    അ​ടു​ത്ത ബെ​ല്ലി​ന് നാ​ട​കം ആ​രം​ഭി​ക്കും

    Posted On date_range 5 Jan 2026 8:00 AM IST
    Updated On date_range 5 Jan 2026 8:00 AM IST
    വി.എം വിനോദ്‍ലാൽ
    ക​ള്ളി​നും ക​റി​ക്കും ഏ​റെ പേ​രു​കേ​ട്ട ക​വ​ണാ​റ്റി​ൻ​ക​ര ഷാ​പ്പി​ലെ അ​ഞ്ചാം ന​മ്പ​ർ മു​റി​യി​ൽ ഷ​മ്മു ഒ​രു കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ര​നെ​ന്നോ​ണം ഇ​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​ന്നൊ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​റാ​യി. കൂ​ടെ​യു​ള്ള ര​ണ്ടുപേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പ​ഴ​യ​കാ​ല നാ​ട​ക​കൃ​ത്ത് കേ​യെ​ന്നും മ​റ്റൊ​രാ​ൾ ലൈ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക​ർ മ​ണി​യു​മാ​ണ്. വ​ന്നി​രു​ന്ന ഉ​ട​നെ ര​ണ്ടു​പേ​രും ഓ​രോ കു​പ്പി ക​ള്ളു തീ​ർ​ത്ത​തും കേ​യെ​ൻ ഒ​രു വെ​ള്ള​ക്ക​ട​ലാ​സെ​ടു​ത്ത് അ​തി​ലേ​റ്റ​വും മു​ക​ളി​ലാ​യി അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കൈ​പ്പ​ട​യി​ൽ ‘ഓം’ ​എ​ന്നെ​ഴു​തി​വെ​ച്ചു. റി​ട്ട​യേ​ർ​ഡ് പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കും മ​ട്ടി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രും കൂ​ടി പൊ​ടി​പ്പും തൊ​ങ്ങ​ലും വെ​ച്ചു​ള്ള ഗ​ത​കാ​ല​ നാ​ട​ക​വീ​ര​ച​രി​ത​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​ത്ത​ക​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ കു​റ​ച്ചു സ​മ​യ​മൊ​ക്കെ ഷ​മ്മു ര​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. പോ​ക​പ്പോ​കെ ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​വി​ര​സ​ത​യ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്ത് അ​തി​ൽ​നി​ന്നും ര​ക്ഷ​നേ​ടാ​നാ​യി ഒ​രു ക​പ്പ​യും മീ​നും മേ​ടി​ച്ച് ശ്ര​ദ്ധ​യൊ​ന്നു തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു.

    ഇ​ട​ക്കൊ​ന്നു ക​ണ്ണു പാ​ളി​യ​പ്പോ​ൾ ഷ​മ്മു ക​ണ്ട​ത് ‘ഓം’ ​എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ​തു​പോ​ലും കാ​ണാ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം ക​ട​ലാ​സു നി​റ​യെ മീ​ൻമു​ള്ളു​ക​ളും വേ​സ്റ്റുംകൊ​ണ്ടു​ നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ര​ണ്ടാ​ളുംകൂ​ടി ആ​റു​ കു​പ്പി ക​ള്ളും ര​ണ്ടു ക​പ്പ​യും നാ​ലു ക​രി​മീ​ൻ ക​റി​യും തീ​ർ​ത്ത് ക​റി​ക്കാ​ര​നൊ​രു കൈ​പ്പു​ണ്യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​കൊ​ടു​ത്ത​ത​ല്ലാ​തെ എ​ഴു​താ​മെ​ന്നേ​റ്റ നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ​ സ​ബ്ജ​ക്ട് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന സൂ​ച​ന​പോ​ലും ത​രാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഷ​മ്മു എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് കൈ​ക​ഴു​കാ​നെ​ന്നോ​ണം പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. ആ​റ്റി​റ​മ്പി​ലെ കൈ​ത​ക്കാ​ടി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്നു നി​ന്ന് മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ലേ​ക്കൊ​ന്നു കാ​ർ​ക്കി​ച്ചു തു​പ്പി​യ​തും വ​രാ​ലോ കൂ​രി​യോ എ​ന്തോ എ​ന്ന് വെ​ട്ടി​മ​റി​ഞ്ഞു. അ​ൽ​പം ദൂ​രെ​യാ​യി എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി കൊ​തു​മ്പു​വ​ള്ള​ത്തി​ലി​രു​ന്ന് ചൂ​ണ്ട​യി​ട്ടുകൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ൻ പെ​ട്ടെ​ന്നു തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഷ​മ്മു ഒ​ട്ടും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ല. ഒ​ര​ത്ഭു​ത കാ​ഴ്ച​യെ​ന്നോ​ണം അ​വ​ൻ മൂ​ക്ക​ത്തു വി​ര​ൽ വെ​ച്ച് ഒ​ന്നാ​ക്കി​ച്ചി​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടോ ആ ​സ​മ​യം ഷ​മ്മു രോ​ഹി​ണി​യെ ഓ​ർ​ത്തു. പ​തി​യെ മൊ​ബൈ​ലെ​ടു​ത്ത് രോ​ഹി​ണി​യെ വി​ളി​ച്ച് ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന​തെ​ല്ലാം വ​ള്ളി​പു​ള്ളി വി​ടാ​തെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ശ്ര​ദ്ധം കേ​ട്ട അ​വ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ദു​ശ്ശീ​ല​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത പാ​വ​മെ​ന്റെ ഷ​മ്മു ഷാ​പ്പി​ലി​രു​ന്ന് എ​ത്ര​ക​ണ്ട് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കാ​ണു​മെ​ന്നെ​നി​ക്ക​റി​യാം. പ​ണ്ടൊ​രി​ക്ക​ൽ, ഇ​പ്പോ ഷ​മ്മു ഇ​രു​ന്ന​പോ​ലെ എ​ല്ലാം ക​ണ്ടും​കേ​ട്ടും സ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​രു സെ​റ്റു​കെ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ ഇ​ങ്ങേ​രെ​ക്കൊ​ണ്ടെ​ഴു​തി​പ്പി​ച്ച ഒ​രൊ​റ്റ നാ​ട​കം​കൊ​ണ്ടാ കേ​ര​ള​മ​റി​യു​ന്ന ട്രൂ​പ്പി​ന്റെ മൊ​ത​ലാ​ളി​യാ​യി മാ​റി​യ​ത്. അ​തു​പോ​ലെ ന​മ്മ​ളും മാ​റും. വ​രും കാ​ല​ത്ത് മ​ല​യാ​ള നാ​ട​ക​വേ​ദി​യി​ൽ ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​യ പ്രൊ​ഡ്യൂ​സേ​ഴ്സ് എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​യി​രി​ക്കും ന​മ്മ​ള​റി​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്‌.’’ ഇ​ത്തി​രി​യി​ല്ലാ​ത്ത സ്റ്റേ​ജി​ൽ ത​ന്നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ മു​ഴു​വ​നാ​യു​മു​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ആ​രും കൊ​തി​ക്കു​ന്ന മ​ധു​ര​ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ അ​സൂ​യാ​വ​ഹ​മാ​യ മോ​ഡു​ലേ​ഷ​നോ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​മി​ക​വി​ൽ കാ​ണി​ക​ളെ ചി​രി​പ്പി​ച്ചും ക​ര​യി​ച്ചും ഏ​റെ​യ​നു​ഭ​വ​മു​ള്ള രോ​ഹി​ണി താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ക്കെ ഷ​മ്മു​വി​ന് മ​ന​സ്സി​ൽ കാ​ണാ​നൊ​ര​ൽ​പ സ​മ​യം ഇ​ട​വേ​ള കൊ​ടു​ത്തു.

