    ജ​​മ​​ന്തി

    ജ​​മ​​ന്തി

    Posted On date_range 5 Jan 2026 10:45 AM IST
    Updated On date_range 5 Jan 2026 10:45 AM IST
    ജ​​മ​​ന്തി
    By
    ശ്രീ​ജി​ത്ത്​ കൊ​ന്നോ​ളി
    ഓ​​ർ​​ക്കാ​​പ്പു​​റ​​ത്തൊ​​രു കു​​ത്തു​​കി​​ട്ടി​​യ​​തു​​പോ​​ലെ തോ​​ന്നി. നെ​​ഞ്ചി​​ലെ ഒ​​റ്റ​​രോ​​മം​​പോ​​ലും ന​​ര​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. ത​​ല​​യി​​ൽ ന​​ര​​യു​​ള്ള​​ത് പ​​ത്മി​​നി പ​​റ​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ​​റി​​ഞ്ഞ​​ത്. അ​​വ​​ൾ എ​​ത്ര ലാ​​ഘ​​വ​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് അ​​ങ്ങ​​നെ പ​​റ​​ഞ്ഞു​​ക​​ള​​ഞ്ഞ​​ത്. എ​​ന്നി​​ട്ട്, വേ​​വ​​ലാ​​തി​​ക​​ൾ​​ക്ക് തീ ​​കൊ​​ളു​​ത്തി അ​​വ​​ൾ കു​​ലു​​ങ്ങി​​ക്കു​​ലു​​ങ്ങി അ​​ടു​​ക്ക​​ള​​യി​​ലേ​​ക്ക് ന​​ട​​ന്നു. അ​​ത് വൈ​​ക്കോ​​ൽ​​കൂ​​ന​​പോ​​ലെ ആ​​ളി​​ക്ക​​ത്തി. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ ത​​ണു​​ത്ത ജ​​ലം തൊ​​ണ്ട​​ക്കു​​ഴ​​ലി​​ലേ​​ക്കൊ​​ഴി​​ച്ചു. ഉ​​ള്ളി​​ലെ കി​​ഴ​​വ​​നെ ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ മ​​റ​​ച്ചു​​പി​​ടി​​ച്ചു. രാ​​വി​​ലെ ക​​ണ്ണാ​​ടി​​ക്കു മു​​ന്നി​​ൽ, മു​​ഖ​​ത്തെ ചെ​​റി​​യ ചു​​ളി​​വു​​ക​​ളി​​ൽ, ക​​ൺ​​ത​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ക​​റു​​പ്പി​​ൽ, തൂ​​ങ്ങി​​പ്പോ​​യ ക​​വി​​ളു​​ക​​ളി​​ൽ അ​​യാ​​ൾ വി​​ര​​ലു​​ക​​ൾ അ​​മ​​ർ​​ത്തി​​ത്ത​​ട​​വി നി​​വ​​ർ​​ത്താ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ചു. പ​​ക്ഷേ ര​​ക്ത​​ത്തി​​ന്റെ നീ​​ർ​​ച്ചാ​​ലു​​ക​​ൾ വീ​​ണ ക​​ൺ​​വെ​​ള്ള​​യി​​ൽ കാ​​ല​​ത്തി​​ന്റെ പ​​രി​​ക്കും ക്ഷീ​​ണ​​വും മാ​​യാ​​തെ കി​​ട​​ന്നു.

    അ​​യാ​​ൾ ഉ​​മ്മ​​റ​​ത്തെ ക​​സേ​​ര​​യി​​ൽ അ​​മ​​ർ​​ന്നാ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. മ​​ന​​സ്സി​​ലു​​ള്ള വേ​​വ​​ലാ​​തി​​ക​​ളെ​​ല്ലാം മാ​​യ്ക്കാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ചു. വി​​ചാ​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് മാ​​യ്ക്കാ​​നും പൊ​​ടി​​പ​​ട​​ല​​ങ്ങ​​ളെ പാ​​റ്റി​​ക്ക​​ള​​യാ​​നും അ​​ത്ര എ​​ളു​​പ്പ​​മ​െ​​ല്ല​​ന്ന​​റി​​യാം. പ​​ക്ഷേ, പ​​ത്ത​​മ്പ​​ത്ത​​ഞ്ച് വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ മ​​ന​​സ്സി​​നെ ക​​ഴു​​കി​​യു​​ണ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ചി​​ല വി​​ദ്യ​​ക​​ളൊ​​ക്കെ അ​​യാ​​ൾ ആ​​ർ​​ജി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്തി​​രു​​ന്നു. ഉ​​മ്മ​​റ​​ത്തി​​രു​​ന്ന് ആ​​കാ​​ശ​​ത്തി​​ന്റെ നീ​​ല​​യി​​ലേ​​ക്ക് ഉ​​ൾ​​ക്ക​​ണ്ണി​​ലൂ​​ടെ നോ​​ക്കി സ്വ​​യം ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ടു. ഒ​​ര​​ല​​ങ്കോ​​ല​​ങ്ങ​​ളെ​​യും തി​​രി​​ഞ്ഞു​​നോ​​ക്കാ​​തെ അ​​വി​​ടെ അ​​ന​​ക്ക​​മി​​ല്ലാ​​തി​​രു​​ന്നു. ചി​​ന്ത​​ക​​ൾ മ​​ന​​സ്സി​​ന്റെ അ​​ടി​​ത്ത​​ട്ടി​​ലെ​​വി​​ടെ​​യോ ത​​ല​​പൂ​​ഴ്ത്തി​​ക്കി​​ട​​ന്നു. ത​​ളം​​കെ​​ട്ടി​​യ ജ​​ലാ​​ശ​​യം. അ​​യാ​​ൾ തി​​ക​​ച്ചും ശാ​​ന്ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ശ്വാ​​സ​​മൊ​​ഴു​​കു​​ന്നൊ​​രു മ​​നു​​ഷ്യ​​കു​​ഴ​​ൽ ക​​സേ​​ര​​യി​​ൽ മ​​രി​​ക്കാ​​തെ കി​​ട​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്നു​​മാ​​ത്രം.

    പ​​ത്മി​​നി വ​​ന്നു ത​​ട്ടി​​യ​​പ്പോ​​ൾ അ​​യാ​​ൾ ഏ​​തോ കാ​​ല​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് എ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റു വ​​ന്ന് അ​​വ​​ളെ നീ​​ര​​സ​​ത്തോ​​ടെ നോ​​ക്കി. ആ​​ഴ​​ത്തി​​ൽ വേ​​രു​​ക​​ളാ​​ഴ്ത്തി, സു​​ല​​ഭ​​മാ​​യി ജ​​ല​​വും പ്ര​​കാ​​ശ​​വും ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു താ​​ഴ്വ​​ര​​യി​​ൽ ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ചെ​​ടി​​യെ അ​​വ​​ൾ പ​​റി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്തു. മു​​റി​​ഞ്ഞു​​തൂ​​ങ്ങി​​യ വേ​​രു​​ക​​ളി​​ൽ ജീ​​വ​​ൻ ഉ​​റ്റി​​പ്പോ​​വു​​ന്ന​​ത് ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ അ​​ശാ​​ന്തി​​യോ​​ടെ നോ​​ക്കി.

    ‘‘നോ​​ക്കൂ, വി​​ലാ​​സി​​നി ടീ​​ച്ച​​റു​​ടെ ഭ​​ർ​​ത്താ​​വ് മ​​രി​​ച്ചു. പെ​​ട്ടെ​​ന്നാ​​ണെ​​ന്ന് പ​​റ​​യു​​ന്നു. ന​​മ്മു​​ടെ ടീ​​ച്ച​​ർ​​മാ​​രു​​ടെ ഗ്രൂ​​പ്പി​​ൽ മെ​​സേ​​ജ് വ​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്. പ​​തി​​നൊ​​ന്ന് മ​​ണി​​ക്കാ​​ണ് സം​​സ്കാ​​രം. എ​​നി​​ക്ക് എ​​ന്താ​​യാ​​ലും അ​​വി​​ടെ​​വ​​രെ പോ​​ക​​ണം. ന​​മ്മു​​ടെ പ്രി​​ൻ​​സി​​പ്പ​​ലു​​ടെ ഭ​​ർ​​ത്താ​​വ​​ല്ലെ! നി​​ങ്ങ​​ളും കൂ​​ടെ വ​​രു​​മോ? മ​​രി​​ച്ച വീ​​ട​​ല്ലെ, എ​​നി​​ക്ക് ഒ​​റ്റ​​യ്ക്ക് പോ​​കാ​​നൊ​​രു മ​​ടി.”

