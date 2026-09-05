Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകഥchevron_rightപു​ഴു​പ്പ​ല്ല്

    പു​ഴു​പ്പ​ല്ല്

    Posted On date_range 5 Sept 2026 12:01 PM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 12:01 PM IST
    പു​ഴു​പ്പ​ല്ല്
    cancel
    By
    വീണ റോസ്കോട്ട്
    text_fields
    bookmark_border

    മി​ഥു​ന്റെ ക​ല്യാ​ണ റി​സ​പ്ഷ​ന് പോ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മ്പോ​ൾ ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ കേ​റി കു​ത്തി​യി​രു​ന്ന് സ​മ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ങ്ങോ​ട്ടും ഇ​ങ്ങോ​ട്ടും അ​ന​ങ്ങി​ല്ലാ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ. സു​നി​ത കു​റേ ത​വ​ണ പോ​യി അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കി. ഞാ​ന​ങ്ങ​നെ ഇ​മ്മാ​തി​രി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ടാ​ത്ത​താ​ണ്. ‘‘എ​ണീ​റ്റ് വാ. ​എ​ന്താ​ണ് പ്ര​ശ്നം?’’ ഒ​ടു​വി​ൽ ഞാ​ൻ ഇ​മ​ക്ക്‌ മു​ന്നി​ൽ മു​ട്ടു​കു​ത്തി. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ സൂ​ത്ര​ശാ​ലി​ക​ളാ​ണ്. ഏ​ത് കൊ​മ്പ​നെ​യും താ​ഴെ​യി​റ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്തു​ണ്ട്. അ​വ​ൾ വ​ന്ന​വ​ഴി ചൂ​ണ്ടി ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    മി​ഥു​ന്റെ ക​ല്യാ​ണ റി​സ​പ്ഷ​ന് പോ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മ്പോ​ൾ ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ കേ​റി കു​ത്തി​യി​രു​ന്ന് സ​മ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ങ്ങോ​ട്ടും ഇ​ങ്ങോ​ട്ടും അ​ന​ങ്ങി​ല്ലാ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ. സു​നി​ത കു​റേ ത​വ​ണ പോ​യി അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കി. ഞാ​ന​ങ്ങ​നെ ഇ​മ്മാ​തി​രി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ടാ​ത്ത​താ​ണ്. ‘‘എ​ണീ​റ്റ് വാ. ​എ​ന്താ​ണ് പ്ര​ശ്നം?’’ ഒ​ടു​വി​ൽ ഞാ​ൻ ഇ​മ​ക്ക്‌ മു​ന്നി​ൽ മു​ട്ടു​കു​ത്തി. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ സൂ​ത്ര​ശാ​ലി​ക​ളാ​ണ്. ഏ​ത് കൊ​മ്പ​നെ​യും താ​ഴെ​യി​റ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്തു​ണ്ട്.

    അ​വ​ൾ വ​ന്ന​വ​ഴി ചൂ​ണ്ടി ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ ക​ര​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​ട്ടി​രു​ന്ന റോ​സ് നി​റ​മു​ള്ള രാ​ജ​കു​മാ​രി ഫ്രോ​ക്കി​ന്റെ മു​ത്തും ക​ല്ലു​ക​ളും പൊ​ട്ടി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞു. ‘‘ആ ​വ​യി’’ അ​വ​ൾ ക​ട്ടാ​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘എ​ന്ത്?’’ എ​നി​ക്കൊ​ന്നും പി​ടി​കി​ട്ടി​യി​ല്ല.

    ‘‘ന​മ്മ​ൾ പാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ഇ​ട​വ​ഴി കേ​റി​യ​ല്ലേ റി​സ​പ്ഷ​ന് വ​ന്ന​ത്. വ​ന്ന വ​ഴി​ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചു​പോ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കു​ഞ്ഞ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.’’ സു​നി​ത എ​നി​ക്ക് വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി​ത്ത​ന്നു. സു​നി​ത​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ പാ​ലം. ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ ഭാ​ഷ എ​ളു​പ്പം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് അ​വ​ളാ​ണ്.

