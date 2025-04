കാലുട്രോൺ ഗേൾസ്

“ We, as human beings, have the capacity for extreme cruelty.” -Lupita Nyong'o എമി താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ലീവ്മാക്സ് പ്രീമിയത്തിലേക്ക് വണ്ടി പായിക്കുകയായിരുന്നു, യൂക്കോ വത്തനാബെ. ശൈത്യകാലമായതിനാൽ റോഡുകൾ വിജനം. രാവിലത്തെ ചാറ്റൽമഴയിൽ നനഞ്ഞുകുതിർന്ന തെരുവുകൾ. യൂക്കോയുടെ ഓഫ് ഡേ ആയിരുന്നു അന്ന്. എമിക്കും ടെസ്‌റ്റുകളൊന്നുമില്ല.കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച നീണ്ട പരിശോധനകൾക്കും അവയുടെ വിലയിരുത്തലിനുമായി എത്രയോ തവണ എമിയെ കാണേണ്ടി വന്നു. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിനു വിധേയനാകുന്ന മനുഷ്യനെ രേഖകളിൽ വസ്തു എന്നാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കാം അവളോടുള്ള കൗതുകം, ക്രമേണ കരുതലായി മാറി. ട്രയൽ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പെ, എമിയോട് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ...