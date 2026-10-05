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    ന​ല്ല ക​ള​റ്ള്ള ഫോ​ട്ടോ

    Posted On date_range 5 Oct 2026 9:00 AM IST
    Updated On date_range 5 Oct 2026 9:00 AM IST
    ന​ല്ല ക​ള​റ്ള്ള ഫോ​ട്ടോ
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    നന്ദിനി മേനോൻ
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    ‘‘ന​ല്ല ക​ള​റ്ള്ള ഫോ​ട്ടോ വേ​ണം​ന്ന് പ​റ​യ​ണു…’’ അ​വ​ൾ കേ​ട്ടി​ല്ലാ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. ചു​വ​രോ​രം തി​രി​ഞ്ഞ് വ​ള​ഞ്ഞ് കി​ട​പ്പാ​ണ്. ഇ​ടു​പ്പി​ന്റെ​വി​ടെ നൈ​റ്റി നീ​ള​ത്തി​ൽ കീ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ച​പ്ര​ത്ത​ല​മു​ടി ത​ല​യി​ണ​യി​ലാ​കെ പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. കാ​ൽ മ​ട​മ്പി​ൽ ര​ണ്ടു മാ​സം മു​മ്പ് എ​ലി ക​ടി​ച്ചി​ട​ത്ത് നീ​രു കെ​ട്ടി​യ​തു​പോ​ലെ​യു​ണ്ട്. മു​ഷി​ഞ്ഞ തു​ണി​ക​ൾ തൂ​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ടു​ക്കു മു​റി​യി​ൽ നാ​റു​ന്ന തു​ണി​ക്ക​ഷ​ണം പോ​ലെ അ​വ​ൾ കി​ട​ക്കു​ന്നു. ‘‘ഗീ​തേ… അ​വ​ര് ന​ല്ല ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ ചോ​ദി​ക്കി​ണു…’’ ‘‘ഏ…’’ ​അ​വ​ൾ...

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    ‘‘ന​ല്ല ക​ള​റ്ള്ള ഫോ​ട്ടോ വേ​ണം​ന്ന് പ​റ​യ​ണു…’’

    അ​വ​ൾ കേ​ട്ടി​ല്ലാ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. ചു​വ​രോ​രം തി​രി​ഞ്ഞ് വ​ള​ഞ്ഞ് കി​ട​പ്പാ​ണ്. ഇ​ടു​പ്പി​ന്റെ​വി​ടെ നൈ​റ്റി നീ​ള​ത്തി​ൽ കീ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ച​പ്ര​ത്ത​ല​മു​ടി ത​ല​യി​ണ​യി​ലാ​കെ പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. കാ​ൽ മ​ട​മ്പി​ൽ ര​ണ്ടു മാ​സം മു​മ്പ് എ​ലി ക​ടി​ച്ചി​ട​ത്ത് നീ​രു കെ​ട്ടി​യ​തു​പോ​ലെ​യു​ണ്ട്. മു​ഷി​ഞ്ഞ തു​ണി​ക​ൾ തൂ​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ടു​ക്കു മു​റി​യി​ൽ നാ​റു​ന്ന തു​ണി​ക്ക​ഷ​ണം പോ​ലെ അ​വ​ൾ കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    ‘‘ഗീ​തേ… അ​വ​ര് ന​ല്ല ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ ചോ​ദി​ക്കി​ണു…’’

    ‘‘ഏ…’’

    ​അ​വ​ൾ ഞെ​ട്ടി​യെ​ഴു​ന്നേ​റ്റു.

    ‘‘ആ​രാ...ആ​രാ വ​ന്ന​ത്…’’

    ‘‘ആ​രും വ​ന്നി​ട്ടൊ​ന്നും ല്യ…’’

    ‘​‘പി​ന്നെ​യാ​രാ ക​ണ്ടൂ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്…’’

    ‘‘എ​ന്ത് ക​ണ്ടൂ​ന്ന്…’’

    പീ​ള കെ​ട്ടി​യ ക​ണ്ണി​ൽ ച​ത്ത നോ​ട്ട​വു​മാ​യി അ​വ​ൾ മു​ഖ​ത്തേ​ക്കു തി​രി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​വ​ളു​ടെ ക​വി​ളു​ക​ൾ ഏ​റെ കു​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും പ​ല്ലു പൊ​ങ്ങി​യ​താ​യും തോ​ന്നു​ന്നു. ചീ​ഞ്ഞ മു​ട്ടപോ​ലെ എ​ന്തോ ഒ​ന്നി​ലൂ​ടെ അ​വ​ൾ ശ്വാ​സം ഊ​തിവി​ടു​ന്നു. തൊ​ടാ​ൻ തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ളെ തൊ​ടു​മ്പോ​ൾ വേ​റെ​യാ​രോ വേ​റെ​യാ​രെ​യോ അ​മ​ർ​ത്തി തൊ​ട്ട​തുപോ​ലൊ​രു ഓ​ർ​മ വ​ന്നുതി​ക​ട്ടു​ന്നു.

