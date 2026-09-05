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    തി​മി​രം

    Posted On date_range 5 Sept 2026 10:37 AM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 10:37 AM IST
    തി​മി​രം
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    പ്ര​മോ​ദ്​ കൂ​വേ​രി
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    ​അ​ച്ഛ​ന് എ​ന്തേ​ലും അ​സു​ഖം വ​ന്നാ​ല്‍ അ​മ്മേ​ടെ പെ​ട​പ്പ് കാ​ണ​ണം. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ കൂ​ട്ടി​പ്പോ​ക​ലും പ​ഥ്യം നോ​ക്ക​ലും രാ​ത്രി​യെ​ങ്ങാ​ന്‍ ഒ​ന്നു ചു​മ​ച്ചു​പോ​യാ​ല്‍ പു​ല​രും വ​രെ നെ​ഞ്ചു​ത​ട​വി​ക്കൊ​ടു​ക്ക​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി അ​മ്മ​യൊ​രു ത​ത്ര​പ്പാ​ടു​കാ​രി​യാ​വും. അ​മ്മ​ക്ക് അ​തെ​ല്ലാം ക​ട​മ​യാ​ണ്. ആ​ധി​യാ​ണ്. അ​സു​ഖം മാ​റു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​മ്മ ഉ​റ​ങ്ങി​ല്ല. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, അ​ച്ഛ​ന്‍ അ​മ്മ​യെ അ​നു​സ​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും അ​ത്. ഇ​നി അ​മ്മ​ക്കാ​ണ് അ​സു​ഖ​മെ​ങ്കി​ലോ. അ​ച്ഛ​ന് അ​പ്പോ തു​ട​ങ്ങും ദേ​ഷ്യം. രാ​ത്രി മു​ട്ടി​വ​ന്ന...

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    ​അ​ച്ഛ​ന് എ​ന്തേ​ലും അ​സു​ഖം വ​ന്നാ​ല്‍ അ​മ്മേ​ടെ പെ​ട​പ്പ് കാ​ണ​ണം. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ കൂ​ട്ടി​പ്പോ​ക​ലും പ​ഥ്യം നോ​ക്ക​ലും രാ​ത്രി​യെ​ങ്ങാ​ന്‍ ഒ​ന്നു ചു​മ​ച്ചു​പോ​യാ​ല്‍ പു​ല​രും വ​രെ നെ​ഞ്ചു​ത​ട​വി​ക്കൊ​ടു​ക്ക​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി അ​മ്മ​യൊ​രു ത​ത്ര​പ്പാ​ടു​കാ​രി​യാ​വും. അ​മ്മ​ക്ക് അ​തെ​ല്ലാം ക​ട​മ​യാ​ണ്. ആ​ധി​യാ​ണ്. അ​സു​ഖം മാ​റു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​മ്മ ഉ​റ​ങ്ങി​ല്ല. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, അ​ച്ഛ​ന്‍ അ​മ്മ​യെ അ​നു​സ​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും അ​ത്.

    ഇ​നി അ​മ്മ​ക്കാ​ണ് അ​സു​ഖ​മെ​ങ്കി​ലോ. അ​ച്ഛ​ന് അ​പ്പോ തു​ട​ങ്ങും ദേ​ഷ്യം. രാ​ത്രി മു​ട്ടി​വ​ന്ന ചു​മ അ​മ​ര്‍ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പു​റ​ത്തേ​ക്കു​തെ​റി​ച്ചു​പോ​യാ​ല്‍ പ്രാ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ടു​ത്ത റൂ​മീ​പോ​യി വാ​തി​ല് വ​ലി​ച്ച​ട​ച്ച് അ​ച്ഛ​ന്‍ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങും.

    ഇ​പ്പോ അ​മ്മ​ക്കാ​ണ് അ​സു​ഖം. അ​തു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​യേ​ണ്ട​ല്ലോ. കു​റ​ച്ചു പ​ഴ​കി​യ അ​സു​ഖാ​ണ്. ക​ണ്ണി​നൊ​രു വ​ല​ച്ചി​ല്. പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി പ​റ​യു​ന്നു. അ​തി​നൊ​ന്നും ചെ​വി​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ വ​ല​ച്ചി​ല​ങ്ങ് വ​ള​ര്‍ന്നു. ഇ​പ്പോ തീ​രെ കാ​ണാ​ന്‍ വ​യ്യാ​താ​യ​തു​പോ​ലെ. ക​ണ്ണി​ല്‍ പാ​ട കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ല്ല ക​റു​ത്തു​രു​ണ്ട ക​ണ്ണാ​ണ് അ​മ്മേ​ടെ. ഇ​പ്പോ വെ​ണ്ണീ​രി​ന്റെ ക​ള​റാ.

    ‘തി​മി​രാ​ന്ന്’

    അ​മ്മ ത​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ. ചെ​റി​യൊ​രു ഓ​പ്രേ​ഷ​ന്‍ മ​തി. ആ​സ്പ​ത്രി​യി​ല്‍ കി​ട​ക്കൊ​ന്നും വേ​ണ്ട. പൊ​ല​ച്ച​ക്ക് പോ​യാ​ല്‍ മൈ​മ്പി​ന് വീ​ട്ടി​ക്കേ​റാം. കു​റ​ച്ചു​നാ​ള് വെ​യി​ല് കൊ​ള്ളി​ക്ക​റ്. അ​ത്ര​മാ​ത്രം. അ​തി​നൊ​രു കൂ​ളി​ങ് ഗ്ലാ​സ് ത​രും. അ​തി​ട്ടു ന​ട​ന്നാ​മ​തി.

    ഇ​ത്ത​റ​യൊ​ക്കെ അ​മ്മ ഗ്ര​ഹി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന​ക്കൊ​ന്നും ക​യ്‌​ല എ​ന്ന അ​ച്ഛ​ന്റെ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് അ​ത് വ​ള​ര്‍ന്ന​ത്. ഒ​രു​ദി​വ​സം അ​ച്ഛ​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു വീ​ട്ടി​ല്‍ വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ നി​ന​ക്കെ​ന്നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ലേ ഗി​രി​ജേ എ​ന്നു അ​തി​ശ​യി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ച്ഛ​ന്‍ മെ​ല്ലെ ത​ല കു​മ്പി​ടു​ന്ന​ത് അ​വ​ന്‍ ക​ണ്ട​ത്. അ​ന്ന് അ​മ്മ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്തെ ന​ന​ഞ്ഞ ചി​രി​യൊ​രു ചി​രി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​റ്റേ​ന്ന് ആ​സ്പ​ത്രി​യി​ല്‍ പോ​കാ​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​യി. കു​ട്ടി​യാ​യ ത​ന്നെ വീ​ട്ടി​ല്‍ ഒ​റ്റ​ക്ക് നി​ര്‍ത്തി​ല്ലെ​ന്നും ആ​സ്പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടെ കൂ​ട്ടു​മെ​ന്നും അ​മ്മേ​ടെ ക​ണ്ണി​ന്റെ സൂ​ക്കേ​ട് മാ​റു​മെ​ന്നു​മൊ​ക്കെ​യു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷം ഉ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും അ​വ​ന്റെ​യു​ള്ളി​ല്‍ ഉ​റ​ങ്ങാ​തെ കി​ട​ന്നു.

