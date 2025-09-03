Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകഥchevron_rightതീ​ർ​ത്തും...

    തീ​ർ​ത്തും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​തം

    Posted On date_range 3 Sept 2025 9:30 AM IST
    Updated On date_range 3 Sept 2025 9:30 AM IST
    തീ​ർ​ത്തും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​തം
    cancel
    By
    ടി.പത്മനാഭൻ
    text_fields
    bookmark_border

    എ​​ന്റെ മു​ടി​വെ​ട്ട്​ ഏ​താ​ണ്ട്​ പാ​തി​യാ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​ടു​ത്ത ക​സേ​ര​യി​ലേ​ക്ക്​ ആ ​കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി വ​ന്ന​ത്. ക​ഷ്​​ടി​ച്ച്​ അ​ഞ്ചോ ആ​റോ വ​യ​സ്സുമാ​ത്രം പ്രായമായ അ​വ​ൻ വ​ള​രെ അ​നാ​യാ​സ​മാ​യാ​ണ്​ ഒ​രു ചി​ര​പ​രി​ചി​ത​നെ​​പോ​ലെ ബാ​ർ​ബ​ർ​ഷാ​പ്പി​​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്ക്​ വ​ന്ന​തും ആ ​ക​റ​ങ്ങും ക​സേ​ര​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റി​യി​രു​ന്ന​തും. ഇ​ത്​ ക​ണ്ട്​ ഞാ​ൻ ഉ​ള്ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘കൊ​ള്ളാ​​മ​ല്ലോ. സ്​​മാ​ർ​ട്ട്​ ബോ​യ്.’’ അ​വ​ൻ സ​ത്യ​ത്തി​ൽ സ്​​മാ​ർ​ട്ട്​ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ക​ണ്ടാ​ൽ ആ​രും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​​പോ​കു​ന്ന​വ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ന്റെ...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    എ​​ന്റെ മു​ടി​വെ​ട്ട്​ ഏ​താ​ണ്ട്​ പാ​തി​യാ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​ടു​ത്ത ക​സേ​ര​യി​ലേ​ക്ക്​ ആ ​കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി വ​ന്ന​ത്. ക​ഷ്​​ടി​ച്ച്​ അ​ഞ്ചോ ആ​റോ വ​യ​സ്സുമാ​ത്രം പ്രായമായ അ​വ​ൻ വ​ള​രെ അ​നാ​യാ​സ​മാ​യാ​ണ്​ ഒ​രു ചി​ര​പ​രി​ചി​ത​നെ​​പോ​ലെ ബാ​ർ​ബ​ർ​ഷാ​പ്പി​​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്ക്​ വ​ന്ന​തും ആ ​ക​റ​ങ്ങും ക​സേ​ര​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റി​യി​രു​ന്ന​തും. ഇ​ത്​ ക​ണ്ട്​ ഞാ​ൻ ഉ​ള്ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘കൊ​ള്ളാ​​മ​ല്ലോ. സ്​​മാ​ർ​ട്ട്​ ബോ​യ്.’’

    അ​വ​ൻ സ​ത്യ​ത്തി​ൽ സ്​​മാ​ർ​ട്ട്​ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ക​ണ്ടാ​ൽ ആ​രും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​​പോ​കു​ന്ന​വ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ന്റെ സാ​മാ​ന്യ​ത്തി​ല​ധി​കം നീ​ണ്ടമു​ടി​യി​ൽ വി​ര​ലോ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ ശ​ങ്ക​രേ​ട്ട​ൻ സ്​​​നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘പ​തി​വ്​ സ​മ​യ​മൊ​ക്കെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി​ക്കാ​ണും. അ​ല്ലേ? എ​ന്തേ ഇ​ത്ര വൈ​കി​യ​ത്​?’’

    അ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ വെ​ളി​യി​​ലേ​ക്ക്​ നോ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ എ​​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യും അ​ങ്ങോ​േ​ട്ട​ക്ക്​ തി​രി​ഞ്ഞ​ത്​.

