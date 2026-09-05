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    നോ​​വ്

    Posted On date_range 5 Sept 2026 10:08 AM IST
    Updated On date_range 5 Sept 2026 10:08 AM IST
    നോ​​വ്
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     പു​​ഷ്പ​​മ്മ
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    ദേ​​വ ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ന്റെ ഫാ​​മി​​ലി റൂ​​മി​​ല്‍ ക​​റ​​ങ്ങി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന ഫാ​​നി​​നു​​പോ​​ലും ശ​​മി​​പ്പി​​ക്കാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത വി​​ധ​​ത്തി​​ല്‍ ചൂ​​ട് അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ട്ടു. ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും തി​​ര​​ക്കേ​​റി​​യ വെ​​ജ് ഹോ​​ട്ട​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. ആ​​ളു​​ക​​ളു​​ടെ തി​​ക്കും തി​​ര​​ക്കു​​മാ​​യി എ​​പ്പോ​​ഴും ബ​​ഹ​​ള​​മ​​യ​​മാ​​ണ് ദേ​​വ ഹോ​​ട്ട​​ല്‍. ന​​ല്ല ഭ​​ക്ഷ​​ണം ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ചു ചെ​​ല്ലു​​ന്ന​​വ​​രെ ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും മ​​ടു​​പ്പി​​ക്കാ​​തെ ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​വും സ്‌​​നേ​​ഹ​​വും ന​​ല്‍കി​​യ​​യ​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ടം കൂ​​ടി​​യാ​​ണ​​ത്....

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    ദേ​​വ ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ന്റെ ഫാ​​മി​​ലി റൂ​​മി​​ല്‍ ക​​റ​​ങ്ങി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന ഫാ​​നി​​നു​​പോ​​ലും ശ​​മി​​പ്പി​​ക്കാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത വി​​ധ​​ത്തി​​ല്‍ ചൂ​​ട് അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ട്ടു. ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും തി​​ര​​ക്കേ​​റി​​യ വെ​​ജ് ഹോ​​ട്ട​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. ആ​​ളു​​ക​​ളു​​ടെ തി​​ക്കും തി​​ര​​ക്കു​​മാ​​യി എ​​പ്പോ​​ഴും ബ​​ഹ​​ള​​മ​​യ​​മാ​​ണ് ദേ​​വ ഹോ​​ട്ട​​ല്‍. ന​​ല്ല ഭ​​ക്ഷ​​ണം ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ചു ചെ​​ല്ലു​​ന്ന​​വ​​രെ ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും മ​​ടു​​പ്പി​​ക്കാ​​തെ ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​വും സ്‌​​നേ​​ഹ​​വും ന​​ല്‍കി​​യ​​യ​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ടം കൂ​​ടി​​യാ​​ണ​​ത്. ദേ​​വ​​യി​​ലെ മ​​സാ​​ല​​ദോ​​ശ​​യും വ​​ട​​യും ക​​ഴി​​ക്കാ​​ന്‍ ആ​​ള്‍ക്കൂ​​ട്ടം പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും കാ​​ത്തു​​കെ​​ട്ടി​​നി​​ന്നു.

    ഊ​​ണു​​മേ​​ശ​​യി​​ലേ​​ക്ക് കൈ​​കു​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ സ​​ഞ്ജ​​യ്ക്ക് ശ​​രീ​​രം പു​​ക​​യു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ട്ടു. മു​​ക​​ളി​​ല്‍ അ​​തി​​ദ്രു​​തം ക​​റ​​ങ്ങു​​ന്ന ഫാ​​നി​​നു​​പോ​​ലും ആ ​​പു​​ക​​ച്ചി​​ലി​​നെ മാ​​റ്റാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​​തു​​പോ​​ലെ. കു​​ടി​​ച്ചി​​റ​​ക്കു​​ന്ന വെ​​ള്ള​​ത്തി​​നു​​പോ​​ലും തൊ​​ണ്ട​​യെ പൊ​​ള്ളി​​ക്കാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​യു​​ന്നു​​ണ്ട്.

    ‘സ​​ച്ചു...’

    മു​​ന്നി​​ലി​​രു​​ന്ന് മ​​സാ​​ല​​ദോ​​ശ ആ​​സ്വ​​ദി​​ച്ച് ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ ചോ​​ദ്യ​​ത്തി​​ല്‍ സ​​ഞ്ജ​​യ് മു​​ഖ​​മു​​യ​​ര്‍ത്തി. നി​​റ​​ഞ്ഞ ക​​ണ്ണു​​ക​​ളെ മ​​റ​​യ്ക്കാ​​നെ​​ന്ന​​വ​​ണ്ണം മു​​ഖമൊന്ന് അ​​മ​​ര്‍ത്തി​​ത്തു​​ട​​ച്ച് ത​​നി​​ക്കു​​നേ​​രെ പു​​ഞ്ചി​​രി​​യോ​​ടെ നോ​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് അ​​വ​​ന്‍ നോ​​ക്കി. രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ വെ​​ളു​​ത്ത മു​​ഖം ചു​​വ​​ന്നു​​തു​​ടു​​ത്തി​​രു​​ന്നു. ക​​ണ്ണു​​ക​​ള്‍ക്ക് പ​​തി​​വി​​ല്ലാ​​ത്ത തി​​ള​​ക്കം.

    ‘‘സ​​ച്ചു​​വി​​ന് വേ​​ണ്ടേ?’’ രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ നി​​റ​​ഞ്ഞ ചി​​രി ഹൃ​​ദ​​യ​​ത്തി​​നേ​​റ്റ മു​​റി​​വി​​ലേ​​ക്ക് ഉ​​പ്പു​​ക​​ല്ലു​​ക​​ള്‍ വാ​​രി​​വി​​ത​​റും പോ​​ലെ തോ​​ന്നി​​പ്പി​​ച്ചു.

    ഒ​​ന്നും വേ​​ണ്ടെ​​ന്ന് അ​​വ​​ന്‍ ചു​​മ​​ലു​​ക​​ള്‍ കൂ​​ച്ചി കാ​​ണി​​ച്ചു. വാ ​​തു​​റ​​ന്ന് മി​​ണ്ടാ​​ന​​വ​​ന് പേ​​ടി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു; ചി​​ല​​പ്പോ​​ള്‍ ക​​ര​​ഞ്ഞേ​​ക്കാം, അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ല്‍ ശ​​ബ്ദം ഇ​​ട​​റി​​യേ​​ക്കാം. സ​​ഞ്ജ​​യ് ക​​ണ്ണു​​ക​​ള്‍ അ​​ട​​ച്ച് ഇ​​രു​​ചെ​​ന്നി​​യി​​ലും വി​​ര​​ലു​​ക​​ള്‍ കൊ​​ണ്ട് തി​​രു​​മ്മി അ​​ന​​ങ്ങാ​​തി​​രു​​ന്നു. കാ​​ക്ക​​ക്കൂ​​ട്ടി​​ല്‍ ക​​ല്ലു​​വീ​​ണ​​തു​​പോ​​ലെ ശ്വാ​​സം വി​​ടാ​​തെ​​ന്നോ​​ണ​​മി​​രു​​ന്ന് സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്ന രേ​​ഷ്മ ഇ​​ട​​ക്കി​​ടെ ഏ​​തോ ഓ​​ർ​​മ​​യി​​ല്‍ അ​​മ​​ര്‍ത്തി​​ച്ചി​​രി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു.

    ‘സ​​ച്ചൂ...’ കൈ​​യും ക​​ഴു​​കി മു​​ഖം അ​​മ​​ര്‍ത്തി​​ത്തു​​ട​​ച്ച് അ​​ടു​​ത്തേ​​ക്കു​​വ​​ന്ന രേ​​ഷ്മ ആ ​​കൈ ത​​ന്റെ കൈ​​ക്കു​​ള്ളി​​ലാ​​ക്കി.

    ‘‘എ​​നി​​ക്ക് ര​​ണ്ടു മ​​സാ​​ല​​ദോ​​ശ പാ​​ഴ്‌​​സ​​ല്‍ വാ​​ങ്ങി​​ത്ത​​രോ?’’ അ​​വ​​ളു​​ടെ നി​​ഷ്‌​​ക​​ള​​ങ്ക​​മാ​​യ ചോ​​ദ്യ​​മു​​യ​​ര്‍ന്ന​​തും സ​​ഞ്ജ​​യ് ആ ​​മു​​ഖ​​ത്തേ​​ക്ക് നോ​​ക്കി. നി​​റ​​ഞ്ഞ ചി​​രി​​യോ​​ടെ നി​​ല്‍ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് രേ​​ഷ്മ. പാ​​ഴ്‌​​സ​​ല്‍ പ​​റ​​യു​​മ്പോ​​ഴേ​​ക്ക് രേ​​ഷ്മ സ​​ഞ്ജു​​വി​​ന്റെ കൈ​​യി​​ല്‍ പ​​തി​​യെ നു​​ള്ളി.