    രാ​വി​ലെ ഉ​ണ​ര്‍ന്നു.

    ഈ ​ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​വ​ന്‍ ടൗ​ണി​ലേ​ക്ക് അ​ധി​കം പോ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. നി​റ​യെ വ​ണ്ടി​ക​ള്‍ ചീ​റി​പ്പാ​യു​ന്ന​തും വ​ലി​യ വ​ലി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ബേ​ക്ക​റി ക​ട​ക​ളും ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളി​ലെ ഓം​പ്ല​യി​റ്റി​ന്റെ മ​ണ​വും സി​നി​മാ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും ബ​സി​ലെ പാ​ട്ടും സൈ​ഡ് സീ​റ്റി​ലി​രു​ന്നാ​ല്‍ വ​ന്ന​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​റ്റും കാ​ഴ്ച​ക​ളും അ​വ​നെ രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ ത​ട്ടി​യെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പി​ച്ചു.

    പ​ല്ലു​തേ​ക്കാ​ന്‍ നി​ന്നാ​ല്‍ അ​വി​ടെ ത​ന്നെ നി​ന്നു​പോ​കു​ന്ന, ക​ക്കൂ​സി​ല്‍ ക​യ​റി​യാ​ല്‍ ഇ​രു​ന്നു​റ​ങ്ങു​ന്ന, കു​ളി​ക്കാ​ന്‍ കി​ണ​റ്റി​ന്‍ ചോ​ട്ടി​ല്‍ ചെ​ന്നാ​ല്‍ കു​മി​ള​ക​ളി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ന്‍ ഇ​ന്ന് എ​ല്ലാം ത​ന്ന​ത്താ​നാ​യി. അ​മ്മ​യു​ടെ നീ​ട്ടി​വി​ളി ഇ​ട​ക്കി​ടെ വീ​ട് പ​ര​തി​യി​ല്ല.

    അ​ര​യി​ല്‍ ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം ചു​റ്റി​യാ​ലും തീ​രാ​ത്ത തോ​ര്‍ത്തു​ടു​ത്ത്, ത​ണു​ത്ത വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ പ​തി​വി​ല്ലാ​തെ കു​ളി​ച്ച​തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ട​ന്‍ തു​ള്ളി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​വ​ന്‍ വ​ന്നു. മു​റി​യി​ല്‍ ക​യ​റി യൂ​ണി​ഫോ​മ​ല്ലാ​ത്ത ചു​ക​പ്പി​ല്‍ വെ​ള്ള പൂ​ക്ക​ളു​ള്ള കു​പ്പാ​യ​വും ക​റു​ത്ത ട്രൗ​സ​റും വ​ലി​ച്ചു​കേ​റ്റി ക​ണ്ണാ​ടി​ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ അ​വ​ന്‍ നി​ന്നു. അ​ച്ഛ​ന്റെ വ​ട്ട​ച്ചീ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്ത് മു​ടി മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചീ​കി. ചെ​ന്നി​യി​ലൂ​ടെ ത​ല​യി​ലെ വെ​ള്ളം താ​ഴേ​ക്കൊ​ഴു​കി. തി​മി​ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും അ​മ്മ​യ​ത് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ചു. അ​വ​നെ വ​ലി​ച്ച​ടു​പ്പി​ച്ച് ന​ന്നാ​യി തോ​ര്‍ത്തി​ക്കൊ​ടു​ത്തു.

    ‘‘മ​തി’’ അ​മ്മ​യെ അ​ര​യ​ട​ക്കം കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച് അ​വ​ന്‍ പി​ട​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഇ​പ്ലേ മേ​ലേ​ക്ക് വാ​ര​ണ്ട. നെ​റ്റി​കേ​റും’’ ഇ​ട​ത് ചെ​ന്നി​ക്കേ പ​കു​പ്പെ​ടു​ത്ത് അ​മ്മ അ​വ​ന് ചീ​കി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​ന്‍ എ​ന​ഞ്ഞു.

    ‘‘കി​ട്ടും നി​ന​ക്ക്. പോ​യി ചാ​യ കു​ടി​ക്ക്. മേ​ശ​മേ വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.’’

    അ​വ​ന്‍ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലേ​ക്കോ​ടി. പ്ലെ​യ്റ്റി​ല്‍ ചു​ട്ടു​വെ​ച്ച ദോ​ശ വാ​യി​ല് പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​പ്പു​റ​ത്ത് അ​മ്മ​യും അ​ച്ഛ​നും ഉ​റ​ക്കെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​ട്ടു. അ​തൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ സം​സാ​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ന് തോ​ന്നി. അ​വ​ന്‍ ച​വ പ​തു​ക്കെ​യാ​ക്കി ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. വാ​യി​ല്‍ നി​റ​ച്ച ദോ​ശ​യു​മാ​യി അ​വ​ന്‍ അ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യി ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി​ക്ക് പി​ടി​ച്ച് നോ​ക്കി. മു​ടി​യി​ല്‍ ചീ​ര്‍പ്പ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് അ​മ്മ മി​ണ്ടാ​തെ നി​ല്‍ക്കു​ന്നു. അ​മ്മ​യു​ടെ ക​ണ്ണി​ല്‍ വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​നി​ല്‍പ്പു​ണ്ട്. പോ​കാ​നാ​യി ഇ​ട്ടി​രു​ന്ന ഷ​ര്‍ട്ട് ക​ട്ടി​ലി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ് അ​ച്ഛ​ന്‍ ഉ​മ്മ​റ​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു. എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ അ​മ്മ അ​വ​നെ നോ​ക്കി. ച​വ​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഇ​റ​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റാ​ത്ത ദോ​ശ അ​വ​ന്റെ വാ​യി​ല്‍ കി​ട​ന്ന് വീ​ര്‍ത്തു.

    ജീ​വ​ന്‍വെ​ച്ച​തു​പോ​ലെ അ​മ്മ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഒ​രു​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങി. പാ​തി​ചീ​കി​യ മു​ടി കോ​തി​യി​ട്ടു. ഏ​റ​ക്കു​റെ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ മു​ടി​വാ​ലു​ക​ള്‍ ബ്ലൗ​സി​ന്റെ പി​ന്‍ക​ഴു​ത്ത് ന​ന​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക്കൂ​റ പൗ​ഡ​റെ​ടു​ത്ത് മു​ഖ​ത്ത് വാ​രി​പ്പൂ​ശി. ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​രു പൊ​ട്ട് നു​ള്ളി​യെ​ടു​ത്ത് സ്ഥാ​നം​തെ​റ്റി വെ​ച്ചു. ചു​ളി​ഞ്ഞൊ​രു കു​ട​യും കൈ​ബേ​ഗു​മെ​ടു​ത്ത് മു​റി​വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി. അ​വ​നെ​യും വി​ളി​ച്ചു.