    ‘‘നി​ന്റെ കാ​ലി​ൽ നീ​ര്ണ്ട്. അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് ന​മ്മ​ള് ചെ​യ്തി​ല്ല…’’

    ‘‘ആ…’’ ​അ​വ​ൾ പു​റ​ങ്ക​യ്യുകൊ​ണ്ട് ക​ണ്ണ​മ​ർ​ത്തി തു​ട​ച്ചു. പ​ഴു​പ്പുപോ​ലു​ള്ള പീ​ള ക​വി​ള​ത്തു പ​ട​ർ​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ന​ക​ത്തു നി​ന്നു വ​രു​ന്ന എ​ല്ലാ​ത്തി​നും ചീ​ഞ്ഞ​ളി​ഞ്ഞ നാ​റ്റ​വും വ​ഴു​വ​ഴു​ത്ത ഒ​ട്ട​ലു​മാ​ണ്, വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കുപോ​ലും…

    ‘‘നീ​യ്യെ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് പ​ല്ലു തേ​ച്ചൊ​ന്ന് കു​ളി​ക്ക്. ഞാ​ന​പ്പ​ഴ​ക്കും ഇ​വി​ടൊ​ക്കെ ഒ​ന്ന് അ​ടി​ച്ച് വാ​ര​ട്ടെ…’’

    അ​വ​ള് പി​ന്നേം വാ​യും തു​റ​ന്ന് മു​ഖ​ത്തേ​ക്കു നോ​ക്കി​യി​രി​പ്പാ​ണ്. ഒ​രു മാ​സം കൊ​ണ്ട​വ​ളെ കാ​ണാ​ൻ വ​യ്യാ​താ​യി. ന​ല്ലോ​ണം എ​ണ്ണ തേ​ച്ച് പ​റ്റി​ച്ചു വ​ടി​ച്ച് പി​ന്നി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന മു​ടി​യാ​ണോ ചാ​ക്കു​നാ​രു​പോ​ലെ തൂ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​ടി​ച്ചു​വാ​രി​ത്തു​ട​ച്ച് ച​ന്ദ​ന​ത്തി​രി ക​ത്തി​ച്ചുവെ​ച്ചി​രു​ന്ന മു​റി​യാ​ണോ ഇ​ങ്ങിനെ നാ​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘‘നീ​യ്യി​ങ്ങ​നെ ഇ​രി​ക്കാ​തെ വൃ​ത്തി​യാ​വ്. ന​മ​ക്കീ വീ​ടൊ​ക്കെ ഒ​ന്നു ശ​രി​യാ​ക്കാം ന്ന്…’’

    ​മൂ​ല​ക്ക് ര​ണ്ട് വ​ലി​യ അ​ലുമി​നി​യ പെ​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ട്. അ​തി​ന​ക​ത്താ​ണ് അ​വ​ളു​ടെ സ​മ്പാ​ദ്യ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ. ഇ​ട​ക്കൊ​ക്കെ അ​വ​ള് അ​ത് തു​റ​ന്ന് ഒ​രു നോ​ക്ക​ലു​ണ്ട്. ‘ഭ​ണ്ണാ​ര​പ്പെ​ട്ടി തൊ​റ​ന്ന്വോ​ലോ’ എ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​ളി​യാ​ക്കും. ബാ​ങ്ക് ക​ട​ലാ​സു​ക​ള് വീ​ടി​ന്റെ ക​ട​ലാ​സു​ക​ള് പി​ന്നെ ഏ​തോ ചി​ല ബി​ല്ലു​ക​ള് ചി​ല പി​ച്ച​ള പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള് മൂ​ന്നാ​ലു ന​ല്ല സാ​രി​ക​ള് എ​ന്റെ ന​ല്ല കു​പ്പാ​യ​ങ്ങ​ള് മു​ണ്ടു​ക​ള് അ​വ​ളു​ടെ അ​മ്മ കൊ​ടു​ത്ത കി​ണ്ടി ഓ​ല​ക്കി​ണ്ണം ചി​ല മ​ന്ത്ര​ച്ച​ര​ടു​ക​ൾ ഉ​ണ​ക്ക വാ​ഴി​ല​ക്കീ​റി​ൽ പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സാ​ദം പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ഫോ​ട്ടോ തി​രു​കിവെ​ക്കു​ന്ന ത​രം ഒ​രാ​ൽ​ബം പി​ന്നേ​യും എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ… 

