    Kozhikodechevron_rightNadapuram
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 9:40 AM IST

    മു​ന്ന​ണി​പ്പോ​ര്; കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​നി​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഓ​ഫി​സി​ൽ

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി​ലാ​ൽ

    നാ​ദാ​പു​രം: കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന വി​വാ​ദം ക​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി ജോ​ലി​യി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ദാ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​യ​താ​യും ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തോ​ടെ സം​ഭ​വം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ദാ​പു​ര​ത്ത് എ​തി​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​നി​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ത​നി​ക്കെ​തി​രെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്നും സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി​ലാ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് സ്വൈ​ര​മാ​യിജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല -എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്

    നാ​ദാ​പു​രം: നാ​ദാ​പു​രം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്തും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​വും ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യപ​ര​വു​മാ​ണെ​ന്ന് നാ​ദാ​പു​ര​ത്ത് വി​ളി​ച്ചു ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് സ്വൈ​ര​മാ​യി ജോ​ലി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് നാ​ദാ​പു​രം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ദാ​പു​രം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ക​ള്ള​വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫു​കാ​രാ​ണ്.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ള്ള​വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​വ് സ​ഹി​തം പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് അ​വ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രി​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. നാ​ദാ​പു​ര​ത്തെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മാ​ത്രം 150 ഓ​ളം അ​ന​ധി​കൃ​ത വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നാ​ദാ​പു​രം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കു നേ​രെ വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ക​യും അ​സ​ഭ്യ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​തി​രു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്.

    ആ​ദ്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്ത നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ടു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കും പ​രാ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ന്ന് വ്യാ​ജ പ്ര​ച​ര​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​ത്. ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം വീ​ട്ടി​ൽ വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ സി.​പി.​എം ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി എ​ന്നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, വി.​പി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ണ​ൻ, ക​രി​മ്പി​ൽ ദി​വാ​ക​ര​ൻ, സ​മ​ദ് ന​രി​പ്പ​റ്റ, സി.​എ​ച്ച്. മോ​ഹ​ന​ൻ, കെ.​പി. കു​മാ​ര​ൻ, വ​ത്സ​രാ​ജ് മ​ണ​ലാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