    ‘‘കാ​ര്യം വൃ​ത്തി​കെ​ട്ട​വ​നാ​ണെ​ങ്കി​ലും മ​ണി​യ​ണ്ണ​ൻ എ​ന്റ​മ്മ​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടു മാ​ത്ര​മാ കേ​യെ​ഞ്ചേ​ട്ട​നെ​പ്പോ​ലൊ​രാ​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് ചു​രു​ങ്ങി​യ ചെ​ല​വി​ല് ഒ​രു നാ​ട​ക​മെ​ഴു​തി​ക്കാ​നൊ​രു വ​ഴി തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്. ന​മ്മു​ടെ ന​ല്ല ഭാ​വി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നു ക​രു​തി എ​ല്ലാ​മ​ങ്ങ് ക്ഷ​മി​ക്കെ​ന്റെ ഷ​മ്മൂ.’’

    പ്രാ​യം​കൊ​ണ്ടും അ​നു​ഭ​വം​കൊ​ണ്ടും രോ​ഹി​ണി​യേ​ക്കാ​ൾ ഇ​ള​യ​വ​നാ​യ ഷ​മ്മു ഒ​രു ദീ​ർ​ഘ​നി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘നി​ന​ക്കുവേ​ണ്ടി ഞാ​നെ​ന്ത​പ​മാ​നോം സ​ഹി​ക്കും.’’

    ‘‘ഹെ​ന്റെ ഷ​മ്മൂ...’’

    സി​നി​മാ​ന​ടി ഷീ​ല ത​ന്നെ തൊ​ട്ടു​ത​ലോ​ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഷ​മ്മു​വി​നു തോ​ന്നി.

    മൊ​ബൈ​ലു ക​ട്ടു​ചെ​യ്ത് അ​ക​ത്തേ​ക്കു ക​യ​റിവ​ന്ന ഷ​മ്മൂ​ന്റെ മു​ഖ​ഭാ​വം ക​ണ്ടി​ട്ടാ​ണോ എ​ന്ന​റി​യി​ല്ല കേ​യെ​ൻ ജു​ബ്ബ​യു​ടെ പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്നു വീ​ണ്ടു​മൊ​രു ക​ട​ലാ​സും പേ​ന​യു​മെ​ടു​ത്ത് മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് വെ​ച്ചു. ഷ​മ്മു വ​ന്നി​രു​ന്ന​തൊ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ, ക​പ്പ​കൊ​ണ്ട് ക​റി​പ്പാ​ത്രം വ​ടി​ച്ചു​വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​യി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ണി ക​റി​ക്കാ​ര​നെ വി​ളി​ച്ച് ഒ​രു ക​പ്പ​യും മീ​ൻ​ക​റി​യുംകൂ​ടി ഓ​ർ​ഡ​ർചെ​യ്തു. ഇ​ത്തി​രി ആ​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടെ​ഴു​ന്നേ​റ്റ കേ​യെ​ൻ, ര​ണ്ടു പേ​രോ​ടും അ​ൽ​പ​നേ​രം മി​ഴി​യ​ട​ച്ച് മൗ​ന​മാ​യി നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ കാ​ര്യ​മൊ​ന്നും ചോ​ദി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ ഷ​മ്മു​വും മ​ണി​യും അ​നു​സ​ര​ണ​യോ​ടെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. കൈ​ക​ൾ കൂ​പ്പി ധ്യാ​ന​നി​ര​ത​നാ​യി നി​ന്ന കേ​യെ​ൻ അ​ൽ​പ​സ​മ​യ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ക​ണ്ണു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു. പേ​ന​യെ​ടു​ത്ത് ക​ട​ലാ​സി​ന്മേ​ൽ എ​ന്തോ എ​ഴു​തി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം പ​ല​ക​പ്പാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ അ​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന സൂ​ര്യ​കി​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഷ​മ്മൂ, ന​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മ​ൾ ദി​ക്കു നോ​ക്ക​ണം. ഇ​താ​ണ് കി​ഴ​ക്ക്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് നീ​യി​ങ്ങോ​ട്ടു വ​ന്ന് ഐ​ശ്വ​ര്യ​മാ​യി​ട്ട് ആ ​കൈ​ക​ളി​ങ്ങു നീ​ട്ടി​ക്കേ.’’

    ഷ​മ്മു ഡ​സ്കി​നെ അ​ർ​ധവ​ലം​ ചു​റ്റി കേ​യെ​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ വ​ന്നു നി​ന്നു. ഷ​മ്മു​വി​ന് നേ​രേ ക​ട​ലാ​സു നീ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തു കൊ​ടു​ക്കാ​തെ കൈ​യി​ൽ​ത​ന്നെ പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു പ്ര​സം​ഗ​ക​ന്റെ ത​ല​യെ​ടു​പ്പോ​ടെ കേ​യെ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഷ​മ്മൂ, ശാ​സ്ത്ര​ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഈ ​മ​ഹാ​പ്ര​പ​ഞ്ചം​ത​ന്നെ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ കാ​ൽ​ക്കീ​ഴി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രേ​യുംപോ​ലെ നി​ന​ക്കു​മ​റി​യാ​മ​ല്ലൊ?’’

    പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​പോ​ലും ഒ​രു ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യാ​തെ സ്ഥി​ര​മാ​യി അ​ടി​വാ​ങ്ങാ​ൻ കൈ​യും നീ​ട്ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പി​ൻബെ​ഞ്ചു​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ഷ​മ്മു അ​ക്കാ​ല​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കും മ​ട്ടി​ൽ ക​ട​ലാ​സ് വാ​ങ്ങാ​നാ​യ് നീ​ട്ടി​യ കൈ ​പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ കേ​യെ​നെ നോ​ക്കി ചെ​റു​താ​യൊ​ന്നു ത​ല​യാ​ട്ടി.

    ‘‘ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ഞൊ​ടി​യി​ട​യി​ൽ ന​മ്മു​ടെ വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഈ ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സൃ​ഷ്ടി​യാ​യ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തെ അ​ടി​മു​ടി ത​ക​ർ​ത്തു​ക​ള​യു​ന്ന​തെ​ങ്ങി​നെ, അ​താ​ണ് ന​മ്മു​ടെ നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ ഇ​തി​വൃ​ത്തം. അ​ടു​ത്ത​ക​ളി​ക്ക് ധൈ​ര്യ​മാ​യി​ട്ട് നീ ​നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ പേ​ര​നൗ​ൺ​സ് ചെ​യ്തോ.’’