    കു​റ​ച്ചു​നേ​രം കൂ​ടി ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി നി​ല​ത്ത് കി​ട​ന്നു​രു​ണ്ടു. മു​ടി​യി​ൽ തി​രു​കി​യി​രു​ന്ന ഹെ​യ​ർ ബോ ​വ​ലി​ച്ചി​ള​ക്കി ദൂ​രെ എ​റി​ഞ്ഞു. ‘‘ആ ​വ​യി’’ എ​തി​രെ കി​ട​ക്കു​ന്ന വ​ഴി​ചൂ​ണ്ടി ചി​ണു​ങ്ങി​നി​ന്നു. ‘‘അ​ങ്ങ​നെ വി​ട്ട് കൊ​ടു​ത്താ​ൽ പ​റ്റൂ​ല്ല. ഇ​തു​വ​ച്ച് ത​ല​യി​ൽ കേ​റും. നീ ​വേ​ഗം പോ​യി അ​വ​ളെ എ​ടു​ത്തോ​ണ്ട് വാ’’ ​ഞാ​ൻ ബൈ​ക്ക് സ്റ്റാ​ർ​ട്ടാ​ക്കി. കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്ന​തും ക​വി​ളി​ൽ പി​ടി​ച്ച് ഓ​മ​നി​ക്കു​ന്ന​തും കു​തി​ര ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തും എ​നി​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മേ​യ​ല്ല. കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട് തോ​റ്റു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഒ​ട്ടും ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ല. സു​നി​ത വീ​ണ്ടും വ​ന്ന് കെ​ഞ്ചി. ക​ണ്ണു​നി​റ​ച്ച് കാ​ല് പി​ടി​ച്ചു. ‘‘മ​ഹേ​ഷേ​ട്ടാ ഇ​ങ്ങ​നെ വാ​ശി​പി​ടി​ക്ക​ല്ലേ. അ​തൊ​രു കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​യ​ല്ലേ. ന​മു​ക്ക് വ​ന്ന​വ​ഴി ത​ന്നെ തി​രി​ച്ച് പോ​വാം. വെ​റു​തെ കു​ഞ്ഞി​നെ പി​ണ​ക്ക​ണ്ട.’’ വ​ന്ന വ​ഴി​യി​ലോ​ട്ട് ത​ന്നെ ബൈ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​തി​ൻ ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​യെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്ത് സു​നി​ത​ക്ക് നീ​ട്ടി. ‘‘എ​ന്താ​യാ​ലും വ​ന്ന വ​ഴി മ​റ​ക്കു​ന്ന​വ​ള​ല്ല ന​മ്മു​ടെ ഇ​മൂ​സ്, അ​ല്ലേ ടാ’’ ​നി​തി​ന്റെ കൈ​യി​ലി​രു​ന്ന് ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി ഒ​ന്നു​മ​റി​യാ​ത്ത ഭാ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ച്ചു. ഓ​ന്തി​നെ പോ​ലെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​വ​ളു​ടെ ഭാ​വം മാ​റി​യ​തു​ക​ണ്ട് ഞാ​നും അ​റി​യാ​തെ ചി​രി​ച്ചു​പോ​യി.

    ‘‘ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​ക്ക് വ​ല്ലാ​തെ വാ​ശി കൂ​ടു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലേ’’ അ​ന്ന് രാ​ത്രി ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​യെ ഉ​റ​ക്കി​ക്കി​ട​ത്തി​യി​ട്ട് സു​നി​ത അ​ടു​ത്തു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു. ‘‘ഒ​ന്ന് പോ. ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​യൊ​ന്നും നി​ങ്ങ​ൾ ആ​ണു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​വൂ​ല്ല. അ​വ​ൾ അ​ങ്ങോ​ട്ട് പോ​യ​പ്പോ​ൾ ആ ​വ​ഴി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ലെ ചെ​ടി​യോ വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലെ ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​മോ അ​ങ്ങ​നെ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും. അ​ത് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടെ കാ​ണാ​ൻ കൊ​തി തോ​ന്നി​ക്കാ​ണും. പ​ല​ഹാ​ര​ക്കൊ​തി പോ​ലെ. അ​ത്രേ ഉ​ള്ളു കാ​ര്യം. പി​ന്നെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ല്ലേ മോ​ള്, വാ​ശി കാ​ണാ​തി​രി​ക്കു​മോ’’ സു​നി​ത​യെ ഉ​മ്മ​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​മ​ണം വ​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സോ​പ്പി​ന്റെ, പൗ​ഡ​റി​ന്റെ, സെ​റി​ലാ​ക്കി​ന്റെ മ​ണം. ര​ണ്ടു​മൂ​ന്ന് മി​നി​റ്റ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി ഉ​ണ​ർ​ന്നെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് സു​നി​ത പി​ട​ഞ്ഞ് നൈ​റ്റി വാ​രി​പ്പു​ത​ച്ച് ബേ​ബി​ബെ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി.

    പി​റ്റേ​ന്ന് ര​ഞ്ജി​ത്തി​ന്റെ ഫ്ലാ​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഒ​ത്തു​കൂ​ട​ൽ. മി​ഥു​നും ശ​ര​ത്തും നി​ധി​നും നേ​ര​ത്തെ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വൈ​കി സം​ഭ​വി​ച്ച ഒ​രു ബാ​ച്ചി​ല​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. മി​ഥു​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ, ഈ ​നേ​രം ബാ​ച്ചി​ല​റ​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ൺ​സം​ഘ​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന ബാ​ച്ചി​ല​റാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ൻ. ‘‘എ​ന്നാ​ലും മൂ​പ്പ് നി​ന​ക്ക് ത​ന്നെ. നീ​യ​ല്ലേ ന​മ്മു​ടെ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ‘ഫാ​ദ​ർ’. മ​ഹേ​ഷ​ച്ഛ​ൻ.’’ കു​പ്പി തു​റ​ക്കും മു​മ്പേ ശ​ര​ത്ത് ക​വി​ത ചൊ​ല്ലാ​നും മി​ക്സ്ച​ർ തി​ന്നാ​നും തു​ട​ങ്ങി. ‘‘ഇ​തൊ​രു ഫോ​ർ​പ്ലേ​യാ​ണ്. ചു​മ്മാ​തെ​യെ​ടു​ത്ത് വീ​ശി​യാ​ൽ ഒ​രു ര​സ​മി​ല്ല’’ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് കു​പ്പി പൊ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പേ സു​നി​ത വി​ളി​ച്ചു, ‘‘മ​ഹേ​ഷേ​ട്ടാ ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​ക്ക്‌ ചെ​റി​യ ചൂ​ടു​ണ്ട്. ഒ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​റു​ടെ അ​ടു​ത്ത് പോ​ണം. പെ​ട്ട​ന്ന് വാ.’’ ​അ​വി​ട​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യോ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി ഇ​ട്ടോ​ടി​ച്ച നൂ​റു​നൂ​റ് ജീ​വി​ത​യോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലോ​ർ​ത്തു.

    മ​ഞ്ചാ​ടി​ക്കു​രു​വെ​ടു​ത്ത് മൂ​ക്കി​ൽ തി​രു​കി​ക്കേ​റ്റി, എ​ന്നി​ട്ട് ചി​രി​ച്ചോ​ണ്ടി​രു​ന്നു. സു​നി​ത​യു​ടെ തൈ​റോ​യ്ഡി​ന്റെ ഗു​ളി​ക​യെ​ടു​ത്ത് വാ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടി​ട്ട് തു​പ്പി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു. ചു​വ​ന്ന ക​ള​ർ പെ​ൻ​സി​ലെ​ടു​ത്ത് വെ​ള്ള​യു​ടു​പ്പി​ൽ കു​ത്തി​വ​ര​ച്ച​തു​ക​ണ്ട് ര​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി സു​നി​ത ത​ല​ചു​റ്റി​വീ​ണു. ഡേ ​കെ​യ​റി​ൽ​നി​ന്നും ആ​രു​മ​റി​യാ​തെ തി​ര​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് മു​റി​ച്ച് അ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്കു​പോ​യി. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ക​ട്ടി​ലി​ന്റെ താ​ഴെ പോ​യി കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങി. സു​നി​ത അ​വ​ളെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ലോ​കം മു​ഴു​വ​നും തി​ര​ഞ്ഞ് ഭ്രാ​ന്തി​യെ ക​ണ​ക്ക് അ​ല​മു​റ​യി​ട്ട് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​യ​താ കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ ക​ണ്ടോ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. പു​ഴു​പ്പ​ല്ല് പി​ഴു​തു ക​ള​യാ​ൻ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ ക്ലി​നി​ക്കി​ലേ​ക്ക്‌ പ​ല​ത​വ​ണ പോ​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ല്ല, ഐ​സ്ക്രീം വാ​ങ്ങി​ച്ച് തി​രി​കെ വ​രേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ‘‘ഇ​നി അ​മ്മ​യും മോ​ളും കൂ​ടെ പോ​യാ​ൽ മ​തി ഈ ​പ​ല്ല് പ​റി നാ​ട​ക​ത്തി​ന്. എ​നി​ക്ക് വേ​റെ പ​ണി​യു​ണ്ട്’’ എ​ന്ന് അ​ട​ക്കംപ​റ​യേ​ണ്ടി വ​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​ന്ത്ര​ശാ​ലി​ക​ളാ​ണ്. വ​ലി​യ​വ​രെ വി​ര​ട്ടാ​ൻ പ​ല അ​ട​വും കാ​ണി​ക്കും. പ​ല​ജാ​തി കു​രു​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കും, പ​ല കു​ഴി​ക​ളി​ലും ചാ​ടി​ക്കും. അ​ങ്ങ​നെ വ​ള​ർ​ന്ന് വ​ലു​താ​വാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ ന​മ്മ​ളെ വി​ടി​ല്ല.

    ഒ​രു​പാ​ട് നാ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഇ​ന്ന് ജി​ത​യും ശ്രീ​കാ​ന്തും വീ​ഡി​യോ​ക്കോ​ളി​ൽ വ​ന്നു. ‘‘ഇ​മ​ക്കു​ട്ട​നെ കാ​ണി​ക്ക്.’’ അ​വ​ർ തി​ര​ക്കു​കൂ​ട്ടി. അ​വ​രു​ടെ പി​റ​ക്കാ​തെ പോ​യ കു​ഞ്ഞാ​ണ് ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി. ഇ​മ​യെ തി​ര​ഞ്ഞ് അ​വ​ളു​ടെ മു​റി​യി​ൽ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൾ ബേ​ബീ​ഹൗ​സി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ത കൊ​ടു​ത്ത പു​തു​വ​ർ​ഷ സ​മ്മാ​ന​മാ​ണ് ആ ​കു​ട്ടി വീ​ട്. ഒ​രു വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ എ​ന്തെ​ല്ലാം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടോ അ​തെ​ല്ലാം ഈ ​കു​ഞ്ഞു​വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. കു​ളി​മു​റി, അ​ടു​ക്ക​ള, ടോ​യ്ല​റ്റ്, പൂ​ന്തോ​ട്ടം അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ല്ലാം. ഒ​രു വീ​ടി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഈ ​വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. തി​ര​ക്കു​ള്ള ഒ​രു വീ​ട്ട​മ്മ​യാ​യി ഇ​മ അ​ടു​ക്കി​പ്പെ​റു​ക്കി​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ളൊ​ന്ന് ഹി ​പ​റ​യാ​ൻ പോ​ലും അ​വ​ൾ​ക്ക് സ​മ​യ​മി​ല്ല. അ​വ​ളു​ടെ ബേ​ബീ​ഹൗ​സി​ന് ഒ​രു പേ​ര് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​നി​ത പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ബേ​ബീ​ഹൗ​സ് വൃ​ത്തി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​മ​ക്ക്‌ ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വീ​ട് അ​വ​ളു​ടെ ഭാ​വ​ന​യെ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് അ​വ​ളെ​യൊ​രു മു​തി​ർ​ന്ന കു​ട്ടി​യാ​ക്കി മാ​റ്റും.

