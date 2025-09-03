Begin typing your search above and press return to search.
    അ​നൂ​പ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ
    ഈ ​​മാ​​സം 15 മു​​ത​​ൽ ഞാ​​ൻ ദു​​ശ്ശീ​ല​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ക്കും. ദു​​ശ്ശീ​​ല​​ങ്ങ​​ളെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ സി​​ഗ​​ര​​റ്റ് വ​​ലി, മ​​ദ്യ​​പാ​​നം, ബം​​ഗാ​​ളി ത​​ട്ടു​​കടക്കാ​​ര​​നാ​​യ ന​​ജീ​​ബി​​ന്റെ ക​​യ്യി​​ൽ​നി​​ന്ന് വ​​ലി​​യ വി​​ലകൊ​​ടു​​ത്ത് വാ​​ങ്ങു​​ന്ന ഗു​​ട്ക എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ടെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗം നി​​ർ​​ത്തും (സി​​ന്ത​​റ്റി​​ക് സാ​​ധ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ വാ​​ങ്ങി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള പാ​​ങ്ങും ധൈ​​ര്യ​​വു​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ അ​​ത്ര​​ത്തോ​​ളം പോ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല). പ​​തി​​നാ​​റ് റെ​​സ്റ്റ് ഡേ. ​​പ​​തി​​നേ​​ഴ് മ​​ല​​യാ​​ള മാ​​സം ഒ​​ന്നാം തീ​യ​​തി. അ​​ന്നുമു​​ത​​ൽ...

    പ​​തി​​നാ​​റ് റെ​​സ്റ്റ് ഡേ. ​​പ​​തി​​നേ​​ഴ് മ​​ല​​യാ​​ള മാ​​സം ഒ​​ന്നാം തീ​യ​​തി. അ​​ന്നുമു​​ത​​ൽ രാ​​വി​​ലെ ന​​ട​​ക്കാ​​ൻ പോ​​കും. ക​​വ​​ല​​യി​​ലെ ബ​​ദാം മ​​ര​​ത്തി​​ന് കീ​​ഴി​​ലി​​രു​​ന്ന് എ​​ട്ടാ​​ൾ കേ​​ൾ​​ക്കെ ആ​​യി​​രു​​ന്നു സ​​ന്ദീ​​പ് ബാ​​ല​​ച​​ന്ദ്ര​​നെ​​ന്ന എ​​ന്റെ പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​നം. പോ​​രാ​​ത്ത​​തി​​ന് ഇ​​ക്കാ​​ര്യം വെ​ള്ള​ക്ക​​ട​​ലാ​​സി​​ൽ എ​​ഴു​​തി നാ​​ലാ​​യി മ​​ട​​ക്കി പോ​​ക്ക​​റ്റി​​ലി​​ടു​​ക​​യും​ചെ​​യ്തു.

    ‘‘പി​​ന്നെ ന​​ട​​ന്ന​​ത് ത​​ന്നെ. അ​​തും താ​​ൻ.’’ ബി​​ജി​​ലി പ​​രി​​ഹ​​സി​​ച്ചു.

    ‘‘ഒ​​ന്ന് പോ​​ടാ കൂ​​വേ.​ ന​​ട​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചാ​​ൽ ന​​ട​​ന്നി​​രി​​ക്കും. അ​​തി​​നൊ​​രു​​ത്ത​​ന്റെ​​യും കൂ​​ട്ടു​​വേ​​ണ്ട.’’ ​എ​​നി​​ക്ക് ദേ​​ഷ്യം വ​​ന്നു.

    വ​​ർ​​ത്ത​​മാ​​ന​​കാ​​ല​ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ യു​​വാ​​ക്ക​​ളും മ​​ധ്യ​​വ​​യ​​സ്ക​​രും നേ​​രി​​ടു​​ന്ന വ​​ലി​​യൊ​​രു പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യു​​ടെ ആ​​ൾ​​രൂ​​പ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​ണ് ഞാ​​നെ​​ന്ന് സ്വ​​യം പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഉ​​ന്തി​​യ വ​​യ​​റും തെ​​റി​​ച്ചുനി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന ക​​വി​​ളും ശ​​രീ​​ര​​ത്തെ താ​​ങ്ങാ​​ൻ ശേ​​ഷി​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത വി​​ധ​​മു​​ള്ള കാ​​ലു​​ക​​ളും എ​​ന്നെ ഇ​​ളി​​ഭ്യ​​നാ​​ക്കി.

    ‘‘നി​​ന്റെ കൊ​​ട​വ​​യ​​റ് ക​​ണ്ടാ​​ൽ ച​​ത്തു​പോ​​യ അ​​യാ​​ളൊ​​ടെ​​ത് പോ​​ലെ​​ണ്ടൊ​​ല്ലോ​​ടാ.’’ അ​​മ്മ​​യു​​ടെ പ​​രി​​ഹാ​​സം എ​​ന്നെ ശു​​ണ്ഠി പി​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു.

    രാ​​ത്രി നെ​​ഞ്ചി​​ൽ പ​​റ്റി​​പ്പി​​ടി​​ച്ച് കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ടെ സ​​ജി​​നി ചോ​​ദി​​ച്ചു. ആ​​രാ അ​​യാ​​ൾ?

    മൂ​ളി​​യ​​ത് അ​​ല്ലാ​​തെ മ​​റു​​പ​​ടി ന​​ൽ​​കി​​യി​​ല്ല.

    അ​​യാ​​ൾ ഒ​​രു പേ​​ര​​ല്ല, പ്ര​​തീ​​ക​​മാ​​ണെ​​ന്ന് തോ​​ന്നി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. കേ​​വ​​ല​​മൊ​​രു വി​​ളി​​പ്പേ​​ര് മാ​​ത്ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.​ ആ​​റ​​ടി​​യോ​​ളം ഉ​​യ​​ര​​വും ഒ​​ത്ത ശ​​രീ​​ര​​വു​​മു​​ള്ള ഒ​​രു​​വ​​ന്റെ മേ​​ൽ​​വി​​ലാ​​സംകൂ​​ടി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​നി​​ക്കെ​​ന്ന​​ല്ല ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ നാ​​ട്ടി​​ലു​​ള്ള ആ​​ർ​​ക്കും ക​​ക്ഷി​​യു​​ടെ ശ​​രി​​യാ​​യ പേ​​രെ​​ന്തെ​​ന്ന് 20 കൊ​​ല്ലം മു​​മ്പുവ​​രെ അ​​റി​​യു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.

    എ​​വി​​ടെ​നി​​ന്നോ വ​​ന്ന് പ​​ണി​​യും കു​​ടി​​യു​​മാ​​യി. അ​​തി​​ന​​പ്പു​​റ​​ത്തേ​​ക്ക് നാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ തി​​ര​​ഞ്ഞുപോ​​യ​​താ​​യി കേ​​ട്ടി​​ട്ടി​​ല്ല. അ​​ധി​​കം സം​​സാ​​രി​​ക്കി​​ല്ല എ​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു ന്യൂ​​ന​​ത. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ രേ​​ഖ​​ക​​ളൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് ഒ​​രു ക​​ത്തുപോ​​ലും വ​​ന്ന​​താ​​യി ആ​​രും ക​​ണ്ടി​​ട്ടി​​ല്ല. പ​​റ​​ഞ്ഞുകേ​​ട്ടി​​ട്ടു​​മി​​ല്ല.

    ഞാ​​നും അ​​യാ​​ളും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള മ​​തി​​ൽ​​ക്കെ​​ട്ടി​​ന്റെ അ​​തി​​ര് ഭ​​യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ചെ​​റു​​പ്പ​​ത്തി​​ൽ സ്കൂ​​ളി​​ൽ പോ​​കാ​​ൻ മ​​ടി കാ​​ട്ടി​​യ​​പ്പോ​​ൾ അ​​യാ​​ളു​​ടെ അ​​ര​​യി​​ലെ തു​​രു​​മ്പുപി​​ടി​​ച്ച ക​​ത്തി ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി​​യാ​​ണ് അ​​മ്മ ഭ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​ത്.

    ‘‘പ​​ള്ളി​​ക്കൂ​​ട​​ത്തി​​ല് പോ​​യി​​ല്ലേ​​ൽ പാ​​ക്ക് വെ​​ട്ടു​​ന്ന​​ത് പോ​​ലെ അ​​രി​​ഞ്ഞി​​ടും.’’

    മു​​തി​​ർ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ പ​​ല​​കു​​റി അ​​യാ​​ളെ​​യ​​റി​​യാ​​തെ പി​​ന്തു​​ട​​ർ​​ന്നു. പേ​​ടി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന എ​​ന്തോ ഒ​​ന്ന് ചു​​റ്റി​​വ​​രി​​ഞ്ഞു​​ണ്ടെ​​ന്ന് തോ​​ന്നി.

    സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സ​​ർ​​വി​​സി​​ൽ​നി​​ന്ന് അ​​ടി​​ത്തൂ​​ൺ പ​​റ്റി പേ​​ര​​പ്പ​​നെ നാ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് പ​​റി​​ച്ചുന​​ട്ട​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് അ​​യാ​​ളു​​മാ​​യി ഞാ​​ൻ അ​​ടു​​ത്ത​​ത്. ദി​​വ​​സ​​വും വീ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തും. കാ​​ണു​​മ്പോ​​ളൊ​​ക്കെ വെ​​റ്റി​​ല​​ക്ക​​റ പു​​ര​​ണ്ട പ​​ല്ല് കാ​​ട്ടി ചി​​രി​​ക്കും.

