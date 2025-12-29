Begin typing your search above and press return to search.
    ചിത്രീകരണം (എ.ഐ): കെൻസ് ഹാരിസ്

    By
    ബാലചന്ദ്രൻ എരവിൽ
    മ​​ഴ തി​​മി​​ർ​​ത്തുചെ​​യ്യു​​ന്ന രാ​​ത്രി​​യി​​ൽ ക്ലീ​​റ്റ​​സ് പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കി​​റ​​ങ്ങി.​​ നൂ​​റു രൂ​​പ​​യു​​ടെ മ​​ഴ​​ക്കോ​​ട്ടി​​നെ​​യും ത​​ണു​​പ്പി​​ച്ചുകൊ​​ണ്ട് തെ​​ക്ക​​ൻ​​കാ​​റ്റ് ആ​​ഞ്ഞു​​വീ​​ശു​​ന്നു​​ണ്ട്. ക​​രി​​മ്പട പു​​ത​​പ്പി​​ൽ മൂ​​ടി​​പ്പു​​ത​​ച്ചു​​റ​​ങ്ങു​​ക​​യാ​​ണ് രാ​​ത്രി.​​ വ​​ള​​ഞ്ഞുപു​​ള​​യു​​ന്ന റോ​​ഡി​​ലൂ​​ടെ കി​​ഴ​​ക്കോ​​ട്ടാ​​ണ് ന​​ട​​ത്തം. ഇ​​ള​​കി​​യ ക​​രി​​ങ്ക​​ൽ ക​​ഷ്ണ​​ങ്ങ​​ൾ ത​​ല​​ക്ക് ച​​വി​​ട്ടേ​​റ്റ് പി​​റു​​പി​​റു​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. പ​​ക​​ൽസ​​മ​​യ​​ത്ത് അ​​ട​​യാ​​ളം​​​െവ​​ച്ച ട്രാ​​ൻ​​സ്ഫോ​​ർ​​മ​​റി​​ന​​ടു​​ത്ത് എ​​ത്തി.​​ മു​​ന്നി​​ലെ ര​​ണ്ട് വൈ​​ദ്യു​​തി തൂ​​ണു​​ക​​ൾ ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. അ​​തി​​നു പി​​ന്നി​​ലു​​ള്ള ആ ​​വീ​​ടാ​​ണ് ല​​ക്ഷ്യം.

    തു​​രു​​മ്പി​​ച്ച ഗേ​​റ്റി​​ന്റെ ക​​ര​​ച്ചി​​ൽ മ​​ഴ​​ത്താ​​ള​​ത്തി​​ല​​ലി​​ഞ്ഞു. മു​​റ്റ​​ത്തെ കാ​​ർ​​ഷെ​​ഡിൽ ഒ​​തു​​ക്കിവെ​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള സൈ​​ക്കി​​ളു​​ക​​ൾ മി​​ന്ന​​ൽവെ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ക്ലീ​​റ്റ​​സ് ഒ​​പ്പി​​യെ​​ടു​​ത്തു. ര​​ണ്ട് സൈ​​ക്കി​​ളു​​ക​​ൾ.​​ ര​​ണ്ടും പൂ​​ട്ടി​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. ഇ​​തി​​ൽ ഒ​​ന്നു​​മ​​തി മ​​ക​​ളു​​ടെ പ​​രാ​​തി​​ക്ക് പ​​രി​​ഹാ​​രം കാ​​ണാ​​ൻ. സ്കൂ​​ൾ തു​​റ​​ന്ന​​തു മു​​ത​​ൽ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വാ​​ശി​​യാ​​ണ്. ‘‘അ​​പ്പാ... ക്ലാ​​സി​​ൽ എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും പു​​തി​​യ സൈ​​ക്കി​​ളു​​ണ്ട്. എ​​നി​​ക്കും വേ​​ണ​​മെ​​ന്ന​​ത്.’’

    അ​​യാ​​ൾ സൈ​​ക്കി​​ളി​​ന്റെ ട​​യ​​റും സീ​​റ്റും ബ്രേ​​ക്കും മൊ​​ബൈ​​ൽ മി​​ന്നി​​ച്ച് പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ചു. കു​​ഴ​​പ്പ​​മി​​ല്ല. ഒ​​രാ​​റു​​മാ​​സ​​ത്തെ പ​​ഴ​​ക്ക​​മേ വ​​രൂ. ഒ​​ന്നു​​ ക​​ഴു​​കി​​യാ​​ൽ സു​​ന്ദ​​ര​​ക്കു​​ട്ട​​പ്പ​​നാ​​കും. ഇ​​രു​​പ​​തു കൊ​​ല്ല​​ത്തി​​നുശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് വീ​​ണ്ടും ഒ​​രു സൈ​​ക്കി​​ൾ മോ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സ​​ത്യ​​ത്തി​​ൽ ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ മോ​​ഷ​​ണം എ​​ന്ന വാ​​ക്കി​​ല്ല. അ​​ത് ഇ​​ങ്ങെ​​ടു​​ക്കു​​ക മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്. പ​​ണ്ട് സൈ​​ക്കി​​ളു​​ക​​ൾ മ​​ത്സ​​രി​​ച്ച കാ​​ല​​ത്ത് പ്ര​​ധാ​​ന വ​​രു​​മാ​​ന​​മാ​​ർ​​ഗം സൈ​​ക്കി​​ൾ മോ​​ഷ​​ണ​​മാ​​ണ്.​​ സ​​മീ​​പ​​ത്തെ തിയ​​റ്റ​​റു​​ക​​ളി​​ൽ സെ​​ക്ക​​ൻഡ് ഷോ ​​കാ​​ണാ​​നെ​​ത്തു​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ സൈ​​ക്കി​​ളാ​​ണ് എ​​ടു​​ക്കു​​ക. പി​​ന്നീ​​ട് അ​​ത് ആ​​വ​​ശ്യ​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് ന്യാ​​യവി​​ല​​ക്ക് വി​​ൽ​​ക്കും. സൈ​​ക്കി​​ൾ മോ​​ഷ​​ണം പ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽപോ​​ലും വ​​ലി​​യ വാ​​ർ​​ത്ത​​യാ​​യി​​രു​​ന്ന കാ​​ല​​ത്ത് ഏ​​റെ സാ​​ഹ​​സ​​പ്പെ​​ട്ടാ​​ണ് ഉ​​പ​​ജീ​​വ​​നം തേ​​ടി​​യ​​ത്. ഉ​​ട​​മ​​സ്ഥ​​നു​​പോ​​ലും തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്തവി​​ധം ചാ​​യ​​മി​​ട്ട് പു​​തു​​ക്കി​​യാ​​ണ് വി​​ല​​പേ​​ശി ഉ​​റ​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന തു​​ക​​ക്ക് സൈ​​ക്കി​​ളു​​ക​​ൾ കൈ​​മാ​​റി​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​രു​​ച​​ക്ര വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ സൈ​​ക്കി​​ളു​​ക​​ളെ സൈ​​ഡാ​​ക്കി​​യ​​തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് ആ ​​മോ​​ഷ​​ണം ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച​​ത്. പ​​ഴ​​യോ​​ർ​​മക​​ൾ ക്ലീ​​റ്റ​​സി​​ന്റെ മ​​ന​​സ്സി​​ൽ പ​​ന്തു​​പോ​​ലു​​രു​​ണ്ടു.