     

    ‘‘അ​ച്ഛാ, പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി​ക്ക​ഥ പ​റ,’’ അ​വ​ൾ എ​ന്റെ താ​ടി​യി​ൽ പി​ടി​ച്ച് വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി​ക്ക​ഥ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി​യാ​യി അ​ഭി​ന​യി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രാ​റു​മു​ണ്ട്. ഞാ​ൻ എ​പ്പോ​ഴും അ​വ​ൾ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ഥ അ​താ​ണ്‌. ഞാ​ന​ങ്ങ​നെ ക​ഥ പ​റ​യാ​നും കേ​ൾ​ക്കാ​നും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ളൊ​ന്നു​മ​ല്ല. പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി​ക്ക​ഥ കേ​ട്ടാ​ൽ പേ​ടി വ​രു​മോ​ന്നൊ​ന്നും എ​നി​ക്ക​റി​യാ​ൻ വ​യ്യ. പ​ക്ഷേ, എ​ന്റെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് എ​നി​ക്കാ​രോ പ​റ​ഞ്ഞു​ത​ന്ന ക​ഥ​യാ​ണ് അ​ത്. ഈ ​ഭൂ​മി​യി​ൽ എ​നി​ക്ക​റി​യാ​വു​ന്ന ഏ​ക ക​ഥ​യും അ​താ​ണ്‌. ക​ഠി​ന​മാ​യ ജീ​വി​ത​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഥ​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യേ​ണ്ടി വ​രു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ഞാ​ൻ ഈ ​ക​ഥ​യെ​ടു​ത്ത് പു​ണ​രും. അ​തി​ൽ പൊ​ടി​പ്പും തൊ​ങ്ങ​ലും​വെ​ച്ച് ഞാ​ന​തി​നെ ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി. ഉ​വ്വാ​വു വ​രു​മ്പോ​ൾ പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി​ക്ക​ഥ പ​റ​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. ചോ​റ് തി​ന്നാ​ൻ നേ​ര​ത്ത് ആ​ഹാ​രം തു​പ്പി​ക്ക​ള​ഞ്ഞാ​ൽ പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി വ​ന്ന് പി​ടി​ച്ചോ​ണ്ട് പോ​വും. ചീ​ത്ത​വാ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും കു​ളി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​പി​ടി​ച്ചാ​ലും പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി​യി​ങ്ങ് വ​രും. ഹോം​വ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ വ​യ്യാ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി ബു​ക്കി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി നേ​രെ മു​ന്നി​ൽ​വ​ന്ന് എ​ഴു​ന്നു​നി​ൽ​ക്കും. ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് പ​ല​പ​ല സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞും കേ​ട്ടും ആ ​ക​ഥ എ​ന്നെ​യും ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​യെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി മാ​റി.

    അ​ന്നെ​നി​ക്ക് ഇ​രു​പ​തോ ഇ​രു​പ​ത്തി​യൊ​ന്നോ വ​യ​സ്സേ പ്രാ​യം കാ​ണൂ. ഞാ​നും മി​ഥു​നും ഒ​രു ദി​വ​സം നാ​ട്ടി​ൽ ബ​സ് കേ​റാ​ൻ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഐ​സ്ക്രീം തി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു കു​ട്ടി ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​തി​രെ വ​ന്നു​നി​ന്നു. അ​വ​ൻ അ​വ​ന്റെ അ​മ്മ​യു​ടെ കൂ​ടെ എ​ങ്ങോ​ട്ടോ യാ​ത്ര​പോ​കാ​ൻ വ​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​നി​യും ഐ​സ്ക്രീം വേ​ണ​മെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് അ​വ​ൻ വാ​ശി​പി​ടി​ച്ച് ക​ര​ഞ്ഞു. അ​മ്മ​യെ അ​ല​ട്ടി. ഞ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കു​ന്ന​തു​ക​ണ്ട് അ​വ​ൻ അ​മ്മ​യു​ടെ സാ​രി വാ​രി അ​വ​ന്റെ മു​ഖം പു​ത​ച്ചു. അ​വ​ന്റെ അ​മ്മ ഐ​സ്ക്രീം വാ​ങ്ങി​ച്ച് കൊ​ടു​ത്തു​മി​ല്ല അ​വി​ടെ​യി​ട്ട് ന​ല്ല ര​ണ്ട​ടി വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ‘‘കൊ​ച്ചി​നെ അ​ടി​ക്ക​ല്ലേ ചേ​ച്ചീ...’’ മി​ഥു​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ​യും കൊ​ണ്ട് ചെ​ന്നു. ചേ​ച്ചി ഞ​ങ്ങ​ളെ വി​ര​ട്ടി​യോ​ടി​ച്ചു. ‘‘എ​ന്ത് ന​ല്ല കൊ​ച്ച്. ഒ​രു റോ​സാ​പ്പൂ​വ് പോ​ലി​രി​ക്കു​ന്നു,’’ മി​ഥു​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘എ​നി​ക്ക​തി​ന്റെ ക​ഴു​ത്ത് ഞെ​ക്കി​ക്കൊ​ല്ലാ​ൻ തോ​ന്നു​ന്നു.’’ ബ​സി​ലി​രു​ന്ന് അ​ന്ന് അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന് മി​ഥു​നെ​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ഴും കൊ​ല്ലാ​ക്കൊ​ല ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്. ‘‘എ​ന്തൊ​രു ദു​ഷ്ട​നാ​ണെ​ടാ നീ.’’

