    ഗാ​ന്ധി ന​ഗ​റി​ൽ ഒ​രു‘​കൈ’​നോ​ക്കാ​ൻ വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന
    ഗാ​ന്ധി ന​ഗ​റി​ൽ ഒ​രു‘​കൈ’​നോ​ക്കാ​ൻ വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി
    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച സീ​റ്റി​ൽ വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വ് കൈ​പ്പ​ത്തി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. ന​ഗ​ര​സ​ഭ വാ​ർ​ഡ് 32ൽ ​പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള മ​ങ്ങാ​ട​ൻ അ​ബ്ദു​ള്ള​ക്കു​ട്ടി (അ​ബ്ദു)​യാ​ണ് സ​മ​വാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ കൈ​പ്പ​ത്തി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ധാ​ര​ണ​യാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ഇ​തി​ന​കം വി​യോ​ജി​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​ട്ട​ക്ക​ലി​ലെ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തീ​രു​മാ​നം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ, പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​നം ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ വാ​ർ​ഡ് ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൂ​ടി​യാ​യ അ​ബ്ദു സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ലീ​ഗ് നേ​താ​വാ​യി തു​ട​രു​ന്ന അ​ബ്ദു ആ​വ​ശ്യം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യാ​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി പ്ര​കാ​രം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റി​ൽ ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​റി​ൽ അ​ബ്ദു പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ണ് മു​ന്ന​ണി ബ​ന്ധം വ​ഷ​ളാ​യ​ത്.

    മൂന്നിയൂരിൽ യു.ഡി.എഫിന്റെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞു

    തിരൂരങ്ങാടി: മണ്ണായ മൂന്നിയൂരിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥികളായി. ലീഗ് 19 സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് നാല് സീറ്റിലും മത്സരിക്കും. ഒരു സീറ്റിൽ പൊതു സ്വാതന്ത്രനെ മത്സരിപ്പിക്കാനും യു.ഡി.എഫിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. തിരൂരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളിൽ ലീഗും ഒരിടത്ത് കോൺഗ്രസും മത്സരിക്കും.

    നിലവിൽ ആകെയുള്ള 23 സീറ്റിൽ 16 ലീഗ്, മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് 19 പേരുടെ പിന്തുണയിൽ യു.ഡി.എഫ് ആണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത്. നാല് അംഗങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളത്. ഇപ്രാവശ്യം മൂന്നിയൂരിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം പട്ടിക ജാതി സംവരണമാണ്.

    ലീഗ് സ്ഥാനാർഥികൾ

    വാർഡ് ഒന്ന് തയ്യിലക്കടവ് ടി.പി. സുഹറാബി, രണ്ട് വെള്ളായിപ്പാടം ജാഫർ ചേളാരി, നാല് ചേളാരി ഈസ്റ്റ് പത്തൂർ രാജൻ, അഞ്ച് പടിക്കൽ നോർത്ത് എം.എ. അസീസ്, ആറ് പടിക്കൽ സൗത്ത് പി.പി. സാബിറ, ഏഴ് വെളിമുക്ക് സി.പി. അബ്ദുൽ അസീസ്, എട്ട് എ.സി ബസാർ വെട്ടിയാട്ടിൽ അബ്ദുൽ ജലീൽ, ഒമ്പത് ഒടുങ്ങാട്ട് ചിന കെ. മുനീറ, പാറക്കടവ് എ.കെ. നസീമ, പാറക്കാവ് എ.വി. മറിയുമ്മു, 13. ചുഴലി കെ. മുഹമ്മദ് ഹാജി, 15. സലാമത്ത് നഗർ ചപ്പങ്ങത്തിൽ നുസ്രത്ത്, 16. കളിയാട്ടമുക്ക് സൗത്ത് പി.പി. മുനീറ, 17. കളിയാട്ടമുക്ക് തടത്തിൽ സകീന, 18. തലപ്പാറ കുഞ്ഞോൻ തലപ്പാറ, 19. വെളിമുക്ക് കുട്ടശ്ശേരി ശരീഫ, 20. പാലക്കൽ ഒ. രമണി, 21. ആലുങ്ങൽ ഷഫീഖ് ചെറുകാവിൽ, 22. പടിക്കൽ വെസ്റ്റ് സി. അഷ്‌റഫ്.

    തിരൂരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പാറക്കടവ് ഡിവിഷൻ നിന്ന് എൻ.എം. അൻവർ സാദത്ത്, പടിക്കൽ ഡിവിഷനിൽനിന്ന് എം.എം. ജംഷീന എന്നിവരാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ. കളിയാട്ടമുക്ക് ഡിവിഷനിൽ ആയിഷുമ്മു സ്ഥാനാർഥിയാകും.

    കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ

    വാർഡ് മൂന്ന് പൂതേരിവളപ്പ് ഷാജി ചേളാരി, 23. പടിക്കൽ ജാസ്മിൻ മുനീർ, 11. ചിനക്കൽ കെ. മൊയ്‌ദീൻ കുട്ടി, 14. കുന്നത്തുപറമ്പ് ശ്രീഷ്ണ ജിനൂബ്. ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷനിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.