    മോ​​ൾ​​ക്ക് ഇ​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടു​​മെ​​ന്ന് തോ​​ന്നി​​യ ഒ​​ന്ന് തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്തു. പി​​ന്നെ അ​​തു​​മാ​​യി പു​​റ​​ത്ത് ക​​ട​​ക്കാ​​നൊ​​രു​​ങ്ങ​​വെ​​യാ​​ണ് വീ​​ട്ടി​​ന​​ക​​ത്ത് നി​​ന്നും വ​​ലി​​യൊ​​രു ശ​​ബ്ദം കേ​​ട്ട​​ത്. ക​​ള്ള​​ന്മാ​​ർ പേ​​ടി​​ക്കാ​​ൻ പാ​​ടു​​ണ്ടോ​​യെ​​ന്ന​​റി​​യി​​ല്ല. എ​​ന്താ​​യാ​​ലും ക്ലീ​​റ്റ​​സ് ഞെ​​ട്ടി. സൈ​​ക്കി​​ൾ ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച് വീ​​ടി​​ന് പി​​റ​​കി​​ലേ​​ക്ക് ഓ​​ടി​​യൊ​​ളി​​ച്ചു. വ​​ലി​​യ ശ​​ബ്ദം കേ​​ട്ടി​​ട്ടും ആ ​​വീ​​ട് ഉ​​ണ​​ർ​​ന്നി​​ല്ല.​​ ക്ലീ​​റ്റ​​സ് വീ​​ട്ടി​​ന് ചു​​റ്റും ന​​ട​​ന്നു. വീ​​ട്ടി​​ന​​ക​​ത്ത് നി​​ന്നും ഒ​​രു ക​​ര​​ച്ചി​​ൽ പു​​റ​​ത്തേ​​ക്ക് വ​​രു​​ന്നു​​ണ്ട്. ശ​​ബ്ദം വ​​രു​​ന്ന ചു​​മ​​രി​​ൽ അ​​യാ​​ൾ ചെ​​വി ചേ​​ർ​​ത്തു. വ​​രാ​​ന്ത​​യോ​​ട് ചേ​​ർ​​ന്ന മു​​റി​​യി​​ൽനി​​ന്നാ​​ണ് ഞ​​ര​​ക്ക​​വും മു​​ര​​ൾ​​ച്ച​​യും ഉ​​യ​​രു​​ന്ന​​ത്.​​ ആ മു​​റി​​യു​​ടെ ജ​​നാ​​ല പൂ​​ട്ടി​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. അ​​യാ​​ൾ ജ​​ന​​ൽ​​പാ​​ളി മെ​​ല്ലെ​​ തു​​റ​​ന്നു. ഇ​​രു​​ട്ടി​​ൽ അ​​ക​​ത്തെ കാ​​ഴ്ച​​ക​​ൾ ദൃ​​ശ്യ​​മാ​​കു​​ന്നി​​ല്ല. കീ​​ശ​​യി​​ൽനി​​ന്നും കു​​ഞ്ഞു​​മൊ​​ബൈ​​ൽ ക​​യ്യി​​ലെ​​ടു​​ത്തു. പി​​ന്നെ ജ​​ന​​ൽ വി​​ട​​വി​​ലൂ​​ടെ അ​​ക​​ത്തേ​​ക്ക് തെ​​ളി​​ച്ചു.

    ‘‘അ​​യ്യോ’’ –ക്ലീ​​റ്റ​​സി​​ന്റെ തൊ​​ണ്ട​​യി​​ൽനി​​ന്നും ശ​​ബ്ദ​​മു​​യ​​ർ​​ന്നു. അ​​ക​​ത്തൊ​​രാ​​ൾ. ഫാ​​നി​​ൽ ക​​യ​​ർ കെ​​ട്ടി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. താ​​ഴ​​ത്തേ​​ക്ക് തൂ​​ങ്ങി​​ക്കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന ക​​യ​​റി​​ന് കു​​രു​​ക്കി​​ട്ടി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ആ​​ത്മ​​ഹ​​ത്യ ചെ​​യ്യാ​​നു​​ള്ള ഒ​​രു​​ക്ക​​മാ​​ണ്.​​ ക​​ട്ടി​​ലി​​ലി​​രു​​ന്ന് ക​​ര​​യു​​ന്ന ശ​​ബ്ദ​​മാ​​ണ് പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന​​ത്. ആ​​ത്മ​​ഹ​​ത്യ ചെ​​യ്യാ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​ത്ര​​ക്കും സ​​ങ്ക​​ടം അ​​യാ​​ളി​​ൽ നീ​​റി പു​​ക​​യു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​കാം.​​ ഒ​​രു വെ​​ള്ള​​ത്തി​​നും കെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ പ​​റ്റാ​​ത്ത​​വി​​ധം മ​​ന​​സ്സി​​ൽ ക​​ന​​ൽ​​ക്കൂ​​മ്പാ​​ര​​മു​​ള്ള​​വ​​നേ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ൽനി​​ന്നും ഒ​​ളി​​ച്ചോ​​ടാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ക്കൂ.​​ ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​ര​​വ​​സ്ഥ​​യെ യൗ​​വ​​നാ​​രം​​ഭ​​ത്തി​​ൽ നേ​​രി​​ടേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്ന ക​​യ്പോർ​​മ​​ക​​ൾ ക്ലീ​​റ്റ​​സി​​ന്റെ മ​​ന​​സ്സി​​ൽ വെ​​ള്ള​​ച്ചാ​​ട്ടംപോ​​ലെ ഇ​​ര​​മ്പി​​യെ​​ത്തി.

