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    വി​ബ്ജി​യോ​ർ

    Posted On date_range 5 Sept 2026 10:54 AM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 10:54 AM IST
    വി​ബ്ജി​യോ​ർ
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    മ​​നോ​​ജ് വീ​​ട്ടി​​ക്കാ​​ട്
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    01അ​ർ​ധ​നാ​രീ​ശ്വ​ര​ക്ഷേ​ത്രം ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ഇ​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ വ​വ്വാ​ലു​ക​ൾ ചേ​ക്കേ​റു​ന്ന പു​രാ​ത​ന​മാ​യ ആ​ൽ​മ​ര​ത്തി​നു ചു​വ​ട്ടി​ലെ ചാ​യ​ക്ക​ട​ക്കു മു​ന്നി​ൽ സി​ദ്ദു പ​തി​വു​പോ​ലെ വ​ണ്ടി നി​ർ​ത്തി. നാ​ട്യ​ശാ​സ്ത്ര​യി​ൽ ഭാ​സ​നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ ഡെ​മോ​ൺ​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​ണാ​ൻ പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന് പാ​ർ​വ​തി അ​മ്മ​ക്ക് വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ൽ സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ച​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് അ​വ​ൻ ര​ണ്ടു ചി​ല്ലു​ഗ്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ചാ​യ​യു​മാ​യി വ​ന്നു. സി​ദ്ദു​വു​ണ്ടോ കൂ​ടെ..? പാ​ർ​വ​തി​യു​ടെ ഫോ​ണി​ൽ അ​മ്മ സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി​ച്ചോ​ദ്യം. ഒ​രു സെ​ൽ​ഫി​ച്ചി​ത്രം അ​മ്മ​ക്ക​യ​ച്ച് അ​വ​ൾ...

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    01

    അ​ർ​ധ​നാ​രീ​ശ്വ​ര​ക്ഷേ​ത്രം ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ഇ​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ വ​വ്വാ​ലു​ക​ൾ ചേ​ക്കേ​റു​ന്ന പു​രാ​ത​ന​മാ​യ ആ​ൽ​മ​ര​ത്തി​നു ചു​വ​ട്ടി​ലെ ചാ​യ​ക്ക​ട​ക്കു മു​ന്നി​ൽ സി​ദ്ദു പ​തി​വു​പോ​ലെ വ​ണ്ടി നി​ർ​ത്തി.

    നാ​ട്യ​ശാ​സ്ത്ര​യി​ൽ ഭാ​സ​നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ ഡെ​മോ​ൺ​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​ണാ​ൻ പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന് പാ​ർ​വ​തി അ​മ്മ​ക്ക് വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ൽ സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ച​പ്പോ​ഴേ​ക്ക് അ​വ​ൻ ര​ണ്ടു ചി​ല്ലു​ഗ്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ചാ​യ​യു​മാ​യി വ​ന്നു.

    സി​ദ്ദു​വു​ണ്ടോ കൂ​ടെ..?

    പാ​ർ​വ​തി​യു​ടെ ഫോ​ണി​ൽ അ​മ്മ സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി​ച്ചോ​ദ്യം.

    ഒ​രു സെ​ൽ​ഫി​ച്ചി​ത്രം അ​മ്മ​ക്ക​യ​ച്ച് അ​വ​ൾ ഫോ​ൺ കെ​ടു​ത്തി.

    സം​സ്കൃ​ത​നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സി​ദ്ദു​വി​ന്റെ ഗ​വേ​ഷ​ണം. നാ​ട്യ​ശാ​സ്ത്ര​യി​ലെ ഡെ​മോ​ൺ​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ൽ അ​വ​നും സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വ​രു​ന്നോ എ​ന്ന​വ​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പാ​ർ​വ​തി ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സു​കാ​രു​ടെ ജീ​വ​ശാ​സ്ത്രം ഉ​ത്ത​ര​ക്ക​ട​ലാ​സി​ൽ ചു​വ​ന്ന മ​ഷികൊ​ണ്ട് ശ​രി​ക​ളും തെ​റ്റു​ക​ളും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തൊ​ക്കെത​ന്നെ​യാ​ണോ ശ​രി​ക്കും ശ​രി​യും ശ​രി​ക്കും തെ​റ്റും എ​ന്നാ​ർ​ക്ക​റി​യാം എ​ന്നാ​ലോ​ചി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൾ​ക്ക് ചി​രിവ​ന്നു.