    ​ഞ​ങ്ങ​ള​ന്ന് എ ​പ​ടം ക​ണ്ടു. സി​ഗ​ര​റ്റ് വ​ലി​ച്ചു. തു​ണി​യി​ല്ലാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട​മു​ള്ള മാ​സി​ക​ക​ൾ നോ​ക്കി വെ​ള്ള​മി​റ​ക്കി. പ​ക​ലി​ൽ ഊ​ര് തെ​ണ്ടി ന​ട​ന്നു. എ​ങ്ങോ​ട്ടോ പോ​കു​ന്ന ട്രെ​യി​നി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ക്കാ​തെ കേ​റി ഇ​ട​ക്കേ​തോ സ്റ്റോ​പ്പി​ലി​റ​ങ്ങി. സ്‌​കൂ​ള് വി​ടു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ മാ​ത്രം പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളി​ന്റെ മു​ന്നി​ലെ ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ൽ പോ​യി വാ​യും​നോ​ക്കി നി​ന്നു. രാ​ത്രി ഏ​റെ വൈ​കി വി​ശ​ന്നു​വ​ല​ഞ്ഞ് ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ കേ​റി മൂ​ക്കു​മു​ട്ടെ തി​ന്നു. ‘‘എ​ന്നാ​ലും ദു​ഷ്ടാ നീ​യാ പൊ​ന്നോ​മ​ന പോ​ലി​രി​ക്കു​ന്ന കൊ​ച്ചി​നെ കൊ​ല്ലു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലേ’’ മി​ഥു​ൻ അ​ന്ന് മു​ഴു​വ​നും എ​ന്നെ അ​തും​പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ളി​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    മി​ഥു​ന്റെ ക​ല്യാ​ണ​ത്ത​ലേ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ള​വ​ന്റെ കി​ട​പ്പു​മു​റി ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. അ​വ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ല്യാ​ണ​മേ വേ​ണ്ടാ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ഉ​ഴ​പ്പി​ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ക​ട​മ​യാ​യി​രു​ന്നു മി​ഥു​ന്റെ ക​ല്യാ​ണം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും അ​വ​ര​വ​രു​ടെ ഭാ​വ​ന​യി​ൽ കൊ​രു​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മി​ഥു​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി അ​റി​യാ​തെ അ​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ പാ​വ​ക​ൾ ഞാ​നൊ​രു ചാ​ക്കി​ൽ കെ​ട്ടി മി​ഥു​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. കി​യോ കി​യോ വി​ളി​ക്കു​ന്ന പാ​വ​ക​ൾ, ഞെ​ക്കി​യാ​ൽ ക​ര​യു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളു​ടെ പാ​വ​ക​ൾ, ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന റ​ബ​ർ​ജീ​വി​ക​ൾ, വ​യ​റ്റി​ൽ തൊ​ട്ടാ​ൽ ചി​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട്ട​മ്പി, തൊ​പ്പി ഊ​രി​യാ​ൽ തോ​ക്കെ​ടു​ത്ത് വെ​ടി​വെ​ക്കു​ന്ന വേ​ട്ട​ക്കാ​ര​ൻ, ത​ല​യി​ൽ ത​ട​വി​യാ​ൽ ഇ​ഴ​യു​ന്ന അ​ര​ണ.

    ഇ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം സു​നി​ത യു​ടെ​യും ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ​യും ക​ണ്ണി​ൽ​പ്പെ​ടാ​തെ ചാ​ക്കി​ൽ കേ​റ്റാ​ൻ കു​റേ പാ​ടു​പെ​ട്ടു. ചാ​ക്ക് ബൈ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​രു കാ​ടി​ൽ നി​ന്നെ​ന്ന​പോ​ലെ പ​ല​ജാ​തി ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി അ​ത് മി​ഥു​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​െ​വ​ച്ചു. അ​വി​ടെ​യു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും ക​ണ്ണു​തെ​റ്റി​ച്ച് അ​ത് ബെ​ഡ്റൂ​മി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. മി​ഥു​നെ നേ​ര​ത്തെ​ത​ന്നെ ആ ​റൂ​മി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ത്താ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ബെ​ഡി​ന്റെ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ടി​യി​ലും പു​ത​പ്പി​ന​ക​ത്തും ത​ല​യി​ണ​ക്ക​ക​ത്തും താ​റാ​വി​നെ​യും മു​യ​ലി​നെ​യും ക​ല​പി​ലാ ഒ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന കി​ളി​ക​ളെ​യും തി​രു​കി​ക്കേ​റ്റി. ആ​രെ​ങ്കി​ലും ക​ട്ടി​ലി​ൽ ഇ​രു​ന്നാ​ലോ കി​ട​ന്നാ​ലോ ഉ​രു​ണ്ടാ​ലോ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും കി​ളി​ക​ളും ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ള്ളും. മി​ഥു​നും ഭാ​ര്യ​ക്കും കൂ​ട്ടു​കാ​ർ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​രു​ന്ന്.