    സാ​​റേ...​യ്... നീ​​ട്ടി​​യു​​ള്ള ആ ​​വി​​ളി​​യി​​ൽ പേ​​ര​​പ്പ​​ൻ അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് അ​​രി​​കി​​ലേ​​ക്ക് തി​​ടു​​ക്ക​​ത്തി​​ലെ​​ത്തും. ക​​യ്യി​​ൽ​നി​​ന്ന് ബീ​​ഡി വാ​​ങ്ങും. വെ​​ള്ളം വ​​ല്ലോം കു​​ടി​​ച്ചോ​​ടാ എ​​ന്ന് ചോ​​ദി​​ച്ചാ​​ൽ ത​​ല​​യാ​​ട്ടും. തി​​ണ്ണ​​യി​​ൽ കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന പ​​ത്രം മ​​റി​​ച്ച് നോ​​ക്കും.

    വാ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലെ പ​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ തു​​റി​​ച്ച് നോ​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കും.

    രാ​​ജ​​മ്മ അ​​പ്പ​​ച്ചി​​യെ അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് പേ​​ടി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    വ​​ല്യ സാ​​റെ​​ന്നാ​​ണ് വി​​ളി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത്. അ​​പ്പ​​ച്ചി​​യു​​ടെ വാ​​മൊ​​ഴി വ​​ഴ​​ക്ക​​ത്തി​​ന്റെ അ​​യ​​ല​​ത്ത് എ​​ത്താ​​തെ പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ഒ​​ഴി​​ഞ്ഞുമാ​​റി. പ​​ശു​​വി​​ന് വ​​ല്ല​​പ്പോ​​ഴും പോ​​ച്ച പ​​റി​​ച്ച് തൊ​​ഴു​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി​​ക്കും. അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ കാ​​ടി ക​​ല​​ക്കി കൊ​​ടു​​ക്കും.

    വ​​ല്യ സാ​​റി​​ന്റെ നി​​ഴ​​ൽ​​വെ​​ട്ടം ക​​ണ്ടാ​​ൽ ചു​​റ്റി​​പ്പ​​റ്റി നി​​ൽ​​ക്കാ​​റി​​ല്ല. ച​​മ്പ​​ൻ പാ​​ക്ക് വ​​ല്ല​​തു​​മു​​ണ്ടോ​​യെ​​ന്ന് ചോ​​ദി​​ച്ചാ​​ൽ മ​​ടി​​ക്കു​​ത്തി​​ലെ പൊ​​തി​​യ​​ഴി​​ച്ച് തി​​ണ്ണ​​യി​​ൽ വെ​​ക്കും. പി​​ന്നെ​​യൊ​​രു പോ​​ക്കാ​​ണ്.

    പേ​​ര​​പ്പ​​നെ പോ​​ലെ ഇ​​ങ്ങേ​​രും പ​​ഴ​​യ വ​​ല്ല ന​​ക്സ​​ലൈ​​റ്റാ​​ണോ?

    ‘‘പോ​​ടാ... ഏ​​തൊ​​മ്പ​​രാ​​ത്ത​​വ​​നാ​​ണ്. വേ​​ണ്ടാ​​തീ​​നം പ​​റ​​ഞ്ഞ് ന​​ട​​ന്നേ​​ക്ക​​രു​​ത്.’’ അ​​മ്മ​​യു​​ടെ ശ​​കാ​​ര​​ത്തോ​​ടെ ആ ​​സം​​ശ​​യ​​ത്തി​​ന് കു​​റ​​ച്ചു​​കാ​​ലം അ​​വ​​ധി​​യി​​ട്ടു.

    അ​​പ്പ​​ച്ചി​​യാ​​ണ് പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത്. ‘‘നി​​ന്റെ പേ​​ര​​പ്പ​​നെ പ​​ണ്ട് ന​​ക്സ​​ലൈ​​റ്റാ​​ണെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞ് പൊ​​ലീ​​സ് പി​​ടി​​ച്ചോ​​ണ്ട് പോ​​യി. ച​​ത്തേ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞ് ആ​​ശു​​പ​​ത്രീ​​ല് ഇ​​ട്ടി​​ട്ട് പോ​​യ​​താ. അ​​വ​​ന്റെ കാ​​ലൊ​​ന്ന് നി​​ല​​ത്തൊ​​റ​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ കാ​​ണാ​​ത്ത വൈ​​ദ്യ​​ന്മാ​​രി​​ല്ല. ചേ​​ർ​​ത്ത​​ല വൈ​​ദ്യ​​ൻ 41 ദി​​വ​​സം ആ​​ട്ടി​​ൻ​സൂ​​പ്പ് കൊ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ ഇ​​വ​​നാ​​ണ് നാ​​ട് മൊ​​ത്തം അ​​ല​​ഞ്ഞ് മു​​ട്ട​​നാ​​ടി​​ന്റെ എ​​ല്ല് കൊ​​ണ്ടുത​​ന്ന​​ത്. വ​​ര​​ത്ത​​നാ​​ണേ​​ലും ഉ​​പ​​കാ​​രി​​യാ.’’

    അ​​തി​​ൽ​പി​​ന്നെ എ​​നി​​ക്കും അ​​യാ​​ളോ​​ട് ചെ​​റി​​യ മ​​മ​​ത തോ​​ന്നിത്തു​ട​​ങ്ങി.

    ഒ​​രു​ദി​​വ​​സം അ​​യാ​​ൾ ചോ​​ദി​​ച്ചു. കു​​ഞ്ഞ് ഇ.​എം.​എ​​സി​​നെ ക​​ണ്ടി​​ട്ടു​​ണ്ടോ?

    ഇ​​ല്ല.

    ‘‘ഞാ​​ൻ അ​​ഞ്ച് ത​​വ​​ണ.’’ വ​​ല​​ത് കൈ​​യി​​ലെ വി​​ര​​ലു​​ക​​ളൊ​​ന്നാ​​യി ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​യി​​ട്ട്, വെ​​ള്ള​​മാ​​റി ക​​റു​​പ്പ് നി​​റ​​മാ​​ർ​​ന്ന പ​​ല്ലു കാ​​ട്ടി ചി​​രി​​ച്ചു.

    അ​​ങ്ങേ​​ര് ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റ് ആ​​ണെ​​ന്ന് തെ​​ല്ല് അ​​ഭി​​മാ​​ന​​ത്തോ​​ടെ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ പേ​​ര​​പ്പ​​ന്റെ മ​​ക​​ൻ രാ​​ജ​​ൻ ചേ​​ട്ട​​ന് ഇ​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ടി​​ല്ല. നി​​ന്റെ പ്രാ​​യ​​ത്തി​​ന് അ​​പ്പ​​റ​​ത്തു​​ള്ള കൂ​​ട്ടു​​കെ​​ട്ടൊ​ന്നും വേ​​ണ്ട.

    വീ​​ട്ടു​​കാ​​ർ ഉ​​റ​​ങ്ങി​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ ഞ​​ങ്ങ​​ളൊ​​രു സി​​നി​​മ​​ക്കു പോ​​യി.​ ഞ​​ങ്ങ​​ളെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ ഞാ​​നും രാ​​ജ​​ൻ ചേ​​ട്ട​​നും. പ​​ടം ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​റ​​ങ്ങി​യ​പ്പോ​​ൾ പൊ​​ടു​​ന്ന​​നെ എ​​ത്തി​​യ മ​​ഴ ഞ​​ങ്ങ​​ളെ ന​​ന​​യി​​ച്ചു. ജ​ങ്ഷ​​നി​​ലെ ഫ​​ൽ​​ഗു​​ന​​ൻ കൊ​​ച്ചാ​​ട്ട​​ന്റെ ചാ​​യ​​ക്ക​​ട​​യി​​ലേ​​ക്ക് ഓ​​ടി​​ക്ക​​യ​​റി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ഒ​​ഴി​​ഞ്ഞ ബെ​​ഞ്ചി​​ലി​​രു​​ന്ന് ആ​​രോ ബീ​​ഡി പു​​ക​​യ്ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്.​ അ​​ര​​ണ്ട വെ​​ളി​​ച്ച​​ത്തി​​ൽ സൂ​​ക്ഷി​​ച്ച് നോ​​ക്കി.

    പൊ​​യി​​ല​​ക്ക​​ട​​യി​​ലെ പ​​ഴ​​യ ബീ​​ഡി തെ​​റു​​പ്പു​​കാ​​ര​​ൻ ദേ​​വ​​സ്യ. കൈ​​വി​​ര​​ലു​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലെ കു​​റ്റി ബീ​​ഡി താ​​ഴേ​​ക്കെ​​റി​​ഞ്ഞി​​ട്ട് ചു​​ണ്ട് മ​​ല​​ർ​​ത്തി​​ക്കാ​​ട്ടി.

    ‘‘ഇ​​ങ്ങോ​​ട്ട് ക​​യ​​റി​​യി​​രു​​ന്നോ പി​​ള്ളാ​​രേ. വ​​ലി​​ക്കു​​ന്നോ?’’

    കൈ​​ലി​​ത്തെ​​റു​​പ്പി​​ൽ പ​​ത്ര​​ക്ക​​ട​​ലാ​​സി​​ൽ പൊ​​തി​​ഞ്ഞു​​വെ​​ച്ച ബീ​​ഡി​​ക​​ൾ ര​​ണ്ടെ​​ണ്ണ​​മെ​​ടു​​ത്ത് നീ​​ട്ടി. ഞാ​​നൊ​​ന്ന് മ​​ടി​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും രാ​​ജ​​ൻ ചേ​​ട്ട​​ൻ ന​​ന​​വ് പ​​ട​​ർ​​ന്ന കൈ​​യാ​​ൽ വാ​​ങ്ങി പോ​​ക്ക​​റ്റി​​ലി​​ട്ടു.

