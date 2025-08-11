Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightകഥchevron_rightഉ​ല്ലാ​സയാ​ത്ര​ക​ൾ

    ഉ​ല്ലാ​സയാ​ത്ര​ക​ൾ

    Posted On date_range 11 Aug 2025 9:30 AM IST
    Updated On date_range 11 Aug 2025 9:30 AM IST
    ഉ​ല്ലാ​സയാ​ത്ര​ക​ൾ
    By
    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പൂ​ൽ​ക്ക​ൽ
    വ​ന​ഗ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽനി​ന്നും പൂ​ർ​ണ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ത്താ​തെ പു​റ​ത്തു​ചാ​ടി​യ ഭ്രൂ​ണംപോ​ലെ ചോ​ര​ച്ച എ​ന്തോ ഒ​ന്ന് ട്രാ​വ​ല​റി​​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ധാ​ര​ക്ക് മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് തെ​റി​ച്ചുവീ​ണ​തും ഇ​ര​ട്ടിവേ​ഗ​ത്തി​ൽ ലൂ​യി​സ് ബ്രേ​ക്ക് ച​വി​ട്ടി. പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും സ​ന്ധ്യ​യും ബി​ൻ​സി​മോ​ളും ചേ​ർ​ന്നു പാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ഫാ​സ്റ്റ് ന​മ്പ​ർ ‘അ​യ്യോ’ എ​ന്ന അ​പ​ശ്രു​തി​യോ​ടെ പാ​തി​യി​ൽ നി​ല​ച്ചു​പോ​യി. മ​ണ്ണി​ല​ര​ഞ്ഞു തീ​രാ​നു​ള്ള വി​ധി ത​ൽക്കാ​ലം മാ​റി​ക്കി​ട്ടി​യ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ മു​റി​വേ​റ്റ ജ​ന്തു ഒ​ന്നു ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നോ​ക്കി, എ​ങ്ങോ​ട്ടോ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘എ​ന്നാ ച​വി​ട്ടാ ലൂ​യി​ച്ചാ’’ പി​റ​കി​ലെ സീ​റ്റി​ൽനി​ന്നും ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​​ന്റെ നീ​ര​സം മു​റ്റി​യ സ്വ​രം പു​റ​ത്തുവ​രാ​ൻ അ​ണു​വി​ട വൈ​കി​യ​തി​നാ​ൽ പ​തി​വു​ശീ​ല​മു​ള്ള ഒ​രു ചെ​റു​പ​ദം അ​തി​ന​കം ലൂ​യി​സ് വി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ലൈ​റ്റി​​ന്റെ സ്വി​ച്ചി​ലേ​ക്ക് ലൂ​യി​സി​​ന്റെ കൈ​യ​മ​ർ​ന്നു.​ തൊ​ട്ടു പി​റ​കി​ലി​രു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ഭാ​വ​മാ​റ്റം ക​ണ്ണാ​ടി​യാ​ൽ വെ​ളി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മാ​ത്ര​യി​ൽത​ന്നെ ‘‘മ​യി​ലാ​ടും കു​ന്ന് മ​റ​ന്നേ പോ​യി...’’ എ​ന്ന് മൂ​ളി. പ​റ്റി​യ അ​ബ​ദ്ധ​ത്തെ സം​ഗീ​തംകൊ​ണ്ട് പു​ത​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ലൂ​യി​സി​​ന്റെ അ​പാ​ര​സി​ദ്ധി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചുകൊ​ണ്ട് തൊ​ട്ടു പി​റ​കി​ലി​രു​ന്ന രാ​ജേ​ഷും ജോ​ണും തു​ട​ർ​ന്നു പാ​ടി. ഡ്രൈ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് കേ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​ത​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും കൂ​ട്ട​രും പ​ങ്കുചേ​ർ​ന്ന് ഗാ​ന​മേ​ള​ക്ക് വീ​ണ്ടും തി​രികൊ​ളു​ത്തി. ഇ​ട​ക്കെപ്പോ​ഴോ ലൂ​യി​സി​​ന്റെ കാ​ൽ​പ്പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​നും ക​യ്യൊ​തു​ക്ക​ത്തി​നു​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ട്രാ​വ​ല​ർ നീ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങി.

    ‘‘ലൂ​യി​സെ ആ ​പി​റ​കി​ലെ ലൈ​റ്റൊ​ന്ന് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തേ​ര്.’’ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ബാ​ക്ക് റെ​സ്റ്റി​ൽ ത​പ്പി​പ്പി​ടി​ച്ചും ക​മ്പി​യി​ൽ തൂ​ങ്ങി​യാ​ടി​യും മു​മ്പി​ലെ​ത്തി, അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​നെ മ​ണ​ത്ത് ലൂ​യി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു ‘‘ഓ​ഫു ചെ​യ്യാം, ചേ​ട്ട​ൻ ചെ​ന്നി​രു​ന്നാ​ട്ടെ.’’ തി​രി​ഞ്ഞുന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഒ​രു ചെ​റു ചി​രി​യോ​ടെ ഫ്രാ​ൻ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കോ​ട്ടെ, അ​ല്ലെ മ​ക്ക​ളെ.’’

    ‘‘ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​നെ വ​ല്ലാ​തെ ഉ​റ​ക്കം നാ​റു​ന്നു അ​ല്ലേ​ടോ?’’ പാ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ ബി​ൻ​സി മോ​ളു​ടെ കൗ​ണ്ട​ർ..​. മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽനി​ന്നു​യ​ർ​ന്ന ചി​രി​യ​ല​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​​ന്റെ വേ​ഗ​തകൊ​ണ്ടാ​വാം പെ​ട്ടെ​ന്ന് ത​ന്നെ പി​ൻ​സീ​റ്റി​ലെ​ത്തി, ഒ​പ്പം ഫ്രാ​ൻ​സി​യും.

    ബാ​ങ്കി​ൽനി​ന്നു​ള്ള സം​ഘ​യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ സേ​വാ​സെ​റ്റ​പ്പി​​ന്റെ ചു​മ​ത​ല ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​നാ​ണ്. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ലേ​റെ ഇ​ന്ധ​നം, ഐ​സ് ഫ്ലാ​സ്ക്, സോ​ഡ, വെ​ള്ളം, ഗ്ലാ​സ്, ല​ഘു പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഏ​തു വൈ​കി​യ വേ​ള​യി​ലും ഫ്രാ​ൻ​സി ത​യാ​റാ​യി ഉ​ണ്ടാ​വും. തി​ടു​ക്ക​ക്കാ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു റൗ​ണ്ട് ആ​ദ്യ​മേ ഒ​ഴി​ച്ചു ന​ൽകി ത​​ന്റെ പ​ങ്ക് ഗ്ലാ​സിൽ നി​റ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ജു​ബ്ബാ ന​ന​ക്കുവാ​നാ​യി മാ​ത്രം ഒ​രു ജ​ന്തു വ​ണ്ടി​ക്ക് മു​ന്നിൽ ചാ​ടി​യ​തൊ​ന്നും ചേ​ട്ട​ൻ ക​ണ്ട​തു​മി​ല്ല, അ​റി​ഞ്ഞ​തു​മി​ല്ല. അ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ വ​ണ്ടി ഒ​രു പ​ത്തു മി​നിറ്റ് കാ​ട്ടി​ൽ നി​റു​ത്തി​യേ​ച്ച് മു​റി​വേ​റ്റ മൃ​ഗ​ത്തി​​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടേ, യാ​ത്ര തു​ട​രാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

    വ​ണ്ടി​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റെ കൂ​ടാ​തെ പ​ത്തു​പേ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഏ​തു യാ​ത്ര​യി​ലും സ​ഹ​മ​ദ്യ​പ​ന്മാ​രാ​യ ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​നും റ​ഷീ​ദും സി​ദ്ധാ​ർ​ഥും ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ഗ്ലാ​സുക​ൾ നീ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഫ്രാ​ൻ​സി ചെ​റു​താ​യൊ​ന്നു നീ​ര​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘‘വ​ഴീ​ന്ന് ര​ണ്ടുപേ​ർ കൂ​ടി ക​യ​റാ​നു​ണ്ട് സാ​റ​മ്മാ​രെ.’’

    ‘‘സ്റ്റോ​ക്ക് പ​ക്ക​യ​ല്ലേ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ടാ, ദെ​ൻ വൈ ​ആ​ർ യൂ ​സോ ബോ​തേ​ർ​ഡ്’’ എ​ന്നാ​യി ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ.

    ‘‘അ​ത​ല്ല സാ​റെ, അ​വ​ര് പു​തി​യ പ​യ്യ​ന്മാ​രാ.’’

    ഇ​നി വ​ണ്ടി​യി​ൽ ക​യ​റാ​നു​ള്ള​ത് ഹൈ​റേ​ഞ്ച് ബ്രാ​ഞ്ചി​ലെ പ്രൊ​ബേ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ജൂ​നി​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വു​മാ​രാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ മു​ന്നിൽ സീ​നി​യ​ർ​ മാ​നേ​ജ​രു​ടെ കോ​ട്ട് അ​ഴി​ഞ്ഞുവീ​ഴു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​ക്ക് താൽപര്യ​മി​ല്ല.