    ക​ട​ലാ​സ് വാ​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്ത്, വ​ശം​തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ച്ച പേ​പ്പ​റി​ന്റെ മു​ക​ളി​ലാ​യി എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഓം ​ക​ണ്ടൊ​ന്നു ഞെ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും മ​ട​ക്കു വീ​ണ ക​ട​ലാ​സ് ത​ല​തി​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഏ​റ്റ​വും താ​ഴെ വ​ല​തു വ​ശം ചേ​ർ​ന്ന് ക​റു​ത്ത മ​ഷി​യി​ൽ ന​ല്ല വ​ടി​വൊ​ത്ത അ​ക്ഷ​ര​ത്തി​ലെ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​യാ​ൾ ക​ൺ​കു​ളി​ർ​ക്കെ വാ​യി​ച്ചു.

    ‘‘രചന –​കെ.​എ​ൻ. കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ

    സം​വി​ധാ​നം –സ​തീ​ഷ് സം​ഗ​മി​ത്ര.

    നി​ർ​മാ​ണം –മു​ന​മ്പം ഷാ & ​ക​ങ്ങ​ഴ രോ​ഹി​ണി.’’

    ചൂ​ടോ​ടെ കൊ​ണ്ടു​വെ​ച്ച കൊ​ടം​പു​ളി​യി​ട്ട വ​രാ​ലു​ക​റി​യി​ൽ ക​പ്പ​മു​ക്കി ക​ഴി​ച്ച് എ​രി​വ​റി​യാ​ക്കാ​നൊ​രൊ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക്കി കേ​യെ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലേ,

    ഇ​വി​ടു​ത്തെ ക​ള്ളും ക​പ്പേം ക​രി​മീ​ങ്ക​റീം വ​യ​റ്റി​ച്ചെ​ന്നാ നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് താ​നേ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ടു വ​രു​മെ​ന്ന്. എ​ന്റെ ഒ​ത്തി​രി ഹി​റ്റ്നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ന് ഈ ​ഷാ​പ്പൊ​രു ച​രി​ത്ര​സാ​ക്ഷി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.’’

    അ​രു​മ​യോ​ടെ മ​ണി​യു​ടെ പു​റ​ത്തൊ​ന്നു ത​ലോ​ടി​യി​ട്ട് തു​ട​ർ​ന്നു.

    ‘‘പ​ച്ചലൈ​റ്റ് ക​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ചൊ​മ​ല ക​ത്തി​ച്ച് കാ​ണി​ച്ച് നീ​ലനി​റ​ത്തി​ൽ ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കാ​ർ​മു​കി​ൽ​വ​ർ​ണ​ൻ മ​ഹാ​നാ​യ പ്ര​കാ​ശ​നി​യ​ന്ത്ര​ക​ൻ മ​ണി പാ​ണാ​വ​ള്ളി എ​ന്നെ ഇ​ങ്ങോ​ട്ടാ​ന​യി​ച്ച​തി​ന്റെ കാ​ര്യ​മി​പ്പോ ഷ​മ്മൂ​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യോ..?’’ ഷ​മ്മു ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ത​ല​യാ​ട്ടി. ഒ​രു നാ​ട​ക​ന​ട​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ഭാ​വാ​ദി​ക​ളോ​ടെ എ​ന്തും ത​മാ​ശരൂ​പേ​ണ പ​റ​യു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് കേ​യെ​ഞ്ചേ​ട്ട​നെ​ന്ന് ന​ന്നാ​യ​റി​യാ​മെ​ങ്കി​ലും, സ്വ​ന്തം മു​ഖ​ത്ത​റി​യാ​തെ നി​ഴ​ലി​ച്ച പ​രി​ഭ​വ​മ​റി​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മ​ണി ത​ന്റെ ഗ്ലാ​സി​ലെ ബാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത് ഒ​റ്റ​വ​ലി​ക്ക​ക​ത്താ​ക്കു​ക​യും ഷ​മ്മു​വി​നെ നോ​ക്കി ഉ​ത്ത​ര​മെ​ന്നോ​ണം ത​ല​യൊ​ന്നു കു​ലു​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു. ഗ്ലാ​സു​വെ​ച്ച് മു​ഖ​ത്തി​നു ചേ​രാ​ത്ത മീ​ശ​യി​ൽ പ​റ്റി​യ ക​ള്ളു​തു​ട​ച്ച്, ഇ​ന്നു വെ​ളു​പ്പി​നു​വ​രെ അ​ച്ഛ​ന​മ്മ​മാ​രോ​ടും കൂ​ട്ടു​കാ​രോ​ടു​മൊ​പ്പം കൈ​പ്പു​ഴ​ തോ​ട്ടി​ൽ നീ​ന്തി​ത്തു​ടി​ച്ചു​ല്ല​സി​ച്ച ഒ​രു പാ​വം വ​രാ​ലി​നെ നു​ള്ളി​യെ​ടു​ത്ത് വാ​യി​ലേ​ക്കി​ട്ട​ത​ല്ലാ​തെ മ​ണി പി​ന്നെ​യൊ​ര​ക്ഷ​രം മി​ണ്ടി​യി​ല്ല.

    ആ​ലു​വ സ​ത്ക​ല തീ​യ​റ്റേ​ഴ്സി​ലെ സെ​റ്റു​വ​ർ​ക്ക​റും ര​ണ്ടു സീ​നി​ൽ​മാ​ത്രം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന ചെ​റി​യൊ​രു ന​ട​നു​മാ​യ മു​ന​മ്പം​ ഷാ എ​ന്ന് നോ​ട്ടീ​സി​ൽ പേ​രു വെ​ക്കു​ന്ന ഷ​ൺ​മു​ഖ​നെ​ന്ന ഷ​മ്മു, ട്രൂ​പ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ച സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ​ത് ആ​ലു​വ ടാ​സ് ഹാ​ളി​ലെ റി​ഹേ​ഴ്സ​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ്.

    ഓ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ക്ക​ളി ക​ഴി​ഞ്ഞ് സാ​ധാ​ര​ണ​പോ​ലെ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​യ്ക്കു ശേ​ഷം ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തെ ക​ണ്ണൂ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ക്കു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ടാ​സ്ഹാ​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും റി​ഹേ​ഴ്സ​ലി​ട്ട സ​മ​യ​ത്താ​ണ് സ​മി​തി​യു​ടെ മു​ത​ലാ​ളി പു​ളി​യ​നം​ തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ അ​ക്കാ​ര്യ​മെ​ല്ലാ​വ​രോ​ടു​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ‘‘നി​ങ്ങ​ളെ​യൊ​ന്നും ബാ​ധി​ക്കാ​ത്ത എ​നി​ക്കു​മാ​ത്രം വെ​ഷ​മ​മെ​ണ്ടാ​ക്ക​ണ ഒ​രു കാ​ര്യോ​ണ് ഞാ​മ്പ​റ​യാ​മ്പോ​ണ​ത്.’’

