Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകഥchevron_rightപ്രച്ഛന്നം

    പ്രച്ഛന്നം

    Posted On date_range 26 Oct 2026 8:15 AM IST
    Updated On date_range 26 Oct 2026 8:15 AM IST
    പ്രച്ഛന്നം
    cancel
    By
    ധന്യാരാജ്
    text_fields
    bookmark_border

    ലി​​സ​​മ്മ ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ട​​ന്നു​​വ​​രു​​മ്പോ​​ൾ ഞാ​​ൻ അ​​നി​​ശ്ചി​​ത​​ത്വ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ന​​ടു​​വി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ‘ന​​ടു​​വി​​ൽ’ എ​​ന്ന​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ൾ ‘ന​​ടു​​ക്ക​​ട​​ലി​​ൽ’ എ​​ന്നു പ​​റ​​യു​​ന്ന​​താ​​കും ഉ​​ചി​​തം. ഭീ​​തി​​യു​​ടെ​​യും ആ​​കു​​ല​​ത​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ആ​​ഴ​​മേ​​റി​​യ ഒ​​രു ക​​ട​​ലി​​ൽ അ​​ശ​​ര​​ണ​​യാ​​യി മു​​ങ്ങി​​ത്താ​​ഴു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഞാ​​ൻ. അ​​ക​​ലെ വെ​​ളി​​ച്ച​​ത്തി​​ന്റെ ഒ​​രു തു​​രു​​ത്തു​​പോ​​ലെ ക​​ര ക​​ണ്ടു​​തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത് ലി​​സ​​മ്മ വ​​ന്ന​​തി​​നു ശേ​​ഷ​​മാ​​ണെ​​ന്ന്...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    ലി​​സ​​മ്മ ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ട​​ന്നു​​വ​​രു​​മ്പോ​​ൾ ഞാ​​ൻ അ​​നി​​ശ്ചി​​ത​​ത്വ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ന​​ടു​​വി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ‘ന​​ടു​​വി​​ൽ’ എ​​ന്ന​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ൾ ‘ന​​ടു​​ക്ക​​ട​​ലി​​ൽ’ എ​​ന്നു പ​​റ​​യു​​ന്ന​​താ​​കും ഉ​​ചി​​തം. ഭീ​​തി​​യു​​ടെ​​യും ആ​​കു​​ല​​ത​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ആ​​ഴ​​മേ​​റി​​യ ഒ​​രു ക​​ട​​ലി​​ൽ അ​​ശ​​ര​​ണ​​യാ​​യി മു​​ങ്ങി​​ത്താ​​ഴു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഞാ​​ൻ. അ​​ക​​ലെ വെ​​ളി​​ച്ച​​ത്തി​​ന്റെ ഒ​​രു തു​​രു​​ത്തു​​പോ​​ലെ ക​​ര ക​​ണ്ടു​​തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത് ലി​​സ​​മ്മ വ​​ന്ന​​തി​​നു ശേ​​ഷ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ വി​​ശ്വ​​സി​​ച്ചു​​പോ​​ന്നു.

    ‘‘ലി​​സ​​മ്മ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് എ​​നി​​ക്ക് കാ​​ര്യ​​മാ​​യൊ​​ന്നു​​മ​​റി​​യി​​ല്ല.’’

    അ​​വ​​രെ ഇ​​ങ്ങോ​​ട്ടു പ​​റ​​ഞ്ഞു​​വി​​ടു​​മ്പോ​​ൾ എ​​ന്റെ വ​​ക​​യി​​ലെ ഒ​​രു ഇ​​ള​​യ​​മ്മ പ​​റ​​ഞ്ഞു. പാ​​ച​​കം, വീ​​ട്ടു​​ജോ​​ലി​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ലു​​ള്ള അ​​വ​​രു​​ടെ സാ​​മ​​ർ​​ഥ്യ​​ത്തെ​​പ്പ​​റ്റി ധാ​​ര​​ണ​​ക​​ളൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ലെ​​ന്ന് എ​​ന്റെ തു​​ട​​ർ​​ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ള്ള മ​​റു​​പ​​ടി​​യാ​​യി അ​​വ​​ർ പ​​റ​​ഞ്ഞു. മു​​മ്പ് ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും വീ​​ട്ടി​​ൽ ജോ​​ലി​​ക്ക് നി​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ടോ എ​​ന്നു​​മ​​റി​​യി​​ല്ല.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, ആ​​ശ​​ങ്ക​​ക​​ളെ​​യൊ​​ക്കെ കാ​​റ്റി​​ൽ പ​​റ​​ത്തും​​വി​​ധം ആ​​ത്മ​​വി​​ശ്വാ​​സ​​ത്തി​​ന്റെ ഒ​​രു മൂ​​ളി​​പ്പാ​​ട്ടു​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ രം​​ഗ​​പ്ര​​വേ​​ശം. ഇ​​ടം​​ക​​യ്യി​​ൽ സ്കൂ​​ട്ടി​​യു​​ടെ ചാ​​വി​​യും വ​​ലം​​ക​​യ്യി​​ൽ സ്മാ​​ർ​​ട്​​​ഫോ​​ണു​​മാ​​യി ഒ​​രു പ​​ര​​സ്യ​​മോ​​ഡ​​ലി​​ന്റെ വ​​ശ്യ​​ച​​ല​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി അ​​വ​​ർ അ​​വ​​ത​​രി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ ഞാ​​ൻ അ​​ന്ധാ​​ളി​​ച്ചു​​പോ​​യെ​​ന്നു പ​​റ​​യാം. അ​​ടു​​ക്ക​​ള​ ജോ​​ലി​​ക​​ളൊ​​ക്കെ ഞൊ​​ടി​​യി​​ട​​യി​​ൽ ചെ​​യ്തു​​തീ​​ർ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ വൈ​​ദ​​ഗ്ധ്യം ആ​​ദ്യ​ ദി​​വ​​സം​​ത​​ന്നെ വെ​​ളി​​പ്പെ​​ട്ടു. അ​​മ്പ​​തി​​നു​​മേ​​ൽ പ്രാ​​യ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന ലി​​സ​​മ്മ​​ക്ക് ന​​ല്ല ഉ​​യ​​ര​​വും അ​​തി​​നൊ​​ത്ത വ​​ണ്ണ​​വു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​വ​​രു​​ടെ നോ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ എ​​ന്തൊ​​ക്കെ​​യോ അ​​ർ​​ഥ​​ങ്ങ​​ൾ കൊ​​രു​​ത്തു​​കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി എ​​നി​​ക്കു തോ​​ന്നി. അ​​തൊ​​രു ദു​​സ്സൂ​​ച​​ന​​യാ​​ണെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ അ​​ന്നു വൈ​​കി​​ട്ടു​​ത​​ന്നെ എ​​ന്റെ ഭ​​ർ​​ത്താ​​വ് അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​നോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു. എ​​ന്നാ​​ൽ, എ​​ല്ലാ​​ത്തി​​ലും നെ​​ഗ​​റ്റീ​​വ് മാ​​ത്രം ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക് ഇ​​ത്ത​​രം ആ​​ശ​​ങ്ക​​ക​​ൾ സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​മാ​​ണെ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം.

    ഒ​​രു വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​നു മു​​മ്പാ​​ണ് ഞ​​ങ്ങ​​ൾ ഈ ​​വ​​സ്തു​​വും വീ​​ടും വി​​ല​​ക്ക് വാ​​ങ്ങി ഇ​​വി​​ടെ താ​​മ​​സ​​മാ​​രം​​ഭി​​ച്ച​​ത്. സ്ഥ​​ല​​ത്തി​​ന്റെ ഒ​​രു വ​​ശ​​ത്ത് സെ​​മി​​ത്തേ​​രി​​യും മ​​റു​​വ​​ശ​​ത്ത് ആ​​ൾ​​പ്പാ​​ർ​​പ്പി​​ല്ലാ​​ത്ത പ്ര​​ദേ​​ശ​​വു​​മാ​​യി​​രു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ ചെ​​റി​​യ വി​​ല​ക്ക് കി​​ട്ടി​​യ വ​​സ്തു​​വാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. അ​​ജ്ഞാ​​ത​​മാ​​യ കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളാ​​ൽ വീ​​ട്ടു​​കാ​​ർ ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ചു​​പോ​​യ ഒ​​രു വീ​​ടും സ്ഥ​​ല​​ത്തോ​​ടൊ​​പ്പം ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു കൈ​​മാ​​റ്റം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു. അ​​തി​​നു പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് വി​​ല​​യൊ​​ന്നും ന​​ൽ​​കേ​​ണ്ടി വ​​ന്ന​​തു​​മി​​ല്ല. പ​​ഴ​​ക്ക​​മു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും നാ​​ലു​​മു​​റി​​ക​​ളും സൗ​​ക​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളു​​മൊ​​ക്കെ​​യു​​ള്ള ഒ​​രു വീ​​ടാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​മു​​മ്പേ വീ​​ടി​​നു മു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ഒ​​രു തെ​​ങ്ങ് പി​​ഴു​​തു​​വീ​​ണ് മേ​​ൽ​​ക്കൂ​​ര​​ക്ക് ചെ​​റി​​യ പൊ​​ട്ട​​ലു​​ണ്ടാ​​യി എ​​ന്ന​​തൊ​​ഴി​​ച്ചാ​​ൽ പ​​ഴ​​ക്ക​​ത്തി​​ന്റെ ല​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ന്നും​ ത​​ന്നെ ഇ​​തി​​ന് തോ​​ന്നി​​ച്ചി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വീ​​ടി​​ന്റെ പി​​ൻ​​വ​​ശ​​ത്താ​​യി ഒ​​രു അ​​യ​​ൽ​​വീ​​ട് മാ​​ത്ര​​മേ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു​​ള്ളൂ. അ​​വി​​ടെ റി​​ട്ട​​യേ​​ർ​​ഡ് ബാ​​ങ്ക് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രാ​​യ ദ​​മ്പ​​തി​​ക​​ളാ​​ണ് താ​​മ​​സം.

    എ​​ങ്കി​​ലും ജ​​നാ​​ല തു​​റ​​ന്നാ​​ൽ സെ​​മി​​ത്തേ​​രി​​യു​​ടെ മു​​ൻ​​വ​​ശ​​മാ​​ണ് കാ​​ണു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന വ​​സ്തു​​ത എ​​ന്നെ അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​യാ​​ക്കി. അ​​തി​​നെ മ​​റി​​ക​​ട​​ക്കാ​​ൻ എ​​ന്റെ എ​​ക്കാ​​ല​​ത്തെ​​യും ദൗ​​ർ​​ബ​​ല്യ​​മാ​​യ പൂ​​ച്ചെ​​ടി​​ക​​ളെ​​ത്ത​​ന്നെ ഞാ​​ൻ കൂ​​ട്ടു​​പി​​ടി​​ച്ചു. പ​​ല നി​​റ​​ത്തി​​ലും ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​മു​​ള്ള എ​​ണ്ണ​​മ​​റ്റ ചെ​​ടി​​ക​​ൾ പൂ​​ത്തു​​ല​​ഞ്ഞു​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ഉ​​ദ്യാ​​ന​​ത്തി​​ലേ​​ക്കാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം ജ​​നാ​​ല​​ക​​ൾ തു​​റ​​ന്നി​​ടേ​​ണ്ട​​ത് എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്റെ സ​​ങ്ക​​ൽ​പം. ചു​​റ്റു​​വ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​ള്ള ചെ​​ടി​​ക​​ളൊ​​ക്കെ ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ മു​​റ്റ​​ത്തും ന​​ട്ടു​​പി​​ടി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ ഞാ​​ൻ ഉ​​ത്സാ​​ഹി​​ച്ചു. തീ​​യാ​​ളി​​പ്പ​​ട​​രു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ ജ​​മ​​ന്തി​​യും മ​​ഞ്ഞ​​ച്ചെ​​മ്പ​​ര​​ത്തി​​യും. അ​​തി​​ന​​ടു​​ത്താ​​യി വെ​​ള്ള​​യും മ​​ഞ്ഞ​​യും മ​​ജ​​ന്ത​​യു​​മാ​​യി റോ​​സാ​​പ്പൂ​​ക്ക​​ൾ. മ​​തി​​ലി​​നോ​​ടു ചേ​​ർ​​ന്ന് വ​​യ​​ല​​റ്റും പി​​ങ്കു​​മാ​​യി ബോ​​ഗ​​ൺ​​വി​​ല്ല​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​ലോ​​ഭ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, ആ​​കു​​ല​​ത​​ക​​ൾ പി​​ടി​​മു​​റു​​ക്കി​​യ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ കു​​റെ മാ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ എ​​ന്റെ പൂ​​ന്തോ​​ട്ട​​ത്തി​​ന്റെ കാ​​ഴ്ച കാ​​ര​​ണ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത ഒ​​രു മ​​ടു​​പ്പി​​നും നി​​രാ​​ശ​​ക്കും വ​​ഴി​​മാ​​റു​​ക​​യാ​​ണു​​ണ്ടാ​​യ​​ത്. ക​​ണ്ണ​​ഞ്ചി​​ക്കു​​ന്ന നി​​റ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ണ്ടു​​ക​​ണ്ട്‌ എ​​നി​​ക്ക് ചെ​​ടി​​ച്ചു. പെ​​ട്ടെ​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യ ഒ​​രു അ​​രി​​ശ​​ത്തി​​ന് ഞാ​​ൻ അ​​ടു​​ക്ക​​ള​​യി​​ൽ​​നി​​ന്നും വാ​​ക്ക​​ത്തി എ​​ടു​​ത്തു​​കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്ന് എ​​ല്ലാ ചെ​​ടി​​ക​​ളും നി​​ഷ്ക​​രു​​ണം മൂ​​ടോ​​ടെ വെ​​ട്ടി​​മാ​​റ്റി. പി​​ന്നീ​​ട് ജ​​നാ​​ല തു​​റ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ കാ​​ണു​​ന്ന ശൂ​​ന്യ​​ത ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളോ​​ളം എ​​ന്റെ മ​​ന​​സ്സി​​ന് സ്വ​​സ്ഥ​​ത ന​​ൽ​​കി. എ​​ന്നാ​​ൽ, ആ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ​​ക്കു​​ശേ​​ഷം ആ ​​ത​​രി​​ശു​​ഭൂ​​മി​​യു​​ടെ ദൃ​​ശ്യം എ​​ന്റെ മ​​ന​​സ്സ് മ​​ടു​​പ്പി​​ച്ചു ​തു​​ട​​ങ്ങി​​യെ​​ങ്കി​​ലും വീ​​ണ്ടും ചെ​​ടി​​ക​​ൾ വെ​​ച്ചു​​പി​​ടി​​പ്പി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് എ​​നി​​ക്ക് ആ​​ഗ്ര​​ഹം തോ​​ന്നി​​യി​​ല്ല.