    അ​വ​ളു​ടെ കാ​ശു​കു​ടു​ക്ക അ​തി​ന​ക​ത്ത​ല്ല. അ​തെ​വി​ടെ​യോ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഞാ​ൻ മു​ക​ളി​ലെ പെ​ട്ടി തു​റ​ന്നു. ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ഞാ​നി​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി തു​റ​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് പൊ​ലീ​സും വേ​റെ ചി​ല ആ​ളു​ക​ളും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന​ക​ത്തെ അ​വ​ളു​ടെ സ​മ്പാ​ദ്യ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ക​ണ്ട​ത് അ​ന്നാ​ണ്. മാ​ങ്ങാ​ച്ചൊ​ണ വീ​ണ് ക​റ പി​ടി​ച്ചൊ​രു കു​ട്ടി​ക്കു​പ്പാ​യം പൊ​തി​യ​ഴി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കൂ​ടെ നി​ന്ന ആ​രോ തേ​ങ്ങി. അ​ത​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ വെ​ച്ചേ​ക്ക് എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് മാ​ഡം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ളു​ടെ തീ​രെ നി​റംകെ​ട്ട തി​ടംകെ​ട്ട ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ​രി​ചി​ത​ർ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ തൊ​ള്ള തു​റ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന​തു ക​ണ്ട് അ​ന്നേ​റെ നൊ​ന്തു. അ​വ​ളെ ആ​രോ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ന​ഗ്ന​യാ​ക്കി​യ​തുപോ​ലെ ക​ണ്ണു ക​ത്തി.

    ‘‘എ​ന്തി​നാ​ദ് ഇ​പ്പൊ തൊ​റ​ക്ക​ണ​ത്…’’

    ‘‘നീ​യ്യ് കു​ളി​ച്ചു വാ, ​ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ ത​പ്പി​യെ​ടു​ക്ക​ണം…’’

    ‘‘ഏ​ത് ഫോ​ട്ടോ…’’

    ‘‘രാ​വി​ലെ ക​ടേ​ല് വെ​ച്ച് പ​വി​ത്ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു, കു​ട്ടി​ടെ ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ വേ​ണം ന്ന്…’’

    ​അ​വ​ൾ കു​റ​ച്ചുനേ​രം എ​ന്നെ​ത്ത​ന്നെ നോ​ക്കിനി​ന്നു. അ​വ​ൾ​ക്കെ​ന്നെ​ക്കാ​ളും പൊ​ക്ക​വും വ​ണ്ണ​വും ഉ​ണ്ടെ​ന്നു തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന​തുപോ​ലെ. കാ​ലി​ലെ വീ​ണ്ടുകീ​റ​ലി​ൽ ഇ​ട്ടു വ​ലി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പൊ​ക്കി​ക്കെ​ട്ടി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന നൈ​റ്റി​യും ചി​ത​റി​യ മു​ടി​യു​മാ​യി അ​വ​ൾ പാ​ട​ത്ത് കു​ത്തി​നി​ർ​ത്തി​യ പേ​യ്ക്കോ​ലം പോ​ലെ…

    ‘‘അ​തി​ലൊ​ന്നും ണ്ടാ​വി​ല്ല. കു​ട്ടീ​ടൊ​ക്കെ അ​ക​ത്താ​ണ്…’’

    ‘‘ഞാ​ൻ ഇ​വ​ടൊ​ന്നു നോ​ക്ക​ട്ടെ…’’ ‘‘എ​ന്തി​നാ പ​വി​ത്ര​ന് ഫോ​ട്ടോ…’’

    ‘‘കൂ​ട്ടു​പാ​തേ​ല് ഫ്ലക്സ് വെ​ക്കാ​ൻ, പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ന​ല്ല മാ​ർ​ക്ക് കി​ട്ട്യേ​തി​ന്…’’

    ‘‘കു​ട്ടി​ക്ക് കി​ട്ടീ​ത് ന​ല്ല മാ​ർ​ക്കാ​ണോ…’’

    ‘‘നീ​യ്യ് മ​റ​ന്നോ, ടീ​ച്ച​റ​മ്മാ​രൊ​ക്കെ​ക്കൂ​ടെ വ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലേ…’’

    ‘‘അ​വ​ര് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ന​മ്മ​ള​വ​ളെ ന​ന്നാ​യി ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്യാ​ന്ന​ല്ലേ…’’