    ‘‘എ​വി​ടു​ന്നാ അ​വ​ര് ക​യ​റു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്?’’ ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ എ​സ്.​എ​മ്മി​​ന്റെ മൈ​ക്ക് സ്വ​യം ഉ​ള്ളി​ലേ​റ്റി. മു​ൻ​നി​ര​യി​ലെ ഗാ​യ​ക​ർ അ​തൊ​ന്നും കേ​ട്ട​താ​യി തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. അ​വി​ടെ​യി​പ്പോ​ൾ ഇ​ള​യ​രാ​ജ​യാ​ണ്. ‘‘മി​ൻ​മി​നി​യു​ടെ വോ​യ്സാ​ണ​ല്ലേ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ്ക്ക്, അ​ല്ലേ സാ​ർ’’ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് വി​ന​യാ​ന്വി​ത​നാ​യി ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘ഏൻ​സ​ർ മൈ ​ക്വ​സ്റ്റ്യൻ, ഐ ​ആം യു​വ​ർ ബോ​സ്?, മൈ​ൻഡ് ഇ​റ്റ്.’’ ബാ​ങ്കി​ൽവെ​ച്ച് ഇ​ട​ക്കി​ടെ മൂ​ളി​പ്പാ​ട്ടു​മാ​യി പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് പോ​കാ​റു​ള്ള​ത് ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​​ന്റെ ക​ണ്ണി​ലും പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​റി​ഞ്ഞ​താ​യി ഭാ​വി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും.

    ‘‘ലാ​സ്റ്റ് ഹെ​യ​ർ പി​ൻ ബെ​ൻഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള വ​ള​വി​ൽനി​ന്ന് അ​വ​ര് ക​യ​റും സാ​ർ’’ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ജാ​ള്യ​ത മ​റ​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞൊ​പ്പി​ച്ചു.

    ‘‘ദെ​ൻ ഹൗ ​​െമ​നി ഹെ​യ​ർപി​ൻ ബെ​ൻഡ്സ് ലെ​ഫ്റ്റു ടു ​ക​വ​ർ?’’

    ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ അ​ൽപം ഉ​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ് ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ചു​റ്റും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത പ​ട​ർ​ന്നു. അ​തു​വ​രെ പി​ന്നി​ട്ട വ​ള​വു​ക​ളും തി​രി​വു​ക​ളും ആ​രു​മെ​ണ്ണി​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​തി​വു സം​ഘ​ത്തി​​ന്റെ അ​ന്ന​ത്തെ യാ​ത്ര​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യംപോ​ലും അ​വ​ർ മ​റ​ന്നുപോ​യി​രു​ന്നു. ര​സി​ക​ത്തംകൊ​ണ്ട് അ​ത്ര​മേ​ൽ പ​ര​സ്പ​രം ഇ​ഴു​കി​ച്ചേ​ർ​ന്ന സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​രാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ.

    ‘‘സാ​ർ, വ​ണ്ടി​യൊ​ന്നു നി​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ​യ​ണം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്’’ അ​തു​വ​രെ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ഒ​രു സ്വ​രം മൂ​ന്നാം വ​രി​യി​ലെ സൈ​ഡ് സീ​റ്റി​ൽനി​ന്നു​യ​ർ​ന്നു. ചാ​രി​യി​രു​ന്ന് നി​രു​ന്മേ​ഷം ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി. പാ​ട്ടും ബ​ഹ​ള​വു​മോ ജ​ന്തു കു​റു​കെ ചാ​ടി​യ​തി​ന് വ​ണ്ടി സ​ഡ​ൻ ബ്രേ​ക്കി​ട്ട​തോ, ഒ​ന്നുംത​ന്നെ അ​വ​ളെ ബാ​ധി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടി​ല്ല. രാ​ജേ​ഷും ജോ​ണും ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി​യെ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. ഏ​തോ മ​രു​ന്നി​​ന്റെ മ​യ​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ളെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ച്ചു.

    ‘‘സാ​ർ, പ്ലീ​സ്.’’ ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി​യു​ടെ സ്വ​രം യാ​ച​ന​യു​ടേ​താ​യി.

    ‘‘ലൂ​യി​സെ, വ​ണ്ടി​യൊ​ന്ന് സൈ​ഡാ​ക്ക്.’’ രാ​ജേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഈ ​കാ​ട്ടി​ലോ സാ​റെ, ഇ​നി മൂ​ന്നു ബെ​ൻഡ് കൂ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ടൗ​ണാ​യി. ഇ​ത്തി​രി ക്ഷ​മി’’ -ലൂ​യി​സ് ഒ​രു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പെ​ന്നോ​ണം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘നി​ർ​ത്തെ​ടോ, ത​​ന്റെ മ​റ്റേ​ട​ത്തെ വ​ണ്ടി!’’

    മു​റി​വേ​റ്റ കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ത്തി​​ന്റെ അ​ല​ർ​ച്ചപോ​ലെ​യു​ള്ള സ്വ​രം എ​വി​ടെനി​ന്നാ​ണെ​ന്ന​റി​യാ​തെ, വ​റു​ത്ത ക​ശു​വ​ണ്ടി കൊ​റി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ സ്ത​ബ്ധ​നാ​യി. ട്രാ​വ​ല​ർ ഒ​ന്നു വി​റ​ച്ചുനി​ന്നു.

    ഹാ​ൻഡ് ബാ​ഗെ​ടു​ത്ത്, മ​റു​കൈകൊ​ണ്ട് ഡോ​ർ തു​റ​ന്ന് ഒ​രു

    ചു​ടു​കാ​റ്റു​പോ​ലെ ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി നി​ര​ത്തി​​ന്റെ ഇ​ട​തുവ​ശ​ത്തു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് പാ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ആ​രെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ന്നു ടോ​ർ​ച്ചു​മാ​യി കൂ​ടെ ചെ​ല്ലൂ.’’ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​ൻ കാ​രു​ണ്യ​വാ​നാ​യി.

    ‘‘ടോ​ർ​ച്ചോ, ആ​രാ ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ടോ​ർ​ച്ചു കൊ​ണ്ടുന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്? മൊ​ബൈ​ലി​ല്ലേ ക​യ്യി​ൽ?’’

    ‘‘അ​വ​ള് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് കേ​ട്ടി​ല്ലേ?, ക​ൾ​ച്ച​ർ​ലെ​സ് ലേ​ഡി.’’

     

    ‘‘ഇ​വ​ളൊ​ക്കെ വ​രേ​ണ്ട വ​ല്ല ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടോ, വ​യ്യാ​ത്ത അ​വ​ളെ​യും കൂ​ട്ടി പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ബ​ന്ധം?’’

    ശ​രി​യാ​ണ്. ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി ബാ​ങ്കി​ലെ സ്ഥി​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യ​ല്ല. ഡെ​യി​ലി ക്യാ​ഷ് ക​ലക്ട​ർ... അ​ന്ന​ത്തേ​തുപോ​ലെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ അ​വ​ൾ ചേ​ർ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ​രും കു​റ്റം പ​റ​യി​ല്ല.

    ‘‘ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി​ക്ക് ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ബ​ന്ധം. ലൂ​യി​സേ ടോ​ർ​ച്ചു വ​ല്ല​തുമു​ണ്ടോ ത​​ന്റെ ക​യ്യി​ൽ?’’ ഫ്രാ​ൻ​സി മു​ന്നോ​ട്ടു ചെ​ന്നു.

    ‘‘ടോ​ർ​ച്ചു​ണ്ട്.​ അ​തി​പ്പോ ത​രാ​നൊ​ക്ക​ത്തി​ല്ല ചേ​ട്ടാ,’’ ഫ്രാ​ൻ​സി​യു​ടെ ക്ഷ​മ​യ​റ്റു, അ​യാ​ൾ ലൂ​യി​സി​​ന്റെ ഷ​ർ​ട്ട് കോ​ള​റി​ൽ ക​യ​റി​പ്പി​ടി​ച്ചു.

    ‘‘അ​പ്പ​​ന്റെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രോ​ടാ ത​ല്ലു​കൊ​ള്ളി​ത്ത​രം?’’

    ലൂ​യി​സി​​ന്റെ കൈ ​ക്യാ​ബി​നി​ൽ പ​ര​തി ഒ​രു എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ലാ​മ്പ് വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ‘‘ഇ​തു​മ​തി​യോ ചേ​ട്ടാ?’’ എ​ന്നാ​യി പി​ന്നെ മ​ര്യാ​ദ​രാ​മ​ൻ.

    ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ലാ​മ്പ് വാ​ങ്ങി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി.

    ‘‘ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ടാ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണേ.’’ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും സ​ന്ധ്യ​യും ബി​ൻ​സി മോ​ളും ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘എ​ന്നെ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്ക​റി​യാം. നി​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ഒ​രു​വ​ളാ അ​ങ്ങോ​ട്ട് പോ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രേ​ലും വ​രു​ന്നു​ണ്ടോ എ​​ന്റെ കൂ​ടെ?’’

    ഗാ​യ​ക സം​ഘം മൂ​ക​രാ​യി പ​ര​സ്പ​രം നോ​ക്കി.

    ‘‘എ​ന്നാ മ​ക്ക​ള് പാ​ട്ടും പാ​ടി പു​ലി​യേ​യും പേ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഇ​തി​ന​ക​ത്തി​രി, ചേ​ട്ട​നി​പ്പോ വ​രാം.’’

    ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി​ക്കു പി​റ​കേ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​നും കാ​ടു പൂ​കി.

    കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽനി​ന്ന് അ​ൽപനേ​ര​ത്തേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും മാ​റി​പ്പോ​വു​ന്ന​യാ​ൾ സം​സാ​ര​വി​ഷ​യ​മാ​വു​ന്ന പ​തി​വ് അ​വി​ടെ​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു, റ​ഷീ​ദി​ലൂ​ടെ.

    ‘‘ചേ​ട്ട​ൻ ഭ​യ​ങ്ക​ര പാ​ര​ന്റി​ങ് ആ​ണ​ല്ലോ.’’

    പ​ര​ദൂ​ഷ​ണം ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടും അ​യാ​ളു​ടെ നാ​ക്കി​​ന്റെ മൂ​ർ​ച്ച അ​റി​യാ​വു​ന്ന​തുകൊ​ണ്ടും അ​തി​നെ ആ​രും അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചി​ല്ല.

    ‘‘ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി​യു​ടെ ക​ൺ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ എ​ന്താ​യി സാ​ർ?’’ പ​ര​മാ​വ​ധി ഭ​വ്യ​നാ​യി സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘ക​ൺ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​നാ​ണോ ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി​യു​ടെ പ്ര​സ​ന്റ് ക്രൈ​സി​സ്? ഡ​യ​റി​യ അ​ല്ലേ​ടോ.’’

    സീ​നി​യ​ർ മാനേ​ജ​രു​ടെ ത​മാ​ശ​ക്ക് പ​ക്ഷേ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച പി​ന്തു​ണ ത​ന്നെ ല​ഭി​ച്ചു. പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ് ട്രാ​വ​ല​റി​ന​കം തു​ളു​മ്പി.

    കൈ​ക​ൾ ചു​രി​ദാ​ർ ഷാ​ളി​ൽ തു​ട​ച്ചുകൊ​ണ്ട് ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി തി​രി​ച്ചുവ​ന്നു. തൊ​ട്ടു​പി​റ​കെ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​നും. ലൂ​യി​സ് ഡോ​റു തു​റ​ന്നുകൊ​ടു​ത്തു, അ​വ​ൾ ഒ​ന്നും മി​ണ്ടാ​തെ അ​ക​ത്തുക​യ​റി.

    ‘‘ഇ​ന്നാ ത​​ന്റെ വി​ള​ക്ക്’’ ഫ്രാ​ൻ​സി എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ലാ​മ്പ് തി​രി​കെ​യേ​ൽപി​ച്ചു.

    ‘‘വെ​ള്ളം വ​ല്ല​തും വേ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നോ?’’ എ​ന്ന ലൂ​യി​സി​​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

    ‘‘എ​ന്നാ വ​ണ്ടി വി​ട്ടോ’’ സ്വ​ന്തം സിം​ഹാ​സ​ന​ത്തി​ലി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​ൻ ഉ​ഷാ​റാ​യി. ഞ​ര​മ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​വ​ഹി​ച്ച​തോ​ടെ ട്രാ​വ​ല​റും കു​തി​ച്ചു.

    വി​ൻ​ഡോ ക​ർ​ട്ട​ൻ വ​ക​ഞ്ഞുമാ​റ്റി, വ​ർ​ണര​ഹി​ത​മാ​യ ഗ്ലാ​സി​ലൂ​ടെ ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കി. സ്ട്രീ​റ്റ് ലൈ​റ്റു​ക​ളി​ല്ല... വി​ള​ക്കു ക​ത്തി​ച്ചുവെക്കാ​ൻ വി​ദൂ​ര​ത​യി​ൽപോ​ലും ഒ​രു ജീ​വ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മി​ല്ല... ഒ​ന്നും കാ​ണാ​നാ​വാ​തെ നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വേ​ദ​ന കൂ​ടി​ക്കൂ​ടി വ​രി​ക​യാ​ണ്. അ​ടി​വ​യ​റ്റി​ൽനി​ന്നും അ​ത​ങ്ങ് പൂ​ക്കു​റ്റിപോ​ലെ പൊ​ങ്ങി ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ പൊ​ള്ളി​ക്കു​ന്നു. ക​യ്യും കാ​ലും കോ​ച്ചി വ​ലി​ക്കു​ന്നു...

    ‘‘കു​ടി​ക്കാ​ൻ വ​ല്ല​തും വേ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നോ?’’ ആ​രാ​ണ് ചോ​ദി​ച്ച​തെ​ന്ന​റി​യി​ല്ല.

    ‘‘ചു​രം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ വ​ല്ല ഹോ​ട്ട​ലോ, ത​ട്ടു​ക​ട​യോ കാ​ണും.’’

    ‘‘അ​തി​നുമു​മ്പ് അ​വ​ര് ക​യ​റി​ല്ലേ?’’

    ‘‘വി​ളി​ച്ചു നോ​ക്കി​യോ ആ​രെ​ങ്കി​ലും?’’

    ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി ഇ​ടം​കൈ അ​ടി​വ​യ​റ്റി​ല​മ​ർ​ത്തി, ക​ണ്ണു​ക​ള​ട​ച്ചു ചാ​രി​ക്കി​ട​ന്നു.

    ‘‘ആ ​മൈ​ക്കൊ​ന്നു പി​റ​കി​ലേ​ക്കു ത​ന്നേ.’’ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ഇ​ട​ക്ക് നി​ല​ച്ചുപോ​യ സം​ഗീ​ത​ധാ​ര തു​ട​രാ​നു​ള്ള ആ​വേ​ശ​മാ​യി മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം...

    ‘‘അ​തേ​യ​തേ, സി​ദ്ധു ഇ​തു​വ​രെ പാ​ടി​യി​ല്ല​ല്ലോ, പോ​ന്നോ​ട്ടെ’’, ബി​ൻ​സി​യും സ​ന്ധ്യ​യും ആ​വേ​ശം മു​റ്റി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു. ന​വ​ജാ​ത​ശി​ശു​വി​​ന്റെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യ പൊ​ക്കി​ൾ​വ​ള്ളി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ർ​ജ​​ന്റെ വി​രു​തു​ള്ള പ​ല കൈ​ക​ൾ ക​ട​ന്ന് മൈ​ക്കും കേ​ബി​ളും സി​ദ്ധാ​ർഥി​ലെ​ത്തി.

    ‘‘സി​ദ്ധു... സി​ദ്ധു’’ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ മു​ന്നേ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ളി​ക്കാ​ര​നോ​ടെ​ന്ന വ​ണ്ണം പ​ല ക​ണ്ഠ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ച് ആ​ർ​ത്തു വി​ളി​ച്ചു.

    ‘‘സോ​റി, ഞാ​ന​ല്ല... എ​സ്.​എം ആ​ണ് പാ​ടു​ന്ന​ത്. സാ​ർ പ്ലീ​സ്’’, സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് മൈ​ക്ക് ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ന് കൈ​മാ​റി.​ മേ​നോ​ൻ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി മൊ​ബൈ​ലി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തുവെ​ച്ച ക​രോ​ക്കെ മ്യൂ​സി​ക് ബ്ലൂ​ടൂ​ത്ത് വ​ഴി ആം​പ്ലി​ഫ​യ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി.

    ‘‘ആ​ജ് സെ ​പ​ഹ​ലേ, ആ​ജ് സെ ​ജ്യാ​ദാ

    ഖു​ഷി ആ​ജ് ത​ക് ന​ഹി മി​ലീ...’’

    സ്റ്റാ​ഫ് ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ആ​രാ​ധ​ന​യോ​ടെ നോ​ക്കി.

    പാ​ടി​യ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തും ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ ക​ര​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    ‘‘നൊ​സ്റ്റു അ​ടി​ച്ചോ സാ​റെ, സാ​ര​മി​ല്ല.’’ റ​ഷീ​ദ് മേ​നോ​​ന്റെ പു​റം ത​ട​വി.

    ‘‘വി​സ്കി ക​ഴി​ച്ചാ​ൽ എ​നി​ക്ക് ക​ര​ച്ചി​ൽ വ​രും. ബി​കാ​സ് വി​സ്കി ഈ​സ് എ ​മെ​ല​ങ്കൊ​ളി​ക്ക് ഡ്രി​ങ്ക്, എ​ന്നുവെ​ച്ച് എ​​ന്റെ പു​റം ത​ലോ​ടി​യി​ട്ടൊ​ന്നും ഒ​രു കാ​ര്യ​വു​മി​ല്ല റ​ഷീ​ദെ.’’

    റ​ഷീ​ദി​​ന്റെ ഇ​നി​യും ഫോ​ർ​വേ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ സ്പ​ർ​ശി​ച്ചുകൊ​ണ്ട് മേ​നോ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

     

    ചി​രി​യൊ​തു​ക്കാ​ൻ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​​ന്റെ വാ​യി​ലൂ​ടെ മ​ദ്യം സ്പ്രേ ​ചെ​യ്ത് റ​ഷീ​ദി​​ന്റെ ക​ണ്ണി​ലും മു​ഖ​ത്തു​മാ​യി പ​തി​ച്ചു. സീ​നി​യ​ർ മേ​നേ​ജ​രു​ടെ ക​മ​ന്റ് കേ​ട്ട ജാ​ള്യ​തകൂ​ടി രോ​ഷ​ത്തി​ലി​ട്ട് പ​ത​പ്പി​ച്ച് റ​ഷീ​ദ് ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​നി​ട്ടു ഒ​ന്നു കൊ​ടു​ത്തു.

