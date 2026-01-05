Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഭാ​വി​ഭൂ​തം

    Posted On date_range 5 Jan 2026 6:45 AM IST
    Updated On date_range 5 Jan 2026 6:45 AM IST
    ഭാ​വി​ഭൂ​തം
    By
    ഗ്രേ​സി
    ഇരുണ്ട മു​റി​യി​ൽ വെ​ളി​ച്ചത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു ബാ​പ്പു. വെ​ള്ളി​ക്കൊ​ലു​സ്സി​ന്റെ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​യി​ൽ കു​തി​ർ​ന്ന്, നൃ​ത്തം​വെ​ക്കു​ന്ന പാ​വാ​ട​വ​ട്ടം അ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച് പെ​ൺ​കു​ട്ടി മു​റി​ക്കുള്ളിലേ​ക്ക് തു​ള്ളി​ക്കു​തി​ച്ചു വ​ന്നു... ബാ​പ്പു​വി​ന്റെ മ​ടി​യി​ൽ ക​യ​റി​യി​രു​ന്ന് അ​വ​ൾ മാ​ല്യം ക​ണ​ക്കെ കൈ​ക​ൾ കോ​ർ​ത്തു ക​ഴു​ത്തി​ല​ണി​യി​ച്ചു. ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ബാ​പ്പു, ഇ​ന്ന് അ​വ​ർ വ​ന്നി​രു​ന്നു. ദാ, ​ഇ​പ്പോ​ഴ​ങ്ങു പോ​യ​തേ​യു​ള്ളൂ!’’

    ബാ​പ്പു കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘ആ​ര്?’’

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ ര​ണ്ട് ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളാ​യി. അ​വ പാ​റു​ന്നി​ട​ത്തൊ​ക്കെ വെ​ളി​ച്ചം പ​തഞ്ഞു.

    ‘‘ത​ത്ത​മ്മ​പ്പെ​ണ്ണും അ​വ​ളു​ടെ യ​ജ​മാ​ന​ത്തി​യും. ക​ഴി​ഞ്ഞ കൊ​ല്ല​വും അ​വ​ർ വ​ന്നി​രു​ന്നുവ​ല്ലോ. ബാ​പ്പു മ​റ​ന്നോ?’’

    ബാ​പ്പു തൊ​ണ്ണു​കാ​ട്ടി ചി​രി​ച്ചു. ‘‘അ​വ​രെ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു?’’

    അ​വ​ളൊ​രു കി​ലു​ക്കാം​പെ​ട്ടി​യാ​യി.

    ‘‘ഭാ​വി​യി​ൽ ബാ​പ്പു ഭൂ​ത​മാ​കു​മെ​ന്ന്!’’

    ബാ​പ്പു അ​മ്പ​ര​ന്നു.

    ‘‘ഭൂ​ത​മോ? അ​തെ​ങ്ങ​നെ?’’

    ‘‘ഭാ​വി​യി​ൽ ബാ​പ്പു ഭൂ​ത​ത്തി​ൽ മ​റ​യും! ക​ഴി​ഞ്ഞകാ​ലം പി​ന്നെ മ​റ​ക്കാ​നെ​ളു​പ്പ​മാ​ണ​ല്ലോ!’’