    ക്ല​​ബ് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം, സാ​​മൂ​​ഹി​​കസേ​​വ​​നം എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ൽ മു​​ഴു​​കി​​യ കാ​​ല​​ത്ത് ആ​​ഴ്ച​​യി​​ൽ ഒ​​രു​​ദി​​വ​​സ​​മെ​​ങ്കി​​ലും പ​​ല ആ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​മാ​​യി ഗ്രാ​​മ​​ത്തി​​ലെ നൂ​​റ്റി​​യ​​റു​​പ​​തു വീ​​ടു​​ക​​ളി​​ലും ക​​യ​​റി​​യി​​റ​​ങ്ങും.​​ ആ​​കെ ര​​ണ്ട് ക​​ള​​ർ ഷ​​ർ​​ട്ടു​​ക​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് അ​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്. പ​​ച്ച​​യും മെ​​റൂ​​ണും. ഷ​​ർ​​ട്ട് ക​​ണ്ട് ത​​ന്നെ ദൂ​​ര​​ത്ത് നി​​ന്നും നാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞ കാ​​ലം. വ​​ഴി​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് പ​​ട​​ർ​​ന്നു ക​​യ​​റി​​യ കാ​​ട് വൃ​​ത്തി​​യാ​​ക്ക​​ൽ, കി​​ണ​​റു​​ക​​ളി​​ൽ ക്ലോ​​റി​​നേ​​ഷ​​ൻ, പാ​​ത​​യോ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വൃ​​ക്ഷ​​ത്തൈ​​ക​​ൾ ന​​ട്ടു​​പി​​ടി​​പ്പി​​ക്ക​​ൽ, ബോ​​ധ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ ക്ലാ​​സുക​​ൾ സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്ക​​ൽ എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ലൂ​​ടെ വീ​​ടി​​നേ​​ക്കാ​​ൾ നാ​​ട്ടി​​ൽ​​ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ. നാ​​ട് ന​​ന്നാ​​ക്കു​​മ്പൊ​​ഴും വീ​​ട് ന​​ന്നാ​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ്റാ​​ത്ത​​വ​​ൻ എ​​ന്ന പേ​​ര് ബ​​ന്ധു​​ക്ക​​ൾ പ​​ണ്ടു​​മു​​ത​​ലേ ത​​നി​​ക്ക് തു​​ന്നി​​ത്തന്നി​​രു​​ന്നു. മ​​ദ്യം മ​​ത്തു​​പി​​ടി​​പ്പി​​ച്ച പ​​ല രാ​​ത്രി​​ക​​ളി​​ലും വീ​​ട്ടി​​ൽ കു​​ഴ​​പ്പ​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ ചേ​​ട്ട​​ൻ മൈ​​ക്കി​​ളി​​നെ ക​​യ്യേ​​റ്റംചെ​​യ്ത് വ​​ര​​ച്ച​​വ​​ര​​യി​​ൽ നി​​ർ​​ത്തി​​യി​​ട്ടും ല​​ഹ​​രി​​യി​​ൽനി​​ന്നും മോ​​ചി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​​തി​​ൽ ക്ലീ​​റ്റ​​സി​​ന് വ​​ലി​​യ വി​​ഷ​​മ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​പ്പ​​ൻ വ​​ർ​​ക്കി വാ​​റ്റ് ചാ​​രാ​​യം കു​​ടി​​ച്ച് ക​​ര​​ൾ​​രോ​​ഗം വ​​ന്നാ​​ണ് ച​​ത്ത​​ത്.​​ അ​​പ്പ​​ന്റെ ഗ​​തി ചേ​​ട്ടാ​​യി​​ക്ക് വ​​ര​​ല്ലേ എ​​ന്ന ചി​​ന്ത​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് പ​​ല ദി​​വ​​സ​​വും ക​​യ്യേ​​റ്റം തു​​ട​​ർ​​ന്ന​​ത്.

    ഞാ​​യ​​റാ​​ഴ്ച കു​​റേ​​യാ​​ളു​​ക​​ളു​​ടെ ബ​​ഹ​​ളം കേ​​ട്ടാ​​ണ് വാ​​തി​​ൽ തു​​റ​​ന്ന​​ത്.​​ പ​​ത്തു​​പ​​തി​​ന​​ഞ്ചു പേ​​രു​​ണ്ട്. എ​​ല്ലാം സ​​മീ​​പ​​വാ​​സി​​ക​​ൾ. അ​​വ​​രു​​ടെ ക​​ണ്ണു​​ക​​ൾ ദേ​​ഷ്യ​​ത്താ​​ൽ ചു​​വ​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    അ​​തി​​ലൊ​​രാ​​ൾ മെ​​റൂ​​ൺ ക​​ള​​റു​​ള്ള ഷ​​ർ​​ട്ട് ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​ക്കൊ​​ണ്ട് ചോ​​ദി​​ച്ചു.

    ‘‘ഇ​​ത് നി​​ന്റെ ഷ​​ർ​​ട്ട​​ല്ലേ?’’

    ‘‘അ​​തെ’’ -സ്വ​​ന്തം ഷ​​ർ​​ട്ട് ക​​ണ്ട് ക്ലീ​​റ്റ​​സ് അ​​ത്ഭു​​ത​​പ്പെ​​ട്ടു.

    ‘‘ഞാ​​ന​​പ്പൊ​​ഴേ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ല്ലേ... ഇ​​വ​​നാ​​ണ് ആ ​​ചെ​​റ്റ​​ത്ത​​രം ചെ​​യ്ത​​തെ​​ന്ന്’’ -ഷ​​ർ​​ട്ട് മു​​ഖ​​ത്തേ​​ക്ക് വ​​ലി​​ച്ചെ​​റി​​ഞ്ഞ് അ​​യാ​​ൾ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ക്ലീ​​റ്റ​​സി​​ന് ഒ​​ന്നും മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യി​​ല്ല.

    ‘‘പെ​​ണ്ണു​​ങ്ങ​​ൾ കു​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഒ​​ളി​​ഞ്ഞുനോ​​ക്കും അ​​ല്ലെ​​ടാ നാ​​യി​​ന്റെ മോ​​നേ’’ എ​​ന്നു​​പ​​റ​​ഞ്ഞ് ആ​​ദ്യ​​ത്തെ അ​​ടി വീ​​ണ​​ത് വ​​ല​​തു​​ക​​ണ്ണി​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ ​​അ​​ടി​​യി​​ൽത​​ന്നെ അ​​ടി​​തെ​​റ്റി വീ​​ണു പോ​​യി. എ​​ഴു​​ന്നേ​​ൽ​​ക്കാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ക്ക​​വെ അ​​ടി​​യു​​ടെ പൂ​​രം കൊ​​ടി​​യേ​​റി. മൃ​​ത​​പ്രാ​​യ​​നാ​​ക്കി വീ​​ട്ടു​​മു​​റ്റ​​ത്ത് ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച് ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും ക്ലീ​​റ്റ​​സി​​ന് സം​​ഭ​​വം മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യി​​ല്ല.

    നാ​​ട്ടി​​ലെ സ്ത്രീ​​ക​​ളു​​ടെ കു​​ളി​​മു​​റി​​യി​​ൽ ഒ​​ളി​​ഞ്ഞുനോ​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​നെ​​ന്ന പേ​​ര് ചാ​​ർ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​യ​​തി​​ന്റെ പ​​തി​​ന്മ​​ട​​ങ്ങ് സ​​ങ്ക​​ട​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു സ്വ​​ന്തം കൂ​​ട​​പ്പി​​റ​​പ്പാ​​ണ് ത​​ന്റെ ഷ​​ർ​​ട്ടും ധ​​രി​​ച്ച് ത​​ല​​യി​​ൽ തു​​ണി​​കൊണ്ട് മൂ​​ടി ഈ ​​വൃ​​ത്തി​​കേ​​ടു​​ക​​ളൊ​​ക്കെ ചെ​​യ്യു​​ന്നത് എ​​ന്ന​​റി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ. ആ​​ളു​​ക​​ൾ ക​​ണ്ടെ​​ന്ന​​റി​​ഞ്ഞാ​​ൽ ഷ​​ർ​​ട്ട് ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച് ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടും. ഷ​​ർ​​ട്ട് ക​​ണ്ട് തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞ​​വ​​രാ​​ണ് കു​​റ്റം ക്ലീ​​റ്റ​​സി​​ന്റെ​​യും ചു​​മ​​ലി​​ൽ ചാ​​ർ​​ത്തി​​യ​​ത്. സ​​ങ്ക​​ട​​വും അ​​പ​​മാ​​ന​​വും ഒ​​ന്നി​​ച്ചു ചേ​​ർ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യ മാ​​ർ​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ആ​​ത്മ​​ഹ​​ത്യ. വീ​​ട്ടു​​മു​​റ്റ​​ത്തെ കി​​ണ​​റി​​ന്റെ ക​​യ​​ർ ഊ​​രി​​യെ​​ടു​​ത്ത് സ​​മീ​​പ​​ത്തെ മാ​​വി​​ൽ വ​​ലി​​ഞ്ഞു​​ക​​യ​​റി ഒ​​ര​​റ്റം കൊ​​മ്പി​​ൽ കെ​​ട്ടി​​യശേ​​ഷം കു​​രു​​ക്കു​​ണ്ടാ​​ക്കി കു​​റേ നേ​​ര​​മി​​രു​​ന്നു.​​ മ​​രി​​ക്കാ​​ൻ പേ​​ടി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ജീ​​വി​​ക്കാ​​ൻ ഭ​​യ​​വും. ഒ​​ടു​​വി​​ൽ തീ​​വ​​ണ്ടി​​യാ​​പ്പീ​​സി​​ൽനി​​ന്നും ക​​ള്ള​​വ​​ണ്ടി ക​​യ​​റി ഈ ​​നാ​​ട്ടി​​ൽ ഇ​​റ​​ങ്ങി​​യ​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. ജീ​​വി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ മ​​രി​​ക്കാ​​നും ച​​ങ്കൂ​​റ്റം വേ​​ണം. ജീ​​വി​​ച്ചു കൊ​​തി​​തീ​​രാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ചേ​​ക്കേ​​റി. ഭാ​​ര്യ​​യും മ​​ക​​ൾ​​ക്കു​​മൊ​​പ്പം സ​​ന്തു​​ഷ്ട ജീ​​വി​​തം. വ​​രു​​മാ​​ന​​മാ​​ർ​​ഗ​​മാ​​യി ഒ​​രു സൈ​​ക്കി​​ൾ ഷോ​​പ്പും.

