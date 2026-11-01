കാറിന് മുന്നിൽ ചാടി പരിക്കേറ്റു; പിന്നാലെ ആംബുലൻസിന് മുന്നിൽ ചാടിയ അതിഥിത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു

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Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
കാറിന് മുന്നിൽ ചാടി പരിക്കേറ്റു; പിന്നാലെ ആംബുലൻസിന് മുന്നിൽ ചാടിയ അതിഥിത്തൊഴിലാളി മരിച്ചുtext_fields
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News Summary - Migrant Worker Dies After Jumping in Front of Car and Ambulance
മലപ്പുറം: ചേളാരിപ്പടിയിൽ ആംബുലൻസിന് മുന്നിൽചാടി അതിഥിത്തൊഴിലാളി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. തലക്ക് പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളി സംഭവ സ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. രാവിലെ ഇയാൾ ഒരു കാറിനു മുന്നിലും ചാടിയിരുന്നതായും പറയുന്നു. പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന്, ചികിത്സക്കുശേഷം ഇയാൾ താമസസ്ഥലത്ത് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങി ആംബുലൻസിന് മുന്നിൽ ചാടുകയായിരുന്നു. അതിഥിത്തൊഴിലാളിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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