    ഇ​​ട​​വ​​ഴി​​ക​​ൾ പി​​ന്നി​​ട്ട്, പാ​​ട​​ത്തി​​ന് ന​​ടു​​വി​​ൽ നി​​വ​​ർ​​ന്നു​​കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന നി​​ര​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് മെ​​യി​​ൻ​​റോ​​ഡി​​ലേ​​ക്ക് അ​​വ​​ർ ബൈ​​ക്കോ​​ടി​​ച്ച് ക​​യ​​റി. ബൈ​​ക്ക് സൃ​​ഷ്ടി​​ച്ച കാ​​റ്റി​​നു​​ള്ളി​​ൽ പ​​ത്മി​​നി അ​​യാ​​ളു​​ടെ തോ​​ളി​​ൽ കൈ​​തൊ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​ർ മ​​ര​​ണ​​വീ​​ടി​​ലേ​​ക്ക് കു​​തി​​ച്ചു. എ​​തി​​രെ​​ വ​​രു​​ന്ന വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ബൈ​​ക്ക് താ​​നെ ഒ​​ഴി​​ഞ്ഞു​​മാ​​റി മൂ​​ളി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു.

    ഒ​​രാ​​ൾ മ​​ര​​ണ​​വീ​​ടി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള യാ​​ത്ര​​യി​​ൽ എ​​ന്താ​​യി​​രി​​ക്കും ചി​​ന്തി​​ക്കു​​ക? ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്റെ നൈ​​മി​​ഷി​​ക​​ത​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച്! നി​​ര​​ർ​​ഥ​​ക​​ത​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച്! ജീ​​വി​​ച്ചു മ​​രി​​ച്ച അ​​നേ​​കാ​​യി​​രം ജീ​​വ​​നു​​ക​​ളെ കു​​റി​​ച്ച്. മ​​ര​​ണം പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​വു​​ന്ന​​ത് ആ​​രു​​ടെ​​യും ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​പോ​​ലും അ​​യാ​​ൾ ഇ​​ല്ലാ​​താ​​വു​​മ്പോ​​ഴാ​​ണെ​​ന്ന് ശ്രീ​​ധ​​ര​​ന് തോ​​ന്നി. ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നും എ​​ന്നെ​​ന്നേ​​ക്കു​​മാ​​യി മ​​രി​​ച്ച​​വ​​ർ ഒ​​ന്നു​​കൂ​​ടി കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. മ​​രി​​ച്ച​​വ​​രെ ഓ​​ർ​​മി​​ച്ചി​​രി​​ക്കാ​​ൻ ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടു​​ണ്ട്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്കാം വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ലൊ​​രി​​ക്ക​​ൽ മാ​​ത്രം മ​​രി​​ച്ച​​വ​​രെ ഓ​​ർ​​ക്കു​​വാ​​ൻ കാ​​ക്ക​​ക​​ളെ കൈ​​കൊ​​ട്ടി വി​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. കൊ​​ക്കു​​ക​​ളി​​ൽ വ​​റ്റു​​മാ​​യി കാ​​ക്ക​​ക​​ൾ മ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലൂ​​ടെ അ​​പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​രാ​​വു​​മ്പോ​​ൾ മ​​രി​​ച്ച​​വ​​രെ ഒ​​രി​​ട​​വേ​​ള​​യി​​ൽ ന​​മ്മ​​ൾ വീ​​ണ്ടും മ​​റ​​ക്കു​​ന്നു. അ​​വ​​ർ ന​​മ്മു​​ടെ ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ൾ​​ക്ക​​പ്പു​​റം സു​​ഖ​​മാ​​യി ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്നു ക​​രു​​തി സ​​മാ​​ധാ​​നി​​ക്കു​​ന്നു. കാ​​ക്ക​​ക​​ൾ വ​​രാ​​തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ലം ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ൾ ഇ​​ല്ലാ​​തി​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ഒ​​ടു​​വി​​ൽ ആ ​​മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്റെ മ​​ര​​ണം പ​​രി​​പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​വു​​ക​​യും​​ചെ​​യ്യു​​ന്നു.

    പ​​ല ആ​​ലോ​​ച​​ന​​ക​​ളി​​ൽ മു​​ഴു​​കി ര​​ണ്ടു ച​​ക്ര​​ത്തി​​നു മു​​ക​​ളി​​ൽ അ​​വ​​ർ യാ​​ന്ത്രി​​ക​​മാ​​യൊ​​ഴു​​കി. വ​​ള​​വി​​ൽ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് പാ​​ഞ്ഞു​​വ​​ന്ന ബ​​സി​​ന്റെ മു​​ന്നി​​ൽ​​പെ​​ട്ട് അ​​യാ​​ളൊ​​ന്ന് പു​​ള​​ഞ്ഞു​​പോ​​യി. ബൈ​​ക്ക് അ​​യാ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണം കൈ​​ക്ക​​ലാ​​ക്കി ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ട്ടോ​​ടി. വീ​​ണ്ടു​​മൊ​​ന്ന് പു​​ള​​ഞ്ഞ​​ശേ​​ഷം അ​​ത് നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണം അ​​യാ​​ളെ​​ത്ത​​ന്നെ​​യേ​​ൽ​​പി​​ച്ചു. കാ​​ലി​​ൽ​​നി​​ന്നും ഒ​​രു മി​​ന്ന​​ൽ എ​​ല്ലി​​ൻ​​കു​​ഴ​​ലി​​ലൂ​​ടെ ഉ​​ദി​​ച്ചു​​യ​​ർ​​ന്ന് ജീ​​വ​​ന്റെ കാ​​മ്പി​​നെ കു​​ലു​​ക്കി. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ പ​​ത്മി​​നി​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചോ​​ർ​​ത്തു. ചു​​മ​​ലി​​ലൂ​​ന്നി​​യ അ​​വ​​ളു​​ടെ ത​​ടി​​ച്ച വി​​ര​​ലു​​ക​​ൾ ഭീ​​തി​​യു​​ടെ ഞ​​ര​​മ്പി​​ൽ തൊ​​ട്ടു. ജീ​​വി​​തം മ​​ര​​ണ​​ത്തെ ബാ​​ല​​ൻ​​സ് ചെ​​യ്ത് പൊ​​ടി​​പ​​റ​​ത്തി റോ​​ഡി​​ലൂ​​ടെ വീ​​ണ്ടും പാ​​ഞ്ഞു.

    മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ വാ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്നൂ​​ർ​​ന്നി​​റ​​ങ്ങി​​യ ദ​​മ്പ​​തി​​മാ​​ർ വി​​യ​​ർ​​ത്തി​​രു​​ന്നു. ബൈ​​ക്ക് ഒ​​തു​​ക്കി​​യ​​ശേ​​ഷം അ​​വ​​ർ മ​​ര​​ണ​​വീ​​ടി​​ലെ ആ​​ൾ​​ക്കൂ​​ട്ട​​ത്തി​​ന്റെ മൂ​​ക​​ത​​യി​​ലേ​​ക്ക് ന​​ട​​ന്നു. പ​​ത്മി​​നി ചെ​​രു​​പ്പ​​ഴി​​ച്ച് വീ​​ടി​​ന്റെ​​യ​​ക​​ത്തെ ഇ​​രു​​ട്ടി​​ലേ​​ക്കു​​പോ​​യി. പ​​ടി​​വാ​​തി​​ൽ​​ക്ക​​ലോ​​ളം​​വ​​ന്നൊ​​രു നാ​​യ​​യെ​​പ്പോ​​ലെ അ​​യാ​​ൾ അ​​വി​​ടെ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് ഏ​​കാ​​കി​​യാ​​യി. നാ​​യ അ​​തി​​ന്റെ വാ​​ലു​​ക​​ടി​​ക്കാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് ചു​​റ്റി​​ത്തി​​രി​​ഞ്ഞു. അ​​പ​​രി​​ചി​​ത​​രാ​​യ ഒ​​രു​​പാ​​ട് മ​​നു​​ഷ്യ​​ർ. ഉ​​ട​​ക്കി​​പ്പോ​​യ ചി​​ല ക​​ണ്ണു​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് പാ​​തി​​ചി​​രി​​യു​​ടെ പ്ര​​കാ​​ശം മാ​​ത്രം. വ​​രു​​ന്ന​​വ​െ​​ര​​ല്ലാം വി​​ഷാ​​ദ​​ത്തി​​ന്റെ ഉ​​ടു​​പ്പ​​ണി​​ഞ്ഞ് ഒാ​​രോ മൂ​​ല​​യി​​ലേ​​ക്ക് മാ​​റി​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു. വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് ക​​യ​​റി​​വ​​രു​​ന്ന ഒാ​​രോ മ​​നു​​ഷ്യ​​നും വി​​ഷാ​​ദ​​മാ​​ണ് ഭാ​​വം എ​​ന്ന് ത​​ൽ​​ക്ഷ​​ണം തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യു​​ന്നു. അ​​വ​​ർ മു​​ഖ​​വും ശ​​രീ​​ര​​വും ത​​ള​​ർ​​ത്തി​​നി​​ൽ​​ക്കാ​​ൻ സ്വ​​യം പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. മ​​ര​​ണ​​ത്തെ അ​​വ​​ർ ബ​​ഹു​​മാ​​നി​​ക്കു​​ന്നു.

    ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ മു​​റ്റ​​ത്തെ പേ​​ര​​മ​​ര​​ത്ത​​ണ​​ലി​​ലേ​​ക്ക് മാ​​റി​​നി​​ന്നു. അ​​തി​​ന്റെ താ​​യ് ത്ത​​ടി​​യി​​ലൂ​​ടെ ചു​​വ​​ന്ന ഉ​​റു​​മ്പു​​ക​​ൾ വ​​രി​​വ​​രി​​യാ​​യി ക​​യ​​റി​​പ്പോ​​കു​​ന്ന​​ത് ക​​ണ്ടു. നൂ​​റു​​ക​​ണ​​ക്കി​​ന് ഉ​​റു​​മ്പു​​ക​​ൾ ൠജു​​രേ​​ഖ​​യി​​ൽ പേ​​ര​​യു​​ടെ വെ​​ളു​​ത്ത ത​​ടി​​യി​​ലൂ​​ടെ പ​​ര്യ​​വേ​​ക്ഷ​​ക​​രാ​​വു​​ന്നു. താ​​ഴ്വ​​ര​​യി​​ലൂ​​ടെ യു​​ദ്ധ​​മു​​ഖ​​ത്തേ​​ക്ക് സ​​ഞ്ച​​രി​​ക്കു​​ന്ന കു​​ള​​മ്പ​​ടി​​ശ​​ബ്ദ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത അ​​നേ​​കം കു​​തി​​ര​​ക​​ൾ. ചെ​​റി​​യ ലോ​​ക​​ത്തി​​ലെ ത​​ന്ത്ര​​ശാ​​ലി​​ക​​ളാ​​യ നാ​​യാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ. പേ​​ര​​മ​​രം ഉ​​റു​​മ്പു​​ക​​ൾ​​ക്ക് വ​​ലി​​യ ലോ​​ക​​മാ​​ണ്. അ​​വ​​ർ സ​​ഞ്ച​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് പേ​​ര​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ ആ​​രോ തൂ​​ക്കി​​യി​​ട്ടൊ​​രു റീ​​ത്തി​​ന് നേ​​രെ​​യാ​​ണെ​​ന്ന് ശ്രീ​​ധ​​ര​​ന് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യി. നി​​റ​​യെ ജ​​മ​​ന്തി​​പൂ​​ക്ക​​ൾ വ​​ർ​​ത്തു​​ള​​മാ​​യി തു​​ന്നി​​യ റീ​​ത്ത്. അ​​തി​​ന് ന​​ടു​​വി​​ൽ പ​​രേ​​ത​​ന് നി​​ത്യ​​ശാ​​ന്തി നേ​​ർ​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ട് വ​​ള​​രെ ചാ​​രു​​ത​​യാ​​ർ​​ന്ന കൈ​​യ​​ക്ഷ​​ര​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രെ​​ഴു​​ത്ത്. അ​​യാ​​ൾ എ​​ഴു​​ത്ത് മ​​ന​​സ്സി​​ൽ വാ​​യി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് തൊ​​ണ്ട​​യി​​ൽ കെ​​ട്ടി​​ക്കി​​ട​​ന്ന ഉ​​മി​​നീ​​രി​​റ​​ക്കി അ​​റി​​യാ​​തൊ​​ന്ന് നി​​ശ്വ​​സി​​ച്ചു. കൈ​​യേ​​ന്തി റീ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഒ​​രു ജ​​മ​​ന്തി​​പ്പൂ​​വ് വ​​ലി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്തു. ന​​ന​​വു​​ള്ള മ​​ഞ്ഞ ഇ​​ത​​ളു​​ക​​ൾ, അ​​യാ​​ൾ മൂ​​ക്കി​​ന​​ടു​​ത്ത് മ​​ണ​​പ്പി​​ച്ച് നോ​​ക്കി. ഒ​​രു ഗ​​ന്ധ​​വു​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത പു​​ഷ്പം. അ​​യാ​​ൾ പൂ​​വി​​നെ വീ​​ണ്ടു​​മൊ​​ന്ന് നോ​​ക്കി. മൃ​​തി​​യു​​ടെ നി​​റം മ​​ഞ്ഞ​​യാ​​ണോ? അ​​തി​​ന്റെ ത​​ണ്ടി​​ൽ​​പ്പി​​ടി​​ച്ച് വി​​ര​​ലു​​ക​​ൾ​

    െ​​വ​​ച്ച് ക​​റ​​ക്കി​​യ​​പ്പോ​​ൾ വെ​​ള്ള​​ത്തു​​ള്ളി​​ക​​ൾ തെ​​റി​​ച്ചു. പ​​രാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​ള്ളി​​പ്പി​​ടി​​ച്ച ഒ​​രു​​റു​​മ്പ് പാ​​റി​​പ്പോ​​യി ദൂ​​രെ ഒ​​രി​​ല​​യി​​ൽ പ​​തി​​ച്ചു. പി​​ന്നീ​​ട് ആ​​രോ വ​​ന്ന് റീ​​ത്തെ​​ടു​​ത്ത് ഉ​​റു​​മ്പു​​ക​​ളെ ത​​ട്ടി​​തെ​​റു​​പ്പി​​ച്ച് വീ​​ടി​​ന​​ക​​ത്തേ​​ക്കു പോ​​യി. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ ആ ​​മ​​ഞ്ഞ പു​​ഷ്പം ഷ​​ർ​​ട്ടി​​ന്റെ കീ​​ശ​​യി​​ലി​​ട്ട് ഉ​​റു​​മ്പു​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചോ​​ർ​​ത്ത് അ​​വി​​ടെ അ​​ന​​ങ്ങാ​​തെ നി​​ന്നു.

    മൃ​​ത​​ദേ​​ഹം ശ്മ​​ശാ​​ന​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ​​പ്പോ​​ൾ ആ​​ളു​​ക​​ൾ പി​​രി​​ഞ്ഞു​​പോ​​കാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. വീ​​ടി​​നു പു​​റ​​ത്ത് നി​​ർ​​ത്തി​​യി​​ട്ട വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​ന്നൊ​​ന്നാ​​യി മു​​ര​​ണ്ടു. വീ​​ട്ടു​​മു​​റ്റം ശ​​ബ്ദ​​മു​​ഖ​​രി​​ത​​മാ​​യി. ആ​​ളു​​ക​​ളു​​ടെ നീ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ധൃ​​തിപി​​ടി​​ച്ച് ഇ​​ട​​വ​​ഴി​​ക​​ളി​​ൽ പൊ​​ടി​​പ​​ട​​ല​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടാ​​യി. പ​​ത്മി​​നി വീ​​ടി​​ന്റെ ഇ​​രു​​ട്ടി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഇ​​റ​​ങ്ങി​​വ​​ന്ന് ഊ​​രി​െ​​വ​​ച്ച ചെ​​രു​​പ്പ് ത​​പ്പി​​പ്പി​​ടി​​ച്ച് അ​​തി​​ൽ കാ​​ൽ​​പാ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ തി​​രു​​കി. അ​​വ​​ളു​​ടെ ക​​ണ്ണു​​ക​​ൾ വെ​​ളി​​ച്ച​​ത്തി​​ന്റെ ശ​​ക്തി​​യി​​ൽ ഇ​​റു​​കി. പൊ​​ടു​​ന്ന​​നെ​​യു​​ള്ള പ്ര​​കാ​​ശ​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​ധി​​ക്യ​​ത്തി​​ലും ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടി​​നി​​ട​​യി​​ലും അ​​വ​​ൾ ശ്രീ​​ധ​​ര​​നെ തി​​ര​​ഞ്ഞു. പ​​കു​​തി​​നോ​​ട്ട​​ത്തി​​ന്റെ പി​​ള​​ർ​​പ്പി​​ലൂ​​ടെ അ​​യാ​​ൾ ബൈ​​ക്കി​​ന​​ടു​​ത്ത് യാ​​ത്ര​​യ്ക്കൊ​​രു​​ങ്ങി​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ക​​ണ്ടു. അ​​വ​​ൾ ക​​ണ്ണു​​ക​​ൾ മു​​ഴു​​വ​​നാ​​യും തു​​റ​​ന്ന് പു​​ഞ്ചി​​രി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് നേ​​രെ ന​​ട​​ന്നു.