    ഞാ​​ൻ സം​​ശ​​യി​​ച്ച് നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ടെ രാ​​ജ​​ൻ ചേ​​ട്ട​​ൻ തീ ​​മേ​​ടി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ ആ​​ത്മ​​വി​​ശ്വാ​​സ​​മാ​​യി. പാ​​ത്തി​​ക്കീ​​ഴി​​ലെ തു​​ള​​യി​​ലൂ​​ടെ വീ​​ണ മ​​ഴ​​ത്തു​​ള്ളി കൈ​​ലി​മു​​ണ്ട് ന​​ന​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ടെ ബ​​ദ്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് ഒ​​രു പു​​ക​​യെ​​ടു​​ത്തു.

    ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​ണ​​ല്ലേ?

    എ​​നി​​ക്ക് വ​​ല്ലാ​​ത്ത കു​​റ​​ച്ചി​​ല് തോ​​ന്നി.

    കു​​റ​​ച്ച് നേ​​ര​​ത്തേ​​ക്ക് ഞ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ന്നും മി​​ണ്ടി​​യി​​ല്ല.

    പി​​ന്നെ ഞാ​​നാ​​യി​​ട്ട് ഒ​​രു വി​​ഷ​​യ​​മെ​​ടു​​ത്തി​​ട്ടു.

    അ​​യാ​​ളെ എ​​ന്തി​​നാ ത​​ല്ലി​​യ​​ത്?

    ഓ​​ർ​​ക്കാ​​പ്പു​​റ​​ത്തു​​ള്ള എ​​ന്റെ ചോ​​ദ്യ​​ത്തി​​ൽ ദേ​​വ​​സ്യാ​​ച്ച​​ൻ ഞെ​​ട്ടി. രാ​​ജ​​ൻ ചേ​​ട്ട​​ൻ കാ​​ലി​​ലൊ​​രു ച​​വി​​ട്ട് ത​​ന്നു. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ആ​​ഴ്ച ക​​വ​​ല​​യി​​ൽ അ​​ന്തി​​പ്പ​​ച്ച വാ​​ങ്ങാ​​നെ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ഴാ​​യി​​രു​​ന്നു ആ ​​കാ​​ഴ്ച. ആ​​ജാ​​ന​ുബാ​​ഹു​​വാ​​യ അ​​യാ​​ളെ ദേ​​വ​​സ്യാ​​ച്ച​​ൻ പൊ​​തി​​രെ ത​​ല്ലു​​ന്നു. ഒ​​ര​​ടിപോ​​ലും തി​​രി​​ച്ചുകൊ​​ടു​​ക്കാ​​ത്ത​​തി​​ൽ അ​​ത്ഭു​​തം തോ​​ന്നി.

    ‘‘ഞാ​​നി​​ല്ലാ​​ത്ത നേ​​ര​​ത്ത് വീ​​ട്ടി​​ക്ക​​യ​​റി ചെ​​റ്റ​​ത്ത​​രം കാ​​ണി​​ച്ചാ​​ലു​​ണ്ട​​ല്ലോ? കു​​ത്തി​​ക്കീ​​റും ക​​ഴു​​വേ​​റി​​യേ.’’ രോ​ഷ​​ത്തോ​​ടെ ദേ​​വ​​സ്യാ​​ച്ച​​ൻ എ​​രി​​ഞ്ഞ് തീ​​രാ​​റാ​​യ ബീ​​ഡി​​ക്കു​​റ്റി ഓ​​ട​​യി​​ലേ​​ക്കെ​​റി​​ഞ്ഞു. പി​​ന്നെ നെ​​ഞ്ച് കു​​ലു​​ക്കി ചു​​മ​​ച്ചു. ആ ​​പ്ര​​ക​​മ്പ​​ന​​ത്തി​​ൽ ക​​ട​​യി​​ലെ ചു​​മ​​രി​​ടി​​ഞ്ഞുവീ​​ഴു​​മെ​​ന്ന് തോ​​ന്നി. കി​​ഴ​​ക്കുനി​​ന്ന് വ​​ന്ന കാ​​റ്റ് കു​​രി​​ശ​​ടി​​യി​​ലെ മു​​ത്തു​​ക്കു​​ട മ​​റി​​ച്ചി​​ട്ട​​പ്പോ​​ൾ ദേ​​വ​​സ്യ​​ച്ചാ​​യ​​നൊ​​പ്പം ഞ​​ങ്ങ​​ളും എ​​ണീ​​റ്റു.

    ദേ​​വ​​സ്യാ​​ച്ച​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞുതു​​ട​​ങ്ങി. 40 കൊ​​ല്ലം മു​​മ്പ​​ത്തെ സം​​ഭ​​വം.​ നാ​​ട്ടി​​ലെ പ്ര​​ധാ​​ന തൊ​​ഴി​​ൽ മേ​​ഖ​​ല​​യാ​​യ എ​​സ്റ്റേ​​റ്റി​​ൽ സ​​മ​​ര​​ക്കൊ​​ടി​​യു​​യ​​ർ​​ന്നു. തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ മു​​ത​​ലാ​​ളി​​മാ​​രോ​​ട് മ​​ല്ലി​​ട്ട കാ​​ലം. അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് നാ​​ട്ടി​​ൽ ബൂ​​ർ​​ഷ്വാ​​സി​​യെ​​ന്ന വാ​​ക്ക് കേ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ള്ള​​വ​​ർത​​ന്നെ ഏ​​റി​വ​​ന്നാ​​ൽ പ​​തി​​ന​​ഞ്ചോ ഇ​​രു​​പ​​തോ പേ​​ർ മാ​​ത്ര​​മാ​​കും.​ തെ​​ക്കും വ​​ട​​ക്കും പൊ​​ട്ടി​​ത്തെ​​റി​​ച്ച തീ​​പ്പൊ​​രി​​യു​​ടെ ക​​ന​​ൽ ഇ​​വി​​ടെ​​യും വീ​​ണു. എ​​സ്റ്റേ​​റ്റി​​ലെ പൊ​​ട്ട​​ക്കി​​ണ​​റ്റി​​ലും ചാ​​ക്കോ സാ​​റി​​ന്റെ ക​​ല്ലു​​വെ​​ട്ടാ​​ൻ കു​​ഴി​​യി​​ലു​​മാ​​യി മൂ​​ന്നു​​വ​​ട്ടം സ​​ഖാ​​ക്ക​​ളി​​രു​​ന്നു. ഒ​​ടു​​ക്കം മ​​ല​​ബാ​​റി​​ൽ​നി​​ന്ന് വ​​ന്ന​​വ​​ർ കാ​​ര്യം തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു. മു​​ത​​ലാ​​ളി​​മാ​​ർ ഇ​​രു​​മ്പ് അ​​ല​​മാ​​ര​​യി​​ൽ വെ​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള പൈ​​സ​​യെ​​ടു​​ത്ത് തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ​​ക്ക് വി​​ത​​ര​​ണം​ ചെ​​യ്യ​​ണം.​ ഓ​​പറേ​​ഷ​​ന് പ​​തി​​ന​​ഞ്ചു പേ​​ർ.

    ഐ​​ക്കു​​ഴി ത​​ങ്ക​​ച്ച​​ൻ ചേ​​ട്ട​​നും മാ​​ങ്കു​​ളം ജോ​​യി​​ക്കു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക ചു​​മ​​ത​​ല. അ​​പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ത മ​​ഴ​​യും മു​​ത​​ലാ​​ളി​​യു​​ടെ വീ​​ട്ടി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന ജോ​​ലി​​ക്കാ​​രും ഓ​​പ​​റേ​​ഷ​​ന് ത​​ട​​സ്സ​മാ​​യി. അ​​ന്ന് ഓ​​ടി​​യ ഓ​​ട്ടം​പോ​​ലൊ​​ന്ന് ദേ​​വ​​സ്യാ​​ച്ച​​ൻ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലി​​തു​​വ​​രെ ഓ​​ടി​​യി​​ട്ടി​​ല്ല.

    പി​​റ്റേ​​ന്ന് മൂ​​ത്ത ചേ​​ട്ട​​ച്ചാ​​ര് പീ​​ലി​​പ്പോ​​ച്ച​​നെ ഐ.​സി ത​​മ്പാ​​ൻ പി​​ടി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടുപോ​​യ​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ൾ ദേ​​വ​​സ്യാ​​ച്ച​​ന്റെ ഇ​​ട​​നെ​​ഞ്ചി​​ടി​​ച്ച​​ത് എ​​സ്റ്റേ​​റ്റി​​ലെ സം​​ഗ​​തി ന​​ട​​ക്കാ​​ഞ്ഞ​​തി​​ലാ​​ണ്.

    ‘‘തോ​​ട്ട​​മൊ​​ക്കെ വ​​ല്യ വ​​ല്യ നേ​​താ​​ക്ക​​ന്മാ​​രു​​ടെ സ്വ​​ന്ത​​ക്കാ​​രു​​ടേ​​ത​​ല്ലേ​​ന്നേ.’’ ദേ​​വ​​സ്യാ​​ച്ച​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞ് നി​​ർ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ഒ​​രു പൊ​​ലീ​​സു​​വ​​ണ്ടി കി​​ഴ​​ക്കോ​​ട്ട് പോ​​യി.