    ‘‘ബാ.’’

    ​അ​വ​ന്‍ നി​ല​ത്തു​ര​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ന്നു.

    ഉ​മ്മ​റ​ത്ത് ക​സേ​ര​യി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ​മു​ഴു​വ​ന്‍ അ​ക​ത്തേ​ക്കി​ട്ട് അ​ച്ഛ​ന്‍ പ​ത്രം വാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ൽ​പി​ച്ചു. അ​മ്മ കു​റ​ച്ചു​നേ​രം കാ​ത്തു​നി​ന്നു. വ​രു​വോ എ​ന്ന് യാ​ചി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​വ​ന് തോ​ന്നി.

    ഇ​ഴ​ഞ്ഞി​ഴ​ഞ്ഞ് അ​മ്മ​യു​ടെ സാ​രി​ത്തു​മ്പി​ലെ​ത്തി. മു​ന്താ​ണി​യി​ല്‍ എ​ഴു​ന്നു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ഒ​രു നൂ​ലു​ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​വ​ന​തി​ന്റെ വാ​ലേ​പി​ടി​ച്ച് കു​റ​ച്ചു​നേ​രം കൂ​ടി നി​ന്നു. അ​മ്മ വി​ദൂ​ര​ത​യി​ലേ​ക്കും. പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​വ​ന്റെ കൈ​വ​ലി​ച്ച് അ​മ്മ ന​ട​ന്നു.

    ‘‘വാ ​ന​മ്മ​ക്ക് പോ​കാ. വ​രു​ന്നോ​ര് വ​ര​ണ്ട.’’

    പ​ത്രം മ​ട​ക്കി​ക്കു​ത്തി ടീ​പ്പോ​യി​ലെ​റി​ഞ്ഞ് അ​ച്ഛ​ന്‍ ആ​കാ​ശം​മു​ട്ടെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. ഒ​രു ക​ൽ​പ​ന പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നി​ലം​കു​ലു​ക്കി അ​ക​ത്തേ​ക്ക് പോ​യി.

    ‘‘ഒ​റ്റ​ക്ക​ങ്ങ് പോ​യാ​മ​തി. ഓ​ന കൂ​ട്ട​ണ്ട.’’

    അ​മ്മ​യു​ടെ കൈ ​അ​യ​ഞ്ഞു​പോ​യി. വാ​ടി​യ വാ​ഴ​ത്ത​ണ്ടു​പോ​ലെ അ​ത​ങ്ങ് താ​ണു. അ​മ്മ അ​വ​നെ നോ​ക്കി ക​ണ്ണ​ട​ച്ചു. മെ​ല്ലെ വി​ളി​ച്ചു.

    ‘‘ക​ല​മ്പൂ​ല, വാ.’’

    ​അ​വ​ന് അ​ന​ങ്ങാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​ന​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടോ​ന്ന് നോ​ക്കി അ​ക​ത്ത് തീ​ക്ക​ണ്ണു​ക​ള്‍ ത​ന്നെ തു​റി​ച്ചു​നോ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ന​റി​യാം.

    അ​മ്മ അ​വ​നെ കു​റേ നേ​രം കൂ​ടി നോ​ക്കി​നി​ന്നു.

    അ​വ​ന്റെ നെ​ഞ്ചു​ങ്കു​ടം ക​ന​ത്തു. അ​വ​ന്‍ കേ​ള്‍ക്കാ​ന്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി അ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘അ​മ്മ ഒ​റ്റ​ക്കാ​യി​പ്പോ​വൂ​ടാ... വാ...​ ഓ​റ​ഞ്ച് വാ​ങ്ങി​ത്ത​രാ.’’

    എ​ന്നി​ട്ടും അ​വ​ന് അ​ന​ങ്ങാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. മു​റ്റ​ത്തി​റ​ങ്ങി അ​മ്മ ചെ​രി​പ്പി​ട്ട് ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​വ​നെ ര​ണ്ടു​മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി. റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങി കാ​ഴ്ച മ​റ​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യും പി​ന്നാ​ലെ അ​വ​ന്‍ ഓ​ടി​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ച്ച് അ​മ്മ ന​ട​ന്നു. ഇ​നി​യൊ​രി​ക്ക​ലും അ​മ്മ​യെ കാ​ണാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​വ​ന്‍ സ്ത​ബ്ധ​നാ​യി നി​ല്‍ക്കു​വാ​യി​രു​ന്നു. അ​മ്മ മ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​ന്‍ പൊ​ട്ടി​യൊ​ലി​ച്ചു. വാ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ദോ​ശ​ച്ചാ​റ് ചു​വ​ന്ന ഷ​ര്‍ട്ടി​ലേ​ക്കു​റ്റി.

    02

    അ​മ്മ ഒ​രി​ട​ത്തും ത​നി​ച്ച് പോ​കു​ന്ന​ത് ഇ​തു​വ​രെ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. അ​മ്മ പോ​യി​രു​ന്ന​ത് സം​ഘ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്. ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ല്ല്യാ​ണ​ത്തി​ന് പോ​കു​മ്പോ ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ആ​ളു​ണ്ടാ​വും. അ​വ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ അ​മ്മ​യൊ​രു ത​ല​വ​ത്തി​യാ​ണ്. തെ​യ്യ​ത്തി​നോ പൂ​ര​ത്തി​നോ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​നോ പോ​കു​മ്പോ​ഴും കാ​ണും ഒ​രു സം​ഘം. അ​ച്ഛ​ന്റെ കൂ​ടെ പോ​യ​ത് എ​വി​ടേ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ന് ഓ​ർ​മ​യി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, അ​ന്നേ​രം അ​മ്മ ഒ​റ്റ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. അ​ച്ഛ​ന്റെ കൂ​ടെ അ​മ്മ ന​ട​ന്നെ​ത്താ​റി​ല്ല. ഒ​രു പ​ത്ത​ടി പി​ന്നി​ല്‍. അ​മ്മ അ​തി​ന് ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​മി​ല്ല. അ​മ്മ കൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ച്ഛ​നി​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഒ​ന്നു വേം ​ന​ട​ക്കെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​തു​വ​രെ തി​രി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന് കാ​ത്തു​നി​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. അ​ച്ഛ​ന്റെ കൂ​ടെ എ​ത്താ​തെ​യും അ​മ്മ​യെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​തെ​യും അ​വ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ലെ പ​ത്ത​ടി​ക്കു​ള്ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ന്റെ യാ​ത്ര​യ​ത്ര​യും.

