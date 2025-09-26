Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kolanchery
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 11:37 AM IST

    ഡോക്ടർമാരില്ല; കടയിരുപ്പ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്ക് ദുരിതം

    സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കി​ട​ത്തിച്ചികി​ത്സ​യി​ല്ല
    ഡോക്ടർമാരില്ല; കടയിരുപ്പ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്ക് ദുരിതം
    ക​ട​യി​രു​പ്പ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​യ രോ​ഗി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കോ​ല​ഞ്ചേ​രി: ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ക​ട​യി​രു​പ്പ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​താ​ള​ത്തി​ൽ. ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് ജി​ല്ല​യി​ൽ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​ണി​ത്. നി​ല​വി​ൽ അ​ഞ്ച് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഇ​തി​ൽ ഒ​രാ​ളെ ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും മ​റ്റൊ​രാ​ളെ എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ​മ്മും നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ മി​ക്ക ദിവസങ്ങളിലും ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്താ​ത്ത​താ​ണ് രോ​ഗി​ക​ളെ വ​ല​ക്കു​ന്ന​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ കു​ത്തി​വെ​യ്പു​ക​ളും പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​ണ് എ​ൻ.​സി.​ഡി ക്ലി​നി​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള​ത്. അ​തി​നാ​ൽ മ​രു​ന്ന് വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തു​ന്ന പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് രോ​ഗി​ക​ളും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​രും ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഈ ​വി​ഭാ​ഗം രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണ​വും നി​ല​ച്ചു.

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പു​റ​മേ, ആ​റ് ന​ഴ്സു​മാ​രും പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫും ഉ​ണ്ട​ങ്കി​ലും നാ​ളു​ക​ളാ​യി ഇ​വി​ടെ കി​ട​ത്തിച്ചി​കി​ത്സ​യി​ല്ല. 20 ബെ​ഡു​ക​ളും രോ​ഗി​ക​ളെ കി​ട​ത്തിച്ചികി​ത്സി​ക്കാ​നു​ള​ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മേ​യാ​ണ് പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം സൗ​ക​ര്യം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ, പോ​സ്റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ടം കേ​സു​ക​ൾ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി അ​ട​ക്കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് രോ​ഗി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡി.​എം.​ഒ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    TAGS:Government hospitalpatients troubledErnakulamDoctors Shortage