    ഇ​രു​പ​ത്തി​യൊ​ന്നാം വ​യ​സ്സി​ൽ ഞാ​നും മി​ഥു​നും അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ടി​യ പ​ക​ലി​ന് ഒ​രു രാ​ത്രി കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. അ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ഉ​ത്സ​വം ക​ഴി​യു​ന്ന ദി​വ​സ​മാ​ണ്. ഉ​ത്സ​വ​പ​റ​മ്പി​ൽ പോ​കാ​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ക​ള്ളും കു​ടി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ൽ​പോ​യി കി​ട​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പ​റ​മ്പ് ശൂ​ന്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യി​രു​ന്നു. സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലൊ​ന്നും ആ​രു​മി​ല്ല. ഒ​ഴി​ഞ്ഞ മു​റ്റ​ത്ത് ഒ​രാ​ൾ ഇ​രു​ട്ടി​ൽ ത​പ്പി​ത്ത​ട​ഞ്ഞ് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​യാ​ൾ പൈ​സ​ക്കു​വേ​ണ്ടി നാ​ണം​മ​റ​ന്ന് കൈ​നീ​ട്ടി. ഞ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച് കൈ​നീ​ട്ടി യാ​ചി​ച്ചു. പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​യാ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​ത് ‘‘എ​ന്നെ​യൊ​ന്ന് ചി​രി​പ്പി​ക്കാ​മോ? ചി​രി​ച്ചി​ട്ട് ഒ​രു​പാ​ട് നാ​ളാ​യി. ചി​രി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ പൈ​സ അ​ങ്ങോ​ട്ട് ത​രാം. ചി​രി​പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് ത​ര​ണം കാ​ശ്.’’ അ​യാ​ൾ ഒ​രു പ​ഴ​ഞ്ചൊ​ല്ല് പോ​ലെ ചോ​ദി​ച്ചു. ഞ​ങ്ങ​ളേ​റ്റു. അ​യാ​ളൊ​രു​ങ്ങി. കോ​ട്ടും സൂ​ട്ടും ഷൂ​സും എ​ടു​ത്തി​ട്ടു. മു​ഖ​ത്ത് പൗ​ഡ​റും ലി​പ്സ്റ്റി​ക്കും പൂ​ശി. ഓ​ടാ​ത്ത ഒ​രു പ​ഴ​ഞ്ച​ൻ വാ​ച്ചെ​ടു​ത്ത് കെ​ട്ടി. ഞ​ങ്ങ​ളെ നോ​ക്കി ക​ണ്ണു​കൊ​ണ്ട് വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചു.

    ഞാ​നും മി​ഥു​നും ചി​ല ഗോ​ഷ്ഠി​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. അ​യാ​ൾ ചി​രി​ച്ചി​ല്ല. ശ​രീ​രം​കൊ​ണ്ട് ചി​ല ക​സ​ർ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ചി​ല വ​ളി​പ്പു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. മി​മി​ക്രി കാ​ണി​ച്ചു. ചി​ല സി​നി​മാ ന​ടി​മാ​രെ അ​നു​ക​രി​ച്ചു. കോ​ക്രി കാ​ണി​ച്ചു. ഒ​ന്നു​മ​ങ്ങോ​ട്ട് ഏശു​ന്നി​ല്ല. ‘‘വീ​ട്ടി​ൽ പോ​ണ്ടേ. ഇ​യാ​ളെ തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ല​ല്ലേ വീ​ട് പി​ടി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റൂ.’’ മി​ഥു​ൻ ത​ല​കു​ത്തി​മ​റി​ഞ്ഞു.