    ‘ര​​ണ്ട് വ​​ട​​യും’ അ​​വ​​ള്‍ അ​​ട​​ക്കം പ​​റ​​ഞ്ഞു. മ​​സാ​​ല​​ദോ​​ശ​​ക്കൊ​​പ്പം വ​​ട​​യും പ​​റ​​യു​​മ്പോ​​ള്‍ സ്വ​​ർ​​ഗം നേ​​ടി​​യ സ​​ന്തോ​​ഷ​​ത്തോ​​ടെ അ​​വ​​നി​​ല്‍ നി​​ന്ന​​ക​​ന്ന് അ​​വ​​ള്‍ പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കി​​റ​​ങ്ങി.

    ദേ​​വ ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ല്‍നി​​ന്ന് കൊ​​ല്ലം ബ​​സ് സ്റ്റാ​​ൻ​​ഡി​​ലേ​​ക്ക് ഓ​​ട്ടോ​​യി​​ല്‍ പോ​​കു​​മ്പോ​​ഴും നി​​ര്‍ത്താ​​തെ വ​​ര്‍ത്ത​​മാ​​നം പ​​റ​​യു​​ന്ന രേ​​ഷ്മ സ​​ഞ്ജ​​യ്‌​​ക്കൊ​​രു കൗ​​തു​​കം ത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​ന്റെ മ​​റു​​പ​​ടി എ​​പ്പോ​​ഴും ഒ​​രു ചി​​രി​​യി​​ല്‍ ഒ​​തു​​ങ്ങി.

    ‘‘ഞാ​​ന്‍ മ​​റ്റ​​ന്നാ​​ള്‍ പോ​​വൂ​​ട്ടോ’’ തി​​ക​​ച്ചും ലാ​​ഘ​​വ​​ത്തോ​​ടെ പ​​റ​​യു​​ന്ന രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ മു​​ഖ​​ത്തേ​​ക്ക് നോ​​ക്കാ​​ന്‍ സ​​ഞ്ജ​​യ്ക്ക് ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ല്ല. ഹൃ​​ദ​​യം കീ​​റി​​മു​​റി​​യു​​ക​​യാ​​ണ്; ഹൃ​​ദ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ പി​​ട​​ച്ചി​​ല്‍ അ​​വ​​നു മാ​​ത്ര​​മേ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​ഞ്ഞു​​ള്ളൂ.

    ഓ​​ട്ടോ ബ​​സ് സ്റ്റാ​​ൻ​​ഡി​​ല്‍ എ​​ത്തി​​യ​​തും തോ​​ട്ട​​യ്ക്കാ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള കെ.​​എ​​സ്.​​ആ​​ർ.​​ടി.​​സി ബ​​സി​​ന്റെ പി​​ന്‍വാ​​തി​​ലി​​ന് സ​​മീ​​പ​​മു​​ള്ള സീ​​റ്റി​​ല്‍ പ​​തി​​വു​​പോ​​ലെ ആ​​ദ്യ​​മി​​രു​​ന്ന​​ത് രേ​​ഷ്മ​​യാ​​ണ്. തൊ​​ട്ട​​ടു​​ത്ത് സ​​ഞ്ജ​​യും. ക​​ഴി​​ഞ്ഞു​​പോ​​യ വ​​ര്‍ഷ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ സ്‌​​നേ​​ഹ​​വും സ​​ന്തോ​​ഷ​​വും നി​​റ​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ള്‍ മ​​ന​​സ്സി​​ലേ​​ക്കെ​​ത്തി​​യ​​തും സ​​ഞ്ജ​​യ് ത​​ന്റെ ക​​വി​​ള്‍ രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ മു​​ഖ​​ത്തേ​​ക്ക് ചേ​​ര്‍ത്തു​​വെ​​ച്ചു.

    ‘‘ദേ ​​സ​​ഞ്ജ​​യ്....’’ രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ ശ​​ബ്ദം ദേ​​ഷ്യം​​കൊ​​ണ്ട് വി​​റ​​ച്ചി​​രു​​ന്നു.

    ‘‘പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ല്‍ അ​​റി​​ഞ്ഞൂ​​ടേ, എ​​ന്റെ വി​​വാ​​ഹം നി​​ശ്ച​​യി​​ച്ചു എ​​ന്ന്? ഇ​​നി​​യെ​​ന്നെ തൊ​​ട്ടാ​​ലു​​ണ്ട​​ല്ലോ...?’’ അ​​വ​​ള്‍ ചൂ​​ണ്ടു​​വി​​ര​​ല്‍ അ​​വ​​നു​​നേ​​രെ ചൂ​​ണ്ടി. സ​​ഞ്ജ​​യ് ഒ​​ന്നും മി​​ണ്ടി​​യി​​ല്ല. ക​​ന​​ത്ത മാ​​ന​​സി​​ക സ​​മ്മ​​ർ​​ദം​​മൂ​​ലം ച​​ങ്കു​​പൊ​​ട്ടി താ​​നി​​പ്പോ​​ള്‍ മ​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് അ​​വ​​ന് തോ​​ന്നി. ഇ​​ല്ല, എ​​നി​​ക്ക് താ​​ങ്ങാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​യി​​ല്ല.

    ‘‘രേ​​ഷൂ, ഇ​​ല്ല... നി​​ന്നെ ഞാ​​നാ​​ര്‍ക്കും വി​​ട്ടു​​കൊ​​ടു​​ക്കി​​ല്ല. എ​​നി​​ക്ക് വേ​​ണം നി​​ന്നെ. കൊ​​ച്ചേ, നീ​​യി​​ല്ലാ​​തെ എ​​നി​​ക്കു വ​​യ്യെ​​ടാ. എ​​ന്നെ ഇ​​ട്ടി​​ട്ടു പോ​​വ​​ല്ലേ?’’ അ​​വ​​ന്‍ രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ കൈ​​ക​​ളി​​ല്‍ കൈ​​കോ​​ര്‍ത്തു. പി​​ന്നി​​ലേ​​ക്ക് ഓ​​ടി​​മ​​റ​​യു​​ന്ന കെ​​ട്ടി​​ട​​ങ്ങ​​ളെ​​യും മ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ​​യും നോ​​ക്കി​​ക്കൊ​​ണ്ട് അ​​വ​​ള്‍ ആ ​​കൈ​​ക​​ള്‍ ത​​ട്ടി​​യെ​​റി​​ഞ്ഞു.

    ജീ​​വി​​ത​​വും സ്വ​​പ്ന​​വു​​മെ​​ല്ലാം പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ​​യാ​​ണ് സ​​ഞ്ജ​​യ്ക്ക് തോ​​ന്നി​​യ​​ത്. മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​ള്ള പാ​​ത അ​​വ​​സാ​​നി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ക​​ണ്ണു​​ക​​ളി​​ല്‍ നി​​റ​​യെ ശൂ​​ന്യ​​ത​​യാ​​ണ്. എ​​ങ്ങോ​​ട്ടേ​​ക്കാ​​ണ് യാ​​ത്ര​​യെ​​ന്ന് അ​​വ​​നൊ​​രു നി​​മി​​ഷം മ​​റ​​ന്നു. ചു​​റ്റി​​നും ഇ​​രു​​ട്ടാ​​ക്കാ​​ന്‍ ശ്ര​​മി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് ക​​ണ്ണു​​ക​​ള്‍ ഇ​​റു​​ക്കെ​​യ​​ട​​ച്ചു. സ​​മ​​യം ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​കു​​ന്നു. ചെ​​റു കാ​​റ്റി​​ന്റെ ത​​ലോ​​ട​​ലി​​ല്‍ ഉ​​റ​​ങ്ങി​​പ്പോ​​യ രേ​​ഷ്മ പ​​തി​​യെ സ​​ഞ്ജു​​വി​​ന്റെ തോ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ചാ​​ഞ്ഞു​​കി​​ട​​ന്നു. പ​​തി​​വെ​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ അ​​വ​​ന്റെ ക​​രു​​ത്തു​​ള്ള കൈ​​ക​​ള്‍ അ​​വ​​ളെ ത​​ന്നോ​​ടു ചേ​​ര്‍ത്തു​​പി​​ടി​​ച്ചു.

