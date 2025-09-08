Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി

    Posted On date_range 8 Sept 2025 7:30 AM IST
    Updated On date_range 8 Sept 2025 7:30 AM IST
    ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി
    By
    വി.എസ്. അജിത്ത്
    “നമ്മുടെ കുഞ്ഞുഭവനത്തിന് ഇ.എം.എസ് എന്ന് പേരിട്ടാലോ?” “കൊള്ളാം. ജെൻ സി പിള്ളേർക്ക് പുള്ളിക്കാരനെ വേണ്ടത്ര പരിചയമില്ല. മുതിർന്നവരും മറന്നോന്ന് സംശയമുണ്ട്.” “നിങ്ങൾ ആരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്?” “ഏലംകുളം മനയ്ക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ.” “അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിടാൻ ഇത് പാർട്ടി ആപ്പീസാണോ?” “ഭവനത്തിനും ഇടാം.” “അത് സർക്കാറിന്റെ വല്ല ഭവനപദ്ധതിക്കും ഇടട്ടെ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എറ്റേണൽ മാജിക്കൽ സോൾസ് (Eternal Magical Solace) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമായ ഇ.എം.എസ് ആണ്.” “എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ സ്മാൾഹൗസ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കവും ആവാമല്ലോ!” “സ്മാൾഹൗസ്?!” “ചിന്നവീട്.” “പോ അവിടന്ന്! സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ......

    സജീവ്​ കീഴരിയൂർ

    * * *

    “ഹലോ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു? എടുക്കാൻ എന്താ അമാന്തം?”

    “ഞാനിവിടെ ബാറിൽ... കൂട്ടുകാരൻ കാന​െഡയീന്ന് വന്നപ്പോ... ചെറിയൊരു... എന്താ ഈ സമയത്ത്?”

    “ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാക്ക് തെറ്റിച്ചു.”

    “ഏത് വാക്ക്?”

    “പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിയ കാര്യം മൂത്തവളോട് പറഞ്ഞു. അവൾക്ക് പതിനെട്ട് തികഞ്ഞല്ലോ.”

    “പതിനെട്ടും പ്രോപ്പർട്ടിയും തമ്മിൽ?”

    “പോണവഴിക്ക് വല്ല ഹാർട്ടറ്റാക്കും വന്ന് മരിച്ചുപോയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് അവൾ അറിയണ്ടേ?”

    “എന്നിട്ട് മോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു?”

    “വലിയ ഹാപ്പി. അവൾ പി.ജിയും നെറ്റും കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ ഇപ്പഴത്തെ അപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് വച്ച് ഒന്നേ കാൽ കോടിയെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.”

    “അതൊക്കെ ഇപ്പഴേ ആലോചിക്കണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ!”

    “കാര്യമുണ്ടെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞപ്പഴാ കത്തിയത്.”

    “കാര്യം എന്താന്ന് പറ?”

    “ആ ഒന്നേകാൽ കോടി വല്ല എയിഡഡ് കോളേജിലും കൊടുത്ത് ലക്ചററായിട്ട് കേറിയാ ജീവിതം സെറ്റ് ആവുമല്ലോ എന്ന്. മാത്രമല്ല ആ പരട്ട പിശുക്കൻ തന്തേടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ഇരക്കാൻ നിക്കണ്ട​േല്ലാ എന്നും. അവൾക്കും അങ്ങേരെ ഇഷ്ടമല്ല.”

    “നല്ലത് തന്നെ. ഇതിപ്പം നാളെ പറഞ്ഞാലും മതിയായിരുന്നല്ലോ.”

    “വേറോരു ഐഡിയ കൂടി ഉണ്ട്.”

    “അത് പറ. നിനക്ക് എപ്പഴും പ്ലാൻ ബി ഉണ്ടല്ലോ.”

    “രണ്ടാമത്തവള് പ്ലസ് ഒന്നിന് ചേർന്നല്ലോ. സമയം ദാന്നങ്ങ് പോവും അവൾക്കും വേണ്ടേ യു.ജി.സി?”

    “സമയം ഉണ്ടല്ലോ!”

    “തീരെ ഇല്ല. അതാ രാത്രി വിളിച്ചത്. നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ ഇപ്പം ഫോൺ വച്ചതേയുള്ളൂ നാളെയെങ്കി നാളെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണമെന്നാ പുള്ളി പറയുന്നത്.”

    “ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല. കള്ള് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നത്. കാലത്ത് വിളിക്കാം.”

    “വയ്ക്കല്ലേ... വയ്ക്കല്ലേ... എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടതാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അത്യാവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാൻ പ്ലാനുണ്ടെന്നാ അയാൾ പറയുന്നത്. അതിനേക്കാൾ ലാഭക്കച്ചവടമാണ്. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പത്തു ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് കൊടുത്താൽ സംഗതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കും.”

    “എന്റേൽ ഇപ്പം പത്ത് ലക്ഷം!”

    “കാശ് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? നമ്മടെ ഇ.എം.എസിന്റെ അമ്പത് ലക്ഷം എന്റേൽ ഇരിക്കേല്ലേ? മാഡവും സാറും കൂടി രാവിലെ വന്ന് ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചാട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാ അയാൾ ഫോൺ വച്ചത്. നീയും കൂടി വരണം.”

    “നോക്കാം.”

    “നോക്കിയാ പോരാ, വരണം.”

    “ചെറുതിന്റെ പി.ജി കഴിയുമ്പം ഇത് കൊടുത്താൽ അവൾക്കും കോളേജിൽ കേറാം. എന്റെ അമ്മ ചെയ്തപോലെ ഒരാളോട് പക്ഷപാതം കാണിച്ചൂന്ന് വേണ്ട. ആ തള്ളേടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പഴേ അടീന്ന് തരിച്ച് കേറും. എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞു കൊതിപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്ന വീട് അനിയത്തിക്കല്ലേ കൊടുത്തത്. അവസാനം വയ്യാതായപ്പം നോക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടിവന്ന്. ഇതാണ് ചോറിങ്ങും കൂറങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത്. നീയെന്താ ഒര് ഡെസ്പ് പോലെ?”

    “അതീ കള്ളടിച്ചതിന്റെ...”

    “നമ്മുടെ കാര്യം ഓർത്തു വിഷമിക്കണ്ട. എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ പറ്റുമ്പോൾ ഒരെമൗണ്ട് കിട്ടുമല്ലോ... അതീന്ന് അഞ്ചിന്റെ പൈസ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൊടുക്കാൻ പോണില്ല... കല്യാണം നടത്താനും കാറ് വാങ്ങാനും തന്തേടെന്നു വാങ്ങട്ടെ... അങ്ങോർക്കും ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ലക്ഷം സാലറി. പിള്ളേർ പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കാതെ നമുക്കും വേണ്ടേ സ്വന്തമായി ഒരു ജീവിതം?”

    “ഓക്കേ, അപ്പം നാളെ...”

    “കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് ഞാൻ കുരിശടിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തും. നിന്റെ ബൈക്കവിടെ വച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാറിൽ പോകാം. മൂന്നു മണിക്ക് മുമ്പ് വരേം വേണം. അങ്ങേർ അറിയാതെയാണല്ലോ ഓപറേഷൻ.”

