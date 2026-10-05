ഹൃദയവ്യഥകൾ അവന്റെ ഉന്മേഷം കെടുത്തി. ചുറ്റുപാടുമുള്ള മലനിരകളിൽനിന്ന് മഴക്കൊപ്പം മൂടൽമഞ്ഞ് ഇറങ്ങിവരുന്നുണ്ട്. മരങ്ങൾ കാറ്റിൽ ആടിയുലഞ്ഞു. കല്ലെറിയുന്നതുപോലെ മഴ ദേഹത്തു പതിച്ചു. അവൻ മണ്ണെണ്ണ കന്നാസുമായി ആ ദുർഘടം നിറഞ്ഞ കാനനപാതയിലൂടെ കല്ലും മണ്ണും വകവെക്കാതെ വേഗം നടന്നു. റേഷൻ കാർഡും പണവും മഴ നനയാതെ ഭദ്രമായി പിടിച്ചു. റേഷൻ കടക്കു മുന്നിൽ വലിയ ലോറിയിലേക്ക് അരിയുടെയും ഗോതമ്പിന്റെയും ചാക്കുകളും മണ്ണെണ്ണ വീപ്പകളും മാറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ്...
ഹൃദയവ്യഥകൾ അവന്റെ ഉന്മേഷം കെടുത്തി.
ചുറ്റുപാടുമുള്ള മലനിരകളിൽനിന്ന് മഴക്കൊപ്പം മൂടൽമഞ്ഞ് ഇറങ്ങിവരുന്നുണ്ട്. മരങ്ങൾ കാറ്റിൽ ആടിയുലഞ്ഞു. കല്ലെറിയുന്നതുപോലെ മഴ ദേഹത്തു പതിച്ചു. അവൻ മണ്ണെണ്ണ കന്നാസുമായി ആ ദുർഘടം നിറഞ്ഞ കാനനപാതയിലൂടെ കല്ലും മണ്ണും വകവെക്കാതെ വേഗം നടന്നു. റേഷൻ കാർഡും പണവും മഴ നനയാതെ ഭദ്രമായി പിടിച്ചു. റേഷൻ കടക്കു മുന്നിൽ വലിയ ലോറിയിലേക്ക് അരിയുടെയും ഗോതമ്പിന്റെയും ചാക്കുകളും മണ്ണെണ്ണ വീപ്പകളും മാറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ് അവനെ എതിരേറ്റത്.
അവനെ കണ്ട് റേഷൻ കടക്കാരൻ റപ്പായി ചിരിച്ചു.
‘‘എന്താ നിന്റെ കുടിലിൽ വെള്ളം കയറിയോ? അതോ കുടിലിന് മുകളിൽ കല്ലും മണ്ണും ഉരുണ്ടുവീണോ?’’
അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.
‘‘നീയെന്ത് മണ്ടനാ? മഴയ്ക്കു മുമ്പേ മൂപ്പനുമായി മലയിറങ്ങാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ? മരണം കാത്തുകിടക്കുന്ന കിളവന് കൂട്ടിരുന്നാൽ സ്വന്തം ജീവൻ പോകുമെന്നോർത്തോ?’’
ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കും മൂളിവരുന്ന കാറ്റിലേക്കും ഭയപ്പാടോടെ നോക്കി റപ്പായി തുടർന്നു, ‘‘നനഞ്ഞ് നശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഇവിടന്ന് ഞാൻ ഇതെല്ലാം മാറ്റുകയാണ്.’’
അവൻ അതിനും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.
‘‘പിന്നെ, എന്തേ പോന്നത്?’’
അയാളുടെ വാക്കുകളിലെ പരിഹാസം അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
‘‘എന്ക്ക് ഇച്ചിരി മണ്ണെണ്ണ ബേണം? കൂരയിൽ വെളക്ക് കരിന്തിരി കത്താ.’’
അയാൾ റേഷൻ കാർഡ് വാങ്ങി നോക്കി.
‘‘അതേ, ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നിന്റെ കാർഡ് ബി.പി.എല്ലീന്നു മാറി. ഇപ്പോൾ എ.പി.എല്ലാ. സർക്കാറിന്റെ കണക്കുബുക്കിൽ എബോവ് പോവർട്ടിലൈനിൽ. എനിക്ക് അറിയിപ്പ് വന്നേർന്നു. നിന്റെ മാത്രമല്ല, ഊരിലെ പലരുടെയും എ.പി.എല്ലായിട്ടുണ്ട്. നീ ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷിപ്പണി തുടങ്ങിയതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരോ കൊടുത്ത പരാതിയാ പ്രശ്നമായത്. ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിസ്സഹായനാട്ടോ.’’