    ‘‘എ​ടാ മേ​ത്ത ചെ​റു​ക്കാ, നീ​യെ​ന്നെ ത​ല്ലി​യ​ല്ലേ പ​ന്നീ.’’

    കു​ടി​ച്ചു തീ​രാ​റാ​യ കു​പ്പി റ​ഷീ​ദി​​ന്റെ ത​ല​യ്ക്കു നേ​രെ ഓ​ങ്ങി ഫ്രാ​ൻ​സി നി​ന്നു വി​റ​ച്ചു.​ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ഫ്രാ​ൻ​സി​യെ പൂ​ണ്ട​ട​ക്കം പി​ടി​ച്ചു.

    ‘‘ലൂ​യി​സെ’’ ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​​ന്റെ ആ​ജ്ഞാ​സ്വ​ര​മു​യ​ർ​ന്നു.​ അ​തു കേ​ൾ​ക്കും മു​മ്പു ത​ന്നെ ലൂ​യി​സ് ബ്രേ​ക്ക് ച​വി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    ‘‘ഇ​തി​ങ്ങ​നെ പോ​യാ​ൽ ശ​രി​യാ​വി​ല്ല.’’ മേ​നോ​ൻ കു​പി​ത​നാ​യി.

    ‘‘സാ​റെ, ഇ​വ​ന്മാ​രെ​യൊ​ന്നും കൂ​ടെ കൊ​ണ്ടുന​ട​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല. ഏ​തു​നേ​ര​ത്താ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ക​ത്തി​യി​റ​ക്ക്വാ​ന്ന് നോ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി.’’ കൈയിൽനി​ന്നു കു​പ്പി മേ​നോ​ൻ പി​ടി​ച്ചുവാ​ങ്ങി​യി​ട്ടും ഫ്രാ​ൻ​സി ഒ​ട്ടും ത​ണു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ‘‘ന​മ്മ​ളെ​ന്തി​നാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​ത്? അ​റ്റ്ലീ​സ്റ്റ് അ​തെ​ങ്കി​ലും ഓ​ർ​മ വേ​ണം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും,’’ എ​സ്.​എം താ​ക്കീ​തി​​ന്റെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ൽപം മു​മ്പി​ലാ​യി റോ​ഡ​രി​കി​ൽ നി​ന്ന ര​ണ്ടു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ വ​ണ്ടി​ക്കു നേ​രെ ന​ട​ന്നു വ​ന്നു ലൂ​യി​സി​നോ​ട് എ​ന്തോ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘സാ​റെ ഇ​വ​ട​ത്തെ ബാ​ങ്കി​ലെ സ്റ്റാ​ഫാ.’’ ലൂ​യി​സ് പു​റ​കി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചുപ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഓ​ക്കെ, അ​വി​ടെ സീ​റ്റി​ല്ലേ, ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മു​ന്നി​ൽനി​ന്ന് ര​ണ്ടുപേ​ർ ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു വ​രൂ... അ​വ​ര​വി​ടെ ഇ​രു​ന്നോ​ട്ടെ’’, ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ സ്വ​ര​മൊ​തു​ക്കിക്കൊ​ണ്ടു തു​ട​ർ​ന്നു, ‘‘വ​ന്ന​വ​ർ നി​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ളൊ​ക്കെ വ​ള​രെ ജൂ​നി​​േയ​ർ​സ് ആ​ണെ​ന്ന് ഓ​ർ​മ വേ​ണം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും.’’

    ‘‘ഒ​ര​ഞ്ചു മി​നു​ട്ടു സാ​ർ’’ വ​ന്ന​വ​ർ ര​ണ്ടു പേ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ലൂ​യി​സി​​ന്റെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ ഒ​രു ഫ്ല​ക്സ് പോ​സ്റ്റ​ർ വ​ണ്ടി​യു​ടെ മു​മ്പി​ൽ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തെ വി​ൻ​ഡ് സ്ക്രീ​നി​ൽ പ​തി​ച്ചുവെ​ച്ചു.

    ‘‘എ​സ്.​എം സാ​റെ, ഇ​ങ്ങ​നെ പോ​രെ?’’ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലൊ​രാ​ൾ വി​ളി​ച്ചു ചോ​ദി​ച്ചു. വ​ണ്ടി​യി​ൽനി​ന്നി​റ​ങ്ങി നോ​ക്കാ​നു​ള്ള താ​ൽപര്യ​മൊ​ന്നും ആ​രും കാ​ണി​ച്ചി​ല്ല. പൊ​ടു​ന്ന​നെ ഒ​രു മൂ​ക​ത അ​വ​രെ​യാ​ക​മാ​നം വ​ല​യംചെ​യ്തു, സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നു പി​റ​കെ വ​ന്ന ശാ​ന്ത​തപോ​ലെ. അ​ത് അ​ധി​കനേ​രം നീ​ണ്ടുനി​ന്നി​ല്ല.

    ‘‘വാ​ട്ടീ​സ് യു​വ​ർ നെ​യിം യ​ങ് മെ​ൻ.’’ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി പി​ൻ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രോ​ട് മേ​നോ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ​പൂ​ർ​വം ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘ഐ ​ആം ന​വീ​ൻ ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, ഹി ​ഈ​സ് ഇ​ഷാ​ൻ ഫി​ലിപ്.’’

    ജൂ​നി​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘അ​ത് ന​ന്നാ​യി.’’ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​ൻ പി​റു​പി​റു​ത്തുകൊ​ണ്ട് റ​ഷീ​ദി​നെ നോ​ക്കി.

    ‘‘സോ​റി, ന​മ്മു​ടെ ഫ​സ്റ്റ് മീ​റ്റി​ങ് ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ഒ​ക്കേ​ഷ​നി​ലാ​യിപ്പോ​യി.’’ മേ​നോ​ൻ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട​ൽ ചു​രു​ക്കി.

    ‘‘ഇ​റ്റ്സ് ഓ​ൾ റൈ​റ്റ് സാ​ർ, ന​മു​ക്കെ​ന്തു ചെ​യ്യാ​നാ​വും.’’ ഇ​ഷാ​ൻ ഫി​ലി​പ് അ​തും പ​റ​ഞ്ഞ് കൂ​ടെ വ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ ഇ​രി​പ്പി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ‘‘ചെ​യ​ർ​മാ​​ന്റെ വി​ല്ലേ​ജി​ലു​ള്ള​വ​രാ... ആ ​ര​ണ്ടുപേ​രും.’’ പി​റ​കി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു മാ​ത്രം കേ​ൾ​ക്കാ​വു​ന്നത​ര​ത്തി​ൽ മേ​നോ​ൻ മൊ​ഴി​യ​വേ വ​ണ്ടി​യും നീ​ങ്ങി.

    ‘‘അ​വ​ർ​ക്ക് ച്ചി​രി വേ​ണ്ടിവ​രു​മോ സാ​റെ.’’ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​ൻ വീ​ണ്ടും ഉ​ത്സാ​ഹി​യാ​യി.

    ‘‘വേ​ണ്ട, താ​ന​ങ്ങോ​ട്ട് ചെ​ന്ന​വ​രെ ചീ​ത്ത​യാ​ക്ക​ണ്ട.’’ സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ വി​ല​ക്കി.

    ‘‘എ​ന്നാ വ​ല്ല ഹോ​ട്ട​ലും കാ​ണു​മ്പോ നി​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ​യാം, വ​ല്ലാ​ത്ത പൊ​രി​ച്ചി​ല്..​. സാ​റി​നി​ല്ലേ?’’ ഏ​മ്പ​ക്കം വി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് ഫ്രാ​ൻ​സി ഡ്രൈ​വ​ർ സീ​റ്റി​ന​രി​കി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. അ​തി​നി​ടെ ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി​ക്ക​രി​കി​ൽ ചെ​ന്ന് ‘‘വ​ണ്ടി നി​റു​ത്തു​മ്പോ, വ​ല്ല​തും ക​ഴി​ച്ചോ​ള​ണേ മോ​ളെ’’ എ​ന്ന് ത​ട്ടി​യു​ണ​ർ​ത്തി പ​റ​യാ​നും മ​റ​ന്നി​ല്ല.

    സ​മ​നി​ര​പ്പി​ലൂ​ടെ കു​റ​ച്ചുദൂ​രം കൂ​ടി വ​ണ്ടി​യോ​ടി.​ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ നി​റ​യെ ഹ​ൽ​വ​ക്ക​ട​ക​ളാ​ണ്... മ​ല​മു​ക​ളി​ലെ ചെ​റു​പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലും തീ​ര​ദേ​ശ​ ന​ഗ​ര​ത്തി​​ന്റെ ബ്രാ​ൻ​ഡ് വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മ​ധു​രം വി​ൽക്കുന്നു. അ​വി​ട​ത്തെ ഒ​രു തെ​രു​വി​നുപോ​ലും പേ​രു ന​ൽകിയ മ​ധു​രി​ക്കു​ന്ന മാം​സം. ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​നി​ലെ ഗാ​യ​ക​നെ ക​ര​യി​ച്ച അ​തേ ‘മെ​ല​ങ്കൊ​ളി​ക്ക് ഡ്രി​ങ്ക്’ അ​യാ​ളി​ലെ സം​ശ​യാ​ലു​വി​നെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ‘‘മ​ധു​രി​ക്കു​ന്ന മാം​സം! വാ​ട്ട് എ ​റെ​ഡി​ക്യൂ​ല​സ് നെ​യിം?’’

