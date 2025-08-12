Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kilimanoor
    Kilimanoor
    Posted On
    12 Aug 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    12 Aug 2025 10:04 AM IST

    കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞു

    കാഴ്ചക്കാരായി പൊലീസ്
    കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞു
    കോ​ട​തി​വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും തടയുന്നു

    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ: സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ കോ​ട​തി​വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വീ​ണ്ടും ത​ട​ഞ്ഞ് കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രാ​യി നോ​ക്കി നി​ന്നു. പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മ​ട​ങ്ങി.സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ കി​ളി​മാ​നൂ​ർ ക​വ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം വ​ലി​യ പാ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്താ​ണ് സം​ഭ​വം. കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി റോ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള കി​ഴ​ക്കേ​ട​ത്ത് കു​ടും​ബ​മാ​ണ് വാ​ദി​ഭാ​ഗം.

    2013 ലാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കി​ളി​മാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ക​വ​ല മു​ത​ൽ മു​ക്കു​റോ​ഡ് വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗം അ​ക്വ​യ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും വ​ലി​യ പാ​ല മ​ട​ക്കം നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഭാ​ഗം അ​ന്ന് കി​ഴ​ക്കേ​ട​ത്ത് കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും പ​ണം ന​ൽ​കി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​യി കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കു​ടും​ബം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ യ​ഥാ​സ​മ​യം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ത്ത​തോ​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ വി​ധി ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന​ത്രേ. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി വ​സ്തു അ​ള​ന്ന് അ​തി​ർ​ത്തി മ​തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല വി​ധി​ക്ക് മു​മ്പ്​ പ​ല​യാ​വ​ർ​ത്തി കോ​ട​തി ഹി​യ​റിം​ഗി​ന് വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ല. കോ​ട​തി വി​ധി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​റു​മാ​സം മു​മ്പ് വാ​ദി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് വ​സ്തു അ​ള​ന്ന് ന​ൽ​കാ​നെ​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യും, കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ത​ട​ഞ്ഞു. അ​ന്ന് കോ​ട​തി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കി​ളി​മാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞൊ​ഴി​ഞ്ഞു. വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വോ​ടെ​യാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ത്തി​യ​ത്.

    പൊ​ലീ​സ് സം​ര​ക്ഷ​ണ​യി​ൽ ഭൂ​മി തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ച്ച് മ​തി​ൽ കെ​ട്ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങ​വേ വീ​ണ്ടും കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജീ നി​യ​റും, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ണി ത​ട​സ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കേ​ണ്ട പൊ​ലീ​സ് വെ​റും കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രാ​യി നോ​ക്കി​നി​ന്നു. നാ​ല് ദി​വ​സം മു​ന്നേ പ്ര​തി​ഭാ​ഗം ജി.​പി​യെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും, ശ​നി​യാ​ഴ്ച നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്തം ത​ട​സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ പേ​ര് സ​ഹി​തം കോ​ട​തി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച അ​ഡ്വ. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്രീ​ഷ്മ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി റോ​ഡി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഭാ​ഗം ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്‍റെ രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്നും കെ. ​എ​സ്.​ടി.​പി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജീ​നീ​യ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ സ്ഥ​ലം കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി റോ​ഡ് പു​റ​മ്പോ​ക്കാ​ണെ​ന്നും അ​ത് അ​ങ്ങ​നെ ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Officers who came to implement the court verdict were stopped