അതും പറഞ്ഞ് റേഷൻകാർഡ് അയാൾ അവന് തിരികെ നൽകി. റേഷൻകാർഡ് പുതുക്കിനൽകിയപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭവിച്ച സാങ്കേതിക തകരാറാണ് കാരണമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും റപ്പായി അതെല്ലം മറച്ചുെവച്ചു.
‘‘സംസാരിച്ച് കളയാൻ സമയമില്ല. മഴയത്ത് നശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഈ അരിയും ഗോതമ്പും ഇവിടെന്ന് മാറ്റട്ടെ...’’
അവന് യാതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. പെട്ടെന്ന് ദിഗന്തം പൊട്ടുമാറുച്ചത്തിൽ ഒരു ഇടിവെട്ടി. മേഘങ്ങളെല്ലാം ഭീതിയോടെ ആകാശത്തിലൂടെ പലായനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ.
റപ്പായി ഒരു താക്കീതെന്നവണ്ണം പറഞ്ഞു.
‘‘അതേ, ഇനി അധികകാലമൊന്നും ഈ കാട്ടിൽ കഴിയാമെന്ന് കരുതേണ്ടട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ കാട്ടില്, നിങ്ങടെ ഊരിനടുത്താ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതി വരാൻ പോണത്.
എല്ലാവരും ഇവിടെനിന്ന് പടിയിറങ്ങേണ്ടി വരും. ഇന്ന് ഇമ്മ്ടെ സർക്കാറിന്റെ ബജറ്റ് അവതരണാ. ബജറ്റവതരണം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കോടി നീക്കിെവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം.’’
അവൻ നിശ്ശബ്ദനായി അത് കേട്ടുനിന്നു.
‘‘ബജറ്റെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ നിനക്ക് മനസ്സിലാകോ എന്തോ?’’
തന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന ശകാരങ്ങൾ അവൻ കേട്ടു.
റപ്പായി റേഷൻ കടയുടെ അകത്തേക്കു പോയപ്പോൾ ലോറിയുടെ ൈഡ്രവർ സീറ്റിൽനിന്നും കൈയിലിരുന്ന മൊബൈലിൽനിന്നും നോട്ടം മാറ്റി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തല പുറത്തേക്കിട്ടു.
‘‘എല്ലാം നുണയാ. ഈ അരിയും ഗോതമ്പുമെല്ലാം കരിഞ്ചന്തയിലേക്കു കടത്തുന്നതാ.’’
അവൻ ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത മട്ടിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കി.
ചെറുപ്പക്കാരൻ തുടർന്നു. ‘‘ഓ, കരിഞ്ചന്തയെന്നു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? കഷ്ടം.’’
ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തോ പിറുപിറുത്തു. പിന്നെ പറഞ്ഞു.
‘‘ചേട്ടാ വേഗം പോയ്ക്കോ? കാടടച്ച് മഴ വരുന്നുണ്ട്. ഒടുക്കത്തെ കാറ്റും. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മാറ്റം കണ്ടിട്ട് പേടിയാകുന്നു.’’
ഒന്നുനിർത്തി ചെറുപ്പക്കാരൻ തുടർന്നു.
‘‘ഇമ്മ്ളെ ഈ കാട്ടിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വിമാനത്തിലും ഹെലിക്കോപ്ടറിലും ആരും വരാൻ പോകുന്നില്ലാട്ടോ.’’
അവൻ തലയാട്ടി. പിന്നെ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് ഓടി.
ചാറിനിന്ന മഴക്ക് ശക്തിയേറി. ഇര കണ്ട് പതുങ്ങിവരുന്ന വേട്ടമൃഗത്തെപ്പോലെയായിരുന്നു അവന് ആ മഴ.
ഒരു മാൻപേടയുടെ കരുത്തോടെ അവനോടി.
ചാരംപോലെ ഹിമധൂളികൾ അവിടമാകെ പാറിപ്പറന്നു.
പുഴക്കരികിലെത്തുമ്പോൾ വിനാശത്തിന്റെ മഹാപ്രവാഹങ്ങൾ പുഴയിലൂടെ വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നത് അവൻ കണ്ടു. അവൻ തുഴഞ്ഞുവന്ന ചങ്ങാടം അവിടെ കണ്ടില്ല. കാട്ടുമരത്തോട് ചേർത്തുക്കെട്ടിയ അത് ഒഴുക്കിന്റെ ശക്തിയിൽ കയറുപൊട്ടിച്ചു പോയിരുന്നു.
പുഴയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻതന്നെ അവന് ഭയമാണ്.
മകളെ അപഹരിച്ചത് പുഴയാണ്. കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത്.
കിലോ മീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ ആകെയുള്ള സ്കൂൾ മറുകരയിലാണ്. സ്കൂളിൽ പോകാൻ പുഴ കടക്കണം. എന്നും മകളെ ചങ്ങാടത്തിൽ പുഴ കടത്താൻ അവനും പോകുമായിരുന്നു. അന്ന് വേനലവധി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ദിവസമായിരുന്നു. പക്ഷേ, കുടിലിൽ പടർന്നുപിടിച്ച മലമ്പനി അവനെയും ഭാര്യ തിയ്യമ്മയെയും കിടപ്പിലാക്കി. മകൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആധി പെരുത്തു.
മലമ്പനിയുടെ പൊള്ളലിൽ അവൻ പുഴയുടെ രൗദ്രഭാവം കണ്ട് ഭയന്നു.
മകളോട് പനിയുടെ വിറയലിൽ അവൻ പറഞ്ഞു. ‘‘ഇന്നു പോണ്ട മോളെ’’
അവൾ പരിഭവത്തോടെ പറഞ്ഞു.
‘‘പോണം അപ്പാ. മഴ കൊറയ്ണ കാത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷം മുഴുവൻ കുടിലിലായി പോം.’’
മകളുടെ പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിനും വാശിക്കും മുന്നിൽ അവൻ തോറ്റു. അവൾ ചങ്ങാടത്തിൽ കയറി, പുഴയുടെ മഹാപ്രവാഹങ്ങളെ വകെവക്കാതെ ചങ്ങാടം തുഴഞ്ഞു.
ശാന്തമായി ഒഴുകിയ പുഴ എന്തു വേഗമാണ് കലിതുള്ളിയത്? എത്ര വേഗമാണ് ആകാശം കറുത്തത്? ഇടിവെട്ടിയത്? മലമുകളിൽ നിന്നും പത തുപ്പിവന്ന വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ചങ്ങാടം തലകീഴായി മറിയുന്നതും മകൾ മുങ്ങാംകുഴിയിടുന്നതു കണ്ട് അവൻ പുഴയിലേക്ക് ചാടി. ചുഴികളുടെ ചങ്കൊറപ്പ് അവൻ അപ്പോഴാണറിഞ്ഞത്. പുഴ മുഴുവൻ മുങ്ങിത്തപ്പിയിട്ടും അവന് മകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല. മകളെ പുഴകൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അവൾ പുഴയുടെ മകളായി. ചാനലുകാരും മന്ത്രിയും കുടിലിലെത്തി. സ്കൂളിൽ പോകാൻ പുഴ മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയായ ആദിവാസി പെൺകുട്ടി മുങ്ങിമരിച്ചെന്നു പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത നിറഞ്ഞു.
കാടിനോടു ചേർന്നുള്ള അരികു ജീവിതങ്ങളുടെ ദൈന്യം ചാനലുകളിൽ നിറഞ്ഞു. പുഴക്കും മുകളിലൂടെ ഉടനടി പാലമെന്നു മന്ത്രി അനുശോചന യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ കുടിലിലുള്ളവരുടെ കൈയടികൾ കരഘോഷമായി.
ഒരു പാലമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. പാലം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിനു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുണ്ട്. മാറിമാറി വന്ന ഭരണകർത്താക്കൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുവരുമ്പോൾ മാത്രം കുടിലിലെത്തും.
കുറേ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകും. മടങ്ങിപ്പോകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലമറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകപോലും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ പാലം കാട്ടുമക്കളുടെ മനസ്സിൽ ആകാശം മുട്ടേ വളർന്ന സ്വപ്നമായി മാറി.
അവൻ മാത്രം നിർവികാരനായി പുഴയിലേക്കു നോക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കുന്നു. മണ്ണിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവന് യഥേഷ്ടം ആഹാരം കിട്ടുമെന്ന മഹദ്വചനത്തിലൊന്നും അവനിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പാഴ്വേല ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യരാണ് കാടിന്റെ മക്കളായ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമെന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു അവൻ.