    കാ​​റ്റി​​ൽ, റോ​​ഡി​​ലെ ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​ൽ ഹെ​​ൽ​​മ​​റ്റി​​നു​​ള്ളി​​ലൂ​​ടെ ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ കേ​​ൾ​​ക്കാ​​നാ​​യ് പ​​ത്മി​​നി പ​​റ​​ഞ്ഞു. “ക​​ഷ്ട​​മാ​​യിേ​​പ്പാ​​യി.” പ​​ക്ഷേ ഒ​​ന്നും കേ​​ട്ടി​​ല്ല. അ​​യാ​​ൾ ഹെ​​ൽ​​മ​​റ്റി​​നു​​ള്ളി​​ലെ നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​ത​​യി​​ൽ കു​​ടു​​ങ്ങി​​പ്പോ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​പ്പോ​​ഴൊ​​ന്നും ഷ​​ർ​​ട്ടി​​ന്റെ പോ​​ക്ക​​റ്റി​​ൽ ക​​രു​​തി​​യ ജ​​മ​​ന്തി​​പ്പൂ​​വി​​നെ അ​​യാ​​ൾ ഓ​​ർ​​ത്തു​​പോ​​ലു​​മി​​ല്ല. ജ​​മ​​ന്തി​​യു​​ടെ അ​​ല്ലി​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് അ​​വ​​സാ​​ന​​ത്തെ ജ​​ല​​ക​​ണി​​ക​​ക​​ൾ പോ​​ക്ക​​റ്റി​​നു മു​​ക​​ളി​​ൽ നേ​​ർ​​ത്ത മ​​ഞ്ഞ​​ബാ​​ഷ്പ​​മാ​​യി പ​​ട​​ർ​​ന്നു. അ​​ത് അ​​യാ​​ളു​​ടെ ഹൃ​​ദ​​യ​​ത്തി​​നു മു​​ക​​ളി​​ലാ​​യി ഒ​​രു ഭൂ​​ഖ​​ണ്ഡ​​മാ​​യി രൂ​​പാ​​ന്ത​​ര​​പ്പെ​​ട്ടു. വീ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ഷ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ പ​​ട​​ർ​​ന്ന ക​​റ ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ച​​ത്. പോ​​ക്ക​​റ്റി​​ൽ​​നി​​ന്ന് പൂ​​വെ​​ടു​​ത്ത് ഒ​​ന്നു​​കൂ​​ടി മ​​ണ​​ത്തു​​നോ​​ക്കി തൊ​​ടി​​യി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ലി​​ച്ചെ​​റി​​ഞ്ഞു. ഷ​​ർ​​ട്ടൂ​​രി ക​​റ​​യി​​ലൂ​​ടെ വി​​ര​​ലു​​ക​​ളോ​​ടി​​ച്ചു. പ​​ത്മി​​നി ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​യാ​​ൾ ക​​ണ്ടു. അ​​വ​​ൾ അ​​യാ​​ളു​​ടെ മു​​ഖ​​ത്ത് തു​​റി​​ച്ചു​​നോ​​ക്കി​​യ​​ശേ​​ഷം അ​​ക​​ത്തേ​​ക്ക് ഒ​​ന്നും മി​​ണ്ടാ​​തെ ക​​യ​​റിപ്പോ​​യി. ദാ​​മ്പ​​ത്യം പ​​ഴ​​കി​​യ​​പ്പോ​​ൾ പ​​ത്മി​​നി​​യു​​ടെ ചി​​ല നീ​​ര​​സ​​ങ്ങ​​ൾ വാ​​ക്കു​​ക​​ളാ​​വാ​​റി​​ല്ല. വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​ത​​യി​​ൽ​​ത​​ട്ടി മു​​ന​​മ്പൊ​​ടി​​ഞ്ഞു​​വീ​​ഴും. ക്ഷീ​​ണം തോ​​ന്നി. ഷ​​ർ​​ട്ട് മ​​ടി​​യി​​ൽ ​െവ​​ച്ച് ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ വ​​രാ​​ന്ത​​യി​​ലെ ക​​സേ​​ര​​യി​​ലി​​രു​​ന്നു. ഉ​​ച്ച​​വെ​​യി​​ൽ വാ​​യു​​വി​​ൽ തി​​ള​​യ്ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​യാ​​ൾ നോ​​ക്കി​​നി​​ന്നു.

    ഇ​​ന്റ​​ർ​​ലോ​​ക്കു വി​​രി​​ച്ച മു​​റ്റ​​ത്തി​​ന​​പ്പു​​റം ചു​​വ​​ന്ന മ​​ണ്ണു​​ള്ള തൊ​​ടി​​യാ​​ണ്. തൊ​​ടി​​യി​​ൽ മ​​റ്റു ചെ​​ടി​​ക​​ളൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ല. ര​​ണ്ടാ​​ൾ വ​​ലു​​പ്പ​​ത്തി​​ലു​​ള്ളൊ​​രു മാ​​വി​​ൻ​​തൈ മാ​​ത്രം. തൊ​​ടി​​യി​​ൽ നി​​ഴ​​ലു​​ക​​ളൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ വാ​​ടി​​യ പൂ​​വി​​ന്റെ ക​​റു​​പ്പ് അ​​യാ​​ൾ ഒ​​രു പൊ​​ട്ടു​​പോ​​ലെ ദൂ​​രെ ക​​ണ്ടു. അ​​തി​​ന്റെ ഇ​​ത​​ളു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് പ്ര​​കാ​​ശം പ​​തി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ന്നു തോ​​ന്നി. ഗേ​​റ്റി​​ന്റെ ഒ​​രാ​​ൾ​​വി​​ട​​വി​​ലൂ​​ടെ ഒ​​രു നാ​​യ തൊ​​ടി​​യി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ള​​രെ ശാ​​ന്ത​​മാ​​യി ന​​ട​​ന്നു​​വ​​ന്നു. വീ​​ണു​​കി​​ട​​ന്ന പൂ​​വി​​നെ ച​​വി​​ട്ടി​​ക്കൊ​​ണ്ട് അ​​ത് വീ​​ടി​​ന്റെ പി​​ന്നാ​​മ്പു​​റ​​ത്തേ​​ക്ക് പോ​​യി. വീ​​ടി​​ന്റെ പി​​ന്നി​​ലെ ഇ​​ടി​​ഞ്ഞു പൊ​​ളി​​യാ​​റാ​​യ വി​​റ​​കു​​പു​​ര​​യി​​ൽ പ​​തി​​വാ​​യി നാ​​യ കി​​ട​​ക്കാ​​റു​​ണ്ട്. ആ ​​ജീ​​വി മ​​ധ്യാ​​ഹ്ന​​ത്തി​​ന്റെ വി​​ര​​സ​​ത മ​​റി​​ക​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത് വി​​റ​​കു​​പു​​ര​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് കാ​​ണു​​ന്ന വി​​ശാ​​ല​​മാ​​യ ആ​​കാ​​ശ​​വും, തെ​​ങ്ങും​​ത​​ല​​പ്പു​​ക​​ളും നോ​​ക്കി കി​​ട​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്. ഉ​​ച്ച​​യി​​ലെ കാ​​റ്റി​​ൽ തെ​​ങ്ങു​​ക​​ളാ​​ടു​​ന്ന​​ത് കാ​​ണു​​മ്പോ​​ൾ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലെ എ​​ല്ലാ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക​​ളെ​​യും ത​​ര​​ണം​​ചെ​​യ്യാ​​നു​​ള്ള മ​​നോ​​ബ​​ലം നാ​​യ​​ക്ക് വ​​ന്നു​​ചേ​​രു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം.

