    പൊ​ന്നാ​നി ഡി​പ്പോ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഹെ​വി ലൈ​സ​ന്‍സ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ വ​നി​ത ആ​ര്യ​ന​ന്ദ

    പൊ​ന്നാ​നി ഡി​പ്പോ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഹെ​വി ലൈ​സ​ന്‍സ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ വ​നി​ത ആ​ര്യ​ന​ന്ദ
    ആ​ര്യ​ന​ന്ദ

    പൊ​ന്നാ​നി: കു​ഞ്ഞു​നാ​ളി​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ഗി​യ​റി​ട്ട​പ്പോ​ഴു​ള്ള മോ​ഹ​മാ​ണ് ആ​ര്യ​ന​ന്ദ​ക്ക് കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ബ​സി​നെ ത​ന്റെ കൈ​പ്പി​ടി​യി​ല്‍ ഒ​തു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ത് ഇ​ത്ര പെ​ട്ടെ​ന്ന് സാ​ധി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റു​മെ​ന്ന് ആ​ര്യ​ന​ന്ദ ക​രു​തി​യി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​ക​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ട്രെ​യി​നി​ങ് ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടാ​ണ് ആ​ര്യ​ന​ന്ദ​യെ സ്വ​പ്ന​സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. തൃ​പ്ര​ങ്ങോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ആ​ര്യ​ന​ന്ദ​യു​ടെ അ​ച്ഛ​ന്‍ പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ര്‍ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്നു. കു​ഞ്ഞു​നാ​ളി​ല്‍ അ​ച്ഛ​ന്‍ ബ​സ് ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് ത​നി​ക്കും ആ ​വ​ള​യ​ത്തി​ല്‍ ദൂ​ര​ങ്ങ​ള്‍ താ​ണ്ട​ണ​മെ​ന്ന് സ്വ​പ്നം ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    അ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കെ സ്വ​കാ​ര്യ ഡ്രൈ​വി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ടു ​വീ​ല​ര്‍, ഫോ​ര്‍ വീ​ല​ര്‍ പ​ഠി​ക്കു​ക​യും ലൈ​സ​ന്‍സ് എ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പൊ​ന്നാ​നി എം.​ഐ ബി.​എ​ഡ് ട്രെ​യ്നി​ങ് കോ​ള​ജി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പൊ​ന്നാ​നി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ ഡ്രൈ​വി​ങ് ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന ബോ​ര്‍ഡ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് നാ​മ്പി​ട്ട മോ​ഹം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ വാ​തി​ലാ​ണ് തു​റ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ര്യ​ന​ന്ദ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. അ​മ്മ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ ഡ്രൈ​വി​ങ് ക്ലാ​സി​ല്‍ ചേ​ർ​ന്നു. തി​യ​റി ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ അ​ട​ക്കം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ശേ​ഷം ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന ടെ​സ്റ്റി​ല്‍ പാ​സാ​വു​ക​യും അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ ലൈ​സ​ന്‍സ് നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ങ്ങ​നെ പൊ​ന്നാ​നി ഡി​പ്പോ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഹെ​വി ലൈ​സ​ന്‍സ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ വ​നി​ത​യാ​യി ആ​ര്യ​ന​ന്ദ മാ​റി. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് ഓ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​വും ഡ്രൈ​വി​ങ് ക്ലാ​സി​ല്‍ സ​മ്പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി. ‘പു​റ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് നോ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ന​ല്‍കി​വ​രു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ത്ര​യോ മി​ക​ച്ച​താ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ വ​ലി​യ പ​ണ​ച്ചെ​ല​വും ഇ​ല്ല. ഫ​സ്റ്റ് എ​യ്ഡി​നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​രു​ന്ന തി​യ​റി ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ മി​ക​ച്ച അ​വ​ബോ​ധ​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഇ​ന്‍സ്ട്ര​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ സ​മ്പൂ​ര്‍ണ​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം ത​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ​യാ​യ​താ​യി ആ​ര്യ​ന​ന്ദ പ​റ​യു​ന്നു. ചെ​റി​യ പ​റ​പ്പൂ​ര്‍ എ.​എം.​എ​ല്‍.​പി സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധ്യാ​പി​ക പ്ര​സീ​ന​യാ​ണ് മാ​താ​വ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ ശ​ര​ത്ത് മി​ലി​ട്ട​റി​യി​ലാ​ണ്. മ​ക​ളു​ടെ ഈ ​നേ​ട്ടം നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കാ​തെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷം ജ​നു​വ​രി 14നാ​ണ് പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ര്‍ മ​ര​ിച്ചത്.

