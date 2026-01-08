Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightKilimanoorchevron_rightനന്തായ്‌വനത്ത്...
    Kilimanoor
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:33 AM IST

    നന്തായ്‌വനത്ത് പാറക്വാറി ഭീണണി; നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരത്തിനായി നിർമിച്ച ജലസംഭരണി നശിക്കുമെന്ന്
    നന്തായ്‌വനത്ത് പാറക്വാറി ഭീണണി; നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ന​ന്താ​യ്‌​വ​നം പ്ര​ദേ​ശ​​ത്ത് ക്വാ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങുന്നതിനെതിരെ ​ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ർ​ച്ച്

    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ: സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രും ക​ർ​ഷ​ക​രും തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സ്വൈ​ര​ജീ​വി​തം ത​ക​ർ​ക്കാ​നാ​യി വീ​ണ്ടും പാ​റ​ക്വാ​റി. ന​ഗ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ന​ന്താ​യ്‌​വ​നം പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ് ക്വാ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി പോ​ലും ന​ശി​ക്കു​മെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ സം​ജാ​ത​മാ​യ​തോ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ രം​ഗ​ത്ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 250 പേ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. ക്വാ​റി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്നു​കാ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​ന് നി​വേ​ദ​ന​വും ന​ൽ​കി.

    എം.​എ​സ് ഗ്രാ​നൈ​റ്റ് ആ​ൻ​റ് ക്വാ​റി എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​ന്താ​യ്‌​വ​നം റ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    ന​ഗ​രൂ​ർ, ക​ര​വാ​രം, പു​ളി​മാ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മ​ത്തി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി അ​ടു​ത്തി​ടെ സ്ഥാ​പി​ച്ച ശു​ദ്ധ​ജ​ല ടാ​ങ്ക് ഇ​തി​ന​ടു​ത്താ​യാ​ണ്. 14 ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​റാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ ശേ​ഷി. ക്വാ​റി ആ​രം​ഭി​ച്ചാ​ൽ ടാ​ങ്ക് ത​ക​ർ​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് 130 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യാ​യാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ ഉ​പ​കേ​ന്ദ്രം സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​ജി ന​മ്പ​ർ 26 -ൽ ​ക്വാ​റി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    എ​സ്.​ജി ന​മ്പ​ർ- 29 ലാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ ഉ​പ​കേ​ന്ദ്രം പ​ണി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ബ​ല​ക്ഷ​യ​ത്തി​ന് ക്വാ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ര​ണ​മാ​കും. സ​മീ​പ​ത്താ​യു​ള്ള ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ത്തി​ന് ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് 260 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലം മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ന​ഗ​രൂ​ർ നെ​ടു​മ്പ​റ​മ്പ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ, കേ​ള​മ്പി​വി​ള ഉ​ന്ന​തി, അ​മ്പ​തി​ൽ​പ്പ​രം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ണ്ട്. സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ൾ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ര​വാ​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക്വാ​റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ന്ന മ​ലി​ന​ജ​ലം ന​ന്താ​യ്‌​വ​ന​ത്തെ 30 ഏ​ക്ക​റോ​ളം വ​രു​ന്ന നെ​ൽ​കൃ​ഷി​ക്ക് ദോ​ഷ​മാ​കു​ന്ന​താ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. മ​ലി​ന​ജ​ല​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഡീ​സ​ലും ചെ​റു​തോ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​ര​ത്ത​ക​ണ്ട​ൻ​ചി​റ​യി​ലെ​ത്തി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ നെ​ൽ​കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    പു​തി​യ ക്വാ​റി​കൂ​ടി വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​കും. ന​ന്താ​യ്‌​വ​നം റോ​ഡി​ന്റെ 90 ശ​ത​മാ​നം ഭാ​ഗ​വും നീ​ർ​ചാ​ലി​നോ​ടു​ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്.

    അ​മി​ത​ഭാ​ര​വും ക​യ​റ്റി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും പാ​യു​ന്ന തോ​ടെ റോ​ഡ് വ​ള​രെ​പ്പെ​ട്ട​ന്ന് ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​കും. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് രൂ​ക്ഷ​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ശ​ക്ത​മാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​വും പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ളും ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പു​ത​ന്നെ ത​കി​ടം മ​റി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ന​ന്താ​യ്‌​വ​നം മാ​റേ​ത്ത് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച റാ​ലി​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ അ​ണി​ചേ​ർ​ന്നു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ മാ​ർ​ച്ച് ന​ഗ​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം സ​മാ​പി​ച്ചു. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങി​ൽ സ​മ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:locals proteststone quarryThiruvanathapuram
    News Summary - Locals protest against stone quarry in Nantaivanam
    Similar News
    Next Story
    X