    വ​രു​ന്നു എ​ന്ന​വ​ൾ സി​ദ്ദു​വി​ന് മ​റു​പ​ടി അ​യ​ച്ചു. ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി അ​വ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക​ളി​ലൊ​ക്കെ അ​വ​ളും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​വാ​റു​ണ്ട്.

    നി​ന്റെ കൂ​ടെ ന​ട​ന്ന് ഞാ​നും നാ​ട​കം പ​ഠി​ച്ചെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ട്.

    റോ​ഡി​ന​പ്പു​റ​ത്ത് പു​ഴ​ക്ക​ര​യി​ലൂ​ടെ വ​ട​ക്കോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന തീ​വ​ണ്ടി​യെ നോ​ക്കി അ​വ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നെ​ക്കൊ​ണ്ട് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​യോ​ജ​നം വേ​ണ​മ​ല്ലോ.

    അ​വ​ൻ ഒ​രു ചാ​യ​ക്കു കൂ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​വ​ന​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ചാ​യ​ക​ൾ

    ഒ​രു​മി​ച്ചു കു​ടി​ക്കും...

    കാ​ശ് കൊ​ടു​ക്ക​ണേ... എ​ന്റേ​ല് കാ​ല​ണ​യി​ല്ല.

    അ​വ​ൾ ബാ​ഗി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ശെ​ടു​ത്ത് അ​വ​ന്റെ നേ​രെ നീ​ട്ടി.

    നീ​യ​ങ്ങു കൊ​ടു​ത്താ​ൽ പോ​രേ..?

    അ​തു​വേ​ണ്ട, നി​ങ്ങ​ൾ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഈ​ഗോ ഹ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യും.

    ഒ​രു കൂ​ട്ടം വ​വ്വാ​ലു​ക​ൾ ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കി അ​വ​രു​ടെ ത​ല​ക്കു മേ​ലെ പ​റ​ന്ന് ആ​ലി​ൻകൊ​മ്പി​ൽ ത​ല​കീ​ഴാ​യി തൂ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്നു.

    അ​മ്മ​യോ​ട് എ​ന്തുപ​റ​ഞ്ഞു?

    സി​ദ്ദു​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ എ​വി​ടെ പോ​യാ​ലും അ​മ്മ​ക്ക് പേ​ടി​യി​ല്ല​ല്ലോ..! അ​മ്മ ക​രു​തു​ന്ന​ത് ന​മ്മ​ളു​ട​നെ ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്.

    പാ​ർ​വ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നീ​യി​തു വ​രെ അ​മ്മ​യോ​ടൊ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല അ​ല്ലേ..?

    സി​ദ്ദു അ​വ​ളെ നോ​ക്കി.

    എ​നി​ക്കൊ​രു കാ​ര്യം പ​റ​യാ​നു​ണ്ട് എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​രു ദി​വ​സം മു​ഖ​വു​ര​യി​ട്ട​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണു പ​റ​യേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന​റി​യാ​തെ കു​ഴ​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

    പ​ക്ഷേ കു​ഴ​പ്പ​മ​ത​ല്ല സി​ദ്ദൂ... അ​മ്മ ക​രു​തു​ന്ന​ത് ഞാ​ൻ പ​റ​യാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത് നി​ന്റെ കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്.

    പാ​ർ​വ​തി താ​ഴെ വീ​ണ ഒ​രാ​ലി​ല​യി​ൽ ന​ഖംകൊ​ണ്ട് വെ​റു​തെ പോ​റി.

    പ​ക്ഷേ, ന​മു​ക്ക​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​ല്ലേ പ​റ്റൂ.

    സി​ദ്ദു ചോ​ദി​ച്ചു

    നീ​യൊ​രു ദി​വ​സം വ​ന്ന് അ​മ്മ​യെ കാ​ണ​ണം.

    എ​ന്നി​ട്ട്..?

    അ​മ്മ​യെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം.

    വ​രാം... നി​ന​ക്ക് ഞാ​ന​ല്ലേ ഉ​ള്ളൂ.

    അ​തു മ​റ​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ മ​തി.