വർഷമെത്ര കഴിഞ്ഞു. മലമ്പനി മകൾക്കൊപ്പം ഭാര്യയെയും അവനിൽനിന്ന് അപഹരിച്ചു. പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നാൽ കാര്യം കടുപ്പമാണ്. ആശുപത്രിയിലെത്താൻ നല്ല റോഡില്ല, കുടിലിലേക്ക് ജീപ്പുപോലും വരില്ല. ടയറു പഞ്ചറാകുമെന്നാണ് ൈഡ്രവർമാർക്കു ഭയം. തിയ്യമ്മയെ തോളിലേറ്റി എന്നിട്ടും അവൻ മലയിറങ്ങി.
ഘോരവനത്തിന്റെ പാതിദൂരം താണ്ടിയപ്പോഴേ തിയ്യമ്മ പിടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. വായിൽനിന്നും നുരയും പതയുമൊഴുകി. എന്തോ അവ്യക്തമായി പറയാൻ തിയ്യമ്മ ശ്രമിച്ചു. ആശുപത്രിയെത്തും മുമ്പേ തിയ്യമ്മ മരിച്ചു. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ശരീരം ഐസ്കട്ടപോലെയായി. അവൻ കരച്ചിലോടെ തിയ്യമ്മയുടെ മൃതദേഹം കാട്ടിൽതന്നെ കുഴിച്ചിട്ടു. കാട്ടിലല്ലാതെ എവിടെ സംസ്കരിക്കാൻ? ആകെയുള്ളത് അഞ്ചു സെന്റാണ്. പട്ടയം കിട്ടിയത് അടുത്തകാലത്താണ്. ഇപ്പോൾ അതും സ്വന്തമെന്നു പറയാനാകില്ല. ആധാരം മത്തായി മുതലാളിയുടെ കൈയിലാണ്. ഇത്തവണ കൃഷിചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണം വേണ്ടിവന്നു. മഴയത്ത് ചോരുന്ന കൂരയൊന്നു നന്നാക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട്. മഴമാറിയാലേ പണി നടക്കൂ.
കോളനിയിൽ ഒരു പൊതുശ്മശാനം പണിയുമെന്ന് വാർഡ് മെംബർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഉറപ്പുതന്നതാണ്. ഉറപ്പുകളൊക്കെ ലംഘിച്ചാലും ആരു ചോദിക്കാൻ? സഫലമാകാൻ വൈകുന്ന പ്രതീക്ഷ അവന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
കറുത്തു കലങ്ങി കാളിന്ദിപോലെയാണ് പുഴ. അത് കലങ്ങിമറിഞ്ഞൊഴുകി. പ്രകൃതി അതിന്റെ കഠിനമായ കോപത്തെ മതിയാവോളം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. കാറ്റെന്ന ഇരുമ്പായുധത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മഴയെന്ന പിച്ചളയസ്ത്രം അവനിൽ തുളച്ചുകയറി. കാടിന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ കാറ്റും മഴയും മത്സരിച്ച് കവർച്ചചെയ്തു. കരളുന്ന വേദനക്ക് അവസാനമുണ്ടായില്ല. കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഇരമ്പലിൽ അവൻ ആടിയുലഞ്ഞു.
ആകാശം പിന്നെയും ഇരുണ്ടുകൂടി. അപ്പനെയോർത്തപ്പോൾ അവൻ ഓടി. കുട്ടിക്കാലത്ത് അപ്പന്റെ മടിയിൽ തലെവച്ച് കിടന്ന ഒരു രാത്രി ഉരുൾപൊട്ടലിനെ കുറിച്ച് അപ്പൻ പറഞ്ഞുതന്ന കാര്യങ്ങൾ അവനോർത്തു.
‘‘ഇമ്മ്ടെ മലമുകളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം മോനെ. വൻതോതിൽ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും. ആ വെള്ളക്കെട്ട് താങ്ങാൻ ഇമ്മ്ടെ മലയടിവാരത്തെ മണ്ണിന് ഉറപ്പില്ലാതെ വരും. അപ്പോഴാണ് ഉരുൾപൊട്ടുന്നത്.’’
അവന് അന്ന് അതെല്ലാം പുതിയ അറിവായിരുന്നു.
ഉരുൾപൊട്ടലിനെ കുറിച്ച് പട്ടണത്തിൽ പോയി പഠിച്ച കൂട്ടുകാരനായ ശിവരാമൻ പറഞ്ഞത് അവനോർത്തു.
