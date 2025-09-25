Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightKilimanoorchevron_rightകുഞ്ഞ് റോബോട്ട്...
    Kilimanoor
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 3:16 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 3:16 PM IST

    കുഞ്ഞ് റോബോട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ‘മരം കഫേ’ക്ക് ബഹുമതി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉദ്ഘാടകനായത് കുഞ്ഞ് റോബോട്ട്
    robot
    cancel
    camera_alt

    മ​രം ക​ഫെ റോ​ബോ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ: സു​രാ​ജ് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് നാ​യ​ക​നാ​യ ആ​ൻ​ഡ്രോ​യ്ഡ് കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ൻ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ റോ​ബോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴി​താ കി​ളി മാ​നൂ​രി​ൽ ഒ​രു ചാ​യ​ക്ക​ട​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​നാ​യ​ത് കു​ഞ്ഞ് റോ​ബോ​ട്ട്.

    റോ​ബോ​ട്ട് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച മ​രം​ക​ഫേ​ക്ക്​ ക്നി​വേ​ഴ്സ​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്. എം ​സി റോ​ഡി​ൽ പു​ളി​മാ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് മ​ര​ച്ചു​വ​ട്ടി​ൽ ‘മ​രം ചാ​യ് ക​ഫെ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ചാ​യ​ക്ക​ട തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​മാ​ണ് എ.​ഐ റോ​ബോ​ർ​ട്ട് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് വൈ​റ​ലാ​യ​ത്. ച​ട്ട്ണി മാ​മി, ക്ല​ബ് റൊ​സാ​നോ റെ​സ്റ്റോ​റ​ൻ​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ മ​ഹേ​ഷ് മ​ണി​രാ​ജ്, മ​നേ​ഷ് മ​ണി​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രം ചാ​യ് ക​ഫേ​യു​ടെ​യും ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ. കൂ​റ്റ​ൻ മ​ര ചു​വ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ഉ​പ​യോ ഗി​ച്ചാ​ണ് ക​ഫെ നി​ർ​മ്മി​ച്ച​ത്.

    ഇ​രു​നി​ല​ക​ളി​ലാ​യു​ള​ള ക​ഫെ​യു​ടെ നി​ർ​മ്മാ​ണ​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ്. ചാ​യ​യും സ്നാ​ക്സും വി​ള​മ്പു​ന്ന ക​ഫെ​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വാ​യ​ന​ക്കു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ച​ട്ട്ണി​മാ​മി​യി​ൽ റോ ​ബോ​ട്ടു​മാ​യി ഒ​രു​കൂ​ട്ടം യു​വ​ടെ​ക്കി​ക​ൾ വ​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​നാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന് മ​ഹേ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു. റോ​ബോ​ട്ടി​നെ ഇ​ഷ്ട​മാ​യ​തോ​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റോ​ബോ​ർ​ട്ട് ക​ഫേ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​ൻ ആ​ളു​ക​ളും ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി. ഇ​തി​ന്‍റെ വീ​ഡി​യോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലും വൈ​റ​ലാ​യി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക​ഫേ റോ​ബോ​ർ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​ണെ​ന്ന വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന് പി​റ​കെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​രം കൂ​ടി ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:robotkilimanoorTea ShopTrivandrum News
    News Summary - 'Maram Cafe' inaugurated by robot
    Similar News
    Next Story
    X