    ക​ണ്ണി​ല്‍ ജ​ലം നി​റ​ഞ്ഞ് ത​ളം കെ​ട്ടി​യ കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ അ​വ​ന്‍ കു​റേ​നേ​രം ഉ​മ്മ​റ​ത്തു​ത​ന്നെ നി​ന്നു. മു​റ്റ​ത്തെ കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ഒ​ന്നും തെ​ളി​യു​ന്നി​ല്ല. പ​ച്ച​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ഴ​ല്‍. ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മോ അ​മ്മ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍. അ​മ്മ​ക്ക് വ​ഴി​തെ​റ്റു​മോ? ബ​സ് തെ​റ്റു​മോ? മ​ട​ങ്ങി​വ​രി​ല്ലേ..?

    അ​ച്ഛ​ന്‍ വ​ന്ന് അ​വ​നെ അ​ക​ത്തേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. മു​റി​യി​ല്‍ ക​ട്ടി​ലി​ല്‍ കി​ട​ത്തി. അ​നു​സ​ര​ണ​യോ​ടെ അ​വ​ന്‍ കി​ട​ന്നു. അ​ച്ഛ​നും അ​രി​കി​ല്‍ കി​ട​ന്നു. ചു​വ​ന്ന ഷ​ര്‍ട്ടി​നു​ള്ളി​ല്‍ നി​ന്ന് അ​പ്പോ​ഴും ഏ​ങ്ങ​ല്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്നു​താ​ണു.

    ‘‘നി​ന​ക്ക് സാ​വി​ത്രി​യാ​ന്റി​യെ ഓ​ര്‍മ്മീ​ണ്ടാ..?’’

    കു​റേ​നേ​രം മി​ണ്ടാ​തെ കി​ട​ക്കേ അ​ച്ഛ​ന്‍ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ഏ​ത് സാ​വി​ത്രി​യാ​ന്റി​യെ​ന്ന് അ​വ​ന്‍ ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ല. അ​ച്ഛ​ന്‍ അ​വ​നെ ത​ല​ച​രി​ച്ചു​നോ​ക്കി. ക​വി​ളി​ലൂ​ടെ വ​റ്റി​യ ക​ണ്ണീ​ര്‍ ചാ​ലി​ലൂ​ടെ അ​പ്പോ​ഴും വ​റ്റാ​ത്ത പു​ഴ​യൊ​ഴു​കു​ന്ന​ത് അ​യാ​ള്‍ ക​ണ്ടു. അ​യാ​ള​ത് തു​ട​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത് സ​മാ​ധാ​നി​പ്പി​ച്ചു.


     



    ‘‘അ​മ്മ​യി​ങ്ങ് വ​ന്നോ​ളും.’’

    ഏ​ങ്ങ​ല​ടി കു​റ​ഞ്ഞ് അ​വ​ന്‍ തി​രി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ള്‍ അ​ച്ഛ​ന്‍ വീ​ണ്ടും ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘ഓ​ര്‍മ്മീ​ണ്ടാ..?’’

    ‘‘ഉം...​ ഉം’’ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ന്‍ ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം മു​ക്കി.

    ‘‘ചേ​ച്ചീ​ടെ ക​ല്ല്യാ​ണ​ത്തി​ന് വ​ന്ന​ത് ഓ​ര്‍മ്മീ​ല്ലേ... വെ​ളു​ത്തി​ട്ട്, പാ​ട് മു​ടി​യു​ള്ള, ഉ​യ​രം വെ​ച്ച്. നി​ന്നെ എ​ടു​ത്ത് ന​ട​ന്നി​ന​ല്ല കു​റേ​നേ​രം. ഓ​ര്‍മ്മീ​ല്ലാ..?’’

    ‘‘ഉം...’’

    ​അ​വ​ന് ഓ​ർ​മ വ​ന്നു. കാ​ക്ക​പ്പൂ​വി​ന്റെ നി​റ​മു​ള്ള സാ​രി​യു​ടു​ത്ത ഒ​രു ചേ​ച്ചി. വീ​ടു​മു​ഴു​വ​ന്‍ ഓ​ടി​ന​ട​ന്ന് മി​ണ്ടീം പ​റ​ഞ്ഞും കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ള്‍. പോ​യ വ​ഴി​നി​റ​യെ വാ​സ​ന. അ​മ്മ​യെ കാ​ണു​ന്നി​ട​ത്തു​നി​ന്നൊ​ക്കെ അ​വ​ര്‍ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഒ​ന്ന് അ​ന​ങ്ങി ന​ട​ക്കെ​ന്റെ ഗി​രി​ജേ... ഒ​രു അ​ന​ങ്ങ്യാ​മ്മ​യാ​യി​പ്പോ​യ​ല്ലോ നി​ന്റോ​ളെ​ന്ന് അ​ച്ഛ​നോ​ടും പ​രാ​തി​പ​റ​യു​ന്ന​ത് കേ​ട്ടു. ത​ന്നെ​യ​ന്ന് എ​ടു​ത്തു​യ​ര്‍ത്തി ഉ​മ്മ​ത​ന്നു.

    ‘‘അ​വ​സാ​നാ​യി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ചെ​ക്ക​നെ കി​ട്ടി​യ​ല്ലോ’’ ഒ​രു ക​ള്ള​ക്ക​ണ്ണി​ട്ട് അ​ച്ഛ​നെ അ​വ​ര്‍ നോ​ക്കു​ന്ന​തും അ​വ​ന്‍ ഓ​ർ​മി​ച്ചു.

    അ​ന്നും അ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും അ​വ​രെ ക​ണ്ട​ത് ഓ​ർ​മി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​ച്ഛ​ന്റെ ഒ​രു ദീ​ര്‍ഘ​നി​ശ്വാ​സം കേ​ട്ടു.

    ‘‘ആ ​ആ​ന്റീ​ടെ മോ​നാ​യി ജ​നി​ക്ക​ണ്ടോ​നാ നീ...’’

    ​അ​വ​ന്‍ ആ​ലോ​ചി​ച്ചു. ന​ന്നാ​യി​രി​ക്കും. സു​ന്ദ​രി​യാ​യ ഒ​ര​മ്മ. ആ ​അ​മ്മ​യു​ടെ​യും അ​ച്ഛ​ന്റെ​യും കൂ​ടെ കൈ​യും പി​ടി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്നു. അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ല്‍ പോ​യി പു​തി​യ കു​പ്പാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്നു. ക​ല്യാ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​തെ​ന്റെ മോ​നെ​ന്ന് ക​ണ്ട​വ​രോ​ടൊ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്നു. അ​ച്ഛ​ന്‍ സ്‌​നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ത​ലോ​ടു​ന്നു. അ​സൂ​യ​യോ​ടെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ നോ​ക്കു​ന്നു. അ​മ്മ​യു​ടേ​തു​പോ​ലെ ക്ര​മം​തെ​റ്റി വൃ​ത്തി​യി​ല്ലാ​ത്ത ത​ന്റെ പ​ല്ല് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ന്‍ ചു​ണ്ട് കൂ​ട്ടി​യു​ള്ള ഈ ​ചി​രി മാ​റി. ആ​ന്റി​യു​ടെ നു​ണ​ക്കു​ഴി​ച്ചി​രി കി​ട്ടി.