    ലി​​സ​​മ്മ വ​​ന്ന​​തി​​നു​​ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് ഞാ​​ൻ വീ​​ണ്ടും പൂ​​ന്തോ​​ട്ട​​ത്തെ​​പ്പ​​റ്റി ചി​​ന്തി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. വെ​​ട്ടി​​മാ​​റ്റി​​യ ചെ​​ടി​​ക​​ളെ​​പ്പ​​റ്റി​​യോ​​ർ​​ത്ത് ഞാ​​ൻ ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​പി​​ച്ചു. വാ​​ക്ക​​ത്തി​​കൊ​​ണ്ടു വെ​​ട്ടി​​യ​​പ്പോ​​ൾ അ​​വ​​ക്ക് വേ​​ദ​​നി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​കു​​മോ? അ​​വ​​യു​​ടെ ശാ​​പം എ​​ന്റെ​ മേ​​ലെ പ​​തി​​ഞ്ഞി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​കു​​മോ എ​​ന്ന ചി​​ന്ത എ​​ന്നെ കീ​​ഴ​​ട​​ക്കേ​​ണ്ട​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​ത്തി​​ൽ ഞാ​​ൻ അ​​ത്ത​​രം ആ​​ശ​​ങ്ക​​ക​​ൾ​​ക്കു​ മു​​ന്നി​​ൽ നി​​രു​​പാ​​ധി​​കം കീ​​ഴ​​ട​​ങ്ങാ​​ൻ ത​​യാ​​റാ​​യി​​ല്ല എ​​ന്ന​​താ​​ണ് വാ​​സ്ത​​വം. ക​​ണ്ണ​​ഞ്ചി​​ക്കു​​ന്ന നി​​റ​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള മ​​റ്റൊ​​രു പൂ​​ന്തോ​​ട്ടം​പോ​​ലെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ലി​​സ​​മ്മ. അ​​വ​​രു​​ടെ ഓ​​രോ ച​​ല​​ന​​ത്തി​​ലു​​മു​​ള്ള ജീ​​വി​​താ​​ഭി​​നി​​വേ​​ശം എ​​നി​​ക്ക് അ​​തി​​ജീ​​വ​​ന​​ത്തി​​നു​​ള്ള ബാ​​ല​​പാ​​ഠ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​ക​​ർ​​ന്നു​​ത​​ന്നു.

    ഞാ​​ൻ ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ ഒ​​രു ആ​​ജ്ഞാ​​നു​​വ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​യി മാ​​റി​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞെ​​ന്ന് അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഞാ​​ന​​തി​​നെ​​പ്പ​​റ്റി ചി​​ന്തി​​ച്ചു​​തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. എ​​ത്ര പെ​​ട്ടെ​​ന്നാ​​ണ് ലി​​സ​​മ്മ വീ​​ടി​​ന്റെ അ​​ധി​​കാ​​രി​​യാ​​യി മാ​​റി​​യ​​തെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ അ​​തി​​ശ​​യി​​ച്ചു. ലി​​സ​​മ്മ​​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യ​​മു​​ള്ള വീ​​ട്ടു​​ജോ​​ലി​​ക​​ൾ​​മാ​​ത്രം ചെ​​യ്താ​​ൽ മ​​തി​​യെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സം അ​​വ​​രോ​​ടു പ​​റ​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു. ചെ​​വി​​യി​​ൽ തി​​രു​​കി​​വെ​ച്ച ബ്ലൂ​​ടൂ​​ത്ത് ഇ​​യ​​ർ​​ഫോ​​ണി​​ലൂ​​ടെ ലി​​സ​​മ്മ ആ​​രോ​​ടോ സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തും നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​തും പ​​രാ​​തി​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​തും കു​​ണു​​ങ്ങി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തും കേ​​ൾ​​ക്കാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​രു​​ടെ ഭ്ര​​മ​​ണ​​പ​​ഥ​​ത്തി​​നു വെ​​ളി​​യി​​ലു​​ള്ള ഒ​​രു അ​​ന്യ​​ഗ്ര​​ഹ​​ജീ​​വി​​യാ​​ണ് ഞാ​​നെ​​ന്ന് അ​​പ്പോ​​ഴൊ​​ക്കെ എ​​നി​​ക്കു തോ​​ന്നു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു.

    ലി​​സ​​മ്മ അ​​ടു​​ക്ക​​ള​​ജോ​​ലി​​ക​​ളൊ​​ക്കെ എ​​ത്ര​​യും​ പെ​​ട്ടെ​​ന്നു തീ​​ർ​​ത്തി​​ട്ട് മു​​ക​​ൾ​​നി​​ല​​യി​​ലെ അ​​വ​​രു​​ടെ മു​​റി​​യി​​ൽ ക​​യ​​റി ക​​ത​​ക​​ട​ക്കും. മു​​റി​​ക്ക​​ക​​ത്ത് ക​​ടു​​ത്ത പ്ര​​കാ​​ശ​​മു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും ഒ​​ച്ച​​യോ അ​​ന​​ക്ക​​മോ ഒ​​ന്നും​​ത​​ന്നെ പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കു കേ​​ൾ​​ക്കാ​​റി​​ല്ല. മ​​ണി​​ക്കൂ​​റു​​ക​​ൾ അ​​ങ്ങ​​നെ ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​കും. ലി​​സ​​മ്മ മു​​റി​​തു​​റ​​ന്ന് പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങു​​ന്ന​​തും കാ​​ത്ത് ഞാ​​ൻ പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യോ​​ടെ​​യും ഉ​​ത്ക​​ണ്ഠ​​യോ​​ടെ​​യും നി​​ല​​കൊ​​ള്ളും. സ​​ദാ അ​​ട​​ഞ്ഞു​​കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന ആ ​​മു​​റി ചി​​ല​​പ്പോ​​ഴൊ​​ക്കെ എ​​ന്റെ ജി​​ജ്ഞാ​​സ​​ക​​ളെ ഉ​​ണ​​ർ​​ത്തും. ഇ​​ത്ര​​യും സ​​മ​​യം ഗൂ​​ഢാ​​ന​​ന്ദ​​ത്തോ​​ടെ ക​​ഴി​​ച്ചു​​കൂ​​ട്ടാ​​ൻ അ​​വി​​ടെ​​യെ​​ന്താ​​ണു​​ള്ള​​തെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ വ്യ​​ഗ്ര​​ത​​യോ​​ടെ ഓ​​ർ​​ക്കും.

    ചെ​​റി​​യ ഒ​​രു ക​​ട്ടി​​ലും ക​​സേ​​ര​​യും ഫാ​​നും മാ​​ത്ര​​മേ ആ ​​മു​​റി​​യി​​ലു​​ള്ളൂ. ടി.​​വി​യോ മ​​റ്റു വി​​നോ​​ദോ​​പാ​​ധി​​ക​​ളോ അ​​വി​​ടെ​​യി​​ല്ല. ചി​​ല​​പ്പോ​​ൾ ഞാ​​നാ മു​​റി​​യെ ഒ​​രു രാ​​സ​​പ​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ശാ​​ല​​യാ​​യി സ​​ങ്ക​​ൽ​പി​​ക്കും. ഒ​​രു ബീ​​ക്ക​​റി​​ലെ, നീ​​റി​​പ്പു​​ക​​യു​​ന്ന ലാ​​യ​​നി ക​​യ്യി​​ലെ​​ടു​​ത്ത് നി​​രീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന വെ​​ള്ള​​ക്കോ​​ട്ടി​​ട്ട ലി​​സ​​മ്മ​​യെ ഞാ​​ൻ മ​​ന​​സ്സി​​ൽ കാ​​ണും. മ​​റ്റു​​ചി​​ല​​പ്പോ​​ൾ, നീ​​ണ്ടു​​പോ​​കു​​ന്ന നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​ത​​യി​​ൽ ആ ​​മു​​റി​​ക്ക​​ക​​ത്ത് ആ​​ഭി​​ചാ​​ര​​ക്രി​​യ​​ക​​ൾ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി​​ട്ടാ​​കും എ​​ന്റെ സ​​ങ്ക​​ൽ​പം. ഗൂ​​ഢ​​മാ​​യ മ​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ളും അ​​ല​​ർ​​ച്ച​​ക​​ളു​​മാ​​യി ഒ​​രു ത​​ല​​യോ​​ട്ടി​​യു​​ടെ മു​​ന്നി​​ലി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ചു​​വ​​പ്പു വേ​​ഷ​​മ​​ണി​​ഞ്ഞ ലി​​സ​​മ്മ​​യെ​​യാ​​കും ഞാ​​ൻ സ​​ങ്ക​​ൽ​പി​​ക്കു​​ക.

    ചി​​ല അ​​വ​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വേ​​ഷം​​മാ​​റി​​യെ​​ത്തി​​യ ഒ​​രു കു​​റ്റാ​​ന്വേ​​ഷ​​ക​​യാ​​ണ് ലി​​സ​​മ്മ​​യെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ഭാ​​വ​​ന​​യി​​ൽ കാ​​ണും. അ​​ട​​ഞ്ഞ മു​​റി​​യി​​ലി​​രു​​ന്ന് അ​​വ​​ർ കു​​റ്റ​​വാ​​ളി​​യി​​ലേ​​ക്കെ​​ത്താ​​നു​​ള്ള പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ ത​​യ്യാ​​റാ​​ക്കു​​ക​​യാ​​കും. ഭി​​ത്തി​​യി​​ൽ പ്ര​​തി​​യു​​ടെ, അ​​വ​​ർ വ​​ര​​ച്ച രേ​​ഖാ​​ചി​​ത്രം പ​​തി​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​കും.

    ‘‘അ​​തെ, അ​​തെ... ഇ​​നി അ​​വ​​നി​​ലേ​​ക്ക്‌ അ​​ധി​​കം ദൂ​​ര​​മി​​ല്ല. ക​​ണ്ണി​​ക​​ൾ എ​​ല്ലാ​​മൊ​​ന്ന് കൂ​​ട്ടി​​യോ​​ജി​​പ്പി​​ച്ചാ​​ൽ മ​​തി.’’ അ​​വ​​ർ വ​​യ​​ർ​​ലെ​​സ് സെ​​റ്റി​​ലൂ​​ടെ ആ​​രോ​​ടോ ശ​​ബ്ദം താ​​ഴ്ത്തി​​പ്പ​​റ​​യു​​ന്നു.