    അ​വ​ൾ കൈ ​ചു​രു​ട്ടി അ​വ​ന്റെ വ​യ​റി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു.

    ക​യ​റ്.

    സി​ദ്ദു വ​ണ്ടി സ്റ്റാ​ർ​ട്ടാ​ക്കി.

    പ്രൊ​തി​മാ നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ രം​ഗാ​വി​ഷ്ക​ര​ണ​വും തു​ട​ർ​ന്നു ന​ട​ന്ന ഓ​പ​ൺഫോ​റ​വും അ​തി​ൽ സി​ദ്ദു ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ന് കൃ​ത​ജ്ഞ​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​യാ​ൾ ശ്രീ​മാ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് കെ.​എ​സി​ന്റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​കം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ റി​സ​ർ​ച് എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക​ട്ടെ എ​ന്നാ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ പാ​ർ​വ​തി സി​ദ്ദു​വി​ന്റെ കൈ​യി​ൽ മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    02

    എ​നി​ക്കൊ​ന്നാ​ലോ​ചി​ക്ക​ണം.

    ഏ​റെ നേ​ര​ത്തെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​ക്കു​ശേ​ഷം സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി സി​ദ്ദു​വി​ന്റെ​യും പാ​ർ​വ​തി​യു​ടേ​യും മു​ഖ​ത്തു​നോ​ക്കാ​തെ പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ അ​ക​ത്തേ​ക്കു​ക​യ​റി പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​മ്മ​യെ ഞാ​ൻ സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പോ​കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ സി​ദ്ദു ഉ​മ്മ​റ​പ്പ​ടി​യി​ൽ തി​രി​ഞ്ഞു നി​ന്ന് പാ​ർ​വ​തി​യെ നോ​ക്കി.

    അ​വ​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ ക​ല​ങ്ങി​യും ചു​ണ്ടു​ക​ൾ വി​തു​മ്പി​യു​മി​രു​ന്നു.

    സാ​ര​മി​ല്ല, ചി​ല സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​വ​യാ​ണ്. നീ ​സ​മാ​ധാ​ന​മാ​യി​ട്ടു പോ ​സി​ദ്ദൂ.

    ****

    ര​ണ്ടാ​ളും കൂ​ടി എ​ന്തൊ​ക്കെ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്?

    മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന പാ​ർ​വ​തി​യോ​ട് സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി ചോ​ദി​ച്ചു.

    അ​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ക്കെ ഞാ​ൻ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണോ ക​രു​തു​ന്ന​ത്?

    സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ ദേ​ഷ്യ​മാ​ണോ സ​ങ്ക​ട​മാ​ണോ എ​ന്ന് പാ​ർ​വ​തി​ക്ക് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല.

    അ​ത​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല​മ്മ...

    അ​വ​ൾ അ​മ്മ​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നെ..?

    സി​ദ്ദു പ​റ​ഞ്ഞ​ത് മു​ഴു​വ​ൻ ശ​രി​യാ​ണ്.

    അ​വ​ൾ അ​മ്മ​യു​ടെ മ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ല ചാ​യ്ച്ചു.

    അ​മ്മ​ക്ക് സീ​ന​ത്താ​ന്റി​യെ ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ടോ..?

    പാ​ർ​വ​തി പ​തു​ക്കെ​യാ​ണ് ചോ​ദി​ച്ച​ത്.

    സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി​യി​ൽ ആ ​പേ​രു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഞെ​ട്ട​ൽ അ​വ​ൾ ക​ണ്ടു.

    മ​റ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റ്വോ സീ​ത​ക്ക് സീ​ന​ത്തി​നെ..?

    അ​വ​ൾ അ​മ്മ​യു​ടെ ക​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി ചോ​ദി​ച്ചു.

    പാ​ർ​വ​തി​യു​ടെ ക​ണ്ണി​ൽ സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി ത​ന്നെ​ത്ത​ന്നെ ക​ണ്ടു.

    സീ​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​ളി​ക​വീ​ടി​ന്റെ ത​ട്ടി​ൻ​പു​റ​മാ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ടാ​ളു​ടെ​യും വി​ഹാ​ര​കേ​ന്ദ്രം.

    നി​ർ​ത്താ​തെ ചി​രി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി.

    സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സീ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ട​ൽ പൂ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും ത​ല​ച്ചോ​റി​ൽ നി​ഗൂ​ഢ​മാ​യ കാ​മ​ന​ക​ളു​ടെ​യും അ​ഭി​നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വേ​ലി​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​പ്പ​യു​ടെ പു​സ്ത​ക​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ‘ആ​നി ഓ​ൺ മൈ ​മൈ​ൻ​ഡ്’ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത് സീ​ന​ത്താ​ണ്.

     

    അ​ജ്ഞാ​ത​മാ​യ ഏ​തൊ​ക്കെ​യോ ആ​രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു പേ​രും കൈ​കോ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് അ​ല​ഞ്ഞു ന​ട​ന്നു. ഞാ​ൻ ഞാ​നെ​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ച് പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ജ​നി​പു​ടം പി​ള​ർ​ത്തി തേ​ൻ നു​ക​ർ​ന്നു. സ​ങ്ക​ൽ​പ ന​ദി​ക​ളി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ഴ​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​നി​വ​ർ​ന്നും നീ​ന്തി​ത്തു​ടി​ച്ചും ലി​സ​യും ആ​നി​യു​മാ​യി മ​തി​മ​റ​ന്നു ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഒ​രു ദി​വ​സം സീ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​മ്മ കോ​ണി​ക​യ​റി ത​ട്ടി​ൻ പു​റ​ത്തേ​ക്കു​വ​ന്ന​ത്.

    സീ​ന​ത്തി​ന്റെ മി​ഴി​ക​ളി​ലെ ക​ല​ങ്ങി​യ സു​റു​മ​യും സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലെ പാ​തി​നി​ദ്ര​യും ക​ണ്ട് ഉ​മ്മ​യൊ​ന്ന​മ​ർ​ത്തി മൂ​ളി.

    കോ​ണി​യി​റ​ങ്ങി വ​രു​മ്പോ​ൾ ഉ​മ്മ​യും ഉ​പ്പ​യും താ​ഴെ​യു​ണ്ട്.

    ഉ​പ്പ ഒ​ന്നേ പ​റ​ഞ്ഞു​ള്ളൂ.

    സീ​ത ഇ​നി ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു വ​ര​രു​ത്. സീ​ന​ത്തി​നെ കാ​ണ​രു​ത്.

    ആ​രോ​ടും ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​തെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഒ​ന്നു തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി.

    ര​ണ്ടു വ​ലി​യ നീ​ർ​ത്തു​ള്ളി പോ​ലെ തു​ളു​മ്പാ​ൻ വി​തു​മ്പി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണു​ക​ളാ​ണ് സീ​ന​ത്തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഓ​ർ​മ.

    സീ​ന​ത്താ​ന്റി​യു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ് സി​ത്താ​ര.

    പാ​ർ​വ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രു​മി​ച്ചു ജീ​വി​ക്ക​ണം. അ​മ്മ അ​തി​നു സ​മ്മ​തി​ക്ക​ണം.

    അ​വ​ൾ സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ നോ​ക്കി.

    നി​ന​ക്കി​തെ​ന്നോ​ട് നേ​ര​ത്തേ പ​റ​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സോ​റി അ​മ്മ.

    പാ​ർ​വ​തി അ​മ്മ​യു​ടെ വ​യ​റി​ലേ​ക്ക് മു​ഖം ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​റു​കെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു.

    03

    ചേ​ച്ചി​ക്കെ​ന്തു തോ​ന്നു​ന്നു?

    സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി പ​റ​ഞ്ഞ​തു മു​ഴു​വ​ൻ കേ​ട്ട് സ​ച്ചു ചോ​ദി​ച്ചു.

    അ​ച്ചു​വേ​ട്ട​നു​ള്ള​പ്പോ​ഴും സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി എ​ന്തു തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​മ്പ് സ​ച്ചു​വി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം കേ​ൾ​ക്കും. ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ അ​നി​യ​ന​ല്ല, സ്വ​ന്തം അ​നി​യ​നാ​ണ് സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി​ക്ക് അ​വ​ൻ.

    അ​വ​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ടംപോ​ലെ ചെ​യ്യ​ട്ടെ എ​ന്നാ​ണ്.