    ആ​ളു​ക​ള് പ​റ​യു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ‘‘അ​മ്മേ​ടെ അ​തേ ചി​രി.’’

    പ​ക്ഷേ...

    പ​ക്ഷേ, ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള ത​ന്റെ അ​മ്മ എ​വി​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും? മു​ടി​യ​ഴി​ഞ്ഞ് സാ​രി​ത്ത​ല​പ്പ് വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലൂ​ടെ അ​ല​റി​ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​മ്മ​യെ അ​വ​ൻ മ​ന​സ്സി​ല്‍ ക​ണ്ടു. ന​ളി​നി ടീ​ച്ച​ര്‍ ക്ലാ​സി​ല്‍ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച ഉ​ണ്ണി​യെ തി​ര​യു​ന്ന ന​ങ്ങേ​ലി​യെ​പ്പോ​ലെ അ​മ്മ ത​ന്നെ കാ​റി​വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​ക്കു​ന്നു.

    അ​വ​ന്‍ ആ​ന്റി​യു​ടെ കൈ​യി​ല്‍നി​ന്നും കു​ത​റാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചു. ഓ​ല​യെ​ഴു​ത്താ​ണി​ക​ള്‍ കാ​ട്ടി​ലെ​റി​ഞ്ഞ​പോ​ലെ അ​വ​ന്‍ കെ​ണി​യി​ല്‍ പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ആ​ന്റി പി​ടി​മു​റു​ക്കി. അ​വ​ന് അ​ന​ങ്ങാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​വ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം പ​ട​പ​ടാ മി​ടി​ച്ചു.

    പു​ല​രി​ച്ചെ​ന്താ​മ​ര മാ​തി​രി ക​ണ്ണു​ചൂ​ഴ്ന്ന് അ​മ്മ നി​ല​വി​ളി​ച്ചു. തെ​ച്ചി​ക്കോ​ല് പ​റി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കി​യ മ​റ്റൊ​രു​ണ്ണി​യെ ആ​ന്റി കൊ​ടു​ത്തു​നോ​ക്കി. അ​മ്മ അ​വ​നെ ത​ട​വി. അ​മ്മ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ലോ... അ​വ​ന് വീ​ണ്ടും ക​ര​ച്ചി​ല് വ​ന്നു.

    ‘‘എ​നി​ക്ക​മ്മ​യെ കാ​ണ​ണം.’’

    03

    ആ​സ്പ​ത്രി​യി​ല്‍ ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണാ​ന്‍ ഇ​നി​യും കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം. ആ​സ്പ​ത്രി ക​ണ്ടെ​ത്തി ടോ​ക്ക​ണ്‍ എ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ഗി​രി​ജ ന​ന്നേ വൈ​കി​യി​രു​ന്നു. കു​റ​ച്ചു​നേ​രം ഇ​രു​ന്നു​നോ​ക്കി. ക​യ​റി​പ്പോ​യ​വ​രൊ​ക്കെ ഇ​റ​ങ്ങി​വ​രാ​ന്‍ അ​ധി​കം സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ. ന​മ്മ​ള്‍ ക​യ​റി​യാ​ല്‍ മാ​ത്രം വേ​ഗം ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു. എ​ല്ലാ​ര്‍ക്കും അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​യി​രി​ക്കും തോ​ന്നു​വ എ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ച്ച് അ​ടു​ത്തു​ള്ള​യാ​ളോ​ട് ന​മ്പ​ര്‍ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘മു​പ്പ​ത്ത​ഞ്ച്.’’

    ‘‘ക​യ​റി​യ​തെ​ത്ര​യാ...’’

    ‘‘ഡോ​ക്ട​റി​പ്പ​ല്ലേ വ​ന്നേ.’’

    ഗി​രി​ജ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. രാ​വി​ലെ ഒ​ന്നും ക​ഴി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. എ​വി​ടേ​ലും ത​ല​ചു​റ്റി വീ​ണാ​ല്‍ വീ​ണി​ട​ത്തു​ത​ന്നെ കു​ഴി​ച്ചി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. ആ​രോ​ട് പ​റ​യാ​ന്‍. ആ​രെ വി​ളി​ക്കാ​ന്‍.

    കാ​ന്റീ​ന്‍ ബോ​ര്‍ഡ് ക​ണ്ട് അ​ങ്ങോ​ട്ട് കേ​റി. ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു മൂ​ല​യി​ലി​രു​ന്ന് വ​യ​സ്സ​ന്‍ വെ​യി​റ്റ​റോ​ട് ചാ​യ​ക്കും പ​ഴ​മ്പൊ​രി​ക്കും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​യാ​ള​ത് മു​ന്നി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വെ​ച്ചു. പ​ഴ​മ്പൊ​രി​ക്ക് നി​റ​യെ എ​ണ്ണ. കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ള്‍ എ​ണ്ണ​യു​റ്റു​ന്നു. കൈ​യി​ല്‍ പ​റ്റി​യ​ത് ആ​രും​കാ​ണാ​തെ കാ​ലി​ലൊ​ര​ച്ചു. ആ​രെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടോ​ന്ന് തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ള്‍ പി​റ​കി​ലെ സീ​റ്റി​ലി​രു​ന്ന് ഒ​രാ​ള്‍ മു​റു​മു​റെ നോ​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ലി​ലൊ​ര​ക്ക​ല്‍ ക​ണ്ടി​ട്ടാ​വു​മോ അ​യാ​ളി​ങ്ങ​നെ നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗി​രി​ജ​ക്ക് ജാ​ള്യം തോ​ന്നി. പി​ന്നെ അ​ങ്ങോ​ട്ട് നോ​ക്കി​യി​ല്ല. പെ​ട്ടെ​ന്ന് എ​ന്തോ അ​ടു​ത്തു​വ​ന്ന് നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നി​യ​പ്പോ​ള്‍ ഗി​രി​ജ ത​ല​യു​യ​ര്‍ത്തി. അ​യാ​ള​ന്നെ.

    ‘‘ഗി​രി​ജ​യ​ല്ലേ...’’ അ​യാ​ള്‍ ചോ​ദി​ച്ചു.

    വാ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ഴ​മ്പൊ​രി വി​ഴു​ങ്ങി തൊ​ണ്ട​ക്ക് പി​ടി​ച്ചു. അ​തേ​ന്ന് പ​റ​യാ​ന്‍ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി. കേ​ട്ട​പാ​ടേ അ​യാ​ള്‍ ഗി​രി​ജ​ക്ക് അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി ഇ​രു​ന്നു.

    ‘‘എ​ന്നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​യോ..?’’