    മു​റി​ക്ക് ന​ടു​വി​ൽ കൂ​ത്താ​ണ്ട​ന്റെ പെ​രു​ങ്കോ​ലംപോ​ലെ അ​വ​ൾ നി​ൽക്കുന്നു. തു​റ​ന്ന പെ​ട്ടി​യി​ൽ ഇ​ട​ങ്ക​യ്യി​ട്ട് ഞാ​ൻ വെ​റു​തെ പ​ര​തി​ക്കൊ​ണ്ടു നി​ന്നു. ചു​വ​ന്നൊ​രു തോ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്ത് തോ​ളി​ലി​ട്ട് അ​വ​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ഞാ​നാ​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ പെ​ട്ടി​യ​ട​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ രാ​ജ​ന്റെ ചാ​യ​ക്ക​ടേ​ല് ക​ണ്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​വി​ത്ര​ൻ ഓ​ടി അ​ടു​ത്തുവ​ന്ന​ത്. പു​റ​ത്തേ​ക്കൊ​ക്കെ​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത് ന​ന്നാ​യി സു​ദേ​വേ​ട്ടാ, ഗീ​തേ​ച്ചി​യും പ​ണി​ക്ക് പോ​ട്ടെ, എ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​വും​ന്നേ എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ് തോ​ളി​ലും ക​യ്യി​ലും തൊ​ട്ടു നി​ന്നു. രാ​ജ​നും സ​ന്തോ​ഷും ധ​ർ​മനും പി​ന്നെ​യും ആ​രൊ​ക്കെ​യോ വ​ന്ന് വ​ട്ടം കൂ​ടി നി​ന്നു. 

    ‘‘ന​മ​ക്ക് ഒ​രു ഫ്ലക്സ​ടി​ക്ക​ണം സു​ദേ​വേ​ട്ടാ. ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​ക്ക് വ​രാ​ൻ നി​ക്ക്വാ​ര്ന്നു…’’

    പ​വി​ത്ര​ൻ അ​ങ്ങ​നാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പ്ലസ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല് ന​ല്ല മാ​ർ​ക്കാ​ണ് കി​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൂ​ടെ ചേ​ർ​ത്ത് അ​വ​ളു​ടെ ഫ്ലക്സ് വെ​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം.

    ‘‘ന​മ്മ​ടെ ചൂ​രി​യാ​ട്ടു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​ടേ​ല് ഇ​ത്ര മാ​ർ​ക്ക് ആ​ദ്യാ​ണ് സു​ദേ​വേ​ട്ടാ...’’

    പ​വി​ത്ര​ന് സ​ന്തോ​ഷം താ​ങ്ങാ​ൻ വ​യ്യ.

    ‘‘അ​തും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തീ​ന്ന്…’’

    ധ​ർ​മന് അ​ഭി​മാ​ന​വു​മു​ണ്ട്.

    ‘‘ന്നാ​ലും അ​ദൊ​ക്കെ വേ​ണോ​ന്നാ​ണ്…’’

    പ്രേ​മേ​ട്ട​ൻ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ന്നുനി​ന്ന​ത് അ​റി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    ‘‘അ​ദ് വേ​ണം, അ​വ​ള് അ​ധ്വാ​നി​ച്ച് നേ​ടീ​താ…’’

    ക​ഫം കെ​ട്ടി​യ പൊ​ന്നേ​ട്ട​ന്റെ ശ​ബ്ദം മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളിപോ​ലെ.

    ‘‘ന്നാ​ലും…’’

    ‘‘അ​തി​ല് തെ​റ്റി​ല്യ…’’

    ‘‘എ​ല്ലാ​ട​ത്തും കു​ട്ട്യോ​ൾ​ടെ ഫ്ലക്സ് വെ​ക്ക​ണ്‌​ണ്ട്…’’

    ‘‘അ​തു പോ​ലാ​ണോ…’’

    ‘‘ന​മ്മ​ക്ക് ദു​ക്ക​ണ്ട്, പ​ടി​ച്ച് വ​ല്യ നെ​ലേ​ൽ​ക്ക്…’’

    ‘‘ഇ​നീ​പ്പൊ അ​ദൊ​ന്നും പ​റ​യ​ണ്ടാ​ന്ന്…’’

    ചു​ണ്ട​ത്ത് വ​ന്നി​രു​ന്ന ഈ​ച്ച​യെ ആ​ട്ടാ​തെ ആ​റി​ത്ത​ണു​ത്ത ചാ​യ​ ഗ്ലാ​സു​മാ​യി ഞാ​ൻ കു​നി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ആ​രോ തോ​ളി​ൽ കൈ​വെ​ച്ചു. ചു​മ​ലി​ൽ ഷ​ർ​ട്ടി​ന്റെ തു​ന്ന​ല് വി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത് അ​പ്പോ​ഴാ​ണ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഗീ​ത​യ​റി​ഞ്ഞാ​ല് എ​നി​ക്ക് വ​യ​റു നി​റ​യെ കി​ട്ടും. മു​ഷി​ഞ്ഞ​തോ കു​ടു​ക്ക് പൊ​ട്ടി​യ​തോ ഇ​ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ അ​വ​ൾ പി​ന്നാ​ലെ ഓ​ടി വ​ന്ന് ക​യ്യോ​ടെ പൊ​ക്കും. ഞാ​നി​ന്ന് വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തുത​ന്നെ അ​വ​ള​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല…

