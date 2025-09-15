Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Sept 2025 2:25 PM IST
    date_range 15 Sept 2025 2:25 PM IST

    കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് വി​രാ​മം; ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ര​ക്ത​ബാ​ങ്ക് ഉ​ട​ൻ തു​റ​ക്കും

    പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം 17ന്
    കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് വി​രാ​മം; ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ര​ക്ത​ബാ​ങ്ക് ഉ​ട​ൻ തു​റ​ക്കും
    ​ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: ര​ക്ത​ബാ​ങ്കി​നാ​യു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് വി​രാ​മ​മാ​കു​ന്നു. ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ത്തേ​ണ്ട പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​ഷി​ജി​ൻ ജോ​ൺ ആ​ളൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ക്ത​ബാ​ങ്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ക. ദാ​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്തം സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ര​ക്ത​ബാ​ങ്കി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ദി​വ​സം നി​ശ്ച​യി​ക്കും.

    ര​ക്തബാ​ങ്കി​ന്റെ സേ​വ​നം ല​ഭി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ര​ക്ത​ബാ​ങ്ക് സം​വി​ധാ​ന​മു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം മൂ​ന്നാ​യി ഉ​യ​രും. നി​ല​വി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ര​ക്ത​ബാ​ങ്ക് സം​വി​ധാ​ന​മു​ള്ള​ത്‌.

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ര​ക്ത​ബാ​ങ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യു​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്ത​ത്തി​നാ​യു​ള്ള നെ​ട്ടോ​ട്ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കും. നി​ത്യേ​ന 60ലേ​റെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ന​ട​ക്കു​ന്ന താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ര​ക്തം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​ന്ന വേ​ള​ക​ളി​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ സ​മീ​പി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ.

    പി. ​ഉ​ണ്ണി എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി​രി​ക്കെ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ര​ക്ത ബാ​ങ്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ആ​സ്തി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 73.51 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ട്ട് ര​ക്ത​ബാ​ങ്കി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ യ​ന്ത്ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ഭൗ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളൂം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടും കാ​ല​മേ​റെ​യാ​യി.

    ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ ദൗ​ത്യം മു​ഖേ​ന ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ഇ​തി​നാ​യി നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഡ്ര​ഗ്സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ ( സി.​ഡി.​എ​സ്.​സി.​ഒ) അ​നു​മ​തി വൈ​കി​യ​താ​ണ് കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി. പ്ര​തി​മാ​സം 80 മു​ത​ൽ 100 യൂ​നി​റ്റ് വ​രെ ര​ക്തം സം​ഭ​രി​ക്കാ​നും ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ്ലേ​റ്റ്ല​റ്റ്, പ്ലാ​സ്മ എ​ന്നി​വ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ് ര​ക്തബാ​ങ്ക്.