‘‘മലഞ്ചെരുവിലെ ഭൂമിയ്ക്കടിയിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചു ഉപരിതലത്തിലേക്ക് സമ്മർദം വർധിക്കും. ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ ജലം ശക്തിയായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യും. ഇതോടൊപ്പം പാറകളും വൻ വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റും ഈ കുതിർന്ന മണ്ണിനോടൊപ്പം വലിയ തോതിൽ താഴേക്ക് പതിക്കും. എന്നും കാടിന്റെ മക്കളായ നമ്മൾ ഭയക്കണം ഉരുൾപൊട്ടലിനെ.’’
അവൻ അതെല്ലാം ഓർത്ത് ഭയത്തോടെ മുന്നോട്ട് ഓടി.
മലയുടെ മുകളിൽനിന്നും ചളിവെള്ളം ഒഴുകിവന്നു. ഇടിമിന്നലുകൾ പാഞ്ഞു. കനത്ത മേഘങ്ങൾ ആകാശത്ത് വലയം ചെയ്തു. അവന്റെ കൈയിൽനിന്നും റേഷൻ കാർഡും മണ്ണെണ്ണ കന്നാസും താഴെവീണ് മലവെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ പാഞ്ഞുപോയി. മരക്കൊമ്പുകൾ ഇടർച്ചയോടെ ഒടിഞ്ഞു. മുയലുകളും അണ്ണാനും മ്ലാവും മാനും കരച്ചിലോടെ പാഞ്ഞു. കാടിനുള്ളിൽനിന്നു വന്യമൃഗങ്ങളുടെ അലർച്ച കേട്ടു.
മഴക്ക് ശക്തിയേറി. അവൻ ഓടിത്തളർന്നു. തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മത്തായി മുതലാളിയുടെ ഗേറ്റിനു മുന്നിൽ ഊരിലുള്ളവർ കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. മുതലാളിയുടെ ഗേറ്റ് കാവൽക്കാരൻ തോക്കുചൂണ്ടി അവരെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വീടിന്റെ ടെറസിലിരുന്ന് മുതലാളിയും മക്കളും ആ കാഴ്ച കണ്ട് ചിരിച്ചു. ഏത് ഉരുൾപൊട്ടലിനെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും കീഴടക്കാൻ പോന്ന ഉയരത്തിലും ശക്തിയിലുമായിരുന്നു കുന്നിനു മുകളിൽ മുതലാളിയുടെ വീട്. ഉരുൾപൊട്ടിയാൽ ഏക രക്ഷ മുതലാളിയുടെ വീടിനെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളും ആടുകളും പെട്ടികളും ചാക്കുകളും കോഴികളും പശുക്കളും അടക്കം സർവ സമ്പാദ്യങ്ങളുമായി എല്ലാവരും കാടിറങ്ങിവന്നിരിക്കുകയാണ്. വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ആകുലത നിറഞ്ഞ കരച്ചിൽ അവിടമാകെ മുഴങ്ങി. ഒരോ മുഖങ്ങളിലും ഭീതിയുടെ നിഴലാട്ടം. മത്തായി മുതലാളിയുടെ വീട് ബലിഷ്ഠമായ ഗോപുരംപോലെ അവിടെ തലയുയർത്തി നിന്നു. ശരീരമാകെ മരവിക്കുകയാണ്. യുദ്ധംചെയ്യേണ്ട കൈകളും പടപൊരുതേണ്ട വിരലുകളും തളർന്നുപോയിരിക്കുന്നു.
ശിവരാമൻ അവനെ കണ്ട് അരികിലേക്കു വന്നു. ശിവരാമന്റെ കൈയിൽ എന്തൊക്കെയോ ലഘുലേഖകളും നോട്ടീസുകളും പുസ്തകങ്ങളും സദാസമയവും കാണും. അകലെ പട്ടണത്തിൽ പോയി പഠിച്ച, ഊരിലെ ഏക യുവാവായിട്ടും ഇപ്പോഴും ശിവരാമന് തൊഴിലില്ല. പഠിച്ച് തലതിരിഞ്ഞുപോയെന്നാണ് പലരും രഹസ്യമായി പറയുന്നത്. പക്ഷേ, അവനങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശിവരാമൻ അധികാരവർഗത്തിന്റെ നെറിക്കേടുകളെ കുറിച്ച് ഘോരഘോരം സംസാരിക്കും. അവനതെല്ലാം നിശ്ശബ്ദമായി കേട്ടുനിൽക്കും. മറുപടി പറയാറില്ല. ശിവരാമൻ ഭീതിയോടെ പറഞ്ഞു.