     

    ഈ ​​മൂ​​ന്നു സ​​ങ്ക​​ൽ​പ​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​വ​​സാ​​ന​​ത്തേ​​തി​​നോ​​ടാ​​കും ലി​​സ​​മ്മ​​ക്ക് കൂ​​ടു​​ത​​ൽ സാ​​ദൃ​​ശ്യം എ​​ന്നെ​​നി​​ക്കു തോ​​ന്നാ​​റു​​ണ്ട്. കാ​​ര​​ണം ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ മു​​റി​​യു​​ടെ സ​​മീ​​പം വ്യ​​ഗ്ര​​ത​​യോ​​ടെ നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന എ​​ന്നെ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ച്ചി​​ട്ട് അ​​വ​​ർ താ​​ഴ​​ത്തെ നി​​ല​​യി​​ലേ​​ക്കു പോ​​കു​​ന്ന​​ത് പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ടി.​​വി​യു​​ടെ മു​​ന്നി​​ൽ ഇ​​രി​​ക്കാ​​നാ​​കും. ക്രൈം ​​ത്രി​​ല്ല​​ർ മൂ​​വി​​ക​​ളു​​ടെ ആ​​രാ​​ധി​​ക​​യാ​​ണ് ലി​​സ​​മ്മ​​യെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ പി​​ന്നീ​​ടാ​​ണ് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി​​യ​​ത്. സി​​നി​​മ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന​​തു​​വ​​രെ അ​​തി​​ന്റെ മു​​ഴു​​വ​​ൻ ഉ​​ദ്വേ​​ഗ​​വും അ​​വ​​രു​​ടെ ക​​ണ്ണു​​ക​​ളി​​ലും പു​​രി​​ക​​ങ്ങ​​ളി​​ലും കാ​​ണാം. സി​​നി​​മ തീ​​ർ​​ന്ന​​തി​​നു​​ശേ​​ഷ​​വും അ​​വ​​ർ എ​​ന്തൊ​​ക്കെ​​യോ ക​​ണ​​ക്കു​​കൂ​​ട്ട​​ലു​​ക​​ളി​​ൽ മു​​ഴു​​കി ഏ​​റെ നേ​​ര​​മി​​രി​​ക്കും. ബാ​​ക്കി​​സ​​മ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ ലി​​സ​​മ്മ ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ക്കു​​ക മൊ​​ബൈ​​ലി​​ൽ ക്രൈം ​​സ്റ്റോ​​റി​​ക​​ൾ കാ​​ണാ​​നാ​​കും.

    ‘‘അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ൽ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​മാ​​സം ന​​ട​​ന്ന കൊ​​ല​​പാ​​ത​​ക​​ത്തി​​ന്റെ ചു​​രു​​ള​​ഴി​​ഞ്ഞു.’’ എ​​ന്നെ കാ​​ണു​​മ്പോ​​ൾ അ​​വ​​ർ അ​​ത്യ​​ധി​​ക​​മാ​​യ ആ​​വേ​​ശ​​ത്തോ​​ടെ അ​​റി​​യി​​ക്കും. പ​​ല രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​യും കു​​റ്റ​​കൃ​​ത്യ​​ങ്ങ​​ൾ വി​​ശ​​ക​​ല​​നം ചെ​​യ്യു​​ന്ന അ​​നേ​​കം യൂ​​ട്യൂ​​ബ് ചാ​​ന​​ലു​​ക​​ളെ ലി​​സ​​മ്മ ഗൂ​​ഢ​​മാ​​യ ആ​​ന​​ന്ദ​​ത്തോ​​ടെ പി​​ന്തു​​ട​​രു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്നെ ആ​​ശ​​യ​​ക്കു​​ഴ​​പ്പ​​ത്തി​​ലാ​​ക്കും. ഒ​​ട്ടും ആ​​ക​​ർ​​ഷ​​ക​​ത​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത, ഇ​​ത്ത​​രം പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളി​​ൽ അ​​വ​​ർ താ​​ൽ​​പ​​ര്യം ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​​ന്ന​​തെ​​ന്തു​​കൊ​​ണ്ട് എ​​ന്ന് ഞാ​​ന​​മ്പ​​ര​​ക്കും.

    ഇ​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ ലി​​സ​​മ്മ വീ​​ണ്ടും മു​​റി​​യി​​ൽ ക​​യ​​റി ക​​ത​​ക​​ട​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​കും. ചി​​ല​​പ്പോ​​ൾ രാ​​ത്രി​​സ​​മ​​യ​​ത്തു​​പോ​​ലും അ​​വ​​ർ മു​​റി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്നും പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങി​​യി​​ല്ല എ​​ന്നു​​വ​​രും. ആ ​​സ​​മ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഞാ​​ൻ അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​യാ​​കു​​മെ​​ങ്കി​​ലും ലി​​സ​​മ്മ​​യോ​​ട് ക്ഷു​​ഭി​​ത​​യാ​​യി സം​​സാ​​രി​​ക്കാ​​ൻ മു​​തി​​ർ​​ന്നി​​ല്ല. ചി​​ല​​പ്പോ​​ൾ രാ​​ത്രി​​ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ ക​​റി​​ക​​ളൊ​​ന്നും ത​​യ്യാ​​റാ​​ക്കാ​​തെ​​യാ​​ണ് അ​​വ​​ർ മു​​റി​​യ​​ട​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്ന​​റി​​ഞ്ഞാ​​ലും എ​​ന്റെ അ​​തൃ​​പ്തി പു​​റ​​ത്തു​​കാ​​ണി​​ക്കാ​​ൻ ഞാ​​ൻ ഭ​​യ​​ന്നു. ഞാ​​ൻ രാ​​ത്രി​​യി​​ലേ​​ക്ക് ക​​റി​​ക​​ളു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ക​​യും ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ ഭ​​ക്ഷ​​ണം അ​​ട​​ച്ചു​​വെ​ക്കു​ക​​യും പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളൊ​​ക്കെ ക​​ഴു​​കി വൃ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി സ്റ്റാ​​ൻ​​ഡി​​ൽ അ​​ടു​​ക്കി​​വെ​ക്കു​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ലി​​സ​​മ്മ​​യോ​​ട് ക​​യ​​ർ​​ത്തു സം​​സാ​​രി​​ച്ചാ​​ൽ അ​​വ​​ർ ഉ​​ട​​ന​​ടി ഇ​​വി​​ടം വി​​ട്ടു​​പോ​​കു​​മെ​​ന്നും തു​​ട​​ർ​​ന്ന് മു​​മ്പ​ത്തേ​​തു​​പോ​​ലെ ഏ​​കാ​​ന്ത​​ത​​യു​​ടെ നി​​ല​​യി​​ല്ലാ​​ക്ക​​യ​​ത്തി​​ൽ മു​​ങ്ങി​​ത്താ​​ഴാ​​നാ​​യി​​രി​​ക്കും എ​​ന്റെ വി​​ധി​​യെ​​ന്നും ഓ​​ർ​​ത്ത് ഞാ​​ൻ നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​യാ​​യി.

    ലി​​സ​​മ്മ ഇ​​വി​​ടേ​​ക്ക് എ​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നു​​മു​​മ്പു​​ള്ള കാ​​ല​​ത്തെ​​പ്പ​​റ്റി ഓ​​ർ​​ക്കാ​​ൻ​​പോ​​ലും ഞാ​​ൻ ഇ​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടാ​​റി​​ല്ല. എ​​ന്റെ ജീ​​വി​​തം ഒ​​രു ഭൂ​​പ​​ട​​മാ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​തി​​ൽ ഭീ​​തി​​യു​​ടെ ക​​റു​​ത്ത നി​​റം കൊ​​ടു​​ത്ത ഒ​​രു ദ്വീ​​പാ​​ണ് ആ ​​കാ​​ലം. തി​​ങ്ക​​ൾ മു​​ത​​ൽ വെ​​ള്ളി വ​​രെ​​യു​​ള്ള ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്റെ മു​​ന്നി​​ലു​​ള്ള വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി. വെ​​ള്ളി​​യാ​​ഴ്ച വൈ​​കു​​ന്നേ​​രം അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് എ​​റ​​ണാ​​കു​​ള​​ത്തെ സ്വ​​കാ​​ര്യ ക​​മ്പ​​നി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്നും ജോ​​ലി ക​​ഴി​​ഞ്ഞെ​​ത്തും. തി​​ങ്ക​​ളാ​​ഴ്ച രാ​​വി​​ലെ മ​​ട​​ങ്ങി​​പ്പോ​​കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യും. അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് എ​​ത്തി​​ച്ചേ​​രു​​ന്ന സ​​മ​​യം മു​​ത​​ൽ അ​​യാ​​ൾ പോ​​കു​​ന്ന നി​​മി​​ഷ​​ത്തെ​​പ്പ​​റ്റി​​യോ​​ർ​​ത്ത് ഞാ​​ൻ വേ​​വ​​ലാ​​തി​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങു​​മെ​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ അ​​യാ​​ൾ എ​​ത്തി​​യ​​തി​​ന്റെ ആ​​ശ്വാ​​സം എ​​നി​​ക്കൊ​​രി​​ക്ക​​ലും ഉ​​ണ്ടാ​​കാ​​റു​​മി​​ല്ല. അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് പോ​​യി​​ക്ക​​ഴി​​യു​​ന്ന​​തോ​​ടെ ഭ​​യം അ​​ദൃ​​ശ്യ​​മാ​​യ ഒ​​രു ചൂ​​ര​​ൽ​​പോ​​ലെ എ​​ന്നെ നി​​യ​​ന്ത്രി​​ച്ചു നി​​ർ​​ത്തും. ഓ​​ർ​​ക്കാ​​പ്പു​​റ​​ത്ത് അ​​തി​​ന്റെ പ്ര​​ഹ​​ര​​മേ​​റ്റ് ഞാ​​ൻ പു​​ള​​യും.

    കോ​​വി​​ഡ് കാ​​ലം മു​​ത​​ൽ ഒ​​രു ഓ​​ൺ​​ലൈ​​ൻ വ​​സ്ത്ര​​വ്യാ​​പാ​​ര സ്ഥാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്റെ ജോ​​ലി. പ​​ക​​ൽ​ മു​​ഴു​​വ​​ൻ ഞാ​​ൻ ചി​​ന്ത​​ക​​ളു​​ടെ ത​​ട​​വ​​റ​​യി​​ൽ കു​​ടു​​ങ്ങാ​​തെ ഉ​​ത്സാ​​ഹ​​ത്തോ​​ടെ ജോ​​ലി ചെ​​യ്തു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, രാ​​ത്രി​​യി​​ൽ ഭ​​യം ക്രൂ​​ര​​നാ​​യ ഒ​​രു വേ​​ട്ട​​മൃ​​ഗ​​ത്തെ​​പ്പോ​​ലെ എ​​ന്നെ കീ​​ഴ്പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​ട്ട് അ​​തി​​ന്റെ സ​​ങ്കേ​​ത​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് നി​​ർ​​ദ​യം വ​​ലി​​ച്ചി​​ഴ​​ച്ചു കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യി. രാ​​ത്രി​​കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഉ​​റ​​ക്കം വ​​രാ​​തെ അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​ത​​ക​​ളു​​ടെ ഉ​​ഷ്ണ​​ക്കാ​​റ്റേ​​റ്റു കി​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​റി​​യാ​​തെ എ​​ന്റെ നോ​​ട്ടം ജ​​നാ​​ല​​യു​​ടെ പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കു നീ​​ളും. ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കി​​ട​​പ്പു​​മു​​റി​​യു​​ടെ എ​​തി​​ർ​​വ​​ശ​​ത്താ​​യി കാ​​ണു​​ന്ന സെ​​മി​​ത്തേ​​രി​​യു​​ടെ ദൃ​​ശ്യം എ​​ന്റെ ഭീ​​തി​​യെ ആ​​ളി​​ക്ക​​ത്തി​​ക്കും. ഉ​​റ​​ക്കം എ​​ന്ന​​ത് ആ ​​കാ​​ല​​ത്ത് എ​​ന്റെ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ സ്വ​​പ്ന​​വും പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. വെ​​ളു​​പ്പാ​​ൻ കാ​​ല​​ത്തെ​​പ്പോ​​ഴെ​​ങ്കി​​ലും ഏ​​താ​​നും മി​​നി​റ്റു​​ക​​ൾ നീ​​ളു​​ന്ന ഹ്ര​​സ്വ​​മാ​​യ മ​​യ​​ക്ക​​ത്തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലു​​മൊ​​രു തെ​​രു​​വു​​പ​​ട്ടി​​യു​​ടെ ഓ​​രി​​യി​​ട​​ൽ കേ​​ട്ട് ഞാ​​ൻ ഞെ​​ട്ടി​​യു​​ണ​​രും. സെ​​മി​​ത്തേ​​രി​​യി​​ലെ പ്രേ​​താ​​ത്മാ​​ക്ക​​ൾ ഇ​​വി​​ടേ​​ക്കു​​ള്ള സ​​ഞ്ചാ​​രം ആ​​രം​​ഭി​​ച്ചു​​ക​​ഴി​​ഞ്ഞു​​വെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ഒ​​രു​​വേ​​ള സം​​ശ​​യി​​ച്ചു​​പോ​​കും. ഒ​​രു ചെ​​റു​​കാ​​റ്റ​​ടി​​ക്കു​​ന്ന ശ​​ബ്ദം കേ​​ട്ടാ​​ൽ​​പോ​​ലും ഭീ​​തി​​യാ​​ൽ എ​​ന്റെ തൊ​​ണ്ട വ​​ര​​ണ്ടു​പോ​​കും.