    ‘‘വാ​ശി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് ചി​രി​ക്കൂ​ല്ലാ​ന്ന്. ഞാ​നെ​ത്ര ത​മാ​ശ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. ഇ​വ​നെ​യൊ​ക്കെ ചി​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വു​മോ​ന്ന് ന​മു​ക്കൊ​ന്ന് നോ​ക്ക​ട്ടെ.’’ ഞാ​ൻ മി​ഥു​നെ എ​രി​കേ​റ്റി. ഞ​ങ്ങ​ള​യാ​ളെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. അ​യാ​ളു​ടെ ക​വി​ളു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​ച്ചു. ചു​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ലി​പ്പി​ച്ച് ചി​രി വ​രു​ത്താ​ൻ നോ​ക്കി. നാ​വി​നെ ഉ​ന്തി​ച്ച് മു​ഖം വ​ലി​ച്ചു. താ​ടി​യെ​ല്ലി​ൽ കൈ​കു​ത്തി മു​ഖം കോ​ടി​ച്ചു. ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ല്ല. അ​യാ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളെ ത​ട​ഞ്ഞ​ത് പോ​ലു​മി​ല്ല. ‘‘വി​ട്ട് ക​ള മ​ഹേ​ഷേ. ന​മു​ക്ക് വീ​ട്ടി​ൽ പോ​കാം. അ​യാ​ളെ ചി​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കൊ​ന്ന് ക​ള​യ​ണം,’’ ഞാ​ൻ മി​ഥു​നെ സൂ​ക്ഷി​ച്ച് നോ​ക്കി. ചി​രി​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​ത്ത മ​നു​ഷ്യ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ ​വി​ടു​വി​ച്ച് ആ ​മ​ണ്ണ് വ​ഴി​യി​ൽ കി​ട​ന്നു​രു​ണ്ടു. പൂ​ത്തി​രി വാ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ട ആ​കാ​ശം സ​ർ​വ​തി​നും സാ​ക്ഷ്യം പ​റ​ഞ്ഞ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മീ​തെ വി​ശാ​ല​മാ​യി വി​ട​ർ​ന്നു​കി​ട​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​യാ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ളൊ​രു വീ​ട്ടാ​ക്ക​ട​മു​ണ്ട്-​ഒ​രു ചി​രി. ക​ല്ലി​ൽ രാ​കി രാ​കി ഒ​രു ക​ത്തി അ​തി​ന്റെ മൂ​ർ​ച്ച കൂ​ട്ടു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്ന് രാ​ത്രി​യി​ൽ​ത​ന്നെ അ​യാ​ൾ​ക്കൊ​രു പേ​രു​മി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തു –‘​പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി’. ഞാ​നും മി​ഥു​നും ക​ന​മു​ള്ള ആ ​വി​ളി​പ്പേ​ര് അ​ങ്ങോ​ട്ടു​മി​ങ്ങോ​ട്ടും വി​ളി​ച്ചു. ക​ഥ​യി​ല്ലാ​ത്ത ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ന് ക​ഥ​ക​ളെ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. തോ​റ്റ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ക​ടു​പ്പം അ​യാ​ൾ​ക്ക് ചാ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ള്ള​ക്ക​ഥ​കൊ​ണ്ട് മാ​യ്ച്ച് ക​ള​യാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ‘‘നി​ങ്ങ​ളി​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങി​യോ’’ ക​ല്യാ​ണ​പ്പി​റ്റേ​ന്ന​ത്തെ റി​സ​പ്ഷ​ന്റെ അ​ന്ന് ഞാ​നും സു​നി​ത​യും ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​യും നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ​ര​ത്ത് ആ ​ഇ​ക്കി​ളി ചോ​ദ്യ​മെ​ടു​ത്തി​ട്ടു. ‘‘കി​ട​ക്കും മു​മ്പേ മൃ​ഗ​വേ​ട്ട ന​ട​ത്തി ഞ​ങ്ങ​ൾ പാ​വ​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം ഒ​രു ചാ​ക്കി​ലാ​ക്കി​യ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​റ്റ​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ന​ല്ല സു​ഖ​മാ​യി കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങി അ​ല്ലേ​ടീ.’’ മി​ഥു​ൻ പു​തു​പ്പെ​ണ്ണി​നെ നോ​ക്കി. എ​ല്ലാ​രു​മൊ​ത്ത് ചി​രി​ച്ചു. ‘‘നീ ​പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി​യെ ചി​രി​പ്പി​ച്ചി​ല്ല. എ​ന്നേം പെ​ണ്ണി​നേം ക​ളി​പ്പി​ക്കാ​നു​മൊ​ത്തി​ല്ല’’ മി​ഥു​ൻ എ​ന്റെ ചെ​വി​യി​ൽ പ​തു​ക്കെ മി​ണ്ടി. ‘‘നി​ന​ക്ക് എ​ന്താ​ണി​ത്ര *പു​നൂ​തം?’’ എ​ന്നൊ​രു ക​ഥ കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​പ്പു​റ​മെ​വി​ടെ​യോ നി​ന്ന് പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഒ​രു കൂ​ട്ടു​കാ​ര​നോ​ട്‌ മി​ണ്ടു​ന്ന​തു​പോ​ലെ എ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ അ​ല​യ​ടി​ച്ചു.

    അ​ന്ന് വീ​ടെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി എ​ന്തോ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​തു​പോ​ലെ വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലാ​കെ തി​ര​ഞ്ഞു​ന​ട​ന്നു. പി​ന്നെ ബേ​ബീ​ഹൗ​സി​ൽ പോ​യി ഒ​രു​പാ​ട് നേ​രം ചി​ന്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രെ, വി​ശേ​ഷി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളെ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. അ​വ​ളു​ടെ ബേ​ബീ​ഹൗ​സി​ൽ അ​വ​ൾ​ക്കൊ​രു കു​ഞ്ഞു​ണ്ട്. ജി​ത അ​ത് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ത​രു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു, ‘‘കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ൾ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന് നോ​ക്കി​യാ​ൽ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന പ​ല​തും ക​ണ്ടു പി​ടി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റും.’’ ഇ​ന്ന് ഞാ​ൻ ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ കു​ഞ്ഞു​വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. അ​വ​ൾ അ​വ​ളു​ടെ കു​ഞ്ഞി​നെ ഉ​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി​ക്ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് അ​വ​ൾ കു​ഞ്ഞി​നെ ഉ​റ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ഞ്ഞ് വാ​ശി​പി​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. ഒ​രേ ക​ഥ അ​വ​ൾ പ​ല​ത​വ​ണ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ല ഭാ​വ​ത്തി​ൽ പ​ല​പ​ല രീ​തി​ക​ളി​ൽ നീ​ട്ടി​യും ഈ​ണ​ത്തി​ൽ ചൊ​ല്ലി​യും പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​പെ​ടു​ന്നു.

     

    ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്ത പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി​ക്ക​ഥ​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​ട​ർ​ത്തി​മാ​റ്റി അ​വ​ൾ മ​റ്റൊ​രു ക​ഥ മെ​ന​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു! ക​ഥ കേ​ട്ടി​ട്ടും അ​വ​ളു​ടെ പാ​വ​ക്കു​ഞ്ഞ് ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന ല​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ല. ‘‘ഉ​റ​ങ്ങാ​ത്ത കു​ഞ്ഞി​നെ ക​ഥ​പ​റ​ഞ്ഞ് ഉ​റ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്ക​ണ്ട. അ​തി​നെ അ​തി​ന്റെ പാ​ടി​ന് വി​ട്’’ എ​ന്ന് ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ ചെ​വി​യി​ൽ പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നെ​നി​ക്കു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി അ​തേ പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ ക​ഥ ത​ന്നെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ഥ​യി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ക​ഥ​യാ​ണോ അ​ത്? അ​വ​ളു​ടെ വാ​ശി​യെ എ​നി​ക്ക് വാ​ക്കു​കൊ​ണ്ടോ നോ​ട്ടം കൊ​ണ്ടോ തു​ട​ച്ച് മാ​റ്റാ​നാ​വി​ല്ല. എ​ന്നെ പോ​ലെ​ത​ന്നെ വാ​ശി​ക്കാ​രി​യാ​ണ് അ​വ​ളെ​ന്നും അ​വ​ളെ പോ​ലെ ത​ന്നെ വാ​ശി​ക്കാ​രി​യാ​ണ് അ​വ​ളു​ടെ പാ​വ​യു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ഞെ​ട്ട​ലോ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പാ​വ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി​ക്ക​ഥ ത​ന്നെ​യാ​വു​മോ ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി അ​തി​ന് പ​റ​ഞ്ഞ് കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക? ഞാ​ൻ അ​വ​രെ അ​വ​രു​ടെ പി​ടി​വാ​ശി​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തു​വി​ട്ട് കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യി.

