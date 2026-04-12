    date_range 12 April 2026 4:45 AM IST
    date_range 12 April 2026 4:45 AM IST

    പൊന്നാനിയും തവനൂരും നിലനിർത്തുമെന്ന് സി.പി.എം വിലയിരുത്തൽ

    തി​രൂ​രി​ലെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക
    മ​ല​പ്പു​റം: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ര​ണ്ടാ​യി ചു​രു​ങ്ങു​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റു​ക​ളാ​യ പൊ​ന്നാ​നി​യും ത​വ​നൂ​രും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും താ​നൂ​ർ കൈ​വി​ടു​മെ​ന്നും കീ​ഴ് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നാ​ലു സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ട​തി​നെ തു​ണ​ച്ച​ത്. പൊ​ന്നാ​നി, ത​വ​നൂ​ർ, താ​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ നി​ല​മ്പൂ​രി​ലും ചെ​ങ്കൊ​ടി പാ​റി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​പി.​എ​മ്മു​മാ​യി ഇ​ട​ഞ്ഞ് പി.​വി. അ​ൻ​വ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2025 മേ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​ര്യാ​ട​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​മ്പൂ​ർ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ 5000 മു​ത​ൽ 7000 വ​രെ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. എം.​കെ. സ​ക്കീ​ർ വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​എം നി​ഗ​മ​നം. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ കെ.​പി. നൗ​ഷാ​ദ​ലി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​രം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ത​വ​നൂ​രി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ഡോ. ​കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ ജ​യി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കു​റ​യു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​വി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി.​എ​സ്. ജോ​യ് ശ​ക്ത​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ് ജ​ലീ​ലി​ന് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, തി​രൂ​രി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ കീ​ഴ് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും തി​രൂ​രി​ൽ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​വി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ കു​റു​ക്കോ​ളി മൊ​യ്തീ​ൻ വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ചെ​റി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ച്ച താ​നൂ​രി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ജ​യി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​എം വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ‍്യാ​പ​ന ദി​വ​സം ത​ന്നെ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി താ​നൂ​രി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍റെ പേ​ര് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    താ​നൂ​രി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്നും സ്വ​ന്തം നാ​ടാ​യ തി​രൂ​രി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ തി​രൂ​രി​ൽ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടി​യ​ത്. വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പി​ന്മാ​റി​യ​തോ​ടെ താ​നൂ​രി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​തെ സി.​പി.​എം ആ​ദ്യം കു​ഴ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​മീ​റി​നെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം താ​നൂ​ർ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    വേ​ങ്ങ​ര, മ​ങ്ക​ട, ഏ​റ​നാ​ട്, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. വേ​ങ്ങ​ര​യി​ൽ മി​ക​ച്ച മ​ത്സ​രം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സ​ബാ​ഹ് കു​ണ്ടു​പു​ഴ​ക്ക​ലി​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കെ.​എം. ഷാ​ജി​യു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. സി.​പി.​എം-​എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ ഡീ​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് വേ​ങ്ങ​ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. മ​ങ്ക​ട​യി​ൽ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗു​മാ​യി ഇ​ട​ഞ്ഞ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച കു​ന്ന​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ലീ​ഗ് വോ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന് സി.​പി.​എം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ അ​ഡ്വ. ഷ​ഫീ​ർ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി​ക്കും പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ൽ വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ​ക്കും വോ​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    News Summary - CPM assesses that Ponnani and Tavanur will be retained
    Similar News
