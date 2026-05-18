    വെ​യി​ലേ​റ്റു​റ​ങ്ങു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി

    Posted On date_range 18 May 2026 11:30 AM IST
    വി​നോ​ദ് പു​ളി​യാ​ന
    ഹ​സ്ര​ത് നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി ബെ​ഡി​ൽ ദേ​ഹ​മാ​സ​ക​ലം പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ മ​യ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് കൂ​ട്ട​നി​ല​വി​ളി കേ​ട്ടാ​ണ് ഉ​ണ​ർ​ന്ന​ത്. മെ​യി​ൽ വാ​ർ​ഡി​ലെ ടി.​വി സ്ക്രീ​നി​ൽ ഹി​ന്ദി വാ​ർ​ത്താ ചാ​ന​ലി​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ക​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ നി​ല​വി​ളി​യോ​ടെ ഓ​ടി​മ​റ​യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ. യു​വാ​ക്ക​ളാ​ണ് അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ സം​ഘ​ടി​ച്ച് പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ലെ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി​മ​റി​ച്ചി​ടു​ക​യും അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ജോ​ലി​ക്കോ...

    ഹ​സ്ര​ത് നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി ബെ​ഡി​ൽ ദേ​ഹ​മാ​സ​ക​ലം പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ മ​യ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് കൂ​ട്ട​നി​ല​വി​ളി കേ​ട്ടാ​ണ് ഉ​ണ​ർ​ന്ന​ത്. മെ​യി​ൽ വാ​ർ​ഡി​ലെ ടി.​വി സ്ക്രീ​നി​ൽ ഹി​ന്ദി വാ​ർ​ത്താ ചാ​ന​ലി​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ക​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ നി​ല​വി​ളി​യോ​ടെ ഓ​ടി​മ​റ​യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ. യു​വാ​ക്ക​ളാ​ണ് അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ സം​ഘ​ടി​ച്ച് പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ലെ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി​മ​റി​ച്ചി​ടു​ക​യും അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ജോ​ലി​ക്കോ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കോ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്കോ മ​റ്റോ ട്രെ​യി​നി​ൽ ക​യ​റി യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത​വ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ​വ.

    സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ടി.​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ഖം തി​രി​ച്ചു. ആ​ക്രോ​ശ​ങ്ങ​ളും രോ​ദ​ന​ങ്ങ​ളും ചെ​വി​യി​ൽ ആ​ർ​ത്ത​ല​ക്കു​ന്നു. സൈ​നി​ക നി​യ​മ​ന പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ​ങ്ങും.

    ഫ്ലാ​സ്കി​ൽ ചാ​യ​യും ചാ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കൊ​ന്നും കി​ട്ടാ​ത്ത ബ്രേ​ക്കി​ങ് ന്യൂ​സ് അ​ച്ച​ടി​ച്ച ഇ​വ​നി​ങ് ഡെ​യ് ലി​യു​ടെ കോ​പ്പി​യു​മാ​യാ​ണ് സു​ഹൃ​ത്ത് സു​ശാ​ന്ത് ശ​ർ​മ കാ​ന്‍റീ​നി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ​ത്. അ​വ​ന്‍റെ മു​ഖം വ​ല്ലാ​തെ ചു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ആ​രോ​ടോ ക​ല​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വ​ര​വാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്തം.

    ‘‘പ​തി​വു തി​ര​ക്ക​ഥ​യു​മാ​യി അ​വ​ന്മാ​രി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്...’’

    ‘‘ആ​രി​റ​ങ്ങി?’’

    ജി​ജ്ഞാ​സ​യോ​ടെ​യു​ള്ള എ​ന്‍റെ ചോ​ദ്യം സു​ശാ​ന്തി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​ക്കി.

    ‘‘പൊ​ലീ​സ്. അ​ല്ലാ​താ​ര്! രാ​ജ്യ​ത്തെ​വി​ടെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യാ​ലും അ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​ക്ക​ളെ​ന്ന് അ​വ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി നി​ശ്ച​യി​ക്കും. എ​ന്നി​ട്ടേ​തെ​ങ്കി​ലും അ​ന്തി​പ്പ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ വി​ളി​ച്ച് പ​ട​വും വാ​ർ​ത്ത​യും കൊ​ടു​ത്ത് കൂ​ലി​ക്ക് എ​ഴു​തി​ക്കും. മ​ത്സ​രി​ച്ച് മു​ന്നേ​റു​ന്ന മാ​മാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​തേ​റ്റു പി​ടി​ക്കും. അ​തോ​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്ത് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തും.’’