    ആ ​​യാ​​ത്ര​​യി​​ല്‍ സ​​ഞ്ജു​​വി​​ന്റെ ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ള്‍ എ​​ട്ടു​​വ​​ര്‍ഷം മു​​മ്പു​​ള്ള മ​​റ്റൊ​​രു പ​​ക​​ലി​​ലേ​​ക്ക് എ​​ത്തി​​ച്ചു. അ​​ന്നാ​​ണ​​വ​​ന്‍ ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി രേ​​ഷ്മ​​യെ​​ന്ന ആ​​ന്ധ്ര​​ക്കാ​​രി പെ​​ണ്‍കു​​ട്ടി​​യെ കാ​​ണു​​ന്ന​​ത്. ഉ​​യ​​രം കു​​റ​​ഞ്ഞ്, വെ​​ളു​​ത്ത്, ചു​​രു​​ണ്ട​​മു​​ടി​​യോ​​ടെ അ​​ൽ​​പം ത​​ടി​​ച്ച ശ​​രീ​​ര​​വു​​മാ​​യി കൂ​​ട്ടു​​കാ​​ര്‍ക്കൊ​​പ്പം ഓ​​ടി​​ച്ചാ​​ടി ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന രേ​​ഷ്മ. പൊ​​ക്ക​​ക്കു​​റ​​വ് ഉ​​ള്ള​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ ആ ​​പെ​​ണ്‍കു​​ട്ടി ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴെ​​ല്ലാം ‘പ​​ന്ത് ഉ​​രു​​ണ്ട് വ​​രു​​ന്നു​​ണ്ട്’ എ​​ന്ന് ആ​​രോ​​ക്കെ​​യോ ആ ​​പെ​​ണ്‍കു​​ട്ടി കേ​​ള്‍ക്കെ​​യും കേ​​ള്‍ക്കാ​​തെ​​യും പ​​റ​​ഞ്ഞോ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. ചി​​ല​​തൊ​​ക്കെ ആ ​​കാ​​തു​​ക​​ളി​​ല്‍ വീ​​ണെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​ള്‍ക്ക് ചി​​രി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ​​രോ​​ടും ഒ​​രു പ​​രാ​​തി​​യു​​മി​​ല്ലാ​​തെ ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തെ സ്‌​​നേ​​ഹി​​ച്ചും കൂ​​ട്ടു​​കാ​​രു​​ടെ ഒ​​പ്പം യാ​​ത്ര​​ചെ​​യ്തും കോ​​ള​​ജ് ജീ​​വി​​തം രേ​​ഷ്മ ആ​​സ്വ​​ദി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു.

    സ​​ഞ്ജ​​യ്, രൂ​​പേ​​ഷ്, വേ​​ണു, ഗി​​രീ​​ശ​​ന്‍, ഫ്ര​​ഞ്ചു​​കാ​​രി ജാ​​ന​​റ്റ്, ഡ​​ല്‍ഹി​​യി​​ല്‍ നി​​ന്നു​​ള്ള അ​​ങ്കി​​ത എ​​ന്നി​​വ​​രു​​ടേ​​ത് വ​​ലി​​യ ഗാ​​ങ് ത​​ന്നെ ആ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​വി​​ടെ​​യും ഒ​​ന്നി​​ച്ചു​​മാ​​ത്രം കാ​​ണാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന കൂ​​ട്ടു​​കാ​​ര്‍. എ​​ങ്കി​​ലും ജാ​​ന​​റ്റി​​ന് സ​​ഞ്ജ​​യോ​​ടു​​ള്ള ഇ​​ഷ്ടം പ​​റ​​യാ​​തെ​​ത​​ന്നെ എ​​ല്ലാ​​വ​​ര്‍ക്കും അ​​റി​​യാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ത​​ന്റെ യാ​​ത്ര​​ക​​ളി​​ലെ​​ല്ലാം ജാ​​ന​​റ്റ് അ​​വ​​നെ കൂ​​ടെ​​ക്കൂ​​ട്ടി. ഡോ​​ക്ട​​ര്‍ പ​​ഠി​​ത്തം ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ല്‍ ഫ്രാ​​ന്‍സി​​നെ കൈ​​യെ​​ത്തി​​പ്പി​​ടി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന​​വ​​ന്‍ വെ​​റു​​തെ ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ചു​​തു​​ട​​ങ്ങി. കോ​​ള​​ജി​​ലെ ഏ​​വ​​രെ​​യും അ​​തി​​ശ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന വി​​ധ​​ത്തി​​ല്‍ ആ ​​ബ​​ന്ധം ദൃ​​ഢ​​മാ​​യി.

     

    എ​​ത്ര പെ​​ട്ടെ​​ന്നാ​​ണ് ജീ​​വി​​തം വ​​ഴി​​മാ​​റി​​യ​​ത്? അ​​ഞ്ചു വ​​ര്‍ഷ​​ത്തെ പ​​ഠ​​നം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് മു​​മ്പോ​​ട്ട് പ​​ഠി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ജീ​​വി​​ത​​സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ട കാ​​ല​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. പ​​ഠി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന തോ​​ന്ന​​ലി​​നേ​​ക്കാ​​ള്‍ പി.​​ജി​​ക്ക് പ​​ഠി​​ക്കു​​ന്ന അ​​നി​​യ​​ത്തി​​യു​​ടെ​​യും അ​​ച്ഛ​​ന്റെ​​യും ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്തം ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്ന​​ത് അ​​വ​​നി​​ന്നും മ​​റ​​ന്നി​​ട്ടി​​ല്ല. ഒ​​രു തൊ​​ഴി​​ല്‍ ക​​ണ്ടെ​​ത്തേ​​ണ്ട​​തി​​ന്റെ ആ​​വ​​ശ്യ​​ക​​ത ആ​​രും പ​​റ​​യാ​​തെ​​ത​​ന്നെ സ​​ഞ്ജ​​യ്ക്ക് അ​​റി​​യാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ഏ​​റെ താ​​മ​​സി​​യാ​​തെ തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്തു​​നി​​ന്നും വ​​ള​​രെ അ​​ക​​ലെ​​യ​​ല്ലാ​​ത്ത ഒ​​രു ത്രീ​​സ്റ്റാ​​ര്‍ ഹോ​​ട്ട​​ല്‍ ക​​രാ​​ര്‍ വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ല്‍ ലീ​​സി​​നെ​​ടു​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ സ​​ഞ്ജ​​യി​​ന്റെ കൈ​​യി​​ല്‍ സ​​ത്യ​​സ​​ന്ധ​​ത അ​​ല്ലാ​​തെ മ​​റ്റൊ​​ന്നും കൈ​​മു​​ത​​ലാ​​യി ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.

    പു​​തി​​യ തി​​ര​​ക്കു​​ക​​ളും പ​​ഴ​​യ കൂ​​ട്ടു​​കാ​​രു​​മാ​​യി സ​​ഞ്ജ​​യ് ത​​ന്റെ യാ​​ത്ര കു​​ഴ​​പ്പ​​മി​​ല്ലാ​​തെ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യി. വ​​ലി​​യ തി​​ര​​ക്കു​​ക​​ളി​​ല്ലാ​​ത്ത ഒ​​രു ദി​​വ​​സം ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ന്റെ പ​​ടി​​ക്ക​​ലെ​​ത്തു​​ന്ന ആ​​ളു​​ക​​ളെ ക​​ണ്ട് സ​​ഞ്ജ​​യ് ചാ​​ടി​​യെ​​ണീ​​റ്റു.

    ‘‘നി​​ങ്ങ​​ള്‍, നി​​ങ്ങ​​ളെ​​ങ്ങ​​നെ ഇ​​വി​​ടെ?’’ അ​​വ​​ന്റെ ശ​​ബ്ദ​​മു​​യ​​ര്‍ന്നു.

    ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ന്റെ പ​​ടി​​ക​​ട​​ന്ന് താ​​മ​​സ​​ത്തി​​നെ​​ത്തു​​ക ചി​​ല​​പ്പോ​​ള്‍ കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളോ സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളോ, പി​​ന്നെ വ​​ല്ല​​പ്പോ​​ഴു​​മൊ​​രി​​ക്ക​​ല്‍ ശ​​രീ​​ര​​സു​​ഖം തേ​​ടി​​യെ​​ത്തു​​ന്ന​​വ​​രു​​മാ​​ണ്. ആ ​​സ്ഥ​​ല​​ത്തേ​​ക്കാ​​ണ് ര​​ണ്ട് പെ​​ണ്‍കു​​ട്ടി​​ക​​ള്‍!

    ‘‘ഹാ​​യ് സ​​ഞ്ജ​​യ്’’ ക​​ണ്ട​​യു​​ട​​ന്‍ രേ​​ഷ്മ അ​​വ​​നെ കെ​​ട്ടി​​പ്പി​​ടി​​ച്ചു. ആ​​ദ്യ​​മൊ​​ന്ന് പ​​ക​​ച്ച സ​​ഞ്ജ​​യ് സൗ​​ഹൃ​​ദ​​ത്തോ​​ടെ രേ​​ഷ്മ​​യെ പു​​ല്‍കി. ഇ​​രു​​വ​​രെ​​യും സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​രു​​ത്തി സ​​ഞ്ജ​​യ് ഏ​​റെ​​നേ​​രം സം​​സാ​​രി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ആ​​രെ​​ങ്കി​​ലു​​മൊ​​ക്കെ ഇ​​ങ്ങ​​നെ കാ​​ണാ​​ന്‍ വ​​രു​​ന്ന​​തും അ​​ൽ​​പ​​നേ​​രം സം​​സാ​​രി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തും അ​​വ​​ന് ഇ​​ഷ്ട​​മു​​ള്ള കാ​​ര്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    അ​​തൊ​​രു തു​​ട​​ക്കം മാ​​ത്ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. കൂ​​ട്ടു​​കാ​​രോ​​ടൊ​​പ്പ​​വും ത​​നി​​ച്ചു​​മാ​​യി രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ വ​​ര​​വ് തു​​ട​​ര്‍ന്നു​​പോ​​ന്നു.