    ഊ​ണു ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള വി​ശ്ര​മ​സ​മ​യ​ത്ത് തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ന്റെ ശ​ബ്ദം എ​ല്ലാ​വ​രെ​യു​മൊ​ന്നു​ണ​ർ​ത്തി.

    ഹാ​ളി​ലു​ള്ള മ​ര​ത്തൂ​ണി​ൽ ചാ​രി​യി​രു​ന്ന്, പ​ല്ലെ​ട കു​ത്തി ചി​ക്ക​ൻ​ക​റി​യി​ലെ പീ​സി​ന്റെ എ​ണ്ണം കു​റ​യു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ് കൂ​ടി​വ​രു​ന്ന​തും അ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​വു​ന്ന വാ​യുക്ഷോ​ഭ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യും കൂ​ല​ങ്ക​ഷ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തുകൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പാ​ല​ന​ത്തി​ൽ പേ​രു​കേ​ട്ട ര​ണ്ടു തെ​ക്ക​ൻ​ ന​ട​ന്മാ​ർ പ​ര​സ്പ​രം നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​ന്നു മു​ര​ട​ന​ക്കി തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ തു​ട​ർ​ന്നു.

    ‘‘യൂ​ക്കേ​ലെ​ള്ള ജാ​ൻ​വി​മോ​ള് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ആ​ദ്യ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളോ​യ​ച്ചി​ട്ട് വി​ഡി​യോ കോ​ളി​ല് ചോ​ദി​ച്ച ചോ​ദ്യാ​ണ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നൊ​രു ക​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത്.’’

    തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ന്റെ അ​ടു​ത്ത വാ​ക്കു കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നു കൂ​ടി കാ​തു​കൂ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ‘‘നാ​ട​ക​പ്രാ​ന്തു​മൂ​ത്ത് അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ട്രൂ​പ്പൊ​രെ​ണ്ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ത്രേം കാ​ലം​കൊ​ണ്ട് അ​പ്പ​ന​പ്പൂ​പ്പ​ന്മാ​രാ​യി​ട്ടെ​ണ്ടാ​ക്കി​യ സ്ഥ​ലോ​ക്ക വി​റ്റു​തു​ല​ച്ച് കൊ​റ​ച്ചു പേ​രു​ദോ​ഷോം കേ​പ്പി​ച്ച് ത​ട്ടീം​മു​ട്ടി​യി​തു​വ​രെ ജീ​വി​ച്ച​ത​ല്ലാ​ണ്ട് അ​പ്പ​നീ നാ​ട​കംകൊ​ണ്ടു വെ​ല്ല​തും നേ​ടി​യാ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പ എ​ന്റ മി​ണ്ടാ​ട്ടം മു​ട്ടി​പ്പോ​യി​ല്ലേ..?

    ഞാ​ൻ രാ​പ്പ​ക​ലി​ല്ലാ​ണ്ട് കു​ത്തി​യി​രു​ന്നു പ​ഠി​ച്ച​തോ​ണ്ട് ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ്സി​ല് പാ​സ്സാ​യി ക​ട​ലു ക​ട​ന്നു. പാ​വം അ​മ്മ​ച്ചി ഒ​രു പ​രി​ഭ​വോം പ​റ​യാ​ണ്ട് ഒ​ള്ള​പ​റ​മ്പീ പ​ണി​യെ​ടു​ത്തു ന​ടു​വൊ​ടി​ഞ്ഞും ചി​ട്ടി ന​ട​ത്തി​യും കു​ടും​ബം മു​ന്നോ​ട്ടു​ന്തി നീ​ക്കു​മ്പോ​ഴും എ​ല്ലാ കൊ​ല്ലോം നാ​ട​ക​മെ​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഒ​രു ചി​ന്ത​മാ​ത്ര​മ​ല്ലാ​ണ്ട് ഞ​ങ്ങ​ളു മ​ക്ക​ക്കു വേ​ണ്ടി അ​പ്പ​നെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക​രു​തിവെ​ച്ചി​ട്ടെ​ണ്ടാ​ന്നു കൂ​ടി ചോ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ ഞാ​ൻ ത​ക​ർ​ന്നു ത​രി​പ്പ​ണോ​യി​പ്പോ​യി.’’

    ഒ​ന്നു കി​ത​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് തോ​മ​സേ​ട്ട​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘വ​ള​ച്ചു​കെ​ട്ടി​ല്ലാ​ണ്ട് കാ​ര്യ​മ്പ​റ​യാ​ല്ലാ.

    അ​ഭി​ന​യി​ച്ചും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചും ഏ​താ​ണ്ട് മ​തീം കൊ​തീം തീ​ർ​ന്നി​രി​ക്കേ​ണ്. എ​ല്ലാ ത​വേ​ണേം അ​വി​ടു​ന്നു​മി​വി​ടു​ന്നും കൊ​റേ​ച്ച കാ​ശു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ​ നാ​ട​ക​മെ​റ​ക്ക​ണ​ത്.

    പ​ണ്ട​ത്ത​പ്പോ​ലെ​യ​ല്ല​ല്ലാ ഇ​പ്പ. ന​ല്ല സെ​റ്റ​പ്പി​ലൊ​രു നാ​ട​ക​മെ​റ​ക്ക​ണോ​ങ്കി കാ​ശെ​ത്ര വേ​ണം. എ​ങ്ങേ​നേ​ക്ക പി​ശു​ക്കി​യാ​ലും പ​ത്തു​പ​ന്ത്ര​ണ്ടു ല​ക്ഷ​ത്തി കൊ​റ​യൂ​ല്ല. ഇ​തെ​വ​ട​ക്ക​ളി​ച്ചു നേ​ടാ​നാ​ണ്. ഒ​രു സീ​സ​ണീ നൂ​റു നാ​ട​കം തെ​ക​ച്ചു ക​ളി​ച്ച കാ​ലം മ​റ​ന്നു. പ​ഴ​യ​തും പു​തി​യ​തു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി ഒ​രു നാ​ട​കം​ത​ന്നെ ര​ണ്ടു കൊ​ല്ല​മെ​ക്ക ക​ളി​ച്ചി​ട്ടാ​ണ് ഞാ​നി​ത്രേം കാ​ലം പി​ടി​ച്ചു നി​ന്ന​ത്. ഞാ​നാ​ലോ​ചി​ച്ച​പ്പ എ​ന്തി​നാ​ണി​ങ്ങ​ന സ​ർ​വ സ​മ​യോം ടെ​ൻ​ഷെ​നെ​ടു​ത്ത് ഉ​ന്തി​യു​രു​ട്ടി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി​ട്ട്? പ​ണ്ടെ​ക്ക ട്രൂ​പ്പി​ന്റ മൊ​ത​ലാ​ളീ​ന്നു പ​റ​യു​മ്പ ഒ​രു നെ​ല​യും വെ​ല​യു​മെ​ക്ക​യെ​ണ്ടാ​ർ​ന്ന്. ഇ​പ്പ​ഴാ... നാ​ട​കം ക​ളി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യാ​പി​ന്ന എ​ല്ലാ​ർ​ക്കും ത​ട്ടി​ക്ക​ളി​ക്കാ​നൊ​രു വെ​റും കോ​മാ​ളി. സ്നേ​ഹോ​മി​ല്ല, ബ​ഹു​മാ​നോ​മി​ല്ല.’’