    അ​വി​ടെ വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ അ​വ​​ന്റെ അ​മ്മ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘ശ​രി​യാ​ണ്. മു​ടി വ​ല്ലാ​തെ വ​ള​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​​ന്റെ കു​റ്റ​മാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വെ​ക്കേ​ഷ​ന്​ ദു​ബാ​യി​ൽ പോ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​​ന്റെ ‘പ​പ്പയ്​​ക്ക്​’ അ​വി​ടെ​യാ​ണ​ല്ലോ ജോ​ലി. മ​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ പ​പ്പ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘ഇ​ത്ത​വ​ണ ഞാ​നും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. എ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യ​ല്ലോ നാ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നി​ട്ട്. ഇൗ ​മ​ണ​ൽ​ക്കാ​ട്ടി​ലെ വ​ര​ൾ​ച്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഏ​താ​നും നാ​ളു​ക​ളെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട്... മൂ​ന്നാ​ർ, മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി, കൊ​ടൈ​ക്ക​നാ​ൽ, പൊ​ൻ​മു​ടി... മ​ഴ​ന​ന​ഞ്ഞ്, മ​ഞ്ഞ്​ കൊ​ണ്ട്... പ്ര​കൃ​തി​യി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ അ​ലി​ഞ്ഞു ചേ​ർ​ന്ന്...

    ...ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ന​ല്ല തി​ര​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​മാ​ണ്. വ​ലി​യ​വ​ർ, ചെ​റി​യ​വ​ർ എ​ന്ന വ്യ​ത്യാ​സ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പി​ടി​പ്പ​ത്​ പ​ണി​യു​ണ്ട്. ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും വി​ചാ​രി​ച്ചു പോ​കാ​റു​ണ്ട്​ –ഇ​തൊ​െ​ക്ക എ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി ഇ​െ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ പോ​യാ​ലോ? പ​ക്ഷേ അ​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ അ​റ​ബി ത​രു​ന്ന ഭാ​രി​ച്ച ശ​മ്പ​ള​വും മ​റ്റു​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒാ​ർ​മ വ​രും... പി​ന്നെ, നാ​ട്ടി​ലെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സ്​​ഥി​തി, മൂത്ത ​ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ​യും പ​ഠി​ത്തച്ചി​ല​വ്... ഇ​തൊ​ക്കെ ഒാ​ർ​ക്കു​േ​മ്പാ​ൾ, കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാം... നി​ൽ​ക്ക​ണം... എ​ന്നു ഒാ​ർ​ത്ത് പോ​കു​ന്നു...’ ’’

    അ​ൽ​പ​നേ​രം ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​തെ നി​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷം കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​മ്മ ശ​ങ്ക​രേ​ട്ട​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘കാ​ത്തു, കാ​ത്തു​നി​ന്നി​ട്ടും ലീ​വ്​ സാ​ങ്​​ഷ​ൻ ചെ​യ്​​തു കി​ട്ടി​യ​തേ​യി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ ഞാ​നും ഇ​വ​നും ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു പോ​രി​ക​യും ​െച​യ്​​തു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ഞാ​ൻ പ​ല​ത​വ​ണ ഇ​വ​നോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘ന​മു​ക്ക്​ ഇ​വി​ടു​ത്തെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ന​ല്ല ഒ​രു സ​ലൂ​ണി​ൽ​നി​ന്ന്​ വെ​ട്ടി​ക്കാം എ​ന്ന്. പ​ക്ഷേ, അ​വ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ല. അ​വ​ന്​ നി​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ വേ​ണം.’’

    അ​പ്പോ​ൾ ശ​ങ്ക​രേ​ട്ട​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘അ​വ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ പോ​ലെ​യ​ല്ല... ബു​ദ്ധി​യു​ള്ള​വ​നാ​ണ്...’’

    അ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടു​പേ​രും ^അ​ല്ല മൂ​ന്നു​പേ​രും^ അ​മ്മ​യും മ​ക​നും ശ​ങ്ക​രേ​ട്ട​നും ^വ​ള​രെ മ​ധു​ര​മാ​യി ചി​രി​ച്ചു.