    പ​​ക​​ൽ​​സ​​മ​​യ​​ത്ത് അ​​ന്ധ​​വി​​ശ്വാ​​സ​​ങ്ങ​​ളെ വി​​ളി​​പ്പാ​​ട​​ക​​ലെ അ​​ക​​റ്റി​​നി​​ർ​​ത്തു​​മെ​​ങ്കി​​ലും രാ​​ത്രി​​കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​വ​​യു​​ടെ വി​​ഹാ​​ര​​ഭൂ​​മി​​യാ​​കും എ​​ന്റെ മ​​ന​​സ്സ്. പൈ​​ശാ​​ചി​​ക ശ​​ക്തി​​ക​​ളു​​ടെ ഉ​​പ​​ദ്ര​​വ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്നും ര​​ക്ഷ​പ്പെ​​ടാ​​നു​​ള്ള മ​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ള​​ട​​ങ്ങി​​യ പ​​ല വ​​ർ​​ണ​​ച്ച​​ര​​ടു​​ക​​ൾ എ​​ന്റെ കൈ​​ത്ത​​ണ്ട​​യി​​ൽ ഇ​​ടം പി​​ടി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​യി​​ലെ ക​​ടും​​കെ​​ട്ടു​​ക​​ൾ​​പോ​​ലെ കെ​​ട്ടു​​പി​​ണ​​ഞ്ഞ​​താ​​യി ജീ​​വി​​ത​​മെ​​ന്നു ഞാ​​ൻ പ​​രി​​ത​​പി​​ച്ചു. അ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് എ​​ന്നോ​​ടൊ​​പ്പം രാ​​ത്രി​​യും പ​​ക​​ലും താ​​മ​​സി​​ക്കാ​​നാ​​യി ഒ​​രു വീ​​ട്ടു​​ജോ​​ലി​​ക്കാ​​രി​​യെ കി​​ട്ടു​​മോ​​യെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ അ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. എ​​നി​​ക്ക് കി​​ട്ടു​​ന്ന മാ​​സ​​ശ​​മ്പ​​ള​​ത്തി​​ന്റെ പ​​കു​​തി​​യോ​​ളം അ​​വ​​ർ​​ക്ക് മാ​​സം​​തോ​​റും ശ​​മ്പ​​ള​​മാ​​യി കൊ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ടി​വ​​രു​​മെ​​ന്ന​​റി​​ഞ്ഞി​​ട്ടും ഞാ​​ൻ പി​​ന്തി​​രി​​ഞ്ഞി​​ല്ല. എ​​നി​​ക്ക് എ​​ന്റെ നി​​ല​​നി​​ൽ​​പാ​​യി​​രു​​ന്നു പ്ര​​ധാ​​നം.

    ലി​​സ​​മ്മ​​യും ഞാ​​നും ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ജോ​​ലി​​ത്തി​​ര​​ക്കു​​ക​​ളു​​മാ​​യി സ​​മാ​​ന്ത​​ര​​പാ​​ത​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​നീ​​ങ്ങി. എ​​റ​​ണാ​​കു​​ള​​ത്തു​​നി​​ന്നും അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് പ​​തി​​വു​​പോ​​ലെ വാ​​രാ​​ന്ത്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വീ​​ട്ടി​​ൽ എ​​ത്തി​​ച്ചേ​​ർ​​ന്നു. ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ ശ​​മ്പ​​ള​​ത്തി​​നാ​​യി ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ക്കേ​​ണ്ട അ​​ധി​​ക​​തു​​ക ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വ​​ര​​വു​​ചെ​​ല​​വ് ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ളെ അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ല​​ത​​വ​​ണ നി​​ർ​​ധാ​​ര​​ണം ചെ​​യ്യാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ചി​​ട്ടും അ​​തൊ​​രു സ​​മ​​സ്യ​​യാ​​യി നി​​ല​​കൊ​​ണ്ടു. സ്ഥ​​ലം വാ​​ങ്ങാ​​നാ​​യി ബാ​​ങ്കി​​ൽ നി​​ന്നെ​​ടു​​ത്ത ലോ​​ണി​​ന്റെ തി​​രി​​ച്ച​​ട​​വ് മു​​ട​​ങ്ങു​​മെ​​ന്ന അ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ എ​​ന്റെ കൈ​​വ​​ശ​​മു​​ള്ള ചി​​ല സ്വ​​ർ​​ണാ​​ഭ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ വി​​ൽ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ധാ​​ര​​ണ​​യാ​​യി. ലി​​സ​​മ്മ​​യെ നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്താ​​നാ​​യി അ​​വ ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ൽ എ​​നി​​ക്ക് ഒ​​ട്ടും ഖേ​​ദം തോ​​ന്നി​​യി​​ല്ല എ​​ന്ന​​താ​​ണ് സ​​ത്യം. എ​​ന്നാ​​ൽ അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​ന് അ​​തി​​നോ​​ട് ല​​വ​​ലേ​​ശം താ​​ൽ​പ​ര്യ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.

    ‘‘ലി​​സ​​മ്മ​​യെ പ​​റ​​ഞ്ഞു​​വി​​ട്ടാ​​ൽ എ​​ന്താ കു​​ഴ​​പ്പം?’’ അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് എ​​ന്നോ​​ട് ത​​ർ​​ക്കി​​ച്ചു.

    ‘‘നി​​ന​​ക്ക് ചെ​​യ്യാ​​ൻ പ​​റ്റു​​ന്ന ജോ​​ലി​​ക​​ള​​ല്ലേ ഇ​​വി​​ടെ​​യു​​ള്ളൂ?’’

    ‘‘ശ​​രി അ​​വ​​രെ പ​​റ​​ഞ്ഞു വി​​ടാം,’’ ഞാ​​ൻ കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു,

    ‘‘...അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് സ്ഥി​​ര​​മാ​​യി എ​​ന്നോ​​ടൊ​​പ്പം ഇ​​വി​​ടെ താ​​മ​​സി​​ക്കു​​മെ​​ങ്കി​​ൽ.’’

    ‘‘അ​​തെ​​ങ്ങ​​നെ സാ​​ധി​​ക്കും? എ​​ന്റെ ജോ​​ലി ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ്റു​​മോ?’’ അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് അ​​മ്പ​​ര​​പ്പി​​ലാ​​യി.

    ‘‘അ​​ങ്ങ​​നെ​​യെ​​ങ്കി​​ൽ ലി​​സ​​മ്മ ഇ​​വി​​ടെ​​ത്ത​​ന്നെ​​യു​​ണ്ടാ​​കും. അ​​വ​​രു​​ടെ ചെ​​ല​​വ് ന​​മ്മ​​ൾ സ​​ഹി​​ച്ചേ പ​​റ്റൂ. എ​​നി​​ക്ക് ഒ​​റ്റ​​യ്ക്ക് ക​​ഴി​​യാ​​നൊ​​ന്നും പ​​റ്റി​​ല്ല.’’ ഞാ​​ൻ ഉ​​റ​​പ്പി​​ച്ചു പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ‘‘ എ​​ന്റെ നി​​ല​​നി​​ൽ​​പു​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് എ​​നി​​ക്ക് പ്ര​​ധാ​​നം.’’

    അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് പി​​ന്നീ​​ട് ഒ​​ന്നും മി​​ണ്ടി​​യി​​ല്ല. തി​​രി​​ച്ചു​​പോ​​കു​​ന്ന​​തു​​വ​​രെ അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​ന്റെ മു​​ഖ​​ത്ത് ആ ​​അ​​തൃ​​പ്തി ക​​ല്ലി​​ച്ചു​​കി​​ട​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ൻ ക​​ണ്ടി​​ല്ലെ​​ന്നു ന​​ടി​​ച്ചു.

    ആ​​ഴ്‌​​ച​​തോ​​റു​​മു​​ള്ള അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​ന്റെ വ​​ര​​വു​​ക​​ളോ​​ട് ലി​​സ​​മ്മ​​ക്കും താ​​ൽ​പ​ര്യ​​മി​​ല്ലെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ക്ര​​മേ​​ണ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി. അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​ന്റെ കാ​​ര്യം പ​​റ​​യു​​മ്പോ​​ൾ​​ത്ത​​ന്നെ അ​​വ​​രു​​ടെ മു​​ഖം ഇ​​രു​​ളു​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ൻ പ​​ല​​ത​​വ​​ണ ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​ന്റെ കാ​​ര​​ണ​​മെ​​ന്താ​​കു​​മെ​​ന്ന് എ​​നി​​ക്ക് ഊ​​ഹി​​ക്കാ​​നാ​​യി​​ല്ല. ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ ഞാ​​നും അ​​ൻ​​ജി​​ത്തും ത​​മ്മി​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യ വാ​​ക്കു​​ത​​ർ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ളെ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​ർ കേ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​മോ എ​​ന്നു ഞാ​​ൻ ശ​​ങ്കി​​ച്ചു.

    അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് എ​​ത്തി​​ച്ചേ​​രു​​ന്ന ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ലി​​സ​​മ്മ അ​​യാ​​ളെ ബോ​​ധ​​പൂ​​ർ​​വം അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ച്ചു ​തു​​ട​​ങ്ങി. എ​​ന്നോ​​ടു സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ ഒ​​രു നോ​​ട്ടം​​പോ​​ലും അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​ലേ​​ക്കു പാ​​റി വീ​​ണി​​ല്ല. അ​​വ​​ർ വാ​​ഷി​​ങ് മെ​​ഷീ​​നി​​ൽ ഇ​​ട്ട് അ​​ല​​ക്കു​​ന്ന തു​​ണി​​ക​​ളി​​ൽ അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​ന്റെ ഷ​​ർ​​ട്ടു​​ക​​ളോ പാ​​ന്റു​​ക​​ളോ ഒ​​ന്നും​​ത​​ന്നെ​​യി​​ല്ല എ​​ന്ന​​താ​​ണ് ഞാ​​ൻ ആ​​ദ്യം ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ച​​ത്. ഞാ​​ൻ വീ​​ട്ടി​​ലി​​ല്ലാ​​തി​​രു​​ന്ന ഒ​​രു ഉ​​ച്ച​​സ​​മ​​യ​​ത്ത് അ​​വ​​ർ അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​നു വി​​ള​​മ്പി​​യ​​ത് പ​​ഴ​​കി​​യ ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​മാ​​ണ് എ​​ന്നു ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യ ദി​​വ​​സം ഞാ​​ൻ ഞെ​​ട്ടു​​ക​​ത​​ന്നെ ചെ​​യ്തു. ഇ​​തൊ​​രു നി​​സ്സാ​​ര സം​​ഭ​​വ​​മാ​​ണെ​​ന്നു ക​​രു​​താ​​ൻ എ​​നി​​ക്ക് സാ​​ധി​​ച്ചി​​ല്ല.

    ഞാ​​ന​​തി​​നെ​​പ്പ​​റ്റി ചോ​​ദി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ ലി​​സ​​മ്മ​​ക്ക് തെ​​ല്ലും ഭാ​​വ​​ഭേ​​ദ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​ല്ല എ​​ന്ന​​താ​​ണ് എ​​ന്നെ അ​​തി​​ലും വി​​ഷ​​മി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്. നോ​​ട്ട​​ക്കു​​റ​​വ് സം​​ഭ​​വി​​ച്ച​​താ​​ണ് എ​​ന്ന മ​​ട്ടി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞൊ​​ഴി​​ഞ്ഞെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​രു​​ടെ ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​ൽ ക്ഷ​​മാ​​പ​​ണ​​മോ കു​​റ്റ​​ബോ​​ധ​​മോ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.

    ‘‘നീ​​യി​​വി​​ടെ വീ​​ട്ടു​​ജോ​​ലി​​ക്ക് നി​​ർ​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ആ​​രെ​​യാ​​ണ്? എ​​ന്നെ​​യോ? ലി​​സ​​മ്മ​​യെ​​യോ?” മ​​റ്റൊ​​രു ദി​​വ​​സം അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് എ​​ന്നോ​​ടു ക്ഷു​​ഭി​​ത​​നാ​​യി ചോ​​ദി​​ച്ചു. കാ​​ര്യ​​മെ​​ന്തെ​​ന്നു മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​കാ​​തെ ഞാ​​ൻ അ​​യാ​​ളെ പ​​ക​​ച്ചു​​നോ​​ക്കി. ലി​​സ​​മ്മ അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​നോ​​ട് ചി​​ല വീ​​ട്ടു​​ജോ​​ലി​​ക​​ൾ ചെ​​യ്യാ​​ൻ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട​​താ​​യി​​രു​​ന്നു കാ​​ര​​ണം. ടി.​​വി​​യു​​ടെ മു​​ന്നി​​ലി​​രു​​ന്ന് ലി​​സ​​മ്മ ആ ​​ദി​​വ​​സ​​ത്തെ മൂ​​ന്നാ​​മ​​ത്തെ സി​​നി​​മ ആ​​കാം​​ക്ഷ​​യോ​​ടെ കാ​​ണു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ‘‘ന​​മ്മ​​ൾ എ​​ല്ലാ പ​​ണി​​യും ചെ​​യ്യു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ​​പ്പി​​ന്നെ അ​​വ​​ർ​​ക്ക് എ​​ന്തി​​നാ​​ണ് കാ​​ശു കൊ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്?’’ അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് ഒ​​ച്ച​​യു​​യ​​ർ​​ത്തി. എ​​നി​​ക്ക് ഉ​​ത്ത​​ര​​മി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഈ​​യി​​ടെ​​യാ​​യി ലി​​സ​​മ്മ ചെ​​യ്യേ​​ണ്ട പ​​ല ജോ​​ലി​​ക​​ളും ഞാ​​ൻ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ചെ​​യ്യാ​​റു​​ള്ള​​തെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​നോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ല്ല. അ​​വ​​ർ​​ക്ക് ടി.​​വി​​യി​​ലെ​​യും മൊ​​ബൈ​​ലി​​ലെ​​യും കാ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ട് ഒ​​ന്നി​​നും സ​​മ​​യം കി​​ട്ടാ​​തെ വ​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

    ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സം ലി​​സ​​മ്മ എ​​ന്നോ​​ട് അ​​നു​​വാ​​ദം ചോ​​ദി​​ക്കു​​ക​​പോ​​ലും ചെ​​യ്യാ​​തെ എ​​ന്റെ പു​​തി​​യ സ്കൂ​​ട്ടി​​യും ഹെ​​ൽ​​മ​​റ്റു​​മാ​​യി ടൗ​​ണി​​ൽ പോ​​യ​​ത് ഞാ​​ൻ നി​​ശ്ശ​​ബ്‌​​ദം ക​​ണ്ടു​​നി​​ന്നു. അ​​വ​​ർ മേ​​ശ​​വ​​ലി​​പ്പി​​ൽ​​നി​​ന്നും സ്കൂ​​ട്ടി​​യു​​ടെ ചാ​​വി​​യെ​​ടു​​ത്ത​​തു​​പോ​​ലും ഞാ​​ൻ അ​​റി​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​ന്ന​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം അ​​വ​​ർ സ്കൂ​​ട്ടി മു​​റ്റ​​ത്തെ പൊ​​രി​​വെ​​യി​​ലി​​ൽ ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച​​തു​​ക​​ണ്ട്‌ എ​​ന്റെ മ​​ന​​സ്സ് വി​​ങ്ങി. ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ സ്കൂ​​ട്ടി കാ​​ർ​​പോ​​ർ​​ച്ചി​​ന്റെ ത​​ണ​​ലി​​ൽ വി​​ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. അ​​വ​​ർ എ​​ന്നെ വീ​​ട്ടി​​ൽ​​നി​​ന്നും വ​​ലി​​ച്ചി​​റ​​ക്കി ക​​ത്തു​​ന്ന വെ​​യി​​ലി​​ൽ നി​​ർ​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് എ​​ന്ന തോ​​ന്ന​​ൽ എ​​നി​​ക്കു​​ണ്ടാ​​യി.

    പി​​റ്റേ ആ​​ഴ്‌​​ച അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് എ​​ത്തേ​​ണ്ട ദി​​വ​​സ​​ത്തി​​ന്റെ ത​​ലേ​​ന്നാ​​ണ് ലി​​സ​​മ്മ ആ​​മു​​ഖ​​മൊ​​ന്നും കൂ​​ടാ​​തെ എ​​ന്നോ​​ട​​തു ചോ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ‘‘എ​​ന്തി​​നാ​​ണ് അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് എ​​ല്ലാ ആ​​ഴ്ച​​യും വ​​രു​​ന്ന​​ത്? വ​​രേ​​ണ്ട​​യെ​​ന്നു നി​​ന​​ക്ക് പ​​റ​​ഞ്ഞു​​കൂ​​ടെ? നി​​ന​​ക്ക് ഇ​​വി​​ടെ​​യി​​പ്പോ​​ൾ കൂ​​ട്ടി​​ന് ഞാ​​നു​​ണ്ട​​ല്ലോ.’’

    ‘‘അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് എ​​ന്റെ ഭ​​ർ​​ത്താ​​വാ​​ണ്.’’ ആ​​ദ്യ​​ത്തെ അ​​മ്പ​​ര​​പ്പ് മാ​​റി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ഞാ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഓ... ​​ഭ​​ർ​​ത്താ​​വ്!’’ ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ മു​​ഖം പു​​ച്ഛ​​ത്താ​​ൽ കോ​​ടി.

    ‘‘ഇ​​പ്പോ​​ൾ​​ത്ത​​ന്നെ അ​​യാ​​ളെ​​ക്കൊ​​ണ്ട് നി​​ന​​ക്ക് കാ​​ൽ​​ക്കാ​​ശി​​ന്റെ പ്ര​​യോ​​ജ​​ന​​മി​​ല്ല. ഇ​​നി കു​​ട്ടി​​ക​​ളും​​കൂ​​ടി ആ​​യി​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ൽ നീ​​യെ​​ങ്ങ​​നെ ജീ​​വി​​ക്കും? അ​​തി​​നെ​​പ്പ​​റ്റി നീ ​​ആ​​ലോ​​ചി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടോ?’’ ലി​​സ​​മ്മ ചോ​​ദി​​ച്ചു. ഞാ​​ൻ നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​യാ​​യി.

    ‘‘എ​​നി​​ക്കു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു ഒ​​രു കെ​​ട്ടി​​യോ​​ൻ.’’ ലി​​സ​​മ്മ തു​​ട​​ർ​​ന്നു.

    ‘‘കു​​റ​​ച്ചു​​കാ​​ലം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ​​ത്ത​​ന്നെ ഞാ​​ന​​യാ​​ളെ ക​​ള​​ഞ്ഞി​​ട്ടു​​പോ​​ന്നു. ഇ​​പ്പോ​​ൾ എ​​വി​​ടെ​​യാ​​ണെ​​ന്നാ​​ർ​​ക്ക​​റി​​യാം?’’

    ലി​​സ​​മ്മ ഇ​​വി​​ടെ താ​​മ​​സ​​മാ​​രം​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ട് ആ​​റു മാ​​സ​​ത്തോ​​ള​​മാ​​യെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​രു​​ടെ കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ​​പ്പ​​റ്റി ഏ​​റെ​​യൊ​​ന്നും സം​​സാ​​രി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. തു​​റ​​ന്നു​​കാ​​ട്ടാ​​ൻ താ​​ൽ​പ​​ര്യ​​പ്പെ​​ടാ​​ത്ത ഒ​​രു ഭൂ​​ത​​കാ​​ലം അ​​വ​​ർ​​ക്കു​​ണ്ടെ​​ന്നു ക​​രു​​തി ഞാ​​ൻ കൂ​​ടു​​ത​​ലൊ​​ന്നും ചോ​​ദി​​ച്ചു​​മി​​ല്ല. ലി​​സ​​മ്മ​​ക്ക് മു​​തി​​ർ​​ന്ന ര​​ണ്ട് ആ​​ൺ​​മ​​ക്ക​​ളു​​ണ്ടെ​​ന്ന കാ​​ര്യം ഞാ​​ൻ ഇ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ​​റി​​യു​​ന്ന​​ത്. ഒ​​രാ​​ൾ ജെ.​​സി.​​ബി ഓ​പ​റേ​​റ്റ​റാ​​ണ്. ര​​ണ്ടാ​​മ​​ത്തെ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് കാ​​റ്റ​​റി​​ങ് ആ​​ണ് ജോ​​ലി.

    ‘‘കെ​​ട്ടി​​യോ​​നെ വി​​ട്ടി​​ട്ടു​പോ​​ന്ന​​തി​​ൽ എ​​നി​​ക്കൊ​​രു കു​​റ്റ​​ബോ​​ധ​​വും തോ​​ന്നി​​യി​​ട്ടി​​ല്ല.’’ അ​​വ​​ർ വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ച്ചു.

    ‘‘ന​​മ്മ​​ൾ​​ക്കെ​​ന്താ ഈ ​​ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ൽ വേ​​ണ്ട​​ത്? സ​​ന്തോ​​ഷം, സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യം. അ​​ത് കി​​ട്ടി​​യാ​​ൽ പോ​​രെ?’’ ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ എ​​ന്റെ മ​​ന​​സ്സി​​ൽ ഇ​​ടി​​മു​​ഴ​​ക്കം​​പോ​​ലെ പ​​തി​​ച്ചു. എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും അ​​തൊ​​ക്കെ​​യാ​​ണ​​ല്ലോ ആ​​വ​​ശ്യം. അ​​വ കി​​ട്ടി​​യാ​​ൽ എ​​ല്ലാ​​മാ​​യി എ​​ന്നാ​​ണോ? ഞാ​​ന​​തി​​നെ​​പ്പ​​റ്റി​​യു​​ള്ള ഗാ​​ഢ​​മാ​​യ ചി​​ന്ത​​യി​​ൽ മു​​ഴു​​കി​​യ​​തി​​നാ​​ൽ ലി​​സ​​മ്മ എ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റു പോ​​യ​​തു​​പോ​​ലും ഞാ​​ന​​റി​​ഞ്ഞി​​ല്ല. ലി​​സ​​മ്മ​​യെ മു​​റി​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നും തി​​ര​​ഞ്ഞി​​ട്ടു കാ​​ണാ​​ഞ്ഞ​​തി​​നാ​​ൽ ഞാ​​ൻ വീ​​ടി​​ന്റെ പി​​ൻ​​ഭാ​​ഗ​​ത്തേ​​ക്കു ചെ​​ന്നു. ലി​​സ​​മ്മ പു​​റ​​കു​​വ​​ശം തൂ​​ത്തു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ട​​ക്ക് തൂ​​ക്കു​​ന്ന​​തു നി​​ർ​​ത്തി​​യി​​ട്ട് അ​​വി​​ടെ​​യു​​ള്ള ഒ​​രേ​​യൊ​​രു അ​​യ​​ൽ​​വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് എ​​ത്തി​​നോ​​ക്കി​​ക്കൊ​​ണ്ട് നി​​ശ്ച​​ല​​യാ​​യി നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഞാ​​നും അ​​ങ്ങോ​​ട്ട് എ​​ത്തി​​വ​​ലി​​ഞ്ഞു നോ​​ക്കി. വി​​ര​​മി​​ച്ച ബാ​​ങ്ക് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ ദ​​മ്പ​​തി​​ക​​ളെ പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കൊ​​ന്നും കാ​​ണാ​​നി​​ല്ല. അ​​വ​​രു​​ടെ മ​​ക്ക​​ളൊ​​ക്കെ വി​​ദേ​​ശ​​ത്താ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ് കേ​​ട്ട​​ത്.

    വീ​​ടി​​ന്റെ മു​​ൻ​​വ​​ശ​​ത്ത് ക​​രി​​യി​​ല​​ക​​ൾ കു​​ന്നു​​കൂ​​ടി​​ക്കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത് റോ​​ഡി​​ലൂ​​ടെ പോ​​കു​​ന്ന​​വ​​ർ കാ​​ണു​​മെ​​ന്നും അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് എ​​ല്ലാ​​ദി​​വ​​സ​​വും രാ​​വി​​ലെ അ​​വി​​ടം തൂ​​ത്തു വൃ​​ത്തി​​യാ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ഞാ​​ൻ ലി​​സ​​മ്മ​​യെ ച​​ട്ടം കെ​​ട്ടി​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ ഇ​​ന്നോ​​ളം ലി​​സ​​മ്മ അ​​തൊ​​ന്നും കേ​​ട്ട മ​​ട്ട് കാ​​ണി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. സ​​ഹി​​കെ​​ട്ട് ഞാ​​ൻ​​ത​​ന്നെ മു​​ൻ​​വ​​ശം തൂ​​ത്തു​വൃ​​ത്തി​​യാ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് പ​​തി​​വ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, വീ​​ടി​​ന്റെ പു​​റ​​കു​​വ​​ശം തൂ​​ക്കാ​​ൻ ആ​​രും ലി​​സ​​മ്മ​​യോ​​ടു പ​​റ​​യേ​​ണ്ട​​തി​​ല്ല. ചി​​ല​​പ്പോ​​ൾ ച​​പ്പു​​ച​​വ​​റു​​ക​​ൾ അ​​വി​​ടെ കൂ​​ട്ടി​​യി​​ട്ടു ക​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ട​​യി​​ലും ലി​​സ​​മ്മ അ​​ടു​​ത്ത വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് എ​​ത്തി​​നോ​​ക്കി നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​തു കാ​​ണാം.