    ‘‘സ​​ച്ചൂ...’’ ഒ​​രി​​ക്ക​​ല്‍ പ​​തി​​വു സ​​ന്ദ​​ര്‍ശ​​ന​​ത്തി​​നു​​ശേ​​ഷം ഇ​​റ​​ങ്ങാ​​ന്‍ തു​​ട​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ള്‍ ഔ​​പ​​ചാ​​രി​​ക​​ത ഒ​​ന്നു​​മി​​ല്ലാ​​തെ രേ​​ഷ്മ അ​​വ​​ന്റെ ഇ​​ടം​​കൈ​​യി​​ല്‍ ത​​ന്റെ വി​​ര​​ലു​​ക​​ള്‍ കോ​​ര്‍ത്തു​​പി​​ടി​​ച്ചു.

    ‘‘എ​​നി​​ക്കി​​ഷ്ട​​മാ​​ണ്’’ അ​​വ​​ളു​​ടെ ശ​​ബ്ദം പ​​തി​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു.

    സ​​ഞ്ജ​​യ് പു​​ഞ്ചി​​രി​​ച്ച​​ത​​ല്ലാ​​തെ ഒ​​ന്നും മി​​ണ്ടി​​യി​​ല്ല. ഗേ​​റ്റ് ക​​ട​​ന്ന് രേ​​ഷ്മ ന​​ട​​ന്നു​​നീ​​ങ്ങി​​യ​​തും അ​​വ​​ന്‍ തി​​രി​​കെ ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ലേ​​ക്ക് ക​​യ​​റി. ആ ​​പെ​​ണ്‍കു​​ട്ടി പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത് ഒ​​രു ത​​മാ​​ശ​​യാ​​യി എ​​ടു​​ക്കാ​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​വ​​നി​​ഷ്ടം. ജാ​​ന​​റ്റി​​നോ​​ടു​​ള്ള അ​​വ​​ന്റെ സ്‌​​നേ​​ഹം പ​​റ​​യാ​​തെ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ട്ടു​​ള്ള​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. ഒ​​രു മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പു​​മി​​ല്ലാ​​തെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ഓ​​ടി​​ക്ക​​യ​​റി​​വ​​ന്ന പ്രാ​​ര​​ബ്ധ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കി​​ട​​യി​​ല്‍ സ​​ഞ്ജ​​യ്ക്ക് പ​​ഠ​​ന​​മു​​ള്‍പ്പെ​​ടെ മ​​റ്റെ​​ല്ലാം മാ​​റ്റി​​വെ​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നു. നേ​​ര​​വും കാ​​ല​​വും നോ​​ക്കാ​​തെ​​യു​​ള്ള രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ വ​​ര​​വും ത​​ന്നോ​​ടൊ​​ത്ത് സ​​മ​​യം ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ അ​​വ​​ളി​​ല്‍ നി​​റ​​യു​​ന്ന ആ​​ന​​ന്ദ​​വും സ​​ഞ്ജ​​യ് അ​​റി​​ഞ്ഞു.

    ‘‘രേ​​ഷ്മ’’ സ​​ഞ്ജു വി​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​കേ​​ട്ട് അ​​വ​​ള്‍ അ​​വ​​ന​​ടു​​ത്തേ​​ക്ക് ഓ​​ടി​​ച്ചെ​​ന്നു.

    ‘‘എ​​നി​​ക്കി​​ഷ്ട​​മ​​ല്ല, ഇ​​നി​​യി​​ങ്ങോ​​ട്ട് വ​​ര​​രു​​ത്. നി​​ന്നെ​​യൊ​​രു സു​​ഹൃ​​ത്താ​​യി മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് കാ​​ണു​​ന്ന​​ത്.’’ സ​​ഞ്ജു​​വി​​ന്റെ മു​​ഖ​​ത്തേ​​ക്ക് ഒ​​ന്ന് സൂ​​ക്ഷി​​ച്ചു​​നോ​​ക്കി രേ​​ഷ്മ ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ല്‍ നി​​ന്നി​​റ​​ങ്ങി.

    ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ള്‍ എ​​ത്ര വേ​​ഗ​​മാ​​ണ് ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​യ​​ത്. സ​​ഞ്ജു ത​​ന്റെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്റെ ഒ​​രു ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി രേ​​ഷ്മ​​യെ ക​​ണ്ടു​​തു​​ട​​ങ്ങി. അ​​ച്ഛ​​നും സ​​ഹോ​​ദ​​രി​​ക്കും പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി കൊ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ് രേ​​ഷ്മ​​യു​​മാ​​യി അ​​വ​​ന്‍ ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വാ​​ട​​ക​​വീ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​ത്. ആ ​​പെ​​ണ്‍കു​​ട്ടി​​യെ ക​​ണ്ട​​മാ​​ത്ര​​യി​​ല്‍ അ​​നി​​യ​​ത്തി ത​​ന്റെ ഭാ​​വി നാ​​ത്തൂ​​ന്റെ കൈ​​യി​​ല്‍ പി​​ടി​​ച്ച് അ​​ക​​ത്തേ​​ക്ക് ന​​ട​​ത്തി. അ​​ച്ഛ​​ന്‍ അ​​വ​​ളെ എ​​തി​​രേ​​റ്റ​​ത് സ്‌​​നേ​​ഹം നി​​റ​​ഞ്ഞ പു​​ഞ്ചി​​രി​​യോ​​ടെ​​യാ​​ണ്. സ​​ഞ്ജു​​വി​​ന് ത​​ന്റെ കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ​​യോ​​ര്‍ത്ത് അ​​ഭി​​മാ​​നം തോ​​ന്നി. ഇ​​ഷ്ട​​മ​​ല്ല എ​​ന്ന​​റി​​യി​​ച്ചി​​ട്ടും വി​​ടാ​​തെ പി​​ന്തു​​ട​​ര്‍ന്ന രേ​​ഷ്മ എ​​ത്ര​​വേ​​ഗ​​മാ​​ണ് ത​​ന്റെ മ​​ന​​സ്സ് കീ​​ഴ​​ട​​ക്കി​​യ​​ത്. ആ ​​ഓ​​ർ​​മ​​യി​​ല്‍ ത​​ന്നെ സ​​ഞ്ജ​​യ് ഒ​​ന്ന് പു​​ഞ്ചി​​രി​​ച്ചു.

    ആ ​​ചെ​​റി​​യ വീ​​ട്ടി​​ല്‍ സ​​ന്തോ​​ഷം നി​​റ​​ഞ്ഞു. അ​​ച്ഛ​​ന്‍ സ​​ഹ​​ദേ​​വ​​നോ​​ടും അ​​നി​​യ​​ത്തി​​യോ​​ടും വാ​​തോ​​രാ​​തെ സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്ന രേ​​ഷ്മ അ​​വ​​നി​​ല്‍ കൗ​​തു​​ക​​മാ​​യി നി​​റ​​ഞ്ഞു​​നി​​ന്നു.

    അ​​ന്ന് രാ​​ത്രി​​യി​​ല്‍ ആ​​കെ​​യു​​ള്ള ര​​ണ്ട് മു​​റി​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നി​​ല്‍ അ​​നി​​യ​​ത്തി​​ക്കൊ​​പ്പം രേ​​ഷ്മ​​യും കി​​ട​​ന്നു. ഹാ​​ളി​​ല്‍ വി​​രി​​ച്ചി​​ട്ട പാ​​യ​​യി​​ല്‍ ഉ​​റ​​ക്കം​​പി​​ടി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​തേ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു​​ള്ളൂ സ​​ഞ്ജ​​യ്.

    ‘‘സ​​ഞ്ജൂ’’ അ​​ടു​​ത്തു​​നി​​ന്ന് പ​​തു​​ക്കെ​​യു​​ള്ള വി​​ളി​​യും ത​​ന്റെ വ​​യ​​റി​​ലേ​​ക്ക് അ​​മ​​രു​​ന്ന ചൂ​​ടു​​ള്ള കൈ​​ത്ത​​ല​​ങ്ങ​​ളും. അ​​വ​​ന്റെ ഉ​​റ​​ക്കം പൊ​​യ്‌​​പ്പോ​​യി. ‘‘എ​​ന്തേ...?’’ അ​​വ​​ന്‍ അ​​വ​​ളെ ത​​ന്നോ​​ട് ചേ​​ര്‍ത്തു​​പി​​ടി​​ച്ചു.

    ‘‘ഞാ​​നി​​വി​​ടെ കി​​ട​​ന്നോ​​ട്ടെ...?’’ അ​​വ​​ളു​​ടെ ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​ല്‍ കൊ​​ഞ്ച​​ല്‍ നി​​റ​​ഞ്ഞു.

    ‘‘വേ​​ണ്ട, അ​​ച്ഛ​​നും അ​​നി​​യ​​ത്തി​​യും ഉ​​റ​​ങ്ങി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​വി​​ല്ല.’’ അ​​വ​​ന്റെ ക​​ണ്ണു​​ക​​ള്‍ ഇ​​രു​​മു​​റി​​യു​​ടെ​​യും വാ​​തി​​ല്‍ക്ക​​ലേ​​ക്ക് നീ​​ണ്ടു.