    എ​​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു^

    ശ​ങ്ക​രേ​ട്ട​ൻ തി​രി​ഞ്ഞും മ​റി​ഞ്ഞു​മൊ​ക്കെ നോ​ക്കി.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും തൃ​പ്​​തി​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ശ​ങ്ക​രേ​ട്ട​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘ഇ​നി അ​ടു​ത്ത മാ​സം.’’

    ഞാ​ൻ ഏ​റെ പ​ണി​പ്പെ​ട്ട്, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​​ന്റെ​യും ശ​ങ്ക​രേ​ട്ട​​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​റ​ങ്ങുന്ന ക​സാല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ താ​​ഴേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. എ​ന്നി​ട്ട് സ്വ​ൽ​​പ​നേ​രം നീ​ണ്ടു​നി​വ​ർ​ന്നു നി​ന്നു.

    പ​ഴ​യ എ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ ‘സ​ന്ധി​ബ​ന്ധ’​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഒ​ന്നു നി​വ​ർ​ന്നു കി​ട്ട​ണ​മ​ല്ലോ.

    അ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ഞാ​ൻ കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​മ്മ​യു​ടെ ദൃ​ഷ്​​ടി​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​തി​ഞ്ഞ​ത്.

    തെ​ല്ലു​നേ​രം എ​ന്നെ ആ​ശ്ച​ര്യ​ത്തോ​ടെ നോ​ക്കി​നി​ന്ന ശേ​ഷം അ​ൽ​പം ഉ​റ​ക്കെ ത​ന്നെ അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘ഒാ ​മൈ ഗോ​ഡ്​! വാ​ട്ട്​ എ ​സ​ർ​പ്രൈ​സ്​! ഇൗ ​ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം ജീ​വി​ച്ചി​ട്ടും ടി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​നെ, അ​ല്ലാ എ​​ന്റെ പ​പ്പേ​ട്ട​നെ ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ​ല്ലോ കാ​ണു​ന്ന​ത്​!’’

    സ്വ​ത​വേ സു​ന്ദ​രി​യാ​യ അ​വ​ർ അ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ന്ദ​രി​യാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഞാ​ൻ അ​പ്പോ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘എ​നി​ക്ക്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല, നി​ങ്ങ​ൾ...’’

    അ​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ പേ​രും ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന സ്​​ഥ​ല​വു​മൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ടൗ​ണി​ലെ ഏ​റെ പ്ര​ശ​സ്​​ത​മാ​യ ഒ​രു ക്രി​സ്​​ത്യ​ൻ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ്​​കൂ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളം ടീ​ച്ച​റാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ.

    ഞാ​ൻ അ​പ്പോ​ൾ എ​ന്നോ​ടെ​ന്ന​പോ​ലെ

    പ​തു​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘ഏ​താ​നും ആ​ഴ്​​ച​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ്​ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്​​കൂ​ളി​ൽ ഞാ​ൻ വ​ന്നി​രു​ന്നു. ‘മാ​തൃ​ഭൂ​മി’​യും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്​​കൂ​ളും​കൂ​ടി സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ൽ​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്, ന​ല്ലൊ​ര​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു...’’

    അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘ഞാ​നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​വി​ടെ. പു​രു​ഷാ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു​വ​ളാ​യി. അ​ടു​ത്തു​വ​രാ​ൻ, എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ, പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ ധൈ​ര്യം വ​ന്നി​ല്ല. കേ​ട്ട​തൊ​ക്കെ അ​ങ്ങി​നെ​യാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ –മു​ര​ട​നാ​ണ്, ക​ഥ​ക​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യൊ​ന്നു​മ​ല്ല– ആ​ളു​ക​ളെ അ​ടു​പ്പി​ക്കി​ല്ല. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ക​യി​ല്ല...’’

    ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘ഇ​പ്പോ​ൾ ധൈ​ര്യം വ​ന്നു അ​ല്ലേ?’’

    അ​വ​ർ മ​ധു​ര​മാ​യി ചി​രി​ക്കു​ക മാ​ത്രം ചെ​യ്​​തു.

