി​ക​ളു​ടെ​യും മെ​ഴു​ക്കു​പു​ര​ട്ടി​യു​ടെ​യും പ്രാ​ത​ൽ പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഗ​ന്ധ​മു​യ​രു​ന്ന അ​ടു​ക്ക​ള അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി മു​ഷി​ഞ്ഞ തു​ണി നി​റ​ച്ച ബ​ക്ക​റ്റു​മാ​യി അ​മ്മ​യെ​ത്തും. പി​ന്നെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ തൊ​ടി​യി​ലെ ആ​മ​ക്കു​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു യാ​ത്ര​യാ​ണ്. മു​ഷി​ഞ്ഞ തു​ണി​ക​ൾ നി​റ​ച്ച ബ​ക്ക​റ്റു​മാ​യി അ​മ്മ​യും അ​ച്ഛ​ന്റെ കൈ ​പി​ടി​ച്ച് ഞ​ങ്ങ​ളും. ക​യ്യു​ണ്യ​വും ക​ലം​പൊ​ട്ടി​യും ശം​ഖു​പു​ഷ്പ​വും മ​ന്ദാ​ര​വും ശ​താ​വ​രി​യും അ​ണ​ലി​വേ​ഗ​വും തു​മ്പ​യും അ​മ്മി​മു​റി​യ​നും വ​ള​ർ​ന്നുനി​ൽ​ക്കു​ന്ന തൊ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ചി​രി​ച്ചു ക​ളി​ച്ച് ക​ല​പി​ല​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് പോ​ക്ക്. അ​മ്മി​മു​റി​യ​ന്റെ ഇ​ല​ക​ളി​ൽ ആ​ട്ട​ക്കാ​രി​യു​ടെ മു​ട്ട​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. അ​തു വ​ള​ർ​ന്ന് പു​ഴു​ക്ക​ളും അ​വ മൂ​ത്ത് ശ​ല​ഭ​വു​മാ​കാ​ൻ ആ​വ​ണി​യും താ​നും കാ​ത്തി​രി​ക്കും. ഒ​രി​ട​ത്തും അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കാ​തെ തു​ള്ളി​പ്പ​റ​ന്നു ന​ട​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ആ​വ​ണി​യെ അ​ച്ഛ​ൻ ആ​ട്ട​ക്കാ​രി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​ളി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ആ​മ​ക്കു​ള​ത്തി​ലെ വെ​ള്ളം ക​ണ്ണാ​ടി​പോ​ലെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടു​വ​രെ കാ​ണു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ട​ക്ക് പൊ​ടി​പ്പാ​യ​ൽ പൊ​ന്തു​മ്പോ​ൾ അ​ച്ഛ​ന​ത് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കും. പ​ണ്ട് കൃ​ഷി​യാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി കു​ഴി​ച്ച കൊ​ക്ക​ർ​ണ്ണി​യാ​യി​രു​ന്നു. ചു​റ്റു​മു​ള്ള മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞും എ​ക്ക​ല​ടി​ഞ്ഞും ആ​ഴം കു​റ​ഞ്ഞ് കു​ള​മാ​യി മാ​റി​യ​താ​ണ്. അ​രി​നെ​ല്ലി​ക്ക​യു​ടെ​യും വെ​ള്ള​ച​മ്പ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​രി​കു​ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് വെ​ള്ള​ത്തി​ന് ന​ല്ല മ​ണ​വും ത​ണു​പ്പു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​ൻ ആ​വ​ണി​ക്കും മ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ച്ഛ​നു​മ​മ്മ​യും തു​ണി​യ​ല​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​ൽ​പ്പട​വി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ നീ​ട്ടി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന് അ​ടി​യി​ലൂ​ടെ താ​ള​ത്തി​ൽ നീ​ന്തി​ന​ട​ക്കു​ന്ന മീ​നു​ക​ളെ​യും വാ​ൽ​മാ​ക്രി​ക​ളെ​യും കാ​ണും.