    ‘‘ഉ​​റ​​ങ്ങി, സ​​മ​​യം പ​​ന്ത്ര​​ണ്ടാ​​യി സ​​ച്ചു’’ അ​​വ​​ളു​​ടെ ശ​​ബ്ദം ത​​ര​​ളി​​ത​​മാ​​യി.

    അ​​വ​​ന് ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ങ്ങ​​നൊ​​രു അ​​നു​​ഭ​​വം. എ​​ത്ര​​യോ നാ​​ളു​​ക​​ളാ​​യി കാ​​ണു​​ന്നു, അ​​ടു​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്നു, അ​​തി​​ലു​​മെ​​ത്ര​​യോ ചു​​ടു​​ചും​​ബ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ പ​​ക​​ര്‍ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. തീ​​വ്ര​​ചും​​ബ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ഒ​​ടു​​ക്കം ചു​​വ​​ന്നു​​ത​​ടി​​ച്ച ചു​​ണ്ടു​​ക​​ളും ചു​​വ​​പ്പാ​​ര്‍ന്ന മു​​ഖ​​വു​​മാ​​യി നാ​​ണ​​ത്തോ​​ടെ രേ​​ഷ്മ പി​​ന്‍വാ​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ള്‍ അ​​തി​​നു​​മ​​പ്പു​​റം മ​​ന​​സ്സ് എ​​ന്തൊ​​ക്കെ​​യോ കൊ​​തി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു.

    ‘‘സ​​ഞ്ജൂ’’ രേ​​ഷ്മ​​യൊ​​രു കു​​റു​​ക​​ലോ​​ടെ സ​​ഞ്ജു​​വി​​നോ​​ട് ഒ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​രു​​മ്പോ​​ള്‍, അ​​വ​​നി​​ലെ പു​​രു​​ഷ​​നും പ​​തി​​യെ ഉ​​ണ​​ര്‍ന്നു​​തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു. വി​​ചാ​​ര​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത വി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ ചൂ​​ടു​​പി​​ടി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ള്‍ അ​​വ​​ര്‍ പ​​രി​​സ​​രം മ​​റ​​ന്നു. സ​​ഞ്ജു​​വി​​ന്റെ വി​​റ​​യാ​​ര്‍ന്ന കൈ​​ക​​ള്‍ അ​​വ​​ളു​​ടെ മു​​ഖ​​ത്തെ ത​​ഴു​​കി താ​​ഴോ​​ട്ടി​​റ​​ങ്ങി. ധ​​രി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന ബ​​നി​​യ​​നു മു​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ മാ​​റി​​ട​​ത്തെ ത​​ഴു​​കി ത​​ലോ​​ടു​​മ്പോ​​ള്‍ അ​​വ​​ള്‍ ത​​ന്റെ അ​​നി​​യ​​ന്ത്രി​​ത​​മാ​​യി ഉ​​യ​​ര്‍ന്നു​​പൊ​​ങ്ങു​​ന്ന ശ്വാ​​സ​​ത്തെ പി​​ടി​​ച്ചു​​നി​​ര്‍ത്താ​​ന്‍ ശ്ര​​മി​​ച്ചു. പ്രി​​യ​​ത​​മ​​ന്റെ കൈ​​ക​​ള്‍ മാ​​റി​​ട​​ത്തെ​​യും ക​​ട​​ന്ന് പൊ​​ക്കി​​ള്‍ച്ചു​​ഴി​​യി​​ല്‍ വൃ​​ത്തം വ​​ര​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ ത​​ടി​​ച്ച ശ​​രീ​​ര​​മൊ​​ന്ന് ഉ​​യ​​ര്‍ന്നു​​താ​​ണു.

    ‘‘കൊ​​ച്ചേ...’’ അ​​വ​​ന്റെ ശ​​ബ്ദം മാ​​യി​​ക​​ലോ​​ക​​ത്തു​​നി​​ന്നും എ​​ത്തു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ​​യാ​​ണ് അ​​വ​​ള്‍ക്ക് അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. ഇ​​റു​​ക്കെ വാ​​രി​​പ്പു​​ണ​​രു​​ന്ന​​തി​​നി​​ട​​യി​​ല്‍ പ​​ര​​സ്പ​​രം അ​​റി​​യാ​​നു​​ള്ള തി​​ടു​​ക്കം ഇ​​രു​​വ​​രി​​ലും ഉ​​ണ​​ര്‍ന്നു​​നി​​ന്നു.

    ‘‘സ​​ച്ചു’’ അ​​വ​​ള്‍ പ​​തി​​യെ അ​​വ​​ന്റെ ചെ​​വി​​യി​​ല്‍ ക​​ടി​​ച്ചു.

    അ​​വ​​ന്റെ കൈ​​ക​​ള്‍ ആ ​​പെ​​ണ്‍ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ടി​​വ​​യ​​റ്റി​​ല്‍ താ​​ളം​​പി​​ടി​​ച്ചു. ആ ​​മ​​ധു​​ര​​മു​​ള്ള ചു​​ണ്ടു​​ക​​ള്‍ ക​​വ​​ര്‍ന്നെ​​ടു​​ത്തു​​കൊ​​ണ്ട്, അ​​റി​​യാ​​തെ​​ന്നോ​​ണം അ​​ക​​ന്ന അ​​വ​​ളു​​ടെ തു​​ട​​യി​​ടു​​ക്കി​​ലെ ന​​ന​​വി​​ലേ​​ക്ക് കൈ​​പ്പ​​ത്തി ചേ​​ര്‍ത്തു​​വെ​​ച്ചു. രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ കൈ​​ക​​ള്‍ സ​​ഞ്ജ​​വി​​ന്റെ അ​​ര​​ക്കെ​​ട്ടി​​ലെ ദൃ​​ഢ​​ത​​യി​​ല്‍ പി​​ടി​​മു​​റു​​ക്കി. അ​​വ​​ന്റെ മാ​​ന്ത്രി​​ക വി​​ര​​ലു​​ക​​ളു​​ടെ ലാ​​ള​​ന​​യി​​ല്‍ രേ​​ഷ്മ എ​​ല്ലാം മ​​റ​​ന്നു; സ​​ഞ്ജു​​വും.

    എ​​ത്ര പെ​​ട്ടെ​​ന്നാ​​ണ് മാ​​സ​​ങ്ങ​​ള്‍ ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​യ​​ത്. രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ലെ അ​​തി​​കാ​​യ​​നാ​​യ സ​​ഹ​​ദേ​​വ​​ന്റെ ഒ​​ട്ടു​​മി​​ക്ക പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളി​​ലും രേ​​ഷ്മ ഇ​​പ്പോ​​ള്‍ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കാ​​റു​​ണ്ട്. അ​​വ​​ളു​​ടെ ഉ​​രു​​ണ്ടു​​ള്ള ന​​ട​​ത്ത​​വും മ​​ല​​യാ​​ള​​വും തെ​​ലു​​ങ്കും ചേ​​ര്‍ന്ന സം​​സാ​​ര​​വും കേ​​ട്ട് ചി​​ല​​രെ​​ങ്കി​​ലും ‘ആ ​​പെ​​ണ്‍കു​​ട്ടി ഏ​​താ​​ണ്?’ എ​​ന്ന് സ​​ഹ​​ദേ​​വ​​നോ​​ട് തി​​ര​​ക്കാ​​റു​​ണ്ട്.

    ‘‘മോ​​ളേ, ഇ​​ങ്ങു​​വ​​ന്നേ’’ ആ ​​വി​​ളി കേ​​ള്‍ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ രേ​​ഷ്മ ഓ​​ടി അ​​യാ​​ള്‍ക്ക​​ടു​​ത്തെ​​ത്തും.

    ‘‘എ​​ന്റെ മോ​​ളാ​​ണ്. മ​​ക​​ന്‍ ഇ​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന പെ​​ണ്‍കു​​ട്ടി. എ​​നി​​ക്കി​​പ്പോ​​ള്‍ ര​​ണ്ട് പെ​​ണ്‍കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ണ്ട്.’’ രേ​​ഷ്മ​​യെ ത​​ന്നോ​​ട് ചേ​​ര്‍ത്തു നി​​ര്‍ത്തി അ​​ഭി​​മാ​​ന​​ത്തോ​​ടെ പ​​റ​​യു​​ന്ന സ​​ഹ​​ദേ​​വ​​നെ ആ​​ളു​​ക​​ള്‍ തെ​​ല്ല​​സൂ​​യ​​യോ​​ടെ നോ​​ക്കി. അ​​യാ​​ളു​​ടെ വേ​​ദി​​ക​​ളി​​ല്‍ സ്ഥി​​ര സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​മാ​​യി രേ​​ഷ്മ മാ​​റു​​ന്ന​​ത് സ​​ഞ്ജ​​യ് ഏ​​റെ ഇ​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ടു. അ​​ച്ഛ​​ന്റെ​​യും അ​​വ​​ളു​​ടെ​​യും സം​​സാ​​രം കേ​​ട്ടി​​രി​​ക്കാ​​ന്‍ ന​​ല്ല ര​​സ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു, എ​​ന്നും.