    ‘‘അ​പ്പൊ എ​ല്ലാം പ​റ​ഞ്ഞപോ​ലെ.​സു​ദേ​വേ​ട്ട​ൻ പോ​യി ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ എ​ട്ത്ത് വെ​ക്ക്. ഞാ​ൻ വൈ​ന്നേ​രം വ​ന്ന് മേ​ടി​ക്കാം…’’

    ‘‘അ​തേ​യ് ഇ​വ​ടെ ഈ ​പോ​ഷ്ട്ക്കാ​ലി​ല് ത​ന്നെ കെ​ട്ട​ണം, അ​ന്ന് കു​ഞ്ച​മ്മാ​യി ച​ത്ത​പ്പൊ വെ​ച്ച​പോ​ലെ മ​ര​ത്തി​ന്റെ മോ​ളി​ല​ല്ല…’’

    ‘‘അ​ന്ന് മ​ര​ത്തി​ന്റെ മോ​ളി​ലൊ​ന്നും അ​ല്ലാ​ട്ടോ​ളി​ൻ…’’

    ‘‘ഒ​ക്കേ​തേ…’’

    ‘‘മി​ണ്ടാ​ണ്ടി​രി​ക്കി​ൻ മ​ൻ​ഷ്യ​മ്മാ​രേ…’’

    ചി​ല്ല​റ​യെ​ടു​ത്ത് പെ​ട്ടി​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ വെ​ച്ച് എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. വേ​ണ്ടാ എ​ന്നോ മ​റ്റോ രാ​ജ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ വ​ഴി​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി.

    ‘‘ഫോ​ട്ടോ സ്കൂ​ൾ​ന്ന് മേ​ടി​ച്ചോ പ​വി​ത്രാ…’’

    ‘‘ആ​വു, ആ​രേ​ക്കൊ​ണ്ടാ​വും അ​വ​ടെ​പ്പോ​യ് ചോ​യ്ക്കാ​ൻ…’’

    ‘‘എ​ന്‍റേല് ഫോ​ട്ടോ ഒ​ന്നും ഇ​ല്ല​പ്പാ…’’

    ‘‘നോ​ക്കി​ൻ​ന്ന്…​ ഇ​ണ്ടാ​വും. ന​ല്ല ക​ള​റ്ള്ള ഫോ​ട്ടോ വേ​ണം​ട്ടോ​ളി​ൻ. പ്ലസ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ കു​മാ​രി രേ​ഷ്മ സു​ദേ​വ​ന് ചൂ​രി​യാ​ടി​ന്റെ ബാ​ഷ്പാ​ഞ്ജ​ലി എ​ന്നെ​ഴ്ത​ണം…’’

    ‘‘കു​ഞ്ച​മ്മാ​യി​ടെ ഫ്ലക്സി​ല് അ​ത​ല്ല എ​ഴ്തീ​ത്…’’

    ‘‘നെ​ന്റെ കു​ഞ്ച​മ്മാ​യി പ്ലസ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴ്തീ​ട്ടാ​ണോ ച​ത്ത​ത്…’’

    ‘‘ദാ ​ദ് നോ​ക്കി​ൻ…’’

    ഗീ​ത അ​ടു​ത്തു വ​ന്നി​രു​ന്നു. കു​ളി​ച്ച് വൃ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ല്ലൊ​രു ചൂ​രി​ദാ​റും ഇ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘‘ഇ​തി​ല് വേ​റേം ആ​ൾ​ക്കാ​രി​ല്ലേ ...ഇ​തെ​ങ്ങ​നെ കൊ​ട്ക്കും…’’

    ‘‘നി​ങ്ങ​ള് ഈ ​കീ​റ​ക്കു​പ്പാ​യോം ഇ​ട്ടോ​ണ്ടാ​ണോ പൊ​റ​ത്തെ​റ​ങ്ങീ​ത്…’’

    ‘‘നീ​യ്യ് ഫോ​ട്ടോ കാ​ണി​ക്ക്…’’

    ‘‘പി​ന്നെ​ള്ള​ത് കൊ​റെ ചെ​റ്താ​യി​രി​ക്ക​മ്പ​ഴ​ത്തെ ഒ​ന്നാ​ണ്…’’