    മ​റ്റൊ​രു ജാ​ള്യ​ത്തോ​ടെ ഗി​രി​ജ ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ല്ലെ​ന്ന് ത​ല​യാ​ട്ടി.

    ‘‘ന​ല്ലോ​ണം നോ​ക്കീ​ട്ട് പ​റ.’’

    അ​റി​യാ​ത്തൊ​രാ​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് അ​ങ്ങ​നെ നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കാ​ന്‍ ഗി​രി​ജ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. എ​ന്നാ​ലും ത​ന്റെ പേ​ര​റി​യു​ന്ന ആ​ള്‍ അ​പ​രി​ചി​ത​നാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്ന് സ​മാ​ധാ​നി​ച്ചു.

    ‘‘എ​ത്ര നോ​ക്കീ​ട്ടും കാ​ര്യൂ​ല്ല. ക​ണ്ണി​ന് ഇ​ത്തി​രി തെ​ളി​ച്ചം കു​റ​വാ.’’

    ‘‘എ​ന്റെ കാ​ര്യം അ​തി​ലും ക​ഷ്ടാ. ന്നി​ട്ടും എ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ല്ലോ...’’

    ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്റെ വ​ക​യി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​ച​യ​ക്കു​റ​വ്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രു​ന്ന​ത്. ചി​ന്ത ആ ​വ​ഴി​ക്കാ​ണ് പോ​യ​ത്. സ്വ​ന്തം ആ​ള്‍ക്കാ​രെ​യൊ​ക്ക ഒ​ച്ച​കൊ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഗി​രി​ജ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​റ​ച്ചു​നേ​രം ആ ​ക​ളി​യ​ങ്ങ​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ അ​യാ​ള്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​യാ​ള്‍ സ്വ​യം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ‘‘സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ.’’

    അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രാ​ള്‍ ഓ​ർ​മ​യി​ലേ​ക്ക് പെ​ട്ട​ന്ന് ഇ​ടി​ച്ചു​കേ​റി​യി​ല്ല. കാ​ഴ്ച​യോ​ടൊ​പ്പം മ​റ​വി​യും ബാ​ധി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യോ. ഏ​ത് സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​യി​രി​ക്കും. അ​ങ്ങ​നെ ചോ​ദി​ച്ചാ​ല്‍ മേ​ശ​ല്ലേ...

    ‘‘ക്ലാ​സീ പ​ഠി​ച്ചേ...’’

    ‘‘അ​യ്യോ... ’’ ഗി​രി​ജ ക്ര​മംതെ​റ്റി​യ പ​ല്ല് കാ​ണി​ക്കാ​തെ വാ ​പൊ​ത്തി പ​രി​സ​രം മ​റ​ന്ന് ചി​രി​ച്ചു​പോ​യി. ‘‘നീ​യാ...’’ ഗി​രി​ജ അ​യാ​ളു​ടെ കൈ​വി​ര​ലി​ല്‍ ക​യ​റി​പ്പി​ടി​ച്ചു. ക​ണ്ണ് മു​റു​ക്കെ ചി​മ്മി​ത്തു​റ​ന്ന് തെ​ളി​ച്ചാ​ക്കി അ​യാ​ളെ തു​റി​ച്ചു​നോ​ക്കി.

    ‘‘സു​രേ​ന്ദ്രാ...’’ ഗി​രി​ജ വി​ളി​ച്ചു. ‘‘നീ​യ​ങ്ങ് തൊ​ണ്ട​നാ​യി​പ്പോ​യ​ല്ലാ...’’

    ഗി​രി​ജ​യു​ടെ കൈ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യാ​ള്‍ ഇ​ട​ത്തെ കൈ ​പൊ​ത്തി​വെ​ച്ച് ത​ലോ​ടി. ഗി​രി​ജ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്തെ അ​തി​ശ​യം ഇ​നി​യും തീ​ര്‍ന്നി​ല്ല.

    ‘‘എ​ന്ന് ക​ണ്ട​താ നി​ന്നെ. അ​ന്ന് നീ ​എ​ങ്ങോ​ട്ടാ പോ​യേ? ഞാ​ന്‍ വി​ചാ​രി​ച്ചു നീ ​പേ​ടി​ച്ചു​തൂ​റി ച​ത്തു​കാ​ണൂം​ന്ന്.’’

    സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ അ​തി​നൊ​ന്നും മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​തെ വെ​റു​തെ ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഗി​രി​ജ​ക്ക് കേ​ക്ക​ണം.

    ‘‘പ​റ.’’

    ‘‘അ​തൊ​ക്കെ നി​ക്ക​ട്ടെ. നി​ന​ക്ക് എ​ന്തു പ​റ്റി​യ​താ?’’

    ഗി​രി​ജ ക​ണ്ണ് തി​രു​മ്മി​ക്കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​രി​ച്ചി​ട്ടാ​ണോ​ന്ന​റി​യി​ല്ല ക​ണ്ണ് ന​ന​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി.

    ‘‘ഒ​രു വ​ല​ച്ചി​ല്... തി​മി​രാ​രി​ക്കും.’’

    ‘‘ഒ​റ്റ​ക്കാ വ​ന്നേ...’’ സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ ചു​റ്റും നോ​ക്കി.

    ‘‘ഉം.’’

    ​അ​ടു​ത്ത വാ​യി​ക്ക് കു​ടും​ബ​ത്തെ കു​റി​ച്ചാ​ണ് ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രി​ക. അ​ങ്ങ​നെ ചോ​ദി​ക്കാ​നാ​യി ആ​ഞ്ഞ​താ​ണ്, അ​യാ​ള്‍ വേ​ണ്ടെ​ന്ന് വെ​ച്ചു. അ​റി​ഞ്ഞെ​ന്നോ​ണം ഗി​രി​ജ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘മൂ​പ്പ​ര് വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.’’ മ​റ്റൊ​ന്നും ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന ധ്വ​നി അ​തി​ലൊ​ളി​പ്പി​ച്ച​പോ​ലെ സു​രേ​ന്ദ്ര​ന് തോ​ന്നി. കു​റ​ച്ച് നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​ക്ക് ശേ​ഷം ഗി​രി​ജ തു​ട​ര്‍ന്നു. ‘‘എ​നി​ക്ക് മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ളാ...​ ര​ണ്ട് പെ​ണ്ണും ഒ​രാ​ണും. പെ​മ്മ​ക്ക​ളെ ക​ല്ല്യാ​ണൊ​ക്കെ ക​ഴി​ഞ്ഞ് വി​ദേ​ശ​ത്ത് കൊ​ണ്ടോ​യി. പി​ന്നൊ​രു മോ​നാ.’’

    അ​യാ​ള്‍ ഒ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ല. പ​ക്ഷേ ഗി​രി​ജ​ക്ക് എ​ന്തോ പി​ന്നീ​ട് നാ​ണം വ​ന്ന് ചി​രി​ച്ചു​പോ​യി.