    കേ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ന​ടീ​ന​ട​ന്മാ​ർ ഇ​ട​ക്ക് ത​മ്മി​ൽ ത​മ്മി​ലൊ​ന്നു നോ​ക്കി​യ​ത​ല്ലാ​തെ ഒ​ര​ക്ഷ​രം​പോ​ലുംമി​ണ്ടാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല. സ്റ്റേ​ജി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഫ്ര​ണ്ട് ക​ർ​ട്ട​ന്റെ ജാ​ല​റ​യി​ലെ മ​ങ്ങി തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ത്ക​ല തീ​യ​റ്റേ​ഴ്സ് ആ​ലു​വ എ​ന്ന അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു ദൃ​ഷ്ടി പ​തി​പ്പി​ച്ച് ഒ​രു ദീ​ർ​ഘ​നി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ തു​ട​ർ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘അ​തോ​ണ്ട് ഞാ​നി​നി​യെ​ള്ള കാ​ലം മ​ക്ക​ളും ഭാ​ര്യേ​മെ​ക്ക പ​റ​യ​ണ മാ​തി​രി ജീ​വി​ക്കാ​ന്ന​ങ്ങ​ട് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത​കൊ​ല്ലം ട്രൂ​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ങ്ങ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും താ​ൽ​പ​ര്യോ​ണ്ടെ​ങ്കി ധൈ​ര്യാ​യി​ട്ട് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു ന​ട​ത്തി​ക്കോ. കാ​ശി​ന്റ കാ​ര്യോ​ഴി​ച്ച് മ​റ്റെ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നും ഈ ​തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​നെ​ണ്ടാ​വും. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി ന​മ്മു​ട സ​തീ​ഷി​നെ​ക്കൊ​ണ്ടു സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യി​പ്പി​ക്കാ​നെ​ള്ള ഏ​ർ​പ്പാ​ടും ചെ​യ്തു​ത​രാം.’’

    സ​ത്ക​ല തീ​യ​റ്റേ​ഴ്സ് ഇ​പ്പോ ക​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ‘എ​സ്ത​പ്പാ​ന്റെ ഭാ​ര്യ’ എ​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ന​ടി​യും, മ​റ്റൊ​രു ട്രൂ​പ്പി​ലെ മു​ഴു​നീ​ള​ മ​ദ്യ​പാ​നി​യും നാ​ട​കം മു​ട​ക്കി​യെ​ന്ന് ഇ​ര​ട്ട​പ്പേ​രു​മു​ള്ള ഒ​രു കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​ ന​ട​ന്റെ ഭാ​ര്യാ​പ​ദ​വി​യു​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്തു​വെ​ച്ച് ഷ​മ്മു​വി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന സു​ന്ദ​രി​യും സു​ശീ​ല​യു​മാ​യ ക​ങ്ങ​ഴ​ രോ​ഹി​ണി എ​ന്ന പ്ര​സി​ദ്ധ​ന​ടി ഇ​തു​കേ​ട്ട​യു​ട​നെ ത​ന്റെ പു​തി​യ​ ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യ ഷ​മ്മു​വി​ന്റെ മു​തു​കി​ൽ മൃ​ദു​വാ​യൊ​ന്നു തോ​ണ്ടി. മ​ഹ​ത്താ​യ ആ ​ഒ​രൊ​റ്റ തോ​ണ്ട​ലി​ൽനി​ന്നാ​ണ്, ചേ​ർ​ത്ത​ല ഗം​ഗ തീ​യ​റ്റേ​ഴ്സി​ലെ ലൈ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക​ർ മ​ണി​യു​മാ​യി, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ക​ന്ന ബ​ന്ധു​വും നാ​ട​ക​കൃ​ത്തു​മാ​യ കേ​യെ​ഞ്ചേ​ട്ട​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് നാ​ട​ക​മെ​ഴു​തി​ക്കാ​ൻ ഷ​മ്മു ഈ ​ഷാ​പ്പി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന്മം​കൊ​ണ്ട് കോ​ട്ട​യം​കാ​ര​നാ​യ കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​നെ​ന്ന കേ​യെ​ൻ ത​ന്റെ അ​രാ​ജ​ക​ജീ​വി​ത ഫ​ല​മാ​യി സ്വ​ന്തം നാ​ടു​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് ഭാ​ര്യാ​ഗൃ​ഹ​മാ​യ കൈ​പ്പു​ഴ​മു​ട്ടി​ലാ​ണ്. എ​ന്താ​യാ​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള മ​ക​ന്റെ കു​ഞ്ഞി​നെ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​നാ​യി പോ​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ര്യ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ കേ​യെ​ൻ സ​ർ​വ​സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​ണ്.

    ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്ക്രി​പ്റ്റി​നു​വേ​ണ്ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ നാ​ട​ക സ​മി​തി​ക​ളെ​ല്ലാം​ത​ന്നെ ക്യൂ ​നി​ന്നി​രു​ന്ന ഒ​രു സു​വ​ർ​ണ​കാ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു സീ​സ​ണി​ൽ പ​തി​ന​ഞ്ചു നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ വ​രെ എ​ഴു​തി റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ട കേ​യെ​ൻ പ​ണ​വും പ്ര​ശ​സ്തി​യും വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ സം​ഭ​വി​ക്കും പോ​ലെ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ ആ​ളാ​കെ മാ​റി ഒ​ടു​വി​ൽ നാ​ടു​വി​ട്ടു പോ​വേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി. കാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യെ​ന്നോ​ണം ര​ച​ന​യി​ലും അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലും പു​തു​മ​നി​റ​ഞ്ഞ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​തി​യെ​പ്പ​തി​യെ കേ​യെ​ൻ എ​ന്ന പേ​ര് നാ​ട​ക​ലോ​കം മ​റ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി. ഇ​ട​ക്ക് ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ഴു​തി​യ​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ അ​ത്ര സ​ജീ​വ​മ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന നീ​ണ്ട എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ മൗ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ത​നി​ക്കു​വേ​ണ്ടി കേ​യെ​ഞ്ചേ​ട്ട​നെ​ഴു​തു​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ ടൈ​റ്റി​ൽ മ​റ്റ​ന്നാ​ള​ത്തെ ഓ​ച്ചി​റ​ക്ക​ളി​ക്ക് അ​നൗ​ൺ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ മ​ല​യാ​ള നാ​ട​ക​രം​ഗ​ത്ത് അ​തൊ​രു സം​സാ​ര​വി​ഷ​യ​മാ​കും എ​ന്ന ശു​ഭ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ ഷ​മ്മു അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തി​യൊ​ന്നു​ രൂ​പ നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ചേ​ട്ടാ, ഇ​തൊ​രു ചെ​റി​യ ദ​ക്ഷി​ണ​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി. സ്ക്രി​പ്റ്റ് തീ​ര​ണ സ​മേ​ത്ത് വി​ളി​ച്ചാ അ​ടു​ത്ത വ​ണ്ടി​ക്ക് ബാ​ക്കി പൈ​സേ​മാ​യി​ട്ടു ഞാ​ൻ വ​രാ​ട്ടാ.’’