    “കു​റ​ച്ചു​നേ​രം അ​ങ്ങ​നെ ഇ​രി​ക്കൂ. പെ​ഡി​ക്യൂ​റും മാ​നി​ക്യൂ​റും മീ​നു​ക​ൾ ചെ​യ്തു​ത​രും,” അ​ച്ഛ​ൻ പ​റ​യും. മീ​ൻ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ പെ​രു​വി​ര​ൽ മു​ത​ൽ പൊ​ക്കി​ൾ​വ​രെ ഉ​രു​മി​യും ഉ​ര​സി​യും ഇ​ക്കി​ളി​കൂ​ട്ടു​ന്ന​തും ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും മു​റി​വു​ക​ളി​ലും കൊ​ത്തി​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തും ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​ഭൂ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​യ്ക്കൊ​ന്നും ഒ​രു ഭ​യ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    മീ​നു​ക​ളും വാ​ൽ​മാ​ക്രി​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ഒ​രു ആ​മ​ക്കു​ട്ട​നാ​യി​രു​ന്നു കു​ള​ത്തി​ലെ താ​രം. അ​ച്ഛ​ൻ കോ​ളേ​ജി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​നൊ​പ്പം വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​വ​ന്ന​താ​ണ്. അ​ച്ഛ​ൻ അ​തി​നെ കു​ള​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടി​ട്ടു. അ​വ​ൻ അ​വി​ടെ​ക്കി​ട​ന്ന് വ​ള​ർ​ന്നു വ​ലു​താ​യി. എ​ന്നും കാ​ല​ത്തെ ഞ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ക​യ്യി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ന് പൊ​ന്തി​വ​രും. അ​വ​നു കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ന്നും അ​ച്ഛ​ന്റെ ക​യ്യി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കാ​ണും. അ​വ​നെ പു​ന്നാ​രി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് അ​ച്ഛ​ൻ പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക. വാ​ഴ​യി​ല​ക്കീ​റി​ൽ സോ​പ്പു പ​ത​പ്പി​ച്ച് ര​ണ്ടാ​ളെ​യും തേ​ച്ചു​ര​ച്ചു കു​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ച്ഛ​നാ​ണ്. ആ​ദ്യം അ​മ്മ​യാ​ണ​ത് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ൾ, “അ​യ്യോ, മ​തി​യേ,” എ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​ക്കെ ക​ര​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്നേ​രം ന​ല്ല അ​ടി കി​ട്ടും.

    കു​ളി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ പ്രാ​ത​ൽ, പ​ത്ര​വാ​യ​ന, ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്കും സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്കും പോ​കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ –അ​ങ്ങ​നെ പോ​കും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. വൈ​കീട്ട് കൃ​ത്യം അ​ഞ്ച​ര​മ​ണി​ക്ക് അ​ച്ഛ​ൻ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തും. വീ​ട്ടി​ലു​ള്ള​പ്പോ​ൾ അ​ച്ഛ​ന്റെ സ​മ​യം മു​ഴു​വ​നും അ​മ്മ​ക്കും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. സ​ന്ധ്യ​യാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഹോം​വ​ർ​ക്കും കു​ളി​യും തീ​ർ​ത്ത് കു​റ​ച്ചുനേ​രം അ​ച്ഛ​ന്റെ ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ൽ ചെ​ന്നി​രി​ക്കും. അ​ച്ഛ​ന്റെ പു​സ്ത​ക​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ സ്വാ​മി വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​ന്റെ​യും അം​ബേ​ദ്ക​ർ, ഗാ​ന്ധി​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു​പാ​ട് സാ​മൂ​ഹിക പ​രി​ഷ്ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെയും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​തെ​ല്ലാം മ​റി​ച്ചു​നോ​ക്കി ഇ​രി​ക്കും.

