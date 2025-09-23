Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 8:01 AM IST

    പാലിയേക്കര ടോൾപിരിവ്; കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ ലാഭം ഒരു കോടിയിലേക്ക്

    Paliyekkara toll
    തൃശൂർ: പാലിയേക്കര ടോൾപിരിവ് വിലക്കിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ ലാഭം ഒരു കോടിയിലേക്ക്. ടോൾ നൽകാതെ പ്രതിദിനം ശരാശരി 800 ബസുകൾവീതം കടന്നുപോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 50 ദിവസങ്ങളാകുകയാണ്. ഒക്ടോബർ ആറിന് തുടങ്ങിയ പാലിയേക്കര ടോൾപിരിവ് വിലക്കിന് പിന്നാലെയാണ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ ലാഭം ഒരു കോടിയിലേക്കെത്തുന്നത്.

    പാലിയേക്കര വഴി കടന്നുപോകണമെങ്കിൽ ഒരു ബസിന് മാസം 7310 രൂപ ടോൾ അടക്കണം. പ്രതിദിനം കടന്നുപോകുന്ന ബസുകളിൽ 20 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഒന്നിലേറെ തവണ ടോൾഗേറ്റ് കടക്കുക. ഒന്നിലേറെ തവണ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം പ്രവേശനം മുതൽ പാതിയാണ് ടോൾനിരക്ക്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 800 ബസ് 7310 രൂപ വീതം ഒരു മാസം ലാഭിക്കുന്നയിനത്തിൽ മാത്രം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് 55.5 ലക്ഷം ലാഭമുണ്ട്. ഇത് 50 ദിവസത്തിലേക്കെത്തുമ്പോൾ 90 ലക്ഷത്തിനടുത്തെത്തും.

    ദേശീയപാതയിൽ മണ്ണുത്തി-ഇടപ്പള്ളി മേഖലയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനെത്തുടർന്ന് പാലിയേക്കരയിൽ കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ടോൾ വിലക്ക് തുടരുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വിലക്ക് നീക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപാധികളോടെ തിങ്കളാഴ്ച ഉത്തരവുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹൈകോടതി ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ്, ജസ്റ്റിസ് ഹരിശങ്കർ വി. മേനോൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ഡിവിഷൻബെഞ്ച് ഇത് നീട്ടിവെക്കുകയായിരുന്നു.

    ഇടപ്പള്ളി-മണ്ണുത്തി ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മുറുകിയതോടെ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ആ​റി​നാണ്​ പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഷാ​ജി കോ​ട​ങ്ക​ണ്ട​ത്ത്, ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​സ​ഫ്​ ടാ​ജ​റ്റ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ഹ​ര​ജി​ക​ളിലാണ് ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ച്ച​ത്. തുടർന്ന് ടോൾ പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും കരാർ കമ്പനിയായ ഗുരുവായൂർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ആവശ്യം തള്ളി. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യും ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്​ ശ​രി​വെ​ച്ചിരുന്നു.