    രാ​മ​​ച​ന്ദ്ര​​ന്റെ​യും ശ​ങ്ക​രേ​ട്ട​​ന്റെ​യും സ​ഹാ​യ​​ത്തോ​ടെ വ​രാ​ന്ത​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ പൊ​ടു​ന്ന​നെ ചോ​ദി​ച്ചു:

    ‘‘ഒ​രു ഫോ​േ​ട്ടാ എ​ടു​ത്തോ​െ​ട്ട...’’

    അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ എ​​ന്റെ മ​റു​പ​ടിക്ക് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ അ​വ​ർ എ​ന്നോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ഹാ​ൻ​ഡ്​​ബാ​ഗി​ൽ​നി​ന്ന്​ മൊ​ബൈ​ലെ​ടു​ത്ത്​ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്​ കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്​​തു.

    രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക്ലി​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​േ​മ്പാ​ൾ അ​വ​ർ പെ​െ​ട്ട​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വേ​ണ്ട; കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി ഇ​ന്റി​മേ​റ്റാ​യി പോ​സ്​ ചെ​യ്യാം...’’

    അ​വ​ർ എ​ന്നോ​ട്​ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കൈ​കൊ​ണ്ട്​ എ​ന്നെ വ​രി​ഞ്ഞു​മു​റു​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്​​തു.

    രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​വ​​ന്റെ ജോ​ലി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം മൊ​ൈ​ബ​ൽ മ​ട​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്തു.

    ​ഭ്രാ​ന്ത​മാ​യ ഒ​രാ​വേ​ശ​ത്തോ​െ​ട അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു:

    ‘‘ഞാ​നി​ത് എ​​ന്റെ പ​രി​ച​യ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​ാ​ക്കെ അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കും. ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ണ​െ​ട്ട... എ​ല്ലാ​വ​രും കാ​ണ​െ​ട്ട.’’

    ഞാ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു:

    ‘‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നും?’’

     

    ‘‘തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും, നി​ങ്ങ​ള​റി​യി​ല്ല... പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ ക​ഥ​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​രാ​ധ​ക​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ്. എ​ന്നേ​ക്കാ​ളും വ​ലി​യ... എ​ത്ര​ത​വ​ണ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചി​രു​ന്ന് ‘ഗൗ​രി’​യും ‘ക​ട​ലും’ ‘കാ​ല​വ​ർ​ഷ’​വു​മെ​ാക്കെ ഡി​സ്​​ക​സ്​ ചെ​യ്​​തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഫോ​േ​ട്ടാ ക​ണ്ടാ​ൽ അ​സൂ​യ​യാ​ണ്​ വ​രി​ക. വ​ര​െ​ട്ട. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ മു​േ​മ്പ എ​നി​ക്കി​തു സാ​ധി​ച്ചു​വ​ല്ലോ...’’

    റോ​ഡി​​ന്റെ അ​ങ്ങേ​വ​ശ​ത്ത്​ പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്​​തി​രു​ന്ന ‘ഒാ​േ​ട്ടാ’ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ​ലൂ​ണി​​ന്റെ മു​മ്പി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.

    എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും യാ​​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞ്​ ഞാ​ൻ ഒാ​േ​ട്ടാ​യി​ൽ ക​യ​റി.

    ടൗ​ണി​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒാ​േ​ട്ടാ പോ​യ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ പ​ല​തും ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു...

    കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മ​ഴ, മ​ടി​ച്ചു​മ​ടി​ച്ചു വീ​ഴു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ തു​​ള്ളി​ക​ൾ... പു​തു​മ​ഴ​യെ എ​ല്ലാ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടും കൂ​ടി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്നു​യ​രു​ന്ന സു​ഗ​ന്ധം...

    തൊ​ണ്ണൂ​റ്റി​യാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ തൊ​ണ്ണൂ​റ്റി​യേ​ഴി​ലേ​ക്ക്​ കാ​ലെ​ട​​ു​ത്തു​വെ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വൃ​ദ്ധ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല അ​പ്പോ​ൾ വ​ണ്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Malayalam story
    X