    സ​​ഞ്ജ​​യ്‌​​ക്കൊ​​പ്പം വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് വ​​രു​​ന്ന ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​ല്ലാം ആ ​​ചെ​​റി​​യ വാ​​ട​​ക​​വീ​​ടി​​ന്റെ ഇ​​രി​​പ്പു​​മു​​റി​​യി​​ല്‍ അ​​ര്‍ധ​​രാ​​ത്രി​​യു​​ടെ അ​​ന്ത്യ​​യാ​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ഇ​​രു​​വ​​രും ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കെ​​ട്ടു​​ക​​ള്‍ പൊ​​ട്ടി​​ച്ചു.

     

    ‘തോ​​ട്ട​​ക്കാ​​ട്.... തോ​​ട്ട​​ക്കാ​​ട്’ ബ​​സ് ക​​ണ്ട​​ക്ട​​റു​​ടെ ഉ​​റ​​ക്കെ​​യു​​ള്ള വി​​ളി​​യും സ​​ഞ്ജ​​യു​​ടെ ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളെ മാ​​യ്ച്ചു​​ക​​ള​​ഞ്ഞു.

    ‘‘രേ​​ഷ്‌​​മേ... കൊ​​ച്ചേ’’ ത​​ന്റെ ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ചാ​​രി​​ക്കി​​ട​​ന്ന് കൂ​​ര്‍ക്കം വ​​ലി​​ച്ചു​​റ​​ങ്ങു​​ന്ന പ്ര​​ണ​​യി​​നി​​യെ വി​​ളി​​ച്ചു​​ണ​​ര്‍ത്തു​​മ്പോ​​ള്‍ രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ വാ​​യി​​ലൂ​​ടെ ഒ​​ലി​​ച്ചി​​റ​​ങ്ങി​​യ ‘ഞൊ​​ള’ അ​​വ​​ന്റെ ഷ​​ര്‍ട്ടി​​നെ​​യാ​​കെ ന​​ന​​ച്ചി​​രു​​ന്നു.

    അ​​ന്ന്, പ​​തി​​വു​​പോ​​ലെ അ​​നി​​യ​​ത്തി കോ​​ള​​ജി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​യ്ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു. എ​​ല്ലാ​​ത്തി​​നെ​​യും മ​​ടു​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന പു​​തി​​യ ദി​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി പൊ​​രു​​ത്ത​​പ്പെ​​ടാ​​ന്‍ സ​​ഞ്ജ​​യ്ക്ക് ക​​ഴി​​യാ​​തെ വ​​ന്നു. ക​​ണ്ണ​​ട​​യ്ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ തെ​​ളി​​യു​​ന്ന പ്ര​​ണ​​യി​​നി​​യു​​ടെ മു​​ഖ​​ത്തി​​നു​​നേ​​രെ നോ​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴെ​​ല്ലാം ഉ​​ള്ളം വി​​ങ്ങി​​പ്പൊ​​ട്ടി. ത​​ന്നി​​ല്‍ അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന വി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാ​​നാ​​വാ​​തെ സ​​ഞ്ജ​​യ് ചി​​ല​​പ്പോ​​ഴെ​​ല്ലാം വെ​​റും ത​​റ​​യി​​ല്‍ ക​​മി​​ഴ്ന്നു​​കി​​ട​​ന്ന് ശ​​രീ​​ര​​ത്തെ ത​​ന്റെ വ​​രു​​തി​​യി​​ല്‍ നി​​ര്‍ത്താ​​ന്‍ ശ്ര​​മി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടേ​​യി​​രു​​ന്നു.

    നി​​ര്‍ത്താ​​തെ ബെ​​ല്ല​​ടി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടേ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ഫോ​​ണു​​മാ​​യി അ​​ച്ഛ​​നെ​​ത്തി​​യ​​തും നി​​റ​​ഞ്ഞു​​തു​​ളു​​മ്പു​​ന്ന ക​​ണ്ണു​​ക​​ളെ മ​​റ​​ച്ചു​​പി​​ടി​​ക്കാ​​ന്‍ ശ്ര​​മി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് സ​​ഞ്ജ​​യ് ഫോ​​ണ്‍ വാ​​ങ്ങി.

    ‘‘ആ ​​കു​​ട്ടി​​യാ​​ണ്, എ​​ടു​​ത്ത് സം​​സാ​​രി​​ക്ക്.’’ ആ ​​ശ​​ബ്ദം സ്‌​​നേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റേ​​താ​​യി​​രു​​ന്നു.

    അ​​വ​​ന് അ​​ച്ഛ​​നെ അ​​നു​​സ​​രി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് തോ​​ന്നി​​യ​​ത്. ഫോ​​ണെ​​ടു​​ത്ത് കാ​​തി​​ല്‍ വെ​​ക്കും​​മു​​മ്പേ രേ​​ഷ്മ​​യു​​ടെ സ​​ന്തോ​​ഷം നി​​റ​​ഞ്ഞ ശ​​ബ്ദം ഒ​​ഴു​​കി​​യെ​​ത്തി.

    ‘‘സ​​ഞ്ജൂ, ഞാ​​നി​​താ സ്വ​​ർ​​ണ​​മെ​​ടു​​ക്കാ​​ന്‍ എ​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. നാ​​ളെ കാ​​ണാ​​ന്‍ പ​​റ്റോ. മ​​റ്റ​​ന്നാ​​ള്‍ എ​​നി​​ക്ക് സ​​മ​​യ​​മു​​ണ്ടാ​​വി​​ല്ല, അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്. ന​​മ്മു​​ടെ കോ​​ള​​ജ് മു​​ക്കി​​ലെ പാ​​ല​​സ് ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ല്‍ കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കൂ​​ട്ടോ’’ അ​​വ​​ന്റെ മ​​റു​​പ​​ടി​​ക്ക് കാ​​ത്തു​​നി​​ല്‍ക്കാ​​തെ കോ​​ള്‍ ക​​ട്ടാ​​യി.

    ‘‘മോ​​നേ’’ സ​​ഹ​​ദേ​​വ​​ന്‍ മ​​ക​​ന​​ടു​​ത്താ​​യി ഇ​​രു​​ന്നു.

    ‘‘മോ​​ള്‍ടെ ക​​ല്യാ​​ണ​​മാ​​യി എ​​ന്നു​​ക​​രു​​തി നീ ​​വി​​ഷ​​മി​​ക്കു​​ക​​യൊ​​ന്നും വേ​​ണ്ട. അ​​വ​​ളോ​​ട് ദേ​​ഷ്യ​​വും കാ​​ണി​​ക്ക​​ണ്ട. അ​​ങ്ങ​​നെ ചെ​​യ്താ​​ല്‍ എ​​ന്റെ കു​​ട്ടി ആ ​​കു​​ട്ടി​​യെ ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും സ്‌​​നേ​​ഹി​​ച്ചി​​രു​​ന്നി​​ല്ല എ​​ന്നാ​​ണ് ക​​രു​​തേ​​ണ്ട​​ത്. ഇ​​ന്ന് മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല മോ​​നേ, ആ ​​കു​​ട്ടി​​യു​​ടെ വി​​വാ​​ഹം ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ടും എ​​ന്ത് ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും നീ ​​സ​​ഹാ​​യി​​ച്ചി​​രി​​ക്ക​​ണം. അ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് നി​​ന്റെ സ്‌​​നേ​​ഹം നീ ​​തെ​​ളി​​യി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്.’’

    പൊ​​ട്ടി​​ക്ക​​ര​​യു​​ന്ന മ​​ക​​നു മു​​ന്നി​​ല്‍ സ​​ഹ​​ദേ​​വ​​ന്‍ ഇ​​രു​​ന്നു. ‘‘ന​​മ്മു​​ടെ ദുഃ​​ഖ​​ങ്ങ​​ള്‍ ന​​മ്മെ ക​​ര​​യി​​ക്കു​​ക മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ചെ​​യ്യാ​​റു​​ള്ള​​ത്. നീ​​യൊ​​രു പു​​രു​​ഷ​​നാ​​ണെ​​ന്ന് മ​​റ​​ക്ക​​രു​​ത്. ഒ​​രു പെ​​ണ്ണി​​നെ​​യും അ​​ഞ്ചു​​വ​​ര്‍ഷ​​ത്തി​​ല്‍ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ പ്ര​​ണ​​യി​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​ന്‍ എ​​ന്റെ കു​​ട്ടി ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്ക​​ണം. പോ​​ട്ടെ...’’ മ​​ക​​ന്റെ തോ​​ളി​​ല്‍ ത​​ട്ടി​​ക്കൊ​​ണ്ട് ആ ​​അ​​ച്ഛ​​ന്‍ എ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റ് പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കി​​റ​​ങ്ങി.