    അ​വ​ൾ പ​തു​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​ട്ട​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തു സ​മ്മ​തി​ക്കും എ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ടോ..?

    സ​ച്ചു​വി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ കാ​ലു​ഷ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു.

    മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ വ​ലു​ത് ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​മ​ല്ലേ അ​നി​യാ..!

    കു​ട്ടി​ക​ളെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഉ​ട​നെ അ​തു വ​ക​വെ​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ക​യ​ല്ല വേ​ണ്ട​ത്.

    സ​ച്ചു മീ​ശ​യു​ടെ തു​മ്പു പി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    അ​വ​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന് ഇ​ത്ര​യും ഘ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ അ​റി​ഞ്ഞു​കൂ​ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ചേ​ച്ചി അ​വ​ളെ പ​റ​ഞ്ഞു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക്. എ​ന്നി​ട്ട് ന​മ്മു​ടെ നി​ല​ക്കും വി​ല​ക്കും ചേ​ർ​ന്ന ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ പി​റ​ന്ന ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക്.

    ത​റ​വാ​ട് എ​ന്ന വാ​ക്കി​ന് അ​വ​ൻ കൊ​ടു​ത്ത ഊ​ന്ന​ൽ സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​വാ​തെ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​ന്യ​നാ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലിചെ​യ്യു​ന്ന കു​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ആ​രു​മ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നു വെ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ച്ചു സ്വ​യ​മെ​ന്നോ​ണം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ, സ്കൂ​ൾ ടീ​ച്ച​ർ. ചേ​ച്ചി വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നപോ​ലെ അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​വി​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ.

    എ​നി​ക്ക​റി​യേ​ണ്ട​ത് നീ​യെ​ന്റെ കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​മോ എ​ന്നാ​ണ്.

    അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു നി​മി​ഷ​ത്തെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത ഇ​റു​ന്നു​വീ​ണു.

    ഇ​ല്ല ചേ​ച്ചീ,

    അ​വ​ൻ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു.

    എ​നി​ക്കു​മു​ണ്ട് ര​ണ്ടു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ. ഇ​തു​ക​ണ്ട് നാ​ളെ അ​വ​രും ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ ആ​യാ​ലോ എ​ന്ന പേ​ടി എ​നി​ക്കു​ണ്ട്...

    ചേ​ച്ചി അ​വ​ളെ പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക്. ഇ​തൊ​ന്നും ന​മ്മു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ചേ​ർ​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്ന്...

    അ​വ​ൻ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കാ​തെ പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

     

    04

    ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് വി​ളി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് സാ​റ​ച്ചേ​ച്ചി വ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​വ​തി​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചൊ​ന്നും തോ​ന്നി​യി​ല്ല. സ്റ്റാ​ഫ് റൂ​മി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു.

    എ​ന്തോ പു​കി​ലു​ണ്ട​ല്ലോ ടീ​ച്ച​റേ.

    എ​ന്തു പു​കി​ലാ ചേ​ച്ചീ?

    ആ ​എ​നി​ക്ക​റി​യാ​മ്പാ​ടി​ല്ല... ആ ​പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും വേ​റെ​യാ​രാ​ണ്ടു​മു​ണ്ട് ഓ​ഫീ​സി​ൽ...

    പാ​ർ​വ​തി​യെ ക​ണ്ട​തോ​ടെ ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സും പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും വ​ർ​ത്ത​മാ​നം നി​ർ​ത്തി.

    ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യം താ​നാ​ണ് എ​ന്ന് പാ​ർ​വ​തി​ക്ക്

    ഉ​റ​പ്പാ​യി.

    ഇ​വ​രൊ​ക്കെ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണോ?

    ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് മു​ഖ​വു​ര​യൊ​ന്നും കൂ​ടാ​തെ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ടീ​ച്ച​ർ ഇ​രി​ക്കൂ.

    പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ മ​ഠ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​വ​തി​യെ നോ​ക്കി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ ജോ​ലി​യും പോ​ലെ​യ​ല്ല ഒ​രു ടീ​ച്ച​റു​ടെ ജോ​ലി എ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല​ല്ലോ പാ​ർ​വ​തി​ക്ക്.

    അ​യാ​ൾ വാ​ക്കു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​ർ​വ​തി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്നു​ണ്ടോ?