    ഇ​​ര​​മ്പി​​യെ​​ത്തി​​യ ചു​​മ ക്ലീ​​റ്റ​​സി​​ന്റെ ക​​ണ്ണു​​ക​​ളെ അ​​ക​​ത്തേ​​ക്കോ​​ടി​​ച്ചു.​​ അ​​ക​​ത്ത് അ​​യാ​​ൾ വ​​ല്ലാ​​ത്ത അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​ത കാ​​ട്ടു​​ന്നു​​ണ്ട്. മ​​ര​​ണ​​വെ​​പ്രാ​​ള​​മാ​​ണ​​യാ​​ൾ​​ക്ക്.​​ വീ​​ണ്ടും അ​​ക​​ത്തേ​​ക്ക് ടോ​​ർ​​ച്ച് മി​​ന്നി​​ച്ചു.

    ‘‘ആ​​രാ, ഈ ​​അ​​സ​​മ​​യ​​ത്ത്?’’ –അ​​ക​​ത്തുനി​​ന്നും ശ​​ബ്ദം പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കൊ​​ഴു​​കി.

    ‘‘ഒ​​രു വ​​ഴി​​പോ​​ക്ക​​നാ​​ണേ. എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും സ​​ഹാ​​യം വേ​​ണോ സ​​ർ.​​ അ​​ങ്ങ് വ​​ല്ലാ​​ത്ത അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​നാ​​ണ​​ല്ലോ?’’

    ‘‘ഫാ​​നി​​ൽ തൂ​​ങ്ങു​​ന്ന ക​​യ​​റും അ​​തി​​ന്റെ അ​​റ്റ​​ത്തു​​ള്ള കു​​രു​​ക്കും ക​​ണ്ടി​​ട്ട് നി​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കെ​​ന്ത് തോ​​ന്നു​​ന്നു.’’

    ‘‘സ​​ർ... വാ​​തി​​ൽ തു​​റ​​ക്കാ​​മോ? എ​​നി​​ക്ക് അ​​ക​​ത്തേ​​ക്ക് വ​​ര​​ണ​​മെ​​ന്നു​​ണ്ട്’’ -ക്ലീ​​റ്റ​​സ് പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ‘‘വാ​​തി​​ൽ പൂ​​ട്ടി​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. ഒ​​ന്ന് ത​​ള്ളി​​യാ​​ൽ മ​​തി തു​​റ​​ന്നോ​​ളും. എ​​ന്റെ വാ​​തി​​ൽ ത​​ല്ലി​​പ്പൊ​​ളി​​ച്ച് ന​​ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് എ​​നി​​ക്ക് ഇ​​ഷ്ട​​മ​​ല്ല.’’

    ക്ലീ​​റ്റ​​സ് വാ​​തി​​ൽ തു​​റ​​ന്ന് അ​​ക​​ത്തേ​​ക്ക് ക​​ട​​ന്നു. അ​​ല​​സ​​മാ​​യി കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന മു​​റി​​ക​​ൾ. ചി​​ത​​റി​​പ്പോ​​യ പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ൾ. നി​​ര​​ത്തി​​യി​​ട്ട പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ. കൂ​​ട്ടി​​യി​​ട്ട വ​​സ്ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ. പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പേ​​ജു​​ക​​ൾ ഫാ​​നി​​ന്റെ ച​​ല​​ന​​ത്തി​​നൊ​​പ്പം ചേ​​രു​​ന്നു​​ണ്ട്.

    ‘‘ലൈ​​റ്റി​​ടൂ..​​. പ്ര​​കാ​​ശം നി​​റ​​യ​​ട്ടേ’’ –അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ സ​​മ്മ​​തം കി​​ട്ടി​​യ​​തോ​​ടെ മൊ​​ബൈ​​ൽ തെ​​ളി​​ച്ച് സ്വി​​ച്ചി​​ട്ടു. ആ​​ത്മ​​ക​​ഥ​​ക​​ളും ജീ​​വ​​ച​​രി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളും വി​​രി​​ച്ചി​​ട്ട കി​​ട​​പ്പു​​മു​​റി.​​ കേ​​ശ​​വ​​ദേ​​വി​​ന്റെ ‘എ​​തി​​ർ​​പ്പും’, വി.​​ടിയു​​ടെ ‘ക​​ണ്ണീ​​രും കി​​നാ​​വും’, ബ​​ഷീ​​റി​​ന്റെ ‘ഓ​​ർ​​മ​​യു​​ടെ അ​​റ​​ക​​ളും’ തു​​ട​​ങ്ങി നൂ​​റോ​​ളം ജീ​​വി​​ത​​ഗ​​ന്ധി​​യാ​​യ ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ൾ.

    ഒ​​രു മോ​​ഷ​​ണ​​ക്കേ​​സി​​ൽ പി​​ടി​​യി​​ലാ​​യി ജ​​യി​​ൽ​​വാ​​സം അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്ക​​വെ​​യാ​​ണ് അ​​വി​​ടത്തെ വാ​​ർ​​ഡ​​ന്റെ സ്വാ​​ധീ​​ന​​ത്താ​​ൽ അ​​ക്ഷ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ പ്ര​​ണ​​യി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്.​​ തൂ​​ക്കു​​ക​​യ​​ർ വി​​ധി​​ച്ചി​​ട്ടും ലെ​​നി​​ന്റെ ആ​​ത്മ​​ക​​ഥ പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കാ​​ൻ സ​​മ​​യം ചോ​​ദി​​ച്ച ഭ​​ഗ​​ത് സിങ്ങി​​ന്റെ ജീ​​വി​​ത​​മൊ​​ക്കെ പ്ര​​ചോ​​ദ​​ന​​മാ​​യി. സ​​ത്യ​​ത്തി​​ൽ മോ​​ഷ​​ണം ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​തും പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ളെ ചാ​​രാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​തു മു​​ത​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു.​​ ഇ​​ത്ര​​യും എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ർ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ ഇ​​യാ​​ൾ​​ക്കെ​​ങ്ങനെ ഈ ​​തീ​​രു​​മാ​​ന​​മു​​ണ്ടാ​​യി.