    ‘‘സ​​ലി​​ൻ​​രാ​​ജ് ആ​​ണ​​ല്ലോ..!’’

    ദേ​​വ​​സ്യാ​​ച്ച​​ൻ കു​​റ​​ച്ചുനേ​​രം എ​​ന്തോ ആ​​ലോ​​ചി​​ച്ചു നി​​ന്ന​ശേ​​ഷം പ​​റ​​ഞ്ഞു​തു​​ട​​ങ്ങി.

    ‘‘ന്യാ​​യ​​ത്തി​​നാ​​ണ് സ​​മ​​രം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​തെ​​ങ്കി​​ലും എ​​ന്തോ അ​​ത​​ത്ര ഏ​​ശി​​യി​​ല്ല. രാ​​വി​​ലെ ക​​പ്പ പു​​ഴു​​ങ്ങി​​യ​​തും ക​​ട്ട​​നു​​മ​​ടി​​ച്ചോ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴാ പോ​​ലീ​​സ് വ​​രു​​ന്ന​​ത്. അ​​ന്ന് ആ ​​ക​​പ്പ​​ക്കാ​​ലാ വ​​ഴി ചാ​​ടി മ​​റി​​ഞ്ഞ് കൂ​​ത്ര​​പ്പ​​ള്ളീ​​ലെ ചേ​​ട​​ത്തീ​​ടെ വീ​​ട്ടി​​ൽ ക​​യ​​റി​​പ്പ​​റ്റി. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടെ​​ന്നാ ഇ​​ടി​കൊ​​ണ്ട് ദേ​​ഹ​​മു​​ണ​​ങ്ങി​​യി​​ല്ല. പി​​ന്നെ തോ​​ട്ട​​ത്തി​​ലെ റ​​ബ​​റ് വെ​​ട്ട് പോ​​യാ​​ലും പു​​ല്ലെ​​ന്ന് വെ​​ച്ചു. തെ​​റു​​പ്പ് പ​​ഠി​​ച്ചു.’’ ​ദേ​​വ​​സ്യ നെ​​ഞ്ചി​​ൻ​കൂ​​ട് ത​​ട​​വി.

    നാ​​ട്ടി​​ൽ പൊ​​ലീ​​സി​​ന്റെ ഇ​​ടി​​വ​​ണ്ടി​​ക​​ൾ നി​​ര​​ന്ന ഇ​​രു​​ണ്ട പ​​ക​​ലി​​ലാ​​ണ് അ​​യാ​​ൾ പ​​ണി അ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ച് വ​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ഐ​​ക്കു​​ഴി മ​​ത്താ​​യി പ​​റ​​ഞ്ഞ് ദേ​​വ​​സ്യാ​​ക്ക് അ​​റി​​യാം. മ​​ത്താ​​യി​​യു​​ടെ ഇ​​ള​​യ​​വ​​ൻ ജോ​​ർ​​ജ് കു​​ട്ടി പൊ​​ലീ​​സി​​ലാ​​ണ്. പ​​ണി​​ക്ക് ആ​​ളെ ത​​പ്പി ക​​ങ്കാ​​ണി​​മാ​​ർ തേ​​രാ പാ​​രാ ന​​ട​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ജോ​​ർ​​ജ് കു​​ട്ടി​​യാ​​ണ് എ​​സ്റ്റേ​​റ്റി​​ലേ​​ക്ക് പ​​റ​​ഞ്ഞുവി​​ട്ട​​ത്. അ​​ധി​​കം സം​​സാ​​രി​​ക്കി​​ല്ല. മി​​ണ്ടി​​യാ​​ലൊ​​ട്ട് തി​​രി​​യി​​ല്ല. മാ​​ട് പോ​​ലെ പ​​ണി​​യെ​​ടു​​ത്തോ​​ളും. ജോ​​ലി സ്ഥി​​ര​​മാ​​ക്കി​​യ​​പ്പോ​​ൾ മു​​ത​​ലാ​​ളി​​മാ​​രി​​ൽ ഒ​​രാ​​ളാ​​യ ചാ​​ക്കോ സാ​​ർ മ​​സ്റ്റ​​റി​​ൽ എ​​ഴു​​തി​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു.

    ‘അ​​യാ​​ൾ’

    കൊ​​ല്ല​​മൊ​ന്ന് തി​​ക​​യും മു​​മ്പ് ജോ​​ർ​​ജ് കു​​ട്ടീം പോ​​യി. ദേ ​​ആ പ്ലാ​​വേ​​ലാ അ​​വ​​ൻ തൂ​​ങ്ങി​നി​​ന്ന​​ത്. ദേ​​വ​​സ്യാ​​ച്ച​​ൻ ഇ​​ട​​ത്തോ​​ട്ട് വി​​ര​​ൽ ചൂ​​ണ്ടി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ഞാ​​ൻ ഭ​​യ​​ന്ന് രാ​​ജ​​ൻ ചേ​​ട്ട​​ന്റെ കൈ​​ത്ത​​ണ്ട​​യി​​ൽ കൈ​​വെ​​ള്ള​​യ​​മ​​ർ​​ത്തി.

    ‘‘പി​​ന്നെ അ​​വ​​നെ കു​​റ​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും അ​​റി​​യാ​​വു​​ന്ന ഒ​​രാ​​ളു​​ണ്ട്. കൊ​​ച്ചു​​ബേ​​ബി. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ന്റെ പീ​​ടി​​കേ​​ന്ന് പ​​ത്ത് കു​​റി​​ച്ചി മേ​​ടി​​ച്ചാ​​ൽ ആ​​മ്പ്ര​​ന്നോ​​നാ​​യ എ​​നി​​ക്ക് കി​​ട്ടീ​​ലെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​ൾ ആ ​​ചെ​​റ്റ​​യ്ക്ക് വെ​​ച്ചു​​വി​​ള​​മ്പും.’’ ദേ​​വ​​സ്യാ​​ച്ച​​ൻ ക്ഷോ​​ഭ​​ത്തോ​​ടെ കാ​​ൽ​​ചു​​വ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്കി​​ട്ട ബീ​​ഡി​​ക്കു​​റ്റി ച​​വി​​ട്ടി​​യ​​ര​​ച്ചു.

    ശ​​ക്തി ചോ​​ർ​​ന്ന് നൂ​​ലുപോ​​ലെ​​യു​​ള്ള ചാ​​റ്റ​​ൽ ന​​ന​​ഞ്ഞ് വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ടെ ഞ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ന്നും മി​​ണ്ടി​​യി​​ല്ല. രാ​​ജ​​ൻ ചേ​​ട്ട​​ൻ എ​​ന്താ​​ണ് ആ​​ലോ​​ചി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ഊ​​ഹി​​ച്ചു.

    അ​​യാ​​ൾ​​ക്കേ അ​​യാ​​ളെ അ​​റി​​യ​​ത്തൊ​​ള്ള​ടാ...

    വീ​​ട്ടു​പ​​ടി​​ക്ക​​ലെ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ചേ​​ട്ട​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഞാ​​നൊ​​ന്ന് അ​​മ​​ർ​​ത്തി മൂ​​ളി.

    * * * *

    ഡി​​ഗ്രി പ​​ഠ​​നം ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. പാ​​ര​​ല​​ൽ കോ​​ളജി​​ലെ പ​​ണി​​യും അ​​ൽ​​പ​​സ്വ​​ൽ​​പം പൊ​​തു​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​വു​​മാ​​യി ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ലം.

    ഒ​​രു​ദി​​വ​​സം രാ​​വി​​ലെ ആ​​റ​​ര​​യാ​​യിക്കാ​​ണും. എ​​ടാ സ​​ന്ദീ​​പേ... സ​​ന്ദീ​പേ...

    ക​​ത​​ക് പൊ​​ളി​​ഞ്ഞ് വീ​​ഴും​പോ​​ലെ ആ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​ടി​​യും വി​​ളി​​യും.

    ആ​​രു​​ടെ ചാ​​ക്കാ​​ല പ​​റ​​യാ​​ൻ വ​​ന്ന​​താ​​ണെ​​ന്ന് നോ​​ക്കെ​​ടാ?.. ക​​ട്ട​​ൻ കാ​​പ്പി അ​​ന​​ത്താ​​ൻ അ​​ടു​​പ്പൂ​​തി ക​​ണ്ണു​​നീ​​റി വ​​ന്ന അ​​മ്മ​ക്ക് ദേ​​ഷ്യം വ​​ന്നു.

    ക​​ത​​കി​​നു​​ള്ള ശ​​ക്ത​​മാ​​യ ഇ​​ടി​​യി​​ൽ എ​​നി​​ക്കെ​​ന്തോ വ​​ശ​​പ്പി​​ശ​​ക് തോ​​ന്നി.

    കോ​​ള​​ജി​​ലെ പ​​ഴ​​യ അ​​ടി കേ​​സ് വ​​ല്ല​​തും ത​​പ്പി​​യെ​​ടു​​ത്ത് വ​​ന്ന​​താ​​ണെ​​ന്ന് ക​​രു​​തി ആ​​രാ​​ണെ​​ന്ന് തെ​​ര​​ക്കാ​​ൻ അ​​നി​​യ​​നെ ച​​ട്ട​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി.

    ഈ​​ത്ത​​യൊ​​ലി​​പ്പി​​ച്ച് ക​​ണ്ണും തി​​രു​​മ്മി വ​​ന്ന സ​​നോ​​ജി​​ന് തി​​ണ്ണ​​യ്ക്ക് ക​​യ​​റി​നി​​ന്ന ആ​​ളെ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യി​​ല്ല.

