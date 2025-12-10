ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കും ജാപ്പനീസ് ശീലങ്ങൾ

ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കും ജാപ്പനീസ് ശീലങ്ങൾtext_fields
ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് മുതൽ സമീകൃതമായ പ്രഭാതഭക്ഷണം വരെയും, നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ മിനിമലിസത്തിലൂടെ അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരുന്നതു വരെ, ഒട്ടേറെ ചെറുശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വലിയ രീതിയിൽ പോസിറ്റിവായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ജാപ്പനീസ് ചിന്തകൾ പറയുന്നു.
ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയാക്കാം: ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും ഇതിലൂടെ കൈവരുമെന്നാണ് ജാപ്പനീസ് വിശ്വാസം. ഭാഗ്യം വന്നാലുമില്ലെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കും. ജപ്പാനിൽ സമ്പന്നർ വരെ അവരുടെ ശുചിമുറികൾ സ്വയം വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്.
പുളിപ്പിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ: ജപ്പാൻകാർ മിസോ, നട്ടോ, കോജി തുടങ്ങിയ തങ്ങളുടെ ഫെർമെന്റഡ് വിഭവങ്ങൾ എല്ലായ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ദഹനശക്തിയും പ്രതിരോധശേഷിയും വർധിപ്പിക്കാനാണിത്.
വയറ് 80 ശതമാനം നിറഞ്ഞാൽ മതിയാക്കുക: ‘ഹരാ ഹാച്ചി ബു’ എന്നാണിതിന് പറയുന്നത്. അമിത ഭക്ഷണം ചെറുത്ത് ശരീരം ആയാസരഹിതമാക്കാൻ ഈ ശീലം സഹായിക്കുമത്രെ.
മല കയറാം: ജോലിഭാരംകൊണ്ട് തളർന്നെങ്കിൽ പർവതങ്ങളിലേക്ക് നടന്നുപോകാമെന്ന് ജപ്പാൻകാർ പറയും. പച്ചപ്പും നല്ല വായുവും സ്ക്രീനിൽനിന്നുള്ള മോചനവുമെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് സാധ്യമാകും.
മികച്ച പോസ്ച്വർ: ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഇരിക്കാനും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാംവിധം നടക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. മോശം ഇരിപ്പും നടപ്പും ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും, ഒപ്പം ആത്മവിശ്വാസത്തെയും.
നേരത്തേ കിടന്ന് നേരത്തേ എഴുന്നേൽക്കാം: ജാപ്പനീസ് ചര്യകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണിത്. ശാന്തമായ പ്രഭാതം മനസ്സിനെയും ശാന്തമാക്കും.
വീട് മിനിമലായിരിക്കുക, വൃത്തിയായിരിക്കുക: പലതരം സാധനസാമഗ്രികൾ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് മാനസികമായി തളർത്തുമെന്നാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ജാപ്പനീസ് വീടുകൾ വൃത്തിയുടെയും ലാളിത്യത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളാണ്.