    അ​തുംകൊ​ണ്ട് രാ​ത്രി പ​വി​ത്ര​ന്റെ ഒ​പ്പം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​ച്ചെ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​വ​ര് ചി​രി​ച്ച​ത്. പ​തി​നെ​ട്ടു വ​യ​സ്സുള്ള കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ പ​ത്തു വ​യ​സ്സിന്റെ ഫോ​ട്ടോ​യാ​ണോ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച്…

    പി​ന്നെ പി​റ്റേ ദി​വ​സം സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് അ​യ​ച്ച ഫോ​ട്ടോ അ​വ​രെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​താ​ണ് പി​ന്നെ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​ക്കെ വ​ന്ന​ത്…

    ‘‘കു​ട്ടീ​ടെ ഫോ​ൺ പോ​ലീ​സി​ന്‍റെ​ട്ത്ത​ല്ലേ, അ​തി​ലാ​ണ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ…’’

    ‘‘അ​തി​ല് ഒ​ന്നു​മി​ല്ല, ഒ​ക്കെ കു​ട്ടി മാ​യ്ച്ചു ക​ള​ഞ്ഞു എ​ന്നാ​ണ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്…’’

     

    സ​ത്യംത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും. തു​പ്പ​ലു കൂ​ട്ടി സ്ലേ​റ്റ് മാ​യ്ച്ച​തി​ന് ഒ​രി​ക്ക​ലൊ​രു അ​ടി ക​ണ​ങ്കാ​ലി​നി​ട്ടു കൊ​ടു​ത്ത​ത് ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ട്. 

    അ​ടു​ക്ക​ള വാ​തി​ൽ പ​തു​ക്കെ തു​റ​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​തി​ന​ക​ത്ത് വെ​പ്പും തീ​റ്റ​യു​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. പു​റ​ത്ത് ചെ​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ചാ​യ്പിലാ​ണ് ഗീ​ത വ​ല്ല​തും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യൊ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ക്ക​ള​ക്ക് പ​ഴു​ത്ത​ളി​ഞ്ഞ അ​ത്താ​ഴ​ങ്ങ​യു​ടെ നാ​റ്റ​മാ​ണ് എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ​വ​ൾ അ​ത് അ​ട​ച്ച​ത്. 

    അ​രി​ച്ചാ​ക്കി​ന​ക​ത്തി​രു​ന്ന് ചീ​ഞ്ഞു കെ​ട്ട അ​ത്താ​ഴ​ങ്ങ നാ​റ്റ​മ​ടി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ന്നോ​ർ​മ വ​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക്ക് വ​ലി​യ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ് തി​ന്നാ​ൻ. ശ​രി​ക്കും പ​ഴു​ക്കും മു​മ്പെ ചാ​ക്കി​ൽ പൂ​ഴ്ത്തി​യ​ത് അ​വ​ളെ​ടു​ത്ത് കാ​ർ​ന്നു തി​ന്നാ​ൻ തു​ട​ങ്ങും. നാ​ലെ​ണ്ണം പ​റി​ച്ച് അ​രി​യി​ൽ പൂ​ഴ്ത്തിവെ​ച്ചി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​യെ കാ​ണാ​താ​വ​ലും പി​റ്റേ​ന്ന് വൈ​കീട്ട് പു​ഴ​ക്ക​ക്ക​രെ കൂ​ളി​ക്കാ​ടി​ന​ക​ത്തെ മ​ര​ക്കൊ​മ്പി​ൽനി​ന്ന് തി​രി​ച്ചു കി​ട്ട​ലും ഒ​ക്കെ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ് ദി​വ​സം നാ​ലു ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    കു​ട്ടി എ​ഴു​ത്തു വ​ല്ല​തും എ​ഴു​തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ​ന്ന് നോ​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​വ​ളു​ടെ മു​റി മു​ഴു​വ​ൻ ത​പ്പി. നി​ല​ത്ത് ടൈ​ൽ​സൊ​ട്ടി​ച്ച് നീ​ല​ച്ചാ​യം തേ​ച്ച് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​വി​ട്ടകൊ​ണ്ട് അ​ല​മാ​ര​യു​ണ്ടാ​ക്കി മേ​ശ​യും ക​സേ​ര​യും ഫാ​നും ക​ട്ടി​ലും ക​ണ്ണാ​ടി​യും ട്യൂ​ബ് ലൈ​റ്റും ഒ​ക്കെ​യാ​യി കു​ട്ടി​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി​യ മു​റി മു​ഴു​വ​ൻ അ​വ​ർ വ​ലി​ച്ചി​ട്ടു ത​പ്പി. അ​വ​ളു​ടെ കു​പ്പാ​യ​ങ്ങ​ളും സ്കൂ​ളി​ൽനി​ന്നു കി​ട്ടി​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ല​ത്തു കി​ട​ന്നു.