    ‘‘എ​​ന്തി​​നാ​​ണീ ഒ​​ളി​​ച്ചോ​​ട്ടം’’ -ക്ലീ​​റ്റ​​സ് ചോ​​ദി​​ച്ചു.

    ‘‘മ​​ടു​​ത്തി​​ട്ട്.’’

    ‘‘എ​​ന്താ കാ​​ര്യം?’’

    ‘‘ഒ​​ളി​​ച്ചോ​​ട്ട​​മ​​ല്ലി​​ത്. അ​​നി​​വാ​​ര്യ​​മാ​​യ തീ​​രു​​മാ​​നം മാ​​ത്രം. പ​​ക്ഷേ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ്റു​​ന്നി​​ല്ല. ഇ​​ര​​യും ആ​​രാ​​ച്ചാ​​രും ഒ​​രാ​​ളു​​ത​​ന്നെ​​യാ​​കു​​മ്പോ​​ൾ വി​​ധി ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ക ക്ലേ​​ശ​​ക​​രംത​​ന്നെ. മ​​രി​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ്റു​​ന്നി​​ല്ല.’’

    ‘‘മ​​ര​​ണം വ​​ന്ന് കൂ​​ട്ടി​​ക്കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​വു​​ക എ​​ന്ന​​ത് പൊ​​ടു​​ന്ന​​നെ സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, മ​​ര​​ണ​​ത്തെ വി​​ളി​​ച്ചുവ​​രു​​ത്തു​​ക ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടുത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. വെ​​റു​​തെ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത​​ല്ല. മ​​രി​​ക്കാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ച് പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​ന്റെ ആ​​ത്മ​​സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​മാ​​ണ് ഈ ​​വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ’’ –ക്ലീ​​റ്റ​​സ് മു​​ഖം തു​​ട​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് തു​​ട​​ർ​​ന്നു.

    ‘‘അ​​തൊ​​ക്കെ പോ​​ട്ടെ... ഈ ​​വീ​​ട്ടി​​ലെ മ​​റ്റു​​ള്ള​​വ​​ർ എ​​വി​​ടെ​​യാ​​ണ്?​​ അ​​താ​​യ​​ത് ഭാ​​ര്യ​​യും മ​​ക്ക​​ളും?’’

    ‘‘ഭാ​​ര്യ​​യും ഒ​​രു മ​​ക​​ളു​​മാ​​ണെ​​നി​​ക്കു​​ള്ള​​ത്. അ​​വ​​രെ ഞാ​​ൻ ഭാ​​ര്യാഗൃ​​ഹ​​ത്തി​​ൽ കൊ​​ണ്ടാ​​ക്കി. അ​​വ​​രു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ൽ മ​​ര​​ണ​​ത്തെ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​ത് എ​​നി​​ക്ക് അ​​പ്രാ​​പ്യ​​മാ​​ണ്. കാ​​ര​​ണം അ​​വ​​ർ എ​​ന്റെ ജീ​​വ​​നാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ൽ ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​വ​​രി​​ല്ലാ​​ഞ്ഞി​​ട്ടും മ​​രി​​ക്കാ​​ൻ എ​​നി​​ക്ക് പ​​റ്റു​​ന്നി​​ല്ല. സ​​ത്യ​​ത്തി​​ൽ ഭ​​യ​​ങ്ക​​ര പേ​​ടി​​യാ​​ണ്.’’

    ‘‘എ​​ന്തി​​നാ​​ണ് പേ​​ടി​​യു​​ള്ള മ​​ര​​ണ​​ത്തെ വ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.​​ ജീ​​വി​​തം വി​​ജ​​യി​​ച്ച് കാ​​ണി​​ച്ചൂ​​ടേ...’’

    ‘‘ഇ​​ത്ര​​യും കാ​​ലം വി​​ജ​​യി​​ച്ചുത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ജീ​​വി​​ച്ച​​ത്.​​ ഈ അ​​മ്പ​​ത് വ​​യ​​സ്സു​​വ​​രെ​​യും.​​ എ​​ന്നാ​​ൽ ഇ​​പ്പോ​​ൾ പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു​​പോ​​യി.’’ –അ​​യാ​​ൾ ക​​ണ്ണ് തു​​ട​​ച്ചു.

    ‘‘എ​​ങ്ങി​​നെ?’’ –ക്ലീ​​റ്റ​​സി​​ന് വി​​ടാ​​ൻ ഭാ​​വ​​മി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ‘‘കു​​റ​​ച്ചു വെ​​ള്ളം ത​​രൂ.​​ അ​​താ ആ ​​അ​​ടു​​ക്ക​​ള​​യി​​ലു​​ണ്ട്. വ​​ല്ലാ​​ത്ത ദാ​​ഹം.’’

    പ്ര​​കാ​​ശം തെ​​ളി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ടു​​ക്ക​​ള തി​​ള​​ങ്ങി. അ​​തൊ​​രു പ്ര​​ത്യേ​​ക ലോ​​കംത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളെ​​ല്ലാം വൃ​​ത്തി​​യാ​​യി അ​​ടു​​ക്കി​​വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. മി​​ക്സി​​യും ഫ്രി​​ഡ്ജും അ​​ടു​​പ്പു​​മെ​​ല്ലാം മ​​നോ​​ഹ​​ര​​മാ​​ക്കിവെ​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. വീ​​ടി​​ന്റെ ഉ​​ദ​​രാ​​ശ​​യ​​ത്തെ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി ച​​ലി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നൊ​​രാ​​ൾ ഈ ​​വീ​​ട്ടി​​ലു​​ണ്ടെ​​ന്നു​​റ​​പ്പ്. അ​​പ​​രി​​ച​​ിത​​നെ ക​​ണ്ട​​പ്പോ​​ൾ അ​​ടു​​ക്ക​​ള​​യി​​ലെ പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ സൂ​​ക്ഷ്മ​​മാ​​യി നോ​​ക്കു​​മ്പോ​​ലെ. ജ​​ഗ്ഗി​​ൽനി​​ന്നും ഒ​​രു ഗ്ലാ​​സ് വെ​​ള്ള​​മെ​​ടു​​ത്ത് അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് കൊ​​ടു​​ത്തു. ഒ​​റ്റവ​​ലി​​ക്ക് കു​​ടി​​ച്ചശേ​​ഷം അ​​യാ​​ൾ തു​​ട​​ർ​​ന്നു.

    ഞാ​​ൻ ര​​വി. എ​​ക്ക​​ച്ചി ഗ​​വ.​​ ഹ​​യ​​ർസെ​​ക്ക​​ൻഡ​​റി സ്കൂ​​ളി​​ലെ ബ​​യോ​​ള​​ജി മാ​​ഷാ.​​ ഭാ​​ര്യ സു​​ലേ​​ഖ. ഏ​​ക മ​​ക​​ൾ അ​​ക്ഷ​​ര. അ​​വ​​ൾ എ​​ന്റെ സ്കൂ​​ളി​​ൽത​​ന്നെ എ​​ട്ടാം ക്ലാ​​സിലാ. മൂ​​ന്നുദി​​വ​​സം മു​​മ്പ് സ്കൂ​​ളി​​ൽ ഒ​​രു സം​​ഭ​​വ​​മു​​ണ്ടാ​​യി. അ​​ത് എ​​ന്റെ മ​​ന​​സ്സി​​നെ വ​​ല്ലാ​​തെ പൊ​​ള്ളി​​ച്ചു. നീ​​റ്റ​​ലി​​ൽനി​​ന്നും ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ ഞാ​​ൻ ക​​​െണ്ട​​ത്തി​​യ ഒ​​ളി​​ച്ചോ​​ട്ട​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​ത്.