     വാ​യ​ന​യും നാ​മ​ജ​പ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​ക്കു​മൊ​പ്പം ഇ​റ​യ​ത്ത് ചെ​ന്നി​രി​ക്കും. അ​ന്ന​ത്തെ ദി​വ​സ​ത്തെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ, തി​രി​ച്ച​റി​വു​ക​ൾ, ആ​ന​ന്ദ​ങ്ങ​ൾ, അ​ബ​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ... എ​ല്ലാം അ​വ​ർ ചോ​ദി​ച്ച​റി​യും. തി​ടു​ക്ക​മോ വി​ര​സ​ത​യോ കൂ​ടാ​തെ എ​ല്ലാം താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തോ​ടെ കേ​ട്ടി​രി​ക്കും. അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​യും ത​മ്മി​ലും മ​ടു​പ്പി​ല്ലാ​തെ ഏ​റെ​നേ​രം സം​സാ​രി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച​ല്ലാ​തെ പൊ​തു​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ത്ര​മേ​ൽ ഗ​ഹ​ന​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ര്യാഭ​ർ​ത്താ​ക്ക​ന്മാ​രെ പി​ന്നെ​വി​ടെ​യും താ​ൻ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    “ഉ​ഷ പ​റ​യൂ.”

    “ഏ​ട്ട​ൻ പ​റ​യൂ,” എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ര​സ്പ​രം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ കൊ​തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​വ​ർ സം​സാ​രം തു​ട​ങ്ങു​ക.

    രാ​ത്രി ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​ങ്ങും​വ​രെ ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​ത​ന്നും പാ​ട്ടു​ക​ൾ മൂ​ളി​യും അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​യും ഒ​പ്പം വ​ന്നു കി​ട​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​രും ആ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യും ത്യാ​ഗം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രാ​തി പ​റ​യാ​ത്ത, അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത ഒ​ട്ടു​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ലം! ഞ​ങ്ങ​ൾ മു​തി​ർ​ന്നി​ട്ടും ആ ​കി​ട​പ്പും ക​രു​ത​ലും തു​ട​ർ​ന്നു. ആ​ദ്യം ആ​വ​ണി​യു​ടെ വി​വാ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​ണ​യി​ച്ച​വ​നൊ​പ്പം ആ​ർ​ഭാ​ട​മാ​യി ഇ​റ​ക്കി​വി​ടു​മ്പോ​ൾ ഒ​ന്നേ അ​ച്ഛ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു​ള്ളൂ: “എ​ന്നേ​ലും നി​ന​ക്ക് വേ​ണ്ടെ​ന്നു തോ​ന്നി​യാ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്ക​രു​ത്, ഒ​രു പോ​റ​ൽ​പോ​ലും ഏ​ൽ​പിക്ക​രു​ത്. എ​നി​ക്ക് ത​ര​ണം. ഞാ​ൻ നോ​ക്കി​ക്കോ​ളാം.”

    അ​ന്ന​യാ​ൾ അ​ച്ഛ​ന് വാ​ക്കു കൊ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു വ​ർ​ഷം തി​ക​യും മു​മ്പേ ആ​രെ​യും ഒ​ന്നും അ​റി​യി​ക്കാ​തെ ആ​വ​ണി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തു. അ​ത് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യോ കൊ​ല​പാ​ത​ക​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വു​മാ​യി അ​ച്ഛ​ൻ കു​റെ​നാ​ൾ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്നും തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. വ​ള​രെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ആ ​ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ച്ഛ​ൻ ക​ര​ക​യ​റി​യ​ത്. അ​മ്മ​ക്ക് പ​ക്ഷേ, അ​തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​മ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ശ്യാ​മു​മാ​യു​ള്ള വി​വാ​ഹം.

