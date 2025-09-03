Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഏ​താ​നും കു​മി​ള​ക​ൾ

    Posted On date_range 3 Sept 2025 7:00 AM IST
    Updated On date_range 3 Sept 2025 7:00 AM IST

    ഏ​താ​നും കു​മി​ള​ക​ൾ
    By
    വി. ​ദി​ലീ​പ്
    ജ്യോ​തി​ർ ആ​ദി​ത്യ രാ​വി​ലെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ഫോ​ണു​മെ​ടു​ത്ത് പു​റ​കു​വ​ശ​ത്തെ മു​റ്റ​ത്തേ​ക്കു ചെ​ന്നു. അ​വ​ന്റെ അ​ച്ഛ​ൻ പു​ഷ്‍ക​ര​ൻ അ​വി​ടെ കു​ത്തി​യി​രു​ന്ന് വ​ള​രെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി പ​ല്ലു​തേ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല്ലു​തേ​ച്ച് ഒ​രു ക​ട്ട​നും കു​ടി​ച്ചി​ട്ടാ​ണ് പു​ഷ്‍ക​ര​ൻ എ​ന്നും വാ​ർ​പ്പു​പ​ണി​ക്കു പോ​വു​ക. പു​ഷ്‍ക​ര​ന്റെ ഭാ​ര്യ ജ​യ​പ്ര​ദ പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കി മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് അ​ട​ച്ചു​വെ​ച്ചി​ട്ട് പ​തി​വു​പോ​ലെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​നു പോ​യി. ജ്യോ​തി​ർ ഫോ​ണെ​ടു​ത്ത് ത​ന്റെ​യ​ച്ഛ​ൻ പ​ല്ലു​തേ​ക്കു​ന്ന വീ​ഡി​യോ പ​ക​ർ​ത്തി. പു​ഷ്‍ക​ര​ന് വ​ള​രെ സ​ന്തോ​ഷം തോ​ന്നി....

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു​വ​ട്ട​മെ​ങ്കി​ലും താ​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ൽ പു​ഷ്ക​ര​ൻ ജ്യോ​തി​റി​നു​വേ​ണ്ടി ആ​ഞ്ഞു പ​ല്ലു​തേ​ച്ചു. ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ ജ്യോ​തി​റി​നെ കു​റി​ച്ചു പു​ഷ്‍ക​ര​ന് ടെ​ൻ​ഷ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു പ​ണി​ക്കും പോ​കാ​തെ എ​പ്പോ​ഴും ഫോ​ണി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​ൻ ത​ന്റെ കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ എ​ങ്ങ​നെ ജീ​വി​ക്കു​മെ​ന്നോ​ർ​ത്ത് അ​യാ​ൾ തേ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ജ്യോ​തി​റി​ന് അ​തൊ​ന്നും ഒ​രു വി​ഷ​യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പു​ഷ്‍ക​ര​നും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു: താ​ൻ ടെ​ൻ​ഷ​ന​ടി​ച്ചാ​ൽ ത​നി​ക്കു മാ​ത്രം കേ​ട്. അ​തി​നാ​ൽ സ്വ​ന്തം കാ​ര്യം നോ​ക്കി ജീ​വി​ക്കാം.

    ‘‘അ​ച്ഛാ... ഇ​ന്ന് പു​ഴ​യി​ൽ പോ​യി കു​ളി​ക്കു​ന്നി​ല്ലേ?’’

    ജ്യോ​തി​ർ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘അ​യ്യോ ഇ​ല്ലെ​ടാ. ഇ​ന്ന് ഞാ​ൻ ബ​ക്ക​റ്റി​ൽ ആ​ണ് കു​ളി.’’

    ‘‘അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യ​ല്ലേ... ദേ ​ഞാ​ൻ വീ​ഡി​യോ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തു ക​ണ്ടി​ല്ലേ? ഇ​തു യൂ​ട്യൂ​ബി​ലി​ടാ​നു​ള്ള​താ... അ​ച്ഛ​ൻ പ​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക്ക​ര​ണം മ​റി​ഞ്ഞു പു​ഴ​യി​ൽ തു​ള്ളാ​റി​ല്ലേ... എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ന്റെ പ​വ​റ്! ഇ​പ്പോ അ​തു​പോ​ലൊ​ന്ന് തു​ള്ളി​നോ​ക്ക്... വീ​ഡി​യോ സൂ​പ്പ​റാ​വും...’’

    ജ്യോ​തി​ർ പു​ഷ്‍ക​ര​നെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘പു​ഴ​യി​ൽ മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി​ച്ച് ജോ​ലി​ക്കു പോ​കു​ന്ന ഗ്രാ​മീ​ണ​ന്റെ ഒ​രു ദി​വ​സം’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ട് അ​വ​ന്റെ ത​ല​യി​ൽ മി​ന്നി. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ഒ​ന്നു​വീ​തം മൂ​ന്നു​നേ​രം വീ​ഡി​യോ​ക​ളാ​ണ് ജ്യോ​തി​ർ ആ​ദി​ത്യ ത​ന്റെ യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലി​ൽ ഇ​ടു​ക.

    വീ​ഡി​യോ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ‘‘കൂ​ട്ടു​കാ​രേ, ഈ ​വീ​ഡി​യോ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മാ​യാ​ൽ ലൈ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും ക​മ​ന്റ് ചെ​യ്യാ​നും മ​റ​ക്കി​ല്ല​ല്ലോ?’’ എ​ന്ന് അ​രു​മ​യോ​ടെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ട​വം അ​വ​നു​ണ്ട്.

    ‘‘എ​ടാ... അ​തു വേ​ണോ? അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​മാ...’’