    മാ​​ഷ് ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി​​യ കു​​രു​​ക്ക് ക്ലീ​​റ്റ​​സ് അ​​ഴി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്തു. പി​​ന്നെ ഫാ​​നി​​ൽ കെ​​ട്ടി​​യ ക​​യ​​റും.

    പ​​ത്താം ത​​ര​​ത്തി​​ൽ പ​​രി​​ണാ​​മ സി​​ദ്ധാ​​ന്ത​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട പാ​​ഠ​​ത്തി​​ൽ കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ മു​​ഴു​​കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന നേ​​രം.​​ ഗി​​ബ്ബ​​ണും ഒ​​റാ​​ങ്ങു​​ട്ടാ​​നും ഗൊ​​റി​​ല്ല​​യും ചി​​മ്പാ​​ൻ​​സി​​യും ക​​ഴി​​ഞ്ഞു​​ള്ള മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്റെ പ​​രി​​ണാ​​മ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു വി​​ഷ​​യം. സ​​ഹെ​​ലേ​​ന്ത്രോ​​പ​​സ് ചാ​​ഡ​​ൻ​​സി​​സ് എ​​ന്ന വി​​ഭാ​​ഗ​​മാ​​ണ് മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്റെ ഏ​​റ്റ​​വും പു​​രാ​​ത​​ന പൂ​​ർ​​വിക​​ൻ എ​​ന്ന് ചി​​ത്രസ​​ഹി​​തം പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ക്ലാ​​സിൽ പൊ​​ട്ടി​​ച്ചി​​രി​​യു​​യ​​ർ​​ന്നു.

    ആ ​​ത​​മാ​​ശ​​യി​​ൽ പ​​ങ്കു​​ചേ​​രാ​​നു​​ള്ള ഇ​​ഷ്ടംകൊ​​ണ്ട് അ​​തി​​ന്റെ കാ​​ര​​ണം അ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ചു.​​ നാ​​ലാ​​മ​​ത്തെ ​െബ​​ഞ്ചി​​ൽനി​​ന്നു​​മു​​യ​​ർ​​ന്ന ഒ​​രു ക​​മ​​ന്റി​​നാ​​ണ് ഇ​​ത്ര​​യും ചി​​രി.​​ ഐ​​ക്യ​​മ​​ത്യം മ​​ഹാ​​ബ​​ലംപോ​​ലെ കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ ചി​​രി​​വാ​​ക്യം പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ല്ല. പൂ​​ർ​​വി​​ക ജീ​​വി​​യു​​ടെ പ​​ട​​വും ഞാ​​നും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള സാ​​ദൃ​​ശ്യ​​ത്തെ അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ ഏ​​തോ വാ​​ച​​ക​​മാ​​കാം അ​​തെ​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ഊ​​ഹി​​ച്ചു.

    1350 ഘ​​ന സെ.​​മീ. വ്യാ​​പ്ത​​മു​​ള്ള മ​​സ്തി​​ഷ്കം മ​​നു​​ഷ്യ​​ന് മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് സം​​സാ​​രി​​ക്കാ​​നും ചി​​ന്തി​​ക്കാ​​നും, ബു​​ദ്ധി​​യും വി​​വേ​​ക​​വും ചേ​​ർ​​ത്ത് ഇ​​ട​​പെ​​ടാ​​നും അ​​വ​​നുമാ​​ത്രം സാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മ​​നു​​ഷ്യ​​ൻ അ​​വ​​ന്റെ ബു​​ദ്ധി ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് നി​​ർ​​മി​​ച്ച ഉ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​റ്റു ജീ​​വി​​ക​​ൾ​​ക്കു മേ​​ൽ ആ​​ധി​​പ​​ത്യം സ്ഥാ​​പി​​ക്കാ​​ൻ അ​​വ​​നെ പ്രാ​​പ്ത​​നാ​​ക്കി. അ​​വ​​നാ​​ണ് ന​​മ്മ​​ളെ​​ല്ലാം ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ഹോ​​മോ​​സാ​​പ്പി​​യ​​ൻ​​സ് എ​​ന്നുപ​​റ​​ഞ്ഞ് അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ക്ലാ​​സിൽനി​​ന്നും കൂ​​ട്ട​​ക്ക​​ര​​ച്ചി​​ലു​​യ​​ർ​​ന്നു.

    ‘‘അ​​യ്യോ പാ​​മ്പ്’’ –കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ ബെ​​ഞ്ചി​​ലും ​െഡ​സ്കി​​ലും ക​​യ​​റി ഓ​​ടു​​ക​​യാ​​ണ്. ആ​​കെ ബ​​ഹ​​ള​​മ​​യം.

    എ​​ല്ലാ​​വ​​രേ​​യും ഒ​​രു ഭാ​​ഗ​​ത്തേ​​ക്ക് ഒ​​തു​​ക്കി​​യശേ​​ഷം ബെ​​ഞ്ചു​​ക​​ൾ​​ക്ക​​ടി​​യി​​ൽ ക​​ണ്ണോ​​ടി​​ച്ചു.​​ പ്ലാ​​സ്റ്റി​​ക്കി​​ന്റെ ക​​ളി​​പ്പാ​​മ്പി​​നെ​​ക്കൊ​​ണ്ട് ക്ലാ​​സിൽ ആ​​രോ മ​​ന​​പ്പൂ​​ർ​​വം കു​​ഴ​​പ്പം സൃ​​ഷ്ടി​​ച്ച​​താ​​ണ്.’’

    ആ​​രാ​​ണി​​തി​​നു പി​​ന്നി​​ലെ​​ന്ന​​ത് ഒ​​രു കു​​ട്ടിപോ​​ലും പ​​റ​​യി​​ല്ലെ​​ന്ന് എ​​നി​​ക്ക് ഉ​​റ​​പ്പു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു.​​ എ​​ന്നാ​​ൽ നീ​​ലി​​മ എ​​ന്ന പെ​​ൺ​​കു​​ട്ടി എ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റ് പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ‘‘ദ്രു​​പ​​താ​​ണ് ക​​ളി​​പ്പാ​മ്പി​​നെ ഇ​​വി​​ടെ​​യി​​ട്ട​​ത്. അ​​വ​​ൻ നേ​​ര​​ത്തേത​​ന്നെ അ​​തി​​നെ കൊ​​ണ്ട് ക​​ളി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു.’’

    ര​​ണ്ടെ​​ണ്ണം പൊ​​ട്ടി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ദേ​​ഷ്യ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ങ്കി​​ലും സ​​മ​​ചി​​ത്ത​​ത പാ​​ലി​​ച്ച് അ​​വ​​നെ ഉ​​പ​​ദേ​​ശി​​ച്ചു. ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​രാ​​ൾ പ​​റ​​യു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന ഭാ​​വം അ​​വ​​നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.