    ഫ്രാ​ൻ​സി ഒ​ന്നൂ​റി​ച്ചി​രി​ച്ചു.​ പി​ന്നെ, റ​ഷീ​ദി​നെ ഇ​ടം ക​ണ്ണാ​ലെ നോ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘സാ​റെ, പോ​ർ​ക്കു ക​ഴി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കൊ​ന്നും അ​ത​റി​യാ​നു​ള്ള ഭാ​ഗ്യ​മി​ല്ല... അ​ല്ല. സാ​റി​നു പോ​ർ​ക്ക് വേ​ണേ​ൽ ഇ​വി​ടേം കി​ട്ടും.’’

    ന​ല്ല പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഒ​രു താ​ൽക്കാ​ലി​ക റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​​ന്റെ പ​രി​സ​ര​ത്തേ​ക്ക് ലൂ​യി​സ് വ​ണ്ടി​യൊ​തു​ക്കി നി​ർ​ത്തി.

    ‘‘ബാ​ത്ത് റൂ​മി​ൽ പോ​കാ​ൻ ഇ​വി​ടെ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. തി​രി​ച്ചു പോ​വു​മ്പോ അ​തു കി​ട്ടി​യെ​ന്നു വ​രി​ല്ല.’’

    ലൂ​യി​സ് പ​റ​ഞ്ഞുതീ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ എ​ല്ലാ​വ​രും ചാ​ടി​യി​റ​ങ്ങി. അ​ത്ര​മേ​ൽ വി​ശ​ന്നി​രു​ന്നു അ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി റ​ഷീ​ദ് ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​​ന്റെ​യും ഫ്രാ​ൻ​സി​യു​ടെ​യും ടേ​ബി​ൾ വി​ട്ട് മാ​റി​യി​രു​ന്നു. പാ​ട്ട് കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് സീ​റ്റ് പി​ടി​ച്ചു.​ രാ​ജേ​ഷും ജോ​ണും ഏ​റെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട്ടും ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി ഇ​റ​ങ്ങിവ​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ൾ മ​നം​പു​ര​ട്ട​ലി​നെ അ​മ​ർ​ത്തിവെ​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​പെ​ട്ടു.

    ‘‘ഒ​രു ലൈം ​ടീ ക​ഴി​ച്ചാ​ൽ എ​ല്ലാം സെ​റ്റാ​വും ചി​ത്രാ.’’ രാ​ജേ​ഷി​​ന്റെ സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​ക്കുള്ള മ​റു​പ​ടി ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി ഒ​രു നോ​ട്ട​ത്തി​ലൊ​തു​ക്കി.

    ‘‘ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ഷ്യൂ വ​ന്നാ ട്രി​പ് ആ​കെ സ്പോ​യി​ലാ​കും.’’ രാ​ജേ​ഷി​നൊ​പ്പം റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റിലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങ​വേ ജോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര​യി​ലെ ര​സം​കൊ​ല്ലി​യാ​യ​വ​ൾ അ​ന്നേ​രം ട്രാ​വ​ല​റി​ന​ക​ത്തി​രു​ന്ന് ചു​രി​ദാ​ർ ഷാ​ളുകൊ​ണ്ട് അ​ടി​വ​യ​റ്റി​നു മീ​തെ മു​റു​ക്കി​ക്കെ​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​ പി​ന്നീ​ട​വ​ൾ ഹാ​ൻഡ് ബാ​ഗി​നു​ള്ളി​ൽ ക​യ്യി​ട്ട് നോ​ക്കി. ക​രു​തിവെ​ച്ച​തി​ൽ ര​ണ്ടു വ​ലി​യ​ പാ​ക്ക​റ്റ് പൊ​ട്ടി​ക്കാ​തെ ഭ​ദ്ര​മാ​യി ഇ​രി​പ്പു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ണ്ടിവ​ന്നാ​ൽ പാ​തി​രാ​ക്ക് എ​വി​ടെ കി​ട്ടാ​നാ​ണ്. കൈ​വി​ട്ടുപോ​യാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ അ​ഡ്മി​റ്റാ​വേ​ണ്ടി വ​രും. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു.​ ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ര​യി​ലെ കു​രു​ക്ക് ഒ​ന്നുകൂ​ടി മു​റു​ക്കി, മു​തു​കു വ​ള​ച്ചി​രു​ന്ന് തൊ​ട്ടു മു​ൻ​ സീ​റ്റി​​ന്റെ ബാ​ക്ക് റെ​സ്റ്റി​ൽ ത​ലവെ​ച്ചു കി​ട​ന്നു...

    ‘‘ചേ​ച്ചി, ഇ​ത് ലാ​സ്റ്റ് ചാ​ൻ​സ്... ഇ​നി​യ​ങ്ങോ​ട്ട് ഒ​ന്നും കി​ട്ടി​ല്ല.’’ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ലേ​ക്ക് ആ​ളു​ക​ളെ വി​ളി​ച്ചുക​യ​റ്റു​ന്ന പ​യ്യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി കേ​ട്ട​താ​യി ഭാ​വി​ച്ചി​ല്ല. ലാ​സ്റ്റ് ചാ​ൻ​സ്... ഇ​നി​യ​ങ്ങോ​ട്ട് ഒ​ന്നും കി​ട്ടി​ല്ല. വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഒ​ട്ടും പു​തു​മ​യി​ല്ല. പ​ല​കു​റി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​താ​ണ​വ, പ​ല​കു​റി.

    ലാ​സ്റ്റ് ചാ​ൻ​സ് ആ​യ​തുകൊ​ണ്ടാ​വാം ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ട് യു​ദ്ധം ചെ​യ്ത് വി​യ​ർ​ത്തു ത​ള​ർ​ന്നുപോ​യ​വ​ർ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ല്ല വാ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ്, പ​ല്ലി​ട കു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് വ​ണ്ടി​ക്ക​ക​ത്തേ​ക്കു ക​യ​റി.

    ‘‘ഫു​ഡ് കൊ​ള്ളാം... ഇ​നി ഇ​തുവ​ഴി പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ ക​യ​റ​ണം... ഹോ​ട്ട​ലി​​ന്റെ പേ​രോ​ർ​മി​ച്ചോ’’ എ​ന്ന് ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ ചു​വ​ന്ന മ​ഷി​യാ​ലെ​ഴു​തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ക്കാ​ര്യം തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.

    ‘‘യാ​ത്ര ലൂ​യി​സി​​ന്റെ വ​ണ്ടി​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ലൂ​യി​സ് ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ ക​യ​റ്റി​യി​രി​ക്കും’’, സു​ഭി​ക്ഷം ഭ​ക്ഷി​ച്ചുവ​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ അ​തു പ​റ​ഞ്ഞുകൊ​ണ്ട് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ നി​റ​വ​യ​റി​​ന്റെ ആ​ല​സ്യ​ത്തോ​ടെ ട്രാ​വ​ല​റും നീ​ങ്ങിത്തുട​ങ്ങി.

    ഹൈ​വേ​യി​ൽനി​ന്ന് വ​ല​തുവ​ശ​ത്തേ​ക്കു തി​രി​യു​ന്ന ക​ട്ട്റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ന​വീ​ൻ ഗം​ഗാ​ധ​ര​നും ഇ​ഷാ​ൻ ഫി​ലി​പ്പും വാ​ഹ​ന​ത്തെ ന​യി​ച്ചു.

    ‘‘ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു തി​രി​യാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ആ​രും പ​റ​ഞ്ഞു ത​രേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല.’’ ക​ട്ട് റോ​ഡി​ന് കു​റു​കെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കെ​ട്ടി​യ ബാ​ന​റി​​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗം റി​യ​ർ​വ്യൂ മി​ററി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട മാ​ത്ര​യി​ൽ ലൂ​യി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘അ​തു ഞ​ങ്ങ​ൾ വൈ​കീ​ട്ട് വ​ന്ന് കെ​ട്ടി​പ്പോ​യ​താ​ണ്.’’

    സീ​നി​യ​ർ മാനേ​ജ​ർ കേ​ൾ​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നു ക​രു​തി അ​ൽപം ഉ​റ​ക്കെ​യാ​ണ് ന​വീ​ന​തു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ‘‘വെ​ൽ​ഡ​ൺ യ​ങ് മെ​ൻ’’, ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​​ന്റെ അ​നു​മോ​ദ​ന വ​ച​നം ഒ​ട്ടും താ​മ​സി​ച്ചി​ല്ല.

    ഭീ​മാ​കാ​ര​നാ​യ ക​രി​ങ്ക​ൽ​ മ​തി​ലി​​ന്റെ വാ​യപോ​ലെ പ​ടി​യാ​ര​ത്ത് ബം​ഗ്ലാ​വി​​ന്റെ ഗേ​റ്റ് മ​ല​ർ​ക്കെ തു​റ​ന്നുകി​ട​ക്കു​ന്നു.