    അ​വ​ൾ ഒ​ന്നും മി​ണ്ടി​യി​ല്ല.

    ഈ ​സ്കൂ​ളി​നൊ​രു സ​ൽ​പേ​രു​ണ്ട്. അ​തു കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​വ​രാ​ണി​വി​ട​ത്തെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ.

    ഒ​ട്ടും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഒ​ന്ന് പെ​ട്ടെ​ന്നു കേ​ട്ട​തി​ന്റെ ഞെ​ട്ട​ൽ ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​ർ​വ​ഴി കാ​ട്ടേ​ണ്ട​വ​രു​ത​ന്നെ ഓ​രോ തോ​ന്ന്യാ​സം കാ​ണി​ക്കു​കാ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ൽ എ​ന്തു​ചെ​യ്യും..?

    ഇ​തൊ​ക്കെ ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് പാ​ർ​വ​തി​ക്ക് തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ടോ?

    സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്റെ അ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന അ​രു​ന്ധ​തി മേ​നോ​ൻ ആ​കാ​വു​ന്ന​ത്ര വെ​റു​പ്പ് മു​ഖ​ത്തു പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ചു.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ക എ​ന്നൊ​ന്നാ​ലോ​ചി​ച്ചു നോ​ക്കൂ.

    ഓ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ത​ന്നെ എ​നി​ക്കു ല​ജ്ജ തോ​ന്നു​ന്നു.

    ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സി​ന്റെ ക​ലി തീ​രു​ന്നി​ല്ല.

    ടീ​ച്ച​ർ​ക്ക് എ​ന്റെ മ​ക​ളു​ടെ പ്രാ​യ​മേ​യു​ള്ളൂ. അ​തു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തി​യാ​ൽ മ​തി. ആ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന​ങ്ങ് പി​ന്മാ​റി​യേ​ക്ക്.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​ട​കീ​യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി.

    ഇ​നി അ​ത​ല്ല, ഞ​ങ്ങ​ളെ​യൊ​ക്കെ ധി​ക്ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ൽ.

    അ​രു​ന്ധ​തി മേ​നോ​നാ​ണ് പൂ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഞ​ങ്ങ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​തൊ​ന്നും ക​ണ്ടു പ​ഠി​ക്ക​ണ്ട എ​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ച​യി​ക്കും.

    അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഈ ​സ്കൂ​ളി​ന്റെ സ​ൽ​പേ​ര് ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​നും നാ​ടി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് പോ​റ​ലേ​ൽ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി പാ​ർ​വ​തി ടീ​ച്ച​ർ ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽനി​ന്ന് പി​ന്മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഞാ​നി​നി എ​ന്തു ചെ​യ്യ​ണം?

    ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് ആ​രോ​ടെ​ന്നി​ല്ലാ​തെ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​നി ഇ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ‍‍ഞ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് വ​രു​ത്ത​രു​ത്.

    സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ മ​ഠ​ത്തി​ലും അ​രു​ന്ധ​തി മേ​നോ​നും അ​ര​വാ​തി​ൽ വ​ലി​ച്ചു​തു​റ​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

    ഇ​നി എ​ന്തു കേ​ൾ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്..? ഇ​റ​ങ്ങി പൊ​ക്കൂ​ടേ.

    ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സി​ന്റെ ദേ​ഷ്യം ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​വ​തി​ക്കു ചി​രി​ക്കാ​ൻ തോ​ന്നി.

    ചി​രി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ദേ​ഷ്യം കൂ​ടു​മ​ല്ലോ എ​ന്നു വി​ചാ​രി​ച്ച് അ​വ​ൾ, വ​ന്ന ചി​രി​യോ​ട് വ​ന്ന​വ​ഴി തി​രി​ച്ചു പൊ​യ്ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഞാ​ൻ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മാ​ഡം ഒ​രു ചോ​ദ്യം ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ലേ..? അ​തി​നു​ത്ത​രം പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു പോ​കാ​മെ​ന്നു വി​ചാ​രി​ച്ചു.

    ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സി​ന്റെ മി​ഴി​ഞ്ഞ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​നോ​ക്കി.

    അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തും നി​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ട​തു​മൊ​ക്കെ സ​ത്യ​മാ​ണ്. പി​ന്നെ, പാ​ർ​വ​തി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​മാ​ണ്, അ​ത് പാ​ർ​വ​തി തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. അ​തി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ‍ർ​ക്കും ഒ​രു കാ​ര്യ​വു​മി​ല്ല. മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ല്ലോ.. മേ​ലാ​ൽ ഇ​തും പ​റ​ഞ്ഞ് എ​ന്നെ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് വ​രു​ത്ത​രു​ത്.

    അ​വ​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്കു ന​ട​ന്നു.

    ഒ​രു​പ​റ്റം കു​ട്ടി​ക​ൾ വ​രി​വ​രി​യാ​യി അ​വ​ൾ​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ന്നു.

    05

    സീ​ന​ത്തും സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി​യും ഏ​റെ​നേ​രം കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു നി​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​നാ​ദി​യും അ​ന​ന്ത​വു​മാ​യ കാ​ലം ഒ​രു അ​ണ്ഡ​കോ​ശ​ത്തോ​ളം ചെ​റു​താ​യി​ത്തീ​ർ​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ലും നീ​യെ​ന്നെ മ​റ​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്ന​വ​ർ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി അ​ന്യോ​ന്യം സാ​ന്ത്വ​നി​പ്പി​ച്ചു.

    കൈസ​ഞ്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ലാ​സു​പൊ​തി സീ​ന​ത്ത് സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി​ക്കു നീ​ട്ടി.

    എ​ന്താ​ദ്?

    തു​റ​ന്നു നോ​ക്ക്.

    ആ​നി ഓ​ൺ മൈ ​മൈ​ൻ​ഡ്.

    പോ​യ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ക്കു​ക​ളേ​റെ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​നി​യും ലി​സ​യും അ​തി​ന​ക​ത്ത് പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സി​ത്താ​ര​യെ സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു. പാ​ർ​വ​തി​യെ സീ​ന​ത്തും.

    സി​ദ്ദു​വാ​ണ് ആ​ദ്യം കൈ​യ​ടി​ച്ച​ത്. ചു​റ്റു​മു​ള്ള​വ​ർ അ​വ​നോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു.

    ചു​മ​രി​ൽ പു​തു​താ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച പാ​ർ​വ​തി​യു​ടെ​യും സി​ത്താ​ര​യു​ടെ​യും ഫോ​ട്ടോ നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സി​ദ്ദു​വി​നോ​ട് പാ​ർ​വ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​ന്ന​താ. ടീ​ച്ച​ർ ധൈ​ര്യ​മാ​യി​ട്ടി​രി. ഞ​ങ്ങ​ളി​ല്ലേ കൂ​ടെ എ​ന്ന​വ​ർ ക​ട്ട​ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട്

    പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ന​ന്നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​വ​ന്റെ ക​ണ്ണി​ൽ നീ​ർ പൊ​ടി​യു​ന്ന​ത് പാ​ർ​വ​തി ക​ണ്ടു.

    അ​വ​ള​വ​ന്റെ കൈ​യി​ൽ മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ചു.

    ന​ന്ദി സി​ദ്ദൂ.

    പാ​ർ​വ​തി അ​വ​നു​മാ​ത്രം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    അ​വ​ൻ ക​ണ്ണു തു​ട​ച്ചു.

    ഞാ​ൻ ചെ​ല്ല​ട്ടെ. വൈ​കു​ന്നേ​രം ‘നാ​ട്യ​ശാ​സ്ത്ര​’യി​ൽ ശാ​കു​ന്ത​ളം ക​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നു പോ​ണം.

    ന​മു​ക്കൊ​രു സെ​ൽ​ഫി​യെ​ടു​ക്ക​ണ്ടേ..

    പാ​ർ​വ​തി സി​ത്താ​ര​യു​ടെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് സി​ദ്ദു​വി​നോ​ടൊ​പ്പം പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി.

    കി​ഴ​ക്കേ മാ​ന​ത്ത് അ​പ്പോ​ഴൊ​രു മ​ഴ​വി​ല്ല് തെ​ളി​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

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    *ആ​നി ഓ​ൺ മൈ ​മൈ​ൻ​ഡ്: നാ​ൻ​സി ഗാ​ർ​ഡ​ൻ (നോ​വ​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, 1982)

    News Summary - Malayalam story
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