    ‘‘എ​ല്ലാ​യ്പോ​ഴും അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല സു​ശാ​ന്തേ.’’

    ‘‘ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കി​ട​ക്കേ​ല് എ​ത്തും മു​മ്പും നി​ന​ക്കീ രാ​ജ്യ​ത്തു ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന​റി​യി​ല്ല​ല്ലോ. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഈ ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ ഇ​താ​ണ​ത്രേ... എ​ത്ര റ​ബി​ഷ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലാ​ണി​ത്.’’ സു​ശാ​ന്ത് സാ​യാ​ഹ്ന​പ​ത്രം സി​ദ്ധാ​ർ​ഥി​ന്‍റെ നേ​ർ​ക്കു ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് രോ​ഷം​കൊ​ണ്ടു.

    അ​തി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി​യ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ഞെ​ട്ടി. അ​വ​ൾ!

    പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​സ്റ്റ​ർ ബ്രെ​യി​നെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്സ് യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​വാ​യ മ​ല​യാ​ളി പെ​ൺ​കു​ട്ടി, നി​ള. സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ​യാ​ണ​ത്.

    പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ദു​ഷ്ട​ലാ​ക്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സു​ശാ​ന്തി​ന്‍റെ അ​മ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ന്നു: ‘‘രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​തു പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ചാ​ലും അ​തി​നു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യി ചി​ല​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സി​നി​പ്പൊ ന​ല്ല മി​ടു​ക്കാ​ണ്! അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​യെ ന​യി​ക്കേ​ണ്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​ക്ക​ളെ ക​ലാ​പ​കാ​രി​ക​ളാ​ക്കി മു​ദ്ര​വെ​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ​ല്ലോ.’’

    സു​ശാ​ന്തി​നോ​ട് ഒ​രു ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നും മു​തി​രാ​തെ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ടി.​വി​യി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി​ക്കി​ട​ന്നു. നി​ള​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബ്രേ​ക്കി​ങ് ന്യൂ​സു​ക​ൾ ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലും ടെ​ലി​കാ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു​തു​ട​ങ്ങി. സു​ശാ​ന്തി​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത അ​വ​താ​ര​ക​നു​മു​ള്ള​ത്.

     

    ടി.​വി​യി​ൽ, നി​ള​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ പു​രോ​ഗ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ള​ന്നു​കു​റി​ച്ച മ​റു​പ​ടി​മാ​ത്രം പ​റ​ഞ്ഞൊ​ഴി​യു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വി​കൃ​ത​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ അ​നു​ക​രി​ക്കു​ന്ന സു​ശാ​ന്തി​നെ ക​ണ്ട് സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ക​ണ്ണു​ക​ള​ട​ച്ചു. അ​വ​ന്‍റെ ക​ലി​യ​ട​ങ്ങാ​ൻ ഉ​റ​ക്കം ന​ടി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ക​യേ ത​ൽ​ക്കാ​ലം ഒ​രു പോം​വ​ഴി ഉ​ള്ളൂ.

    മ​ഥു​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് അ​വ​ളെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​ൺ റി​സ​ർ​വ്ഡ് ക​മ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റി​ൽ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന വി​ൻ​ഡോ സീ​റ്റു​ത​പ്പി​യാ​ണ് അ​വ​ൾ​ക്ക​രി​കി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​വ​ള​പ്പോ​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ണി​ൽ ഒ​രു ഹി​ന്ദി വാ​ർ​ത്താ ചാ​ന​ൽ ഹെ​ഡ്സെ​റ്റ് വെ​ച്ച് കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘‘എ​ക്സ്ക്യൂ​സ് മീ...’’ ​ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന വി​ൻ​ഡോ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് വി​ര​ൽ​ചൂ​ണ്ടി സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ൻ​ഡോ സീ​റ്റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വി​സ്മ​യ​ഭം​ഗി നി​റ​ഞ്ഞ ബാ​ഗെ​ടു​ത്ത് മ​ടി​യി​ൽ വെ​ച്ച് സി​ദ്ധാ​ർ​ഥി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളെ ത​കി​ടം മ​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ൾ ജാ​ല​ക​ത്തി​ന​രി​കി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ഴി​ഞ്ഞ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് നി​രാ​ശ​യോ​ടെ ഇ​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, അ​വ​ളു​ടെ ഫോ​ണി​ൽ ഏ​തോ ഒ​രു ക​ലാ​പ​ത്തി​ന്‍റെ ലൈ​വ് വി​ഷ്വ​ൽ​സാ​ണെ​ന്ന് സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ന​ടു​ക്ക​ത്തോ​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു.

