Madhyamam
    22 Oct 2025 9:12 AM IST
    22 Oct 2025 9:12 AM IST

    പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്രം വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന മേ​പ്പാ​ടി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്രം

    മേ​പ്പാ​ടി: ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടും മേ​പ്പാ​ടി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്രം വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം എ​ന്നു ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​നി​ശ്ചി​താ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ കാ​ല​ത്ത് നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും ച​രി​ത്ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​തു​മാ​ണ് മേ​പ്പാ​ടി ഗ​വ. വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്രം. ര​ണ്ടു കോ​ടി 65 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി 10 മു​റി​ക​ളു​ള്ള പു​തി​യ ഇ​രു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​വും മൂ​ന്നു മു​റി​ക​ളു​ള്ള പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ ജോ​ലി​ക​ളും വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​യും മാ​ത്ര​മേ ഇ​നി ബാ​ക്കി​യു​ള്ളു.

    എ​ന്നാ​ൽ, വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്രം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​ന്ന് തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു തീ​രു​മാ​ന​വു​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​ന്ന പു​തി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ നി​യ​മ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​ത്തു​ന്ന ഘ​ട​കം.

    ഒ​രു കെ​യ​ർ​ടേ​ക്ക​ർ, ഒ​രു പാ​ർ​ട്ട്‌ ടൈം ​സ്വീ​പ്പ​ർ, ഒ​രു വാ​ച്ച്മാ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​യ​തോ​ടെ ഒ​രു മാ​നേ​ജ​ർ, ക്ലീ​നി​ങ്ങ് ജോ​ലി​ക്ക് ര​ണ്ട് മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ഒ​രു പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ, ഒ​രു ഗാ​ർ​ഡ​ന​ർ (പൂ​ന്തോ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ര​ൻ) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ഞ്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പു​തി​യ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രെ പി.​എ​സ്.​സി വ​ഴി നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഇ​ത് എ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന​റി​യാ​ത്ത​താ​ണ് വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്രം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