    ആ​​രോ​​ടും അ​​ധി​​കം അ​​ടു​​പ്പം കാ​​ണി​​ക്കാ​​ത്ത ലി​​സ​​മ്മ അ​​വി​​ട​​ത്തെ പ്രാ​​യ​​മാ​​യ ഭാ​​ര്യാ​​ഭ​​ർ​​ത്താ​​ക്ക​​ന്മാ​​രു​​മാ​​യി സൗ​​ഹൃ​​ദം സ്ഥാ​​പി​​ച്ചോ എ​​ന്നു ഞാ​​ൻ അ​​തി​​ശ​​യി​​ച്ചു. അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​വ​​രു​​ടെ വീ​​ട്ടു​​ജോ​​ലി​​ക്കാ​​രി​​യു​​മാ​​യി ച​​ങ്ങാ​​ത്ത​​ത്തി​​ലാ​​യി​​ക്കാ​​ണും. ആ ​​പെ​​ണ്ണ് എ​​ന്നും വൈ​​കു​​ന്നേ​​രം ഇ​​തു​​വ​​ഴി​​യാ​​ണ് തി​​രി​​ച്ചു​​പോ​​കാ​​റു​​ള്ള​​ത്. അ​​ങ്ങ​​നെ​​യെ​​ങ്കി​​ൽ ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ സ​​ഹാ​​യ​​ത്തോ​​ടെ അ​​വ​​രു​​ടെ വീ​​ട്ടു​​മു​​റ്റ​​ത്തു​​ള്ള ഒ​​രു പൂ​​ച്ചെ​​ടി​​യു​​ടെ ത​​ണ്ട് സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ്റു​​മോ എ​​ന്നു ഞാ​​ൻ ചി​​ന്തി​​ച്ചു. ന​​ക്ഷ​​ത്രാ​​കൃ​​തി​​യി​​ൽ കു​​ഞ്ഞു പൂ​​ക്ക​​ളു​​ള്ള ആ ​​ചെ​​ടി എ​​ന്നും എ​​ന്റെ ശ്ര​​ദ്ധ​​യാ​​ക​​ർ​​ഷി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. പ​​റ്റി​​യാ​​ൽ പ​​ഴ​​യ​​തി​​ലും ഭം​​ഗി​​യു​​ള്ള ഒ​​രു പൂ​​ന്തോ​​ട്ടം​​ത​​ന്നെ ​െവ​​ച്ചു​​പി​​ടി​​പ്പി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ഞാ​​ൻ പ​​ദ്ധ​​തി​​യി​​ട്ടു.

    പി​​റ്റേ ആ​​ഴ്‌​​ച പ​​തി​​വി​​ലും വൈ​​കി​​യാ​​ണ് അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് വ​​ന്ന​​ത്. അ​​ന്ന് ഉ​​ച്ച മു​​ത​​ൽ​​ത​​ന്നെ ആ​​കാ​​ശ​​ത്ത് കാ​​ർ​​മേ​​ഘ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​രു​​ണ്ടു​​കൂ​​ടി വെ​​ളി​​ച്ചം മ​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​പ്പോ​​ൾ മൂ​​ടി​​ക്കെ​​ട്ടി​​യ മ​​റ്റൊ​​രു മാ​​നം​​പോ​​ലെ ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ മു​​ഖ​​ഭാ​​വം മാ​​റി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ൻ ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ചു. അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് വ​​രാ​​ൻ പോ​​കു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​ത​​യാ​​യി​​രി​​ക്കും അ​​വ​​ർ​​ക്കെ​​ന്ന് ഞാ​​നൂ​​ഹി​​ച്ചു. എ​​ന്തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് അ​​വ​​ർ ഇ​​തി​​ൽ ഇ​​ത്ര​​യ​​ധി​​കം അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​യാ​​കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് എ​​നി​​ക്ക് മ​​ന​​സ്സി​ലാ​​ക്കാ​​നാ​​യി​​ല്ല. ഒ​​രാ​​ൾ​​ക്കു​​കൂ​​ടി ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കേ​​ണ്ട​​തി​​ന്റെ അ​​ധി​​ക​ ജോ​​ലി​​ഭാ​​ര​​മാ​​ണോ അ​​തോ അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​ന്റെ സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​മാ​​ണോ ഏ​​താ​​ണ് ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ പ്ര​​ശ്ന​​മെ​​ന്ന് എ​​നി​​ക്ക് തീ​​ർ​​പ്പു​​ക​​ൽ​പി​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ല്ല. എ​​ന്താ​​യാ​​ലും നേ​​ര​​മി​​രു​​ട്ടും​​തോ​​റും ലി​​സ​​മ്മ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ അ​​സ​​ഹി​​ഷ്ണു​​ത കാ​​ട്ടി​​ത്തു​​ട​​ങ്ങി.

    സ​​മ​​യം ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​യി. അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് സ്ഥി​​ര​​മാ​​യെ​​ത്തു​​ന്ന സ​​മ​​യ​​വും ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു. പെ​​രു​​മ​​ഴ പെ​​യ്തു​​തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്‌ പെ​​ട്ടെ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു. വീ​​ടി​​ന്റെ മ​​ച്ചി​​ന്റെ മേ​​ലെ ആ​​ലി​​പ്പ​​ഴം​​പോ​​ലെ എ​​ന്തോ ഒ​​ന്ന് ശ​​ക്ത​​മാ​​യി വ​​ന്നു​​വീ​​ണു. മേ​​ൽ​​ക്കൂ​​ര​​യു​​ടെ വി​​ട​​വി​​ലൂ​​ടെ ഒ​​ന്നോ ര​​ണ്ടോ തു​​ള്ളി മ​​ഴ​​വെ​​ള്ളം അ​​ക​​ത്തേ​​ക്കു വീ​​ണു. ‘‘നാ​​ശം...’’ ലി​​സ​​മ്മ പി​​റു​​പി​​റു​​ത്തു. മ​​ഴ​​യോ​​ടൊ​​പ്പം ശ​​ക്ത​​മാ​​യ കാ​​റ്റ് കൂ​​ടി​​യാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​ന്റെ സ്കൂ​​ട്ട​​റി​​ന്റെ ഒ​​ച്ച ഞ​​ങ്ങ​​ളി​​രു​​വ​​രും കേ​​ട്ടി​​ല്ല. കാ​​റ്റ​​ത്ത് മു​​റ്റ​​ത്തെ മാ​​വി​​ന്റെ ചെ​​റു​​ചി​​ല്ല​​ക​​ൾ ഒ​​ടി​​ഞ്ഞു​​വീ​​ഴു​​ന്ന ശ​​ബ്‌​​ദം കേ​​ൾ​​ക്കാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് വാ​​തി​​ലി​​ലും ജ​​ന​​ൽ​​ച്ചി​​ല്ലു​​ക​​ളി​​ലും മാ​​റി​​മാ​​റി ആ​​രോ ശ​​ക്ത​​മാ​​യി ത​​ട്ടു​​ന്ന​​തു കേ​​ട്ടു. അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് എ​​ന്നെ ഉ​​റ​​ക്കെ വി​​ളി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ‘‘വാ​​തി​​ൽ തു​​റ​​ക്ക്.’’ അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​ന്റെ ശ​​ബ്‌​​ദം ഞാ​​ൻ അ​​വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യി കേ​​ട്ടു.

    ഞാ​​ൻ ഞെ​​ട്ടി​​പ്പി​​ട​​ഞ്ഞെ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റ് വാ​​തി​​ലി​​ന്റെ നേ​​ർ​​ക്കു ന​​ട​​ന്നു.

    ‘‘വാ​​തി​​ൽ തു​​റ​​ക്ക​​രു​​ത്.’’ തൊ​​ട്ടു​​പി​​ന്നി​​ൽ ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ അ​​ല​​ർ​​ച്ച കേ​​ട്ട് ഞാ​​ൻ പ്ര​​തി​​മ​​പോ​​ലെ നി​​ന്നു. മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​കാ​​ത്ത മ​​ട്ടി​​ൽ ഞാ​​ന​​വ​​രെ പ​​ക​​ച്ചു​​നോ​​ക്കി.

    അ​​ടു​​ത്ത നി​​മി​​ഷ​​ത്തി​​ൽ അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് വി​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ൻ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യി കേ​​ട്ടു. ഞാ​​ൻ വാ​​തി​​ലി​​ന്റെ​​യ​​ടു​​ത്തേ​​ക്ക് ഒ​​രു ചു​​വ​​ടു​​കൂ​​ടി​െ​വ​​ച്ചു.

    ‘‘തു​​റ​​ക്ക​​രു​​തെ​​ന്ന​​ല്ലേ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത്?’’ ലി​​സ​​മ്മ രൗ​​ദ്ര​​ഭാ​​വ​​ത്തി​​ൽ എ​​ന്റെ​​യ​​ടു​​ത്തേ​​ക്കു പാ​​ഞ്ഞു​​വ​​ന്നു.

    ‘‘നീ ​​വാ​​തി​​ൽ തു​​റ​​ന്നാ​​ൽ പി​​ന്നെ​​യൊ​​രു നി​​മി​​ഷം​​പോ​​ലും ഞാ​​നി​​വി​​ടെ ഉ​​ണ്ടാ​​വി​​ല്ല.’’ ലി​​സ​​മ്മ നി​​ർ​​ദാ​​ക്ഷി​​ണ്യം പ്ര​​സ്താ​​വി​​ച്ചു.

    ഞാ​​ൻ പി​​ന്തി​​രി​​ഞ്ഞു. ക​​ര​​ച്ചി​​ലും പേ​​ടി​​യും അ​​ട​​ക്കി​​പ്പി​​ടി​​ച്ച് ഞാ​​ൻ നി​​സ്സ​​ഹാ​​യ​​യാ​​യി അ​​വ​​രെ നോ​​ക്കി. വാ​​തി​​ൽ​​ക്ക​​ൽ അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് മു​​ട്ടി​​വി​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​തു തു​​ട​​ർ​​ന്നു.

    ‘‘അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് വി​​ഷ​​മി​​ക്കും. മ​​ഴ ന​​ന​​ഞ്ഞാ​​ൽ ശ്വാ​​സം​മു​​ട്ട​​ലു​​ണ്ടാ​​കു​​ന്ന ആ​​ളാ​​ണ്.’’ ഞാ​​ൻ ദ​​യ​​നീ​​യ​​മാ​​യി പ​​റ​​ഞ്ഞു. ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ മ​​ന​​സ്സി​​ന് അ​​ലി​​വു​​ണ്ടാ​​യി​​ല്ല. അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് വീ​​ണ്ടും വീ​​ണ്ടും വി​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​തു കേ​​ട്ടു. ഞാ​​ൻ വാ​​തി​​ൽ തു​​റ​​ന്നി​​ല്ല. ക്ര​​മേ​​ണ മ​​ഴ ശ​​മി​​ച്ചു. പി​​ന്നീ​​ട് ഏ​​റെ സ​​മ​​യം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് ഞാ​​ൻ ജ​​ന​​ൽ​​പ്പാ​​ളി പാ​​തി തു​​റ​​ന്നു​​നോ​​ക്കി. വ​​രാ​​ന്ത​​യി​​ൽ അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.

    പി​​റ്റേ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ പ​​തി​​വി​​ലും വൈ​​കി​​യാ​​ണെ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റ​​ത്‌. രാ​​ത്രി​​യി​​ൽ ഉ​​റ​​ക്ക​​മി​​ല്ലാ​​തി​​രു​​ന്ന​​തു​​കൊ​​ണ്ട് ത​​ല​​ക്ക് വ​​ല്ലാ​​ത്ത ഭാ​​രം അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ട്ടു. ഞാ​​ൻ ജ​​നാ​​ല തു​​റ​​ന്ന് പു​​റ​​ത്തേ​​ക്ക് നോ​​ക്കി കു​​റെ സ​​മ​​യം നി​​ന്നു. ചു​​റ്റു​​പാ​​ടു​​ക​​ൾ​​ക്ക് യാ​​തൊ​​രു മാ​​റ്റ​​വും ക​​ണ്ടി​​ല്ല. അ​​പ്പോ​​ൾ ത​​ലേ​​ദി​​വ​​സം രാ​​ത്രി​​യി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന​​തൊ​​ക്കെ യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ സം​​ഭ​​വി​​ച്ച​​താ​​ണെ​​ന്നു വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കാ​​ൻ എ​​നി​​ക്ക് പ്ര​​യാ​​സം തോ​​ന്നി. പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ചൊ​​ന്നും സം​​ഭ​​വി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്ന മ​​ട്ടി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ പെ​​രു​​മാ​​റ്റം. അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​ന്റെ പേ​​ര് പോ​​ലും അ​​വ​​ർ ഉ​​ച്ച​​രി​​ച്ചി​​ല്ല.

    ഏ​​താ​​നും ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ മ​​ക്ക​​ൾ അ​​വ​​രെ കാ​​ണാ​​നാ​​യി വീ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. തി​​ര​​ക്കു​​ള്ള ഒ​​രു പ്ര​​ഭാ​​ത​​ത്തി​​ൽ ജോ​​ലി​​സ്ഥ​​ല​​ത്തേ​​ക്കു പോ​​കാ​​നാ​​യി ഒ​​രു​​ങ്ങു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഞാ​​ൻ.

    ‘‘പി​​ള്ളേ​​രു ര​​ണ്ടും ഇ​​ങ്ങോ​​ട്ടൊ​​ന്നു വ​​രു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞു.’’ ലി​​സ​​മ്മ അ​​റി​​യി​​ച്ചു.

    ‘‘അ​​വ​​രി​​വി​​ടെ വ​​ന്നി​​ട്ടി​​ല്ല​​ല്ലോ. ഞാ​​ന​​വ​​ന്മാ​​രെ ക​​ണ്ടി​​ട്ടും കു​​റ​​ച്ചു നാ​​ളാ​​യി.’’

    കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ആ​​ലോ​​ചി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള സ​​മ​​യ​​മൊ​​ന്നും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. അ​​വ​​ർ​​ക്കാ​​യി എ​​ന്തു ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​മാ​​ണ് ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കേ​​ണ്ട​​തെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ലി​​സ​​മ്മ​​യോ​​ടു ചോ​​ദി​​ച്ചു. അ​​ടു​​ക്ക​​ള​​യി​​ൽ പ​​ച്ച​​ക്ക​​റി​​ക​​ളും പ​​ല​​ച​​ര​​ക്കു​ സാ​​മ​​ഗ്രി​​ക​​ളും തീ​​ർ​​ന്നു​​തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു.