    അ​​വ​​നി​​ല്ലേ​​ടാ കൂ​​വേ..?

    ആ​​രാ?

    നി​​ന്റെ അ​​മ്മേ വി​​ളി​​ക്കെ​​ടാ ചെ​​റു​​ക്കാ. കാ​​ക്കി പാ​​ന്റും നീ​​ല ചെ​​ക്ക് ഷ​​ർ​​ട്ടു​​മി​​ട്ട ആ​​ൾ കൈ ​​കൂ​​ട്ടി​​ത്തി​​രു​​മ്മി. കൂ​​ടെ വ​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് തോ​​ന്നി​​യ ര​​ണ്ടു​പേ​​ർ ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി വേ​​ലി​​ക്ക് പു​​റ​​ത്ത് ഒ​​തു​​ങ്ങി​നി​​ന്നു.

    എ​​ന്താ രാ​​വി​​ലെ? അ​​മ്മ തി​​ണ്ണ​​യ്ക്ക് നി​​ന്ന ആ​​ളെ സൂ​​ക്ഷി​​ച്ച് നോ​​ക്കി.

    ‘‘സ​​ന്ദീ​​പൊ​​ണ്ടേ​​ൽ ഒ​​ന്ന് വി​​ളി​​ക്കാ​​മോ?’’

    എ​​ന്താ കാ​​ര്യം. അ​​മ്മ തി​​ര​​ക്കി.

    ‘‘അ​​ല്ല... സ​​ന്ദീ​​പൊ​​രു ജോ​​ലി​​ക്ക് അ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു.​ അ​​വ​​നെ​​പ്പ​​റ്റി ഒ​​ന്ന് അ​​ന്വേ​​ഷി​​ക്കാ​​ൻ ഇ​​റ​​ങ്ങി​​യ​​താ.’’

    ഇ​​ത്ര രാ​​വി​​ല​​യോ. അ​​വ​​രൊ​​ന്ന് സൂ​​ക്ഷി​​ച്ച് നോ​​ക്കി.

    ‘‘സാ​​റ് പൊ​​ലീ​​സാ​​യി​​രു​​ന്നോ? ​​കേ​​റ് ഇ​​ങ്ങോ​​ട്ടി​​രി​​ക്കാം.’’

    ഇ​​രി​​ക്കാ​​നും നി​​ക്കാ​​നു​​മൊ​​ന്നും നേ​​ര​​മി​​ല്ല. വ​​ന്ന​​യാ​​ൾ തി​​ടു​​ക്കം കാ​​ട്ടി.

    ‘‘അ​​വ​​നി​​ന്ന​​ല പോ​​യ​​താ​​ണേ. കു​​റു​​മ്പ​​നാ​​ട​​ത്ത്. വാ​​ക്കേ​​ലെ തോ​​മ​​സ് കു​​ട്ടീ​​ടെ മോ​​ന്റെ ക​​ല്യാ​​ണ​​മ​​ല്ലേ ഇ​​ന്ന്.’’

    ഉം...

    ​​കോ​​ളേ​​ജി​​ലെ പ്ര​​ശ്ന​​മാ​​ണോ..?

    അ​​ല്ല. പൊ​​ലീ​​സു​​കാ​​ര​​ൻ മു​​ഖം ചു​​ളി​​ച്ചു.

    നാ​​ളെ​​യോ മ​​റ്റ​​ന്നാ​​ളോ നേ​​രി​​ട്ട് വ​​ന്ന് ക​​ണ്ടോ​​ളാം. ഇ​​തെ​​ന്നാ പ​​ണി​​യാ​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു?

    കി​​ഴ​​ക്ക് ഭാ​​ഗ​​ത്ത് കെ​​ട്ടി​​യ കൂ​​നാ​​ച്ചി മു​​റി​​യി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ന്ന​​യാ​​ൾ കൈ ​​ചൂ​​ണ്ടി.

    ‘‘ഒ​​ന്നും പ​​റ​​യേ​​ണ്ട. ബോ​​ർ​​മ്മേ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞ് കെ​​ട്ടി​​യോ​​നു​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ ഓ​​രോ എ​​ടാ​​കൂ​​ട​​മാ. ഇ​​പ്പോ ജ​​പ്തി... തേ​​ങ്ങാ​​ക്കു​​ലേ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞ് ബാ​​ങ്കു​​കാ​​ര് ക​​യ​​റി​​യി​​റ​​ങ്ങു​​വ​​ല്ലേ. അ​​ങ്ങേ​​ര് ഒ​​രു പോ​​ക്ക് പോ​​യി. ഞാ​​നു​​മീ പി​​ള്ളേ​​രു​​മ​​ല്ലേ അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്. ഉം.​ ​അ​​തു​​മൊ​​രു യോ​​ഗം.’’ തോ​​ള​​ത്തെ തോ​​ർ​​ത്തു​കൊ​​ണ്ട് അ​​മ്മ മു​​ഖം അ​​മ​​ർ​​ത്തി.

    രാ​​വി​​ലെ പ​​തി​​വി​​ല്ലാ​​തെ പൊ​​ലീ​​സ് ജീ​​പ്പ് പോ​​കു​​ന്ന​​ത് ക​​ണ്ട് ജ​ങ്ഷ​​നി​​ലെ ക​​ട​​ത്തി​​ണ്ണ​​യി​​ലി​​രു​​ന്ന​​വ​​ർ ഭ​​വ്യ​​ത​​യോ​​ടെ എ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റു.

    ച​​ങ്ങ​​നാ​​ശ്ശേ​​രി​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്തി​​നു​​ള്ള സൂ​​പ്പ​​ർ ഫാ​​സ്റ്റി​​ൽ ഞാ​​ൻ ക​​യ​​റി​​പ്പ​​റ്റി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ന​​ഗ​​രം ഇ​​രു​​ട്ടി​​ന്റെ ക​​വ​​ച​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. വി​​ൻ​​ഡോ സീ​​റ്റി​​ലെ കാ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ​​ക്ക് മ​​ങ്ങ​​ലേ​​റ്റ​​പ്പോ​​ൾ വെ​​റു​​തെ ക​​ണ്ണു​ക​​ള​​ട​​ച്ചു. ഉ​​റ​​ക്കം​വി​​ട്ട് ഉ​​ണ​​ർ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ പ​​ട്ട​​ത്തെ​ പി.​എ​​സ്‌.​​സി ഓ​​ഫി​​സി​​ന്റെ മ​​തി​​ൽ മി​​ന്നാ​​യം​പോ​​ലെ ക​​ണ്ടു.

    ത​​മ്പാ​​നൂ​​ർ ബ​​സ് സ്റ്റാ​​ൻ​​ഡി​​ൽ ഇ​​റ​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ൾ ക​​ത്തി​​ക്കാ​​ളു​​ന്ന വി​​ശ​​പ്പാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ കോ​​ഫി ഹൗ​​സി​​ൽ​നി​​ന്ന് മൂ​​ന്ന് പൊ​​റോ​​ട്ട​​യും ഒ​​രു മു​​ട്ട​​ക്ക​​റി​​യും. ബി​​ല്ല് കി​​ട്ടി​​യ​​പ്പോ​​ൾ പേ​​ഴ്സി​​ന്റെ ക​​നം കു​​റ​​യു​​ന്ന​​ത് ബോ​​ധ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു.

    പൂ​​ജ​​പ്പു​​ര​​യെ​​വി​​ടെ പോ​​ണം? പ്രീ ​​പെ​​യ്ഡ് ടി​​ക്ക​​റ്റെ​​ടു​​ത്ത് ഓ​​ട്ടോ​​യി​​ൽ ക​​യ​​റി​​യ​​പ്പോ​​ൾ പെ​​രു​​ത്ത് ക​​യ​​റി.

    ആ ​​ജ​​യി​​ലി​​ന് മു​​ന്നി​​ലെ​​ങ്ങാ​​നും നി​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ൽ മ​​തി.

    ‘‘ജ​​യി​​ലി​​ന് മു​​ന്നി​​ലോ?’’ ത​​ല​​മു​​ടി ന​​ര​​ച്ച് വ​​ട്ട​​ക്ക​​ണ്ണ​​ട വെ​​ച്ച​​യാ​​ൾ പി​​ന്നി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​ഞ്ഞു.

    എ​​വി​​ടു​​ന്നാ?

    ‘‘കു​​റ​​ച്ച് വ​​ട​​ക്കൂ​​ന്നാ.’’

    സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ ജ​​യി​​ലി​​ന് എ​​തി​​ർ​വ​​ശ​​ത്തെ പെ​​ട്ടി​​ക്ക​​ട​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് ഫോം ​​വാ​​ങ്ങി പൂ​​രി​​പ്പി​​ച്ച് ഓ​​ഫി​സി​​ൽ കൊ​​ടു​​ത്തു.

    നാ​​ലു​​മ​​ണി​​യോ​​ട് അ​​ടു​​ത്ത് പ​​തി​​നാ​​റാ​​മ​​നാ​​യി സൂ​​പ്ര​​ണ്ട് അ​​രു​​ൺ ജോ​​ർ​​ജി​​ന്റെ മു​​റി​​യി​​ലേ​​ക്ക് ക​​യ​​റി​​യ​​പ്പോ​​ൾ നെ​​ഞ്ചി​​ൻ​​കൂ​​ട് പ​​ടപ​​ടാ അ​​ടി​​ച്ചു. കാ​​ക്കി​​ധാ​​രി​​യു​​ടെ നോ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ഞാ​​ൻ വി​​റ​​ച്ചു. മു​​റി​​യി​​ലെ ശീ​​തീ​​ക​​ര​​ണി​​ക്ക് കെ​​ടു​​ത്താ​​നാ​​കാ​​ത്ത ഒ​​രു വ​​ലി​​യ തീ ​​ദേ​​ഹ​​ത്തേ​​ക്ക് ക​​യ​​റി.