    ര​​വി മാ​​ഷി​​ൽനി​​ന്നും ക​​ണ്ണെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ ക്ലീ​​റ്റ​​സി​​ന് തോ​​ന്നി​​യി​​ല്ല. മാ​​ഷ് വാ​​ക്കു​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ അ​​നു​​ഭ​​വയാ​​ത്ര തു​​ട​​ർ​​ന്നു.

    ‘‘മൂ​​ന്ന് ദി​​വ​​സം മു​​മ്പ് സ്കൂ​​ളി​​ന് പി​​റ​​കു​​വ​​ശ​​ത്ത് പ​​ച്ച​​ക്ക​​റി​​ത്തോ​​ട്ട​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ശ്ര​​മ​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ഴ​​യ മൂ​​ത്ര​​പ്പു​​ര​​ക്ക് സ​​മീ​​പ​​ത്ത് ര​​ണ്ട് കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ ക​​ണ്ട​​പ്പോ​​ൾ ചോ​​ദി​​ക്കാ​​ൻ പോ​​യി. ര​​ണ്ടും എ​​ന്റെ ക്ലാ​​സിൽ പ​​ഠി​​ക്കു​​ന്ന മ​​ക്ക​​ൾ. ദ്രു​​പ​​തും ഗൗ​​രി​​യും. മ​​റ്റു കു​​ട്ടി​​ക​​ളൊ​​ന്നും ഇ​​ല്ലാ​​ത്തി​​ട​​ത്ത് ഇ​​വ​​ർ മാ​​ത്രം? എ​​ന്നെ ക​​ണ്ട​​പ്പോ​​ൾ ത​​ന്നെ അ​​വ​​ർ പ​​രു​​ങ്ങിത്തു​​ട​​ങ്ങി.

    ‘‘എ​​ന്താ​​ണി​​വി​​ടെ കാ​​ര്യം. ക്ലാ​​സ്സി​​ല്ലേ?’’

    ‘‘കാ​​റ്റു​​കൊ​​ള്ളാ​​ൻ വ​​ന്ന​​താ’’ –അ​​വ​​ന്റെ മ​​റു​​പ​​ടി ഇ​​ഷ്ട​​മാ​​യി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും പ​​ഠി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ഉ​​പ​​ദേ​​ശി​​ച്ചു​​ വി​​ട്ടു.​​ ഗൗ​​രി അ​​വി​​ടെ നി​​ന്നു.

    ‘‘എ​​ന്താ മോ​​ളേ ഇ​​തൊ​​ക്കെ.​​ ക്ലാ​​സ്സി​​ൽ ടീ​​ച്ച​​ർ പ​​ഠി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന സ​​മ​​യ​​ത്ത് ക​​റ​​ങ്ങിന​​ട​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണോ? നി​​ന്റെ അ​​ച്ഛ​​ൻ പ​​പ്പേ​​ട്ട​​ന് എ​​ന്തൊ​​ക്കെ പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​ക​​ളാ​​ണെ​​ന്നോ നി​​ന്നെ പ​​റ്റി. ന​​ന്നാ​​യി പ​​ഠി​​ച്ച് മു​​ഴു​​വ​​ൻ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും എ ​​പ്ല​​സ് നേ​​ട​​ണം. മി​​ടു​​ക്കി​​യാ​​വ​​ണം. സു​​ഖ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത നി​​ന്റെ അ​​മ്മ​​യെ പൊ​​ന്നു​​പോ​​ലെ നോ​​ക്ക​​ണം.’’

    ‘‘മാ​​ഷേ... ഇ​​നി​​യി​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​ന്നും ഉ​​ണ്ടാ​​വി​​ല്ല. അ​​വ​​നാ എ​​ന്നെ ഇ​​ങ്ങോ​​ട്ടേ​​ക്ക് വി​​ളി​​ച്ചുവ​​രു​​ത്തി​​യ​​ത്. അ​​വ​​ന് എ​​ന്നോ​​ട് മാ​​ത്ര​​മാ​​യി എ​​ന്തൊ​​ക്ക​​യോ പ​​റ​​യാ​​നു​​ണ്ട​​ത്രേ’’ –നി​​റ​​ഞ്ഞ ക​​ണ്ണു​​ക​​ളോ​​ടെ അ​​വ​​ൾ ക്ലാ​​സി​​ലേ​​ക്കോ​​ടി.

    അ​​ന്ന് രാ​​ത്രി ഞാ​​ൻ വാ​​യ​​ന​​ശാ​​ല​​യി​​ൽ പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ൾ നോ​​ക്ക​​വെ​​യാ​​ണ് ഒ​​രു ഫോ​​ൺ​​കോ​​ൾ. അ​​ത് ഗൗ​​രി​​യു​​ടെ അ​​ച്ഛ​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ‘‘ഹ​​ലോ ര​​വി മാ​​ഷ​​ല്ലേ...’’

    ‘‘അ​​തെ, ആ​​രാ?’’

    ‘‘നാ​​യി​​ന്റെ മോ​​നേ... നീ​​യൊ​​രു മാ​​ഷാ​​ണോ​​ടാ. ഞാ​​ൻ പ​​പ്പ​​നാ.​​ ഗൗ​​രി​​യു​​ടെ അ​​ച്ഛ​​ൻ.’’

    ‘‘ഓ ​​പ​​പ്പാ​​ട്ട​​നോ? പ​​പ്പാ​​ട്ട​​ൻ എ​​ന്താ ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​ക്കെ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്’’ –ഞാ​​നാ​​കെ വി​​യ​​ർ​​ത്തുപോ​​യി.

    ‘‘പി​​ന്നെ നി​​ന്നോ​​ട് എ​​ങ്ങി​​നെ​​യാ​​ണ​​ടാ ഞാ​​ൻ സം​​സാ​​രി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്.​​ ഇ​​ന്ന് ക്ലാ​​സ്സി​​ൽ ഇ​​രി​​ക്കു​​ന്ന എ​​ന്റെ മോ​​ളെ സ്കൂ​​ളി​​ന് പി​​റ​​കി​​ലെ മൂ​​ത്ര​​പ്പു​​ര​​യു​​ടെ അ​​ടു​​ത്തേ​​ക്ക് വി​​ളി​​ച്ച് നീ​​യെ​​ന്തെ​​ല്ലാ​​ണെ​​ടാ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത്.​​ നി​​ന​​ക്ക് അ​​വ​​ളോ​​ട് പ്ര​​ണ​​യാ.’’

    ‘‘പ​​പ്പാ​​ട്ടാ... എ​​ന്താ നി​​ങ്ങ​​ള് ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​ക്കെ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്.​​ ഗൗ​​രി​​യോ​​ട് ചോ​​ദി​​ക്കൂ. അ​​വ​​ൾ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി പ​​റ​​ഞ്ഞ് ത​​രു​​മ​​ല്ലോ.’’