    ‘‘എ​ന്തി​നാ ചി​രി​ക്ക്‌​ന്നേ.’’

    ‘‘അ​വ​ന്‍ ചെ​റ്ത​ത്രേ. എ​ട്ടീ പ​ഠി​ക്ക്ന്ന്.’’

    ‘‘ഓ ​അ​യി​നെ​ന്നാ.... അ​വ​നെ കൂ​ട്ടാ​ര്ന്നി​ല്ലേ...’’

    പൊ​ര​യ​ട​ക്കം ത​ന്നെ​യും ക​ട​ലെ​ടു​ത്ത് പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ ക​ര​ക്ക് നി​ന്ന് നി​ർ​ന്നി​മേ​ഷ​നാ​യി ക​ര​യു​ന്ന കു​ഞ്ഞി​നെ ക​ണ്ട​പോ​ലെ ഉ​മ്മ​റ​ത്ത് നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ഒ​രോ​ർ​മ ഗി​രി​ജ​യെ പെ​ട്ട​ന്ന് നി​ല​ത്തി​ട്ട​ടി​ച്ചു. അ​വ​ന​തേ നി​ല്‍പ്പോ​ടെ ത​ന്നെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗി​രി​ജ ക​ണ്ടു.

    സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ അ​വ​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്തെ മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ ഇ​രു​ട്ടി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി. അ​ല​സ​മാ​യി കോ​തി​യൊ​തു​ക്കി​യ മു​ടി​യി​ഴ​ക​ളി​ല്‍ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖ​ന​ര​ക​ള്‍ തെ​ളി​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ‘‘നി​ന​ക്കൊ​രു മാ​റ്റൂ​ല്ല​ല്ലോ ഗി​രി​ജേ...’’ വി​ഷ​യ​ത്തീ​ന്ന് മാ​റാ​നാ​യി അ​യാ​ള്‍ തു​ട​ര്‍ന്നു. ‘‘പ​ത്താം​ക്ലാ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞേ​പ്പി​ന്നെ നീ ​വ​ള​ന്നി​ല്ലേ...?’’

    ഗി​രി​ജ ത​ന്നെ​ത്താ​ന്‍ ഒ​ന്ന​ള​ന്നു. ‘‘മൂ​പ്പ​രെ​ന്നെ ഇ​ട​ക്ക് അ​യ്യാ​റെ​ട്ടെ​ന്നാ വി​ളി​ക്ക​ല്.’’

    ‘‘അ​തെ​ന്ത് ക​ണ​ക്കാ..?’’

    ‘‘ആ​ദ്യൊ​ന്നും എ​നി​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞി​ല്ല. പി​ന്നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. അ​ത് ചെ​റി​യ നെ​ല്ലി​ന്റെ വി​ത്താ.’’

    ഗി​രി​ജ​യു​ടെ ചി​രി​യോ​ടൊ​പ്പം സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ പാ​തി പ​ങ്കു​ചേ​ര്‍ന്നു.

    ‘‘നീ​യും ഏ​ന്തേ​ലും ബ​ദ​ല് വി​ളി​ച്ചു​കാ​ണും.’’

    ‘‘ഞാ​ന്‍ നീ​ള​പ്പാ​ന്ന് വി​ളി​ക്കും. അ​ത് കേ​ക്കു​മ്പോ അ​യാ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷാ... അ​തൊ​ക്കെ പോ​ട്ടെ. നി​ന്റെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ള് പ​റ. അ​ന്ന് മു​ങ്ങി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ഏ​ട്യാ​ര്ന്നു.’’

    ‘‘വ​ഴി​യേ പ​റ​യാം. എ​ണീ​ക്ക്. ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണി​ക്കാ...’’

    സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. ഗി​രി​ജ എ​ണീ​റ്റി​ല്ല. ക​സേ​ര​യി​ലേ​ക്ക് ചാ​ഞ്ഞു.

    ‘‘നി​ന്നെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ള്‍ കാ​ഴ്ച​യൊ​ക്കെ ശ​രി​യാ​യ പോ​ലെ. ഡോ​ക്ട​റെ​യൊ​ക്കെ ഇ​നി​യും കാ​ണി​ക്കാ​ലോ.’’

     

    എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ ഇ​രു​ന്നു. ഗി​രി​ജ സാ​രി​ത്ത​ല​പ്പു​കൊ​ണ്ട് ക​ണ്ണൊ​ന്ന് അ​മ​ര്‍ത്തി​ത്തു​ട​ച്ച് സു​രേ​ന്ദ്ര​നെ നോ​ക്കി.

    ‘‘ഈ ​ലോ​കം എ​ന്താ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ള്‍ എ​ന്താ​ണെ​ന്നും നാ​ളെ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​കു​മെ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ ന​മ്മ​ടെ കാ​ഴ്ച​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യൊ​ന്നൂ​ല്ല.’’

    ഗി​രി​ജ​യു​ടെ മ​ന​സ്സി​ല്‍ വീ​ണ്ടും ക​ട​ലി​ര​മ്പി. പ​ഴ​യ ക​ട​ല​ല്ല. ശാ​ന്ത​മാ​യ പു​തി​യൊ​ന്ന്. ഒ​രി​ക്ക​ലും കാ​ണാ​ത്ത ക​ട​ല്‍. പ​ത​ഞ്ഞ കു​മി​ള​ക​ള്‍ കാ​ലു​ക​ളി​ല്‍ വ​ന്നു​പൊ​ട്ടു​ന്ന ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് ഗി​രി​ജ​യു​ടെ മു​ഖം വി​ട​ര്‍ന്നു.

    ‘‘ക​ട​ലു​കാ​ണി​ക്കാ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത് ഓ​ര്‍മ്മീ​ണ്ടാ? ഒ​ണ്ടേ​ന്‍ ഹോ​ട്ട​ലീ​ന്ന് ബി​രി​യാ​ണി വാ​ങ്ങി​ത്ത​രാ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് കൊ​തി​പ്പി​ച്ച​തോ​ര്‍മ്മീ​ണ്ടാ..?’’

    ഓ​ര്‍മ്മീ​ണ്ടെ​ന്ന് സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ ത​ല​യാ​ട്ടി.

    ‘‘ന്നി​ട്ടെ​ന്താ​യി​നി? ര​ണ്ടാ​ളീം ബ​സീ​ന്ന് കൈ​യോ​ടെ പി​ടി​ച്ചു. നാ​ട്ടീ​ക്കൊ​ണ്ട​ന്ന് തെ​ങ്ങി​ന് കെ​ട്ടി പൊ​തി​രെ ത​ല്ലി. എ​നി​ക്ക് പേ​രു​ദോ​ഷ​വും ത​ന്ന് നീ ​നാ​ടു​വി​ട്ടു. അ​യി​നോ​ടെ ആ ​ബെ​റി​യും തീ​ര്‍ന്നു.’’