    ദൈ​വ​മേ... ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ർ​ഷം വ​ലി​യ ക​ലാ​പ​മാ​യി മാ​റി​ക്കാ​ണു​മോ!

    അ​വി​ടെ ചെ​ന്നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ക​ർ​ഫ്യൂ എ​ങ്ങാ​നും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​വ​സാ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും അ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കും.

    മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ​യി​ല്ലാ​ത്ത ശ​മ്പ​ള​ല​ഭ്യ​ത​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മാ​നേ​ജ​റോ​ട് വ​ഴ​ക്ക​ടി​ച്ച് ഝാ​ൻ​സി​യി​ലെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ഓ​ഫി​സ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ് ജോ​ലി വി​ട്ട​ത്. ഹ്ര​സ്വ​മാ​യ ക​രി​യ​റി​ലെ എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ ജോ​ലി​യു​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. നാ​വി​ലെ ഗു​ളി​ക​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​വേ​ണം ആ ​ജോ​ലി​ക്കെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നെ​ന്ന് ആ​റു​മാ​സം മു​മ്പേ സു​ശാ​ന്ത് ശ​ർ​മ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണ്. ആ​രോ​ർ​ക്കാ​ൻ... സ​ഹി​കെ​ട്ടാ​ൽ പി​ന്നെ സ്വ​ന്തം അ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചി​ന്ത​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല. വാ​ദം ജ​യി​ക്ക​ണം. അ​തി​ന് വാ​യി​ൽ തോ​ന്നി​യ​തൊ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചു​കൂ​വും. ന്യാ​യം ത​ന്‍റെ പ​ക്ഷ​ത്താ​കു​മ്പോ​ൾ ആ​രാ​ണ് മു​ന്നി​ലെ​ന്ന ചി​ന്ത പോ​ലു​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    വി​ൻ​ഡോ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി വാ​ർ​ത്താ ചാ​ന​ൽ പോ​സ് ചെ​യ്ത് നെ​റ്റ് ഓ​ഫാ​ക്കി ഫോ​ണെ​ടു​ത്ത് ചെ​റി​യ ഹാ​ൻ​ഡ് ബാ​ഗി​ൽ വെ​ച്ചു. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ബാ​ഗാ​ണ​ത്. നി​റ​യെ ക​ര​കൗ​ശ​ല​പ്പ​ണി​ക​ളു​ള്ള ഒ​ന്ന്.

    അ​വ​ൾ വി​ൻ​ഡോ​യി​ലേ​ക്ക് ചാ​രി ക​ണ്ണു​ക​ള​ട​ച്ച് ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജീ​ൻ​സും ഹാ​ൻ​ഡ് ലൂം ​ടോ​പ്പു​മാ​ണ് അ​വ​ളു​ടെ വേ​ഷം. ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് വേ​ഗം ക​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​കൃ​ത​മാ​ണെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നു. വൈ​ശാ​ഖ മാ​സ സൂ​ര്യ​ൻ കി​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​വ​ളെ പ്ര​ശോ​ഭി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. അ​വ​ളു​ടെ കൈ​ത്ത​ണ്ട​യി​ലെ ചെ​മ്പ​ൻ​രോ​മ​ങ്ങ​ൾ വെ​യി​ലേ​റ്റ് സു​വ​ർ​ണ നാ​രു​ക​ളാ​യി രൂ​പം പ്രാ​പി​ച്ചു. ക​റു​ത്ത് ക​രു​വാ​ളി​ച്ച ത​ന്‍റെ കൈ​ത്ത​ണ്ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ദീ​ർ​ഘ​നി​ശ്വാ​സ​മു​തി​ർ​ത്തു.