    ‘‘എ​​ന്തി​​നാ അ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച​​ത്?’’

    എ​​നി​​ക്ക് മ​​റു​​പ​​ടി ന​​ൽ​​കാ​​നാ​​യി​​ല്ല.

    ‘‘പി​​ന്നെ ഒ​​രു തൊ​​ഴി​​ലും കി​​ട്ടാ​​ഞ്ഞി​​ട്ടാ​​ണോ ഇ​​തി​​ന് വ​​ന്ന​​ത്. അ​​ടു​​ത്ത ആ​​ളെ വി​​ളി​​ക്കെ​​ടോ.’’ അ​​രു​​ൺ ജോ​​ർ​​ജ് ആ​​രോ​​ടെ​​ന്നി​​ല്ലാ​​തെ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    വൈ​​കീട്ട് വ​​ഞ്ചി​​നാ​​ട് എ​​ക്സ്പ്ര​​സി​​ന് മ​​ട​​ങ്ങ​​വെ ഫ​​യ​​ലി​​നു​​ള്ളി​​ൽ നാ​​ലാ​​യി മ​​ട​​ക്കി​വെ​​ച്ച പ​​ത്ര​​ക്ക​​ട​​ലാ​​സെ​​ടു​​ത്ത് നി​​വ​​ർ​​ത്തി. ആ​​രാ​​ച്ചാ​​രെ ക്ഷ​​ണി​​ച്ചു​​ള്ള ജ​​യി​​ൽ വ​​കു​​പ്പി​​ന്റെ പ​​ര​​സ്യം ര​​ണ്ടുത​​വ​​ണ വാ​​യി​​ച്ചു. ക​​റു​​പ്പ് മ​​ഷി​​യി​​ൽ ച​​തു​​രാ​​കൃ​​തി​​യി​​ലു​​ള്ള ഭാ​​ഗ​​ത്ത് ബോ​​ൾ പെ​​ന്നെ​​ടു​​ത്ത് കു​​നു​​കു​​നാ ത​​ല​​ങ്ങും വി​​ല​​ങ്ങും വ​​ര​​ച്ചു. അം​​ഗച്ഛേ​​ദം ന​​ട​​ത്തി​​യ പ​​ത്ര​​ക്ക​​ഷ​​ണം ജ​​നാ​​ല​​യി​​ലൂ​​ടെ താ​​ഴേ​​ക്ക് നി​​ക്ഷേ​​പി​​ച്ചു.

     

    രാ​​ജേ​​ഷ്​ ചി​​റ​​പ്പാ​​ട്

    * * * *

    അ​​യാ​​ളെ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യേ... പോ​​ലീ​​സ് പി​​ടി​​ച്ചേ...

    സൊ​​സൈ​​റ്റി​​യി​​ൽ പാ​​ലു​ കൊ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ പോ​​യ ആ​​രോ ആ​​ണ് കാ​​ട്ടു​​തീ പോ​​ലെ ആ ​​വാ​​ർ​​ത്ത പ​​ട​​ർ​​ത്തി​​യ​​ത്. എ​​നി വ​​ല്യ വ​​ല്ല മോ​​ഷ​​ണ കേ​​സോ, പി​​ള്ളേ​​രെ പി​​ടു​​ത്തു​​മോ ആ​​കും. ഊ​​രും പേ​​രുമ​​റി​​യാ​​ത്ത​​വ​​നൊ​​ക്കെ പാ ​​വി​​രി​​ച്ച് കൊ​​ടു​​ക്കു​​വ​​ല്ലേ? ചി​​ട്ടി ത​​മ്പി കൊ​​ള്ളി​​ച്ച് പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത് ദേ​​വ​​സ്യാ​​ക്കു​​ട്ടി​​ക്ക് പി​​ടി​​ച്ചി​​ല്ല.

    കീ​​ഴ് വാ​​യ്പൂ​​ർ പൊ​​ലീ​​സ് സ്റ്റേ​​ഷ​​നി​​ലെ ജീ​​പ്പി​​ന്റെ ട​​യ​​റു​​ക​​ൾ മ​​ല​​മ്പാ​​റ ആ​​ശു​​പ​​ത്രി​​ക്ക് മു​​ന്നി​​ലെ ഗ​​ട്ട​​റി​​ൽ വീ​​ണ​​പ്പോ​​ൾ അ​​യാ​​ൾ വ​​ണ്ടി​​ക്കു​​ള്ളി​​ലേ​​ക്ക് ചു​​രു​​ണ്ടു​കൂ​​ടി ഇ​​രു​​ന്നു. സി.​പി.​​ഒ വി​​ജ​​യ​​കു​​മാ​​ർ അ​​യാ​​ളു​​ടെ പു​​റ​​ത്ത് ത​​ലോ​​ടി.

    ‘‘ആ ​​ചെ​​റു​​ക്ക​​നൊ​​രു അ​​പേ​​ക്ഷ അ​​യ​​ച്ചി​​രു​​ന്നി​​ല്ലേ​​ൽ താ​​നി​​പ്പോ​​ഴും കാ​​ണാ​​മ​​റ​​യ​​ത്താ​​യേ​​നെ.’’

    കാ​​ലു​​ക​​ൾ പി​​ണ​​ച്ചു​​വെ​​ച്ച അ​​യാ​​ൾ സീ​​റ്റി​​ലേ​​ക്ക് അ​​മ​​ർ​​ന്നി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ട​​ക്ക് എ​​പ്പോ​​ഴോ പു​​റ​​ത്തേ​​ക്ക് നോ​​ക്കി. വീ​ശി​​യ​​ടി​​ക്കു​​ന്ന കാ​​റ്റി​​ന് പ​​ഴ​​മ​​യു​​ടെ ഗ​​ന്ധം.​ നാ​​ഞ്ചി​​നാ​​ടി​​ന്റെ ത​​ന്നെ. വ​​യ​​ലേ​​ല​​ക​​ൾ​​ക്ക് മേ​​ൽ ച​​രി​​ഞ്ഞി​​റ​​ങ്ങു​​ന്ന വെ​​യി​​ലി​​ന് പ്ര​​ത്യേ​​ക സൗ​​ന്ദ​​ര്യ​​മാ​​ണ്. അ​​തു​​പോ​​ലൊ​​ന്ന് അ​​ടു​​ത്ത കാ​​ല​​ത്തൊ​​ന്നും കൊ​​ണ്ടി​​ട്ടി​​ല്ല. ആ ​​വെ​​യി​​ൽ ത​​ടു​​ക്കാ​​ൻ പ​​ച്ച​​പ്പ​​ട്ട് ത​​ല​​യി​​ൽ ചു​​റ്റി​​യ ഭൃ​​ത്യ​​ന്മാ​​ർ.

    അ​​വ​​രി​​ലൊ​​രാ​​ളാ​​യി അ​​ര​​യി​​ൽ വാ​​ളും തൂ​​ക്കി ചെ​​റി​​യ​​മ്മാ​​വ​​ൻ ന​​ട​​ന്നു​നീ​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത് അ​​യാ​​ളു​​ടെ മ​​ന​​സ്സി​​ലേ​​ക്ക് തി​​ക​​ട്ടി​വ​​ന്നു.

    തി​​രു​​വി​​താം​​കൂ​​റി​​ലെ അ​​വ​​സാ​​ന ആ​​രാ​​ച്ചാ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​യാ​​ളു​​ടെ അ​​മ്മാ​​വ​​ൻ പ​​ര​​മേ​​ശ്വ​​ര​​ൻ പി​​ള്ള. മു​​പ്പ​​ത് പേ​​രെ​​യാ​​ണ് തൂ​​ക്കി​​ലേ​​റ്റി​​യ​​ത്. ക​​ര​​മൊ​​ഴി​​വാ​​യ ഏ​​ക്ക​​ർക​​ണ​​ക്കി​​ന് ഭൂ​​മി​​യും പ​​ണ​​ക്കി​​ഴി​​യും വ​​ല്യ​​മ്മാ​​വ​​ന്മാ​​ർ​​ക്ക് ക​​ണ​​ക്കി​​ന് കി​​ട്ടി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. അ​​മ്മാ​​വ​​ൻ മ​​രി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ അ​​ടു​​ത്ത ത​​ല​​മു​​റ​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് പാ​​ത പി​​ന്തു​​ട​​രേ​​ണ്ട ചു​​മ​​ത​​ല ത​​നി​​ക്കാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് അ​​യാ​​ൾ ഓ​​ർ​​ത്തു.

    ‘‘ബ​​ലി​​ത്ത​​റ​​യി​​ൽ കോ​​ഴി​​യു​​ടെ ചോ​​ര കാ​​ണു​​മ്പോ​​ൾ ത​​ല ക​​റ​​ങ്ങു​​ന്ന നി​​ങ്ങ​​ളോ പു​​തി​​യ ആ​​രാ​​ച്ചാ​​ർ?’’ കു​​ള​​ക്ക​​ട​​വി​​ൽ​നി​​ന്ന് ഈ​​റ​​നു​​ട​ു​ത്ത് വ​​ന്ന സു​​ഭ​​ദ്ര കു​​ലു​​ങ്ങി​​ച്ചി​​രി​​ച്ചു. നാ​​ഞ്ചി​​നാ​​ട്ടി​​ൽ മീ​​ശ വെ​​ച്ച​​വ​​രാ​​രു​​മി​​ല്ലേ? അ​​വ​​ൾ കാ​​റി​​ത്തു​​പ്പി​​യ​​ത് ത​​ന്റെ മു​​ഖ​​ത്തേ​​​​ക്ക് ആ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് അ​​യാ​​ൾ ഓ​​ർ​​ത്തു.