    ബാ​പ്പു എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. അ​വ​ളു​ടെ കൈ ​പി​ടി​ച്ചു വ​രാ​ന്ത​യി​​േലക്കി​റ​ങ്ങി. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് മ​ണ​ൽ കി​രു​കി​രു​ക്കു​ന്ന മു​റ്റ​ത്തേ​ക്കും. ബാ​പ്പു​വി​നെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ആ​ൽ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഇ​ല​ക​ൾ ഏ​തോ മ​ന്ത്രം ജ​പി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. മാ​ത​ള​നാ​ര​ങ്ങ​ക​ൾ പ​ഴു​ത്ത് പാ​ക​മാ​യി​വ​രു​ന്ന​തോ​ർ​ത്ത് മ​ന്ദ​ഹ​സി​ച്ചു. വാ​ക വേ​ന​ൽ​സ്വ​പ്ന​ത്തി​ന്റെ തീവ്രതയിൽ ജ്വലിച്ചു. ആരുമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേപ്പ് ഇടക്കിടെ തല കുലുക്കി. ബാപ്പു മരങ്ങളോട് കുശലം ചോദിച്ച് ചിരിച്ചു. ചിരിയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂ​മ്പൊ​ടി തി​ള​ങ്ങി. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ചപ്രത്തലയുള്ള ഒ​രു മാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഴു​ത്ത ഒ​രി​ല ബാ​പ്പു​വി​ന്റെ പാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ണ് ന​മ​സ്ക​രി​ച്ച​ത്. ബാ​പ്പു അ​ത് കു​നി​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​തി​ന്റെ മ​ഞ്ഞ​യി​ൽ ത​ഴു​കി. അ​ക​ലെ​യ​ല്ലാ​തെ ഒ​ഴു​കു​ന്ന സ​ബ​ർ​മ​തി​യി​ലെ ഓ​ള​ങ്ങ​ൾ വെ​ളു​ത്ത പ്രാ​വു​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ ചി​റ​ക് വി​ട​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് നോ​ക്കി നി​ശ്ശ​ബ്ദം നി​ന്നു. ആ ​നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി ഒ​രു നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പ് കൊ​ണ്ടു മു​റി​ച്ചു.

    ‘‘പ​തി​വ് നാ​ട​ക​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു!’’

    ബാ​പ്പു അ​തി​ശ​യി​ച്ചു.

    ‘‘പ​തി​വ് നാ​ട​ക​മോ?’’ അ​വ​ളു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഖേ​ദ​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ൽ വീ​ണു.

    ‘‘അ​തെ! ഇ​വി​ട​ത്തെ മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​യെ ത​ത്ത​ക​ളു​ണ്ട​ല്ലോ! അ​വ കൂട്ടിലെ ത​ത്ത​പ്പെ​ണ്ണി​നോ​ട് എ​ന്തോ ചോ​ദി​ച്ചു. ഒ​രു കൊ​ല്ല​മാ​യി​ട്ട് മ​റ​ന്നു​പോ​യ ത​ത്ത​പ്പേ​ച്ച് അ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൾ​ക്ക് ഓ​ർ​മ​വ​ന്നു. അ​വ​ൾ കൂ​ട്ടി​ൽ കി​ട​ന്ന് ചി​റ​ക​ടി​ക്കു​ക​യും അ​ഴി​ക​ളി​ൽ ത​ല​ത​ല്ലി എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ പതംപ​റ​യു​ക​യും ​ചെ​യ്തു. അ​ല്ല ബാ​പ്പു, ഞാ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ക​യാ​ണ്, ഈ ​ത​ത്ത​ക്കൂ​ട്ടം ആ ​തോ​ത്താ ജ്യോ​തി​ഷി​*യെ പ​റ​ന്നു​കൊ​ത്തി​യാ​ലെ​ന്താ​വും ക​ഥ? കൂ​ടു​പേ​ക്ഷി​ച്ച് അ​വ​ർ പ​റ​ന്നു​പോ​വു​ക​യി​ല്ലേ? പി​ന്നെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു ത​ത്ത​ക്ക് മൂർച്ചയു​ള്ള ചു​ണ്ടു​കൊ​ണ്ട് ആ ​കൂ​ടിന്റെ കൊ​ളു​ത്ത് നീ​ക്കാ​വു​ന്ന​ത​ല്ലേ​യു​ള്ളൂ? അ​തോ​ടെ അ​വ​ൾക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം കി​ട്ടു​മ​ല്ലോ?’’

    ബാ​പ്പു​വി​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ച്ച​വെ​ച്ചു വ​ന്ന ഒ​രു വാ​ക്ക് ചു​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​റി​വീ​ണു.

    ‘‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം!’’

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി ഇ​ച്ഛാ​ഭം​ഗ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ർ​ന്നു.

    ‘‘പ​ക്ഷേ, ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ല്ല! ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ക​വാ​ടം ക​ട​ന്ന​തും താ​ൻ ആ​രാ​ണെ​ന്ന് ത​ന്നെ ആ ​ത​ത്ത​പ്പെ​ണ്ണ് മ​റ​ന്നു​പോ​യെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. അ​വ​ൾ ഒ​ന്നും മി​ണ്ടാ​തെ​യാ​യി!’’ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ മു​ഖ​ത്തെ മ്ലാ​ന​ത മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​യാ​ൻ ബാ​പ്പു ശ്ര​മി​ച്ചു.