    മേ​ശ​വ​ലി​പ്പി​ൽ ക​യ്യി​ട്ട പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ന്റെ ക​യ്യി​ൽ അ​വ​ളു​ടെ മു​ടി​പ്പി​ന്നു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് കു​ത്തി. വി​ര​ലി​ൽ പൊ​ടി​ച്ച ചോ​ര​ത്തു​ള്ളി​യി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി അ​യാ​ൾ ക​ണ്ണു​തു​ട​ച്ചു. 

    അ​തുക​ഴി​ഞ്ഞ് എ​ന്നെ​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ലുമി​നി​യം പെ​ട്ടി​ക​ൾ ത​പ്പി​ച്ചു. അ​ടു​ക്ക​ള അ​ല​മാ​ര ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കി​ട്ടി​യാ​ൽ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് അ​വ​ർ പോ​യ​തി​നുശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ത്താ​ഴ​ങ്ങ അ​ളി​ഞ്ഞ നാ​റ്റം വ​ന്ന​ത്.

    ന്റെ ​കു​ട്ട്യേ… എ​ന്ന് ആ​ർ​ത്തു​വി​ളി​ച്ചുകൊ​ണ്ട് ഗീ​ത അ​രി​ച്ചാ​ക്കി​ൽ ക​യ്യി​ട്ട് ഭ്രാ​ന്തി​യെ​പ്പോ​ലെ പ​ര​തി. പ​ഴു​ത്ത​ളി​ഞ്ഞ അ​ത്താ​ഴ​ങ്ങ​ക​ളും അ​രി​യും കൂ​ടെ വാ​രി വാ​രി അ​വ​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്കി​ട്ടു. ക​ട​കോ​ലെ​ടു​ത്ത് അ​രി​ച്ചാ​ക്കി​ൽ ആ​ഞ്ഞുകു​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ളെ പി​ടി​ച്ചുകൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് മു​റി​യി​ൽ കി​ട​ത്തി. രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ അ​വ​ൾ നി​ല​വി​ളി​ച്ചു കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ന​വ​ളു​ടെ കാ​ലി​ലെ എ​ലി ക​ടി​ച്ച മു​റി​വാ​യി​ൽ ത​ലോ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    പു​ല​രെ തേ​ങ്ങി​ത്തേ​ങ്ങി ഒ​ന്നു മ​യ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഷ​ർ​ട്ടി​ന്റെ കൈ​മ​ട​ക്കി​ലൊ​ളി​പ്പി​ച്ച എ​ഴു​ത്ത് ഞാ​ൻ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ട​ലാ​സി​ൽനി​ന്ന് അ​ത്താ​ഴ​ങ്ങ​ച്ചാ​റും പു​ഴു​വും ക​ട്ട​കു​ത്തി​യ അ​രി​യും ത​ട്ടി​ക്കു​ട​ഞ്ഞ് അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ ചെ​ന്നി​രു​ന്ന് വാ​യി​ച്ച​ത്…

    ‘‘ന്റെ ​ക​യ്യി​ൽ ദാ ​ദേ ള്ളൂ…’’

    ​അ​വ​ളൊ​രു ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത് കാ​ണി​ച്ചു.

    ‘‘ദ് ​പോ​ര, ന​ല്ല​ത് വേ​ണം, ന​ല്ല ക​ള​റ്ള്ള​ദ്… ഞാ​നി​പ്പൊ വ​രാ... ഒ​ര് സ്ഥ​ലം വ​രെ പൂ​വ്വാ​ൻ​ണ്ട്…’’

    ‘‘ഇ​പ്പൊ എ​വ​ട​ക്ക്…’’

    ‘‘ഞാ​ൻ വേം ​വ​രാ…’’

    ‘‘കു​പ്പാ​യം മാ​റ്റ്…’’

    ‘‘ഞാ​ൻ വേം ​വ​രാ…​ന്ന്’’

    പ​ഴ​യ ലോ​ഡ്ജ് പോ​ലെ നീ​ള​ത്തി​ൽ മു​റി​ക​ളാ​ണ്. ര​ണ്ടു മൂ​ന്നെ​ണ്ണ​മ​ല്ലാ​തെ ഒ​ക്കെ പൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​പ്പാ​ണ്. ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ട്ടു​വ​ഴി​യോ​ര​ത്താ​ണ്. ബ​സു പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യി​ൽ നി​ന്നൊ​ക്കെ മാ​റി അ​ക​ത്തോ​ട്ടാ​ണ്. വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന​ത് ഒ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. കു​റ്റി​ത്താ​ടി​യും കു​റ്റി​ച്ചൂ​ലുപോ​ലെ മു​ടി​യു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി ഒ​രു​ത്ത​ൻ. അ​വ​ന്റെ ചു​വ​ന്ന കു​പ്പാ​യ​ത്തി​ൽ ക​റു​ത്ത വ​ലി​യ ചി​ല​ന്തി​ക​ൾ.