‘‘നമ്മൾ എന്നും ഭയന്നതുപോലെ കാടിനുള്ളിൽനിന്നും ഉരുൾപൊട്ടി തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ട്. കിട്ടിയതെടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോന്നു. കോളനിയിലെ കുടിലിൽ ഇപ്പോൾ മൂപ്പൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. മൂപ്പനെ ചുമന്നുകൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതാ. മൂപ്പൻ വരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. മൂപ്പന് കാഴ്ചേം മങ്ങി വന്നേക്കാ. എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.’’
അപ്പോൾ കാട്ടിൽനിന്നും എന്തോ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഘോരശബ്ദത്തിൽ മുഴങ്ങി.
ശിവരാമൻ തുടർന്നു.
‘‘പ്രകൃതി ആകെ ദേഷ്യത്തിലാ. ഈ ക്ഷോഭത്തെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ? ദുഃഖമുണ്ട്. കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കപ്പയും വാഴയുമെല്ലാം പ്രകൃതിതന്നെ തിരിച്ചെടുത്തു. ആകെയുള്ള രക്ഷ കണ്ടാ മത്തായി മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിവന്നത്. പക്ഷേ, നമ്മളെ കയറ്റാതിരിക്കാൻ മുതലാളി കാവൽക്കാരന്റെ കൈയിൽ തോക്കും കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ കാട് ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്നാലേ മുതലാളിക്ക് റിസോർട്ടും സർക്കാറിന് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ.’’
ശിവരാമനും ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ഭയമേറി.
‘‘എടാ, ഈ കാട്ടിൽ കാട്ടുകഴുതകളെപ്പോലെ നമ്മൾ എന്നും ഇരതേടി. എന്ത് പ്രയോജനം? എന്നിട്ടും കളപോലെ വാടിപ്പോകാനും കതിർക്കുലപോലെ നശിക്കാനുമാണ് വിധി. നമ്മളെ കൃമികളാക്കുന്നത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരാണ്. പുഴുവായ കാടിന്റെ മക്കളാക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ ഭരണാധിപന്മാരാണ്.’’
ശിവരാമനിൽ രോഷം അടങ്ങിയില്ല.
‘‘ഇമ്മ്ടെ തനതായ ഭാഷ, സംസ്കാരം, പൈതൃകം, കാട്, അവകാശങ്ങൾ എല്ലാം ഈ അധികാരവർഗം കവർന്നെടുത്തു.’’
പെട്ടെന്ന് ശിവരാമന്റെ കൊച്ചുകുട്ടി അവിടേക്ക് വന്ന് കൈയിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുകയും പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഉറക്കെ തേങ്ങിക്കരയുകയും ചെയ്തു. കൊച്ചിന്റെ കരച്ചിൽ മാറ്റനായി ശിവരാമന്റെ ശ്രമം.
അടുത്തനിമിഷം എന്തുസംഭവിക്കുമെന്നറിയാത്ത ആകുലത നിറഞ്ഞ നോട്ടത്തോടെയും പകപ്പോടെയും മറ്റുള്ളവർ കാവൽക്കാരന്റെ മുറിയിൽനിന്നും ഇരമ്പലോടെ ഓണായിരുന്ന റേഡിയോയിൽനിന്നും വാർത്തവായനക്കാരിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ കാതുകൂർപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ.
‘‘കേരള ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
കാർഷിക മേഖലക്കാണ് ഊന്നൽ. ഒപ്പം പിന്നാക്ക മേഖലയുടെ വികസനത്തിനും അനവധി പദ്ധതികളും ഒരു ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയും പുതിയ ബജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.’’
ആകുലതകളോടെ വിളറിവെളുത്ത മുഖഭാവങ്ങളോടെ കൂടിനിന്നവരുടെ നെറ്റിചുളിഞ്ഞു. അവരെല്ലാം പരസ്പരം നോക്കി. റേഡിയോയിൽനിന്ന് കുറെനേരം ഇരമ്പലുകൾ മാത്രമാണ് കേട്ടത്. കുറേ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും അവ്യക്തമായ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു. അപ്പോൾ കേട്ടത് മറ്റൊരു വാർത്തയായിരുന്നു.