    ‘‘ഏ​​യ്, ഇ​​വി​​ടെ ഒ​​ന്നും ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കേ​​ണ്ട. പി​​ള്ളേ​​ർ​​ക്കു വേ​​ണ്ട​​തൊ​​ക്കെ അ​​വ​​ന്മാ​​ർ സൊ​​മാ​​റ്റോ​​യി​​ൽ ഓ​​ർ​​ഡ​​ർ ചെ​​യ്തോ​​ളും.’’ ലി​​സ​​മ്മ ഒ​​രു ഔ​​ദാ​​ര്യം​​പോ​​ലെ അ​​റി​​യി​​ച്ചു.

    ‘‘ആ ​​കാ​​ശൊ​​ക്കെ നീ ​​പി​​ന്നീ​​ട് എ​​നി​​ക്കു ത​​ന്നാ​​ൽ മ​​തി.’’

    മാ​​സാ​​വ​​സാ​​ന​​മാ​​യ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് എ​​ന്റെ അ​​ക്കൗ​​ണ്ടി​​ൽ അ​​ത്ര​​യും പ​​ണം ഉ​​ണ്ടാ​​കു​​മോ എ​​ന്നു​​റ​​പ്പി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും ഞാ​​ൻ ത​​ല​​യാ​​ട്ടി.

    വൈ​​കു​​ന്നേ​​രം ഞാ​​ൻ തി​​രി​​ച്ചെ​​ത്തു​​മ്പോ​​ഴേ​​ക്കും അ​​വ​​ർ പോ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​കും എ​​ന്നാ​​ണു ഞാ​​ൻ ക​​രു​​തി​​യ​​ത്. പ​​ക്ഷേ പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ച​​തു​​പോ​​ലെ​​യ​​ല്ല കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കി​​ട​​പ്പെ​​ന്ന് വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്കു കാ​​ലെ​​ടു​​ത്തു​​െ​വ​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ​​ത്ത​​ന്നെ എ​​നി​​ക്കു മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യി. അ​​ടു​​ക്ക​​ള​​യി​​ലും ഡൈ​​നി​​ങ് ഹാ​​ളി​​ലും ഭ​​ക്ഷ​​ണാ​​വ​​ശി​​ഷ്ട​​ങ്ങ​​ൾ ചി​​ത​​റി​​ക്കി​​ട​​ന്നി​​രു​​ന്നു. മ​​ദ്യ​​ത്തി​​ന്റെ മ​​ണം തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​നാ​​യി രൂ​​ക്ഷ​​ഗ​​ന്ധ​​മു​​ള്ള ഒ​​രു പെ​​ർ​​ഫ്യൂം എ​​ല്ലാ​​യി​​ട​​ത്തും അ​​ടി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ഓ​​ക്കാ​​ന​​വും ശ്വാ​​സം​​മു​​ട്ട​​ലും​​കൊ​​ണ്ട് എ​​നി​​ക്കു പൊ​​റു​​തി​​മു​​ട്ടി. ടീ ​​ഷ​​ർ​​ട്ടും ബ​​ർ​​മു​​ഡ​​യു​​മി​​ട്ട കു​​റെ ചെ​​റു​​പ്പ​​ക്കാ​​ർ എ​​ല്ലാ​​യി​​ട​​ത്തും മേ​​ഞ്ഞു​​ന​​ട​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ക്കൂ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ മ​​ക​​നെ​​ന്നു തോ​​ന്നി​​ച്ച ഒ​​രു​​വ​​ൻ എ​​ന്റെ ഭാ​​വ​​മാ​​റ്റ​​ത്തെ ക​​ളി​​യാ​​ക്കി,

    ‘‘ചേ​​ച്ചി​​ക്ക് ഇ​​തൊ​​ന്നും ഒ​​ട്ടും പി​​ടി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്നു തോ​​ന്നു​​ന്ന​​ല്ലോ​​ടാ. ക​​ണ്ടോ... ക​​ണ്ടോ... തു​​റി​​ച്ചു​​നോ​​ക്കു​​ന്ന​​തു ക​​ണ്ടോ?’’

    ‘‘അ​​തൊ​​ക്കെ വെ​​റു​​തെ തോ​​ന്നു​​ന്ന​​താ​​ടാ.’’ ഊ​​ശാ​​ൻ​​താ​​ടി​​യും മ​​യ​​ങ്ങി​​യ ക​​ണ്ണു​​ക​​ളു​​മു​​ള്ള മ​​റ്റൊ​​രു​​വ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ‘‘ചേ​​ച്ചി​​ക്കി​​തൊ​​ന്നും ഒ​​രു പ്ര​​ശ്ന​​വു​​മ​​ല്ല. ന​​മ്മു​​ടെ സ​​ന്തോ​​ഷ​​മാ ചേ​​ച്ചി​​യു​​ടെ​​യും സ​​ന്തോ​​ഷം.’’ അ​​വ​​ൻ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് മു​​ന്നോ​​ട്ടു വ​​ന്ന് എ​​ന്റെ തോ​​ളി​​ലൂ​​ടെ ക​​യ്യി​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ട് അ​​ങ്ങ​​നെ​​യ​​ല്ലേ എ​​ന്ന അ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ എ​​ന്റെ മു​​ഖ​​ത്തേ​​ക്കു നോ​​ക്കി. ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ ഇ​​ള​​യ മ​​ക​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്.

    ‘‘എ​​ല്ലാ​​വ​​രും ഇ​​പ്പോ​​ൾ ഇ​​റ​​ങ്ങി​​ക്കൊ​​ള്ള​​ണം ഇ​​വി​​ടെ​നി​​ന്ന്‌.’’ അ​​വ​​ന്റെ കൈ ​​ത​​ട്ടി​​മാ​​റ്റി​​ക്കൊ​​ണ്ട് ഞാ​​ൻ ദേ​​ഷ്യ​​ത്തോ​​ടെ അ​​ല​​റി. അ​​വ​​ൻ എ​​ന്നെ അ​​ല​​സ​​മാ​​യി ഒ​​ന്നു നോ​​ക്കി​​യി​​ട്ട് സോ​​ഫ​​യി​​ലേ​​ക്ക് ചാ​​ഞ്ഞു.

    ഞാ​​ൻ ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ​​യ​​ടു​​ത്തേ​​ക്കു പാ​​ഞ്ഞു​​ചെ​​ന്നി​​ട്ട് സം​​ഭ​​വി​​ച്ച​​തൊ​​ക്കെ വി​​വ​​രി​​ച്ചു. ബീ​​ഫ് റോ​​സ്റ്റ് ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ അ​​വ​​ർ ഞാ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​തൊ​​ക്കെ മൂ​​ളി​​ക്കേ​​ട്ടു.

    ‘‘മ​​ക്ക​​ളെ വ​​ള​​ർ​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ മ​​ര്യാ​​ദ​​യ്ക്ക് വ​​ള​​ർ​​ത്ത​​ണം.’’ ഞാ​​ൻ അ​​വ​​രോ​​ട് ഒ​​ച്ച​​യു​​യ​​ർ​​ത്തി​​പ്പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ വി​​രോ​​ധ​​ത്തെ ഞാ​​ൻ ഭ​​യ​​ന്നി​​ല്ല.

    ‘‘ഓ... ​​പി​​ന്നെ! എ​​ന്റെ കൊ​​ച്ച് ഒ​​ന്നു തൊ​​ട്ടെ​​ന്നു​​വ​​ച്ച് എ​​ന്താ കു​​ഴ​​പ്പം? ഉ​​രു​​കി​​പ്പോ​​കു​​മോ?’’ ലി​​സ​​മ്മ എ​​ന്നെ പ​​രി​​ഹ​​സി​​ച്ചു.

    ‘‘അ​​വ​​നു വെ​​റും ഇ​​രു​​പ​​തു വ​​യ​​സ്സേ​​യു​​ള്ളൂ.’’ അ​​വ​​ർ കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു.

    ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ മ​​ക്ക​​ളും സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളും പി​​റ്റേ ദി​​വ​​സം രാ​​വി​​ലെ​​യാ​​ണു മ​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. രാ​​ത്രി മു​​ഴു​​വ​​ൻ ഉ​​ച്ച​​ത്തി​​ലു​​ള്ള സം​​സാ​​ര​​വും പാ​​ട്ടും ആ​​ർ​​പ്പു​​വി​​ളി​​ക​​ളും കേ​​ൾ​​ക്കാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ലി​​സ​​മ്മ വീ​​ടി​​ന്റെ അ​​ധി​​കാ​​രം പി​​ടി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്തു​​വെ​​ന്ന് എ​​നി​​ക്ക് ഉ​​റ​​പ്പാ​​യി. എ​​ന്റെ സ​​മാ​​ധാ​​നം മു​​ഴു​​വ​​നാ​​യും ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ടു. അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് ഇ​​വി​​ടെ​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ൽ എ​​ന്നു ഞാ​​നാ​​ശി​​ച്ചു​​പോ​​യി. ഞാ​​ൻ ഉ​​ട​​ൻ​​ത​​ന്നെ മൊ​​ബൈ​​ലെ​​ടു​​ത്ത് അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​ന്റെ ന​​മ്പ​​റി​​ൽ വി​​ര​​ല​​മ​​ർ​​ത്തി. അ​​യാ​​ൾ പ​​രി​​ധി​​ക്കു പു​​റ​​ത്താ​​ണെ​​ന്ന സ​​ന്ദേ​​ശം അ​​പ്പോ​​ൾ കേ​​ട്ടു. ഞാ​​ൻ ക​​ടു​​ത്ത നി​​രാ​​ശ​​യോ​​ടെ മൊ​​ബൈ​​ൽ ചേ​​ർ​​ത്തു​​പി​​ടി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് കു​​റെ സ​​മ​​യം ഇ​​രു​​ന്നു.

    പി​​റ്റേ ദി​​വ​​സം ലി​​സ​​മ്മ എ​​ന്നോ​​ട് അ​​ക​​ലം പാ​​ലി​​ച്ചു. പ​​ക​​ൽ മു​​ഴു​​വ​​നും അ​​വ​​ർ മു​​റി​​യ​​ട​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ഊ​​ഹി​​ച്ചു. വൈ​​കു​​ന്നേ​​രം ഞാ​​ൻ ജോ​​ലി ക​​ഴി​​ഞ്ഞെ​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ അ​​വ​​ർ വീ​​ടി​​ന്റെ പു​​റ​​കു​​വ​​ശ​​ത്ത് നേ​​രി​​യ ചാ​​റ്റ​​ൽ മ​​ഴ വ​​ക​​വെ​ക്കാ​​തെ ആ​​രെ​​യോ പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ചെ​​ന്ന​​വ​​ണ്ണം നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണു ക​​ണ്ട​​ത്. അ​​ടു​​ത്ത വീ​​ട്ടു​​കാ​​രെ​​യൊ​​ന്നും പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കു കാ​​ണാ​​നി​​ല്ലാ​​തി​​രു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ ലി​​സ​​മ്മ എ​​ന്തി​​നാ​​ണ​​വി​​ടെ നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് എ​​നി​​ക്കു മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യി​​ല്ല. ഇ​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ മ​​ഴ​ച്ചാ​​റ​​ൽ ശ​​ക്ത​​മാ​​യി. അ​​പ്പു​​റ​​ത്തെ വീ​​ട്ടു​​ജോ​​ലി​​ക്കാ​​രി പെ​​ൺ​​കു​​ട്ടി പ​​ണി ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​ച്ചു​​പോ​​കു​​ന്ന​​ത് ഞ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​ഴ​​യു​​ടെ മ​​റ​​വി​​ലൂ​​ടെ ക​​ണ്ടു.

    ന​​ല്ല കാ​​റ്റും മ​​ഴ​​യും മി​​ന്ന​​ലു​​മു​​ള്ള ഒ​​രു തു​​ലാ​​മാ​​സ രാ​​ത്രി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. ആ​​കാ​​ശം നി​​ഗൂ​​ഢ​​ത​​ക​​ൾ ഒ​​ളി​​പ്പി​​ച്ചു​​​വെ​ച്ച ക​​റു​​ത്ത ജ​​ലാ​​ശ​​യ​​മാ​​ണെ​​ന്നു തോ​​ന്നി. മു​​ട്ട​​വി​​രി​​ഞ്ഞു പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന വെ​​ള്ളി​​നാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ​​പ്പോ​​ലെ ആ​​കാ​​ശ​​ത്ത് മി​​ന്ന​​ൽ​​പ്പി​​ണ​​രു​​ക​​ൾ പു​​ള​​ഞ്ഞു. മു​​റ്റ​​ത്തെ കൂ​​റ്റ​​ൻ​​മാ​​വി​​ന്റെ ചി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നും മ​​ഴ​​ത്തു​​ള്ളി​​ക​​ൾ മ​​റ്റൊ​​രു ആ​​കാ​​ശ​​ത്തി​​ൽ നി​​ന്നെ​​ന്ന​​വ​​ണ്ണം കോ​​രി​​ച്ചൊ​​രി​​യു​​ന്ന​​തു ക​​ണ്ടു. അ​​പ്പോ​​ൾ ക​​റു​​ത്ത കു​​ട​​ക​​ൾ​​പോ​​ലെ അ​​സം​​ഖ്യം വ​​വ്വാ​​ലു​​ക​​ൾ ശി​​ഖ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ര​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ഴ്ച ക​​ണ്ട് ഞാ​​ൻ ഞെ​​ട്ട​​ലോ​​ടെ ജ​​നാ​​ല ചേ​​ർ​​ത്ത​​ട​​ച്ചു. തൊ​​ട്ട​​ടു​​ത്ത നി​​മി​​ഷം​​ത​​ന്നെ വ​​വ്വാ​​ലു​​ക​​ളി​​ലൊ​​രെ​​ണ്ണം പാ​​റി​​വ​​ന്ന് ശ​​ക്തി​​യോ​​ടെ എ​​ന്റെ ജ​​നാ​​ല​​ച്ചി​​ല്ലി​​ൽ ത​​ട്ടി.