    ‘‘അ​ച്ഛാ..? എ​ന്നും എ​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ പോ​രാ​ളി​യെ പോ​ലെ ഒ​ഴു​ക്കി​നെ​തി​രെ മാ​ത്രം നീ​ന്തി​യി​ട്ടു​ള്ള അ​ച്ഛ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണോ ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്?’’

    ജ്യോ​തി​ർ ദുഃ​ഖ​ത്തോ​ടെ ചോ​ദി​ച്ചു.

     

    ഇ​തോ​ടെ ജ്യോ​തി​റി​നു മു​ന്നി​ൽ ത​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഹീ​റോ ഇ​മേ​ജ് ത​ക​ർ​ന്ന് താ​നൊ​രു ഭീ​രു​വാ​യി മാ​റി​യോ എ​ന്ന ചി​ന്ത പു​ഷ്ക​ര​നെ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​തോ​ടെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ മു​ണ്ടു​മ​ട​ക്കി​ക്കു​ത്തി​യി​ട്ട് അ​യാ​ൾ പു​ഴ​യെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ന​ട​ന്നു. പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​ന്ന് മു​ങ്ങി​ക്ക​യ​റി​യി​ട്ട് പ​ണി​ക്കു പോ​കാ​മെ​ന്നു​റ​ച്ച് പു​ഷ്ക​ര​ൻ തെ​ങ്ങി​ൽ ക​യ​റി.

    പു​ഴ​യി​ലേ​ക്കു വ​ള​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തെ​ങ്ങി​ന്റെ തു​ഞ്ച​ത്തേ​ക്ക് കു​ര​ങ്ങ് തോ​റ്റു​പോ​കും​പോ​ലെ പു​ഷ്‍ക​ര​ൻ കു​തി​ച്ചു.

    തു​ഞ്ച​ത്തെ​ത്തി​യ​തും താ​ഴെ​നി​ന്നും ജ്യോ​തി​ർ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘അ​ച്ഛാ... ഞാ​ൻ ആ​ക്ഷ​ൻ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ തു​ള്ളി​യാ​ൽ മ​തി. വാ​യു​വി​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം മ​ല​ക്കം മ​റി​യ​ണം...’’

    പു​ഷ്‍ക​ര​ൻ ഉ​ള്ളി​ൽ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ച്ചു. ര​ണ്ട​ല്ല മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം പ​മ്പ​രം പോ​ലെ തി​രി​ഞ്ഞ് എ​ത്ര താ​ൻ തു​ള്ളി​യ പു​ഴ​യാ​ണി​ത്. ഈ ​പു​ഴ ത​ന്റെ അ​മ്മ​യാ​ണ്. ‘ക​ര​യു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടെ ക​ര​യു​ക​യും ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടെ ചി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പു​ഴ​യാ​ണി​ത്’ എ​ന്ന ഇ​തു​വ​രെ ആ​രും കേ​ൾ​ക്കാ​ത്ത ത​ന്റെ വ​ർ​ണ​ന പു​ഷ്‍ക​ര​നോ​ർ​ത്തു.

    ജ്യോ​തി​ർ ഫ്രെ​യിം സെ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘അ​ച്ഛാ... സ്റ്റാ​ർ​ട്ട്... തു​ള്ളി​ക്കോ...’’

    പു​ഷ്‍ക​ര​ൻ തെ​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്നും കൈ​വി​ട്ട് ര​ണ്ടി​നു പ​ക​രം മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം കു​ട്ടി​ക്ക​ര​ണം മ​റി​ഞ്ഞ് പു​ഴ​യി​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    ‘‘അ​ച്ഛാ... സൂ​പ്പ​ർ...’’

    ജ്യോ​തി​ർ ഉ​റ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് എ​ടു​ത്ത വി​ഷ്വ​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. കൊ​ള്ളാം, അ​ച്ഛ​ൻ ന​ന്നാ​യി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ ​കൈ​കൂ​ർ​പ്പി​ച്ചു​ള്ള വ​ര​വും കാ​ലി​ന്റെ മ​സി​ലു​പി​ട​പ്പി​ക്ക​ലു​മെ​ല്ലാം സൂ​പ്പ​റാ​യി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി അ​ച്ഛ​ൻ പ​തി​യെ ക​ര​യി​ലേ​ക്കു നീ​ന്തി​വ​രു​ന്ന​ത് എ​ടു​ക്കാം.ജ്യോ​തി​ർ പു​ഴ​യി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി. പു​ഷ്‍ക​ര​നെ കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. അ​ച്ഛ​ൻ ഇ​തെ​വി​ടെ മ​റ​ഞ്ഞു? ഇ​താ​ണ് അ​ച്ഛ​ന്റെ പ്ര​ശ്നം. ഒ​രു കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ചെ​യ്യാ​തെ ഇ​ട​ക്കു​വെ​ച്ച് ക​യ​റി​പ്പോ​കും. ഈ ​അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​യ്മ കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ച്ഛ​നൊ​രി​ക്ക​ലും സി​നി​മ​യി​ൽ കേ​റി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​ത്. ക​ഷ്ടം! ജ്യോ​തി​ർ ആ​ദി​ത്യ നി​രാ​ശ​യോ​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു ന​ട​ന്നു. കു​റേ അ​ക​ലെ​യാ​യി പു​ഴ​യു​ടെ മു​ക​ൾ​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ അ​ന്നേ​രം ഏ​താ​നും കു​മി​ള​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി.  അ​ത് അ​ധി​കം ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​പ്പി​ക്കാ​തെ സാ​വ​കാ​ശം പൊ​ട്ടി.