    പ​​ത്മി​​നി അ​​ക​​ത്ത് പോ​​യ​​തി​നുശേ​​ഷം ശ​​ബ്ദ​​മൊ​​ന്നും കേ​​ൾ​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. ചി​​ല സ​​മ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഒ​​ഴു​​ക്കു​​നി​​ന്ന മ​​ഞ്ഞു​​കാ​​ല​​ത്തെ ന​​ദി​​യെ പോ​​ലെ അ​​വ​​ൾ ത​​ന്നി​​ലേ​​ക്കു ത​​ന്നെ ഉ​​റ​​ഞ്ഞു​​പോ​​കു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ന്ന് ശ്രീ​​ധ​​ര​​ന​​റി​​യാം. അ​​പ്പോ​​ൾ വീ​​ട് പ​​തു​​ങ്ങി​​പ്പോ​​വു​​ന്നു. അ​​തി​​ൽ അ​​വ​​ളോ​​ട് പ​​രാ​​തി​​യി​​ല്ല. മ​​റ്റൊ​​രു ജീ​​വ​​ന​​ല്ലേ? മ​​റ്റൊ​​രു മ​​നു​​ഷ്യ​​ന​​ല്ലേ? മ​​റ്റൊ​​രു ന​​ദി​​യ​​ല്ലേ? പ​​ക്ഷേ, വീ​​ടി​​ന്റെ നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​ത മ​​ന​​സ്സി​​ന് ഒ​​ര​​ങ്ക​​ലാ​​പ്പു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. പ​​ല​​തും കാ​​ടുക​​യ​​റി ഓ​​ർ​​ത്തു​​പോ​​കു​​ന്നു. മ​​ര​​ണ​​വീ​​ടി​​ലേ​​ക്ക് ബൈ​​ക്കോ​​ടി​​ച്ചു പോ​​യ​​ത്. ഉ​​റു​​മ്പു​​ക​​ൾ. അ​​വി​​ടെ​​ക്ക​​ണ്ട ചി​​ല മ​​നു​​ഷ്യ​​രു​​ടെ മു​​ഖ​​ങ്ങ​​ൾ. ഒ​​ന്നും ക്ര​​മ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ള​​ല്ല. ഒാ​​രോ ഓ​​ർ​​മ​​ത്തി​​രി​​ക​​ൾ മ​​ന​​സ്സി​​ൽ അ​​ങ്ങി​​ങ്ങാ​​യ് ക​​ത്തു​​ന്നു. വ​​ർ​​ത്തു​​ള​​മാ​​യ റീ​​ത്ത്, അ​​തി​​ലെ​​ഴു​​തി​​യ കൈ​​യ​​ക്ഷ​​രം. എ​​ന്തൊ​​രു ഭം​​ഗി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ദൈ​​വ​​മേ ആ ​​അ​​ക്ഷ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്. അ​​ക്ഷ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​പ്പോ​​ൾ ക​​ത്തി​​ത്തീ​​ർ​​ന്നു കാ​​ണും. ‘‘താ​​ങ്ക​​ൾ സു​​ന്ദ​​ര​​മാ​​യ ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു, താ​​ങ്ക​​ൾ ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഹൃ​​ദ​​യ​​ത്തി​​ൽ എ​​ല്ലാ കാ​​ല​​ത്തും ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്നു.’’ ഈ ​​എ​​ഴു​​ത്തി​​ലെ ഉ​​റ​​പ്പ് പ​​രേ​​ത​​നെ​​ങ്ങ​​നെ അ​​റി​​യും? അ​​യാ​​ൾ ജീ​​വി​​ച്ചു​​തീ​​ർ​​ത്ത ജീ​​വി​​തം ധ​​ന്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്നോ​​ർ​​ത്ത് എ​​ങ്ങ​​നെ സ​​മാ​​ധാ​​നി​​ക്കു​​ക​​യും അ​​ഭി​​മാ​​നി​​ക്കു​​ക​​യും​​ചെ​​യ്യും. ഈ ​​എ​​ഴു​​ത്ത് സ​​ത്യ​​ത്തി​​ൽ ആ​​ർ​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ്.

    അ​​ന്നു രാ​​ത്രി മ​​ഴ​​പെ​​യ്തു. പ​​ക്ഷേ നി​​ലാ​​വു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ബെ​​ഡ്റൂ​​മി​​ന്റെ ജ​​ന​​ൽ​​വ​​ഴി ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കു നോ​​ക്കി. സ്വ​​ർ​​ണ​​മ​​ഴ​​യു​​ടെ ഉ​​ള്ളി​​ൽ​​നി​​ന്നൊ​​രു ത​​ണു​​പ്പ് നി​​ലാ​​വു​​മാ​​യി സ​​ന്ധി​​ചേ​​ർ​​ന്ന് ര​​ഹ​​സ്യ​​മാ​​യി അ​​ക​​ത്തേ​​ക്കു ക​​യ​​റി. അ​​യാ​​ളു​​ടെ രോ​​മ​​കൂ​​പ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ലാ​​വും കു​​ളി​​രും പി​​ണ​​ഞ്ഞു. അ​​യാ​​ൾ ഒ​​രു കൊ​​ന്ന​​മ​​രം​​പോ​​ലെ പൂ​​ത്തു​​നി​​ന്നു. പ​​ത്മി​​നി എ​​പ്പോ​​ഴോ ഉ​​റ​​ങ്ങി​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു. ഏ​​ക​​താ​​ന​​മാ​​യ ജീ​​വി​​തം അ​​വ​​ൾ​​ക്ക് മ​​ടു​​ത്തുകാ​​ണും. വി​​ര​​സ​​മാ​​യ ഒ​​രേ നി​​റം. പ​​ല​​ത​​രം ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളി​​ൽ അ​​യാ​​ൾ ന​​ന​​ഞ്ഞു. മ​​ഴ തോ​​രും വ​​രെ, നി​​ലാ​​വ് മാ​​യും​​വ​​രെ ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ ജ​​ന​​ൽ​​വ​​ക്കി​​ൽ​​ത​​ന്നെ നി​​ന്നു. അ​​യാ​​ൾ കി​​ട​​ക്ക​​യി​​ലേ​​ക്ക് ഉ​​റ​​ക്ക​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ര​​ത്തോ​​ടെ മ​​റി​​ഞ്ഞു​​വീ​​ണു. പു​​ല​​രും​​വ​​രെ അ​​യാ​​ളു​​റങ്ങി. പി​​ന്നീ​​ട് വെ​​ളി​​ച്ചം അ​​ക​​ത്തേ​​ക്ക് ശ​​ക്ത​​മാ​​യി പ​​ട​​ർ​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴും അ​​യാ​​ളു​​റ​​ങ്ങി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. അ​​പ്പോ​​ഴൊ​​ക്കെ പ​​ത്മി​​നി വീ​​ടി​​ന്റെ പ​​ല കോ​​ണു​​ക​​ളി​​ൽ വെ​​റു​​തെ​​യ​​ല​​ഞ്ഞു ന​​ട​​ന്ന് ക​​ണ്ണു​​ക​​ളോ​​ടി​​ച്ചു. അ​​വ​​ൾ നി​​ല​​വി​​ളി​​ച്ചു.

    ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ നി​​ല​​വി​​ളി​​കേ​​ട്ട ഭാ​​ഗ​​ത്തേ​​ക്ക് വ​​സ്ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ വാ​​രി​​പ്പുത​​ച്ചോ​​ടി. അ​​യാ​​ളു​​ടെ വ​​യ​​ർ ഒ​​രു ജ​​ല​​സം​​ഭ​​ര​​ണി​​പോ​​ലെ കു​​ലു​​ങ്ങി. കാ​​ലു​​ക​​ൾ​​ക്ക് വേ​​ഗ​​ത​​യി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും കു​​ലു​​ങ്ങി​​ക്കൊ​​ണ്ട് വീ​​ടി​​ന്റെ പി​​ന്നാ​​മ്പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കു പോ​​യി. വി​​റ​​കു​​പു​​ര​​യു​​ടെ മു​​ന്നി​​ൽ​​കി​​ട​​ന്ന നാ​​യ ച​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​തി​​ന്റെ വ​​ല​​ത്തേ ക​​ണ്ണി​​ന് മു​​ക​​ളി​​ൽ ഒ​​രു മു​​റി​​വു​​ണ്ട്. അ​​തി​​ൽ ര​​ക്തം ക​​റ​​പി​​ടി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഇൗ​​ച്ച​​ക​​ൾ വ​​ട്ടം​​ചു​​റ്റാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. മ​​ഴ​​യി​​ൽ പാ​​തി​​ന​​ന​​ഞ്ഞ നാ​​യ​​യു​​ടെ ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ മ​​ണം ചു​​റ്റു​​പാ​​ടും പ​​ര​​ക്കാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി.