    ‘‘അ​ച്ഛ​നെ ത​നി​ച്ചാ​ക്കി പോ​കാ​ൻ വ​യ്യ’’ എ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ഉ​റു​മ്പ​ട​ക്കം കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച് ക​ര​ഞ്ഞു. ഈ ​ലോ​ക​ത്ത് അ​ച്ഛ​നു​വേ​ണ്ടി​ത്തു​ടി​ക്കാ​ൻ ത​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം മാ​ത്ര​മേ ബാ​ക്കി​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന ഉ​ൾ​ബോ​ധം! പ​ക്ഷേ, കാ​ലം ഒ​രു മാ​യാ​ജാ​ല​ക്കാ​ര​ൻ ക​ണ​ക്കെ ക​ൺ​കെ​ട്ടി​ലൂ​ടെ പ​ഴ​യ ന​വ​മി​യി​ൽ​നി​ന്നും പു​തി​യൊ​രാ​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    “ക​ല്യാ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യ​ന്ന് നി​ന്റെ​യ​മ്മ അ​പ്പൂ​പ്പ​നെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച് എ​ന്തൊ​രു ക​ര​ച്ചി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കു​റേ​നാ​ൾ ഒ​ര​വ​ധി വ​രാ​ൻ നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ. ഇ​പ്പൊ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നി​ല്ലേ? എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചാ അ​യ്യ​യ്യോ സ​മ​യ​മി​ല്ല. വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ എ​ന്നു പ​റ​യും. അ​ത് അ​ഡാ​പ്റ്റേ​ഷ​ന് ബെ​സ്റ്റ് എ​ക്സാ​മ്പി​ളാ​ണ്”, ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി​യോ​ടു​ള്ള ജീ​വി​ക​ളു​ടെ പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ക​നോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ശ്യാം ​ന​ർ​മ​ഭാ​വേ​ന പ​റ​ഞ്ഞു.

    “എ​നി​ക്കെ​ന്ത് പ​റ്റി​യെ​ന്നാ​ണ് പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്? എ​ല്ലാ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ങ്ങ​നെത്തന്നെ​യാ​ണ്. ചെ​ല്ലു​ന്ന വീ​ട്ടി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും അ​വ​രു​ടെ ത​ല​യി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കു​മ​ല്ലോ. പി​ന്നെ എ​ന്ത് ചെ​യ്യാ​നാ​ണ്’’ എ​ന്ന് പി​റു​പി​റു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് അ​ടു​ത്ത ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ മു​ഴു​കി. അ​ത​ല്ലാ​തെ അ​ച്ഛ​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ അ​ച്ഛ​ന്റെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ ഒ​ന്നു ചി​ന്തി​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ന​സ്സു​പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. കാ​ർ വീ​ടി​നോ​ട​ടു​ക്കു​ന്തോ​റും ന​വ​മി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​താ​ള​ത്തി​ന്റെ വേ​ഗം കൂ​ടി. മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു ധൈ​ര്യ​ക്കു​റ​വ് അ​വ​ളെ മൂ​ടി.​ അ​ച്ഛ​ൻ അ​വി​ടെ ഇ​ല്ലെ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി.

    “ഹോ ​അ​ടു​ത്തെ​ങ്ങും ഒ​രു വീ​ടു​പോ​ലു​മി​ല്ല​ല്ലോ. ഇ​വി​ടെ ഒ​റ്റ​യ്ക്ക് ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ച്ഛ​നെ സ​മ്മ​തി​ക്ക​ണം. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് അ​ച്ഛ​ന് ഒ​രു കൂ​ട്ടു​വേ​ണ​മെ​ന്ന് താ​ൻ ചി​ന്തി​ച്ചി​ല്ല?”, ക​ണ്ണെ​ത്താ​ദൂ​രം പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ലെ ഓ​ടു​മേ​ഞ്ഞ പ​ഴ​യ ആ ​ഇ​രു​നി​ല മാ​ളി​ക​വീ​ട് ക​ണ്ട് പ്ര​മോ​ദ് ചോ​ദി​ച്ചു. ന​വ​മി മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല. പ​റ​യാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ന് അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നും അ​ച്ഛ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ച്ചി​ട്ടേ​യി​ല്ല. അ​ച്ഛ​നു​ണ്ടോ? ഉ​ണ്ട്, അ​ത്ര​ത​ന്നെ. അ​വ​ളു​ടെ കു​റ്റ​ബോ​ധം പെ​രു​കി.