    കു​​ടും​​ബ പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യം നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്താ​​നാ​​വു​​മോ​​യെ​​ന്ന് പ​​ല​​വ​​ട്ടം ചി​​ന്തി​​ച്ചു.​ കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ സ്ത്രീ​​ക​​ൾ​​ക്ക് മ​​ക്ക​​ളെ​​ല്ലാം ആ​​രാ​​ച്ചാ​​രാ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് തെ​​റ്റ​​ല്ല​​ല്ലോ? അ​​വ​​രെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചി​​ട​​ത്തോ​​ളം പൊ​​ന്നു​​ത​​മ്പു​​രാ​​ന്റെ ച​​ക്ര​​വും മൃ​​ഷ്ടാ​​ന്ന ഭോ​​ജ​​ന​​ത്തി​​നു​​ള്ള അ​​രി​​യു​​മാ​​ണ​​ല്ലോ പ്ര​​ധാ​​നം.

    വ​​യ​​സ്സ് പ​​തി​​നെ​​ട്ട് തി​​ക​​യു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ പി​​റ്റേ​​ന്നാ​​ണ് അ​​മ്മാ​​വ​​നൊ​​പ്പം ആ​​ദ്യം പോ​​കു​​ന്ന​​ത്. ക​​റു​​ത്ത ആ​​വ​​ര​​ണ​​മി​​ട്ട് കൂ​​ടെ നി​​ന്ന​​തേ​​യൊ​​ള്ളൂ. ക​​ഴു​​മ​​ര​​ച്ചോ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തി​​യാ​​ൽ പ​​ര​​മേ​​ശ്വ​​ര​​ൻ പി​​ള്ള വേ​​റൊ​​രാ​​ളാ​​ണെ​​ന്ന് അ​​ന്ന് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യി.​ അ​​ന്ന് പാ​​റ​​ശ്ശാ​​ല​​ക്കാ​​ര​​ൻ ത​​ങ്ക​​യ്യ​​നെ ആ​​ണ് ക​​ഴു​​വി​​ലേ​​റ്റി​​യ​​ത്. ഒ​​ന്നേ നോ​​ക്കി​​യൊ​​ള്ളൂ. കാ​​ലു​​ക​​ൾ കീ​​ഴ്പോ​​ട്ടി​​റ​​ങ്ങി വ​​രു​​ന്ന​​ത് സ്വ​​പ്നം ക​​ണ്ട് എ​​ത്ര രാ​​ത്രി​​യി​​ലെ ഉ​​റ​​ക്ക​​മാ​​ണ് പോ​​യ​​ത്.

    പാ​​പം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ന് പ്ര​​തി​​ഫ​​ലം വാ​​ങ്ങി ഇ​​നി​​യും പ​​ള്ള വീ​​ർ​​പ്പി​​ക്ക​​ണോ? തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്തെ ജ​​യി​​ലി​​ലെ മു​​ദ്ര​വെ​​ച്ച ക​​വ​​ർ വാ​​ങ്ങ​​വെ​​യു​​ള്ള എ​​ന്റെ ചോ​​ദ്യം അ​​മ്മ​​യെ രോ​​ഷം കൊ​​ള്ളി​​ച്ചു. ‘‘ഞാ​​നെ​​ന്തൊ​​ക്കെ കേ​​ൾ​​ക്ക​​ണം.​ പൊ​​ന്നു ത​​മ്പു​​രാ​​ക്ക​​ന്മാ​​രാ​​യി ത​​ന്ന വേ​​ല​​യി​​ല്ലാ​​തെ വ​​രു​​മോ?’’

    ‘‘രാ​​ജാ ഒ​​രു​​ത്ത​​നെ കൊ​​ല്ലാ​​നു​​ള്ള അ​​വ​​കാ​​ശം ആ​​ചാ​​രം​പോ​​ലെ അ​​ല്ല.’’ അ​​ച്ഛ​​ന്റെ വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ ഇ​​ടി​​മു​​ഴ​​ക്കം​പോ​​ലെ ആ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ത് കാ​​റി​​ല്ലാ​​ത്ത മാ​​ന​​ത്ത് പൊ​​ട്ടു​​ന്ന വെ​​ള്ളി​​ടി​പോ​​ലെ ആ​​ണെ​​ന്ന് അ​​ച്ഛ​​നും അ​​റി​​യാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ത​​പാ​​ലി​​ൽ വ​​ന്ന ക​​ത്ത് താ​​മ​​ര​​ഭ​​ര​​ണി​​യാ​​റി​​ൽ ഒ​​ഴു​​ക്കി എ​​ങ്ങോ​​ട്ടെ​​ന്നി​​ല്ലാ​​തെ ഇ​​റ​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ൾ ഒ​​രു ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​നും മ​​ന​​സ്സി​​നുംകൂ​​ടി തീ ​​കൊ​​ളു​​ത്തി.

    മ​​ഴ ചാ​​റി​​യ നേ​​ര​​ത്തെ​​ത്തി​​യ ജീ​​പ്പ് ക​​ണ്ട് ഗേ​​റ്റി​​ങ്ക​​ൽ നി​​ന്ന പാ​​റാ​​വു​​കാ​​ർ സ​​ല്യൂ​​ട്ട​​ടി​​ച്ചു. വ​​ണ്ടി നേ​​രെ നി​​ന്ന​​ത് ജ​​യി​​ൽ​വ​​ള​​പ്പി​​ലെ ഡി​​സ്പെ​​ൻ​​സ​​റി​​യി​​ൽ.

    പേ​​ര് ​​രാ​​ജ​​ൻ പി​​ള്ള

    വ​​യ​​സ്സ് 81

    ഡോ​​ക്ട​​ർ സ്റ്റെ​​ത​​സ്കോ​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത് നെ​​ഞ്ച​​ത്തും പു​​റ​​ത്തും അ​​മ​​ർ​​ത്തി. ശ്വാ​​സോ​​ച്ഛ്വാ​സം നേ​​രെ​​യാ​​ക്കാ​​ൻ പാ​​ടു​​പെ​​ട്ടു. മ​​തി​​ൽ​​ക്കെ​​ട്ടി​​ന​​ക​​ത്തെ കാ​​രാ​​ഗൃ​ഹ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ താ​​ക്കോ​​ൽ പ​​ഴു​​ത് പോ​​ലെ​​യാ​​ണ് ജീ​​വി​​ത​​മെ​​ന്ന് അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് തോ​​ന്നി.

    ‘‘കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ അ​​വ​​സാ​​ന​​ത്തെ ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക ആ​​രാ​​ച്ചാ​​ർ​​ക്ക് സ്വാ​​ഗ​​തം.’’

    ജ​​യി​​ൽ സൂ​​പ്ര​​ണ്ട് അ​​രു​​ൺ ജോ​​ർ​​ജി​​ന്റെ തെ​​ല്ലു​​റ​​ക്കെ​​യു​​ള്ള ചി​​രി അ​​യാ​​ളെ അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​നാ​​ക്കി. കൊ​​ല്ലം സേ​​വ്യ​​ർ കൊ​​ല​​ക്കേ​​സ് പ്ര​​തി നോ​​ബി​​ളി​​ന്റെ വ​​ധ​​ശി​​ക്ഷാ വി​​വ​​രം അ​​സി​​സ്റ്റ​​ന്റ് സൂ​​പ്ര​​ണ്ടെ​​ന്ന് സ്വ​​യം പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ൻ വാ​​യി​​ച്ച് കേ​​ൾ​​പ്പി​​ച്ചു.

    കേ​​ട്ടോ...

    അ​​യാ​​ൾ ചെ​​വി​​യാ​​ട്ടി. ചു​​മ​​രി​​ൽ തൂ​​ങ്ങി​​യാ​​ടി​​യ ക​​ല​​ണ്ട​​റി​​ലേ​​ക്ക് ബ​​ദ്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് നോ​​ക്കി. ഒ​​രു​​വ​​ന്റെ ജീ​​വ​​നും മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​നു​​മി​​ട​​യി​​ലെ നൂ​​ൽ​​പ്പാ​​ല​​ത്തി​​ന് ഇ​​നി 22 നാ​​ൾ കൂ​​ടി. അ​​പ്പോ​​ൾ ആ ​​മു​​റി​​യി​​ലൂ​​ടെ ഒ​​രു ചെ​​റു​കാ​​റ്റ് ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​യി. അ​​തി​​നൊ​​രു പ്ര​​ത്യേ​​ക മ​​ണ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ ​​ഗ​​ന്ധം മൂ​​ക്കി​​ൻ​തു​​മ്പ​​ത്ത് എ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ അ​​യാ​​ൾ മ​​ന്ദ​​ഹ​​സി​​ച്ചു. അ​​ഞ്ച് പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ട് മു​​മ്പ് മു​​ഖ​​ത്ത് തെ​​ളി​​ഞ്ഞ മാ​​തി​​രി.