    ബ​ല്ല​ഭ്ഗ​ദ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ട്രാ​ക്കി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ട്രെ​യി​ൻ ശ​രി​ക്കു​മൊ​ന്ന് ഉ​ല​ഞ്ഞു. അ​വ​ൾ ഉ​ണ​ർ​ന്നോ​യെ​ന്ന് പാ​ളി​നോ​ക്കി. ഇ​ല്ല... ഗാ​ഢ​നി​ദ്ര​യി​ലാ​ണ്. റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നു​യ​രു​ന്ന ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ളു​ണ​ർ​ന്നാ​ൽ ഒ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​സൂ​യ തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ക​യെ​ന്ന​ത് ഇ​പ്പോ​ഴൊ​രു (ദു)​ശീ​ല​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ശ​ബ്ദ​കോ​ലാ​ഹ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രെ ഒ​ത്തി​രി ക​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ഇ​താ​ദ്യ​മാ​ണ്... ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രാ​ൾ... വെ​യി​ലേ​റ്റു​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക എ​ന്ന​ത് എ​ന്തൊ​രു ഭാ​ഗ്യ​മാ​ണ്!

    ത​ന്റെ ദൗ​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​പ​ക​ർ​ഷ​ത​ക​ളു​ടെ​യും അ​നു​സ്യൂ​ത പ്ര​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മു​ങ്ങാം​കു​ഴി​യി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ക​ണ്ണു​ക​ളി​റു​കെ പൂ​ട്ടി സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ത​ല​ചാ​യ്ച്ച് അ​മ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ശ​ബ്ദാ​യ​മാ​ന​മാ​യ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഏ​തോ പൗ​രാ​ണി​ക കാ​ല​ത്തേ​തെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മു​മ്പൊ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടി​ട്ടേ​യി​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ഒ​ന്നാം പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലാ​കാം ട്രെ​യി​നി​പ്പോ​ൾ. എ​ന്തൊ​രു ജ​ന​സ​ഞ്ച​യ​മാ​ണി​വി​ടെ! ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​പോ​ലും ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ഈ ​തി​ര​ക്ക് കാ​ണി​ല്ല. വി​ൻ​ഡോ​യി​ലൂ​ടെ പു​റം​കാ​ഴ്ച​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് അ​മ്പ​ര​ന്നു... ആ ​ജ​ന​സ​ഞ്ച​യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണം നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു മു​മ്പു​ള്ള അ​തി​ർ​ത്തി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ഓ​ർ​ത്തു.

    റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ പൗ​രാ​ണി​ക​ത​യെ കൊ​ഞ്ഞ​നം കു​ത്തും​പോ​ലെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ന് അ​രി​കി​ലാ​യി തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ബു​ക്ക്സ്റ്റാ​ളി​നെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചാ​ണ് അ​വ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ങേ... ​വെ​യി​ലേ​റ്റു​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​വ​ളെ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​ത്! വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ളാ​ണോ താ​നാ​ണോ ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന​ത്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​റ​ക്കം ന​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്? ക​ര​കൗ​ശ​ല​പ്പ​ണി​ക​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യു​ള്ള അ​വ​ളു​ടെ ബാ​ഗ് വി​ൻ​ഡോ സീ​റ്റി​ലു​ണ്ട്. അ​വ​ൾ ന​ല്ലൊ​രു പു​സ്ത​ക​പ്രേ​മി​യാ​യി​രി​ക്കാം. ബു​ക്ക്സ്റ്റാ​ളി​നു നേ​ർ​ക്ക് ധൃ​തി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​ളു​ടെ പ​രി​ചി​ത​രാ​ണ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലെ ജ​ന​സ​ഞ്ച​യ​ത്തി​ൽ ഏ​റെ​പ്പേ​രും! അ​വ​ളു​ടെ നേ​ർ​ക്ക് ബ​ഹു​മാ​നം നി​റ​ഞ്ഞ അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മാ​ണ് അ​വ​ർ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യ​ഭി​വാ​ദ​നം കാ​ണാ​ൻ​ത​ന്നെ ന​ല്ല ശേ​ലു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ര​യും പ​രി​ഷ്കൃ​ത​യാ​യ ഈ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി ഇ​തൊ​ക്കെ എ​വി​ടെ​നി​ന്ന് പ​ഠി​ച്ച​താ​ണാ​വോ. ആ ​പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ ഈ ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ ഏ​ക മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​യാ​യി അ​വ​ൾ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ. ആ​ധു​നി​ക പ​കി​ട്ടി​ലു​ള്ള ബു​ക്ക്സ്റ്റാ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ​പോ​ലും ഏ​തോ പ്രാ​ചീ​ന​കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്. അ​യാ​ൾ ഒ​രു സ്മാ​ർ​ട് ഫോ​ൺ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള പു​സ്ത​ക​മെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ന്ന​ടു​ക്കു​ന്ന അ​വ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ നീ​ട്ടി. അ​വ​ൾ ജീ​ൻ​സി​ന്‍റെ പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്നെ​ടു​ത്തു ന​ൽ​കി​യ അ​ഞ്ഞൂ​റി​ന്‍റെ നോ​ട്ട് വാ​ങ്ങി ബു​ക്ക്സ്റ്റാ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ക​ൺ​പോ​ള​ക​ളി​ൽ മു​ട്ടി​ച്ച് പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ചി​ട്ട് വേ​ഗം പു​റ​ത്തു​ക​ട​ന്ന് ബു​ക്ക്സ്റ്റാ​ൾ അ​ട​ക്കു​വാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    അ​വ​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ട​ത് ആ ​പു​സ്ത​ക​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് പ്രാ​ചീ​ന​നാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി? ബെ​സ്റ്റ് സെ​ല്ല​റു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ടു​ക്കി വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്ന ആ ​ബു​ക്ക് അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ൾ​ക്കെ​ങ്ങ​നെ അ​റി​യാം? അ​വ​ർ പ​രി​ചി​ത​രാ​യി​രി​ക്കാം. അ​വ​ൾ ഈ ​സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ നി​ത്യ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​യു​മാ​യി​രി​ക്കാം.