    “തി​രു​പ്പ​തി​യി​ലെ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ അ​നാ​ഥ ജ​ഡ​മാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ക്ക​ളെ പൊ​ന്നു​പോ​ലെ സ്നേ​ഹി​ച്ച ആ ​അ​ച്ഛ​നാ​വാ​തി​രി​ക്ക​ട്ടെ”, പ്ര​മോ​ദ് ആ​ത്മ​ഗ​തം​ചെ​യ്തു. ന​വ​മി​ക്ക് ശ​ക്തി മു​ഴു​വ​ൻ ചോ​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നി.

    “ഇ​നി​യൊ​ന്നും പ​റ​യ​ല്ലേ...” അ​വ​ൾ പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ കൈ​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചു.

    ഉ​ച്ച മ​യ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. വെ​യി​ൽ ക​തി​രി​ട്ട നെ​ൽ​പാ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​നി​റ​ത്തി​ൽ ഉ​ഗ്ര​മാ​യി തി​ള​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. കാ​റി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി ര​ണ്ട​ടി വെ​ച്ച​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഉ​ഷ്ണ​ക്കാ​റ്റി​ൽ മു​ഖ​വും ദേ​ഹ​വും പൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​യി ന​വ​മി​ക്ക് തോ​ന്നി. മു​റ്റ​ത്ത് നി​റ​യെ ക​രി​യി​ല വീ​ണു​കി​ട​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ അ​ച്ഛ​ൻ അ​വി​ടെ​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ൾ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

    “ഞാ​ൻ വ​രു​ന്നി​ല്ല. എ​നി​ക്ക് വ​യ്യ”, അ​വ​ൾ ത​ള​ർ​ച്ച​യോ​ടെ മു​റ്റ​ത്തെ ക​ൽ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ മു​ഖം​പൊ​ത്തി ഇ​രു​ന്നു.

    “ന​വ​മീ… എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കൂ...” പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ ശ​ബ്ദം അ​വ​ൾ കേ​ട്ടു. ഒ​പ്പം ര​ണ്ടു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ല​പി​ല​ക​ളും പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക​ളും. ന​വ​മി വേ​ഗം ക​ണ്ണു തു​റ​ന്നു. മു​മ്പി​ൽ അ​ച്ഛ​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ൽ തൂ​ങ്ങി ആ​മ​ക്കു​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ര​ണ്ടു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ!

    “അ​ച്ഛാ”, ന​വ​മി അ​വ​ർ​ക്ക​രി​കി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​യ​ടു​ക്കാ​നാ​ഞ്ഞു.​ എ​ന്നാ​ൽ, അ​മ്മി​മു​റി​യ​ന്റെ ഇ​ല​ക​ളി​ൽ പ​തു​ങ്ങി​നി​ന്നി​രു​ന്ന ആ​ട്ട​ക്കാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​രു കൂ​ട്ടം പൊ​ങ്ങി​പ്പ​റ​ന്നു വ​ന്ന് കാ​ഴ്ച​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​ച്ഛ​നെ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചു. വെ​യി​ൽ തീ​നാ​ളം ക​ണ​ക്കെ ഉ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് എ​രി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി.

    ‘‘എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്ക്. അ​ച്ഛ​ന്റെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണ്ടേ?” പ്ര​മോ​ദ് അ​വ​ളെ പി​ടി​ച്ചെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പി​ച്ചു. കാ​ൽ​പാ​ടു​ക​ൾ വീ​ണ് പ​തം​വെ​ക്കാ​ത്ത ക​രി​യി​ല​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​ബോ​ധ​ത്തി​ലെ​ന്നോ​ണം പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ തോ​ളി​ൽ ചാ​രി അ​വ​ൾ ന​ട​ന്നു.​ മു​ൻ​വാ​തി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    “ക​ള്ള​ൻ ക​യ​റി​യെ​ന്നാ​ണ് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്”, വാ​തി​ൽ ത​ള്ളി​ത്തു​റ​ന്ന് പ്ര​മോ​ദ് അ​വ​ളെ​യും​കൊ​ണ്ട് അ​ക​ത്തു ക​യ​റി. പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​രു പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​യു​ടെ ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് ന​വ​മി ഞെ​ട്ടി.