    ‘‘ദീ​പ​ക് അ​ല്ലേ, ദീ​പൂ​ന്ന് വി​ളി​ക്ക​ണ…’’

    ‘‘അ​തെ, നി​ങ്ങ​ളാ​രാ…’’

    ‘‘ഞാ​ൻ രേ​ഷ്മ​ടെ അ​ച്ഛ​ൻ...’’

    അ​വ​ൻ പെ​ട്ടെ​ന്ന് വാ​തി​ല​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. വാ​തി​ലി​ൽ​ച്ചാ​രി ക​ട്ടി​ള​യി​ൽ കൈ ​വെ​ച്ചു നി​ന്നു.

    ‘‘നി​ങ്ങ​ൾ ആ​രാ​ണ്, എ​ന്താ വേ​ണ്ട​ത്…’’

    നി​ന്റെ ക​യ്യി​ലു​ള്ള രേ​ഷ്മ​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല​ത് ഒ​ന്ന്. ന​ല്ല ച​ന്ത​മു​ള്ള​ത്. അ​വ​ളു​ടെ അ​മ്മ​യു​ടെ നി​റ​വും അ​വ​ളു​ടെ അ​മ്മാ​യി​യു​ടെ ക​ണ്ണും അ​തു​പോ​ലെ പ​റി​ച്ചു​വെ​ച്ച ഒ​ന്ന്. നേ​ർ​ത്ത ക​ള്ള​ച്ചി​രി​യും നീ​ണ്ട ക​ഴു​ത്തും പി​ന്നി​യി​ട്ട മു​ടി​യു​മാ​യി ഒ​രു ന​ല്ല ഫോ​ട്ടോ. കൂ​ട്ടു​പാ​ത​യി​ൽ ചൂ​രി​യാ​ടി​ന്റെ ബാ​ഷ്പാ​ഞ്ജ​ലി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​ൻ പ​റ്റി​യ ഒ​രെ​ണ്ണം. മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി വ​ലി​യ നി​ല​യി​ൽ പോ​കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ചി​ത്രം.

    ‘‘പോ​യ് എ​ട്ത്തോ​ണ്ട് വാ​ടാ…’’

    ‘‘ഏ​ത് രേ​ഷ്മ എ​ന്ത് ചി​ത്രം…’’

    ‘‘പോ​യ് കൊ​ണ്ടു​വാ​ടാ നാ​യേ…’’

    ചെ​ക്ക​ൻ തി​രി​ഞ്ഞ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബാ​റ്റെ​ടു​ത്തു. അ​തുത​ന്നെ പി​ടി​ച്ചു വാ​ങ്ങി അ​വ​ന്റെ ത​ല​ക്കാ​ഞ്ഞൊ​ന്നു കൊ​ടു​ത്തു. തൊ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യൊ​രു നി​ല​വി​ളി​യു​മാ​യി അ​വ​ൻ ക​സേ​ര​യി​ലി​രു​ന്നു. നെ​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ കു​പ്പാ​യ​ത്തി​ന്റെ നി​റ​മൊ​ഴു​കി. അ​വ​ന്റെ തു​റി​ച്ച ക​ണ്ണു​ക​ൾ ക​റു​ത്ത ചി​ല​ന്തി​ക​ളാ​യി.

    നീ ​പ​തു​ക്കെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക്. ഞാ​നി​താ ഈ ​ചാ​രി​യ വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ ത​ന്നെ ഇ​രി​പ്പു​ണ്ട്. നി​ന്റെ ക​യ്യി​ലു​ണ്ടെ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന വീ​ഡി​യോ ഒ​ന്നും വേ​ണ്ട. പ​വി​ത്ര​ന് ഫ്ലക്സ​ടി​ക്കാ​ൻ ചൂ​രി​യാ​ടി​ന് ബാ​ഷ്പാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടു​പാ​ത​യോ​ര​ത്തെ പോ​സ്റ്റി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​ൻ, കു​മാ​രി രേ​ഷ്മ സു​ദേ​വ​ന്റെ ഒ​രു ന​ല്ല ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്തോ​ണ്ട് വാ.

    ‘​‘ന​ല്ല​ത് ട്ടോ ​ചെ​ക്കാ, ന​ല്ല ക​ള​റ്ള്ള​ത്…’’

    News Summary - malayalam story
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