‘‘പ്രകൃതിക്ഷോഭം ശക്തമായ വനമേഖലയിൽ കാലവർഷക്കെടുതി പഠിക്കാൻ കേന്ദ്രസംഘം പരിശോധന തുടങ്ങി. ഹെലികോപ്ടറിലാണ് സംഘം സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്. രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെ ആരംഭിച്ച സന്ദർശനം ഇപ്പോൾ...’’
എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇടക്ക് നിലക്കുകയും മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഇരമ്പലോടെ ഓണാവുകയും ചെയ്യുന്ന റേഡിയോയിലാണെന്നു അവനറിഞ്ഞു.
വാർത്ത അവസാനിച്ചപ്പോൾ തുടർന്ന് വന്നത് ‘പ്രകൃതിദുരന്തവും മനുഷ്യരും’ എന്ന േപ്രാഗ്രാമായിരുന്നു. പരിപാടിയിൽ ചർച്ചക്ക് എത്തിയവരെ അവതാരക പരിചയപ്പെടുത്തി.
റേഡിയോ പിന്നെയും ഓഫായി. അൽപം കഴിഞ്ഞ് ഓണാകുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷ ശബ്ദം ഒഴുകിയെത്തി. ഒരു അധ്യാപകന്റെ അവതരണരീതിയായിരുന്നു അയാൾക്ക്. അവൻ എല്ലാവർക്കുമൊപ്പം ആ ശബ്ദത്തിന് കാതോർത്തു.
‘‘പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ മരണപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ വൻവർധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വലിയ ദുരന്തങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വൻ ദുരന്തങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളാണെന്ന് ഇന്റർനാഷനൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഡേറ്റാ ബേസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ ദുരന്തങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലമുള്ള മരണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഈ വർഷത്തിൽ അറുപത് ശതമാനം വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. കാട്ടുതീ മൂലമുള്ള മരണങ്ങളും കൊടുങ്കാറ്റുമൂലം ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ എണ്ണത്തിലും വൻ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ലോകജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയും താമസിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് ഇരയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായതാണ് ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.’’
ആ സംഭാഷണത്തിൽ അവന് മനസ്സിലാകുന്നതും മനസ്സിലാകാത്തതുമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
അവനാകെ അസ്വസ്ഥനായി.
അവൻ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് ഓടി. കശാപ്പുശാലയിലേക്ക് പോകുന്ന വളർത്തുമൃഗത്തിന്റെ ദൈന്യമായിരുന്നു അവനിലപ്പോൾ. മനസ്സിൽ അപ്പന്റെ മുഖം നിറഞ്ഞു. അന്തരീക്ഷത്തെ പിളർത്തി ദിഗന്തം പൊട്ടുമാറ് ഉച്ചത്തിൽ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ അടുത്തുവന്നു. വലിയ മരങ്ങളും വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരകളും മലവെള്ള പ്രവാഹത്തിൽ കുത്തിയൊലിച്ചുവന്നു. കൊടുങ്കാറ്റിൽ മലകളും കുന്നുകളും ഇളകിയാടി. ഫലവൃക്ഷങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളും കന്നുകാലികളും അർധപ്രാണനോടെ ഒഴുകിവന്നു. അവ വെള്ളത്തിൽ കൈകാലിട്ടടിച്ചു.
ഇഴജന്തുക്കളും പാമ്പുകളും വെള്ളത്തിനു മുകളിൽ തലയുയർത്തി ഭീതിയോടെ നാലുദിക്കുകളിലേക്കും നോക്കി. എവിടെക്കാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നതെന്നറിയാതെ ധൃതിയിലുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അവറ്റകളുടേത്.
കുത്തിയൊഴുകി വന്ന മലവെള്ളത്തിൽ തന്റെ കുടിലുണ്ടോ? ആ പ്രവാഹത്തിൽ അപ്പനുണ്ടോ?