    അ​വി​ടെ ഒ​രു സ​ർ​പ്രൈ​സ് വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സു​നി​ത രാ​വി​ലെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ‘‘ഉ​റ​ങ്ങും മു​മ്പേ അ​ത് പൊ​ളി​ച്ച് നോ​ക്ക​ണേ’’ സു​നി​ത പ​റ​ഞ്ഞേ​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഡ്രെ​സി​ങ് ടേ​ബി​ളി​ന് മു​ന്നി​ൽ പേ​പ്പ​റി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ് എ​ന്തോ ഇ​രി​പ്പു​ണ്ട്. ആ ​സ​മ്മാ​ന​പ്പൊ​തി തു​റ​ന്നു. ഒ​രു ചെ​റി​യ വെ​ളു​ത്ത മു​ത്ത്. അ​തോ ക​ല്ലോ. അ​ത് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. തി​രി​ച്ചും മ​റി​ച്ചും നോ​ക്കി. തൊ​ട്ടു​നോ​ക്കി. മ​ണ​ത്തു​നോ​ക്കി.​ താ​ഴോ​ട്ടി​ട്ട് നോ​ക്കി. ശ്ര​മി​ക്കും തോ​റും പി​ടി​കി​ട്ടാ​തെ അ​ത് കൈ​യി​ലി​രു​ന്ന് തി​ള​ങ്ങി. എ​നി​ക്കും ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ പൂ​ച്ചാ​ണ്ടി​ക്ക​ഥ പോ​ലെ സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ അ​ത് നീ​ണ്ടു​നി​വ​ർ​ന്ന് കി​ട​ന്നു. ക​ൽ​പ​ന കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം നി​റ​യ്‌​ക്കാ​വു​ന്ന ഒ​രു പ​ഴ​ഞ്ചൊ​ല്ല് അ​വി​ടെ പൊ​ടി​ച്ചു​നി​ന്നു. ഈ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രം കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഞാ​ൻ എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി തോ​റ്റു​പോ​കും.

    ത​ല​ച്ചോ​റ് ക​ല​ങ്ങു​ന്നു. നാ​വ് വ​ര​ളു​ന്നു. ഞാ​നൊ​രു നാ​യ​യെ ക​ണ​ക്ക് കി​ത​ച്ചു. ജീ​വി​ത​മെ​ന്ന ഒ​രി​ക്ക​ലും പി​ടി​ത​രാ​ത്ത ആ ​മ​ഹാ​ക​ഥ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഞാ​ൻ മു​ട്ടു​കു​ത്തി. പെ​ട്ടെ​ന്ന് പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു കു​ഞ്ഞു​കൈ എ​ന്നെ പി​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ച്ചു. ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി. ഏ​റെ​നേ​രം പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ട്‌ പാ​വ​ക്കു​ഞ്ഞി​നെ ക​ഥ​പ​റ​ഞ്ഞ് ഉ​റ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ ആ​ശ്വാ​സം ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ മു​ഖ​ത്തു​ണ്ട്. ശ്ര​മംകൊ​ണ്ട് കി​ട്ടി​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി മ​തി മ​റ​ന്ന് ചി​രി​ച്ചു. വാ​ശി​ക​ളു​ടെ ഒ​രു ക​ല​ക്ക​മാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​തം. ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​പ​റ​ഞ്ഞ് പൊ​ലി​പ്പി​ച്ച് അ​തി​ന് പു​റ​ത്താ​ണ് ഞാ​നി​ങ്ങ​നെ ഭാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ പൊ​ന്തി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ശി​ക​ളു​ടെ വി​ഴു​പ്പ​ല​ക്കാ​ൻ ഇ​നി ഏ​റെ​നാ​ൾ ക​ഥ​ക​ളെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. എ​നി​ക്ക് ക​ര​യ​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി ചി​രി​ച്ചു. എ​നി​ക്ക് വെ​ളി​വ് വ​ന്നു. ഉ​ത്ത​രം കി​ട്ടി. വെ​ളു​പ്പി​ൽ ക​റു​പ്പ് പ​ട​ർ​ന്ന മു​ത്ത്. ഇ​മ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ പ​ല്ല്. ഒ​രി​ക്ക​ലു​മി​ള​ക്കാ​ൻ അ​വ​ള് സ​മ്മ​തി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന പു​ഴു​പ്പ​ല്ല്. ഞാ​നും ചി​രി​ച്ചു.

    ===============

    *പ​ള​വ് നി​റ​ഞ്ഞ പു​തു​ക്കം

    News Summary - Malayalam story
    X