    ‘‘എ​​ന്റെ മ​​ക​​ൾ എ​​ന്റെ​​ടു​​ത്ത് ഒ​​ന്നും ഒ​​ളി​​ക്കാ​​റി​​ല്ല.​​ അ​​ങ്ങി​​നെ​​യാ ഞാ​​ൻ അ​​വ​​ളെ വ​​ള​​ർ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്‌. നി​​ന്റെ തോ​​ന്ന്യാ​​സം ഞാ​​ൻ ഇ​​ന്ന​​ത്തോ​​ടെ അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ക്കും. ഞാ​​ൻ ആ​​ദ്യം അ​​വ​​ൾ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ വി​​ശ്വ​​സി​​ച്ചി​​ല്ല. പി​​ന്നെ അ​​വ​​ളു​​ടെ കൂ​​ട്ടു​​കാ​​ര​​നെ വി​​ളി​​ച്ച​​പ്പൊ​​ഴാ എ​​ല്ലാം മ​​ണി​​മ​​ണി​​യാ​​യി പ​​റ​​ഞ്ഞുത​​ന്ന​​ത്. ചൈ​​ൽ​​ഡ് ലൈ​​നി​​ൽ ഞാ​​ൻ പ​​രാ​​തി അ​​യ​​ക്കും. നീ ​​ചെ​​വീ നു​​ള്ളി​​ക്കോ’’ –അ​​യാ​​ൾ ഫോ​​ൺ വെ​​ച്ചു.

    പ​​ല​​ത​​വ​​ണ തി​​രി​​ച്ചു​​വി​​ളി​​ച്ചി​​ട്ടും അ​​യാ​​ൾ ഫോ​​ൺ എ​​ടു​​ത്തി​​ല്ല. വാ​​യ​​ന​​ശാ​​ല​​യി​​ൽ കു​​റേ നേ​​രം ത​​ള​​ർ​​ന്നി​​രു​​ന്നു.​​ ശ​​രീ​​ര​​മാ​​കെ ഹൃ​​ദ​​യം നു​​റു​​ങ്ങു​​ന്ന വേ​​ദ​​ന. പൊ​​ട്ടി​​ക്ക​​ര​​യാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. അ​​ന്ന് രാ​​ത്രി ഉ​​റ​​ങ്ങാ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ല്ല. എ​​ന്റെ മോ​​ളെപ്പോ​​ലെ ക​​രു​​തു​​ന്ന കു​​ഞ്ഞി​​നെ ഞാ​​ൻ!.. ഇ​​തൊ​​ക്കെ കേ​​ൾ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലും ഭേ​​ദം മ​​ര​​ണ​​മാ​​ണെ​​ന്നു​​റ​​പ്പി​​ച്ചു. അ​​ധ്യാ​​പ​​ക പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന​​മു​​ണ്ടെ​​ന്നും ര​​ണ്ടുദി​​വ​​സം വീ​​ട്ടി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​കി​​ല്ലെ​​ന്നും പ​​റ​​ഞ്ഞ് ഭാ​​ര്യ​​യെ​​യും മ​​ക​​ളെ​​യും അ​​വ​​ളു​​ടെ വീ​​ട്ടി​​ൽ കൊ​​ണ്ടാ​​ക്കി. ര​​ണ്ട് ദി​​വ​​സ​​മാ​​യി ഫാ​​നി​​ൽ കു​​രു​​ക്കി​​ട്ട് ഈ ​​ഇ​​രി​​പ്പ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​ട്ട്. പ​​ക്ഷേ മ​​രി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്നി​​ല്ല.

    ‘‘മാ​​ഷെ... അ​​തി​​നുശേ​​ഷം പ​​പ്പ​​ൻ എ​​ന്ന ആ​​ള് വി​​ളി​​ച്ചി​​ല്ല​​ല്ലോ? മാ​​ഷ് ഇ​​ങ്ങി​​നെ മ​​റ​​ഞ്ഞുനി​​ൽ​​ക്കേ​​ണ്ട​​യാ​​ള​​ല്ല. പോ​​രാ​​ട്ട​​മാ​​ണ് വേ​​ണ്ട​​ത്. എ​​ങ്കി​​ലേ ജീ​​വി​​തം മ​​ധു​​രി​​ക്കൂ.​​ ഭാ​​ര്യ​​യെ പോ​​യി ക​​ണ്ട് ആ​​ദ്യം വി​​വ​​രം പ​​റ​​യു​​ക. അ​​വ​​രു​​ണ്ടാ​​കും മാ​​ഷേ ഏ​​തൊ​​രു പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യി​​ലും കൂ​​ടെ നി​​ൽ​​ക്കാ​​ൻ. മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല മാ​​ഷ് നാ​​ളെ രാ​​വി​​ലെത​​ന്നെ സ്കൂ​​ളി​​ൽ പോ​​വ​​ണം. സ​​ഹ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രെ ക​​ണ്ട് കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ധ​​രി​​പ്പി​​ക്ക​​ണം.​​ അ​​വ​​ർ അ​​ന്വേ​​ഷി​​ക്ക​​ട്ടേ മാ​​ഷി​​നെ പ​​റ്റി. ഒ​​രു കു​​ട്ടി ചി​​ല​​പ്പോ​​ൾ നെ​​റ്റി ചു​​ളി​​ക്കു​​മാ​​യി​​രി​​ക്കും.​​ എ​​ന്നാ​​ൽ നി​​ങ്ങ​​ൾ വി​​ള​​മ്പു​​ന്ന അ​​ക്ഷ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ട നൂ​​റു​​ക​​ണ​​ക്കി​​ന് മ​​ക്ക​​ൾ നി​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കൊ​​പ്പ​​മു​​ണ്ടാ​​കും’’ –ക്ലീ​​റ്റ​​സ് പ​​റ​​ഞ്ഞുനി​​ർ​​ത്തി​​യശേ​​ഷം ജ​​ഗ്ഗി​​ൽനി​​ന്നും ഒ​​രു ഗ്ലാ​​സ് വെ​​ള്ളംകൂ​​ടി മാ​​ഷി​​ന് നേ​​രെ നീ​​ട്ടി.

    വ​​ല്ലാ​​ത്ത ഊ​​ർ​​ജം കി​​ട്ടി​​യ​​തു​​പോ​​ലെ ര​​വിമാ​​ഷ് ക്ലീ​​റ്റ​​സി​​ന്റെ കൈയിൽ പി​​ടി​​ച്ചു. താ​​ഴെ അ​​ല​​സ​​മാ​​യി കി​​ട​​ന്ന ബ​​ഷീ​​റി​​ന്റെ പു​​സ്ത​​കം മാ​​ഷി​​ന് നേ​​രെ നീ​​ട്ടി. പി​​ന്നെ മാ​​ഷി​​നെ ചു​​മ​​ലി​​ൽ ത​​ട്ടി പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കി​​റ​​ങ്ങി. നേ​​ര​​ത്തേ ക​​ണ്ടു​​വെ​​ച്ച സൈ​​ക്കി​​ളി​​ൽ ക​​യ​​റി ക്ലീ​​റ്റ​​സ് വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് മ​​ട​​ങ്ങി. ജാ​​ല​​ക​​പാ​​ളി​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലൂ​​ടെ ര​​വിമാ​​ഷ് ക്ലീ​​റ്റ​​സി​​നെ ക​​ൺ​​മു​​ന്നി​​ൽനി​​ന്നും മാ​​യു​​ന്ന​​തു​​വ​​രെ നോ​​ക്കിനി​​ന്നു. പി​​ന്നെ അ​​യാ​​ൾ ക്ലീ​​റ്റ​​സ് ത​​ന്ന പു​​സ്ത​​കം മ​​റി​​ച്ചു. ‘ഒ​​രു മ​​നു​​ഷ്യ​​ൻ’ എ​​ന്ന ക​​ഥ​​യാ​​ണ് ക​​ണ്ണി​​ലു​​ട​​ക്കി​​യ​​ത്.​​ ര​​വിമാ​​ഷി​​ൽ ചി​​രി​​ വി​​രി​​ഞ്ഞു.