    കാ​ശു​വാ​ങ്ങി പോ​ക്ക​റ്റി​ലി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് കേ​യെ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘കാ​ശി​ന്നു വ​രും ചി​ല​പ്പോ ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ പോ​യെ​ന്നും വ​രും. അ​തൊ​ന്നും ന​മു​ക്കൊ​രു പ്ര​ശ്ന​മേ​യ​ല്ല ഷ​മ്മൂ. ന​മ്മു​ടെ ല​ക്ഷ്യം ന​ല്ല നാ​ട​ക​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്റെ​യീ മാ​തു​ല​പു​ത്ര​ൻ മ​ണി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഏ​താ​നും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് എ​നി​ക്കേ​റെ പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യി മാ​റി​യ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഷ​മ്മൂ.... മോ​നേ, ഈ ​കു​ടി​ച്ച​ക​ള്ളാ​ണേ സ​ത്യം. മെ​യ്മാ​സം ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ എ​ന്റെ ദീ​ർ​ല​കാ​ല സു​ഹൃ​ത്തും ഈ ​നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ശ്രീ. ​സ​തീ​ഷ് സം​ഗ​മി​ത്ര​യു​ടെ മു​ന്നി​ലി​രു​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ നാ​ട​കം വാ​യി​ച്ചി​രി​ക്കും.’’

    അ​തു​കേ​ട്ട് ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​നാ​യ മ​ണി അ​റി​യാ​തെ ക​യ്യ​ടി​ച്ചു പോ​യി. തൊ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള മു​റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും നി​ർ​ത്താ​തെ​യു​ള്ള ക​യ്യ​ടി​ക​ളു​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ കേ​യെ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ശു​ഭ​ല​ക്ഷ​ണം. ടൈ​റ്റി​ലി​ട്ട​പ്പ​ഴേ ക​യ്യ​ടി​ക​ളു​യ​ർ​ന്നു. ഷ​മ്മൂ, യാ​തൊ​രു സം​ശ​യ​വും വേ​ണ്ട. ഈ ​നാ​ട​കം പ​റ​ന്നു ക​ളി​ക്കും.

    നീ ​ധൈ​ര്യ​മാ​യി​ട്ടു പൊ​യ്ക്കോ. സ​തീ​ഷി​നെ ഞാ​ൻ വി​ളി​ച്ചോ​ളാം.’’

    ഷാ​പ്പി​ലെ ക​ണ​ക്കു തീ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ഴാ​ണോ അ​തോ

    സ​ന്തോ​ഷം​കൊ​ണ്ടാ​ണോ എ​ന്ന​റി​യി​ല്ല,

    നി​റ​ഞ്ഞ ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ ഷ​മ്മു യാ​ത്ര​പ​റ​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ മ​റ്റു മു​റി​ക​ളി​ൽ കേ​ട്ട ക​യ്യ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഏ​തോ ഒ​രു നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടി​ന്റെ ഈ​ര​ടി​ക​ൾ​കൂ​ടി മു​ഴ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങി.

    തോ​ട്ടു​മു​ഖ​ത്തെ ക്യാ​മ്പോ​ഫീ​സി​ൽ​നി​ന്നും അ​ന്ന​ത്തെ പ്രോ​ഗ്രാം സ്ഥ​ല​മാ​യ മാ​മ​ല​ക്ക​ണ്ട​ത്തേ​ക്ക് നേ​രേ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് റൂ​ട്ടി​ൽ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ​ക്ക് പോ​വേ​ണ്ട നാ​ട​ക​വ​ണ്ടി, ഷ​മ്മു​വി​നേം രോ​ഹി​ണി​യേ​യും ക​യ​റ്റാ​നാ​യി അ​വ​രി​പ്പോ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വാ​ഴ​ക്കു​ളം വ​ഴി ചു​റ്റി​ക്ക​റ​ങ്ങി പോ​വു​ന്ന​തി​നെ​പ്പ​റ്റി, വ​ണ്ടി വി​ട്ട​പ്പോ​ൾ മു​ത​ൽ ബാ​ക്ക് സീ​റ്റി​ൽ വ​ണ്ടി​യി​ലാ​കെ​യു​ള്ള മൂ​ന്നു പേ​രി​ൽ ഒ​രു ന​ട​ന്റെ മാ​ത്രം മു​റു​മു​റു​പ്പ് തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ഴ​ക്കു​ളം പോ​സ്‌​റ്റോ​ഫീ​സു പ​ടി​യി​ൽ വ​ണ്ടി കി​ട​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് പ​ത്തു​മി​നി​റ്റു ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ആ ​ന​ട​ൻ തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ കേ​ൾ​ക്കാ​നെ​ന്നോ​ണം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഈ ​സ​മ​യം കൊ​ണ്ടി​പ്പം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രെ​ത്തി​യാ​നേ..?

    ബാ​ക്കി​യൊ​ള്ള​വ​രു​ടെ സ​മ​യം ക​ള​യാ​നാ​യി​ട്ട് ഓ​രോ​ത്ത​ര് കെ​ട്ടി​യൊ​രു​ങ്ങി​യെ​റ​ങ്ങി​ക്കോ​ളും...’’

    ‘‘അ​വ​ര​ങ്ങ​നെ സ്ഥി​രം താ​മ​സി​ച്ചു​വ​ര​ണ​വ​ര​ല്ല​ല്ലൊ എ​ന്റെ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണാ. ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച സ​മ​യ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ പ​റ്റാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ ഈ ​വ​ഴി​യൊ​ന്നു വ​രാ​മോ തോ​മ​സ്സേ​ട്ടാ എ​ന്ന് വ​ള​രെ താ​ഴ്മ​യോ​ടെ എ​ളി​മ​യോ​ടെ വി​ളി​ച്ചു ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ ഞാ​ന​തി​ല് ഒ​രു തെ​റ്റും ക​ണ്ടി​ല്ല. അ​വ​രി​നി ബ​സ്സി​നു ക​യ​റി എ​ത്തു​മ്പോ പി​ന്നേം വൈ​കൂ​ല്ലോ​ന്നു ക​രു​തി ഇ​തി​ലേ​യൊ​ന്നു പോ​ന്ന​തി​ന് നേ​രേ കു​ന്നാ​യ്മ​യി​ലേ​ക്കു പോ​ണ​തെ​ന്താ​ണെ​ന്റെ എ​സെ​ൻ​പു​രം രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സാ...​റേ.’’

    തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കാ​തെ​ ത​ന്നെ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക താ​ള​ത്തി​ല​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ക്ഷി​പ്ര​കോ​പി​യാ​യ ന​ട​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘അ​ടു​ത്ത കൊ​ല്ല​ത്തെ പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​റാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ണ്ട മീ​ങ്കാ​ര​നെ​യൊ​ക്കെ ഇ​പ്പ​ഴേ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ത്തി​രി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ട്.’’

    ‘‘ഞ​ങ്ങ​ക്കെ​ന്ന​ല്ല, എ​നി​ക്കെ​ന്നു തെ​ളി​ച്ചു പ​റ​യെ​ന്റെ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണാ. നാ​ട​ക​മി​ല്ലാ​ത്ത​പ്പ അ​വ​ന​റി​യാ​വു​ന്ന അ​വ​ന്റെ കു​ല​ത്തൊ​ഴി​ല​വ​ൻ ചെ​യ്യ​ണ്. അ​തി​ന് നി​ന്റ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​നു കോ​ട്ടം​ത​ട്ട​ണോ​ന്നു​മി​ല്ല​ല്ലാ. പേ​രി​ലൊ​രു വാ​ലു​ള്ള​തോ​ണ്ട് ജാ​തീ​ല് കൊ​റ​ഞ്ഞ​വ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ന​ങ്ങ​ട് മ​ന​സ്സു വ​ര​ണി​ല്ലാ​ന്ന​ങ്ങ് തെ​ളി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞാ പോ​രേ​ടാ... എ​ന്തി​നാ​ണി​ങ്ങ​ന വെ​റു​തെ വ​ള​ഞ്ഞു മൂ​ക്കേ​പ്പി​ടി​ക്ക​ണേ..? മോ​നേ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണാ... പ​ണ്ടു തൊ​ട്ടേ തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ന് നേ​രേ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ശീ​ലം. അ​തോ​ണ്ട് വെ​ഷ​മോ​ന്നും വി​ചാ​രി​ക്കാ​ണ്ട് ന​ല്ല​തു ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ച് അ​വി​ട​ട​ങ്ങി​യൊ​തു​ങ്ങി​യ​ങ്ങി​രി​ക്കെ​ട്ടാ...’’

    തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​നു മ​റു​പ​ടി കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​വെ​ടു​ത്ത​തും ഷ​മ്മു​വും രോ​ഹി​ണി​യും ഓ​ടി​ക്കി​ത​ച്ചു വ​ന്നു വ​ണ്ടി​യി​ൽ ക​യ​റി. സീ​റ്റി​ലേ​ക്കി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ രോ​ഹി​ണി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘തോ​മ​സ്സേ​ട്ടാ സോ​റി... ക​റ​ന്റു പോ​യ കാ​ര​ണം ചെ​ര​ട്ട തേ​പ്പോ​ട്ടി വെ​ച്ച് തേ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.’’

    തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ ഒ​ന്നു ത​ല കു​ലു​ക്കി.

    ബാ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നും രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ശ​ബ്ദം കു​റ​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘തേ​പ്പി​ല് മോ​ള് അ​മ്മേ​ടെ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ത​ക​ർ​ക്കും.’’

    കൂ​ടെ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു ന​ട​ന്മാ​ർ ശ​ബ്ദ​മി​ല്ലാ​തെ ചി​രി​ച്ചു.

    തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ സാ​ര​ഥി​യോ​ടാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘എ​ടാ ര​മ​ണാ, വി​ട്ടു പോ​ട്ടേ​ട്ടാ...

    അ​ല്ലെ​ങ്കി പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രു നി​ൽ​ക്ക​ണ​വ​ര​ടെ തെ​റീം കൂ​ടി കേ​ട്ടാ എ​നി​ക്കി​ന്നൂ​ണു​ക​ഴി​ക്കാ​ണ്ടു ത​ന്നെ വ​യ​റു​നെ​റ​യൂ​ട്ടാ.’’

    മ​റു​പ​ടി​യെ​ന്നോ​ണം നീ​ണ്ട​ഹോ​ണ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ര​മ​ണ​ൻ വ​ണ്ടി​യു​ടെ വേ​ഗം കൂ​ട്ടി.

    ‘‘ഒ​രു സീ​സ​ൺ മു​ഴോ​നാ​യി​ട്ട് ന​ടീ​ന​ട​ന്മാേ​രം ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ന്മാ​രേം ഒ​രു​മി​ച്ചൊ​രു വ​ണ്ടീ​ലു കൊ​ണ്ടു​പോ​യി വ​ട്ട​മെ​ത്തി​ക്ക​ണ ട്രൂ​പ്പി​ന് അ​ക്കാ​ദ​മി ഒ​ര​വാ​ർ​ഡ് കൊ​ടു​ക്ക​ണ കാ​ലം വ​രാ​ണ്ടി​രി​ക്കി​ല്ല, അ​ല്ലേ​ടാ ര​മ​ണാ.’’

    പി​റ​കോ​ട്ടു നോ​ക്കാ​തെ​ ത​ന്നെ ര​മ​ണ​ൻ ഒ​രു ചെ​റു​പു​ഞ്ചി​രി പാ​സാ​ക്കി.

    നാ​ട​ക​വ​ണ്ടി, മാ​മ​ല​ക്ക​ണ്ടം ഭ​ഗ​വ​തീ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ക​വാ​ടം ക​യ​റി​യ​തും വ​ഴി​മ​ധ്യേ ഒ​രു മ​ദ്യ​പ​ൻ ര​ണ്ടു കൈ​യും ഇ​രു​വ​ശ​ത്തേ​ക്കു നീ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട ര​മ​ണ​ൻ ഒ​ന്നു സ്ലോ ​ചെ​യ്തി​ട്ട് തോ​മേ​സ്സേ​ട്ട​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ന​ടു​റോ​ട്ടി​ലൊ​രു പാ​മ്പ് പ​ത്തി​വി​രി​ച്ചാ​ട​ണെ​ണ്ട​ല്ലാ തോ​മ​സ്സേ​ട്ടാ...’’

    ഇ​തൊ​ക്കെ​യെ​ത്ര ക​ണ്ടേ​ക്ക​ണ​വ​നാ എ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ തോ​മേ​സ്സേ​ട്ട​ൻ വ​ള​രെ സ​ര​സ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘നോ​വി​ക്കെ​ണ്ട​ടാ ര​മ​ണാ,

    നീ​ർ​ക്കോ​ലി​യാ​ണേ​ലും അ​ത്താ​ഴം മു​ട​ക്കാ​ന​തു​മ​ദീ​ല്ലാ.’’

    ര​മ​ണ​ൻ പ​തു​ക്കെ ഇ​ട​തു ചേ​ർ​ത്തു നി​ർ​ത്തി.

