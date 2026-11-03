ഭാര്യയുടെ ശവകുടീരത്തിന് ചുറ്റും പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കി 90കാരൻ; നാഗാലാൻഡിലെ 'മോസെൻ വ്യൂപോയിന്റ്' തേടിയെത്തി സഞ്ചാരികൾ

ഭാര്യയുടെ ശവകുടീരത്തിന് ചുറ്റും പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കി 90കാരൻ; നാഗാലാൻഡിലെ 'മോസെൻ വ്യൂപോയിന്റ്' തേടിയെത്തി സഞ്ചാരികൾtext_fields
പ്രണയത്തിന് കാലമോ മരണമോ ബാധകമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് നാഗാലാൻഡിലെ കിഗ്വെമ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള 90കാരനായ മോസെൻയി യാഖ്രോ. പത്തുവർഷം മുൻപ് മരണമടഞ്ഞ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ ഓർമക്കായി അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിലെ മലഞ്ചെരുവിൽ ഒരുക്കിയ പൂന്തോട്ടം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികളെയും പ്രദേശവാസികളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സ്മാരകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്കായി ഒരുക്കിയ ഹൃദ്യമായ സ്മാരകംമോസെൻയി യാഖ്രോയുടെ ഭാര്യ വിവോൽഹേരി തന്റെ 80-ാം വയസ്സിലാണ് അന്തരിച്ചത്. എന്നാൽ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തന്റെ ഭൗതികശരീരം സംസ്കരിക്കേണ്ട സ്ഥലം അവർ മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഭാര്യ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ സ്ഥലത്ത് അവളുടെ ഓർമകൾ എന്നും നിലനിർത്താനായി യാഖ്രോ ഒരു പൂന്തോട്ടം നിർമിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷമായി മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ തന്റെ സമയം മുഴുവൻ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിനായി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കുന്നു.
കളകൾ പറിച്ചും, പൂക്കൾക്ക് വെള്ളം നനച്ചും, ചെടികൾ വെട്ടി നിർത്തിയും അദ്ദേഹം ഈ ഓർമത്തോട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രിയതമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹമാണ് ഈ 90-ാം വയസ്സിലും തനിക്ക് ഊർജ്ജം നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തുടക്കത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു സ്മാരകം മാത്രമായിരുന്ന ഈ പൂന്തോട്ടം കാലക്രമേണ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന സന്ദർശക കേന്ദ്രമായി വളർന്നു. നാഗാലാൻഡിലെ മനോഹരമായ മലനിരകളും പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞ നെൽപ്പാടങ്ങളും കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾക്കും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇടമായതിനാൽ ഇതിന് ഇപ്പോൾ 'മോസെൻ വ്യൂപോയിന്റ്' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയെത്തുന്നവരുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി ചെറുതല്ലെന്ന് യാഖ്രോ പറയുന്നു. തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഓർമക്കായി നിർമിച്ച ഈ സ്ഥലം മറ്റുള്ളവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്.
90-ാം വയസ്സിലും യാഖ്രോയുടെ ഓർമശക്തിയും ഉന്മേഷവും ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത്, പ്രദേശത്ത് ഇത് 'ജാപ്പനീസ് യുദ്ധം' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, ജാപ്പനീസ് സൈനികർ തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും അന്നത്തെ തീയതികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വ്യക്തമായ ഓർമകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.സർക്കാർ ഓഫീസിൽ പ്യൂണായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ലോകവിവരങ്ങൾ നേടിയത്.
ആ വായനാശീലം ഇന്നും അദ്ദേഹം തുടരുന്നു. തന്റെ ഭാര്യ ഒരു നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹിയും നല്ലൊരു ഭാര്യയുമായിരുന്നു എന്ന് യാഖ്രോ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. കൊച്ചുമക്കൾക്കും അവരെ ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 15ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനായി കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്നത് ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ്.
തന്റെ മരണശേഷവും താൻ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പൂന്തോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മരണത്തിലും വേർപിരിയാത്ത പ്രണയത്തിന്റെയും നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും ജീവിക്കുന്ന പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വൃദ്ധന്റെ പൂന്തോട്ടം.