    തീ​ർ​ത്തും അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​ന​സ്സ് സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലെ സ​സ്യേ​ത​ര ഭോ​ജ​ന​ശാ​ല​യു​ടെ അ​ടു​ക്ക​ള ഭാ​ഗ​ത്തെ നേ​ർ​ത്ത വി​ട​വി​ലൂ​ടെ ബു​ക്ക്സ്റ്റാ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ മു​ട​ന്ത് ബാ​ധി​ച്ച ഇ​ട​തു​കാ​ൽ ഏ​ങ്ങി​വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു മ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ട്രെ​യി​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ടു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മ​ണി​മു​ഴ​ക്കം കേ​ട്ടു. അ​വ​ള​പ്പോ​ൾ ധൃ​തി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​നു നേ​ർ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ൾ ഇ​വി​ടെ യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചോ! അ​വ​ളു​ടെ ക​ര​കൗ​ശ​ല​പ്പ​ണി​ക​ളു​ള്ള ബാ​ഗ് എ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​റ​ന്നു​വ​ല്ലോ... എ​ത്ര ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​കൂ​വി​യാ​ലും കേ​ൾ​ക്കാ​വു​ന്ന അ​ക​ല​ത്തി​ല​ല്ലാ ഞ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ... അ​വ​ൾ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​ൻ​ഡോ​യി​ലൂ​ടെ കൈ​ക​ൾ വെ​ളി​യി​ലേ​ക്കി​ട്ട് വി​ളി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സൂ​ച​ന​ക​ൾ ബാ​ഗി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ആ ​ബാ​ഗെ​ടു​ത്ത് തി​രി​ച്ചു​നോ​ക്കി വി​ൻ​ഡോ സീ​റ്റി​ൽ​ത​ന്നെ വെ​ച്ചു... ചു​വ​പ്പു​നൂ​ലി​ൽ ‘നി​ള’ എ​ന്ന് എം​ബ്രോ​യ്ഡ​റി ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. നി​ള. ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ​യു​ടെ പ​ര്യാ​യം. അ​വ​ള​പ്പോ​ൾ മ​ല​യാ​ളി​യാ​ണ്! അ​വ​ളൊ​ന്ന് തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലെ​ന്ന് സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു.

    റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ടം ക​ട​ന്ന അ​വ​ൾ ന​ട​പ്പു നി​ർ​ത്തി ജീ​ൻ​സി​ന്‍റെ പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് സ്മാ​ർ​ട് ഫോ​ൺ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലെ ബു​ക്കെ​ടു​ത്ത് പി​ന്തി​രി​ഞ്ഞു നി​ന്നു. ട്രെ​യി​നി​നു നേ​ർ​ക്കു ചൂ​ണ്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ആ ​ബു​ക്കി​ന്‍റെ ക​വ​ർ അ​വ​ൾ തു​റ​ന്നു. അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പ​ക​രം ആ​ദ്യ പേ​ജു നി​റ​യെ പ്ര​സ് ബ​ട്ട​ണു​ക​ൾ. അ​വ​ൾ അ​തി​ൽ വി​ര​ല​മ​ർ​ത്തി.

    സീ​റ്റി​ൽ മ​റ​ന്നു​വെ​ച്ച ക​ര​കൗ​ശ​ല ഭം​ഗി​യാ​ർ​ന്ന നി​ള​യു​ടെ ബാ​ഗ് തീ​ജ്വാ​ല​യാ​യി പ​രി​ണ​മി​ക്കു​ന്ന​തു ക​ണ്ട് സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ഉ​റ​ക്കെ നി​ല​വി​ളി​ച്ചു. ഒ​രു ഗു​ഡ്സ് ട്രെ​യി​ൻ ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ ഹോ​ൺ മു​ഴ​ക്കി എ​തി​ർ ട്രാ​ക്കി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് സി​ദ്ധാ​ർ​ഥി​ന്‍റെ നി​ല​വി​ളി ആ​രും കേ​ട്ടി​ല്ല.

    ഉ​ച്ച​സ്വ​പ്ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഞെ​ട്ടി​യു​ണ​ർ​ന്ന സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് വി​ൻ​ഡോ സീ​റ്റി​ൽ അ​വ​ളു​ടെ ബാ​ഗ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​ക​ണ്ട് ന​ടു​ങ്ങി. അ​വ​ൾ സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ഉ​ള്ളാ​ന്ത​ലോ​ടെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് അ​പാ​യ​ച്ച​ങ്ങ​ല വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വെ​ളി​യി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി. ട്രെ​യി​ൻ അ​പ്പോ​ൾ ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു​ന്നി​ല്ല. പെ​ട്ടെ​ന്ന് എ​ല്ലാ ജാ​ല​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും തീ​നാ​മ്പു​ക​ൾ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥി​നെ പു​ൽ​കാ​നാ​യി പാ​ഞ്ഞു വ​ന്നു.

    ഓ​ർ​മ തെ​ളി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കി​ട​ക്ക​യി​ൽ സ​മീ​പം സു​ശാ​ന്ത് ശ​ർ​മ​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ട്രെ​യി​നി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത് യാ​ത്ര​യാ​ക്കി​യ​ത് അ​വ​നാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ. എ​ന്നി​ട്ടും അ​വ​നോ​ടൊ​ന്നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തോ​ന്നി​യി​ല്ല. ടി.​വി ചാ​ന​ലി​ൽ നി​ള​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത ബ്രേ​ക്കി​ങ് ന്യൂ​സ് സ്ക്രോ​ളി​ങ്ങു​ണ്ട്. അ​ത് അ​വ​ൾ​ത​ന്നെ. വെ​യി​ലേ​റ്റു​റ​ങ്ങി​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി!

    നി​ള... വേ​ന​ലി​ൽ വെ​യി​ലേ​റ്റ് മെ​ലി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ന്ന​വ​ൾ. കാ​ർ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ സം​ഹാ​ര​രൂ​പി​ണി​യാ​കു​ന്ന​വ​ൾ. അ​വ​ളു​ടെ പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷ്മ​വും സ്ഥൂ​ല​വു​മാ​യ എ​ത്ര​യോ ജീ​വ​നു​ക​ളാ​ണ് മ​ണ്ണ​റ്റ്, നി​ല​തെ​റ്റി ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​വ​വും സം​ഹ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ല​വ​ണ സാ​ഗ​ര ജ​ല​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ സ്വ​ത്വ​ങ്ങ​ളും കൈ​മോ​ശം വ​ന്ന് അ​ലി​ഞ്ഞു​ചേ​രു​ന്ന​വ​ളാ​ണ് നി​ള.

    ട്രെ​യി​ൻ സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​ന് നി​ള​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി. വെ​യി​ലേ​റ്റു​റ​ങ്ങു​ന്ന നി​ള​യും വെ​യി​ലേ​റ്റ് ഒ​ഴു​കു​ന്ന നി​ള​യും വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ. കാ​ർ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ പെ​യ്തു​വീ​ണു നി​റ​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ന്നെ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ഒ​രേ പ്ര​കൃ​ത​മ​ല്ലാ​താ​കാ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ സാ​ധി​ക്കും? സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി തേ​ടി പൊ​ലീ​സ് വ​രു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് കാ​ത്തു​കി​ട​ന്നു.