കലങ്ങിമറിഞ്ഞൊഴുകിയ മലവെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകിവന്ന തടിക്കഷ്ണത്തിനു മുകളിലിരുന്ന് ഒരു കൊച്ചു പൂച്ച സ്വന്തം പ്രാണൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള പാഴ്ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അവൻ കണ്ടു. അവനെ കണ്ട് പൂച്ച നിർത്താതെ ഉറക്കെയുറക്കെ കരഞ്ഞു. അത് ശിവരാമന്റെ കൊച്ചിന്റെ അരുമ പൂച്ചയാണെന്ന് അവനറിഞ്ഞു. അവൻ അതിനെ വാരിയെടുത്തു. പിന്നെ മുന്നോട്ടു കുതിച്ചു. മഴക്ക് ഇപ്പോൾ ശമനമുണ്ട്. ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ മഴ പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
ഈ സമയം ആകാശത്തിന്റെയും കൂറ്റൻമരങ്ങളുടെയും മറവിൽനിന്ന് യന്ത്രക്കൈകളുയർത്തി ഒരു ഹെലികോപ്ടർ അവനെ ലക്ഷ്യംവച്ച് പതിയെ, പതിയെ പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽനിന്നും ബൈനോക്കുലറിന്റെ രണ്ടു കണ്ണുകൾ അവന്റെ നേരെ നീണ്ടു.
അവൻ മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ടാർജറ്റ്.
ഹെലികോപ്ടറിൽ ഇരുന്ന് കാട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ ബൈനോക്കുലറിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലവർഷക്കെടുതി പഠിക്കാനെത്തിയ കേന്ദ്രസംഘത്തിലെ പ്രധാനി അടുത്തിരുന്നയളോട് പറഞ്ഞു.
‘‘ദേ നോക്കിയെ... ഒരു കാട്ടുമനുഷ്യൻ... കാട്ടിലൂടെ മഴവെള്ളപാച്ചിൽ വകവയ്ക്കാതെ ഓടുന്നു.’’
അൽപം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ആകാംക്ഷയോടെ തുടർന്നു.
‘‘നോക്കൂ, ആ ഓടുന്നവന്റെ കൈയിൽ ഒരു പൂച്ച...’’
തുടർന്ന് ബൈനോക്കുലർ അയാൾ അടുത്തിരുന്നയാൾക്ക് കൈമാറിയ ശേഷം സമീപത്തിരുന്ന കശുവണ്ടി പായ്ക്കറ്റിൽനിന്ന് മൊരിഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണമെടുത്ത് വായിലേക്കിട്ടു.
പ്രധാനി തുടർന്നു, ‘‘അവനെ ലക്ഷ്യം വച്ച് േഡ്രാൺ പറത്ത്. എന്താണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നറിയണം?’’
നിർദേശം കിട്ടിയയുടനെ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ വ്യാപ്തി, ആഘാതം, കുടിലുകൾക്കുണ്ടായ നാശം, കൃഷിനാശം എന്നിവ കണക്കാക്കാൻ ഹെലികോപ്ടറിലിരുന്ന േഡ്രാൺ സർവേ ടീം അവനെ ലക്ഷ്യം െവച്ച് േഡ്രാൺ പറത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. ആ ഹെലികോപ്ടർ അവനെ വട്ടംചുറ്റി തലക്കു മുകളിലൂടെ ഇരമ്പലോടെ പറന്നു. പെട്ടെന്ന് അതിൽനിന്ന് ഒരു േഡ്രാൺ അവനെ ലക്ഷ്യം െവച്ച് ചാട്ടൂളിപോലെ പാഞ്ഞു.
അവന്റെ കൈയിൽ തണുത്തുവിറച്ചിരുന്ന പൂച്ച എന്തോ കണ്ട് ഭയന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുകൊച്ചിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിർത്താതെ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത എന്തോ ഒരു വസ്തു ഒരുകൂട്ടം വണ്ടുകളുടെ മുരൾച്ചയോടെ തനിക്കുനേരെ പാഞ്ഞുവരുന്നത് അവൻ മിന്നായംപോലെ കണ്ടു. അവനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ശിവരാമന്റെ വാക്കുകൾ അവന്റെ കാതിൽ വന്നലച്ചു. തോറ്റുകൊടുക്കരുത്... പ്രതിഷേധിക്കണം... ഇപ്പോൾതന്നെ ഏറെ വൈകി... കൈയിലിരുന്ന് ഭയന്നുകരഞ്ഞ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ പെട്ടെന്ന് അവൻ മണ്ണിലേക്കിട്ടു. എന്തോ ആലോചനയോടെ ധൃതിയിൽ അവനൊന്ന് കുനിഞ്ഞശേഷം രണ്ടുകല്ലുമായാണ് നിവർന്നത്. േഡ്രാണിന്റെ മുരൾച്ച ഇപ്പോൾ ഉച്ചത്തിലാണ്. ആ ശത്രുവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഉന്നംപിടിച്ചശേഷം പിന്നെ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് അവൻ ആ കല്ലുകൾ ആഞ്ഞെറിഞ്ഞു.