    ഇ​​നി​​യെ​​ന്ത് ചെ​​യ്യും? ആ​​രെ​​യെ​​ങ്കി​​ലും വി​​ളി​​ച്ച് ഇ​​തി​​നെ കു​​ഴി​​ച്ചി​​ട​​ണം. പ​​ത്മി​​നി അ​​ക​​ത്തു പോ​​യി ഫോ​​ണെ​​ടു​​ത്ത് ആ​െ​​ര​​യോ വി​​ളി​​ച്ചു. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ നാ​​യ​​യു​​ടെ ജ​​ഡം നോ​​ക്കി​​നി​​ന്നു. അ​​തി​​ന്റെ കാ​​ൽ​​ന​​ഖ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ വാ​​ടി​​യ ജ​​മ​​ന്തി​​യു​​ടെ ഒ​​രി​​ത​​ൾ കു​​ടു​​ങ്ങി​​ക്കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​യാ​​ൾ ക​​ണ്ടു. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​നാ​​യി. ഉ​​റ​​ക്ക​​ത്തി​​ന്റെ എ​​ല്ലാ ക​​ണ​​ങ്ങ​​ളും ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്നൂ​​ർ​​ന്നു​​പോ​​യി. കാ​​ലു​​ക​​ൾ വി​​റ​​ച്ചു. ഇ​​ന്ന​​ലെ ഗേ​​റ്റ് ക​​ട​​ന്നു​​വ​​ന്ന നാ​​യ പ​​തി​​വി​​ലും ശാ​​ന്ത​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു. തൊ​​ടി​​യി​​ലൂ​​ടെ ന​​ട​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ, അ​​യാ​​ളെ​​റി​​ഞ്ഞ ജ​​മ​​ന്തി​​പ്പൂ​​വി​​ലെ ഒ​​രി​​ത​​ളാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം അ​​വ​​ന്റെ കാ​​ൽ​​ന​​ഖ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ കു​​രു​​ങ്ങി​​യ​​ത്. മൃ​​തി​​യു​​ടെ മു​​ദ്ര​​യി​​ൽ അ​​വ​​നോ​​ട​​റി​​യാ​​തെ ച​​വി​​ട്ടി​​പ്പോ​​യ​​താ​​ണ്. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ വി​​യ​​ർ​​ത്തു. രാ​​ത്രി​​യി​​ലെ മ​​ഴ ഉ​​റ്റി​​ത്തീ​​ർ​​ന്നി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​യാ​​ൾ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് വീ​​ടി​​നു മു​​ന്നി​​ലെ തൊ​​ടി​​യി​​ലേ​​ക്കോ​​ടി. ന​​ന​​ഞ്ഞ് ഇ​​ത​​ളു​​ക​​ള​​ട​​ർ​​ന്ന പാ​​തി​​മ​​ണ്ണി​​ന​​ടി​​യി​​ലാ​​യ പു​​ഷ്പ​​ത്തെ അ​​യാ​​ൾ ക​​ണ്ടു. കു​​നി​​ഞ്ഞ് അ​​തെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ മു​​തി​​ർ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ വേ​

    െ​​ണ്ട​​ന്നു​െ​​വ​​ച്ച് വ​​രാ​​ന്ത​​യി​​ലേ​​ക്ക് ന​​ട​​ന്നു. ഇ​​ന്ന​​ലെ​​ പോ​​യ മ​​ര​​ണ​​വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള വ​​ഴി​​യോ​​ർ​​ത്തു​​പോ​​യി. ഓ​​ർ​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ചു. പ​​ക്ഷേ, ആ ​​വീ​​ട്ടി​​ലെ പേ​​ര​​മ​​ര​​ത്തി​​ന​​പ്പു​​റ​​മാ​​യി ഒ​​രു വ​​ലി​​യ കി​​ണ​​ർ. അ​​തി​​ൽ ഏ​​ന്തി​​വ​​ലി​​ഞ്ഞു നോ​​ക്കി​​യ​​പ്പോ​​ൾ, ജ​​ല​​ത്തി​​ൽ ആ​​കാ​​ശം ക​​ണ്ട​​താ​​യോ​​ർ​​ക്കു​​ന്നു. കി​​ണ​​റാ​​ഴ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഭീ​​തി​​യു​​ടെ ജ​​ലാ​​കാ​​ശം ത​​ല​​യി​​ൽ വീ​​ണു​​പൊ​​ട്ടു​​ന്നു. റീ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് നു​​ള്ളി​​യെ​​ടു​​ത്ത പൂ​​വ് ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളി​​ൽ മു​​ള്ളാ​​വു​​ന്നു. നാ​​യ​​യു​​ടെ മ​​ര​​ണം അ​​യാ​​ളി​​ൽ ഭീ​​തി​​യു​​ണ്ടാ​​ക്കി. നാ​​യ​​യെ കു​​ഴി​​ച്ചി​​ട്ടു.

    ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ കു​​റെ ദി​​വ​​സ​​ത്തേ​​ക്ക് പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങി​​യി​​ല്ല. തൊ​​ടി​​യി​​ല​​മ​​ർ​​ന്നു കി​​ട​​ന്ന ജ​​മ​​ന്തി​​പ്പൂ​​ വി​​ത്ത് പൊ​​ട്ടി മൂ​​ന്നു നാ​​ലു നാ​​മ്പു​​ക​​ൾ വ​​ള​​ർ​​ന്നു​​വ​​ന്നു. അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് വീ​​ടി​​നു പു​​റ​​ത്തേ​​ക്ക് നോ​​ക്കാ​​ൻ മ​​ടി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഏ​​റെ സ​​മ​​യം കി​​ട​​ക്ക​​യി​​ൽ മ​​ല​​ർ​​ന്നു കി​​ട​​ന്നു. പ​​ത്മി​​നി​​യോ​​ട് സം​​സാ​​രി​​ക്കാ​​ൻ അ​​യാ​​ൾ കൂ​​ട്ടാ​​ക്കി​​യി​​ല്ല. പ​​ത്മി​​നി അ​​യാ​​ളെ കി​​ട​​ക്ക​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് വ​​ലി​​ച്ചി​​ടാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ക​​യും ശ​​പി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. സ​​ഹി​​കെ​​ട്ട് അ​​വ​​ൾ അ​​വ​​ളെ​​ത്ത​​ന്നെ ശ​​പി​​ച്ചു. സ്വ​​ന്തം ജീ​​വി​​തം വീ​​ർ​​പ്പുമു​​ട്ടി പൊ​​ട്ടി​​പ്പോ​​കു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് പ​​ത്മി​​നി​​ക്ക് തോ​​ന്നി. ആ​​ദ്യം കാ​​ര്യം ചോ​​ദി​​ച്ചു, ഒ​​ന്നും മി​​ണ്ടാ​​താ​​യ​​പ്പോ​​ൾ ശ​​പി​​ച്ചു, പി​​ന്നീ​​ട് അ​​വ​​ൾ അ​​വ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചോ​​ർ​​ത്ത് ക​​ര​​ഞ്ഞു. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ അ​​ന​​ങ്ങി​​യി​​ല്ല. ഏ​​ഴാം ദി​​വ​​സം അ​​യാ​​ൾ മെ​​ല്ലെ പ​​ത്മി​​നി​​യോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഞാ​​ൻ മ​​രി​​ച്ചുപോ​​കു​​മെ​​ന്ന് പേ​​ടി​​യാ​​വു​​ന്നു. അ​​യാ​​ൾ ക​​ര​​ഞ്ഞു. എ​​ന്റെ പി​​ന്നി​​ലാ​​യ് മു​​ഴു​​വ​​ൻ സ​​മ​​യ​​വും അ​​പ​​രി​​ചി​​ത​​നാ​​യ ഒ​​രു മ​​നു​​ഷ്യ​​ൻ നി​​ഴ​​ൽ​​പോ​​ലെ വ​​ന്നു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു.

    അ​​തി​​ന്റെ ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ൽ ത​​ല​​ക്കു പ​​ക​​രം ഒ​​രു വ​​ലി​​യ വി​​ട​​ർ​​ന്ന ജ​​മ​​ന്തി​​പ്പൂ​​വാ​​ണ്. പേ​​ടി​​യാ​​വു​​ന്നെ​​ടോ. ഇ​​ത​​ളു​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ തി​​ങ്ങി​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന ഒാ​​രോ പ​​രാ​​ഗ​​വും തീ​​ക്ഷ്ണ​​മാ​​യ മ​​ഞ്ഞ​​നി​​റ​​മു​​ള്ള​​താ​​കു​​ന്നു. അ​​തി​​ന്റെ ഗ​​ന്ധം എ​​ന്റെ ര​​ക്ത​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ല​​രു​​ന്നു. മി​​ന്ന​​ലു​​ത​​ട്ടി​​യ ഒ​​രു വ​​ള്ളി​​ത്ത​​ണ്ടു​​പോ​​ലെ എ​​ന്നി​​ൽ​​നി​​ന്നും ഞാ​​ൻ ഒ​​ടി​​ഞ്ഞു​​വീ​​ഴു​​ക​​യാ​​ണ്. “പ​​ത്മി​​നീ” എ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞു​​കൊ​​ണ്ട് ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ വി​​തു​​മ്പി. ആ ​​വി​​ളി​​യി​​ൽ അ​​വ​​ൾ കു​​ഴ​​ഞ്ഞു​​പോ​​യി. അ​​വ​​ൾ അ​​യാ​​ളെ ചേ​​ർ​​ത്തുപി​​ടി​​ച്ച് നെ​​റ്റി​​യി​​ൽ ചും​​ബ​​നം ന​​ൽ​​കി. വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ കി​​ട്ടാ​​തെ​​വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ അ​​വ​​ൾ അ​​യാ​​ളെ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ മു​​റു​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ ആ​​ലിം​​ഗ​​നം​​ചെ​​യ്തു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. ശ്രീ​​ധ​​ര​​നും പ​​ത്മി​​നി​​ക്കും ദാ​​മ്പ​​ത്യം മ​​റ്റെ​​ന്തി​​നെ​​ക്കാ​​ളും സ്നി​​ഗ്ധ​​മാ​​യി തോ​​ന്നി. അ​​വ​​ൾ അ​​യാ​​ളെ കി​​ട​​ക്ക​​യി​​ൽ​​നി​​ന്നെ​​ഴു​​ന്നേ​​ൽ​​പി​​ച്ച് വ​​രാ​​ന്ത​​യി​​ലേ​​ക്ക് ന​​ട​​ത്തി​​ച്ചു. നാ​​ളെ ന​​മു​​ക്ക് പ​​ര​​ദേ​​വ​​താ ക്ഷേ​​ത്രം​​വ​​രെ ഒ​​ന്നുപോ​​കാം. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ ഒ​​ന്നും മ​​റു​​പ​​ടി പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ല്ല.