    ‘‘മു​റ്റ​ത്ത് വ​ണ്ടി​യി​ടാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.’’ ഗേ​റ്റി​ന​രി​കി​ൽ നി​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലൂ​യി​സ് ട്രാ​വ​ല​ർ അ​ക​ത്തേ​ക്കെ​ടു​ത്തു. ക​രി​ങ്ക​ൽ​പ്പ​ല​ക​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ച്ച​പ്പു​ല്ലു​ പാ​കി​യ, മ​ഞ്ഞ​വെ​ളി​ച്ചം വീ​ണുകി​ട​ക്കു​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ മു​റ്റ​ത്ത് കാ​ത്തു​കി​ട​ന്ന വ​ലി​യ കാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ആം​ബു​ല​ൻ​സി​നു​മ​പ്പു​റം വ​ണ്ടി​യി​ടാ​ൻ ലൂ​യി​സ് സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ചു.

    ‘‘എ​ല്ലാ​വ​രും ഇ​വി​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി​യാ​ട്ടെ... എ​ന്നി​ട്ട് വ​ണ്ടി ദാ ​അ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്കി​ടാം.’’ ലൂ​യി​സ് പ​തി​ഞ്ഞ സ്വ​ര​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി​ൻ​സി മോ​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും സ​ന്ധ്യ​യും ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ മ​ടി​ച്ച് പി​ൻ​നി​ര​യി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി.

    ‘‘സീ​നി​യേ​ഴ്സ് ആ​ദ്യം ഇ​റ​ങ്ങ​ട്ടെ അ​ല്ലേ?’’ സ്ത്രീ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രു​ങ്ങ​ൽ ക​ണ്ട് രാ​ജേ​ഷ് പ​തു​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘മ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ങ്ങ​നെ സീ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ ഉ​ണ്ടോ രാ​ജേ​ഷെ? ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ രാ​ഘ​വ​ൻ സാ​ർ ഉ​ള്ള​പ്പോ.’’ ആ​രെ​യും കാ​ത്തുനിൽക്കാതെ ജോ​ൺ വ​ണ്ടി​യി​ൽനി​ന്നി​റ​ങ്ങി.

    മു​റ്റ​ത്തെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​സേ​ര​യി​ലി​രു​ന്ന് നേ​രം കൊ​ന്നുകൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന മെ​ലി​ഞ്ഞ മ​നു​ഷ്യ​ൻ പി​ട​ഞ്ഞെ​ഴു​ന്നേ​റ്റു, വ​ണ്ടി ന​മ്പ​ർ നോ​ക്കി​യ​തി​നു ശേ​ഷം ചോ​ദി​ച്ചു:

    ‘‘ബ്ലോ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ ചു​ര​ത്തി​ല്?’’

    ‘‘വ​ലു​താ​യി​ട്ടൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫീ​സി​ലെ സ്റ്റാ​ഫാ... വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞു പു​റ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വൈ​കി.’’ ജോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഏ​യ് അ​ത് സാ​ര​മി​ല്ല... പോ​സ്റ്റ്മോർ​ട്ടം ക​ഴി​ഞ്ഞു ബോ​ഡി ഇ​പ്പോ എ​ത്തി​യ​തേ​യു​ള്ളു... നാ​ട്ടു​കാ​രും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​രു​മൊ​ക്കെ കാ​ത്തുനി​ന്ന് റീ​ത്ത് വെ​ച്ച് പോ​യി.’’

    ട്രാ​വ​ല​റി​ൽനി​ന്ന് വ​ലി​യ റീ​ത്തും താ​ങ്ങി ഇ​റ​ങ്ങി​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​നെ​യും റ​ഷീ​ദി​നെ​യും നോ​ക്കി അ​യാ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നു.

    ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​നും സി​ദ്ധാ​ർ​ഥി​നും പി​റ​കെ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​രും ഇ​റ​ങ്ങി. ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ മു​റ്റ​ത്ത് കു​റെ​പ്പേ​രെ ഒ​ന്നി​ച്ചു ക​ണ്ട അ​യാ​ൾ ഉ​റ​ക്ക​ച്ച​ട​വ് ക​ള​ഞ്ഞ് ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​യി.

    ‘‘ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി പ​ന്നീ​നെ പൊ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി കാ​ട് ക​യ​റി​യ​താ ചെ​റി​യ മൂ​പ്പ​ര്... തൊ​ട്ട് വ​യ്യി​ല് കൊ​മ്പ​ൻ വ​ന്ന് നി​ന്ന​ത​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ല... തോ​ക്കു ക​ണ്ടി​ട്ടാ ആ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് വേ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ​റ​യാം... അ​താ​യി​രു​ന്നു അ​വ​സ്ഥ.’’

    ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​​ന്റെ വ​ല​തു കൈ ​റീ​ത്തി​ൽനി​ന്നും വി​ട്ടുപോ​യി, പി​ന്നീ​ട​ത് നെ​റ്റി​യി​ൽനി​ന്ന് നെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്കും ഇ​ട​തു ചു​മ​ലി​ൽനി​ന്ന് വ​ല​തു ചു​മ​ലി​ലേ​ക്കും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു.

    ‘‘ഹെ​​ന്റെ ക​ർ​ത്താ​വെ, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫീ​സി​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന് വ​ന്ന് അ​ടി​ച്ചുപൊ​ളി​ച്ചു താ​മ​സി​ച്ചി​ട്ട് ഇ​പ്പോ ഒ​രു മാ​സ​മാ​യോ?.. എ​ന്തു ന​ല്ല ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. ലാ​സ്റ്റ് ഗ്രേ​ഡാ​യ എ​ന്നെ​പ്പോ​ലും ചേ​ട്ടാ​ന്നെ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളു... വ​യ്യ ആ ​മു​ഖം കാ​ണാ​ൻ.’’

    അ​യാ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ണ​മാ​ണോ, ഫ്രാ​ൻ​സി​യു​ടെ വേ​വ​ലാ​തി​യാ​ണോ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ സ്ത​ബ്ധ​രാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന​റി​യി​ല്ല... വ​ണ്ടി മാ​റ്റി​യി​ടാ​ൻവേ​ണ്ടി, എ​ൻജിൻ ഓ​ഫു ചെ​യ്യാ​തെ നി​ന്ന ലൂ​യി​സി​​ന്റെ കാ​ലു​ക​ളും അ​ന​ങ്ങി​യി​ല്ല.

    മ​ര​ണ​വീ​ടാ​ണെ​ന്ന് മ​റ​ന്ന​തുപോ​ലെ മെ​ലി​ഞ്ഞ മ​നു​ഷ്യ​ൻ ചെ​റു​താ​യി ചി​രി​ച്ചു.

    ‘‘അ​യ്യോ, സാ​റ​ന്മാ​ര് ഇ​ങ്ങ​നെ പേ​ടി​ച്ചാ​ലോ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജു​കാ​ര് ഒ​ക്കെ നീ​റ്റാ​യി കൈ​കാ​ര്യംചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ ക​ണ്ടാ​ൽ ഫ്രീ​സ​റി​ൽ കി​ട​ന്ന് ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നേ തോ​ന്നൂ... എ​ല്ലാ​വ​രും വേ​ഗം ചെ​ന്ന് ക​ണ്ടാ​ട്ടെ.’’

    ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ റീ​ത്തി​​ന്റെ ഒ​ര​റ്റം പി​ടി​ച്ചു, ഒ​പ്പം റ​ഷീ​ദും.​ താ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ട് മു​ന്നോ​ട്ട് നീ​ങ്ങ​വേ മേ​നോ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘ലൂ​യി​സെ, വ​ണ്ടി​യൊ​തു​ക്കി​യി​ട്ടി​ട്ട് താ​നും വാ.’’

    ​അ​നു​ശോ​ച​കസം​ഘം സീ​നി​യ​ർ മാനേ​ജ​രു​ടെ പി​റ​കെ, ഉ​ള്ളി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന ശോ​ക​ഗാ​ന​ത്തി​​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ പ​ടി​യാ​ര​ത്ത് ബം​ഗ്ലാ​വി​​ന്റെ സ്റ്റെ​പ്പു​ക​ൾ ക​യ​റി, വി​ശാ​ല​മാ​യ സി​റ്റൗ​ട്ട് മു​റി​ച്ചുക​ട​ന്ന് സ്വീ​ക​ര​ണ​മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ഒ​രാ​ളും മ​റ്റൊ​ന്നും ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യോ പി​റു​പി​റു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ല്ല. അ​ത്ര​മേ​ൽ വി​ഷാ​ദി​ക​ളാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു അ​വ​ർ.

    റീ​ത്ത് കാൽക്ക​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ന​മ​സ്ക​രി​ച്ച​തി​നുശേ​ഷം സീ​നി​യ​ർ മാനേ​ജ​രും സ്റ്റാ​ഫും ചെ​യ​ർ​മാ​നെ വ​ലംവെ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. പു​ഷ്പ​പ​ർ​വ​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലൂ​ടെ അ​ൽപ​മാ​ത്രം വെ​ളി​പ്പെ​ട്ടു ക​ണ്ട മു​ഖം നോ​ക്കി ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​ൻ ഉ​ള്ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു,

    ‘‘അ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​തു നേ​രാ... ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നേ തോ​ന്നൂ...’’