     

    ത​​റ​​യി​​ല്‍ നി​​ന്നെ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റ് മു​​ഖം അ​​മ​​ര്‍ത്തി​​ത്തു​​ട​​ച്ച് സ​​ഞ്ജു ക​​സേ​​ര​​യി​​ലേ​​ക്കി​​രു​​ന്നു. ഉ​​ള്ളം വി​​ങ്ങു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും ക​​ണ്ണു​​ക​​ള്‍ നി​​റ​​യാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​ന്‍ പ​​ര​​മാ​​വ​​ധി ശ്ര​​മി​​ച്ചു.

    കോ​​ള​​ജ് പ​​ഠ​​ന​​കാ​​ല​​ത്തെ ഇ​​ട​​വേ​​ള​​ക​​ള്‍ മു​​ഴു​​വ​​ന്‍ തീ​​ര്‍ത്ത​​ത് കാ​​ന്റീ​​ന് സ​​മീ​​പം പ​​ട​​ര്‍ന്നു​​പ​​ന്ത​​ലി​​ച്ച ആ​​ല്‍മ​​ര​​ത്തി​​നു ചു​​വ​​ട്ടി​​ലെ ക​​ല്‍ക്കെ​​ട്ടി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ​​ണ്‍കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും പെ​​ണ്‍കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും വ​​ലി​​യൊ​​രു കൂ​​ട്ടം ഇ​​പ്പോ​​ഴും അ​​വി​​ടെ​​യു​​ണ്ടാ​​വും. സ്ത്രീ​​സൗ​​ന്ദ​​ര്യ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചും സ്ത്രീ​​ശ​​രീ​​ര​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചും തെ​​ളി​​ഞ്ഞ ച​​ര്‍ച്ച​​ക​​ളും അ​​വ​​രു​​ടെ ലൈം​​ഗി​​ക​​ത​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് വാ​​തോ​​രാ​​തെ സം​​സാ​​രി​​ച്ചും ത​​ള്ളി​​നീ​​ക്കി​​യ ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ള്‍. ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും സ​​ന്തോ​​ഷം നി​​റ​​ഞ്ഞ നാ​​ളു​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. കാ​​ന്റീ​​ന് പി​​ന്നി​​ലെ ഇ​​ല്ലി​​ക്കൂ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കി​​ടെ ജാ​​ന​​റ്റി​​നെ വ​​രി​​ഞ്ഞു​​മു​​റു​​ക്കി ചും​​ബ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ കൊ​​ണ്ട് മൂ​​ടു​​മ്പോ​​ള്‍ ഇ​​ളം​​കാ​​റ്റു​​പോ​​ലും നാ​​ണി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​വും. കോ​​ള​​ജി​​ന്റെ നീ​​ള​​ന്‍ വ​​രാ​​ന്ത​​ക​​ളും ക​​ല്‍ത്തൂ​​ണു​​ക​​ളും മ​​ര​​ച്ചോ​​ടു​​ക​​ളും പ്ര​​ണ​​യി​​നി​​ക​​ളെ​​ക്കൊ​​ണ്ട് നി​​റ​​യു​​മ്പോ​​ള്‍ പ്ര​​കൃ​​തി​​പോ​​ലും അ​​സൂ​​യ​​യു​​ടെ നെ​​ടു​​ങ്ക​​ന്‍ കു​​പ്പാ​​യം അ​​ണി​​ഞ്ഞി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​വും.

    കോ​​ള​​ജ് പ​​ഠ​​നം പൂ​​ര്‍ത്തി​​യാ​​യി മാ​​സ​​ങ്ങ​​ള്‍ ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ണ് രേ​​ഷ്മ​​യെ​​ന്ന യു​​വ​​തി ത​​ന്റെ ജീ​​വ​​ന്റെ പാ​​തി​​യാ​​വു​​ന്ന​​ത്. പാ​​ര്‍ക്കി​​ല്‍, ബീ​​ച്ചി​​ല്‍, അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ല്‍ മ​​റ്റാ​​രു​​ടെ​​യും ക​​ണ്ണെ​​ത്താ​​ത്ത ചെ​​റി​​യ മ​​റ​​വി​​ല്‍പ്പോ​​ലും വി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വ​​സ​​ന്തം പൊ​​ഴി​​ക്കാ​​ന്‍ എ​​ത്ര​​യോ വ​​ട്ടം ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. രേ​​ഷ്മ എ​​ന്നാ​​ല്‍ എ​​ല്ലാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്റെ ക​​ഠി​​ന​​മേ​​റി​​യ ക​​ൽ​​പാ​​ത​​യി​​ലൂ​​ടെ ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും ചേ​​ര്‍ത്തു​​പി​​ടി​​ക്കു​​ന്ന കൈ​​ക​​ളു​​ടെ സ്‌​​നേ​​ഹം വ​​ലു​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ല്ലാം വെ​​റു​​മൊ​​രു സ്വ​​പ്ന​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് ക​​രു​​താ​​ന്‍ അ​​വ​​ന് ക​​ഴി​​യു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.

    അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ല്‍ത​​ന്നെ എ​​ന്തു മ​​റ​​ക്കാ​​നാ​​ണ്? ‘‘സ​​ച്ചൂ, എ​​നി​​ക്ക് നി​​ന്നെ ഇ​​ഷ്ട​​മാ​​ണ്’’ എ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞു​​പോ​​യ പ​​ക​​ലി​​നെ​​യോ?

    നി​​ര​​ന്ത​​ര​​മാ​​യ ക​​ണ്ടു​​മു​​ട്ട​​ലി​​ല്‍ ഒ​​രു പെ​​ണ്ണി​​നെ വി​​ശ്വ​​സി​​ച്ച സ്വ​​ന്തം ചാ​​പ​​ല്യ​​ത്തെ​​യോ?

    അ​​ച്ഛ​​നെ​​യും അ​​നി​​യ​​ത്തി​​യെ​​യും പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ന്‍ വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് ക്ഷ​​ണി​​ച്ച ദി​​വ​​സ​​ത്തെ​​യോ?

    ഒ​​ടു​​ക്കം ക​​ന്യാ​​കു​​മാ​​രി​​യി​​ലെ ശീ​​തീ​​ക​​രി​​ച്ച മു​​റി​​യി​​ല്‍ കു​​ളി​​ച്ചൊ​​രു​​ങ്ങി പൊ​​ട്ടു​​തൊ​​ട്ട് ത​​ല​​നി​​റ​​യെ മു​​ല്ല​​പ്പൂ​​വും ചൂ​​ടി വാ​​രി​​പ്പു​​ണ​​ര്‍ന്ന് സാ​​രി​​യു​​ടു​​ത്തു​​നി​​ന്ന് ക​​ള്ള​​നോ​​ട്ടം നോ​​ക്കി​​യ ദി​​വ​​സ​​ത്തെ​​യാ​​ണോ? അ​​റി​​യി​​ല്ല. അ​​ന്ന് അ​​വി​​ടെ​​വെ​​ച്ചാ​​ണ് ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ആ​​ദ്യ​​രാ​​ത്രി​​യെ​​ന്ന് പി​​ന്നീ​​ടെ​​ത്ര​​യോ വ​​ട്ടം ഓ​​ര്‍ത്തി​​ട്ടു​​മു​​ണ്ട്. മ​​ധു​​രം കി​​നി​​യു​​ന്ന ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളു​​ടെ വി​​കാ​​ര​​പ്പെ​​രു​​മ​​ഴ​​ക​​ളു​​ടെ തീ​​വ്ര​​പെ​​യ്തി​​ല്‍ ത​​ള​​ര്‍ന്നു​​റ​​ങ്ങി​​യ ര​​ണ്ട് ശ​​രീ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍. ആ ​​നി​​മി​​ഷ​​ങ്ങ​​ള്‍ എ​​ന്നേ​​ന്നേ​​ക്കു​​മാ​​യു​​ള്ള സൂ​​ക്ഷി​​ച്ചു​​വെ​​ക്ക​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    പാ​​ല​​സ് ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ലേ​​ക്ക് ക​​യ​​റു​​മ്പോ​​ള്‍ ആ​​ദ്യം ക​​ണ്ട​​ത് രേ​​ഷ്മ​​യെ ത​​ന്നെ ആ​​യി​​രു​​ന്നു. വി​​സി​​റ്റേ​​ഴ്സ് മു​​റി​​യി​​ല്‍ കാ​​ലി​​ന്മേ​​ല്‍ കാ​​ല്‍ ക​​യ​​റ്റു​​വെ​​ച്ച് അ​​ല​​സ​​മാ​​യി ഇ​​രി​​ക്കു​​ന്ന രൂ​​പം.

    ‘‘ഹാ​​യ് സ​​ച്ചു’’ അ​​വ​​ള്‍ ഓ​​ടി​​വ​​ന്ന് സ​​ഞ്ജ​​യി​​നെ ചു​​റ്റി​​പ്പി​​ടി​​ച്ചു.