    ഗി​രി​ജ ചി​രി​ച്ച് കു​ഴ​ഞ്ഞു. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ സാ​മാ​ന്യ​ത്തി​ല​ധി​കം കു​റ്റ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും ഗി​രി​ജ​ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ പ്ര​ക​ട​മാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ അ​യാ​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു.

    ‘‘പ​ണ്ട​ത്തെ വ​ലി​യ തെ​റ്റു​ക​ളൊ​ക്കെ പി​ന്നെ​യെ​ന്ത് ര​സാ​ല്ലേ ഓ​ര്‍ക്കാ​ന്‍. ര​ണ്ടാ​ള്‍ക്ക് ക​ട​ല് കാ​ണ​ണം​ന്ന് തോ​ന്നി, ബി​രി​യാ​ണി ക​ഴി​ക്ക​ണം​ന്ന് തോ​ന്നി. എ​ന്തു​വ​ല്ല്യ തെ​റ്റാ​ല്ലേ...’’

    സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ മേ​ശ​ക്ക് ര​ണ്ട് കൈ​മു​ട്ടും കു​ത്തി നാ​ല​ഞ്ചു​ദി​വ​സം വ​ള​ര്‍ന്ന ന​ര​ച്ച താ​ടി ത​ട​വി.

    ‘‘ആ​യി​രി​ക്കും. അ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ള​ല്ലേ...’’

    സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഗി​രി​ജ നോ​ക്കി. കാ​ഴ്ച കൃ​ത്യം. ഒ​രു വ​ല​ച്ചി​ലു​മി​ല്ല. ആ ​ക​ട​ല് വ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ല. സ്‌​കൂ​ള്‍ വി​ട്ട് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത അ​തേ ക​ട​ല്.

    ഗി​രി​ജ മേ​ശ​മേ​ലേ​ക്ക് കൈ​മു​ട്ട് കു​ത്തി സു​രേ​ന്ദ്ര​നോ​ട് അ​ട​ക്കം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഇ​പ്പോ വ​ലു​താ​യി​ല്ലേ... പോ​യാ​ലോ..? ബി​രി​യാ​ണി​യും വേ​ണം.’’

    04

    വൈ​കു​ന്നേ​രം ക​ഴി​യാ​റാ​യി. ക​ട​ലി​ല്‍ സൂ​ര്യ​ന്‍ പാ​തി​മ​യ​ങ്ങി. ഉ​ടു​പ്പി​ല്‍ പ​റ്റി​യ മ​ണ​ല്‍ത്ത​രി​ക​ള്‍ കു​ട​ഞ്ഞു​മാ​റ്റി തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​നാ​യി അ​വ​ര്‍ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. ഒ​രു ഓ​ട്ടോ പി​ടി​ച്ച് ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി.

    തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​ന്‍ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നാ​യി കൂ​വി​വി​ളി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്തു​നി​ന്ന് ഗി​രി​ജ ര​ണ്ടു​പൊ​തി ഓ​റ​ഞ്ചു​ക​ള്‍ വാ​ങ്ങി. ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​ന്‍ ഭ​ദ്ര​മാ​യി പേ​പ്പ​റി​ല്‍ ര​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​യി പൊ​തി​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്തു. അ​തി​ലൊ​ന്ന് ഗി​രി​ജ അ​യാ​ളെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു.

    ‘‘ഞാ​ന്‍ വാ​ങ്ങി​ത്ത​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യ​ണം.’’

    ബ​സി​ല്‍ പ​ഴ​യ പാ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ലാ​തെ പാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. പി​ന്നോ​ട്ടോ​ടു​ന്ന പു​റം​കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ ആ​യു​സ്സി​നെ​പ്പ​റ്റി ര​ണ്ടു​പേ​രും അ​ന്നേ​രം ഓ​ര്‍ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ഗി​രി​ജ ത​ന്റെ ഓ​റ​ഞ്ചു​പൊ​തി​യ​ഴി​ച്ചു. അ​തി​ലൊ​ന്നെ​ടു​ത്ത് അ​ല്ലി​ക​ള്‍ ഉ​രി​ഞ്ഞ് സു​രേ​ന്ദ്ര​ന് കൊ​ടു​ത്തു. അ​വ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ച്ച് മ​ധു​രി​ച്ചു. ബ​സി​ല്‍ ഓ​റ​ഞ്ചി​ന്റെ മ​ണം പ​ര​ന്നു.

    നാ​ട്ടി​ല്‍ ബ​സി​റ​ങ്ങി. അ​വ​ര്‍ ന​ട​ന്നു. ഒ​ന്നും മി​ണ്ടി​യി​ല്ല. ഗി​രി​ജ​യു​ടെ വീ​ടു​വ​രെ സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു.

    ‘‘ഗി​രി​ജേ.’’

    ഗി​രി​ജ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി. സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ ത​ന്റെ കൈ​യി​ലെ ഓ​റ​ഞ്ചു​പൊ​തി ഗി​രി​ജ​ക്ക് നീ​ട്ടി.

    ‘‘ഇ​തു​കൂ​ടി അ​വ​ന് കൊ​ടു​ത്തേ​ക്കൂ...’’

    ഗി​രി​ജ അ​യാ​ളു​ടെ ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി​യി​ല്ല. പൊ​തി​വാ​ങ്ങി. സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ തി​രി​ച്ചു​ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് നോ​ക്കി​നി​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഗി​രി​ജ ഓ​ര്‍ത്ത​ത്, സു​രേ​ന്ദ്ര​നെ കു​റി​ച്ച് ഒ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ല​ല്ലോ.

    ഗെ​യ്റ്റ് ത​ള്ളി​ത്തു​റ​ന്ന് ഗി​രി​ജ ന​ട​ന്നു. ക​ണ്ണി​ന് വീ​ണ്ടും വ​ല​ച്ചി​ല് മൂ​ടു​ന്നു. ഉ​മ്മ​റ​ത്ത് അ​മ്മ​യെ നോ​ക്കി​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന മ​ക​ന്‍ ഓ​ടി​വ​രു​ന്ന ശ​ബ്ദം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ദ്യം കേ​ട്ട​ത്. അ​ടു​ത്തെ​ത്തി​യെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​ത് അ​വ​ന്‍ ഊ​ക്കോ​ടെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ല്‍ ഗി​രി​ജ​യൊ​ന്ന് ആ​ടി​യു​ല​ഞ്ഞു. ഗി​രി​ജ​യു​ടെ ഉ​ല​ഞ്ഞ സാ​രി​ക്കു​ള്ളി​ലെ വ​യ​റി​ലെ ത​ണു​പ്പി​ല്‍ മു​ഖ​മ​മ​ര്‍ത്തി അ​വ​ന്‍ ഏ​ങ്ങ​ലി​ച്ചു.

    ഗി​രി​ജ ഓ​റ​ഞ്ച് പൂ​ത്തു.

    News Summary - Malayalam story
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