    ‘‘അ​വ​ർ പി​ന്നെ എ​ന്തൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞു?’’

    കൈ​വി​ര​ലു​ക​ൾ കോ​ർ​ത്ത് ഞെ​രി​ച്ച് അ​വ​ൾ ആ​ലോ​ച​ന​യി​ലാ​ണ്ടു. ‘‘ബാ​പ്പു​വി​ന്റെ നെ​ഞ്ചി​ൽ ചോ​ര​നി​റ​മു​ള്ള ഒ​രു പൂ​വ് വി​ട​രു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ക​ണ്ണ് ര​ണ്ടും നി​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്തി​നാ​ണോ?’’

    പ​തു​ക്കെ അ​വ​ളു​ടെ മു​ഖം ഇ​രു​ണ്ടു വ​ന്നു.

    ‘‘അ​ന്യ​നാ​ട്ടി​ൽ ​െവ​ച്ച് ബാ​പ്പു സ്വ​ന്തം ഭാ​ര്യ​യെ ഒ​രു അ​ധഃ​കൃ​ത​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ക​ക്കൂ​സ് ക​ഴു​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി ക​ല​ഹി​ച്ച് ആ ​പാ​വ​​െത്ത രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ പു​റ​ത്ത് നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ത് കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ എ​നി​ക്ക് ദേ​ഷ്യം വ​ന്നു. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ക​ക്കൂ​സ് അ​വ​ന​വ​ൻ​ത​ന്നെ ക​ഴു​കി​യാ​ൽ തീ​രു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ലേ ബാ​പ്പു അ​ത്?’’

    ബാ​പ്പു നി​സ്സം​ഗ​നാ​യി.

    ‘‘ഞാ​നൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് തെ​റ്റു​ക​ൾ പ​റ്റും. ഞാ​ന​ത് തി​രു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.’’

    അ​വ​ൾ ബാ​പ്പു​വി​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ളു​ടെ ആ​ഴ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി. ‘‘പ​ക്ഷേ, അ​വ​ന​വ​ന്റെ ശ​രി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ നി​രാ​ഹാ​രം ഒ​രു വ​ടി​യാ​ക്കും എ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ ആ ​സ്ത്രീ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്?’’ ബാ​പ്പു വി​ഷാ​ദ​ത്തോ​ടെ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘എ​ന്റെ ശ​രി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഞാ​നെ​ങ്കി​ലും നി​ല​കൊ​ള്ളേ​ണ്ട​തി​ല്ലേ?’’

    അ​വ​ൾ പൊ​ടു​ന്ന​നെ മൂർച്ചയേ​റി​യ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘തെ​റ്റ് എ​പ്പോ​ഴും തെ​റ്റു​ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും ശ​രി എ​ല്ലായ്പോഴും ശ​രി​ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു കാ​ലം ഉ​ണ്ടോ?’’

    ബാ​പ്പു​വി​ന്റെ ശ​ബ്ദം ന​ന​ഞ്ഞു.

    ‘‘നീ​യാ​രാ​ണ് കു​ഞ്ഞേ?’’

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ച്ചു.

    ‘‘ഞാ​ൻ കു​ഞ്ഞ​ല്ല! എ​നി​ക്ക് പ​തി​നാല് വ​യ​സ്സാ​യി, എ​ന്റെ പേ​ര് ക​സ്തൂ​ർ​ബ മ​ഖൻജി ​ക​പാ​ഡി​യ!’’

    ഒ​രു കാ​റ്റ് വ​ന്ന് അ​വ​ളു​ടെ കൈ ​പി​ടി​ച്ചു. പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി അ​ക​ന്ന​ക​ന്ന് പോ​യ​പ്പോ​ൾ ബാ​പ്പു തീ​ർ​ത്തും ഏ​കാ​കി​യാ​യി!

    =============

    * തോത്താ ജ്യോതിഷി –തത്തക്കുറത്തി