    ‘‘വാ...’’ ​​അ​​വ​​ള്‍ക്കു പി​​ന്നാ​​ലെ ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ മ​​ന​​സ്സി​​നെ ലാ​​ഘ​​വ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​വെ​​ക്കാ​​ന്‍ അ​​വ​​ന്‍ ഏ​​റെ പ​​ണി​​പ്പെ​​ട്ടു. ഓ​​രോ ത​​വ​​ണ ഹൃ​​ദ​​യം നു​​റു​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ഴും സ്‌​​നേ​​ഹ​​സ്പ​​ര്‍ശ​​മാ​​യി അ​​ച്ഛ​​ന്റെ ക​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ അ​​വ​​ന്റെ തോ​​ളി​​ല്‍ പ​​തി​​യെ ത​​ട്ടി ചി​​ല ഓ​​ർ​​മ​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ലു​​ക​​ള്‍ ന​​ട​​ത്തി:

    ‘‘ക​​ര​​യ​​രു​​ത്, നീ​​യൊ​​രു പു​​രു​​ഷ​​നാ​​ണ്...’’

    ''എ​​നി​​ക്ക് ബി​​രി​​യാ​​ണി മ​​തി, സ​​ച്ചു​​വി​​നോ...?' അ​​വ​​ള്‍ അ​​വ​​ന്റെ മു​​ഖ​​ത്തേ​​ക്ക് നോ​​ക്കി ചോ​​ദി​​ച്ചു.

    ‘‘ഒ​​ന്നും വേ​​ണ്ട’’ സ​​ച്ചു പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ‘‘അ​​തെ​​ന്താ ഒ​​ന്നും വേ​​ണ്ടാ​​ത്തെ, സ​​ച്ചു ക​​ഴി​​ച്ച​​താ​​ണോ...?’’ അ​​വ​​ളു​​ടെ ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​ല്‍ പ​​തി​​വ് സ്‌​​നേ​​ഹം നി​​റ​​ഞ്ഞു. അ​​വ​​നൊ​​ന്നും മി​​ണ്ടാ​​തെ പു​​റ​​ത്തെ കാ​​ഴ്ച​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് നോ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു.

    ആ​​ഹാ​​രം ക​​ഴി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും രേ​​ഷ്മ എ​​ന്തൊ​​ക്കെ​​യോ പ​​റ​​ഞ്ഞു. സ​​ഞ്ജ​​യ് വെ​​റു​​തെ​​യെ​​ല്ലാം മൂ​​ളി​​ക്കേ​​ട്ടു.

    ത​​നി​​ക്ക് എ​​തി​​ര്‍വ​​ശ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന പ്ര​​ണ​​യി​​നി​​യി​​ലേ​​ക്ക് നോ​​ക്കാ​​ന​​വ​​ന്‍ ഭ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. ത​​ന്റെ പ്ര​​ണ​​യം മ​​റ്റൊ​​രാ​​ളു​​ടേ​​താ​​വു​​ക​​യാ​​ണ്.

    താ​​ന്‍ ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി തൊ​​ട്ട് രു​​ചി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞ പെ​​ണ്‍ശ​​രീ​​രം മ​​റ്റൊ​​രാ​​ള്‍ക്ക് സ്വ​​ന്ത​​മാ​​വു​​ക​​യാ​​ണ്. അ​​വ​​ള്‍ ധ​​രി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ചു​​രി​​ദാ​​റി​​നു​​ള്ളി​​ലെ ഓ​​രോ ശ​​രീ​​ര​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളും മ​​നഃ​​പാ​​ഠ​​മാ​​ണ്. കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളോ​​ള​​മ​​ത് മാ​​യാ​​തെ മ​​ന​​സ്സി​​ല്‍ ഉ​​റ​​ച്ചു​​നി​​ല്‍ക്കും. അ​​വ​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ച്ച ഓ​​രോ സെ​​ക്ക​​ൻ​​ഡു​​ക​​ളും വേ​​ദ​​ന​​യോ​​ടെ​​യേ ഓ​​ര്‍ക്കാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​യൂ.

    ‘‘സ​​ച്ചു, എ​​നി​​ക്കൊ​​രു ബി​​രി​​യാ​​ണി പാ​​ഴ്സ​​ല്‍ വേ​​ണേ​​ട്ടോ, ര​​ണ്ട് വ​​ട​​യും. ഇ​​പ്പോ​​ള്‍ കൈ​​ക​​ഴു​​കി വ​​രാം.’’ സ​​ച്ചു​​വി​​നെ ഒ​​ന്ന് നോ​​ക്കു​​ക​​പോ​​ലും ചെ​​യ്യാ​​ത​​വ​​ള്‍ കൈ​​ക​​ഴു​​കാ​​ന്‍ പോ​​യി. അ​​വ​​ള്‍ ഫ്ര​​ഷ് ആ​​യി തി​​രി​​കെ വ​​രു​​മ്പോ​​ഴേ​​ക്ക് ബി​​രി​​യാ​​ണി​​യും വ​​ട​​യും പാ​​ഴ്സ​​ല്‍ വാ​​ങ്ങി സ​​ഞ്ജ​​യ് അ​​വ​​ളെ കാ​​ത്തു​​നി​​ന്നി​​രു​​ന്നു.

    ‘‘പോ​​വാം’’, പാ​​ഴ്‌​​സ​​ല്‍ വാ​​ങ്ങി അ​​വ​​ള്‍ ബാ​​ഗി​​ലേ​​ക്ക് വെ​​ച്ചു. സ്റ്റാ​​ൻ​​ഡി​​ലേ​​ക്കു​​പോ​​കാ​​ന്‍ ഓ​​ട്ടോ​​യി​​ലി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ അ​​വ​​ളോ​​ടൊ​​ന്നു​​കൂ​​ടി ചേ​​ര്‍ന്നി​​രി​​ക്കാ​​ന്‍ അ​​വ​​നാ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ചു. രേ​​ഷ്മ​​യോ​​ട് ചേ​​ര്‍ന്നി​​രു​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ട് അ​​വ​​ളെ ത​​ന്നി​​ലേ​​ക്ക് ചേ​​ര്‍ത്തു​​പി​​ടി​​ച്ചു...

    ‘‘വി​​ട് സ​​ച്ചൂ, എ​​നി​​ക്കി​​തൊ​​ന്നും ഇ​​ഷ്ട​​മ​​ല്ല. കു​​റ​​ച്ച് ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ള്‍ ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ല്‍ മ​​റ്റൊ​​രാ​​ളു​​ടെ ഭാ​​ര്യ​​യാ​​വാ​​ന്‍ പോ​​കു​​ന്ന​​വ​​ളാ​​ണ്. എ​​ന്നെ തൊ​​ട്ടു​​പോ​​ക​​രു​​ത്’’ പ​​റ​​ഞ്ഞു​​കൊ​​ണ്ടൊ​​രു താ​​ക്കീ​​തോ​​ടെ അ​​വ​​ള്‍ സ​​ഞ്ജ​​യ് യെ ​​നോ​​ക്കി.

    അ​​വ​​ന്റെ ത​​ക​​ര്‍ച്ച പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​ളി​​ല്‍ നി​​ന്നു​​മ​​വ​​ന്‍ അ​​ക​​ലം പാ​​ലി​​ച്ച് പു​​റ​​ത്തേ​​ക്ക് നോ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു.

    ‘‘സ​​ച്ചു​​വി​​നൊ​​രു കാ​​ര്യ​​മ​​റി​​യോ? എ​​ന്നെ കെ​​ട്ടു​​ന്ന​​യാ​​ള്‍ നി​​ന്നെ​​പ്പോ​​ലെ ക​​റു​​ത്ത് കു​​റു​​കി​​യ​​വ​​ന​​ല്ല; നി​​ന്നെ​​ക്കാ​​ള്‍ പൊ​​ക്ക​​വും ത​​ടി​​യും വെ​​ളു​​ത്ത നി​​റ​​വു​​മു​​ള്ള സു​​ന്ദ​​ര​​നാ​​ണ്. പോ​​രാ​​ത്ത​​തി​​ന് കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​വി​​സി​​ല്‍ പൊ​​ലീ​​സും. എ​​ന്റെ ഭാ​​ഗ്യ​​മ​​ല്ലേ സ​​ച്ചു?’’.

    അ​​വ​​നൊ​​ന്നും മി​​ണ്ടി​​യി​​ല്ല. ക​​ര​​യാ​​ന്‍ പോ​​ലു​​മാ​​കാ​​തെ കീ​​റി​​വ​​രി​​ഞ്ഞു ര​​ക്ത​​മി​​റ്റു​​വീ​​ഴു​​ന്ന ഹൃ​​ദ​​യ​​ത്തോ​​ടെ​​യ​​വ​​ന്‍ ത​​ള​​ര്‍ന്നി​​രു​​ന്നു. അ​​ച്ഛ​​ന്റെ ഇ​​ട​​റി​​യ ശ​​ബ്ദം കാ​​തി​​ല്‍ മു​​ഴ​​ങ്ങി: ‘‘ക​​ര​​യ​​രു​​ത് കു​​ട്ടീ, നീ​​യൊ​​രു പു​​രു​​ഷ​​നാ​​ണ്’’.

    News Summary - Malayalam story
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