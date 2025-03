സൈക്കോപാത്ത്

The very same impressions that we have forgotten have nonetheless left the deepest traces on our minds.-Sigmund Freudട്രെയിൻ തട്ടി തല വേർപെട്ട യുവാവിന്റെ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടംചെയ്ത് ഡിസക്ഷൻ ഹാളിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഡോക്ടർ ബാഹുലേയനെ കണ്ട്, ഒന്നാം നിലയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന സൂരജ്, കോറിഡോറിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളിറങ്ങി പിന്നാലെ ഓടിച്ചെന്നു. തോളത്ത് തൊട്ടപ്പോൾ, ഡോക്ടർ തിരിഞ്ഞുനോക്കി ഹൃദ്യമായി ചിരിച്ചു. ങാ... ഇതാര്‌ സംവിധായകനോ... എന്താ വിശേഷിച്ച്? അമ്മക്ക് പതിവ് ചെക്കപ്പ്. എന്തായി അന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ പുതിയ പ്രൊജക്ട്? സാധാരണ കമേഴ്സ്യൽ സിനിമപോലെ എളുപ്പമല്ല അങ്കിൾ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ നിർമിക്കാൻ. ഹോം വർക്ക് ഒരുപാട് വേണം. മാത്രമല്ല നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സബ്ജക്ടും വളരെ...