    കു​​റ​​ച്ച് ദൂ​​ര​​മു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​കാ​​ൻ അ​​വ​​ർ ബൈ​​ക്കെ​​ടു​​ത്തി​​ല്ല. വൈ​​കു​​ന്നേ​​ര​​ത്തെ ഇ​​ളം​​വെ​​യി​​ലി​​ൽ പു​​ഴ​​വ​​ക്കി​​ലൂ​​ടെ ന​​ട​​ന്നു. കു​​റ​​ച്ച് ന​​ട​​ന്ന് ഒ​​രു കു​​ന്ന് ക​​യ​​റി​​യി​​റ​​ങ്ങി​​യാ​​ൽ ക്ഷേ​​ത്ര​​മാ​​യി. ക്ഷേ​​ത്ര​​മു​​റ്റ​​ത്ത് അ​​നേ​​കം വാ​​വ​​ലു​​ക​​ൾ തൂ​​ങ്ങി​​ക്കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന ഞാ​​വ​​ൽ​​മ​​ര​​മു​​ണ്ട്. അ​​തി​​ന​​പ്പു​​റം ഇ​​രു​​ട്ടു പി​​ടി​​ച്ച ഒ​​രു നാ​​ഗ​​കാ​​വും. പ​​തി​​വി​​ലും മെ​​ല്ലെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ന​​ട​​ത്തം. അ​​നേ​​കം പ​​ക്ഷി​​ക​​ൾ പു​​ഴ​​ക്ക് മു​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ പ​​റ​​ന്നു​​പോ​​കു​​ന്ന​​ത് ക​​ണ്ടു. പു​​ഴ​​വ​​ക്കി​​ലെ മ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ നി​​ഴ​​ൽ ജ​​ല​​ത്തി​​ൽ വീ​​ണ് കി​​ട​​ക്കു​​ന്നു. ര​​ണ്ട് നി​​റ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പു​​ഴ. നി​​ഴ​​ൽ​​രേ​​ഖ​​ക്ക​​പ്പു​​റം മ​​ധ്യ​​ത്തി​​ലാ​​യി സ്വ​​ർ​​ണ​​നി​​റ​​മു​​ള്ള ജ​​ലം. മ​​ത്സ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വാ​​ല​​ന​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ. കാ​​റ്റ്. അ​​വ​​ർ ര​​ണ്ടു​​പേ​​രും കു​​ന്നി​​ലെ ഇ​​ടു​​ങ്ങി​​യ വ​​ഴി​​യി​​ലൂ​​ടെ ന​​ട​​ന്ന് അ​​മ്പ​​ല​​മു​​റ്റ​​ത്തെ​​ത്തി. പ്രാ​​ർ​​ഥി​​ച്ചു. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ന്റെ ക​​ണ്ണു​​ക​​ൾ ന​​ന​​ഞ്ഞു. ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ൽ മ​​ന​​സ്സ് ഇ​​ത്ര​​യും കു​​ലു​​ങ്ങി​​പ്പോ​​യ ഒ​​രു കാ​​ല​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. റീ​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് കാ​​ര​​ണ​​മൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ലാ​​തെ വ​​ലി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്ത ഒ​​രു ജ​​മ​​ന്തി​​പ്പൂ മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ നി​​ഴ​​ൽ​​പോ​​ലെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ മൂ​​ടി. മാ​​യ്ച്ചാ​​ലും മാ​​യാ​​ത്ത മ​​ഞ്ഞ. ജീ​​വി​​തം ഒ​​ഴി​​ഞ്ഞ ഒ​​രു ത​​ക​​ര​​പ്പാ​​ട്ട​​യാ​​യി പോ​​കു​​ന്നു. പൂ​​ജാ​​രി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ച​​ന്ദ​​നം വാ​​ങ്ങി തൊ​​ട്ട് കു​​ന്നി​​റ​​ങ്ങി വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ സ​​ന്ധ്യ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    പി​​ന്നീ​​ടു​​ള്ള ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ മ​​ന​​സ്സി​​നെ മെ​​രു​​ക്കാ​​ൻ സ്വ​​യം ശ്ര​​മി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. അ​​യാ​​ൾ പ​​ഴ​​യ പാ​​ട്ടു​​ക​​ൾ കേ​​ട്ടു. കേ​​ൾ​​ക്കു​​ന്ന ഓ​​രോ പാ​​ട്ടി​​ലു​​മ​​ലി​​യാ​​ൻ മ​​നഃ​​പൂ​​ർ​​വ​​മാ​​യ ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടാ​​യി. അ​​ല​​മാ​​ര​​യി​​ൽ പൊ​​ടി​​പി​​ടി​​ച്ച് കി​​ട​​ന്ന ഒ​​ന്നു ര​​ണ്ട് നോ​​വ​​ലു​​ക​​ൾ വാ​​യി​​ച്ചു. വാ​​യ​​ന​​യി​​ൽ ഏ​​കാ​​ഗ്ര​​മാ​​വാ​​ൻ അ​​യാ​​ൾ ക​​ണ്ണു​​ക​​ൾ ആ​​വു​​ന്ന​​ത്ര തു​​റ​​ന്നു​െ​​വ​​ച്ചു. ജ​​മ​​ന്തി​​പ്പൂ​​വി​​നെ​​യും മ​​ര​​ണ​​ത്തെ​​യും ഓ​​ർ​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​ൻ അ​​യാ​​ൾ അ​​യാ​​ളെ പ​​റ​​ഞ്ഞു മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി. അ​​പ്പൊ​​ഴേ​​ക്കും തൊ​​ടി​​യി​​ലെ​​റി​​ഞ്ഞ ജ​​മ​​ന്തി​​പ്പൂ വി​​ത്തു​​ക​​ൾ നാ​​മ്പെ​​ടു​​ത്ത് വ​​ലി​​യ ജ​​മ​​ന്തി​​ത്തൈ​​ക​​ളാ​​യി. അ​​തി​​ൽ പൂ​​മൊ​​ട്ടു​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​വു​​ക​​യും ക​​ടും മ​​ഞ്ഞ പു​​ഷ്പ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി വി​​ട​​രു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. അ​​തി​​ൽ എ​​വി​​ടെ​​നി​​ന്നോ ര​​ണ്ട് ചി​​ത്ര​​ശ​​ല​​ഭ​​ങ്ങ​​ൾ പാ​​റിവ​​ന്നി​​രു​​ന്നു. ദി​​വ​​സം ക​​ഴി​​യും​​തോ​​റും ചെ​​ടി​​യി​​ൽ പൂ​​മൊ​​ട്ടു​​ക​​ളു​​ടെ എ​​ണ്ണം കൂ​​ടി​​ക്കൂ​​ടി വ​​ന്നു.

    വ​​രാ​​ന്ത​​യി​​ലി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ വി​​ട​​ർ​​ന്ന പു​​ഷ്പ​​ങ്ങ​​ളെ ക​​ണ്ടു. ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും ഓ​​ർ​​ക്ക​​രു​​തെ​​ന്ന് ക​​രു​​തി​​യ ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ൾ വീ​​ണ്ടും മ​​ന​​സ്സി​​ൽ കി​​നി​​ഞ്ഞു. അ​​യാ​​ൾ പൂ​​മൊ​​ട്ടു​​ക​​ൾ​​ക്ക് ചു​​റ്റും പ​​റ​​ക്കു​​ന്ന പൂ​​മ്പാ​​റ്റ​​ക​​ളെ നോ​​ക്കി. സ​​മാ​​ധാ​​നം തോ​​ന്നി​​യി​​ല്ല. മ​​ന​​സ്സി​​ന്റെ ചി​​റ​​കു​​ക​​ൾ പി​​ട​​ഞ്ഞു പ​​റ​​ക്കാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. പി​​ന്നി​​ൽ ഒ​​രു നി​​ഴ​​ല​​ന​​ക്കം അ​​നു​​ഭ​​വി​​ച്ചു. തി​​രി​​ഞ്ഞു​​നോ​​ക്കി. ജ​​മ​​ന്തി​​പ്പൂ ത​​ല​​യു​​ള്ള മ​​നു​​ഷ്യ​​നെ മി​​ന്നാ​​യം​​പോ​​ലെ വീ​​ണ്ടും ക​​ണ്ടു. മൃ​​തി ജീ​​വ​​നെ അ​​തി​​ന്റെ ത​​ണു​​ത്ത കൈ​​വിര​​ലു​​ക​​ൾ​​കൊ​​ണ്ട് തൊ​​ട്ടു. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ന്റെ ശ​​രീ​​രം വി​​റ​​ങ്ങ​​ലി​​ച്ചു. ജ​​മ​​ന്തി​​യു​​ടെ പ​​രാ​​ഗ​​ഗ​​ന്ധം അ​​യാ​​ളെ മു​​റി​​വേ​​ൽ​​പി​​ച്ചു. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ ഉ​​ച്ച​​ത്തി​​ൽ നി​​ല​​വി​​ളി​​ച്ചു. പി​​ന്നീ​​ട് എ​​ന്നെ തൊ​​ട​​രു​​ത് എ​​ന്ന് ആ​​ക്രോ​​ശി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് അ​​യാ​​ൾ വ​​രാ​​ന്ത​​യി​​ൽ വ​​ട്ടം ക​​റ​​ങ്ങി. മു​​റ്റ​​ത്തേ​​ക്ക് ചാ​​ടി​​യി​​റ​​ങ്ങി. ഉ​​ടു​​മു​​ണ്ട് ഊ​​രി​​പ്പോ​​യി.