    ചി​​ല്ലു​​ക​​ൾ ത​​ക​​ർ​​ത്ത് അ​​ത് മു​​റി​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ ക​​ട​​ന്നെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ഭ​​യ​​ന്നു. ഞാ​​ൻ ഒ​​രു നി​​ല​​വി​​ളി​​യോ​​ടെ പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കോ​​ടി. അ​​പ്പോ​​ൾ ലി​​സ​​മ്മ​​യു​​ടെ മു​​റി​​യി​​ൽ ഇ​​രു​​ട്ട​​ത്ത് പ​​തി​​ഞ്ഞ സം​​സാ​​രം കേ​​ൾ​​ക്കാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​റ​​യു​​ന്ന​​തെ​​ന്തെ​​ന്നു വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും അ​​തെ​​ന്തോ ഗൗ​​ര​​വ​​മു​​ള്ള കാ​​ര്യ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് സം​​സാ​​ര​​രീ​​തി​​കൊ​​ണ്ട് ഞാ​​ൻ ഊ​​ഹി​​ച്ചു. ഞാ​​ൻ ഭീ​​തി​​യോ​​ടെ എ​​ന്റെ മു​​റി​​യി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ട​​ന്നു. എ​​ന്നെ വി​​ട്ടൊ​​ഴി​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്ന ആ​​കു​​ല​​ത​​ക​​ൾ ഒ​​രു തി​​ര​​മാ​​ല​​പോ​​ലെ പാ​​ഞ്ഞു​​വ​​ന്ന്‌ എ​​ന്നെ ചു​​ഴ​​റ്റി​​യെ​​റി​​യാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. ഞാ​​ൻ വെ​​പ്രാ​​ള​​ത്തോ​​ടെ മൊ​​ബൈ​​ലെ​​ടു​​ത്ത് അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​നെ വി​​ളി​​ച്ചു. ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ മൊ​​ബൈ​​ൽ റി​​ങ് ചെ​​യ്യു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ക്ഷേ ആ​​രും അ​​റ്റ​​ൻ​​ഡ് ചെ​​യ്തി​​ല്ല. അ​​ൻ​​ജി​​ത്ത് പെ​​രു​​മ​​ഴ​​യ​​ത്ത് വാ​​തി​​ലി​​ൽ മു​​ട്ടി​​വി​​ളി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് വ​​രാ​​ന്ത​​യി​​ൽ കാ​​ത്തു​​നി​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ൻ അ​​പ്പോ​​ൾ ഓ​​ർ​​മി​​ച്ചു. രാ​​ത്രി മു​​ഴു​​വ​​ൻ ഞാ​​ൻ അ​​ശ​​ര​​ണ​​യാ​​യി അ​​ൻ​​ജി​​ത്തി​​നെ മൊ​​ബൈ​​ലി​​ൽ വി​​ളി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. മ​​റു​​പ​​ടി ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ല്ല.

     

    വെ​​ളു​​പ്പാ​​ൻ​​കാ​​ല​​ത്തെ​​പ്പോ​​ഴോ ഒ​​ന്നു മ​​യ​​ങ്ങി​​പ്പോ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം. വ​​ലി​​യ ബ​​ഹ​​ള​​വും വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഹോ​​ൺ​​വി​​ളി​​ക​​ളും കേ​​ട്ടാ​​ണ് ഞാ​​ൻ ഞെ​​ട്ടി​​യു​​ണ​​ർ​​ന്ന​​ത്. നേ​​രം വെ​​ളു​​ത്തു​​വ​​രു​​ന്ന​​തേ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു​​ള്ളൂ. പു​​റ​​കു​​വ​​ശ​​ത്തെ റി​​ട്ട​​യേ​​ർ​​ഡ് ബാ​​ങ്ക് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രു​​ടെ വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് ആ​​രൊ​​ക്കെ​​യോ ഓ​​ടി​​പ്പോ​​കു​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ൻ ജ​​നാ​​ല തു​​റ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ക​​ണ്ടു. ഞാ​​ൻ തി​​ടു​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ താ​​ഴേ​​ക്കു ചെ​​ന്ന് അ​​ടു​​ക്ക​​ള​​വാ​​തി​​ൽ തു​​റ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ അ​​വി​​ടെ ഒ​​രു വ​​ലി​​യ ആ​​ൾ​​ക്കൂ​​ട്ടം രൂ​​പ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തു ക​​ണ്ടു. ലി​​സ​​മ്മ എ​​ല്ലാം വീ​​ക്ഷി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് അ​​ടു​​ക്ക​​ള​​വാ​​തി​​ലി​​ൽ നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​പ്പോ​​ൾ റോ​​ഡി​​ലൂ​​ടെ ഏ​​താ​​നും സ്ത്രീ​​ക​​ൾ നി​​ല​​വി​​ളി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് അ​​ങ്ങോ​​ട്ടേ​​ക്കു പാ​​ഞ്ഞു​​പോ​​യി.

    ‘‘എ​​ന്താ? എ​​ന്തു​​പ​​റ്റി?’’ ഞാ​​ൻ ഉ​​ദ്വേ​​ഗ​​ത്തോ​​ടെ ഒ​​രു സ്ത്രീ​​യോ​​ടു ചോ​​ദി​​ച്ചു.

    ‘‘ദാ... ​​അ​​വി​​ടെ...’’ അ​​വ​​ർ മു​​ഴു​​മി​​പ്പി​​ക്കാ​​തെ ഭീ​​തി​​യോ​​ടെ അ​​ടു​​ത്ത വീ​​ടി​​ന്റെ നേ​​ർ​​ക്ക് കൈ​​ചൂ​​ണ്ടി.

    ‘‘അ​​വി​​ട​​ത്തെ അ​​ച്ഛ​​നെ​​യും അ​​മ്മ​​യെ​​യും ആ​​രോ...’’

    ‘‘അ​​ല​​മാ​​ര​​യൊ​​ക്കെ കു​​ത്തി​​ത്തു​​റ​​ന്നു​​വ​​ത്രെ.’’ പി​​ന്നാ​​ലെ വ​​ന്ന ഒ​​രു പു​​രു​​ഷ​​ൻ അ​​റി​​യി​​ച്ചു.

    ആ ​​വീ​​ടി​​ന്റെ ഉ​​മ്മ​​റ​​ത്ത് പേ​​ടി​​ച്ച​​ര​​ണ്ട മു​​ഖ​​വു​​മാ​​യി ജോ​​ലി​​ക്കാ​​രി​​പ്പെ​​ണ്ണ് നി​​ൽ​​പു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​ൾ​​ക്കു​​ചു​​റ്റും കു​​റെ അ​​യ​​ൽ​​ക്കാ​​രും പൊ​​ലീ​​സു​​കാ​​രും. മു​​റ്റ​​ത്ത് പൊ​​ലീ​​സ്‌​ ജീ​​പ്പ് നി​​ർ​​ത്തി​​യി​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ൻ അ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് കാ​​ണു​​ന്ന​​ത്. ടി.​​വി ചാ​​ന​​ലു​​കാ​​രു​​ടെ കാ​​മ​​റ​​ക​​ൾ അ​​വ​​ർ​​ക്കു​​നേ​​രെ ക​​ണ്ണു തു​​റ​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

    അ​​പ്പോ​​ൾ കു​​റ​​ച്ചു പൊ​​ലീ​​സു​​കാ​​ർ ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്കു വ​​രു​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ൻ അ​​മ്പ​​ര​​പ്പോ​​ടെ ക​​ണ്ടു. മീ​​ഡി​​യാ​​സം​​ഘം അ​​വ​​രെ അ​​നു​​ഗ​​മി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്.

    ‘‘നി​​ങ്ങ​​ളെ അ​​റ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്യു​​ക​​യാ​​ണ്. ദ​​യ​​വാ​​യി ഞ​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് സ​​ഹ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക. എ​​ല്ലാ തെ​​ളി​​വു​​ക​​ളും ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കൈ​​വ​​ശ​​മു​​ണ്ട്.’’

    എ​​സ്.​​ഐ എ​​ന്റെ കൈ​​ക​​ളി​​ൽ വി​​ല​​ങ്ങു വെ​ക്കു​ന്ന​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞു, എ​​ന്താ​​ണ് സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്നു മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​കാ​​തെ ഞാ​​ൻ നി​​ല​​വി​​ളി​​യോ​​ടെ ശ​​ബ്ദ​​മു​​യ​​ർ​​ത്താ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ചു.

    ‘‘ഒ​​ച്ച വ​​ച്ചി​​ട്ട് കാ​​ര്യ​​മി​​ല്ല.’’ എ​​സ്.​ഐ ​പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ‘‘എ​​ല്ലാം സി.​സി.​ടി.​വി​യി​​ൽ പ​​തി​​ഞ്ഞി​​ട്ടു​​ണ്ട്. സാ​​ക്ഷി​​മൊ​​ഴി​​ക​​ളും മ​​റ്റു തെ​​ളി​​വു​​ക​​ളു​​മു​​ണ്ട്.’’

    ഞാ​​ൻ ന​​ടു​​ക്ക​​ത്തോ​​ടെ ചു​​റ്റി​​ലും നോ​​ക്കി. എ​​ന്റെ സ്‌​​കൂ​​ട്ടി​​യും ഹെ​​ൽ​​മെ​​റ്റും മു​​റ്റ​​ത്ത് മ​​ഴ ന​​ന​​ഞ്ഞി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ൻ അ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണു കാ​​ണു​​ന്ന​​ത്. എ​​ന്റെ റെ​​യി​​ൻ​​കോ​​ട്ടും ചു​​രി​​ദാ​​റും അ​​യ​​യി​​ൽ ന​​ന​​ഞ്ഞു​​കി​​ട​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. അ​​ടു​​ക്ക​​ള വാ​​തി​​ലി​​ലും പ​​ടി​​ക​​ളി​​ലും എ​​ന്റെ ഷൂ​​സി​​ട്ടു ച​​വി​​ട്ടി​​യ ചെ​​ളി​​യ​​ട​​യാ​​ള​​ങ്ങ​​ൾ... ഇ​​തെ​​ങ്ങ​​നെ സം​​ഭ​​വി​​ച്ചു? ഞാ​​ൻ ഇ​​ന്ന​​ലെ രാ​​ത്രി മ​​ഴ​​യ​​ത്ത് പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങി​​യി​​ല്ല​​ല്ലോ! അ​​മ്പ​​ര​​പ്പോ​​ടെ ഞാ​​ൻ ലി​​സ​​മ്മ​​യെ നോ​​ക്കി. ചു​​വ​​രി​​ൽ ചാ​​രി​​നി​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ട് അ​​വ​​ർ രം​​ഗം വീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. അ​​വ​​രു​​ടെ ചു​​ണ്ടു​​ക​​ളി​​ൽ അ​​ർ​​ഥ​ഗ​​ർ​​ഭ​​മാ​​യ ഒ​​രു ചി​​രി മി​​ന്നി​​മ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത് ഞാ​​ൻ ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ചു.

    കൈ​​ക​​ളി​​ൽ വി​​ല​​ങ്ങു​​മാ​​യി പൊ​​ലീ​​സ് ജീ​​പ്പി​​ലേ​​ക്കു ക​​യ​​റു​​ന്ന​​തി​​നു മു​​മ്പ് ഞാ​​ൻ ലി​​സ​​മ്മ​​യെ തി​​രി​​ഞ്ഞു​​നോ​​ക്കി. അ​​പ്പോ​​ൾ ലി​​സ​​മ്മ എ​​നി​​ക്ക് മു​​ഖം മ​​റ​​യ്ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി ഒ​​രു ക​​റു​​ത്ത ഷാ​​ൾ എ​​റി​​ഞ്ഞു​​ത​​ന്നു. പി​​റ​​കി​​ൽ ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വീ​​ടി​​ന്റെ വാ​​തി​​ൽ വ​​ലി​​ച്ച​​ട​​ക്കു​ന്ന ശ​​ബ്‌​​ദം കേ​​ട്ടു.

    News Summary - malayalam story
    X