    ചെ​യ​ർ​മാ​നെ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി പ്ര​ണ​മി​ച്ച് അ​വ​ർ ഡ​ബി​ൾ ഹൈ​റ്റു​ള്ള ഹാ​ളി​ൽ അ​വി​ട​വി​ടെ​യാ​യി ചെ​റു​താ​യി, അ​ൽപനേ​ര​ത്തേ​ക്ക് പ​റ്റി​ക്കൂ​ടി നി​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ ലൂ​യി​സും അ​ക​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്ന് ബോ​ഡി​യെ ഒ​രുവ​ട്ടം വെ​ച്ച് തു​റി​ച്ചുനോ​ക്കി സ്റ്റാ​ഫി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു. ക​ത്തി​ച്ചുവെ​ച്ച നി​ല​വി​ള​ക്കി​ന് കാ​വ​ലെ​ന്നോ​ണം സോ​ഫ​യി​ലി​രു​ന്ന ചെ​റു​പ്പം വ​റ്റാ​ത്ത വൃ​ദ്ധ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക​രി​കി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നു.

    ‘‘നി​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചിരു​ന്നു. അ​താ ഞാ​നി​രു​ന്ന​ത്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം ഏ​തൊ​ക്കെ​യോ മു​റി​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. കാ​ല​ത്ത് ഒ​മ്പ​തു മ​ണി​ക്കാ​ണ് ക്രി​മേ​ഷ​ൻ... അ​തു ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ട​ല്ലേ പോ​കു​ന്നു​ള്ളൂ..? റ​സ്റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും ഫ്ര​ഷ് ആ​വാ​നും ഇ​വി​ടെ ധാ​രാ​ളം സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്...’’ അ​തു പ​റ​ഞ്ഞ് അ​യാ​ൾ ആ​രെ​യോ നോ​ക്കി.

    ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ എ​ന്തു മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ എ​ങ്ങ​നെ​യോ തു​ട​ങ്ങി.

    ‘‘രാ​ഘ​വ​ൻ സാ​റ​ല്ലേ? ഫൗ​ണ്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ... സാ​റി​ന് എ​ന്നെ ക​ണ്ട ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ടോ, കോ​ട്ട​യ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ദേ​വ​ദാ​സ്?’’ ഡി​മ​ൻ​ഷ്യ​യൊ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ​യി​ല്ല ദേ​വ​ദാ​സെ, ഞാ​ൻ ജോ​ലി കൊ​ടു​ത്ത​വ​രെ​യൊ​ക്കെ എ​നി​ക്കോ​ർ​മയു​ണ്ട്... ങ്ഹാ ​റൂം​സ് റെ​ഡി​യാ​ക്കാ​ൻ പ​റ​യ​ട്ടേ. എ​ട്ടുമ​ണി വ​രെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വി​ശ്ര​മി​ക്കാം.’’

    അ​ക​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യ രാ​ഘ​വ​ൻ സാ​റി​​ന്റെ കൈ​ക​ൾ ര​ണ്ടും ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ ചേ​ർ​ത്തുപി​ടി​ച്ചു. ക​ൺ​മു​നകൊ​ണ്ട് സ്റ്റാ​ഫി​നെ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം വി​ളി​ച്ചു ചു​റ്റും നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട് തൊ​ണ്ട വി​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘നി​ൽക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു സാ​ർ... ബാ​ങ്കി​ന് നാ​ളെ ഹോ​ളി​ഡേ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഹെ​ഡ് ഓ​ഫീ​സ് വ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്... അ​വ​ർ ക​ൺ​ഡോ​ള​ൻ​സ​സ്... ഇ​റ​ങ്ങി​ക്കോ​ട്ടെ?’’

    രാ​ഘ​വ​ൻ സാ​റി​​ന്റെ അ​നു​മ​തി​ക്ക് മു​മ്പു ത​ന്നെ എ​ല്ലാ​വ​രും അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചു.​ മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കൊ​ക്കെ ഒ​ന്നോ​ടി​ച്ചു നോ​ക്കി, രാ​ഘ​വ​ൻ സാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും പ​രി​ച​യം പു​തു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു... സെ​ൽ​ഫി​യെ​ടു​ക്കാ​നൊ​ന്നും പ​റ്റി​ല്ല​ല്ലോ... ഇ​പ്പോ.’’

    ആ​ത്മ​പു​ച്ഛ​മോ നി​ല​വി​ളി​യോ എ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​വാ​ത്ത, എ​ന്തോ ഒ​ന്ന് രാ​ഘ​വ​ൻ സാ​റി​​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ൽനി​ന്നും തി​ള​ച്ചു പു​റ​ത്ത് വ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നെ അ​ട​ക്കിനി​ർ​ത്താ​നെ​ന്നോ​ണം ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ കൈ ​പി​ടു​ത്തംവി​ട്ട് ഫൗ​ണ്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​​ന്റെ ചു​മ​ലി​ൽ സാ​ന്ത്വ​നം കൊ​ട്ടി, ന​ട​ന്നു. ചു​രം ക​യ​റി അ​ത്ര​മേ​ൽ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ സ്റ്റാ​ഫി​ൽ ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും ഹ​സ്ത​ദാ​നം ന​ൽകാ​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ സാ​ർ മ​റ​ന്നി​ല്ല. അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യാ​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് അ​യാ​ൾ മ​ക​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഡാ​ഡി ഇ​നി ഇ​ത്തി​രി നേ​രം കി​ട​ന്നോ​ട്ടെ​യെ​ടാ?’’

    ട്രാ​വ​ല​ർ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​ട​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ ലൂ​യി​സി​നൊ​പ്പം ഫ്രാ​ൻ​സി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ പി​ന്നി​ലാ​ക്കി ന​ട​ന്നു. വെ​ള്ളം തീ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്നൊ​രു സം​ശ​യം. മ​ദ്യ​ത്തി​​ന്റെ ക​ണ​ക്ക് ഒ​ഴി​ച്ചുകൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​റി​യാം. വെ​ള്ളം എ​ല്ലാ​വ​രും ഇ​ഷ്ടംപോ​ലെ കു​ടി​ക്കു​ന്ന​തുകൊ​ണ്ട് ഇ​നി​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ ചി​ല​പ്പോ​ൾ വ​ര​ൾ​ച്ച​യാ​വും ഫ​ലം.

    ‘‘അ​ല്ല, ഇ​ത്ര ദൂ​രം വ​ന്നി​ട്ട് നി​ങ്ങ​ളി​തി​ന​ക​ത്ത് ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നോ? ബോ​ഡി കാ​ണ​ണ്ടേ?’’

    വ​ണ്ടി​ക്ക​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​​ന്റെ ചോ​ദ്യം കേ​ട്ട് ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി മ​യ​ക്ക​മു​ണ​ർ​ന്നു.

    ‘‘വേ​ണ്ട.’’

    ക​രു​തിവെ​ച്ച​തുപോ​ലെ അ​വ​ൾ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഒ​രു ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​ണാ​ഞ്ഞ​തും ന​ന്നാ​യി.’’

    ‘‘അ​ത്ര​യ്ക്ക് വി​കൃ​ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടോ അ​യാ​ൾ?’’ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​​ന്റെ ചെ​വി​യോ​രം ചേ​ർ​ത്താ​ണ് ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ഫ്രാ​ൻ​സി മ​റു​പ​ടി​യൊ​ന്നും പ​റ​യാ​തെ പി​ൻ​സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ചെ​ന്ന് വെ​ള്ള​ത്തി​​ന്റെ​യും സോ​ഡ​യു​ടെയും സ്റ്റോ​ക്ക് നോ​ക്കി, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ണ്ട്.

    ‘‘എ​ന്നാ​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും വേ​ഗം ക​യ​റി​യാ​ട്ടെ സാ​റ​ന്മാ​രെ.’’

    ഡോ​റി​ന​രി​കെ ഇ​റ​ങ്ങിനി​ന്ന് ഫ്രാ​ൻ​സി ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    ‘‘കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ഓ​ക്കെ​യാ​ണ്.’’

    സീ​റ്റി​​ന്റെ ക്ര​മ​ത്തി​നനു​സ​രി​ച്ച് ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി ക​യ​റാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ, റ​ഷീ​ദ്, സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ്.

    ഹൈ​റേ​ഞ്ച് ബ്രാ​ഞ്ചി​ലെ പു​തി​യ പ​യ്യ​ന്മാ​ർ മേ​നോ​​ന്റെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ ചെ​ന്നു.

    ‘‘സാ​റെ, ഞ​ങ്ങ​ൾ നാ​ളെ രാ​വി​ലെ ക്രി​മേ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞേ മ​ട​ങ്ങു​ന്നു​ള്ളൂ.’’

    അ​വ​രി​ലൊ​രാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​തു കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന​കാ​ര്യം ഓ​ർ​മ വ​ന്നു.

    ‘‘നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​ട്ടി​ച്ചുവെ​ച്ച ആ ​ഫ്ല​ക്സ് അ​ങ്ങ് ഇ​ള​ക്കി​യേ​ക്ക്.’’