    “പേ​ടി​ക്ക​ണ്ട, ആ​രോ ബ​ലൂ​ൺ പൊ​ട്ടി​ച്ച​താ​ണ്”, പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത് ഒ​രു കു​സൃ​തി​ച്ചി​രി വി​ട​ർ​ന്നു.

    “ആ​ര്? എ​ന്തി​ന്?” ന​വ​മി അ​യാ​ളെ തു​റി​ച്ചു​നോ​ക്കി.

    “പ​റ​യാം. അ​തി​നു മു​മ്പ് ന​ല്ലൊ​രു സ​ദ്യ ക​ഴി​ച്ചാ​ലോ?” മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​ച്ഛ​ന്റെ മു​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ശ​ബ്ദം! ന​വ​മി ഞെ​ട്ട​ലോ​ടെ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി. അ​ച്ഛ​ൻ കോ​ണി​പ്പ​ടി ഇ​റ​ങ്ങി​വ​രു​ന്നു. സ്വ​പ്ന​മാ​ണോ, സ​ത്യ​മാ​ണോ എ​ന്ന വി​ഭ്രാ​ന്തി​യോ​ടെ അ​വ​ൾ അ​ച്ഛ​നെ ഉ​റു​മ്പ​ട​ക്കം കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു.

    “സോ​റി അ​ച്ഛാ…” അ​വ​ളു​ടെ ക​ണ്ണീ​രു വീ​ണ് അ​ച്ഛ​ന്റെ ഷ​ർ​ട്ട് ന​ന​ഞ്ഞു.

    “ക​ര​യ​ണ്ട. എ​ന്റെ പി​റ​ന്നാ​ൾ ഇ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച് ശ്യാ​മും ഈ ​കു​ട്ടീം ന​ന്ദൂ​ട്ട​നും അ​റി​ഞ്ഞു​ള്ള പ്ലാ​നാ​യി​രു​ന്നു.​ ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​താ ഒ​ന്നും വേ​ണ്ടെ​ന്ന്... പി​ന്നെ ഇ​യാ​ൾ കൂ​ടി പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ ഞാ​ൻ ത​ട​സ്സ​ത്തി​ന് നി​ന്നി​ല്ല”, അ​ച്ഛ​ൻ ന​വ​മി​യു​ടെ ശി​ര​സ്സി​ൽ ത​ഴു​കി​ക്കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ന​വ​മി അ​ച്ഛ​ന് പി​റ​കെ ഗോ​വ​ണി ഇ​റ​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന സ്ത്രീ​യെ നോ​ക്കി. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഇ​ളം​പ​ച്ച കൈ​ത്ത​റി സാ​രി​യു​ടു​ത്ത് പു​ഞ്ചി​രി തൂ​കി… മെ​ലി​ഞ്ഞു സു​ന്ദ​രി​യാ​യ ആ ​അ​റു​പ​തു​കാ​രി​യെ ക​ണ്ട് അ​വ​ളു​ടെ ചു​ണ്ടു​ക​ൾ വി​റ​ച്ചു: “പാ​ർ​വ​തി ടീ​ച്ച​ർ.”

    പ​ണ്ട് അ​മ്മ​യു​ടെ ഒ​പ്പം ജോ​ലി​ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​ണ്! അ​വ​രെ​ന്താ ഇ​വി​ടെ? അ​ച്ഛ​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തോ, അ​തോ? ന​വ​മി അ​ച്ഛ​ന്റെ ദേ​ഹ​ത്തു​നി​ന്നും അ​ട​ർ​ന്നു​മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ത്ഭു​ത​ത്തോ​ടെ അ​വ​രെ നോ​ക്കി​നി​ന്നു.

    “കു​ട്ടി പേ​ടി​ച്ചു​പോ​യോ? വ​രൂ അ​ച്ഛ​ന്റെ പി​റ​ന്നാ​ൾ സ​ദ്യ ക​ഴി​ക്കാം”, പാ​ർ​വ​തി ടീ​ച്ച​ർ പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ ഊ​ണു​മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു. പി​റ​കെ അ​ച്ഛ​നും.

    “ഈ ​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഗ്യാ​പ് എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത് ചി​ല്ല​റ​ക്കാ​ര്യ​മ​ല്ല. ഒ​രു ഞൊ​ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ എ​ന്തൊ​ക്കെ സം​ഭ​വി​ക്കാം! ഇ​നി​യെ​ല്ലാം അ​ച്ഛ​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​ക്കോ”, ന​വ​മി​യു​ടെ അ​ന്തം​വി​ട്ട നി​ൽ​പ് ക​ണ്ട് പ്ര​മോ​ദ് ചി​രി​ച്ചു.

    “ആ ​ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം വാ​ർ​ത്ത സ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നോ?”, ന​വ​മി തി​ര​ക്കി.

     

    കെ. ​സു​ധീ​ഷ്

    “അ​തെ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രു​ള്ള​ത​ല്ല. വേ​റെ​ങ്ങോ ഉ​ള്ള, മ​ക​ളു​ടെ പേ​രും ചി​ത്ര​വും ദേ​ഹ​ത്ത് പ​ച്ച കു​ത്തി​യ ഒ​ര​ച്ഛ​ൻ.”

    “എ​ന്നി​ട്ട് ആ​രെ​ങ്കി​ലും അ​യാ​ളെ തി​ര​ഞ്ഞു​വ​ന്നു കാ​ണു​മോ?”

    “ഇ​ല്ല, താ​ൻ ക​ഴി​ക്കാ​ൻ വാ​ടോ. എ​നി​ക്ക് വി​ശ​ക്കു​ന്നു”, പ്ര​മോ​ദ് കൈ ​ക​ഴു​കി സ​ദ്യ​ക്ക് മു​മ്പി​ലി​രു​ന്നു.

    അ​ച്ഛ​നൊ​പ്പ​മി​രു​ന്ന് പാ​ർ​വ​തി ടീ​ച്ച​ർ വി​ള​മ്പി​യ പി​റ​ന്നാ​ൾ സ​ദ്യ ക​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഉ​ത്ത​രം കി​ട്ടാ​ത്ത ഒ​രു​പാ​ട് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ചി​ന്ത​ക​ളും ന​വ​മി​യെ വ​ട്ടം​ചു​റ്റി നി​ന്നു. തി​രു​പ്പ​തി​യി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ആ ​അ​ച്ഛ​ന്റെ മ​ക​ൾ എ​വി​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും? എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും അ​ച്ഛ​നെ തി​ര​ഞ്ഞ് വ​രാ​ഞ്ഞ​ത്? ത​ന്നെ​പ്പോ​ലെ അ​ച്ഛ​നെ മ​റ​ന്നു ക​ള​ഞ്ഞ​താ​വു​മോ? വി​വാ​ഹ​ശേ​ഷം ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര​ച്ഛ​ൻ എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​വ​ൾ എ​ന്താ​വും അ​വ​ളു​ടെ അ​ച്ഛ​നെ വി​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക?

    പു​റ​മെ വെ​യി​ൽ ഒ​ന്നൊ​തു​ങ്ങി. ജ​നാ​ല​യു​ടെ മ​ര​യ​ഴി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലൂ​ടെ തൊ​ടി​യി​ലെ സ​ക​ല പൂ​മ​ണ​വും പേ​റി ത​ണു​ത്തൊ​രു കാ​റ്റു വീ​ശി. ന​വ​മി പെ​രു​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​യി​ട്ട് പ​ഴ​യ കു​ട്ടി​യാ​യി അ​ച്ഛ​ന്റെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് ത​ല ചേ​ർ​ത്തുവെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