    കൈ​​ക​​ൾ ചു​​റ്റും വീ​​ശി​​ക്കൊ​​ണ്ട് നാ​​ലു​​ഭാ​​ഗ​​ത്തും ആ​​ഞ്ഞു​​തു​​പ്പി. തൊ​​ടി​​യി​​ലേ​​ക്കോ​​ടി ജ​​മ​​ന്തി​​ച്ചെ​​ടി​​ക​​ൾ വേ​​രോ​​ടെ പി​​ഴു​​ത് ഗേ​​റ്റി​​ന​​പ്പു​​റ​​ത്തെ പ​​റ​​മ്പി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ലി​​ച്ചെ​​റി​​ഞ്ഞു. ക​​ര​​ഞ്ഞു​​കൊ​​ണ്ട് അ​​ക​​ത്തേ​​ക്ക് ഓ​​ടി​​പ്പോ​​യി കി​​ട​​ക്ക​​യി​​ൽ ത​​ല​​പൂ​​ഴ്ത്തി കി​​ട​​ന്നു. പ​​ത്മി​​നി വ​​ന്ന് വി​​ളി​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴൊ​​ന്നും ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ എ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റി​​ല്ല. അ​​യാ​​ൾ ക​​ര​​ഞ്ഞ് ക​​ര​​ഞ്ഞ് പി​​ന്നീ​​ടെ​​പ്പോ​​ഴോ ഉ​​റ​​ങ്ങി​​പ്പോ​​യി. രാ​​ത്രി​​യി​​ൽ അ​​യാ​​ൾ ദീ​​ർ​​ഘ​​മാ​​യി കൂ​​ർ​​ക്കം വ​​ലി​​ച്ചു. ശ്വാ​​സം പാ​​റ​​ക്കൂ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ത​​ട്ടി​​ച്ചി​​ത​​റി. പ​​ത്മി​​നി പു​​ത​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത് അ​​യാ​​ളെ പു​​ത​​പ്പി​​ച്ച് ഫാ​​നി​​ന്റെ സ്വി​​ച്ചി​​ട്ടു. അ​​വ​​ൾ കി​​ട​​ക്ക​​യു​​ടെ ഒ​​രു മൂ​​ല​​യി​​ലേ​​ക്ക് കാ​​ലു​​ക​​ൾ മ​​ട​​ക്കി​​വെ​​ച്ച് ഒ​​തു​​ങ്ങി​​ക്കി​​ട​​ന്നു.

    പി​​റ്റേ​​ന്ന് രാ​​വി​​ലെ എ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റ​​പ്പോ​​ൾ ശ്രീ​​ധ​​ര​​ന് വ​​ലി​​യ ക്ഷീ​​ണ​​മൊ​​ന്നും തോ​​ന്നി​​യി​​ല്ല. അ​​യാ​​ൾ കു​​ളി​​ച്ച്, പു​​തി​​യ വ​​സ്ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ ധ​​രി​​ച്ച് പ​​ത്മി​​നി ന​​ൽ​​കി​​യ ഒ​​രു ഗ്ലാ​​സ് കാ​​പ്പി​​യു​​മാ​​യി വ​​രാ​​ന്ത​​യി​​ൽ വ​​ന്നി​​രു​​ന്നു. ഗേ​​റ്റി​​ന​​പ്പു​​റം അ​​ടു​​ത്ത പ​​റ​​മ്പി​​ൽ ഒ​​രു​​പാ​​ട് ചി​​ത്ര​​ശ​​ല​​ഭ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​റ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​യാ​​ൾ ക​​ണ്ടൂ. ഗ്ലാ​​സ് മേ​​ശ​​യി​​ൽ ​െവ​​ച്ച് അ​​യാ​​ൾ മു​​റ്റ​​ത്തേ​​ക്കി​​റ​​ങ്ങി ഗേ​​റ്റി​​ന​​ടു​​ത്തേ​​ക്ക് വ​​ന്നു. ഇ​​ന്ന​​ലെ വ​​ലി​​ച്ചെ​​റി​​ഞ്ഞ ജ​​മ​​ന്തി​​ച്ചെ​​ടി​​ക​​ൾ വീ​​ണ സ്ഥ​​ല​​ത്ത് ആ​​യി​​ര​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് ജ​​മ​​ന്തി​​ക​​ൾ പൂ​​വി​​ട്ട് നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു. അ​​തി​​നു മു​​ക​​ളി​​ലാ​​യി ചി​​ത്ര​​ശ​​ല​​ഭ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഇ​​ള​​കു​​ന്നൊ​​രു മ​​ല. അ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ൽ പൂ​​മ്പൊ​​ടി​​ക​​ളു​​ടെ വ​​ർ​​ണം. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ അ​​ങ്ങ​​നെ നോ​​ക്കി​​നി​​ൽ​​ക്കെ കു​​റ​​ച്ച് ചി​​ത്ര​​ശ​​ല​​ഭ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് നേ​​രെ പ​​റ​​ന്നു​​വ​​ന്നു. അ​​യാ​​ൾ അ​​ന​​ങ്ങാ​​തെ നി​​ന്നു. ശ​​ല​​ഭ​​ങ്ങ​​ൾ കൂ​​ടിക്കൂടി വ​​ന്ന് അ​​യാ​​ളെ മു​​ഴു​​വ​​നാ​​യി മൂ​​ടി.

    ചി​​ത്ര​​ശ​​ല​​ഭ​​ങ്ങ​​ൾ ശ്രീ​​ധ​​ര​​നെ മെ​​ല്ലെ ജ​​മ​​ന്തി​​പ്പൂ കാ​​ടി​​ലേ​​ക്ക് ആ​​ന​​യി​​ച്ചു. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ ശാ​​ന്ത​​നാ​​യി ന​​ട​​ന്നു. മ​​ന​​സ്സി​​ൽ അ​​ല്ല​​ലു​​ക​​ളൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ല. ജ​​മ​​ന്തി​​പ്പൂ കാ​​ടി​​നു​​ള്ളി​​ലേ​​ക്ക് ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​യാ​​ൾ വീ​​ണ്ടും മ​​ര​​ണ​​വീ​​ടി​​നെ കു​​റി​​ച്ചോ​​ർ​​ത്തു. പ്ര​​ത്യേ​​ക​​മാ​​യി അ​​ന്നു ക​​ണ്ട പേ​​ര​​മ​​ര​​ത്തി​​ലെ ഉ​​റു​​മ്പു​​ക​​ളെ കു​​റി​​ച്ചോ​​ർ​​ത്തു. ശ്രീ​​ധ​​ര​​ൻ ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു, പേ​​ര​​മ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ താ​​യ് ത്ത​​ടി​​യു​​ടെ തു​​ട​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ പ​​ല​​വ​​ഴി​​ക​​ളി​​ലാ​​ണ് ഉ​​റു​​മ്പു​​ക​​ൾ മ​​ര​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ക​​യ​​റി​​വ​​ന്ന​​ത്. ഒ​​ടു​​വി​​ൽ കൊ​​മ്പി​​ൽ തൂ​​ക്കി​​യി​​ട്ട റീ​​ത്തി​​ന് കു​​റ​​ച്ചുദൂ​​രം മു​​മ്പാ​​യി അ​​വ​​ർ ഒ​​റ്റ​​വ​​രിപ്പാ​​ത​​യി​​ലേ​​ക്ക് നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന് മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ട​​ക്കാ​​ൻ ഒ​​റ്റ​​വാ​​തി​​ൽ മാ​​ത്ര​​മേ​​യു​​ള്ളൂ.