    അ​തു ക​ണ്ട മ​ദ്യ​പ​ൻ ആ​ടി​യു​ല​ഞ്ഞ് വ​ണ്ടി​ക്ക​രു​കി​ലേ​ക്കെ​ത്തി ര​മ​ണ​നോ​ടു ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘സം​വി​ധാ​യ​ക​നൊ​ണ്ടോ​ടാ അ​ക​ത്ത്?’’

    ‘‘ഇ​ല്ലെ​ല്ലൊ ചേ​ട്ടാ.’’

    ‘‘ഓ​ണ​റോ?’’

    ‘‘കാ​ര്യ​മെ​ന്താ​ണെ​ന്നു പ​റ ചേ​ട്ടാ...’’

    ‘‘നി​ന്നോ​ടു കാ​ര്യം ബോ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഞാ​നാ​രാ​ടാ മ*@&@*...’’ ​ര​മ​ണ​ൻ ചി​രി​യൊ​തു​ക്കി. ഏ​റ്റ​വും പി​റ​കി​ലെ വി​ൻ​ഡോ​യി​ൽനി​ന്നും ഷ​മ്മു ഒ​ന്നൊ​ളി​ഞ്ഞു നോ​ക്കി. അ​തു ക​ണ്ട മ​ദ്യ​പ​ൻ ര​മ​ണ​നോ​ടു ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘പൊ​റ​കീ​ന്ന് ഒ​ളി​ഞ്ഞു നോ​ക്കു​ന്ന​വ​നാ​ണോ..?’’ അ​ങ്ങോ​ട്ടേ​ക്കു നോ​ക്കി​യ ര​മ​ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘അ​ത​ടു​ത്ത കൊ​ല്ല​ത്തെ പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​റാ.’’

    ‘‘ഓ​ഹോ, അ​വ​നെ​യി​പ്പ​ഴേ വ​ണ്ടീ ക്കൊ​ണ്ടു ന​ട​ക്കു​വാ​ണോ..?’’

    ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ തൊ​ട്ടു പി​റ​കി​ലെ വി​ൻ​ഡോ​ഗ്ലാ​സ് നീ​ക്കി ത​ല മു​ഴു​വ​നാ​യും പു​റ​ത്തേ​ക്കി​ട്ടി​ട്ട് തോ​മേ​സ്സേ​ട്ട​ൻ വി​ളി​ച്ചു.

    ‘‘ന​മ​സ്കാ​രോ​ണ്ട് ചേ​ട്ടാ...’’

    ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി അ​യാ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘നീ​യാ​ണോ ഓ​ണ​റ്..?’’

    തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ ത​ല​യാ​ട്ടി.

    ‘‘ചെ​ല്ലു​മ്പം​ത​ന്നെ കാ​ശു മേ​ടി​ച്ചോ​ണം. നാ​ട​കം ക​ഴി​ഞ്ഞാ പി​ന്നെ കാ​ശു കി​ട്ടു​മെ​ന്നു വി​ചാ​രി​ക്ക​ണ്ട. കാ​ര​ണം കാ​ശു ത​രാ​ൻ പി​ന്നെ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കാ​രു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. അ​വ​ന്മാ​രെ ഇ​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ള​ടി​ച്ചി​ഞ്ച​പ്പ​രു​വ​മാ​ക്കും.’’

    തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ ത​ല​യാ​ട്ടു​ക മാ​ത്രം ചെ​യ്തു.

    അ​യാ​ൾ മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു കൈ ​നീ​ട്ടി​യി​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഒ​രു നൂ​റു രൂ​പ...’’

    ര​മ​ണ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘അ​തെ​ന്തി​നാ ചേ​ട്ടാ..?’’

    ചു​ണ്ട​ത്ത് ചൂ​ണ്ടു​വി​ര​ൽ വെ​ച്ച് അ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ശ്... ​ചു​പ് ര​ഹോ,

    നീ ​മി​ണ്ട​രു​ത്. ത​ല​യി​രി​ക്കു​മ്പം ഡൈ​വ​റാ​റാ​ട​രു​ത്.’’

    ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നൊ​ന്നും നി​ൽ​ക്കാ​തെ തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ നൂ​റി​ന്റെ ഒ​രു നോ​ട്ടു നീ​ട്ടി. വ​ണ്ടി മു​ന്നോ​ട്ടെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ആ​ൽ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ചി​ല്ല​യി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന വ​ലി​യ കോ​ളാ​മ്പി​യി​ലൂ​ടെ ഒ​ര​നൗ​ൺ​സ്മെ​ന്റ് അ​ക​ത്തേ​ക്കൊ​ഴു​കി വ​ന്നു.

    ‘‘അ​മ്മേ ഭ​ഗ​വ​തി, ദേ​വീ ഭ​ഗ​വ​തീ ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യ്ക്ക്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പോ​ലീ​സി​നെ​ക്ക​ണ്ട് പേ​ടി​ച്ചോ​ടി​യ പ​ടം ക​ളി​ക്കാ​രി​ലൊ​രാ​ൾ പൊ​ട്ട​ക്കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണു മ​രി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ക്കൊ​ല്ലം മു​ത​ൽ അ​മ്പ​ല​പ​രി​സ​ര​ത്ത് പ​ന്നി​മ​ല​ത്തും പ​ടം ക​ളി​യും നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ക​മ്മി​റ്റി​ക്കാ​ർ പ​ണി ക​ളെ​ഞ്ഞെ​ന്ന കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ടം​ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ പാ​മ്പു​വാ​സു അ​മ്പ​ല​പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് പ​ലേ​രേ​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​നാ​വ​ശ്യ പി​രി​വു ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി ക​മ്മി​റ്റി​യോ​ഫീ​സി​ൽ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഞ​ങ്ങ​ള​ങ്ങോ​ട്ടു​വ​ന്നാ ഇ​ന്ന​ല​ത്തെ​പ്പോ​ലെ ആ​യി​രി​ക്കി​ല്ല വാ​സൂ, നി​ന്നെ കാ​ലേ വാ​രി​യി​ട്ട​ടി​ക്കും കെ​ട്ടോ​ടാ...’’ അ​തു​കേ​ട്ട് തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ന​മു​ക്കാ​രേം പെ​ണ​ക്കാ​നൊ​ക്കൂ​ല്ല. അ​ടു​ത്ത​കൊ​ല്ലോം ന​മു​ക്കി​വ​ട നാ​ട​കം ക​ളി​ക്ക​ണേ...’’

    എ​ല്ലാ​വ​രും ചി​രി​ച്ചു.

    സ്റ്റേ​ജി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന് വ​ണ്ടി നി​ർ​ത്തി​യ​തും ഉ​ത്സാ​ഹ​ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കാ​രോ​ടി വ​ന്ന് ന​ടി​മാ​ർ​ക്ക് റെ​സ്റ്റു​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള മു​റി​കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​ത്സ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ​രേ​യു​മാ​യി തോ​മ​സ്സേ​ട്ട​ൻ ക​മ്മി​റ്റിക്കാരോ​ടൊ​പ്പം പോ​യി.

    (തുടരും)