    മാ​​ർ​​ച്ച് 26. പു​​ല​​ർ​​ച്ച നാ​​ലു​മ​​ണി. ക​​റു​​ത്ത വേ​​ഷ​​വും തൊ​​പ്പി​​യും ധ​​രി​​ച്ച അ​​യാ​​ളും സ​​ഹാ​​യി​​ക​​ളും ജ​​യി​​ൽ സൂ​​പ്ര​​ണ്ടി​​ന്റെ ഓ​​ഫിസി​​നോ​​ട് ചേ​​ർ​​ന്ന ക​​ഴു​​മ​​ര​​ച്ചോ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തി. ഉ​​ള്ള് കാ​​ളി​​യെ​​ങ്കി​​ലും രാ​​ജ​​രാ​​ജ​​ൻ​​പി​​ള്ള​​യെ​​ന്ന അ​​യാ​​ൾ മു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും താ​​ഴേ​​ക്കും നോ​​ക്കി. പ​​ല​​ക ത​​ട്ടി​​ന് മു​​ക​​ളി​​ലെ ലി​​വ​​ർ വ​​ലി​​ക്കു​​ക മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ജോ​​ലി. പാ​​പ​​ത്തി​​ന്റെ കൂ​​ലി ര​​ണ്ട് ല​​ക്ഷം. ഇ​​തു​​വ​​രെ ക​​ൺ​​വെ​​ട്ട​​ത്ത് ക​​ണ്ടി​​ട്ടി​​ല്ലാ​​ത്ത വ​​ലി​​യ തു​​ക. ആ ​​പ​​ണം ഏ​​റ്റു​​വാ​​ങ്ങാ​​ൻ ത​​ഴ​​മ്പ് പി​​ടി​​ച്ച് പ​​രു​​പ​​രു​​ത്ത കൈ​വെ​​ള്ള ദാ​​ഹി​​ച്ചു.

     

    ക​​റു​​ത്ത തു​​ണി​​യി​​ട്ട് മു​​ഖം മ​​റ​​ച്ച​​യാ​​ളെ മ​​ജി​​സ്ട്രേ​​റ്റ് കു​​റ്റ​​പ​​ത്രം വാ​​യി​​ച്ചുകേ​​ൾ​​പ്പി​​ച്ചു. ഇ​​നി അ​​യാ​​ളു​​ടെ ഊ​​ഴ​​മാ​​ണ്. അ​​റ​​പ്പ് ത​​ടി​​ക്കും കൊ​​ടു​​വാ​​ളി​​നു​​മി​​ട​​യി​​ൽ ത​​ല​​വെ​​ച്ച് കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന കോ​​ഴി​​യെ പോ​​ലെ ആ ​​രൂ​​പം ദ​​യ​​നീ​​യ​​മാ​​യി നോ​​ക്കി. പി​​ത്ത​​ള​വ​​ള​​യം കെ​​ട്ടി​​യ ക​​യ​​റെ​​ടു​​ത്ത് അ​​യാ​​ൾ ആ ​​മ​​നു​​ഷ്യ​​നെ നോ​​ക്കി ചി​​രി​​ച്ചു. ആ ​​ചി​​രി നി​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ രാ​​ജ​​രാ​​ജ​​ൻ പി​​ള്ള മ​​ല​​ർ​​ന്ന​​ടി​​ച്ച് താ​​ഴേ​​ക്ക് വീ​​ണു. മ​​ജി​​സ്ട്രേ​​റ്റും സൂ​​പ്ര​​ണ്ടും ക​​ണ്ണ് മി​​ഴി​​ച്ചുനി​​ന്നു. ക​​സേ​​ര​​യി​​ൽ താ​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ത്തി​​യ അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് ആ​​രോ ഒ​​രു ഗ്ലാ​​സ് ചൂ​​ടു​​വെ​​ള്ളം കൊ​​ണ്ടുകൊ​​ടു​​ത്തു. ശ്വാ​​സം നേ​​രെ വീ​​ണ​​പ്പോ​​ൾ മ​​ടി​​ക്കു​​ത്തി​​ൽ മ​​ട​​ക്കി​വെ​​ച്ച ക​​ട​​ലാ​​സ് ചു​​രു​​ട്ടി ഒ​​രേ​​റ് കൊ​​ടു​​ത്തു.

    പു​​ല​​ർ​​ച്ച അ​​ഞ്ചി​​ന് അ​​ലാ​റം അ​​ടി​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ഞാ​​ൻ എ​​ണീ​​റ്റ​​ത്. കു​​റ​​ച്ച് ദി​​വ​​സം കൂ​​ടി അ​​ഞ്ച് മ​​ണി കാ​​ണു​​ന്ന​​തുകൊ​​ണ്ടാ​​കും

    മ​​ടി ശ​​രീ​​ര​​ത്തെ മു​​ഴു​​വ​​ൻ ബാ​​ധി​​ച്ചു. ഞാ​​നൊ​​രു കു​​ഴി​​മ​​ടി​​യ​​നാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് ലോ​​ക​​ത്തോ​​ട് മു​​ഴു​​വ​​ൻ വി​​ളി​​ച്ചുപ​​റ​​യാ​​ൻ തോ​​ന്നി. ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ന് മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല ഇ​​ടു​​ന്ന തു​​ണി​​ക​​ൾ​ക്കു​പോ​​ലും അ​​ല​​സ​​ത ബാ​​ധി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​ല​​ക്കി​വെ​​ച്ച ട്രാ​​ക്ക് സ്യൂ​​ട്ടും ടീ ​​ഷ​​ർ​​ട്ടും എ​​ന്നോ​​ട് പൊ​​രു​​ത്ത​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ വൈ​​മ​​ന​​സ്യം കാ​​ട്ടി.​ ഫു​​ട്ബാ​​ൾ ബ്ലാ​​ഡ​​ർ ഉ​​ന്തി​​യ പോ​​ലെ​​യു​​ള്ള എ​​ന്റെ വ​​യ​​റി​​ന് മേ​​ൽ ഒ​​ഴു​​ക്ക​​ൻമ​​ട്ടി​​ൽ കി​​ട​​ക്കാ​​റു​​ള്ള ടീ ​​ഷ​​ർ​​ട്ട് ശ​​ക​​ലം ക്ലേ​​ശി​​ച്ചാ​​ണ് വ​​യ​​റ് ത​​ട​​വി കി​​ട​​ന്ന​​ത്. അ​​ൽ​​പ​ദൂ​​രം ന​​ട​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ക​​ർ... എ​​ന്ന ശ​​ബ്ദ​​ത്തോ​​ടെ തു​​ന്ന​​ൽ വി​​ട്ട് പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധി​​ക്കു​​ക​​യും​ചെ​​യ്തു.

    ആ​​ഹാ, നീ ​​വീ​​ണ്ടും ന​​ട​​പ്പ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യോ?

    ഇ​​രു​​ട്ട​​ത്ത് ആ​​രാ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യി​​ല്ല. കു​​റ​​ച്ച് ദൂ​​രം ന​​ട​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ കാ​​ല് ക​​ഴ​​ച്ചു. വാ​​ച്ചി​​ലേ​​ക്ക് നോ​​ക്കി. സ​​മ​​യം 5.35. ഇ​​പ്പോ​​ഴേ വീ​​ട്ടി​​ൽ പോ​​യാ​​ൽ ഉ​​റ​​ക്കം ക​​ള​​ഞ്ഞ​​തി​​നും മ​​ടി പി​​ടി​​ച്ച് തി​​രി​​ച്ചുവ​​ന്ന​​തി​​നും സ​​ജി​​നി​​യു​​ടെ വാ​​യി​​ലി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് കേ​​ൾ​​ക്കേ​​ണ്ടിവ​​രും. ഞാ​​ൻ അ​​ടു​​ത്ത് ക​​ണ്ട വെ​​യ്റ്റി​​ങ് ഷെ​​ഡി​ലേ​​ക്ക് ക​​യ​​റി ഇ​​രു​​ന്നു. അ​​പ്പു​​റ​​ത്ത് ആ​​രോ കൂ​​ർ​​ക്കം വ​​ലി​​ച്ച് ഉ​​റ​​ങ്ങു​​ന്നു​​ണ്ട്. അ​​തും സ്ത്രീ​​ക​​ൾ​​ക്ക് ക്ര​​മീ​​ക​​രി​​ച്ച നീ​​ള​​ൻ ബെ​​ഞ്ചി​​ൽ.

    ആ​​രാ​​ണെ​​ന്ന് അ​​റി​​യാ​​ൻ ഞാ​​ൻ മൊ​​ബൈ​​ലി​​ലെ ടോ​​ർ​​ച്ച് തെ​​ളി​​യി​​ച്ചു. പ്രാ​​യ​​മു​​ള്ള ആ​​രോ ആ​​ണ്. അ​​ടു​​ത്തേ​​ക്ക് ചെ​​ന്ന് സൂ​​ക്ഷി​​ച്ച് നോ​​ക്കി. അ​​ത്ര​​യും നേ​​ര​​ത്തെ ധൈ​​ര്യം മു​​ഴു​​വ​​ൻ ചോ​​ർ​​ത്തി ഒ​​രു ഭ​​യം കാ​​ലി​​ലേ​​ക്ക് ത​​രി​​ച്ച് ക​​യ​​റി. അ​​ത് അ​​യാ​​ൾത​​ന്നെ. ശ്വാ​​സ​​മെ​​ടു​​ത്ത് ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന് താ​​ഴു​​ന്ന വ​​യ​​റി​​ലേ​​ക്ക് നോ​​ക്കി. പി​​ന്നെ അ​​പ്പു​​റ​​ത്തേ​​ക്ക് മാ​​റി ഇ​​രു​​ന്നു. അ​​യാ​​ൾത​​ന്നെ ആ​​ണോ അ​​തെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ.