    ചു​ര​മി​റ​ങ്ങി​യു​ള്ള തി​രി​ച്ചുപോ​ക്കി​ൽ അ​ത് അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്, ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ മ​ന​സ്സി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ന​വീ​ൻ ഗം​ഗാ​ധ​ര​നും ഇ​ഷാ​ൻ ഫി​ലി​പ്പും ട്രാ​വ​ല​റി​​ന്റെ മു​മ്പി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങിനി​ന്ന് വി​ൻ​ഡ് ഷീ​ൽ​ഡി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞുകി​ട​ന്ന ഫ്ല​ക്സി​ലെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ൽകൂ​ടി വാ​യി​ച്ചു.

    ‘‘പ്രി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​ല്ലാ​സ് രാ​ഘ​വ​ൻ പ​ടി​യാ​ര​ത്തി​ന് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​ക​ൾ.’’

    എ​ല്ലാ​വ​രും ക​യ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ്, ജൂ​നി​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​മാ​ർ ഫ്ല​ക്സ് ഇ​ള​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ത്ത് വ​ണ്ടി കി​ട​ക്ക​വേ, ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി സീ​റ്റി​ൽനി​ന്നെ​ഴു​ന്നേ​റ്റു.

    ‘‘ഇ​നി​യി​പ്പം എ​ങ്ങ​ട്ടാ?’’ ഫ്രാ​ൻ​സി ചേ​ട്ട​ൻ അ​ക്ഷ​മ​നാ​യി.

    അ​വ​ൾ മ​റു​പ​ടി​യൊ​ന്നും പ​റ​യാ​തെ ഹാ​ൻഡ് ബാ​ഗെ​ടു​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങി, മു​റ്റ​ത്തി​​ന്റെ ഒ​രു കോ​ണി​ലൂ​ടെ വീ​ടി​​ന്റെ പി​ൻ​വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു.

    കോ​മ​ൺ ബാ​ത്ത് റൂം പോ​ലും ഏ​റെ ആ​ർ​ഭാ​ട​ക​ര​മാ​യാ​ണ് പ​ണി​തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ളംറോ​സ് നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​ൾ ടൈ​ലു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ലൈ​റ്റി​​ന്റെ പ്ര​ഭ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ച് വാ​ഷ്ബേ​സി​ൻ മി​ററി​ലെ അ​വ​ളു​ടെ രൂ​പ​ത്തി​ന് ര​ക്ത​ച്ഛ​വി​യേ​റ്റി. എ​ന്തെ​ന്നി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രാ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി ഡോ​റ​ട​ച്ചു ലാ​ച്ചി​ട്ടു.

    ഹാ​ൻഡ് ബാ​ഗ് ട​വ​ൽറാ​ഡി​​ന്റെ വ​ശ​ത്തു​ള്ള ഹു​ക്കി​ൽ തൂ​ക്കി. ചു​രി​ദാ​ർ ബോ​ട്ടം അ​ഴി​ച്ചു മാ​റ്റി കാ​ലു​ക​ളെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​ക്കി... തു​ണി​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും ചോ​ര​പ്പ​ശ ന​ന​ഞ്ഞു മ​ണ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.​ ഷാ​ളി​നോ​ടൊ​പ്പം അ​തും ട​വ​ൽ റാ​ഡി​ൽ വി​ട​ർ​ത്തി​യി​ട്ട​തി​നുശേ​ഷം അ​വ​ൾ ഏ​റെ സാ​നി​റ്റ​റി പാ​ഡു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തൊ​ട്ടി​ച്ച, ഗ​ർ​ഭി​ണി​യു​ടെ വ​യ​റു​പോ​ലെ ക​ന​ത്ത പാ​ന്റീ​സ് അ​ഴി​ച്ചുമാ​റ്റി. അ​ത്ര​യും നേ​രം വെ​ന്തു​രു​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ടി​വ​യ​റി​നെ ഉ​മ്മ വെ​ക്കുമാ​റ് ഒ​രു ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റി​നെ എ​ക്സോ​സ്റ്റ് ഫാ​ൻ എ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി വി​ട്ടു. മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ക​ഴി​ച്ചു മൃ​ദു​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ല​ഞെ​ട്ടു​ക​ൾ ചു​രി​ദാ​റി​നു​ള്ളി​ൽനി​ന്നും ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് തു​റി​ച്ചുനോ​ക്കി. ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി ക്ലോ​സ​റ്റി​ൽ അ​മ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ര​ക്ത​ത്തു​ള്ളി​ക​ളു​ടെ പെ​രു​ക്ക​മേ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന അ​വ​ളു​ടെ പെ​ൺ​മു​റി​വി​ലേ​ക്ക് കൈ​വി​ര​ലു​ക​ൾ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി ക​ടു​ത്ത ത​വി​ട്ടുനി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​ടു​ക്ക​ത്തെ ജീ​വ​കോ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് സൂ​ക്ഷി​ച്ചു നോ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു:

     

    ‘‘**@$**... ത​ന്ത​യി​ല്ലാ​ത്ത വി​ത്ത് ഇ​വി​ടെ ത​ന്നേ​ച്ചു പോ​കു​ന്നു.’’ അ​വ​ൾ ചോ​ര​ക്ക​ട്ട ക്ലോ​സ​റ്റി​ലി​ട്ടു.​ ഹാ​ൻഡ് ഷ​വ​റു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്വ​യം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഫ്ല​ഷി​​ന്റെ വ​ലി​യ ബ​ട്ട​ൻ അ​മ​ർ​ത്തി ഉ​ള്ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞുനി​ന്ന വേ​ദ​ന​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ തു​ള്ളി​യെക്കൂ​ടി ആ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ട്ടു. പി​ന്നെ ബാ​ഗി​ൽനി​ന്നും ക​വ​റെ​ടു​ത്ത് പൊ​ട്ടി​ച്ചു എ​ക്സ്ട്രാ ലാ​ർ​ജ് സൈ​സി​ലു​ള്ള കു​റെ പാ​ഡു​ക​ൾ വാ​രി​യെ​ടു​ത്ത് പു​തി​യ പാ​ന്റീ​സി​ൽ ചേ​ർ​ത്തുവെ​ച്ച് ധ​രി​ച്ചു... വാ​ഷ്ബേ​സി​ൽ വെ​ച്ച് കൈ​ക​ളും മു​ഖ​വും അ​ണു​നാ​ശ​ക സോ​പ്പു തേ​ച്ചു ന​ന്നാ​യി ക​ഴു​കി, ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ൽ പാ​റി​ക്കൂ​ടി​യ നീ​രാ​വി തു​ട​ച്ചുമാ​റ്റി സ്വ​ന്തം പ്ര​തി​രൂ​പ​ത്തെ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഡ്രൈ​വ​ർ സീ​റ്റി​ലി​രു​ന്ന് അ​ക്ഷ​മ പ​ത​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ലൂ​യി​സി​നെ ഗൗ​നി​ക്കാ​തെ ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി വ​ണ്ടി​ക്ക​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി.

    ‘‘ഇ​പ്പോ​ൾ സു​ഖം തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ടോ?’’

    സ്ത്രീ​ക​ളി​ലാ​രോ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘പ​ര​മ​സു​ഖം...’’ ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി ആ​രോ​ടെ​ന്നി​ല്ലാ​തെ പി​റു​പി​റു​ത്തുകൊ​ണ്ട് സീ​റ്റി​ല​മ​ർ​ന്നു.

    വ​ണ്ടി ക​ട്ട് റോ​ഡ് താ​ണ്ടി മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് തി​രി​യാ​ൻ നേ​രം ലൂ​യി​സ് ഒ​രു ശീ​ലംപോ​ലെ ഇ​ത്തി​രി നേ​രം ച​വി​ട്ടിനി​ന്ന​തു ക​ണ്ട് ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘ഇ​ട​ത്തോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞാ​ൽ നേ​രെ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫീ​സി​ലെ​ത്താം, അ​ത​ല്ല വ​ല​ത്തോ​ട്ട് വെ​ച്ച് പി​ടി​ച്ചാ​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് ബോ​ർ​ഡ​ർ... പി​ന്നെ നി​റ​യെ ടൂ​ർ സ്പോ​ട്ടു​ക​ൾ... എ​ന്താ വേ​ണ്ട​ത് മേ​നോ​ൻ സാ​റെ?’’ ദേ​വ​ദാ​സ് മേ​നോ​ൻ വാ​ച്ചി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി പ​റ​ഞ്ഞു:

    ‘‘നേ​രം പു​ല​രു​ന്ന​ത് ഒ​ര​ന്യ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​വ​ട്ടെ, അ​ല്ലേ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ടാ.’’

    ‘‘ലൂ​യി​സെ, വി​ട്ടോ റൈ​റ്റി​ലേ​ക്ക്.’’ ഫ്രാ​ൻ​സി​ച്ചേ​ട്ട​ൻ അ​ല​റിവിളി​ച്ചു. അ​തി​ന​കം ഫി​ക്സ് ചെ​യ്ത ഡ്രി​ങ്ക് സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ​ക്ക് ന​ൽകാ​ൻ താ​മ​സി​ച്ച​തു​മി​ല്ല.

    ഇ​നി ആ​രെ നോ​ക്കാ​നാ, അ​ല്ലേ സാ​റെ.

