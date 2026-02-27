Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ettumanoor
    Posted On
    27 Feb 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    27 Feb 2026 10:46 AM IST

    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍: മ​ഹാ​ദേ​വ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ആ​റാ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു മു​ത​ല്‍ ഗ​താ​ഗ​ത ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​റാ​ട്ട് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു പു​റ​പ്പെ​ട്ട് പൂ​വ​ത്തും​മൂ​ട് ആ​റാ​ട്ടു​ക​ട​വി​ലെ​ത്തി തി​രി​കെ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും​വ​രെ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ-​മ​ണ​ർ​കാ​ട് ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡി​ൽ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ മു​ത​ൽ പൂ​വ​ത്തും​മൂ​ട് വ​രെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​വും റോ​ഡി​ന്റെ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ്ങും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല.

    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ, പ​ട്ടി​ത്താ​നം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു മ​ണ​ർ​കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എം.​സി. റോ​ഡി​ലൂ​ടെ കോ​ട്ട​യം ടൗ​ൺ വ​ഴി പോ​ക​ണം.

    മ​ണ​ർ​കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ കു​രി​ശു​പ​ള​ളി ക​വ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ട​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ് മോ​സ്കോ ക​വ​ല വ​ഴി പോ​ക​ണം.

    മ​ണ​ർ​കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ പെ​ട്രോ​ള്‍ പ​മ്പ് ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു വ​ല​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ് അ​യ​ർ​ക്കു​ന്നം വ​ഴി പോ​ക​ണം.

